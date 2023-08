Prasówka 16.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. opolskie - kąpieliska 16.08.2023 czynne. Lista”?

Prasówka 16.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. opolskie - kąpieliska 16.08.2023 czynne. Lista Sprawdź, które kąpieliska w województwie opolskim dzisiaj (16.08.2023) są otwarte. W całej Polsce sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Nie oznacza to jednak, że każde kąpielisko otwierane jest już 1 czerwca, a zamykane 30 września. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [16.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Prasówka 16.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najbrzydsze miasta na Śląsku. Wskazali je internauci! Zgodzicie się z nimi? Internauci nie mają litości i wskazują najbrzydsze miasta na Śląsku. Zdecydowaliśmy zapytać w anonimowej ankiecie, które z miast w naszym województwie nie należą do perełek architektury i krajobrazu. Wśród nazw przewijało się kilka wiodących miejscowości, z których wybraliśmy siedem i dziś je Wam prezentujemy.

📢 Tak wygląda osiedlowy monitoring na wesoło. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 16.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 16.08.2023. 📢 Nesebyr – bułgarska Perła Morza Czarnego. Zapraszamy na spacer po jednym z najstarszych miast w Europie Несебър, czyli Nesebyr, Neseber, Nesebar. Obojętnie, jak wymówi się bułgarską nazwę, jeden przydomek miasta szczególnie zapada w pamięć – Perła Morza Czarnego. Miasto jest jednym z najstarszych w Europie, a z racji bogactwa zabytkowych budynków w mieście, Nesebyr trafił w 1983 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zapraszamy na spacer po Mieście 40 Cerkwi, bo i nazywany jest nadmorski kurort.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi spotkali się na Górze Świętej Anny. Mszy świętej przewodniczył bp Waldemar Musioł Trwa Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. We wtorek (15 sierpnia) na Górze Świętej Anny spotkały się strumienie opolski, nyski i głubczycki. Mszy świętej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Waldemar Musioł. W homilii rozważał trudności w wierze w Kościół. Na zakończenie poświęcił zioła przyniesione przez wiernych. 📢 Tak mieszkańcy Długomiłowic przystroili swoją wieś na poprzednie dożynki. Niesamowite, jakie mieli poczucie humoru! Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku?

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Horoskop dzienny na 16.08 (jutro, środę). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Zobacz horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w środę 16.08.2023. Czy doda Ci to odwagi? Zobacz horoskop na jutro (środę, 16.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Niesamowite zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez fotografów z Opolszczyzny Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt.

📢 Wspaniałe smaki, zioła, produkty tradycyjne, rękodzieło i obcowanie z historią. Trwa II EtnoFestiwal na Zamku Książęcym w Niemodlinie Opolszczyzna ma najwięcej wpisów na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego. Aż 15 dotyczy naszego regionu. Prezentowane są one podczas II Opolskiego EtnoFestiwalu, który we wtorek 15 sierpnia odbywa się na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Impreza zakończy się grubo po północy, a o 20:00 zagra nawiązujący do mitologii kaszubskiej zespół Kiev Office.

📢 Takie są zarobki w wojsku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac na poszczególnych stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Częstochowa. Uroczystość Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze. Tysiące pątników na uroczystej mszy świętej Kilkadziesiąt tysięcy wiernych bierze udział w obchodach największej w roku uroczystości na Jasnej Górze – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na 15 sierpnia do Częstochowy docierają pątnicy z najodleglejszych zakątków Polski. Jak podaje jasnogórski klasztor w tym roku w 42 pieszych pielgrzymkach, które w dniach od 5 do 14 sierpnia docierały na Jasną Górę, przybyło ok. 41 tys. pątników. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Nie zabrakło również samych mieszkańców Częstochowy.

