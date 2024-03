Prasówka 17.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów”?

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.03.24

📢 Finał Tauron Pucharu Polski nie dla Uni Opole. BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała nie pozostawił opolankom złudzeń Kompletnie nic do powiedzenia nie miały w drugim meczu półfinałowym Tauron Pucharu Polski siatkarki Uni Opole. Podczas turnieju rozgrywanego w Nysie uległy 0:3 ekipie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, zdobywając w całym spotkaniu zaledwie 45 "małych punktów".

📢 Kto spełnia warunki nadchodzącej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Renta wdowia 2024 Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 17.03). Które znaki zodiaku powinny mieć się na baczności? Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w niedzielę 17.03.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 17.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Kolejna akcja dla Karoliny. Jej bliźniak genetyczny wciąż jest poszukiwany W Głuchołazach zorganizowano kolejną akcję na rzecz Karoliny, młodej mamy chorującej na raka krwi. W sobotę 16 marca zorganizowano nie tylko rejestrację potencjalnych dawców szpiku, ale też koncerty i atrakcje dla najmłodszych. Bliźniak genetyczny wciąż jest poszukiwany. Kolejne okazje będą za tydzień. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 17 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 17 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 17.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Trwa turniej finałowy Tauron Pucharu Polski w Nysie. ŁKS Commercecon Łódź zwycięzcą pierwszego, niezwykłego półfinału Pierwszy mecz turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski w Nysie dostarczył ogromnych emocji. Po niezwykłym boju półfinałowym, ŁKS Commercecon Łódź pokonał 3:2 PGE Rysice Rzeszów. Prezentujemy wam galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Waldemar Hartman z Polski 2050 pozwał w trybie wyborczym polityka Konfederacji Waldemar Hartman, członek Polski 2050, który startuje w wyborach samorządowych do sejmiku województwa opolskiego z listy Trzeciej Drogi, pozwał w trybie wyborczym działacza Konfederacji Daniela Szkarupskiego.

📢 Zderzenie dwóch osobówek w Pisarzowicach na DK 39. To trasa Brzeg-Namysłów. Jest zablokowana, na miejscu pracują służby Do wypadku w Pisarzowicach doszło w sobotę (16 marca) o godzinie 16. Na miejsce dysponowano służy ratunkowe

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [16.03.24] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Konwencja wyborcza opolskiego PSL. Padły mocne deklaracje z ust ministra infrastruktury. Chodzi o drogę krajową 45 W sobotę, 16 marca w Studenckim Centrum Kultury w Opolu, Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z sojusznikami z Polski 2050 przedstawiło swoją wizję przyszłości samorządów. Na konwencji wyborczej wiele mówiono o potrzebie bliskiej współpracy między różnymi szczeblami samorządu a społecznościami lokalnymi. Padły również zapowiedzi dotyczące drogi krajowej 45.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 16.03.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Horoskop na drugą część marca 2024. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk 17.03.2024 HOROSKOP na drugą część marca 2024 roku. Wiara w siebie i we własne możliwości będzie kluczowa w najbliższych dniach. Ten horoskop pomoże Ci podjąć najlepsze decyzje. 📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Na wojskowych przetargach można kupić prawdziwe perełki. Znamy daty najnowszych licytacji. 16.03.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 16.03.2024 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2024. Nauczyciele musieli coś odpowiedzieć. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Nauczyciele łatwo nie mają i często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Horoskop dzienny na sobotę 16 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 16 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 16.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury 16.03.2024 Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 15.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Salmonella w sałatce i wirus WZW typu A w truskawkach! GIS ostrzega. Zobacz przed czym jeszcze! Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego mogą wywołać niepokój! Otóż GIS został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wykryciu wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) w określonej poniżej partii świeżych truskawek pochodzących z Maroko. Można je było nabyć w popularnym dyskoncie. To jednak nie koniec!

📢 Internauci mają bekę z branży transportowej. To już przechodzi ludzkie pojęcie. Jak do tego doszło? 16.03.2024 Niektóre pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak jest zarówno w przypadku branży transportowej, ale również niektóre zwariowane pomysły przytrafiają się nam samym. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy oraz obrazki dotyczące szeroko pojętego transportu. 📢 Dzień Liczby Pi na wesoło. Uczniowie od lat czują respekt do królowej nauk. Oto najlepsze memy! 16.03.2024 14 marca obchodzimy w Polsce Dzień Liczby Pi. Internauci nie zawiedli i dla nas solidną dawkę nowych memów. Znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Jajcarze żartują z budownictwa. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! To wydarzyło się naprawdę? 16.03.2024 Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy!

📢 W 13 gminach Opolszczyzny mieszkańcy nie mają wyboru. Na szefa gminy kandyduje jedna osoba. Co ich łączy? Aż w 13 gminach województwa opolskiego (na 71) kwietniowe wybory zamienią się w plebiscyt popularności obecnego włodarza. Nikt nie odważył się tam rywalizować z obecnym szefem gminy. Większość z nich jednak rządzi od niedawna.

📢 Tanie domy i mieszkania z licytacji komorniczych. Zobacz, co mozna kupić 15.03.2024 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 15.03.2024

📢 VAT na żywność w sklepach pójdzie w górę. Czesi: I tak będziemy przyjeżdżać do Polski na zakupy Czeska prasa spekuluje, czy 5 procentowa stawka VAT na żywność w Polsce zakończy turystykę zakupową na pograniczu? Czesi mieszkający blisko polskich marketów nie mają jednak wątpliwości. Będą przyjeżdżać nadal.

📢 Horoskop dzienny na piątek 15 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 15 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 15.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Letni rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Mnóstwo wakacyjnych kierunków. Są nowości i wielkie powroty Urlop pod palmami, wypad na weekend do jednej z europejskich stolic, czy wyprawa życia i noc pod zorzą polarną? To wszystko będzie możliwe już w te wakacje. Lotnisko we Wrocławiu latem 2024 roku ma wyjątkowo bogatą ofertę lotów. Zajrzeliśmy do nowego rozkładu. Jest kilka nowości i powróciły też dobrze już znane kierunki. 📢 W wyborach na burmistrza Olesna startuje trzech kandydatów. Poprzednim razem obecny włodarz nie miał nawet rywala Od 2006 roku w Oleśnie rządzi ten sam burmistrz. Chociaż Sylwester Lewicki skończył 65 lat, to na emeryturę się nie wybiera. O fotel burmistrza będą rywalizować z nim kandydaci o pokolenie młodsi. Kto wygra wybory na burmistrza Olesna? Zagłosuj w sondzie internetowej.

📢 Ekolog Adam Ulbrych o protestach rolników i Zielonym Ładzie. "Żal mi rolników, koncerny zrobiły z nich pachołków. Wiem, jak to zmienić" Żal mi strajkujących rolników, bo są już tylko trybikiem w machinie agrokoncernów, które zrobiły z nich swoich parobków - uważa Adam Ulbrych, znany opolski ekolog. - Kiedyś cała wieś żyła z 300-400 hektarów, a dzisiaj jeden rolnik ma kłopoty, posiadając tak duże gospodarstwo. Dotacje z Unii Europejskiej na bioróżnorodność urzędnicy dali do filharmonii na koncert „Lotu trzmiela". No to teraz niech protestującym po urzędem rolnikom zagrają „Lot trzmiela"!

📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata.

📢 W Opolu przyznano Laury Umiejętności i Kompetencji 2023. Zobaczcie, kto został wyróżniony Opolskie Laury Umiejętności i Kompetencji to nagroda przyznawana przez Opolską Izbę Gospodarczą. Otrzymują ją osoby, które wyróżniają się umiejętnościami przywódczymi, pomysłami i innowacyjnością na gruncie województwa opolskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrodę. 📢 VIP-room dla młodych rodziców na opolskiej porodówce. Ile trzeba zapłacić? W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu uruchomiono dwa pokoje rodzinne, gdzie mama i tata – od narodzin aż do wyjścia ze szpitala – wspólnie mogą opiekować się pociechą. 📢 Budowa wiaduktu w Gogolinie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ma już gotowy projekt inwestycji Koszt prac szacowany jest nawet na 100 mln złotych. Sam wiadukt w centrum Gogolina będzie miał 90 metrów długości. Oprócz niego powstaną również m.in. drogi dojazdowe i serwisowe, chodniki, ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną skrzyżowania.

📢 15-letni Dominik Wołowiec z Opola nie ma prawa jazdy, ale już wygrywa rajdy. Chce zostać zawodowym kierowcą rajdowym W pierwszym rajdzie samochodowym Dominik Wołowiec wystartował w wieku 13 lat. Już w swoim debiutanckim starcie wyprzedził swojego tatę Piotra! Dominik nie może jeszcze startować we wszystkich rajdach samochodowych, ponieważ nie na razie prawa jazdy.

📢 Oto najaktywniejsi społecznicy w Opolu! Te nazwiska warto zapamiętać Nagrody im. Jana Całki wręczono już po raz ósmy. Trafiły one do osób oraz organizacji pozarządowych, które w sposób szczególny działały na rzecz mieszkańców stolicy regionu. 📢 To będzie najnowocześniejszy budynek urzędu na Opolszczyźnie. Budowa jest w toku W Murowie trwa budowa Centrum Usług Publicznych. Na 1000 m2 mieścić się będą: urząd gminy z archiwum, urząd stanu cywilnego z salą ślubów, ośrodek pomocy społecznej, magazyn Banku Żywności oraz sala wiejska. 📢 Oto finalistki konkursu Polska Miss Województwa Śląskiego. Wśród nich jest Ewelina Libner z Kluczborka Wybrano finalistki konkursu piękności Polska Miss Województwa Śląskiego. Na głównej gali wystąpi 30 finalistek konkursu Miss Województwa Śląskiego 2024 oraz 18 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich jest również reprezentantka Opolszczyzny: to Ewelina Libner z Kluczborka.

📢 Ślubowanie nowych policjantów w Opolu. Oni będą strzegli naszego bezpieczeństwa Po odbyciu półrocznego przeszkolenia nowi policjanci rozpoczną służbę we wszystkich komendach powiatowych policji na Opolszczyźnie, w komendzie miejskiej w Opolu oraz w niektórych komisariatach. 📢 Internet śmieje się z sołtysów. Oto najlepsze żarty o gospodarzach polskich wsi! 14.03.2024 Dzień Sołtysa to coroczne święto, które obchodzimy 11 marca. Jest to dzień dedykowany sołtysom, czyli wybranym przez społeczność liderom lokalnych społeczności wiejskich. Z tej okazji internauci przygotowali porcję nowych memów, których bohaterami są gospodarze wsi.

📢 Urbex na Opolszczyźnie. Oto najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić 14.03.2024 Na Opolszczyźnie jest wiele miejsc, które na żywo mrożą krew w żyłach i mają swoją ciekawą, ale często mroczną historię. Fani urbexu cały czas poszukują nowych opuszczonych miejsc, które mogą odwiedzić. Dziś przygotowaliśmy dla Was ranking najciekawszych tego typu miejscówek. Ciekawe, o ilu z nich słyszeliście, a które będą dla Was nowością.

📢 Wielkanocna dekoracja na drzwi to hit. Piękne ozdoby na Wielkanoc 2024. Pomysły na modne stroiki wielkanocne na drzwi – galeria zdjęć Ozdoby wielkanocne na drzwi to pomysł na wyjątkową dekorację domu w świątecznym klimacie. Wielkanocne wieńce, kompozycje i girlandy stworzą magiczny klimat już od progu. Zobacz, jak pięknie można ozdobić drzwi na Wielkanoc 2024 i zachwycić gości. Przedstawiamy najlepsze pomysły na stroiki wielkanocne na powitanie wiosny.

📢 W wyborach na burmistrza Praszki startuje pięciu kandydatów. W tym mieście zawsze jest druga tura Chociaż od 2006 roku w Praszce rządzi ten sam burmistrz, to nigdy nie miał łatwo w wyborach. W mieście nad Prosną od ponad 20 lat zawsze dochodzi do drugiej tury, a w tegorocznych wyborach wystartuje aż pięciu kandydatów. W tym jedna kandydatka, dopiero druga w historii Praszki kobieta starająca się o fotel włodarza. Kto wygra wybory na burmistrza Praszki? Zagłosuj w sondzie internetowej.

📢 Przetarg na kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie jest już na finiszu. Przebieg trasy jest już wybrany Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu lada dzień podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 To są najpiękniejsze wsie w województwie opolskim. Tutaj przyjemnie jest mieszkać Już 24 miejscowości na Opolszczyźnie zdobyły do tej pory oficjalny tytuł Pięknej Wsi Opolskiej, w tym jedna aż dwukrotnie. Wkrótce poznamy kolejną, ponieważ ogłoszono konkurs. Wśród wiosek w województwie opolskim jest wiele perełek. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Oto nasze turystyczne opolskie perełki.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej. 📢 Marzysz o domku w górach? Sprawdziliśmy, ile kosztują nieruchomości w Górach Opawskich. Takie są ceny za domy i działki budowlane Na południu Opolszczyzny jest wiele pięknych miejsc, gdzie warto się osiedlić lub urządzić miejsce weekendowego wypoczynku. Sprawdziliśmy, ile kosztują nieruchomość położone w tym malowniczym terenie, które wystawiono na sprzedaż w popularnym portalu olx.pl. Najciekawsze oferty umieściliśmy w galerii zdjęć. Są tam zarówno domy całoroczne, domki letniskowe, jak i działki budowlane.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 10.03.2024 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę!

📢 To nie są fotomodelki, tylko zwyczajne Opolanki! Zmysłowa sesja z okazj Dnia Kobiet. Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia Serię zdjęć pt. „Kobieta sensualnie" zrobiła z okazji Dnia Kobiet Marjonetka, czyli fotografka z Byczyny Marlena Bednarska. Fotografie są piękne i zmysłowe. Ale najlepsze jest to, że do tych zdjęć pozują nie fotomodelki, ale zwykłe kobiety z sąsiedztwa. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek Azteka w Starych Budkowicach przed laty byłą jedną z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Następnie działała jeszcze przez pewien czas działała pod szyldem Limonka. Później obiekt opustoszał. Przez lata był ulubionym celem wycieczek dla miłośników urbexu. Teraz jednak obiekt ma nowego właściciela i został zamknięty. Zobaczcie, jak opuszczona dyskoteka wygląda w środku. 📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla zawsze mogą liczyć na wiernych kibiców. Tak kiedyś dopingowaliście drużynę Mostostalu Azoty Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, niegdyś występująca pod nazwą Mostostal Azoty, to drużyna, na której meczach od lat panuje żywiołowa atmosfera. Prezentujemy Wam archiwalną galerię zdjęć, w której możecie zobaczyć, jak wyglądał doping na meczach kędzierzyńskiego zespołu, kiedy swoje mecze ligowe rozgrywał on jeszcze w Hali "Śródmieście", a spotkania Ligi Mistrzów w opolskim "Okrąglaku".

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem