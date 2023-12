Prasówka 16.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w opolskim. Gdzie 16.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

Prasówka 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez prądu w opolskim. Gdzie 16.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim (16.12)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew opolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Memy o Bożym Narodzeniu. To najśmieszniejsze obrazki i żarty z nadchodzących świąt. Sałatka, choinka i te rozmowy przy wigilijnym stole Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

Prasówka 16.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozbój w Gogolinie. Przewrócił 50-letnią kobietę, dusił ją, wyrwał jej torebkę i uciekł. Wrócił już za kratki Policjanci kryminalni z komendy w Krapkowicach zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju w Gogolinie. Nocą bandyta napadł na kobietę, przewrócił ją, dusił, wyrwał jej torebkę i uciekł. Okazało się, że wcześniej był notowany także za zgwałcenie!

📢 Horoskop dzienny na sobotę 16 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 16 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 16.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Tak kiedyś wyglądały najpiękniejsze kobiety z Olesna. Zobacz dawne Miss Olesna na zdjęciach Pierwsze konkursy piękności w Oleśnie organizowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy były to tylko lokalne konkursy piękności. Już w XXI wieku, dokładnie 10 lat temu, bo w 2013 roku, w Oleśnie zorganizowano rejonowe eliminacje Miss Polonia. Mamy zdjęcia z tamtych konkursów piękności.

📢 Radny z Kamiennika stracił mandat. Wyborów uzupełniających nie będzie. Co teraz zrobi rada gminy, jeśli głosy się podzielą? Naczelny Sad Administracyjny ostatecznie rozstrzygnął sprawę radnego z gminy Kamiennik. Stracił mandat, kiedy okazało się, że faktycznie mieszka w Nysie. Rada gminy działa teraz w niepełnym składzie i tak już zostanie do wyborów. 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 15.12.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Horoskop dzienny na jutro (sobotę, 16.12). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd? Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może Cię spotkać w sobotę 16.12.2023. Czy Cię to zasmuci? Poznaj horoskop na jutro (sobotę, 16.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Bambik, bejba oraz ile grozi za zabicie komara. Zobacz, co Polacy najczęściej wyszukiwali w Google? Mamy wyniki wyszukiwarki za rok 2023 Google zdradził, co wpisywaliśmy najczęściej do wyszukiwarek w 2023 roku w Polsce. Dzięki temu wiadomo nie tylko, jakie filmy i seriale były najpopularniejsze i najbardziej wyczekiwane, ale także czego najbardziej baliśmy się, a nawet co chcieliśmy upiec i zjeść.

📢 Oto najlepsze memy o służbie zdrowia. Zobaczcie największe absurdy oczami internautów - lekarze, NFZ i inne 15.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii.

📢 Oto najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Zobaczcie zwierzęta, które doprowadzają internautów do łez 15.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Te memy o Polakach i Polsce podbijają internet. Tak Polacy żartują z samych siebie 15.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają sieć. Zobaczcie je. Można się uśmiać! 15.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Oto najlepsze memy o motoryzacji. Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie 15.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023.

📢 Te memy o morsowaniu podbijają internet. Internauci nie pozostawiają na morsach suchej nitki! 15.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Forum Seniora 2023 pod hasłem "Druga Młodość Seniora". Podczas imprezy goście świetnie się bawili. Pogłębili też wiedzę na temat zdrowia To była trzecia edycja Forum Seniora w Opolu. Impreza zorganizowana przez „Nową Trybunę Opolską" w teatrze Ekostudio przyciągnęła tłumy. Najwięcej emocji wzbudziły zajęcia z zumby na siedząco.

📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w środku [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu zbudowano supermarket Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie. Zobaczcie, co znaleźliśmy w środku!

📢 Horoskop roczny dla Strzelców na 2024. Zobacz, jakie przepowiednie zostały zapisane dla Ciebie w gwiazdach Wielki horoskop na 2024 rok dla Strzelców już jest! Co cię czeka w zbliżającym się roku? Jaka przepowiednia została zapisana dla ciebie w gwiazdach? Sprawdź, czy może zmienisz pracę lub założysz nowy biznes. Jakie wydarzenia mogą pojawić się w 2024 roku? Dowiedz się, czy znajdziesz miłość swojego życia albo zaczniesz wszystko od początku. Jakie niespodzianki zostały zapisane w horoskopie rocznym dla Strzelców? 📢 Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok Horoskop chiński cieszy się dużym powodzeniem wśród osób, które wierzą, w takie przepowiednie. 2024 to będzie rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza? Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Będzie się działo bardzo dużo.

📢 Jubileusz pożycia małżeńskiego w Brzegu. Tak świętowano tegoroczne złote i diamentowe gody Ślub to dla wielu ludzi jeden z najważniejszych dni w życiu. Radość, euforia, wspólne celebrowanie miłości – te intensywne emocje, mimo upływu lat zostają w ich pamięci. Odnowienie przysięgi małżeńskiej to wydarzenie, które pozwala przeżyć je jeszcze raz. 📢 Horoskop dla Skorpionów na zimę. Sprawdź, co Cię czeka zimą Horoskop na zimę dla Skorpionów. Co spotka Cię zimą? Zobacz, co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku. Czy czekają Cię rewolucje w miłości, pracy a może gwiazdy zapowiadają spokój i stagnację? Sprawdź horoskop dla Skorpionów na zimę, by wiedzieć, czego możesz się spodziewać. 📢 Najlepsze fryzury dla okrągłej twarzy. Krótkie cięcia wyszczuplające. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Kolejna grupa opolskich nauczycieli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego. To ich najwyższy stopień zawodowy 76 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało dziś awanse na najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. 📢 Pijany pojechał na stację benzynową po alkohol. Świadek zdarzenia wezwał policję 31-latek stracił prawo jazdy i stanie przed sądem. Kierowca z Ukrainy pojechał na stacje benzynową w Pakosławicach pod Nysą, żeby kupić alkohol.

📢 Horoskop zodiakalny na zimę i wiosnę 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP zodiakalny na pierwsze półrocze 2024 roku dla wszystkich. Co się wydarzy zimą i wiosną 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? To będą wyjątkowe miesiące.

📢 Piękna Alisha Lehmann to najpiękniejsza piłkarka na świecie. Jej profil śledzi 15,2 mln osób. Za post zarabia krocie ZDJĘCIA Piękna Alisha Lehmann jest nazywana obok Any Marii Marković najczęściej nazywana najpiękniejszą piłkarką świata. Szwajcarka bije jednak Chorwatkę w mediach społecznościowych. Profil Alishy Lehmann na Instagrami śledzi ponad 15,2 mln użytkowników. To więcej niż legenda tenisa ze Szwajcarii, Roger Federer. Ta popularność może być jednak uciążliwa, a piękna piłkarka żali się, że większość jej fanów nie ogląda jej meczów. Smutek z pewnością łagodzą wielkie pieniądze, które inkasuje za każde zdjęcie, które publikuje w mediach społecznościowych. 📢 "Karma wraca" w Kędzierzynie-Koźlu. Już w sobotę (16.12) możesz odebrać choinkę w zamian za wsparcie schroniska dla zwierząt Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji akcji „Karma wraca", organizowanej przez „Nową Trybunę Opolską" we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Opolskiego Schroniska „Alf” (Opole) i Stowarzyszeniem „Ukochaj zwierzaki” (Kędzierzyn-Koźle). W sobotę (16.12) będziemy zbierać artykuły niezbędne dla zwierząt ze schroniska w Kędzierzynie-Koźlu. Przyjdźcie do Odrzańskich Ogrodów!

📢 Remont Małżeński. W Opolu trzy dni spotkań dla par dotyczących miłości intymnej. Udział mogą wziąć nie tylko małżeństwa Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej zaprasza na nową odsłonę Remontu Małżeńskiego. W spotkaniach poświęconych miłości intymnej mogą uczestniczyć nie tylko pary małżeńskie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-17 grudnia.

📢 Owsianka nie dla każdego. Kto nie powinien jeść płatków owsianych? Sprawdź, czy jesteś w grupie, której mogą zaszkodzić Płatki owsiane to świetne źródło błonnika pokarmowego, są bogate w antyoksydanty i składniki o działaniu prebiotycznym. Na ich jedzeniu skorzystają nasze serce, figura i odporność. Niestety do miski z owsianką często trafiają dodatki, które mogą sprawić, że spożywanie płatków może przynieść więcej szkody niż korzyści. Także same płatki mogą działać antyodżywczo. Sprawdź, jak wyeliminować skutki uboczne jedzenia owsianki. Czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść?