📢 Pasażerowie utknęli na dworcu kolejowym w Strzelcach Opolskich. Wielu z nich jechało pociągiem na wakacje Pasażerowie jadący na wakacje do Gdańska i na Hel utknęli na dworcu w Strzelcach Opolskich, bo zepsuła się lokomotywa. - Nasz pociąg stoi i na razie nie wiemy ile to potrwa - mówią. 📢 Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa: "Polacy znów mogą być dumni ze swojej armii" Mamy silną armię i jesteśmy członkami najsilniejszego sojuszu obronnego w historii, ale osoby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo muszą czuwać. A ci, którzy strzegą naszej granicy bezpośrednio, a więc żołnierze, policjanci i strażnicy graniczni zasługują na nasze wsparcie i szacunek, bo każdego dnia są narażeni na niebezpieczeństwo - mówi w rozmowie z NTO wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety w Wojsku Polskim. W mundurze im do twarzy W polskiej armii chce służyć coraz więcej pań. Do wojska wnoszą nie tylko kobiecą aparycję, ale przede wszystkim wiedzę, sprawność, umiejętność analitycznego myślenia, wzorową organizację i - nade wszystko - oddanie Ojczyźnie.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Zobacz, na co trzeba uważać! 15.08.2023 Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać!

📢 Te osoby nie trafią do wojska. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii w 2023 r.? Powołania do wojska w 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.? 📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 15.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 15.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 15 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 15 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 15.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 15.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Głubczyc wyruszyło ponad 170 osób. W grupie wędruje liczna grupa dzieci i młodzieży Trwa 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród grup, które wyruszyły na szlak w poniedziałek (14 sierpnia) jest strumień (a właściwie duża grupa) z Głubczyc. Są tam pielgrzymi z terenu całego powiatu głubczyckiego, ale też sąsiednich rejonów, np. Racławic Śląskich. Tradycyjnie z Głubczyc pielgrzymuje wielu ludzi młodych, rodzin z dziećmi. Zapytaliśmy, jak zachęcić młodzież do udziału w pielgrzymce. Ich recepta wydaje się prosta.

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Te grzyby atakują nasze domy. Przez nie źle się czujemy, częściej chorujemy i podupadamy na zdrowiu Grzyby domowe mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia, a niektóre z nich są szczególnie groźne. W skrajnych przypadkach mogą nawet powodować nowotwory. Najczęściej jednak po prostu osłabiają nasze organizmy. Które z nich najczęściej możemy spotkać w naszych mieszkaniach? 📢 Dziewczynka potrącona na plaży przez konia. W grupie jeźdźców marszałek z Platformy Obywatelskiej. Policja ustala sprawcę Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku do jakiego doszło w niedzielę (13.08.2023) wieczorem nad jeziorem w Turawie. Potrącona przez konia została siedmioletnia dziewczynka. W grupie jeźdźców był wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca z Platformy Obywatelskiej. Mundurowi na miejscu przesłuchali jedną osobę, była nietrzeźwa. Pozostali uczestnicy oddalili się od miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze prowadzą czynności w tej sprawie.

📢 Zderzenie rowerzystki i samochodu w Opolu. Na ul. Oleskiej kierowca skody potrącił 62-letnią kobietę jadącą jednośladem Jak informuje opolska policja do zdarzenia doszło na ścieżce rowerowej przy wjeździe na parking przed Stegu Areną w Opolu. 📢 Kreatywność vs. lato. Zobacz niezwykłe sposoby na ochłodę w upalne chwile. Gorący humor na gorące dni Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Przywitajmy maluszki urodzone na porodówce w Opolu w czerwcu i lipcu 2023 r. Ależ one są słodkie. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! Prezentujemy zdjęcia 23 maluszków, które w czerwcu i lipcu 2023 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 Opolskie miasta sto lat temu w kolorze. Były piękne i klimatyczne. Brzeg, Opole, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Głuchołazy, Nysa, Prudnik W ciągu ostatnich stu lat kształt i wygląd wielu opolskich miast uległ zmianom. Szereg budynków zdążył w tym czasie zniknąć z ich przestrzeni, inne wyglądają inaczej. Wyobrażenie o tym, jak wyglądały opolskie miasta na początku XX wieku dają kolorowe pocztówki, które pokazują, jak prezentowały się Brzeg, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Głuchołazy czy Opole.

📢 Wypadek w gminie Walce. Pijany motocyklista bez kasku i ważnego przeglądu uderzył w ogrodzenie Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w miniony piątek w jednej z miejscowości w gminie Walce – podała Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach. 48-letni motocyklista pod wpływem alkoholu jadąc bez kasku wjechał w ogrodzenie znajdujące się przy drodze.

