Prasówka 18.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:2 z belgijskim Knackiem Roeselare w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kędzierzynianie przegrywali już 0:2 i byli bliscy odpadnięcia, jednak na wiosnę zagrają w w fazie pucharowej.

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA!

📢 Wybory samorządowe 2024. Swaczyna, Wojtala, Pytel odchodzą z samorządów. Idzie zmiana pokoleniowa w gminach regionu Józef Swaczyna, Joachim Wojtala, Brygida Pytel nie będą ubiegać się o reelekcję, choć ze swoimi samorządami byli związani od ponad 20 lat. - Czas na zmianę! - mówią.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [18.01.2024 r.] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Kluczborskie trojaczki skończą wkrótce trzy miesiące. Jak się mają Staś, Michasia i Tomuś? Michasia, Staś i Tomuś, czyli kluczborskie trojaczki, niedługo skończą trzy miesiące. Maluchy mają się dobrze. Rosną jak na drożdżach. Już zaczynają pokazywać swoje charakterki.

📢 Chcą być domem, nie placówką. Podopieczni domów dziecka spotkali się z kolegami na balu karnawałowym Domy dziecka zmieniły się na przestrzeni ostaniach lat. Są lepiej wyposażone, a grupy podopiecznych mniejsze. Wychowankowie głubczyckich placówek spotkali się na balu karnawałowym. Obok zabawy, ważnym elementem była integracja. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Wiemy, kiedy będą. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku oraz od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Oto kwoty brutto i netto. Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przedstawiony przez rząd. We wtorek projekt ustawy okołobudżetowej zakładający wzrost pensji nauczycieli, został przyjęty przez Sejm. W środę rozmawiano o wynagrodzeniach nauczycieli. Padły deklaracje, kiedy podwyżki pojawią się na kontach nauczycieli. Teraz ustawa trafi do Senatu.

📢 Wypadek w Opolu. Zderzyły się dwa volkswageny. Ranna została 36-letnia kobieta, która wymusiła pierwszeństwo Na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej i Grudzickiej w Opolu zderzyły się dwa volkswageny. Jeden z nich uderzył jeszcze w latarnię, która złamała się i przewróciła na pobliską posesję. 📢 Tak mieszka Maciej Zakościelny. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak żyje na co dzień w najmodniejszej dzielnicy stolicy Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 To był dobry rok dla największego szpitala na Opolszczyźnie. Padł też rekord przyjętych pacjentów W 2023 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjął rekordową liczbę 239 tysięcy pacjentów. To owoc wdrożenia nowych poradni i rozbudowy infrastruktury medycznej. - Pozyskaliśmy też finansowanie na rozwój naukowo-badawczy. Równocześnie doposażaliśmy i remontowaliśmy szpital oraz rozpoczęliśmy nowe inwestycje - podsumowuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK. 📢 Napad z nożem w ręku na dostawcę pizzy w Opolu. Zamaskowany bandyta zabrał mu pieniądze i przewożone jedzenie Kryminalni z Opola zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w napadzie na dostawcę jedzenia. To 16-latka, 25-latka i 21-latek. Dwie pierwsze miały pomóc mężczyźnie w tym przestępstwie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Usiłowanie zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu. Żona uderzyła męża butelką w głowę i pchnęłą nożem w klatkę piersiową 35-letnia Iwona K. z Kędzierzyna Koźla trafiła do tymczasowego aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa swojego męża, w czasie domowej kłótni. Grozi jej nawet 30 lat więzienia. Ciężko rannemu pomógł sąsiad. 📢 Te ptaki najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, jak wyglądają i jak się nazywają. Przedstawiamy 15 popularnych zimowych gości Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem.

📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Kradzież traktora w Opolu. Policjanci zatrzymali do sprawy dwóch mężczyzn, mieszkańców województwa śląskiego Śledczym z Opola udało się odzyskać część skradzionego mienia, a dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

📢 Chcesz skorzystać z ulgi „Mały ZUS plus”? Masz czas tylko do końca stycznia na złożenie tych dokumentów Z końca stycznia mija czas na zgłoszenie do ZUS dla osób, które chcą po raz pierwszy skorzystać z ulgi „Mały ZUS plus”. Co ważne, osoby, które korzystały z tej ulgi w 2023 roku i nadal spełniają warunki w 2024 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie. Sprawdź kto może skorzystać z tego rozwiązania w 2024 roku oraz ile wynosi „Mały ZUS plus”. 📢 Masz pomysł na współpracę z czeskim partnerem? Możesz dostać spore dofinansowanie z Euroregionu Pradziad Jak się lepiej poznać z Czechami? Pomysłów dotychczas nie brakowało. Ruszył nabór wniosków do funduszu małych projektów euroregionalnych. 📢 Zmiana organizacji ruchu przy rozbudowie DK45 koło Krapkowic. Pojedziemy teraz odrobinę inaczej Od wtorku, 16 stycznia, zaplanowano wprowadzenie objazdu na wysokości Krapkowic, na odcinku przyległym do wiaduktu nad linią kolejową. Związane jest to z rozpoczęciem prac przy rozbiórce starego i budową nowego obiektu, które potrwają do końca roku. To element rozbudowy DK45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim na odcinku o długości 6,6 km.

📢 Mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla kupował narkotyki w darknecie i wysyłał za granicę. Ukrywał je w klockach dla dzieci. Teraz ma duże kłopoty Mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko kozielskiego jest podejrzewany o wysyłanie narkotyków w przesyłkach pocztowych do Anglii i Stanów Zjednoczonych. Znaleziono u niego środku odurzające warte 300 tysięcy złotych. 📢 Zima znowu zaatakowała. Drogi są zasypane, a tylko na terenie powiatu opolskiego doszło do 18 kolizji. Policja apeluje o ostrozność Zima postanowiła zrobić psikusa tym wszystkim, którzy uważali, że ze śniegiem będziemy się już żegnać. Wtorkowy poranek (16 stycznia) w Opolu powitał mieszkańców intensywnymi opadami. Stolica województwa w tym wydaniu wygląda niesamowicie, ale trzeba uważać, bo pod warstwą puchu, na drogach i chodnikach jest bardzo ślisko. Zwłaszcza o poranku sytuacja na drogach w Opolu była dość trudna.

📢 Opolski poseł Konfederacji broni wybryków Grzegorza Brauna. Zarzuty prokuratury nazywa „dętymi” Jedną z niewielu osób, które publicznie bronią zachowania Grzegorza Brauna, jest Włodzimierz Skalik, kolega z partii i wiceprezes Korony Polskiej. Skalik sugeruje, że decyzje wobec Brauna mają charakter… politycznej zemsty. Tymczasem prokuratura chce postawić Braunowi aż siedem zarzutów. 📢 Dla tych kobiet 2024 rok będzie przełomowy. Horoskop roczny dla pań spod wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w tym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 📢 Te przedmioty z PRL-u nie każdy pamięta i zna ich przeznaczenie. To one pomagały w codziennym życiu każdej kobiecie w latach 80. PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80.

📢 Globalny dostawca układów chłodzenia do ciężarówek rozbudował swoją fabrykę w strefie ekonomicznej w Opolu. Wielkie otwarcie inwestycji TitanX Engine Cooling, globalne przedsiębiorstwo posiadające swoje oddziały w: Szwecji, Polsce, Włoszech, Chinach, USA, Brazylii i Meksyku, opracowuje i dostarcza innowacyjne systemy chłodzenia układów napędowych. W Opolu obecne jest od 2018 roku. Właśnie zakończyło rozbudowę. 📢 Liga Mistrzów. Siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle grają o "być albo nie być" w Europie Wynik środowego (17.01, godz. 20.30) meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów między Grupą Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Knackiem Roeselare zadecyduje o dalszych losach kędzierzynian.

📢 Drogowy armagedon w Głuchołazach. Ruch wahadłowy obowiązuje jednocześnie na dwóch odcinkach w centrum Głuchołazy stały się najbardziej zakorkowanym małym miastem na Opolszczyźnie. Utrudnienia potrwają ponad rok, do zakończenia generalnej modernizacji drogi krajowej w samym centrum miasta.

📢 Noc na zamku w Mosznej czy jazda konna z wicemarszałkiem? Opolskie aukcje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał już 28 stycznia Za dwa tygodnie odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który każdego roku angażuje tysiące ludzi o wielkich sercach. W tym roku samorząd województwa oraz przewodniczący sejmiku postanowili wesprzeć tę inicjatywę, przekazując ciekawe fanty na aukcje WOŚP. 📢 Uczniowie opolskiego ogólniaka nr 1 dali czadu. To była niezapomniana studniówka Ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która jako pierwsza celebrowała ten wyjątkowy wieczór było I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Samochód z zakładu energetycznego rozbił się w Opolu. W środku kompletnie pijany kierowca Na ulicy Batalionów Chłopskich w Opolu kierowca samochodu specjalistycznego z zakładu energetycznego stracił panowanie nad kierownicą i rozbił się. Okazało się, że wsiadł za kierownicę po pijaku.

📢 Mieszkanie Kiepskich otwarte dla wszystkich. Scenografia serialu Świat według Kiepskich jest w muzeum Zamku Topacz Muzeum Motoryzacji Topacz w Ślęzie pod Wrocławiem wzbogaciło się o wyjątkowy eksponat. To właśnie tam trafiła oryginalna scenografia serialu "Świat według Kiepskich". Mieszkanie Ferdka jest dostępne dla wszystkich, którzy chcą je zwiedzić… i zrobić sobie zdjęcie w fotelu. 📢 Skąd się wzięło tylu Karaimów na Opolszczyźnie? To żart czy subiektywne poczucie przynależności narodowej? 68 mieszkańców Opolszczyzny w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowało narodowość karaimską. Karaimi są tym zdziwieni. Według ich danych ta społeczność liczy ok. stu osób w całym kraju. 📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Przywitajmy maluszki urodzone w Opolu w grudniu 2023 i styczniu 2024 roku. Ależ one są słodkie. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! Prezentujemy zdjęcia maluszków, które w grudniu 2023 i styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 W tym roku ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Mamy dokładne wizualizacje Do końca pierwszego kwartału roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobacz na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na S11, węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych. 📢 Tak wyglądała mechanizacja opolskiej wsi. Konie, traktory, kombajny i samoloty. Oto rolnictwo z minionej epoki Zobacz, jak opolscy rolnicy indywidualni oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne, przez dziesiątki lat korzystały z coraz to nowszych zdobyczy techniki. Wielu bohaterów na zdjęciach podpisanych jest z imienia i nazwiska, można więc sprawdzić, czy są na nich ludzie, których znaliśmy czy nasi krewni. Jest też data i miejsce wykonania fotografii.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Raniuszek to sympatyczny ptak, który lubi się przytulać. Zimą chętnie odwiedzi karmnik. Sprawdź, jak wyglądają te ptaki i czym je nakarmić Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce.

📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć. 📢 Wojsko Polskie wzywa na ćwiczenia. Armia ma na celowniku informatyków i kierowców. Kto jeszcze dostanie powołanie na poligon? Ćwiczenia rezerwy zbliżają się wielkimi krokami. W 2024 roku powołanych na ćwiczenia wojskowe może zostać nawet 200 tys. osób - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać. Sprawdź, czy dostaniesz powołanie i ile pieniędzy płaci Wojsko Polskie za dzień szkoleniowy.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Wojskowe manewry, walki wręcz, przysięgi czy wyjście do cywila. Takiego wojska dziś już nie ma. Tak wyglądała armia 20, 30 i 40 lat temu Tym razem udostępniamy galerię unikatowych zdjęć opolskich jednostek wojskowych i żołnierzy, zrobionych na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez fotoreporterów najpierw Trybuny Opolskiej, a potem Nowej Trybuny Opolskiej.

📢 Studniówki 2023. Opolski „elektryczniak” przepięknie bawił się na balu maturalnym. Te stylizacje robią wrażenie! [ZDJĘCIA] To już dziś! Maturzyści z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu rozpoczęli ten jeden z ważniejszych wieczorów w ich życiu. Studniówkę, czyli 100 dni do egzaminu dojrzałości, otworzył pięknie zatańczony polonez. Zapraszamy do galerii!

📢 Tak wyglądała studniówka uczniów opolskiego LO nr 3 w Arkasie. Zabrzmiał najważniejszy polonez w ich życiu Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu bal maturalny mają już za sobą. Studniówka odbyła się w restauracji Arkas w Prószkowie. Zobaczcie naszą wyjątkową galerię i znajdźcie się na zdjęciach.