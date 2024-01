Prasówka 17.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym”?

Prasówka 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym Trwa walka o życie poszkodowanych w wypadku na ulicy Młodzieżowej w jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Zawadzie, do którego doszło w sobotę po godzinie 20. Zderzyły się tam dwa samochody. Zginęły trzy osoby.

📢 MEMY o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Sklepy wycofują produkty 17.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 17.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 17.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

Prasówka 17.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmiana organizacji ruchu przy rozbudowie DK45 koło Krapkowic. Pojedziemy teraz odrobinę inaczej Od wtorku, 16 stycznia, zaplanowano wprowadzenie objazdu na wysokości Krapkowic, na odcinku przyległym do wiaduktu nad linią kolejową. Związane jest to z rozpoczęciem prac przy rozbiórce starego i budową nowego obiektu, które potrwają do końca roku. To element rozbudowy DK45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim na odcinku o długości 6,6 km.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 16.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 16.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Horoskop dzienny na środę 17 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 17 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 17.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [17.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Taka będzie pogoda na wiosnę 2024. Oto nowa długoterminowa prognoza pogody IMGW aż do maja [17.01.2024] Jakie będzie pogoda na wiosnę 2024 w Polsce? Który miesiąc będzie najcieplejszy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował nową długoterminową eksperymentalną prognozę pogody na styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2024. Pogoda wiosną 2024 może zaskoczyć, zwłaszcza w kwietniu! Sprawdź teraz najnowsze prognozy pogody IMGW na wiosnę 2024. 📢 Horoskop dzienny na jutro (środę, 17.01). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Sprawdź horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może Cię spotkać w środę 17.01.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (środę, 17.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [17.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 15.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla kupował narkotyki w darknecie i wysyłał za granicę. Ukrywał je w klockach dla dzieci. Teraz ma duże kłopoty Mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko kozielskiego jest podejrzewany o wysyłanie narkotyków w przesyłkach pocztowych do Anglii i Stanów Zjednoczonych. Znaleziono u niego środku odurzające warte 300 tysięcy złotych. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Zima znowu zaatakowała. Drogi są zasypane, a tylko na terenie powiatu opolskiego doszło do 18 kolizji. Policja apeluje o ostrozność Zima postanowiła zrobić psikusa tym wszystkim, którzy uważali, że ze śniegiem będziemy się już żegnać. Wtorkowy poranek (16 stycznia) w Opolu powitał mieszkańców intensywnymi opadami. Stolica województwa w tym wydaniu wygląda niesamowicie, ale trzeba uważać, bo pod warstwą puchu, na drogach i chodnikach jest bardzo ślisko. Zwłaszcza o poranku sytuacja na drogach w Opolu była dość trudna. 📢 Opolski poseł Konfederacji broni wybryków Grzegorza Brauna. Zarzuty prokuratury nazywa „dętymi” Jedną z niewielu osób, które publicznie bronią zachowania Grzegorza Brauna, jest Włodzimierz Skalik, kolega z partii i wiceprezes Korony Polskiej. Skalik sugeruje, że decyzje wobec Brauna mają charakter… politycznej zemsty. Tymczasem prokuratura chce postawić Braunowi aż siedem zarzutów.

📢 Polacy boją się dentystów. Te memy robią prawdziwą furorę w sieci! 17.01.2024 Tym razem zebraliśmy dla Was najlepsze memy o dentystach. Internauci znowu dali popis i gdy zajrzycie do naszej galerii to czeka Was solidna dawka dobrego humoru. 📢 Ferie zimowe czas start! Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy 17.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Praca w korpo to ciężki kawałek chleba. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach 17.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Amator francuskich samochodów wpadł na Opolszczyźnie podczas policyjnej zasadzki 45-letni mieszkaniec Kluczborka został zatrzymany przez funkcjonariuszy zwalczających przestępczość samochodową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Mężczyzna jest podejrzany o kradzieże aut. 📢 Kolizja dwóch aut w Opolu. Kierująca samochodem marki Citroen 37-latka nie ustąpiła pierwszeństwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało To nie był spokojny poranek na drogach Opola i powiatu. Łącznie doszło tutaj do 18 kolizji. Jedna z nich wydarzyła się na wiadukcie przy ul. Ozimskiej w Opolu.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Kwoty brutto i netto Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku oraz od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Oto kwoty brutto i netto. Andrzej Duda zawetował rządową ustawę. Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przedstawiony przez rząd. We wtorek projekt ustawy okołobudżetowej został odesłany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, gdzie przyjęto wszystkie poprawki. Sprawdź, co dalej z podwyżkami dla nauczycieli.

📢 10 najgorszych kierunków studiów. Tych studiów nie warto podejmować. W rankingu marketing i edukacja. Co jeszcze? Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Od niej zależy nie tylko przyszła kariera zawodowa, ale także satysfakcja i rozwój osobisty. Okazuje się, że 44 proc. osób z wyższym wykształceniem żałuje wybranego kierunku studiów. ZipRecruiter opracował raport, z którego wyłoniono 10 najgorszych kierunków studiów. Czy te specjalizacje faktycznie są tak rozczarowujące? 📢 Wybory samorządowe 2024. Czy obecny burmistrz Kluczborka będzie miał kontrkandydata? Już za kilka miesięcy wybory samorządowe. W Kluczborku na razie start w nich zapowiedział obecny burmistrz Jarosław Kielar. Czy będzie miał kontrkandydatów? 📢 Dachowanie samochodu osobowego na DK94 pod Brzegiem. Warunki na drogach są trudne, służby apelują o ostrożność Do zdarzenia doszło 16 stycznia około godziny 5:50. Do strażaków z Brzegu wpłynęło zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego na drodze krajowej nr 94 w pobliżu miejscowości Zielęcice.

📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 16 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 16 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 16.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 16.01.2024 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 16.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 16.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 W Katowicach zakończyły się Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Oto zdjęcia z 3 dnia W niedzielę, w Katowicach, zakończyły się trzydniowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie. Impreza przyciągnęła licznych wystawców i prawdziwe tłumy zwiedzających. Największym magnesem były oczywiście same ptaki - piękne i szybkie gołebie. Zapraszamy na fotorelację, z trzeciego,ostatniego dnia targów. 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 16.01.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 16.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Nowe miejsca pracy. Opolskie zyska na autach elektrycznych. Fabryki z branży automotive szykują się do rozbudowy i przestawienia produkcji Firmy, które specjalizują się w produkcji części samochodowych przestawiają produkcję - będą wytwarzać więcej część dla aut elektrycznych. Dzięki temu będą nowe miejsca pracy. 📢 Jajcarze śmieją się z fryzjerów i barberów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Spadek, wygrana na loterii, czy bankructwo… Przeczytaj horoskop finansowy i sprawdź, co cię czeka w 2024 roku Horoskop finansowy może być drogowskazem dla poszczególnych znaków zodiaku w kwestii pieniędzy, inwestycji oraz oszczędności. Sprawdź przepowiednię na 2024 rok i zobacz, czy czeka cię niespodziewany zastrzyk gotówki, podwyżka, a może wygrana na loterii? 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 15 stycznia 2024. Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na poniedziałek 15 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 15.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Ferie zimowe 2024 w Opolu. Co robić z dzieckiem? Nasze pomysły na darmowy i tani wypoczynek Z okazji rozpoczętych w poniedziałek ferii zimowych miasto Opole przygotowało bogaty wachlarz atrakcji dla osób w każdym wieku. Od kreatywnych warsztatów artystycznych, przez sportowe emocje, po edukacyjne przygody – w tym artykule znajdziesz przewodnik po najciekawszych propozycjach, które pozwolą ci w pełni cieszyć się feriami w Opolu.

📢 Teresa Werner napisała książkę. „Marzeniami do sukcesu” to szansa, by poznać prywatne życie artystki Teresa Werner debiutowała w wieku 16 lat w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Wraz z zespołem występowała w nowojorskiej Carnegie Hall, na Broadwayu, a także w Japonii i Chinach. O swojej karierze i życiu prywatnym opowiada w wydanej niedawno książce pt. „Marzeniami do sukcesu”. 📢 Dachowanie peugeota w Źlinicach w powiecie opolskim. Samochód prowadziła kobieta, która wiozła dziecko W akcji ratunkowej udział wzięli strażacy z JRG 2 Opole, OSP Prószków i OSP Źlinice-Boguszyce, pogotowie ratunkowe oraz policjanci. Na szczęście nikomu nic groźnego się nie stało. 📢 Policjanci z Brzegu poszukują Krzysztofa Szrele. Od kilku dni nie ma z nim kontaktu Policjanci poszukują zaginionego Krzysztofa Szrele. 20-latek ostatni raz widziany był w nocy z 12 na 13 stycznia 2024 roku w klubie rozrywkowym przy ul. Chrobrego w Brzegu. Do chwili obecnej nie powrócił oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Kreacje maturzystów robiły wrażenie Tę studniówkę uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zapamiętają do końca życia. Maturzyści zaimponowali nie tylko swoją energią i entuzjazmem na parkiecie, ale także zachwycającymi kreacjami. 📢 Liceum Ogólnokształcące nr 6 z Opola bawiło się na balu maturalnym. Uczniowie spisali się na szóstkę 12 stycznia Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu świętowało jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym – studniówkę. Uroczystość odbyła się w przepięknej scenerii hotelu Arkas w Prószkowie. 📢 Uczniowie opolskiego ogólniaka nr 1 dali czadu. To była niezapomniana studniówka Ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która jako pierwsza celebrowała ten wyjątkowy wieczór było I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Memy o Blue Monday 2024. Najśmieszniejsze obrazki poprawią Wam humor w poniedziałek 15 stycznia, w najbardziej depresyjny dzień roku Poniedziałek, 15 stycznia 2024 roku będzie najbardziej depresyjnym dniu roku - tak twierdzą specjaliści. To wtedy wypada Blue Monday, ustanowiony przez Cliffa Arnalla. Chociaż jego wyliczenia mają więcej wspólnego z pseudonauką, to Blue Monday zyskał na popularności i jest obchodzony w trzeci poniedziałek stycznia. Do 2011 był to poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia. Jak przetrwać ten ciężki dzień? Pomogą Wam w tym nasze memy! 📢 Kredyt konsolidacyjny 2024. Sprawdź, na czym polega, ile wynosi i kiedy się opłaca? Spłata kilku kredytów jednocześnie bywa uciążliwa i wymaga dobrej organizacji, a przede wszystkim pamięci. Banki coraz chętniej oferują połączenie wszystkich zobowiązań w jedno, z niższą rata i stałym terminem spłaty. Kredyt konsolidacyjny, bo o nim mowa to atrakcyjne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które nie radzą sobie z uregulowaniem wszystkich należności. Sprawdź, kiedy warto zdecydować się na kredyt konsolidacyjny.

📢 W Twierdzy Srebrna Góra powstał klimatyczny hotel i restauracja. Wnętrza czekają na gości! Mamy zdjęcia i film Hotel i restaurację dla ponad 100 gości oddano do użytku w Twierdzy Srebrna Góra. To oznacza, że można przenocować w historycznym miejscu. Całość robi wrażenie. Na te prace wydano ponad 26 mln zł! Zobaczcie niesamowity efekt potężnej inwestycji w Twierdzy Srebrna Góra. Mamy zdjęcia i film. 📢 Tak się zmieniły Strzelce Opolskie w ciągu 15 lat. Niektóre miejsca trudno rozpoznać Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. To najbardziej rzuca się w oczy podczas przeglądania zdjęć Strzelec Opolskich sprzed 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - zwłaszcza korki na drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez Strzelce Opolskie.

📢 Zima w górach. Tak Beskid Śląski i Żywiecki wyglądały kilkadziesiąt lat temu. Zobacz ZDJĘCIA z najbardziej popularnych szczytów Kiedyś to były zimy – to zdanie słyszymy bardzo często od osób, które pamiętają czasy, gdy śnieg leżał równo z płotami. Jak w PRL-u wyglądały zimy w górach? Zapraszamy na spacer po ośnieżonych szczytach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. 📢 Bartosz Słodkowski walczył, ale nie dał rady Mariuszowi Wachowi. Sportowiec z Głubczyc chce rewanżu W sobotę 13 stycznia w Kopalni Soli w Wieliczce zorganizowano galę kickboxingu Strike King. Jedną z walk stoczyli zawodowy pięściarz Mariusz Wach i multimedalista sportów walki, pochodzący z Głubczyc Bartosz Słodkowski. Niestety zawodnik z Opolszczyzny wraca do domu na tarczy.

📢 Transformacja lotniska w Pyrzowicach. Będzie podziemny tunel, łączący stację kolejową przy lotnisku z nowym terminalem, ale nie tylko. WIDEO Do 2030 roku lotnisko w Pyrzowicach zmieni się nie do poznania. Już w 2028 roku zostanie oddany nowy główny terminal pasażerski, który zostanie połączony nowym podziemnym tunelem o długości 250 m ze stacją kolejową Pyrzowice Lotnisko. Pomiędzy stacją, a nowym terminalem w tunelu znajdzie się także centrum przesiadkowe ze stanowiskami dla autobusów, autokarów i busów. Obecnie przy lotnisku powstaje nowy terenowy parking na 750 miejsc, który ma być oddany do użytku w połowie tego roku. Jakie są szczegóły planowanych inwestycji?

📢 Jak oni się zmienili! Co słychać u bohaterów Świata według Kiepskich? Świat według Kiepskich na antenie telewizji Polsat pojawiał się przez 24 lata. Swój debiut miał w 1999 roku i od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Na ekranie telewizorów mogliśmy podglądać Ferdynanda Kiepskiego, jego żonę Halinę i dwójkę dzieci: Waldka oraz Mariolkę. W pierwszych sezonach z Kiepskimi mieszkała także babka Rozalia, a ich sąsiadami byli, m.in. Marian Paździoch i Arnold Boczek. Serial koncentrował się na codziennych perypetiach kamienicy, a humor oparty był na absurdalnych sytuacjach oraz dialogach, które uwydatniały charakterystyczne cechy postaci. Jak dziś wyglądają bohaterowie Kiepskich? Podglądamy! 📢 Karma wróci wiosną 2024 do każdego z nas. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 W tym roku ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Mamy dokładne wizualizacje Do końca pierwszego kwartału roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobacz na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na S11, węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych. 📢 Poznaj psy i koty do adopcji w Opolu i województwie opolskim. Te urocze czworonogi z Opolskiego wciąż czekają na nowy dom Na Opolszczyźnie jest mnóstwo zwierząt czekających na swój dom i kochających właścicieli. W ich poszukiwaniu przejrzeliśmy popularny portal OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne zamieszczają informacje o psach i kotach, które są do oddania zupełnie za darmo.

📢 Tak wyglądała mechanizacja opolskiej wsi. Konie, traktory, kombajny i samoloty. Oto rolnictwo z minionej epoki Zobacz, jak opolscy rolnicy indywidualni oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne, przez dziesiątki lat korzystały z coraz to nowszych zdobyczy techniki. Wielu bohaterów na zdjęciach podpisanych jest z imienia i nazwiska, można więc sprawdzić, czy są na nich ludzie, których znaliśmy czy nasi krewni. Jest też data i miejsce wykonania fotografii. 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Raniuszek to sympatyczny ptak, który lubi się przytulać. Zimą chętnie odwiedzi karmnik. Sprawdź, jak wyglądają te ptaki i czym je nakarmić Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce. 📢 Wiemy, do kogo wróci karma w tym roku. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla wszystkich znaków 5.01.2024 HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć. 📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Boże Narodzenie rozgrzało internautów. Oto najlepsze memy. Tak internauci żartują ze świąt 26.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem!

📢 Kultowe zajazdy, betonowa autostrada, dawne stacje paliw i samochody. Tak kiedyś jeździło się po naszych drogach Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 I Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach już po balu maturalnym. Studniówka 2023 została zorganizowana w Rogożanach Głubczyccy maturzyści są już na ostatniej prostej przed egzaminem dojrzałości. W sobotę (28 stycznia) w Rogożanach odbyła się studniówka uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach. Zabawę do białego rana poprzedziła część oficjalna. Były podziękowania, życzenia i tradycyjny polonez. W galerii znajdują się zdjęcia z wydarzenia. 📢 Tak wyglądała studniówka uczniów opolskiego LO nr 3 w Arkasie. Zabrzmiał najważniejszy polonez w ich życiu Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu bal maturalny mają już za sobą. Studniówka odbyła się w restauracji Arkas w Prószkowie. Zobaczcie naszą wyjątkową galerię i znajdźcie się na zdjęciach.

