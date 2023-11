Prasówka 16.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najśmieszniejsze memy o budowlańcach to jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się!”?

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach to jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 15.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

Prasówka 16.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 15.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 To twój HOROSKOP na czwartek 16 listopada 2023 r. To może być radość z nowego rozdania dla Byków, Skorpionów, Bliźniąt i Strzelców Horoskop dzienny na czwartek 16 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na jutro (16.11, czwartek). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w czwartek 16.11.2023. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (czwartek, 16.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [16.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Wielkie otwarcie nowego hipermarketu w Opolu. My byliśmy tam jako pierwsi. Co można kupić w tym sklepie i jakie są promocje? 16 listopada o godzinie 10 szwedzka sieć multimarketów Jula otworzy swój pierwszy sklep na Opolszczyźnie. Nowy obiekt zlokalizowany jest w galerii Ozimska Park w Opolu. My byliśmy tam jako pierwsi, aby pokazać naszym czytelnikom, jakie produkty oferuje ta sieć sklepów.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 16 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 16 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 16.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Koncerty Rodzinne w Filharmonii Opolskiej. To prawdziwa Akademia Młodego Melomana W Filharmonii Opolskiej już od kilku lat z myślą o najmłodszych melomanach organizowane są koncerty symfoniczne o nieco luźniejszej formule od tych realizowanych dla dorosłej publiczności. Te rodzinne koncerty nazywane są prostymi historyjkami o muzyce. Właśnie trwa ich trzeci sezon.

📢 Biaogra w Goświnowicach sadzi las wokół zakładu. W listopadzie dosadzono kasztany czerwone i lipy srebrzyste Kilka tysięcy drzew za kilkaset tysięcy złotych posadziła w ciągu ostatnich 5 lat Biagra w Goświnowicach pod Nysą, duży producent bioetanolu z kukurydzy. 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty o mamusi podbijają internet. "Mamusia nawet herbatki nie wypije". A jaka jest Wasza teściowa? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Tak Polacy śmieją się ze swoich pracodawców. To zemsta za niskie zarobki i szykany w pracy 16.11.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 16.11.2023. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 45. rocznica katastrofy autobusowej w Wilczym Jarze. Zginęło w niej 30 osób. WIDEO + ZDJĘCIA Dzisiaj, w środę 15 listopada, mija dokładnie 45 rocznica tragedii w Żywcu - Oczkowie. Była to największa katastrofa drogowa w naszym regionie. Zginęło w niej 30 osób, a dziewięć zostało rannych. Jest to druga pod względem liczby ofiar (po katastrofie autobusu pod Gdańskiem w 1994) katastrofa drogowa w powojennej historii Polski, a największa w naszym regionie. Zobaczcie zdjęcia i relacje świadków. 📢 Budżet Opola 2024. Rekordowe wydatki, kontynuacja ważnych inwestycji i… rosnące zadłużenie. Będzie park wodny na os. Armii Krajowej Najnowszy projekt budżetu Opola na rok 2024 przewiduje rekordowe wydatki przekraczające 1,5 miliarda złotych. Jednakże, pomimo tego imponującego budżetu, miasto boryka się z coraz większym deficytem finansowym i rosnącym zadłużeniem. Radni Platformy Obywatelskiej i PiS na razie wstrzymują się z jednoznaczną oceną budżetu.

📢 Dzieci coraz częściej nie potrafią cieszyć się z życia. Na uniwersytecie WSB Merito trwa forum o problemach psychicznych najmłodszych Od środowego poranka (15 listopada) w Opolu na Uniwersytecie WSB Merito trwa II Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W ramach wydarzenia specjaliści i naukowcy z całej Polski dzielą się wiedzą, jak powinna wyglądać fachowa pomoc psychologiczna dla najmłodszych. 📢 Szef opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego Norbert Rakowski został wiceprezydentem Europejskiej Konwencji Teatralnej Podczas konferencji w Rumunii Norbert Rakowski, na co dzień dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, został wybrany wiceprezydentem Europejskiej Konwencji Teatralnej (ETC). 📢 Najgłupsze sytuacje na polskich drogach. Te znaki stawiali totalni ignoranci Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 16.11.2023.