📢 Strażak został użądlony przez owada podczas gaszenia pożaru w Prószkowie. Nieprzytomnego mężczyznę ratował śmigłowiec LPR Podczas akcji gaśniczej spowodowanej pożarem lasu w Prószkowie, jeden ze strażaków-ochotników został użądlony przez pszczołę w okolicach twarzy. Z uwagi na utratę przytomności, spowodowaną uczuleniem poszkodowanego, konieczne było szybkie udzielenie pomocy. Do poszkodowanego wysłany został helikopter LPR, który przetransportował mężczyznę do szpitala. 📢 Policjanci z Niemodlina zachowali zimną krew i eskortowali rodzinę na porodówkę. Akcja na drodze krajowej nr 46 jak z filmu Policjanci eskortujący rodzące kobiety do szpitala zdarzają się nie tylko w filmach akcji. Podobna przygoda spotkała funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Niemodlinie. Kiedy ich radiowóz został zatrzymany przez mężczyznę, który podróżował z rodzącą żoną do szpitala, zachowali się profesjonalnie pomagając potrzebującej rodzinie.

📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Kierowca ciężarówki zginął w zmiażdżonej kabinie Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Zderzenie dwóch tirów na 108. kilometrze autostrady A4 pomiędzy węzłami Wądroże Wielkie Budziszów. Jeden z kierowców zmarł na miejscu. Policja wprowadziła objazdy. Droga w kierunku Zgorzelca była. 📢 Wypadek na zjeżdżalni grawitacyjnej na Górze Świętej Anny. Lądował śmigłowiec LPR. Ranne są m.in. dzieci Pięć zastępów straży pożarnej, ZRM, i śmigłowiec LPR biorą udział w akcji ratowniczej na Górze Świętej Anny. W poniedziałek 14 sierpnia rano doszło tam do zderzenia dwóch wagoników działających w ramach znajdującego się tam toru saneczkowego.

📢 Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Niebezpieczne zdarzenie w Chróścinie Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i drzewa doszło w poniedziałek rano na ulicy Niemodlińskiej w Chróścinie w powiecie opolskim. Kierowca białej skody z nieznanych jeszcze przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

📢 Już niedługo karma wróci do tych osób. Horoskop karmiczny na sierpień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 14.08.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 14.08.2023.

📢 Wakacje last minute prosto z Wrocławia. Ile w tym roku kosztuje urlop na ostatnią chwilę? Wakacje last minute przez wiele lat były kuszącą opcją dla urlopowiczów. Czy w tym roku wciąż opłaca się czekać z wykupieniem wyjazdu do ostatniej chwili? Sprawdziliśmy, jakie oferty wakacji last minute prosto z Wrocławia proponują biura podróży. 📢 Ciche i spokojne miejsca w Polsce, do których dojedziesz bez samochodu. Dokąd uciec przed zgiełkiem miasta, nie spędzając godzin w aucie? Podczas letniego urlopu, mało który mieszkaniec miasta ma chęć na spędzenie dnia pośród betonowych zabudowań i rozgrzanego asfaltu. Co prawda większość miast dysponuje parkami, w których można skryć się przed żarem – my rekomendujemy jednak pójście o krok dalej i wyprawę do cichych i spokojnych miejsc w Polsce, do których dotrzecie nawet bez samochodu. Dokąd warto uciec przed zgiełkiem miasta?

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pierwsze trzy grupy z Nysy już są w drodze. Będą szli przez tydzień [ZDJĘCIA] W niedzielę (13 sierpnia) rozpoczęła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsze wyruszyły trzy grupy z Nysy. Jutro dołączą do ich strumienia pielgrzymi z Prudnika. Podczas mszy świętej rozpoczynającej pielgrzymkę główny przewodnik wydarzenia ks. Daniel Leśniak wskazał trzy rzeczy, które każdy pielgrzym powinien ze sobą zabrać, aby jego pielgrzymka była owocna. W galerii znajdują się zdjęcia ze startu pielgrzymki. 📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Wakacyjne spotkania z nto. W sobotę spotkaliśmy się z wami na kąpielisku Frajda w Nysie. Za tydzień jesteśmy w Turawie i Nowych Siołkowicach W połowie wakacji spotkaliśmy się z naszymi Czytelnikami w letniej redakcji na kąpielisku Frajda w Nysie. W ten sposób, w sobotę (12 sierpnia) zainaugurowaliśmy cykl słonecznych spotkań i do końca wakacji będziemy zmieniali swoje miejsce, ale zawsze pojawi się tam gdzie jest woda, świeci słońce, pod stopami można poczuć piasek. W ten sposób chcemy nie tylko uprzyjemnić sierpniowy wypoczynek, promować najurokliwsze zakątki naszego regionu, ale też mówić o bezpieczeństwie. Partnerem naszej akcji jest BA Glass HUTA JEDLICE.

📢 Piękne i sympatyczne dziewczyny na szalonych imprezach. Oto TOP 66 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Mamy długi weekend, podczas którego jest jeszcze więcej czasu na odpoczynek i na zrelaksowanie się na imprezach. Przygotowaliśmy galerię 66 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia Andrzeja MadShots Madziara z szalonych imprez w Wachowie.

📢 10 Opolska Brygada Logistyczna ma nowych żołnierzy. Po intensywnym szkoleniu złożyli przysięgę wojskową Grupa kilkudziesięciu żołnierzy elewów zakończyła miesięczne szkolenie podstawowe. Dzisiaj na terenie opolskiej jednostki wojskowej złożyli przysięgę. Uroczystość była połączona z obchodami Święta Wojska Polskiego. Dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wręczył mianowania na wyższe stopnie wojskowe i medale.

📢 Tak wyglądało Olesno w latach 90. Było kino Znicz, stary szpital oraz hotel z night clubem [ZDJĘCIA] Na przełomie XX i XXI wieku w Oleśnie budynki były szare, a ich elewacje zaniedbane, za to w mieście było bardzo dużo zieleni. Sami zobaczcie, jak wyglądało miasto w latach 1996-2000. 📢 Najlepsze memy na wakacje 2023. Morze, parawaning i plażowi Janusze. Czego chcieć więcej! Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Dzieci urodzone na porodówce w Opolu w maju i czerwcu 2023 roku. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! Prezentujemy zdjęcia 24 maluszków, które w maju i czerwcu 2023 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 Te urocze psy i koty szukają nowego domu. Opolanie oddadzą je za darmo W naszym regionie nadal jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. Postanowiliśmy przejrzeć popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 📢 Zmiany w parafiach diecezji opolskiej. Tutaj będą nowi księża. Sylwetki nowych absolwentów seminarium Przedstawiamy sylwetki ośmiu neoprezbiterów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostali wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej. 📢 Te psy i koty czekają na adopcję. Wspaniałe zwierzaki z opolskiego marzą o nowym domu 19.05.2023 Po minionej zimie w schroniskach na Opolszczyźnie wciąż jest mnóstwo psów i kotów czekających na darmową adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 19.05.2023.

📢 Kamil Bednarek ożenił się z tajemniczą Pamelą? Swoją nową piosenkę zadedykował swojej żonie Wszystko wskazuje na to, że pochodzący z Lipek pod Brzegiem gwiazdor w tajemnicy przed mediami ożenił się. Swoją nową piosenkę „Jesteś tu" Kamil Bednarek zadedykował bowiem swojej żonie Pameli. Kim jest tajemnicza Pamela, dla której Bednarek napisał romantyczny utwór.

📢 1600 pielgrzymów dotarło do Częstochowy. 46. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę zakończona W sobotę (20.08) o godz. 10.00 ostatni pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Ich wspólne pielgrzymowanie zakończyła Msza święta odprawiona na błoniach. Biskup ordynariusz Andrzej Czaja podziękował za trud i mocne świadectwo wiary dla innych. Przypomniał również o roli Kościoła jako wspólnoty ludzi. W przyszłym roku pielgrzymka będzie miała nowego przewodnika. 📢 Etnofestiwal na zamku w Niemodlinie. Są stoiska z rękodziełem, tradycyjną żywnością i napitkami oraz sporo muzyki. Można też zwiedzać zamek Na Zamku Książęcym w Niemodlinie ruszył I Opolski Etnofestiwal. Impreza potrwa do późnych godzin wieczornych, a jak zapewniają organizatorzy, atrakcji nie brakuje.

📢 Piesza Pielgrzymka Opolska doszła we wtorek na Górę św. Anny. Zdjęcia z trasy Z Kamienia Śląskiego wędrowali pątnicy z jedynki fioletowej, jedynki zielonej i jedynki niebieskiej reprezentujące strumień opolski. Do św. Anny doszły też we wtorek grupy z Nysy, Prudnika, Głubczyc i z Kędzierzyna-Koźla. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona w Ciechocinku