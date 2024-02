Prasówka 16.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź!”?

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Horoskop codzienny na piątek 16 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 16 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 16.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 W Zimnicach Małych powstaje rondo. Będą utrudnienia w ruchu. Zaczną się 19 lutego Rozpoczęły się prace przy budowie ronda na DK 45 w Zimnicach Małych. Od poniedziałku (19 lutego) możemy spodziewać się tam utrudnień w ruchu. 📢 Horoskop dzienny na piątek (jutro, 16.02). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w piątek 16.02.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Sprawdź horoskop na jutro (piątek, 16.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [16.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Piotr Szpaczek odwołany z funkcji prezesa Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Decyzją Rady Nadzorczej Klubu, jaka zapadła w czwartek 15 lutego podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ZAKSA S.A., prezesem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przestał być Piotr Szpaczek. 📢 W Kolonii Gosławickiej ma powstać zbiorowisko popiołów. Mieszkańcy protestują Kilkadziesiąt metrów, to odległość, jaka dzieli najbliższe domostwa Kolonii Gosławickiej od posesji, na której według planów prywatnego inwestora już wkrótce ma powstać zbiorowisko odpadów. Mają tam trafiać tzw. uboczne efekty spalania, czyli popioły i żużle. Nie podoba się to mieszkańcom, którzy boją się zbyt dużego hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 15.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 15.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 15.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przybory kuchenne.

📢 Przywitajmy kolejne noworodki. Przyszły na świat w opolskiej porodówce. Ależ z nich słodziaki! Dziś prezentujemy zdjęcia 9 noworodków, które w styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! 📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 15.02.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze dopiski nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 Będzie praca dla 1800 osób. Kończy się budowa dużej fabryki Eko-Okien w Kędzierzynie-Koźlu W nowym zakładzie w Kędzierzynie-Koźlu będą produkowane m.in. szyby zespolone i drewniana stolarka okienna. Budowa fabryki dobiega końca.

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Znamy daty najnowszych przetargów [15.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [15.02.2024] 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 15.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 15.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Horoskop codzienny na czwartek 15 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 15 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 15.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Opole z rekordem zbiórki podczas finału WOŚP. Ta kwota robi wrażenie! Opole pokazało swoje wielkie serce w trakcie 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbierając imponującą kwotę 763 804,86 zł. To efekt wspólnych działań mieszkańców miasta, którzy 28 stycznia 2024 roku wsparli fundację na różne sposoby.

📢 Pożegnanie z węglem i elektrowniami węglowymi. Prądu w kraju będzie brakować. Trzeba będzie go importować W ciągu kilkunastu najbliższych lat moce produkcyjne polskich elektrowni spadną o 6 gigawatów. To nawet 25 procent krajowego zapotrzebowania na prąd. Polska będzie skazana na import energii.

📢 Prawdziwa tragedia w Prudniku. Nie żyje 39-letnia kobieta. Policja znalazła ją ranną w mieszkaniu Policja wyjaśnia, co się stało dziś po południu w mieszkaniu kamienicy przy ul. Traugutta w Prudniku. Znaleziona tam kobieta po dwóch godzinach zmarła w szpitalu. 📢 Poszukiwania zaginionego pod Kluczborkiem. To była akcja jak z filmu. Brawa dla wszystkich służb! Ponad 360 osób z wielkim poświęceniem, wielu w swoim wolnym czasie, przez trzy dni szukało zaginionego 40-letniego Piotra Szczechurę z Ligoty Dolnej pod Kluczborkiem. W działania zaangażowany był też specjalistyczny sprzęt. Wszystko zakończyło się happy endem.

📢 Karolina z Głuchołaz choruje na raka krwi. Rejestrując się jako dawca szpiku, dajesz jej szansę na zdrowie Mieszkańcy Głuchołaz, znajomi i rodzina Karoliny, wolontariusze akcji zapraszają wszystkich do rejestrowania się w bazie dawców szpiku DKMS. Chodzi o szansę na leczenie dla młodej matki, która cierpi na raka krwi. 📢 Kłótnia o miejsce parkingowe zakończona pchnięciem nożem. Policjanci z Krapkowic zatrzymali 26-latka Dwaj kierowcy pokłócili się o miejsce parkingowe. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli i doszło do szarpaniny. W pewnym momencie 26-latek pchnął nożem 41-latka. 📢 Zamiast liftingu i botoksu. Wygładzą zmarszczki, a kosztują grosze. Te kosmetyki z apteki to najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, napinają, nawilżają, ujędrniają, regenerują i rozświetlają cerę. Dzięki temu wyglądasz młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie.

