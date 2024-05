Prasówka 16.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mercure Szczyrk Resort na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu”?

Prasówka 16.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mercure Szczyrk Resort na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo - wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem tego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Remigiusz Mróz sprzedał już 10 milionów swoich książek. Opolski pisarz jest najpopularniejszym autorem w Polsce Remigiusz Mróz jest nie tylko popularnym, ale i bardzo płodnym pisarzem. Właśnie wydał kolejną książkę, która zapewne stanie się bestsellerem jak wszystkie jego tytuły. Średni nakład powieści w Polsce wynosi 2 tysięcy egzemplarzy. Remigiusz Mróz wydał już 10 milionów! Zobaczcie, które z jego książek są najpopularniejsze.

📢 Spokojny przebieg matur na Opolszczyźnie. To zasługa dobrej organizacji szkół. „Trzeba dopiąć wiele rzeczy” Tegoroczne matury w województwie opolskim przebiegają bez zakłóceń. Opolska Kurator Oświaty, Joanna Raźniewska poinformowała, że nie odnotowano żadnych incydentów.

Prasówka 16.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w Michalicach koło Namysłowa. Kierowca nie opanował Citroëna C3 i uderzył w drzewo Do tajemniczego wypadku doszło w środę (15 maja) na lokalnej drodze koło Namysłowa. Kierowca Citroëna C3 zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Horoskop dzienny na czwartek 16 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 16 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 16.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Przed laty mieszkańcy Radawia odbudowali szkołę po pożarze. Teraz zrównano ją z ziemią. Ludzie są oburzeni Część mieszkańców uważa, że to właśnie przez wyburzenie szkoły tuż przed wyborami Waldemar Czaja po 22 latach przegrał wybory i stracił stanowisko wójta. Mieszkańcy najpierw odbudowali ją po pożarze, potem protestowali przeciwko jej likwidacji, a teraz są oburzeni zrównaniem budynku z ziemią.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 w Strzelcach Opolskich. Zobacz jak poszło uczniom szkoły podstawowej nr 1 Do testu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku 3924 uczniów z województwa opolskiego. Nie wszędzie się odbył, bo w niektórych placówkach nie było komu go pisać.

📢 Zmarła jedna z najsłynniejszych kucharek w habicie. Była związana z Kluczborkiem Mowa o siostrze Leonilli, zakonnicy, która była związana m.in. z Klasztorem Sióstr św. Józefa w Kluczborku. Znali ją słuchacze w całej Polsce, gdyż miała swój program w radiu i występowała w telewizji. Zasłynęła także jako autorka książek kucharskich. 📢 Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pionierami w zabiegach naczyniowych. To spory sukces i szansa dla pacjentów Na międzynarodowym kongresie EuroELSO, który po raz pierwszy odbył się w Polsce, zespół z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zaprezentował wyniki unikalnych zabiegów naczyniowych. Kardiochirurg Witold Gwóźdź przedstawił efekty operacji wykonywanych przy użyciu pompy Impella u pacjentów z ciężką stenozą aortalną i wielonaczyniową chorobą wieńcową. Zabiegi te przeprowadzano z przezskórnego dostępu podobojczykowego.