📢 Te fotografie miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Ujawniły całą prawdę o gangsterach 16.11.2023 Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 16.11.2023. 📢 Najśmieszniejsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Wakacje all inclusive w grudniu 2023: 11 najtańszych kierunków. Słońce, plaże i jarmarki bożonarodzeniowe nawet za niecałe 1200 zł Macie już dość jesieni i wcale nie cieszy was perspektywa nadchodzącej zimy? Czemu nie wyrwać się z Polski gdzieś, gdzie nawet zimą jest ciepło i słonecznie? Wyszukaliśmy dla was 11 najtańszych kierunków na wakacje i urlopy w formacie all inclusive w grudniu 2023. Nawet tylko niecałe 1200 zł za tydzień niezapomnianych wakacji z dala od zimna i śniegu!

📢 Horoskop zodiakalny na grudzień 2023. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na grudzień 2023 roku. Co się wydarzy w ostatnim miesiącu roku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będą niezwykłe tygodnie w Waszym życiu.

📢 Horoskop na drugą połowę listopada. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 16.11.2023 HOROSKOP na drugą połowę listopada 2023 roku. Co się wydarzy od 15 do 30 listopada u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Ten horoskop odpowie na Wasze pytania oraz wątpliwości. 16.11.2023. 📢 Horoskop na pierwszą połowę 2024 roku. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Kibice Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle będą mogli spotkać się z siatkarzami w dwóch miejscach na Opolszczyźnie Wszyscy sympatycy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle będą mogli spotkać w czwartek (16.11), w godzinach 18-19, swoich ulubieńców w Kędzierzynie-Koźlu i Opolu. Dwaj czołowi gracze kędzierzynian udadzą się też do Gliwic. 📢 Bateria w twoim telefonie rozładowuje się zbyt szybko? Wyłącz te 5 funkcji w swoim smartfonie, a będzie działać dłużej Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są niepotrzebnie włączone funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 Niedziela handlowa nie w Wigilię! Rząd przyjął ustawę. W zamian pół niedzieli handlowej 10 grudnia Ostatnie niedziele handlowe w 2023 roku przypadają w grudniu. Rząd zdecydował, że niedziela handlowa z Wigilii zostanie przeniesiona, a sam handel natomiast dodatkowo ograniczony. Czy w Wigilię sklepy będą otwarte? Kiedy będą niedziele handlowe w grudniu? Rada Ministrów zmienia termin i godziny bez zakazu handlu.

📢 Trzy nowe domy dziecka powołano w powiecie nyskim. Część radnych stanęła w obronie domu dziecka w Paczkowie, który będzie zamknięty Pan jest oszustem! Czuję się oszukany – te mocne słowa usłyszał na sesji rady powiatu nyskiego starosta Andrzej Kruczkiewicz, od przewodniczącego rady Bogdana Wyczałkowskiego. Poszło o przyszłość działającego od 70 lat domu dziecka w Paczkowie, dla którego obecnie zabrakło... podopiecznych. 📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Zapasy. Orzeł Namysłów i ZKS Gogolin mają po dwie medalistki mistrzostw Polski do lat 14 Po dwa medale na mistrzostwach Polski do lat 14 zdobyły reprezentantki Orła Namysłów oraz ZKS-u Gogolin. 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Zbiórka elektrośmieci w diecezji opolskiej. Oddając odpady, wsparli dzieło misyjne prowadzone w Boliwii Parafie diecezji opolskiej zebrały setki ton elektrośmieci. Zbiórka wsparła fundusz na rzecz misji prowadzonej w Boliwii. Pracuje tam opolska misjonarka Agata Szpulak. W galerii prezentujemy kilka fotografii z tego miejsca.

