Prasówka 17.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 17.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. opolskie - kąpieliska 17.08.2023 czynne. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu Sprawdź, które kąpieliska w województwie opolskim są czynne 17.08.2023. W całej Polsce sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Sprawdzisz także, jakie dodatkowe atrakcje oferuje kąpielisko.

📢 To już połowa wędrówki. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę spotkali się na mszy świętej w Strzelcach Opolskich Za opolskimi pielgrzymami już połowa drogi na Jasną Górę. W środę pątnicy wzięli udział we Mszy Świętej w kościele pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Eucharystii przewodniczył biskup Rudolf Pierskała. Mówił o wzajemnym szacunku i poszanowaniu bliźniego.

📢 Pożar hali magazynowej przy ul. Wspólnej w Opolu. W akcji jest już 15 jednostek straży pożarnej. Straty mogą być spore Informacja o pojawieniu się ognia trafiła do strażaków z Opola w środę, 16 sierpnia o godzinie 19:36.

📢 Na all inclusive wcale nie jest kolorowo. Tak się bawią Polacy na drogich wakacjach 17.08.2023 Trwa sezon urlopowy. Polacy wypoczywają w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabierają swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 17.08.2023.

📢 Pod ziemią ukryte są skarby. Kilometry chodników, tuneli i korytarzy w Koźlu od lat czekają na odkrywców 17.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 17.08.2023.

📢 Tak naprawdę wygląda osiedlowy monitoring. Ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 17.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na ten temat. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 17.08.2023. 📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [17.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Potężne burze przeszły nad Opolszczyzną. Zerwane dachy, grad, podtopione ulice, zalane przejazdy pod wiaduktami Tylko do godziny 20.00 straż pożarna odnotowała ponad 50 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków burz w regionie. Wiele pracy strażacy mają w stolicy regionu. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Armagedon na A4 w Rudzie Śląskiej. Zderzenie dwóch BMW, samozapłon trzeciego. AKTUALIZACJA. Część kierowców nie chciała pomóc ratownikowi 15 sierpnia wieczorem, ludzie wracający autostradą A4 w kierunku Katowic, długo stali w korku. Najpierw zderzyły się tam dwa samochody marki BMW. Później, samozapłonowi uległ trzeci pojazd tej marki stojący w korku. Jakby tego wszystkiego było mało... zepsuł się tam jeszcze inny samochód (tym razem toyota) na środkowym pasie. To był prawdziwy Armagedon... 📢 Zderzenie skutera z samochodem w Nowej Jamce w powiecie opolskim. 67-letniego motorowerzystę do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u Do wypadku doszło w środę 16 sierpnia około godziny 14:30 w Nowej Jamce w gminie Dąbrowa w powiecie opolskim.

📢 Wypadek w centrum Opola. Na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Damrota zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich uderzył w kamienicę Informacja o tym zdarzeniu do opolskich służb ratunkowych wpłynęła w środę 16 sierpnia tuż po godzinie 13:00. Na miejsce przyjechali strażacy, załoga karetki pogotowia i policjanci.

📢 Sprzątanie miejsc zbrodni i mieszkań zbieraczy to dla niego normalny dzień pracy. Działa na terenie całego Dolnego Śląska Mieszkania zbieraczy to coraz częstszy problem. Do tego dochodzą miejsca zbrodni i miejsca w których ludzie po prostu umierają. Ktoś musi je sprzątać. Tym właśnie zajmuje się Robert Krzywicki z Legnicy na Dolnym Śląsku, który prowadzi firmę Crime Service. Mieszkaniec Dolnego Śląska na co dzień sprząta miejsca zbrodni, zajmuje się również opróżnianiem mieszkań tzw. zbieraczy. Często musi się mierzyć także ze strychami, które zostały opanowane przez gołębie. Zobaczcie, jak wygląda jego praca. 📢 Woda i szlam zalewają domy na jednym z osiedli w Kluczborku. Znów się to zdarzyło. Mieszkańcy są bezradni Mieszkańcy ulicy Korfantego w Kluczborku mają problem z wodą i ściekami, które przy większych opadach deszczu zalewają ich domy. Od kilku lat zdarza się to coraz częściej.