📢 Sieć Aldi otwiera 13 sklep na Opolszczyźnie. Na początek będą specjalne promocje To 13 market tej sieci w województwie i 316 w Polsce. W środę 15 maja o 6 rano po raz pierwszy otworzono dla klientów sklep Aldi w Prudniku. 📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Opolska policja złapała fałszerza pieniędzy. Uwaga na banknoty 200-złotowe! Sam produkował fałszywe banknoty 200 złotowe, sam też wprowadzał je do obiegu, płacąc nimi między innymi na Opolszczyźnie. Po udanej akcji policjantów z Opola trafił za kraty.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 W IV lidze wszystko wróciło do normy. Małapanew Ozimek w zaległym meczu pokonała aż 6:1 Porawie Większyce i znów jest liderem Małapanew Ozimek w zaległym meczu aż 6:1 pokonała Porawie Większyce i wróciła na fotel lidera BS Leśnica IV Ligi. Do rozegrania zostały już tylko 4 kolejki. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 15.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 15.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Horoskop dzienny na środę 15 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 15 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 15.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Bractwo Świętego Józefa zaprasza na wiosenne spotkania. Odbędą się w różnych miejsach diecezji opolskiej Duszpasterze Bractwa Świętego Józefa zapraszają na wiosenne spotkania formacyjne, które odbędą się w maju i czerwcu w wielu miejscach diecezji opolskiej. Przyjść może każdy mężczyzna zainteresowany formacją według wzoru świętego Józefa. 📢 Kolejne opolskie miasto będzie budowało mieszkania w ramach programu SIM. Można składać wnioski Trwają przygotowania do budowy pierwszego bloku w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Kędzierzynie-Koźlu. Fundamenty pod nowy budynek mają pojawić się jeszcze w tym roku. Do urzędu miasta spływają już wnioski od przyszłych najemców. 📢 Remont drogi na Pradziada. Turyści muszą liczyć się z kilkumiesięcznymi utrudnieniami Turyści planujący wyprawę na Pradziada muszą liczyć się z utrudnieniami. Od 13 maja do 10 września droga z parkingu Hvězda niedaleko Karlovej Studanki do hotelu Ovčárna pod szczytem Pradziada jest częściowo zamknięta. Prowadzone są tam prace remontowe, które ograniczają ruch pojazdów.

📢 Dno odsłania kolejne tajemnice. W Jeziorze Otmuchowskim jest jeszcze mniej wody Ten malowniczy zbiornik od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Co się stało z Jeziorem Otmuchowskim? 📢 Te znaki zodiaku będą miały powodzenie w finansach. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP finansowy na czerwiec 2024. W przyszłym miesiącu wielu z nas stanie przed trudnymi wyborami. Jakie rozwiązania wybrać, czym się kierować i czego się spodziewać? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 OSP w Chocianowicach ma już sto lat. Druhowie uroczyście świętowali swój jubileusz Ochotnicza Straż Pożarna w Chocianowicach obchodziła jubileusz 100-lecia powstania jednostki. Z tej okazji otrzymała ona, jako pierwsza w gminie Lasowice Wielkie, najwyższe odznaczenie przewidziane dla jednostek ochotniczych.

📢 Budżet Obywatelski Opola 2024. Mieszkańcy zdecydują, na co chcą wydać ponad 7 milionów złotych Rusza jedenasta edycja budżetu obywatelskiego. Swoje pomysły na to, jak zmieniać oblicze stolicy regionu mogą zgłaszać nie tylko dorośli. 📢 Zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym w Kup w powiecie opolskim. Ranna jest jedna osoba Informację o wypadku służby ratunkowe dostały we wtorek 14 maja o godzinie 12:40. Na drodze wojewódzkiej 454 na trasie Opole - Namysłów ciężarówka z przyczepą zderzyła się z osobowym fiatem.

📢 Konkurs fotograficzny. Pokaż, jak świat wygląda w Twoich oczach i wygraj nawet 5 tysięcy złotych na wakacje z ITAKĄ „I...TAKI świat jest piękny!”, to hasło naszego konkursu, w którym do wygrania są trzy vouchery – zwycięzca odbierze voucher na 5 tysięcy złotych – które można przeznaczyć na wakacje marzeń z biurem ITAKA.