📢 Sukces fizyków z Uniwersytetu Opolskiego. Zdobyli grant z amerykańskiej Fundacji Juliana Schwingera Grupę badawcza z Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Opolskim zdobyła grant z amerykańskiej Fundacji Badań Fizycznych im. Juliana Schwingera. Tylko dwie organizacje na świecie otrzymały grant w tym roku z tej fundacji, w tym Uniwersytet Opolski. 📢 Uczniowie oleskiej "branżówki" mierzyli się z policyjnym torem sprawnościowym. Mundurowi zachęcają do wstąpienia do ich formacji Tym razem to uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie mogli zmierzyć się z torem sprawnościowym jaki muszą pokonać kandydaci do służby w Policji. Tor złożony z ośmiu prób sprawnościowych pokonywali pod okiem policjantów – instruktorów z Olesna. Dodatkowo policjanci omówili kryteria jakie musi spełniać kandydat do służby w tej formacji.

📢 Nyscy politycy mieli wspólnie podpisać deklarację o gwarancjach dla Paczkowa. Większość nie przyszła Nietypowy pomysł radnego z Paczkowa miał zagwarantować dalsze funkcjonowanie domu dziecka w tej miejscowości, ponad partyjnymi podziałami, także po wiosennych wyborach. Na 7 liderów ugrupowań w powiecie deklarację podpisało tylko dwóch.

📢 Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Suwerenna Polska wydała oświadczenie Suwerenna Polska postanowiła zareagować na liczne zapytania dotyczące nieobecności prezesa tej partii Zbigniewa Ziobry. W oświadczeniu poinformowano, że stery w formacji przejął tymczasowo Patryk Jaki. 📢 Wojna o śmieci na Opolszczyźnie. Remondis wycofuje się z Otmuchowa, ale nie odpuszcza Firma Remondis z Opola zaczyna akcję zabierania kilku tysięcy przydomowych pojemników na śmieci ustawionych na posesjach w gminie Otmuchów. To efekt przegranego przetargu. Do Otmuchowa wchodzi Komunalnik z Wrocławia.

📢 29 piłkarskich drużyn z Opolszczyzny zdobył jesienią 10 lub więcej bramek w jednym meczu. Niektóre uczyniły to kilka razy Podczas 41 piłkarskich spotkań, jakie w rundzie jesiennej zostały rozegrane na boiskach Opolszczyzny, jeden z zespołów zakończył zmagania z dwucyfrową zdobyczą strzelecką. Zobaczcie, jakie wyniki padały w takich przypadkach najczęściej oraz jakie było najwyższe zwycięstwo.

📢 Kolekcjonerzy szukają starego sprzętu wideo. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 15.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 15.12.2023. 📢 Takie jaja w polskiej szkole. Uczniowie reagują tworząc memy. Obrywa się nie tylko nauczycielom Rok szkolny powoli dobiega do półmetka. Uczniowie myślą już o feriach, ale w szkołach wciąż wiele się dzieje. Internauci komentują szkolną rzeczywistość po swojemu. 📢 Na Opolszczyźnie będą stawiali kolejne wiatraki. Nie wszystkim się to podoba Firmy z branży odnawialnych źródeł energii szykują się do kolejnych inwestycji na południu i w zachodniej części województwa. Zaawansowane są także przygotowania do budowy farmy w Kluczborku.

📢 Pogrzeb policjanta z Wrocławia - Ireneusza Michalaka. Zmarł po postrzale zadanym przez Maksymiliana F. Na Bardzką przybyły tłumy O godzinie 10:00, 14 grudnia, na cmentarzu przy ul. Bardzkiej odbył się pogrzeb aspiranta sztabowego Ireneusza Michalaka. Policjant zginął na służbie podczas przewożenia do aresztu zatrzymanego. W uroczystościach wzięły udział tłumy.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023.

📢 Turyści kochają ten obiekt, ale nie ma on szczęścia. Co dalej ze schroniskiem turystycznym w Wieszczynie pod Prudnikiem? Warszawska firma „Prudentia” wygrała przetarg gminy Prudnik na wydzierżawienie budynku dawnego schroniska młodzieżowego w Wieszczynie w Górach Opawskich. Zapowiada szybkie uruchomienie budynku dla turystów.

📢 Ewa Jakubiec ze Słupic zdobyła tytuł Miss Polonia. Teraz w Wietnamie walczy o tytuł Miss Earth [ZDJĘCIA] Ewa Jakubiec jako najpiękniejsza Polka poleciała do Wietnamu walczyć o tytuł Miss Earth, czyli Miss Ziemi. Finał konkursu Miss Earth odbędzie się 22 grudnia, a na razie piękna mieszkanka Słupic bierze udział w zgrupowaniu przed galą. W ramach przygotowań przebiegła nawet wietnamski maraton! 📢 Tragiczny wypadek w centrum handlowym w Opolu. Kobieta wypadła przez barierkę Do bardzo poważnego wypadku doszło dziś (13.12) w opolskim centrum handlowym Solaris. 32-letnia kobieta wypadła przez barierkę na jednym z pięter galerii i uderzyła o posadzkę kilka metrów niżej.

📢 Namysłów na zdjęciach Google Street View. Rozpoznacie te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala spacerować ulicami wielu miejscowości na świecie. Dzisiaj odwiedzimy Namysłów. Czy na zdjęciach sprzed kilku lat rozpoznacie te osoby i te miejsca? 📢 Jarmark bożonarodzeniowy w zamku w Mosznej. Zobacz piękne świąteczne ozdoby w bajkowym pałacu [ZDJĘCIA] Świąteczne przysmaki oraz piękne ozdoby bożonarodzeniowe można było oglądać i kupować podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zamku Moszna. A to wszystko w baśniowej scenerii jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce. 📢 Kasia Tusk zachwyca urodą! Zobaczcie, jak się zmieniała przez lata! Kasia Tusk to postać, której przedstawiać nie trzeba. W polskim show-biznesie funkcjonuje od wielu lat i dzieli się inspiracjami modowymi, a także udziela się w licznych akcjach charytatywnych. Bez wątpienia Kasia Tusk zachwyca urodą, więc przyjrzyjmy się temu, jak zmieniała się na przestrzeni lat!

📢 Obcy wśród nas. Inwazyjne i obce rośliny i zwierzęta na Opolszczyźnie i w Polsce. Nowa wystawa w Muzeum Śląska Opolskiego W Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu pasjonaci przyrody mogą oglądać wystawę czasową pt. „Obcy wśród nas", Ekspozycja poświęcona jest obcym i inwazyjnym gatunkom roślin i zwierząt w opolskim oraz polskim środowisku naturalnym. 📢 Ekstremalna pogoda w Polsce: gdzie leży biegun zimna? W tym miejscu mróz może sięgnąć nawet -50 stopni Celsjusza. Wcale nie chodzi o Suwałki Pogoda w Polsce bywa kapryśna, a choć zimy ostatnio nie są tak surowe, jak przed laty, nadal zdarzają się silne mrozy. Gdzie leży polski biegun zimna – miejsce, w którym przez cały rok jest najzimniej, a temperatury osiągają najniższe wartości? Kandydatów do tego tytułu jest kilku. Przekonajmy się, gdzie pogoda w Polsce bywa zimą najbardziej ekstremalna.

📢 Z tych memów o graczach i grach komputerowych śmieją się internauci. Niektóre zrozumieją tylko prawdziwi gracze! 12.12.2023 Kto z nas nie lubi czasem pograć w gry komputerowe? Jeśli i Wy jesteście fanami gier to na pewno zrozumiecie memy, które zebraliśmy w naszej galerii. 📢 Wilki pojawiły się pod Nysą. We wsi Domaszkowice w nocy zaatakowały na podwórzu kota. Nie przeżył W nocy z soboty na niedzielę (9 na 10 grudnia) wilki weszły na jedną z posesji w wiosce Domaszkowice i zagryzły domowego kota. Właściciel obejścia zawiadomił o tym przypadku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

📢 Tak przed laty wyglądały centra opolskich miast. Wielu tych budynków już nie ma Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii czarno-białe fotografie z Opola, Nysy, Brzegu, Kluczborka, Namysłowa, Prudnika i innych miast województwa opolskiego zostały pokolorowane i wyretuszowane. Dzięki temu możemy się przenieść w swoistą sentymentalną podróż w czasie.

📢 Ludzie naprawdę tak mieszkają. Oto najgorzej urządzone domy i mieszkania Toaleta w kuchni, dywany na ścianach, zasłonki na misce ustępowej - to tylko niektóre z dziwnych pomysłów na urządzenie wnętrza. Takie "wynalazki" pojawiają się potem często w ofertach wynajmu czy sprzedaży lokalu. 6.07.2023. 📢 Nieprawdopodobne odkrycie! Sarkofag ze szczątkami władców Strzelec sprzed blisko 500 lat był ukryty pod gruzowiskiem To jedno z najważniejszych znalezisk w ostatnich latach dotyczących historii miasta. Szczątki dawnych władców Strzelec były zasypane gruzem głęboko pod posadzką kaplicy. Wejście do krypty było natomiast zalane betonem.

📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Jedna osoba nie żyje Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (11.12) około godziny 13 na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Jedna osoba nie żyje. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się. 📢 Opuszczony dworzec widmo PKP Szumirad. Jeszcze 20 lat temu można było stąd dojechać do Wrocławia. Dzisiaj to ruina [ZDJĘCIA] Na tym opuszczonym dworcu jest wiele absurdów: stacja kolejowa nazywa się Szumirad, a znajduje się w sąsiedniej Chudobie. Na torowisku wyrosły już drzewa, a mimo to jeszcze niedawno na przejazdach kolejowych stał znak Stop. Zobaczcie dworzec widmo na Opolszczyźnie, czyli PKP Szumirad.

📢 Horoskop na okres świąteczno-noworoczny. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP na drugą połowę grudnia 2023 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy w zbliżającym się okresie świątecznym i sylwestrowym u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana?

📢 Jezioro Turawskie w zimowej scenerii wygląda bajecznie. To miejsce znane na całym Śląsku. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to Okolice Jeziora Turawskiego o każdej porze roku wyglądają pięknie, jednak brzegi jeziora dużego okryte grubą warstwą śniegu to rzadko spotykany w ostatnich latach widok. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to. Zwłaszcza, że już za kilka dni śnieg będzie w odwrocie i zniknie biała kołderka. 📢 Te memy o zakochanych podbijają internet. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internauci żartują ze spraw sercowych 5.12.2023 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich!

📢 Internauci nie pozostawili suchej nitki na grzybiarzach. Oto najlepsze memy i obrazki o zbieraniu grzybów 5.12.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023. 📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Niektórzy mają po kilka milionów złotych. Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu. 📢 W tych opolskich miastach dochody są największe. Poziom życia jest tu wyższy Na naszej liście TOP20 najbogatszych samorządów miejskich w 2023 roku są tylko cztery miasta na prawach powiatu. Z prestiżowego zestawienia wypadły między innymi Krapkowice, Kluczbork czy Olesno.

📢 Opolanie, którzy zrobili największe kariery. Zostali aktorami, piosenkarzami, gwiazdami sportu Zajmują się różnymi rzeczami, ale łączą ich dwie sprawy - urodzili się w Opolu i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Odrą. 21.10.2023 📢 Śląsk to nie tylko węgiel i kopalnie. Kiedyś Pałac w Kopicach zamieszkiwał "Śląski Kopciuszek"... Nie, to nie bajka! Przekonajcie się sami Dawno, dawno temu w pałacu na Śląsku mieszkał Kopciuszek... Nie, wcale nie opowiadamy Wam bajki na dobranoc dla małych dzieci. Wręcz przeciwnie! Ta historia, choć faktycznie trudno w nią uwierzyć, wydarzyła się naprawdę. Dziś zabierzemy Was, drodzy czytelnicy, do Kopic, gdzie stoją magiczne ruiny pałacu, który zamieszkiwała hrabina Joanna von Schaffgotsch, nazywana "Śląskim Kopciuszkiem". Skąd wziął się ten przydomek? Jakie jeszcze tajemnice skrywa pałac w Kopicach? Zapraszamy do lektury!

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