📢 Za takie mięśnie należy się medal. Rafał Sobonkiewicz ze Strzelec Opolskich osiągnął sukces na Mistrzostwach w Naturalnej Kulturystyce WNBF Rafał Sobonkiewicz ze Strzelec Opolskich zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w Naturalnej Kulturystyce i Fitnessie WNBF. 📢 Grzybobranie na wesoło. Tak internauci żartują z grzybiarzy i zbierania grzybów. Zobaczcie najlepsze memy Sezon na zbieranie grzybów w pełni. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. Lubisz zbierać grzyby?

📢 Szpital w Opolu wypisał 82-letniego pacjenta, a ten opuścił placówkę w samej piżamie. Tłumaczył, że nie mógł odebrać ubrań z depozytu W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu doszło do niecodziennej sytuacji. 82-letni pan Jerzy ze Strzelec Opolskich, który przeszedł dwa udary, opuścił placówkę medyczną bez swoich ubrań, gdyż depozyt był już zamknięty. Incydent ten miał miejsce w piątek, 10 listopada, dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości, gdy pracownicy szpitala odbierali wolne. Szpital przeprasza pana Jerzego, ale jego rzeczniczka jednocześnie zaznacza, że sprawy nie byłoby w ogóle, gdyby w tamtym dniu pacjent poinformował pracowników szpitala o swoim problemie.

📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 Firma Adamietz ze Strzelec Opolskich zrealizuje dwa duże kontrakty. To remont Sali Kongresowej i budowa Muzeum Getta Warszawskiego Strzelecka firma Adamietz zrealizuje dwie ważne inwestycje w Warszawie. Przedsiębiorstwo będzie odpowiedzialne za remont Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki oraz budowę Muzeum Getta Warszawskiego.

📢 Czesi na golasa zawstydzają Polaków. Na pływalni w Prudniku ogłoszono apel W przygranicznych miejscowościach rośnie liczba Czechów czy Polaków korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych po drugiej stronie granicy. Różnice obyczajowe czasem doprowadzają do kłopotliwych nieporozumień. Tak stało się w Prudniku. 📢 Horoskop codzienny na wtorek 14 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 14 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 14.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Opolskie Pomniki Historii. Jest już siedem takich zabytków. To świetny cel na weekendowe wycieczki Co ciekawe, wśród siedmiu opolskich Pomników Historii nie ma ani jednego zabytku z Opola. Na razie, bo lista ciągle się powiększa. Na 100-lecie odzyskania niepodległości w 2018r. liczyła sto historycznych miejsc w Polsce. Teraz takich prezydenckich zabytków jest już 125, w tym jeden nowy na Opolszczyźnie. Zobaczcie wszystkie te historyczne perły. 📢 Zakończyła się rozbudowa strażnicy OSP w Strzelcach. Druhowie mają wreszcie komfort W Strzelcach (gmina Domaszowice) zakończyła się rozbudowa wraz z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedsięwzięcie kosztowało 750 tysięcy złotych. 📢 To najśmieszniejsze memy na Dzień Singla. 11 listopada obchodzony jest Chiński Dzień Singla. Jest coraz popularniejszy. Zobaczcie Dzień Singla wypada dzień po Walentynkach? Niekoniecznie, chociaż na całym świecie single świętują 15 lutego, to coraz popularniejszy staje się Chiński Dzień Singla, który obchodzony jest 11 listopada. Dlatego uśmiechnijcie się, bo mamy dla Was najśmieszniejsze memy o singlach.

📢 Znamy program tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego w Opolu. Początek już wkrótce Wkrótce rozpocznie się w Opolu jarmark bożonarodzeniowy. Potrwa ponad miesiąc. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Na Opolszczyźnie brakuje lekarzy. Na szczęście pierwszy rocznik wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim skończył studia Pod koniec października dyplomy ukończenia studiów odebrało 78 absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Był to pierwszy rocznik, który odbył pełny cykl kształcenia na tym kierunku w Opolu. To właśnie oni mogą być odpowiedzią na problem braku lekarzy w regionie. 📢 Ćwiczenia wojskowe. Armia wzywa na ćwiczenia rezerwy. W 2024 roku w kamasze pójdą także cywile. Wykonujesz ten zawód? Jesteś na liście Wojsko wzywa. W 2024 roku na ćwiczenia rezerwy może zostać powołanych nawet 200 tys. osób - wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać.

📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

📢 Wszystko zaczęło się od snu. Chór licealny z Głubczyc obchodzi swoje 35-lecie Śpiewali przed Janem Pawłem II, w gmachu Opery Narodowej i w parlamencie Irlandii Północnej. Zdobyli ponad 100 nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach. Chór licealny w Głubczycach to miejsce, które od lat pozwala młodzieży nie tylko rozwinąć się muzycznie, ale też wejść w dorosłe życie z odpowiednim bagażem doświadczeń. Teraz obchodzi swoje 35-lecie. 📢 Powstaje nowy basen odkryty w Oleśnie. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami dla całych rodzin [ZDJĘCIA] Zbudowane zostały już fundamenty i konstrukcja nieckibasenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie zostanie oddany do użytku już w przyszłym roku przed sezonem wakacyjnym.

📢 Polska Miss 2023. W krajowym finale tylko jedna Opolanka. Natalia Żołnieruk powalczy o koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny: Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada, czyli za dwa tygodnie. 📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg jest już na finiszu. Znany jest dokładny przebieg odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] Już za kilka dni poznamy wykonawcę drugiego etapu opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" prowadzić będzie od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. W naszej galerii znajdziecie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna.

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 11.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Opolszczyzna ma kolejny rezerwat. Został utworzony w Naroku w starorzeczu Odry Można już podziwiać rezerwat w Naroku, który jest najmłodszym, a jednocześnie największym rezerwatem przyrody na Opolszczyźnie. Leży on na terenie Nadleśnictwa Opole. 📢 Otwarcie Ozimska Park w Opolu pełne atrakcji dla klientów Znamy już oficjalną datę otwarcia jednego z największych kompleksów handlowych w regionie. Inauguracja Ozimska Park w Opolu odbędzie się już 16 listopada. Z tej okazji firma Redkom Development – właściciel obiektu, zaplanował aż trzy dni atrakcji dla swoich klientów. W dzień otwarcia w części rozrywkowej znajdą się liczne niespodzianki, w tym występy grupy cyrkowej, pokazy iluzjonistów czy konkursy z nagrodami. Klienci, którzy zrobią zakupy będą mogli liczyć także na miłe prezenty. Z kolei sami najemcy zapowiadają specjalne rabaty i promocje w swoich salonach. Ozimska Park na powierzchni blisko 18 000 mkw. zaoferuje ponad 30 punktów handlowych popularnych marek.

📢 Oto najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę Top 20 [RANKING 2022] Po raz drugi stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Przed rokiem ranking cieszył się ogromną popularnością i był przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy. Czasem bardzo ostrych! 📢 Sport. Potwory mięśniowe! Od gimnastyki do kulturystyki. Kafary, pakery, mięśniaki, mocarze. Sterydowe demony Pierwszym znanym kulturystą w historii był urodzony w Królewcu Niemiec Friederich Wilhelm Müller, bardziej znany jako Eugen Sandow. Pod koniec XIX wieku stał się sensacją towarzyską - występował w rewiach strongmanów, na deskach londyńskich teatrów. Organizował pierwsze w historii zawody kulturystyczne w słynnej "Royal Albert Hall", gdzie na trybunach zasiadł m.in. sir Arthur Conan Doyle, autor książek o Sherlocku Holmesie. W Ameryce zarabiał krocie na prywatnych imprezach dla najzamożniejszych, a kobiety mdlały. Czasy się zmieniały, a gimnastyczne ciało zmieniało się coraz bardziej w atletyczne monstrum. Współcześni gladiatorzy stawali się bohaterami masowej pop kultury!

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery [ZDJĘCIA] Kluczbork i powiat kluczborski wypuścił w świat wiele znanych dziś osób. Z miasta nad Stobrawą pochodzą fantastyczni aktorzy, dziennikarze i sportowcy.