📢 To najtańsze domy w województwie opolskim. Ceny poniżej 200 tysięcy złotych Czy w roku szalejących cen nieruchomości można kupić dom z działką za małe pieniądze? Okazuje się, że tak, chociaż dysponując kwotą poniżej 200 tysięcy złotych znajdziemy w zasadzie jedynie nieruchomości do kapitalnego remontu. 📢 Pozostały trzy tygodnie do 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W mieście już widać, że przygotowania nabierają tempa W Opolu rozpoczęły się przygotowania do 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Koncerty odbędą się w dniach od 31 maja do 2 czerwca i jak co roku przyciągną rzesze miłośników polskiej muzyki. 📢 Tak wyglądają najpiękniejsze ogrody działkowe na Opolszczyźnie. Mamy ceny i lokalizacje Ogrody działkowe ROD to już nie tylko miejsca relaksu dla emerytów i źródło tanich warzyw. Coraz częściej interesują się nimi ludzie młodzi. Sprawdziliśmy, jakie działki można kupić w tym sezonie na Opolszczyźnie, ile kosztują i jak wyglądają. Przyjrzeliśmy się tym najbardziej okazałym.

📢 Opolska młodzież chce wiedzieć, co je. To z tego powodu wybierają ten kierunek studiów W zorganizowanej na Politechnice Opolskiej konferencji pod nazwą „Gotowi na zdrowie! Czy jakość w diecie jest ważna?” wzięło udział ponad 400 słuchaczy, m.in. uczniowie opolskich szkół. Prelegenci mówili o jakości suplementów, a także dawali praktyczne wskazówki, jak wybierać żywność z głową.

📢 6-letni chłopiec z Byczyny doznał urazu głowy. Policjanci eskortowali go radiowozem do szpitala 6-letni chłopczyk doznał urazu głowy, z dzieckiem zaczął być utrudniony kontakt. Kiedy roztrzęsiona matka zwróciła się do patrolu policji o pomoc, mundurowi od razu ruszyli na sygnałach do szpitala. 📢 Już nie ma malowniczej alei topolowej na przygranicznej trasie pod Paczkowem. Wycięto 300 drzew Na drodze z Ujeźdźca do Dziewiętlic w gminie Paczków na zlecenie władz powiatu nyskiego firma wycięła prawie 300 dorodnych topoli. Zrobiono to już w okresie lęgowym ptaków.

📢 Unikatowa wystawa artefaktów z II wojny światowej w Opolu. Będzie ją można zwiedzić jeszcze przez dwa tygodnie W delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu można oglądać wyjątkową wystawę, która przenosi zwiedzających w czasie do okresu II wojny światowej, oferując możliwość zobaczenia artefaktów związanych z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Ekspozycja została zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pancerny Skorpion”. 📢 Opolscy łowcy głów zatrzymali 27-letniego przestępcę. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu 27-letni Denys K. był poszukiwany za ciężki uszczerbek na zdrowiu. Uciekł z Ukrainy do Polski. Zmieniał samochody i miejsca zamieszkania, ale w końcu wpadł na jednej z ulic Opola. Zatrzymali go policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 📢 4 tysiące opolskich uczniów pisze dziś egzamin ósmoklasisty. Od ich wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonego liceum Dzisiaj (14 maja) rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów, które potrwają przez kolejne trzy dni. To ważny moment dla blisko 4 tysięcy uczniów w województwie opolskim. O godzinie 9:00 uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego, jutro zmierzą się z matematyką, a pojutrze z językiem obcym.