📢 Ptasia grypa na Opolszczyźnie. Jest ostrzeżenie wojewody w tej sprawie Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów brzeskiego i opolskiego. 📢 Rolnicy zablokowali drogi krajowe wokół Kluczborka. "Walczymy, żeby nie zbankrutować" Rolnicy kontynuują ogólnopolski protest. W środę 14 lutego zablokowali drogi krajowe wokół Kluczborka. Zapowiadają, że jeśli ta forma sprzeciwu przeciwko unijnej polityce rolnej nie przyniesie skutku, zablokują połączenia kolejowe w całym kraju. 📢 Co zamiast chleba? Z keto kanapkami i paleo sandwiczami oszczędzasz kalorie i węglowodany. Schudnij łatwo i ze smakiem! Ograniczenie węglowodanów to przepis na chudnięcie. Jak to zrobić? Często wystarczy odstawić chleb i bułki. Nawet wtedy nie musisz jednak rezygnować z ulubionych posiłków. Zobacz, jak zrobić keto kanapkę i paleo sandwicze, a także opcje idealne na diecie niskowęglowodanowej. Z zamiennikami chleba i bułek to łatwe!

📢 Dzisiaj Walentynki! Tak internauci żartują ze święta zakochanych. Oto najlepsze memy Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych! 📢 Na tych opolskich drogach protestują rolnicy. Tutaj kierowcy muszą się spodziewać korków Niektóre skrzyżowania są całkowicie blokowane, a policja organizuje objazdy. W innych miejscach protestujący co jakiś czas puszczają ruch pojazdów. W środę (14 lutego) problemy są między innymi w Prudniku, Nysie, Skarbimierzu, Dobrodzieniu, Krapkowicach i Namysłowie. 📢 Malik Montana wystąpił w Magnum Clubie. To było hiphopowe multi-kulti [ZDJĘCIA] Urodził się w Niemczech, przeprowadził się do Polski. Jego ojciec pochodzi z Afganistanu, a matka ma korzenie polsko-greckie. Skomplikowane? Poznajcie Malika Montanę, który naprawdę nazywa się Mosa Ghawsi. Właśnie dał koncert w Magnum Clubie.

📢 DomExpo w Opolu do wyburzenia. Pracownicy Muzeum Śląska Opolskiego walczą o zachowanie tej perełki historycznej Pracownicy Muzeum Śląska Opolskiego w liście otwartym wyrazili swoje zaniepokojenie planami wyburzenia zabytkowych obiektów dawnej cementowni "Silesia" w Opolu, obecnie funkcjonujących jako DomExpo. Zbudowane w latach 1906-1907 budynki są jednymi z nielicznych pozostałości przemysłowego dziedzictwa miasta. 📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na marzec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będzie marzec w portfelach osób spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria już wie i dzieli się z nami tą wiedzą.

📢 Horoskop uniwersalny na wiosnę 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik Horoskop na wiosnę 2024 dla każdego znaku zodiaku. Czy wiosenne miesiące przyniosą upragniony odpoczynek, nowe wyzwania a może miłość? Wróżka Expiria szukała odpowiedzi na te pytania.

📢 To był bal do białego rana! Tak wyglądała studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie W sobotę (10 lutego) w Sali Bankietowej Pasja w Nysie odbyła się studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Atmosfera była magiczna, zabawa przednia, a uczniowie prezentowali się przepięknie. Na początek zatańczyli oczywiście tradycyjnego poloneza. Sami zobaczcie jak to wyglądało! 📢 Jak pies z kotem? Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Tak wyglądało Olesno w latach PRL. Krem sułtański z Tęczowej i lody u Kożuchowej Na archiwalnych zdjęciach widać, jak bardzo zmieniło się przez lata miasto. Były wtedy w Oleśnie miejsca kultowe, do dzisiaj wspominane przez oleśnian: kawiarnie, lodziarnie. Wiele z nich już nie istnieje. Nawet słynny oleski okrąglak dzisiaj stoi opustoszały. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Olesna i powiatu oleskiego. Zobacz listę TOP 20 [RANKING 2024] Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Oleśnie i powiecie oleskim. Taki ranking jest oczywiście tyko zabawą, ale cieszy się ogromną popularnością i jest przedmiotem wielu dyskusji. Zobaczcie, czy wystawiliśmy trafne oceny.

📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 To w tym szpitalu rodzą się czworaczki i trojaczki. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu rocznie rodzi się prawie 2,5 tysiąca dzieci. To największa porodówka na Opolszczyźnie. Prowadzi szkołę rodzenia, bank mleka kobiecego i program in vitro. Zobaczcie, jak wygląda w środku.

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

📢 Oto noworodki, które przyszły na świat na porodówce w Opolu. Mamom i dzieciom życzymy dużo zdrowia! Dziś prezentujemy zdjęcia 17 noworodków, które w styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Mecze kontrolne czołowych piłkarskich zespołów z Opolszczyzny [AKTUALIZACJA WYNIKÓW] W załączonej galerii zdjęć zamieszczamy rezultaty zimowych spotkań testowych, które odbyły już drużyny z Opolszczyzny występujące w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, a także harmonogramy tego, co je czeka w najbliższych tygodniach. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r. 📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r. 📢 Kamil Bednarek ożenił się z tajemniczą Pamelą? Swoją nową piosenkę zadedykował swojej żonie Wszystko wskazuje na to, że pochodzący z Lipek pod Brzegiem gwiazdor w tajemnicy przed mediami ożenił się. Swoją nową piosenkę „Jesteś tu" Kamil Bednarek zadedykował bowiem swojej żonie Pameli. Kim jest tajemnicza Pamela, dla której Bednarek napisał romantyczny utwór.