📢 Tak mieszka Dawid Kubacki z Martą Kubacką. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak żyje sportowiec z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu problemów kardiologicznych żony przerwał sezon narciarski, żeby czuwać w szpitalu przy Marcie Kubackiej. Zaglądamy do pięknego domu małżeństwa w górach. Sprawdź, jak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki z ukochanymi córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 Nowy ranking najbardziej niebezpiecznych krajów. Na liście są niespodzianki! Sprawdźcie, gdzie nie planować urlopu Najnowszy ranking 10 najbardziej niebezpiecznych dla turystów krajów świata opiera się na statystykach przestępczości – włamań, zabójstw – a także poczuciu zagrożenia wśród mieszkańców. Statystyki nie kłamią, ale mogą bardzo zaskakiwać. Na podium znalazły się kraje, o których nie pomyślelibyście, że mogą być tak niebezpieczne. Przekonajcie się, w których krajach lepiej nie planować wakacji ani urlopów.

📢 Sklep AMW: Promocje na wojskowe wyposażenie z okazji Święta Wojska Polskiego. Płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne gadżety Sklep AMW: Promocje na wojskowe wyposażenie. Z okazji Święta Wojska Polskiego Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł. 📢 Dzieci z Ukrainy przyjechały na wakacje na Opolszczyznę. Wiele z nich na wojnie straciło bliskich Od połowy sierpnia czternaścioro dzieci z partnerskiego powiatu kałuskiego przebywa na terenie powiatu opolskiego. W tej wyjątkowej grupie znajdują się zarówno dzieci, które straciły bliskich podczas wojny, jak i te, których najbliżsi nadal toczą walkę na froncie. Wspólna inicjatywa ma na celu dać im chwilę oddechu od trudnej rzeczywistości oraz wsparcie emocjonalne.

📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Życie na takich podwórkach to dramat. Ci ludzie wydają majątek, żeby mieszkać w obozach mieszkaniowych 17.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 17.08.2023. 📢 Data urodzenia skrywa tajemnice przyszłości. Teraz można ją bardzo łatwo odczytać 17.08.2023 Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 17.08.2023.

📢 Przyłapał ich samochód z kamerami. Potem ich zdjęcia trafiły do internetu. Oto wpadki mieszkańców Opolszczyzny 17.08.2023 Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 17.08.2023.

📢 Trwa budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami i atrakcjami dla całych rodzin Budowa basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie ruszyła na całego. Robotnicy usunęli już pozostałości po starym basenie i kładą fundamenty pod nowy obiekt. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, o którą prosili mieszkańcy Olesna, ale która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie będzie gotowy już za rok.

📢 Na festiwalu w Opolu zdobyła tytuł „Miss Obiektywu”. Od lat zachwyca talentem i urodą. Zobacz, jak się zmieniała Halina Frąckowiak Delikatny głos i uroda, świetna figura, naturalność i szeroki uśmiech – z tym przed laty kojarzyła się Polakom Halina Frąckowiak. I choć gwiazda w tym roku skończyła już 76 lat, wciąż zachwyca dobrą formą i wyglądem, nieustannie jest też aktywna zawodowo. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniała na przestrzeni czasu.

📢 15 lat temu przez Opolszczyznę przeszło tornado. Trąba powietrzna nad powiatem strzeleckim niszczyła wszystko 15 sierpnia 2008 roku przez trzy wioski od Strzelcami Opolskimi: Sieroniowice, Balcarzowice i Błotnicę Strzelecką przeszła trąba powietrzna, która zniszczyła 150 domów, a także powaliła drzewa w pobliskich lasach oraz ciężarówki na autostradzie A4. Zobaczcie zdjęcia strażaków, którzy pomagali usuwać zniszczenia po tornadzie.

📢 Zaskakująca decyzja Platformy Obywatelskiej. Robert Węgrzyn odsunięty od startu w wyborach. "To ze mnie zrezygnowano" - mówi polityk Robert Węgrzyn, radny sejmiku wojewódzkiego i sekretarz regionalnych struktur PO na Opolszczyźnie, nie znajdzie się na liście Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Decyzja ta wywołała spore zaskoczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę zaangażowanie polityka oraz jego aktywność w mediach społecznościowych. 📢 12 niesamowitych noclegów w Polsce. Norka hobbita, namiot nad przepaścią, wyrobisko w kopalni, domki w koronach drzew i inne atrakcje Nocleg to ważna część każdej dłuższej wycieczki. Czasem jednak miejsce do spania może być atrakcją samo w sobie i dostarczyć wrażeń, których turyści długo nie zapomną. Zebraliśmy dla was najbardziej niesamowite noclegi z całej Polski, od podniebnych apartamentów po domki na wodzie, od głębokich podziemi po namioty przytroczone nad przepaścią, od luksusowych salonek z czasów carskich po wagony cyrkowej trupy. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych noclegów w całej Polsce.

📢 Wypadek na zjeżdżalni grawitacyjnej na Górze św. Anny. Dwóch 9-latków trafiło do szpitala Wypadek na zjeżdżalni grawitacyjnej na Górze św. Anny. Dwóch 9-latków, którzy zjeżdżali w jednym z wagoników, wypadło z trasy. Poszkodowane dzieci zostały przetransportowane do szpitala. Obrażenia odniosła także kobieta, która jechała za nimi. 📢 Są nowe sklepy w galerii handlowej Karolinka w Opolu. Kolejne marki otworzyły punkty w CH Karolinka. Zniknie za to popularny sklep H&M W galerii handlowej CH Karolinka w Opolu otwarty został sklep sieci Half Price. Wcześniej uruchomiono m.in. salon Puma oraz drogerię. Nowe sklepy się otwierają w największej galerii handlowej w Opolu, jednak 18 sierpnia zamknięty zostanie jeden z popularnych sklepów odzieżowych. Zobaczcie, jakie zmiany czekają klientów w Karolince w Opolu.

📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Te osoby nie trafią do wojska. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii w 2023 r.? Powołania do wojska w 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.? 📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24 - podsumowanie [2. kolejka] Prezentujemy podsumowanie meczów 2. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 16.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Gliwice. Palił gumę BMW i zdemolował przystanek. Dzięki Bogu nie było tam ludzi W Gliwicach doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Kierowca BMW „palił gumę” na publicznej drodze. Później jednak nie opanował samochodu i zdemolował przystanek. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby ktoś na nim stał. Za swój brak odpowiedzialności może zostać srogo ukarany.

📢 Horoskop dzienny na środę 16 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 16 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 16.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Budowa nowego mostu przez Odrę w Opolu. Historyczna przeprawa kolejowa znika z krajobrazu miasta, nową już widać, ale jeszcze jest na lądzie Trwa rozbiórka historycznego mostu kolejowego w Opolu. Obiekt nie ma już przyczółków, opiera się tylko na filarach stojących w Odrze. Równolegle trwają prace przy budowie nowego mostu. Jego konstrukcja widoczna jest już z daleka.

📢 II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy mogą dostać pieniądze na ratowanie cennych obiektów Tylko do 16 sierpnia gminy, powiaty i województwa mogą po raz drugi składać wnioski o dofinansowanie prac remontowych w obiektach zabytkowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W pierwszej edycji tego samego programu na Opolszczyźnie dotację dostało prawie 150 zabytków. 📢 Unikatowe zdjęcia Wrocławia z lat 90. Zobacz miasto w kadrach Tadeusza Szweda Rynek, plac Solny czy ulica Świdnicka, były jednymi z ulubionych fotograficznych tematów naszego fotoreportera Tadeusza Szweda, który fotografował Wrocław przez kilkadziesiąt lat. Tak się złożyło, że właśnie ostatnia dekada XX wieku, była również ostatnią jego dekadą. Tadeusz zmarł bowiem 25 października 1999 roku. Na jednym z jego ostatnich kadrów w ścisłym centrum znalazł się plac Gołębi. - Tutaj ma w przyszłości stanąć fontanna - opisał fotografię. Niestety fontanny już nie zobaczył, a tzw. "Zdrój" rzeczywiście pojawił się w Rynku w 2001 roku, choć budził wówczas spore kontrowersje. Zobaczcie 50 unikatowych fotografii Wrocławia z lat 90. XX wieku w naszej galerii.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi spotkali się na Górze Świętej Anny. Mszy świętej przewodniczył bp Waldemar Musioł Trwa Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. We wtorek (15 sierpnia) na Górze Świętej Anny spotkały się strumienie opolski, nyski i głubczycki. Mszy świętej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Waldemar Musioł. W homilii rozważał trudności w wierze w Kościół. Na zakończenie poświęcił zioła przyniesione przez wiernych. 📢 Tak mieszkańcy Długomiłowic przystroili swoją wieś na poprzednie dożynki. Niesamowite, jakie mieli poczucie humoru! Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku?

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 Niesamowite zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez fotografów z Opolszczyzny Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt.

📢 Wspaniałe smaki, zioła, produkty tradycyjne, rękodzieło i obcowanie z historią. Trwa II EtnoFestiwal na Zamku Książęcym w Niemodlinie Opolszczyzna ma najwięcej wpisów na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego. Aż 15 dotyczy naszego regionu. Prezentowane są one podczas II Opolskiego EtnoFestiwalu, który we wtorek 15 sierpnia odbywa się na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Impreza zakończy się grubo po północy, a o 20:00 zagra nawiązujący do mitologii kaszubskiej zespół Kiev Office. 📢 Pasażerowie utknęli na dworcu kolejowym w Strzelcach Opolskich. Wielu z nich jechało pociągiem na wakacje Pasażerowie jadący na wakacje do Gdańska i na Hel utknęli na dworcu w Strzelcach Opolskich, bo zepsuła się lokomotywa. - Nasz pociąg stoi i na razie nie wiemy ile to potrwa - mówią.

📢 Oto najpiękniejsze kobiety w Wojsku Polskim. W mundurze im do twarzy W polskiej armii chce służyć coraz więcej pań. Do wojska wnoszą nie tylko kobiecą aparycję, ale przede wszystkim wiedzę, sprawność, umiejętność analitycznego myślenia, wzorową organizację i - nade wszystko - oddanie Ojczyźnie.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 S11 na Opolszczyźnie ma przyciągnąć inwestorów. Pierwszy kawałek drogi ekspresowej jest już otwarty. To obwodnica Olesna Droga ekspresowa S11 ma być dla północnej Opolszczyzny takie samo znaczenie, jak autostrada A4 dla środkowej i południowej części regionu. 📢 II Opolski EtnoFestiwal w Niemodlinie 2023. Święto tradycji ludowych i rękodzieła. Nie zabraknie też mocnego rockowego grania Już we wtorek (15.08) o godz. 10:00 na zamku w Niemodlinie rozpocznie się II Opolski EtnoFestiwal, czyli święto tradycji ludowych i rękodzieła. Muzycznym gościem imprezy będzie nawiązujący do mitologii kaszubskiej zespół Kiev Office. Początek koncertu o godzinie 20:00.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Głubczyc wyruszyło ponad 170 osób. W grupie wędruje liczna grupa dzieci i młodzieży Trwa 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród grup, które wyruszyły na szlak w poniedziałek (14 sierpnia) jest strumień (a właściwie duża grupa) z Głubczyc. Są tam pielgrzymi z terenu całego powiatu głubczyckiego, ale też sąsiednich rejonów, np. Racławic Śląskich. Tradycyjnie z Głubczyc pielgrzymuje wielu ludzi młodych, rodzin z dziećmi. Zapytaliśmy, jak zachęcić młodzież do udziału w pielgrzymce. Ich recepta wydaje się prosta.

📢 Dziewczynka potrącona na plaży przez konia. W grupie jeźdźców marszałek z Platformy Obywatelskiej. Policja ustala sprawcę Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku do jakiego doszło w niedzielę (13.08.2023) wieczorem nad jeziorem w Turawie. Potrącona przez konia została siedmioletnia dziewczynka. W grupie jeźdźców był wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca z Platformy Obywatelskiej. Mundurowi na miejscu przesłuchali jedną osobę, była nietrzeźwa. Pozostali uczestnicy oddalili się od miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze prowadzą czynności w tej sprawie.

📢 Opolskie miasta sto lat temu w kolorze. Były piękne i klimatyczne. Brzeg, Opole, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Głuchołazy, Nysa, Prudnik W ciągu ostatnich stu lat kształt i wygląd wielu opolskich miast uległ zmianom. Szereg budynków zdążył w tym czasie zniknąć z ich przestrzeni, inne wyglądają inaczej. Wyobrażenie o tym, jak wyglądały opolskie miasta na początku XX wieku dają kolorowe pocztówki, które pokazują, jak prezentowały się Brzeg, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Głuchołazy czy Opole.

📢 Policjanci z Niemodlina zachowali zimną krew i eskortowali rodzinę na porodówkę. Akcja na drodze krajowej nr 46 jak z filmu Policjanci eskortujący rodzące kobiety do szpitala zdarzają się nie tylko w filmach akcji. Podobna przygoda spotkała funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Niemodlinie. Kiedy ich radiowóz został zatrzymany przez mężczyznę, który podróżował z rodzącą żoną do szpitala, zachowali się profesjonalnie pomagając potrzebującej rodzinie.

📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Kierowca ciężarówki zginął w zmiażdżonej kabinie Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Zderzenie dwóch tirów na 108. kilometrze autostrady A4 pomiędzy węzłami Wądroże Wielkie Budziszów. Jeden z kierowców zmarł na miejscu. Policja wprowadziła objazdy. Droga w kierunku Zgorzelca była. 📢 Wypadek na zjeżdżalni grawitacyjnej na Górze Świętej Anny. Lądował śmigłowiec LPR. Ranne są m.in. dzieci Pięć zastępów straży pożarnej, ZRM, i śmigłowiec LPR biorą udział w akcji ratowniczej na Górze Świętej Anny. W poniedziałek 14 sierpnia rano doszło tam do zderzenia dwóch wagoników działających w ramach znajdującego się tam toru saneczkowego. 📢 Wędrówka z modlitwą i śpiewem na ustach. Pielgrzymi z Opola wyruszyli na Jasną Górę Tłumy pielgrzymów strumienia opolskiego rozpoczęły dziś rano swoje rekolekcje w drodze w ramach 47. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę. Na trasę pątnicy wyruszyli spod kościoła pw. św. Jacka w Opolu. Zobaczcie fotorelację z wymarszu pielgrzymów.

📢 Rentgenowskie zdjęcie głowy na szybie. Ta opuszczona wieś kryje wiele tajemnic Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 14.08.2023.

📢 Już niedługo karma wróci do tych osób. Horoskop karmiczny na sierpień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 14.08.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 14.08.2023. 📢 Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae. Tak było na festiwalu w Bąkowie koło Kluczborka [ZDJĘCIA] Jak powszechnie wiadomo, Kluczbork to stolica polskiego reggae, więc na ziemię kluczborską wrócił po kilku latach przerwy festiwal reggae. Koncerty zorganizowano w ośrodku wypoczynkowym w Bąkowie.

📢 Horoskop na jesień 2023 rok. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion 14.08.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 14.08.2023. 📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pierwsze trzy grupy z Nysy już są w drodze. Będą szli przez tydzień [ZDJĘCIA] W niedzielę (13 sierpnia) rozpoczęła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsze wyruszyły trzy grupy z Nysy. Jutro dołączą do ich strumienia pielgrzymi z Prudnika. Podczas mszy świętej rozpoczynającej pielgrzymkę główny przewodnik wydarzenia ks. Daniel Leśniak wskazał trzy rzeczy, które każdy pielgrzym powinien ze sobą zabrać, aby jego pielgrzymka była owocna. W galerii znajdują się zdjęcia ze startu pielgrzymki.

📢 Odpust św. Jacka w Kamieniu Śląskim 2023. Tłumy wiernych na uroczystościach. Homilię wygłosił nowy metropolita arcybiskup Adrian Galbas Tłumy wiernych przybyły w niedzielę (13 sierpnia) do sanktuarium w Kamieniu Śląskim na drugi dzień uroczystości odpustowych ku czci św. Jacka. Na placu przed sanktuarium odprawiono uroczystą sumę, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita katowicki, który wygłosi również kazanie.

📢 Obrodziło grzybami na Opolszczyźnie. Grzybiarze chwalą się i wskazują miejsca, w których je znaleźli. Jakie grzyby zbierzemy w sierpniu Ostatnie deszczowe dni sprzyjają wzrostowi grzybów w opolskich lasach. Teraz kolei zrobiło się ciepło, a to idealne połączenie dla amatorów grzybów. Grzybiarze z Opola, Brzegu, Olesna czy Kędzierzyna-Koźla chwalą się na Facebook'owej grupie "Grzyby na Opolszczyźnie" najnowszymi zbiorami. Sprawdź, gdzie warto pojechać na grzyby w województwie opolskim. Zdjęcia zbiorów publikujemy w galerii.

📢 Piękne i sympatyczne dziewczyny na szalonych imprezach. Oto TOP 66 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Mamy długi weekend, podczas którego jest jeszcze więcej czasu na odpoczynek i na zrelaksowanie się na imprezach. Przygotowaliśmy galerię 66 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia Andrzeja MadShots Madziara z szalonych imprez w Wachowie. 📢 W opuszczonym dworcu kolejowym w Leśnicy dzieje się coś dziwnego. Ludzie skarżą się na nietypowe dźwięki Chodzi o zabytkowy dworzec kolejowy w Leśnicy, zbudowany w 1936 roku. Jeszcze do 2000 roku obsługiwał on podróżnych na linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Kluczbork, łącząc wiele małych opolskich wsi. Osoby, które były w środku w opuszczonym dworcu, twierdzą, że coś tam straszy... Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku. 📢 10 Opolska Brygada Logistyczna ma nowych żołnierzy. Po intensywnym szkoleniu złożyli przysięgę wojskową Grupa kilkudziesięciu żołnierzy elewów zakończyła miesięczne szkolenie podstawowe. Dzisiaj na terenie opolskiej jednostki wojskowej złożyli przysięgę. Uroczystość była połączona z obchodami Święta Wojska Polskiego. Dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wręczył mianowania na wyższe stopnie wojskowe i medale.

📢 Tak wyglądało Olesno w latach 90. Było kino Znicz, stary szpital oraz hotel z night clubem [ZDJĘCIA] Na przełomie XX i XXI wieku w Oleśnie budynki były szare, a ich elewacje zaniedbane, za to w mieście było bardzo dużo zieleni. Sami zobaczcie, jak wyglądało miasto w latach 1996-2000.

📢 Najlepsze memy na wakacje 2023. Morze, parawaning i plażowi Janusze. Czego chcieć więcej! Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć! 📢 To są najgorsi szefowie. Zarabiają krocie a pracowników mają w nosie. Najlepsze memy o wyzysku w pracy i lenistwie pracowników 27.07.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 27.07.2023.

📢 Nawałnica na Opolszczyźnie. Prawie 200 interwencji strażaków. Zerwane dachy, połamane drzewa, uszkodzone samochody, zalany szpital Opolscy strażacy pracowali m.in. w 132 miejscach, gdzie usuwali złamane konary i powalone drzewa, przy 13 uszkodzonych dachach, sześciu zerwanych linach energetycznych, 17 uszkodzonych samochodach i 132 kominach. Ale na tym nie koniec. Pracy jest tyle, że do usuwania skutków nawałnic będą wyjeżdżali przez całą sobotę. Są też kolejne ostrzeżenia meteorologiczne. 📢 W czwartym dniu 46. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę wszystkie grupy spotkały się na trasie. Uroczystość św. Jacka W środę, 17 sierpnia pielgrzymi z całej diecezji pokonali kolejny etap drogi do Częstochowy. W tym dniu przypadało wspomnienie św. Jacka Odrowąża, patrona Śląska. Pątnicy zmierzający na Jasną Górę spotkali się w Strzelcach Opolskich na Mszy świętej, której przewodniczył bp Andrzej Czaja. Noclegi wszystkich grup ze środy na czwartek zorganizowano w okolicy Zawadzkiego.

📢 Piesza Pielgrzymka Opolska doszła we wtorek na Górę św. Anny. Zdjęcia z trasy Z Kamienia Śląskiego wędrowali pątnicy z jedynki fioletowej, jedynki zielonej i jedynki niebieskiej reprezentujące strumień opolski. Do św. Anny doszły też we wtorek grupy z Nysy, Prudnika, Głubczyc i z Kędzierzyna-Koźla. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 trampOOlina - nowy basen w Oleśnie będzie z poślizgiem Nie uda się zbudować przed sezonem letnim basenu otwartego, ponieważ nie wyłoniono jeszcze wykonawcy. Na przetarg zgłosił się tylko jeden oferent, ale zaproponował zaporową cenę.