📢 Dni Nysy 2024. Rozpoczęło się wielkie odliczanie. Dwie lokalizacje i mega gwiazdy. Oto szczegółowy program Nysa znów będzie świętować dni miasta. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 24-26 maja. W programie występy gwizd, jarmark i wesołe miasteczko dla najmłodszych. 📢 Oto najpiękniejsze murale na świecie. Ogromne obrazy na ścianach budynków. Wśród nich są także murale z Opola Malowidła na ścianach budynków są coraz popularniejsze także u nas. Opole jako Stolica Polskiej Piosenki upamiętnia na ścianach słynnych polskich muzyków. Kluczbork promuje się jako miasto murali. Byczyna upamiętniła swoją astronomkę Marię Cunitz. Zobaczcie, jak wyglądają najbardziej imponujące przykłady malarstwa ściennego na całym świecie. 📢 Dawid Tyszkowski wystąpi na głównej scenie festiwalowej trasy Męskie Granie. 22-latek z Wołczyna szturmem zdobywa scenę muzyczną Muzyczna kariera młodego wokalisty z Wołczyna rozwija się w oszałamiającym tempie. Jeszcze trzy lata temu uczył się w liceum ogólnokształcącym w Wołczynie. Teraz wybrano go jednym z 5 muzycznych odkryć roku, nominowano do Fryderyków, a jego płytę oceniono jako jedną z 5 najlepszych w Polsce. W czerwcu Dawid Tyszkowski otworzy scenę główną prestiżowej trasy koncertowej Męskie Granie.

📢 Ten zabytkowy hotel w Byczynie miała kupić Doda. Ma w nim nawet swój apartament Zabytkowy hotel na rynku w Byczynie miała kupić Doda, o czym zapewniał jej menedżer, który mieszka właśnie w tym miasteczku. Obiekt kupił w końcu ktoś inny, ale gwiazda ma tutaj swój apartament. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 14 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 14 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 14.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 To koniec samowolki kierowców na wyspie Bolko? Będą patrole funkcjonariuszy, którzy zawrócą kierowców, gdy parking się zapełni Urząd miasta Opola opracowuje nową strategię mającą na celu ograniczenie nielegalnego parkowania na wyspie Bolko. W planach jest, aby po zapełnieniu parkingu przy parku 800-lecia, funkcjonariusze straży miejskiej oraz policji kierowali ruch na alternatywne parkingi. 📢 Tu zjesz najlepszy obiad w Opolskiem. Oto regionalne restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj" Kto nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty? A może by tak spróbować Śląskiego Nieba, szpajzy cytrynowej, czy pranzunków? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny, regionalny obiad. Na zestawienie złożyły się restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. Tam można bardzo dobrze zjeść.

📢 Oto najlepsze technika w województwie opolskim. Najnowszy ranking na 2024 Wybór szkoły ponadpodstawowej każdego roku stanowi dla uczniów duży problem. Rozterki młodych dotyczą nie tylko kierunku, w którym się będą rozwijać przez następne lata, ale też jakości tego rozwoju. Odpowiedzią na część z nich może być przygotowane przez nas zestawienie. Oto 25 najlepszych techników w regionie. 📢 Tak wyglądała największa impreza w Polsce dla fanów ogrodnictwa. "Wiosna Kwiatów w Łosiowie" W Łosiowie można kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu. Asortyment roślin wręcz oszałamia. Są nasiona, cebulki i sadzonki kwiatów, a także flance warzyw, krzewy i drzewka owocowe oraz ozdobne oraz kwiaty doniczkowe. 📢 Oleskie Uliczne Biegi Pokoju. Całe rodziny wystartowały na bieżni stadionu w Oleśnie 127 uczestników biegu głównego o Różę Olesna, a do tego kilkaset dzieci i młodzieży oraz bieg rodzinny rodziców z dziećmi - tak wyglądały Oleskie Uliczne Biegi Pokoju 2024.

📢 Eksplozja w remizie OSP w Lichyni. Dwie osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala Do nietypowego zdarzenia doszło w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichyni w gminie Leśnica. Eksplodował tam stary piec kaflowy. 📢 To są najpiękniejsze Ślązaczki. Gala finałowa konkursu Polska Miss Śląska 2024. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła tytuł Miss Foto Galę finałową konkursu Polska Miss Śląska 2024 zorganizowano w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła jeden z tytułów! Poznajcie najpiękniejsze Ślązaczki.

📢 Odkryty basen w Strzelcach Opolskich ma już nowe niecki. Czy firma zdąży przed sezonem letnim? Przebudowa odkrytego basenu w Strzelcach Opolskich była konieczna ze względu na zły stan techniczny. Dzięki tej inwestycji obiekt ma zyskać drugie życie. 📢 Kibice na meczu Odra Opole - Wisła Płock. Najwierniesi wciąż wierzyli w awans do baraży o PKO Ekstraklasę Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 32. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Wisłą Płock, który zakończył się zwycięstwem opolan 3:0.

📢 Czeka nas rewolucja w Kodeksie pracy. „Przeciętny Niemiec już teraz pracuje tygodniowo o pięć godzin krócej od Polaka" Blisko 70 proc. Polaków wybrałoby czterodniowy tydzień pracy po 8 godzin dziennie, niż 5 dni po 6,4 godziny. Jednocześnie ankietowani w większości stwierdzili, że w wyniku wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy, dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie. Za granicą skracanie wymiaru pracy staje się normą. – Przeciętny Niemiec już teraz pracuje tygodniowo o pięć godzin krócej od Polaka – komentuje Sylvia Johnson, Preply. 📢 Horoskop tygodniowy 13-19 maja. Tego możesz się spodziewać w najbliższych dniach HOROSKOP tygodniowy 13-19 maja 2024. Co wydarzy się w najbliższych dniach? Wróżka Expiria ma garść porad i podpowiedzi na przyszły tydzień. Warto z nich skorzystać.

📢 Oto najlepsze licea w województwie opolskim. Tutaj jest najwyższy poziom nauczania Ruszają egzaminy ósmoklasistów. To ich wyniki decydować będą później w dużej mierze o tym czy uczniowie zostaną przyjęci do szkół, o których marzą. W tym artykule prezentujemy ranking najlepszych liceów w województwie opolskim.

📢 Budowa nowego Lidla w Opolu i rozbudowa Centrum Handlowego Turawa Park. Tak wygląda postęp prac Dwie spore inwestycje związane z handlem prowadzone są na styku Opola i Zawady w gminie Turawa. Budowany jest nowy dyskont sieci Lidl, rozbudowywane jest też Centrum Handlowe Turawa Park. 📢 Polskie Hawaje, czyli jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Można tu poleżeć pod palmami, a do tego to ledwie godzina z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Oto lista 20 najbogatszych gmin na Opolszczyźnie. Tutaj chce się żyć! Na którym miejscu jest stolica województwa? Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów stworzyliśmy listę 20 najbogatszych gmin na Opolszczyźnie. Ranking najbogatszych gmin powstał na bazie tzw. wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co jej facet ma zrobić? Najlepsze memy o kobietach Kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz", to pod żadnym pozorem nie wolno robić tego, co chcesz! A co powiedzieć, kiedy żona się wścieka? Powiedz jej, że trochę przesadza, a wtedy na pewno się uspokoi. Takich złotych myśli dowiecie się z internetowych memów. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Sezon ślubny wystartował. Oto najlepsze memy o ślubie i imprezach weselnych. Można się uśmiać! 8.05.2024 Rozpoczynamy powoli sezon weselny. Z tej okazji internauci przygotowali nową serię memów o weselach. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Życie rodzinne bywa mega ciężkie. Zobaczcie memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają internet 8.05.2024 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie nie da się z nich nie żartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają tworzyć memy, a tym razem padło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył.

📢 Najpiękniejsza tułowicka porcelana sprzed 1945 roku. Cacka Frankenbergów i Schlegelmilchów z Tillowitz. To trzeba zobaczyć Około trzy tysiące eksponatów znajduje się w zbiorach Muzeum Porcelany im. Reinholda Schlegelmilcha w Tułowicach. Ryszard Wittke i Jakub Faron kolekcjonują tułowicką porcelanę wyprodukowaną do 1945 roku i co najważniejsze udostępniają zwiedzającym. To trzecie muzeum porcelany w tym małym mieście. 📢 Niegrzeczne dziewczyny na imprezie w Wachowie. W Magnum Clubie wystąpiła Fagata Kontrowersyjna influencerka i freak fighterka Fagata przyciągnęła tłumy publiczności. Zdjęcia z imprezy mówią jedno: było naprawdę grubo

📢 Biskup Czaja: Nie zmieniajmy świata, weźmy się za reformowanie siebie. Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy Tysiące ludzi przyjechało w środę 1 maja do Jemielnicy. Trwa tam Diecezjalne Święto Rodziny. Uroczystości kościelnej przewodniczył biskup Andrzej Czaja, który zwracał uwagę na potrzebę odnowy Kościoła. Bractwo Świętego Józefa powiększyło się o kilkudziesięciu nowych członków. Powołano do życia Dom Towarzyszenia Duchowego "Nazaret". Rozpoczął się też XII Jarmark Cysterski.

📢 Tak wyglądało Opole przed wejściem do Unii Europejskiej. Miasto mocno się zmieniło Na początek oczywiście jedno zastrzeżenie: fundusze europejskie finansowały tylko część inwestycji w stolicy regionu. Niemniej warto wybrać się w swoistą podróż w czasie i zobaczyć, jak miasto wyglądały przed 20 laty. 📢 Światowy Dzień Książki. To jest 27 najpopularniejszych pisarzy w Polsce. Król jest jeden i mieszka w Opolu! 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Stan czytelnictwa książek, badany co roku przez Bibliotekę Narodową, w tym roku wywołał zdumienie. Po latach spadków w ostatnim roku 9 procent więcej Polaków sięgnęło po książki! Jak dostać się na listę najpopularniejszych pisarzy. Są dwie drogi: albo na podstawie twojej książki nakręcą film, albo jesteś autorem... obowiązkowych lektur szkolnych. 📢 Tak żyło się w Opolu 20 i więcej lat temu. Miasto oraz jego mieszkańcy zmienili się nie do poznania Zapraszamy Was na historyczną wycieczkę po Opolu. Na zdjęciach z archiwum widać, jak wyglądali wówczas zwykli ludzie na tle miasta, którego już w dużej części nie ma. Poszukajcie, może znajdzie się ktoś z waszej rodziny: dziadkowie, rodzice.... Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!

📢 Opole na starych widokówkach wyglądało cudnie. Wiele tych kamienic przetrwało do dziś Znajdziemy tam między innymi zdjęcia opolskiego Rynku, kolegiata Świętego Krzyża czy dzisiejszy kościół Franciszkanów, który w latach 1820 - 1945 był kościołem ewangelickim. 📢 Oto 12 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie. Ferrari, Lamborghini i inne cacka Niektórzy sprzedający obniżyli ceny za niektóre z tych luksusowych samochodów nawet o 70 tysięcy złotych. Nadal jednak trzeba mieć miliony, żeby pozwolić sobie na zakup tych luksusowych samochodów. Zobacz, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. 📢 Niesamowicie piękne Jezioro Duże w Turawie. To fajne miejsce na niedzielny spacer. Polecamy Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Te luksusowe auta kosztują miliony! [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu. Również na Opolszczyźnie można kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych. Czyli nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup!

📢 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej ma już 60 lat. Tak Opole stało się stolicą polskiej piosenki Dzisiaj jest to przede wszystkim festiwal telewizyjny, ale i tak cały czas Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto i była to jedyna okazja, żeby na żywo zobaczyć muzyczne gwiazdy. 📢 Oto najlepsze licea w województwie opolskim. Portal Wasza Edukacja opublikował nowy ranking. 3.05.2023 Wraz z zakończeniem roku szkolnego dla klas maturalnych portal Wasza Edukacja opublikował najnowszy ogólnopolski ranking liceów. Na liście znalazły się też szkoły z naszego regionu. Na 1869 przeanalizowanych szkół 36 działa na terenie naszego województwa. 3.05.2023.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką