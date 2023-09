Prasówka 18.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasnej Górze. Przewodniczący "Solidarności" mówił m.in. o emeryturach stażowych”?

Prasówka 18.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasnej Górze. Przewodniczący "Solidarności" mówił m.in. o emeryturach stażowych Na Jasnej Górze odbyła się 41. Pielgrzymka Ludzi Pracy. To wydarzenie zapoczątkowane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, co roku gromadzi ludzi pracy i członków związku zawodowego Solidarność. Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, z jasnogórskiego szczytu mówił między innymi o emeryturach stażowych. W pielgrzymce wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.09.23

📢 Internauci fetują siatkarzy śmiejąc się z piłkarzy. Najlepsze memy po finale mistrzostw Europy Polscy siatkarze zdobyli tytuł mistrzów Europy. Powtórzenie sukcesu sprzed czternastu lat wprawiło kibiców w euforię, której jednym z efektów są memy. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Najlepsze memy o Krychowiaku. Po meczu Polska - Albania internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku...

Prasówka 18.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 18 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na poniedziałek 18 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

📢 Oto najlepsi uczniowie, nauczyciele i przedsiębiorcy z powiatu strzeleckiego. Nagrodzeni dostali statuetki i stypendia Powiat strzelecki nagrodził wskazał mieszkańców w trzech różnych kategoriach. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 17.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Horoskop dzienny na jutro (18.09, poniedziałek). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Zobacz horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w poniedziałek 18.09.2023. Czy będzie to coś dobrego? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 18.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Horoskop finansowy na październik dla każdego. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga HOROSKOP finansowy na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła dla Was, jaki będzie zbliżający się miesiąc. 18.09.2023. 📢 Rocznica zbrodniczej napaści ZSRR na Polskę. Uroczystości w Kędzierzynie-Koźlu Pod kamieniami pamięci przy kościele pw. Ducha Św. na osiedlu Piastów złożono kwiaty, odśpiewano także hymn państwowy. W uroczystościach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych i kombatanci.

📢 Wielki koncert Maryli Rodowicz na otwarcie spalarni odpadów. Nowy zakład powstał w Kędzierzynie-Koźlu Występ gwiazdy polskiej muzyki był największą atrakcją pikniku rodzinnego w Kędzierzynie-Koźlu. Zorganizowano go w związku z otwarciem zakładu termicznej utylizacji odpadów medycznych. Rocznie trafi ich tu 2700 ton.

📢 Taryfikator mandatów i punkty karne 2023. Punkty karne znowu będą kasowane po roku, ale nie wszystkie! [NOWE PRZEPISY] Przez lata mandaty w Polsce były jednymi z najniższych w Europie. Teraz to się zmieniło. Stawki mandatów poszły bardzo mocno w górę! Na dodatek punkty karne kasują się dopiero po dwóch latach, a za wiele wykroczeń grozi po 15 punktów karnych! Efekt jest taki, że wielu kierowcom grozi utrata prawa jazdy! Czy i kiedy punkty karne będą znowu kasowane po roku? Sprawdziliśmy to dla Was. 📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Kamery wszystko nagrały. Zdjęcia mieszkańców trafiły do sieci. Internauci mają ubaw 18.09.2023 Mieszkańcy Opolszczyzny zostali zaskoczeni, gdy kilka kamer ujawniło niezwykłe i czasem dość kuriozalne sytuacje, w jakich znaleźli się przypadkowi przechodnie. 18.09.2023. 📢 Oto najgorzej wykończone łazienki w Polsce. Największe wpadki hydraulików, kafelkarzy i elektryków 18.09.2023 Usługi hydraulików są niezwykle ważne, gdy mamy problemy z instalacją wodno-kanalizacyjną albo budujemy dom czy remontujemy mieszkanie. Niestety, nie zawsze spotykamy się z profesjonalnymi i kompetentnymi fachowcami. 18.09.2023.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Miarka się przebrała. Sąsiedzi wkurzyli się na swoich współlokatorów. Takie są tego efekty 18.09.2023 Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego. 18.09.2023.

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (17.09.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 Mieszkają za płotami, bo boją się sąsiadów. Tak wyglądają polskie obozy mieszkaniowe 18.09.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 18.09.2023.

📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy w siatkówce. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Oto najśmieszniejsze dożynkowe ozdoby, jakie powstały na święcie plonów Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 18.09.2023.

📢 Polacy śmieją się ze swoich szefów. Najlepsze memy o wyzysku, kiepskich pensjach i złośliwych pracodawcach 17.09.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 17.09.2023. 📢 Remis Odry z Lechią Gdańsk. Tak żyły trybuny podczas tego szlagierowego meczu Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 8. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Lechią Gdańsk, który zakończył się remisem 0:0.

📢 Tak dzieci śmieją się ze swoich rodziców. Oto najlepsze memy o dorastaniu i dorosłości 17.09.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 17.09.2023.

📢 Horoskop na jesień 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga 17.09.2023 HOROSKOP zodiakalny na jesień 2023 roku. Co nasz czeka od 21 września do 21 grudnia? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 17.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Nowa droga pozwoli ściągnąć biznes do Brzegu. "Otwiera całą strefę dla inwestorów" 750-metrowy odcinek drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Małujowickiej jest już gotowy. To inwestycja w infrastrukturę techniczną realizowana przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną na gruntach rozwijającej się podstrefy brzeskiej. 📢 Warsztaty o ziołolecznictwie w Dobrzeniu Małym. To jedna z wielu opolskich inicjatyw w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa W Dobrzeniu Małym można było poznać siłę drzemiącą w roślinach. O zielarstwie i ziołolecznictwie opowiadała lokalna zielarka Gabriela Kollmann. Warsztaty odbyły się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

📢 Piłkarskie święto przy Oleskiej. Odra Opole zremisowała z Lechią Gdańsk [ZDJĘCIA] Bezbramkowym remisem zakończył się mecz 8. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Lechią Gdańsk, rozgrywany przy imponującej frekwencji na trybunach stadionu przy ulicy Oleskiej.

📢 Horoskop na niedzielę 17 września 2023. Przepowiednie dla wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP dzienny na niedzielę 17 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 📢 Beskidy na zakończenie lata. Gdzie warto wybrać się w weekend? Oto 5 propozycji na górski spacer Prezentujemy kilka pomysłów na wypad w Beskidy z końcem lata. W ten weekend przy dobrej pogodzie warto wyruszyć oczywiście na szlaki w Beskidzie Żywieckim. Wskazane trasy polecamy również na jesienne spacery, kiedy już ścieżki zaczną zdobić liście mieniące się kolorami jesieni. 📢 Te rzeczy Opolanie chcą oddać za darmo. Oto najciekawsze oferty z OLX 17.09.2023 Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest blisko pół tysiąca przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym.

📢 Gwardia Opole znów lepsza od Azotów-Puławy! Niesamowity mecz w Opolu [ZDJĘCIA] W 5. kolejce Orlen Superligi Gwardia Opole w opolskiej Stegu Arenie podejmowała Azoty-Puławy. Spotkanie było niesamowicie wyrównane, a zwycięzców wyłoniła dopiero seria rzutów karnych, w których lepsi okazali się opolanie.

📢 Koniec sezonu dla OK Bedmetu Kolejarza Opole. Przegrał również drugi mecz półfinałowy 2 Ligi Żużlowej OK Bedmet Kolejarz Opole uległ na wyjeździe Ultrapurowi Startowi Gniezno 39:51 w drugim meczu półfinałowym 2 Ligi Żużlowej i tym samym zakończył zmagania w sezonie 2023. 📢 Jarmark Franciszkański w Opolu. Dziesiątki straganów, pyszne jedzenie i napitki, rękodzieło, mnóstwo atrakcji dla dzieci Na straganach można kupić smakołyki - między innymi sery, wędliny, słynne franciszkańskie krówki i smalec, naturalne soki czy miody, ale także ubrania, pościel, zabawki, biżuterię, upominki. Przygotowano również szereg atrakcji dla dzieci. W czasie Jarmarku Franciszkańskiego w Opolu można też zobaczyć od środka klasztor i przyklasztorny ogród.

📢 Janusz Kowalski oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą. Polityk wskazał dwie ważne reformy Polityk Suwerennej Polski walczy o mandat posła startując ze wspólnej listy z Prawem i Sprawiedliwością. Podczas spotkania w Wojciechowie w powiecie namysłowskim mówił o zmianach w kodeksie spółek handlowych oraz ustawie o rolniczych odnawialnych źródłach energii. Tymi problemami zajmował się w minionej kadencji. W wydarzeniu wzięła udział Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego. 📢 XXVII Pielgrzymka Narodów 2023. Polacy, Czesi i Niemcy od 27 lat modlą się wspólnie w Zlatych Horach. W tym roku był biskup z Ukrainy Pielgrzymka narodów to coroczne wydarzenie religijne gromadzące wiernych Polaków, Czechów i Niemców. Każdego roku kilkuset pątników odwiedza górskie sanktuarium maryjne, zwane popularnie "Maria hilf" lub "Panna Maria Pomocna". W 2023 roku pielgrzymom towarzyszyło aż trzech biskupów, w tym duchowny z Ukrainy. Kazanie wygłosił bp Rudolf Pierskała przypominając najważniejsze cechy Kościoła katolickiego.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 Rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Tak propaganda ZSRR uzasadniała swój atak Rozpoczęcie agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku wiązało się nie tylko z zajęciem części polskiego terytorium, grabieżą dóbr, mordami, wywózkami i terrorem wobec ludności cywilnej. Sowieckie władze rozpoczęły także kampanię propagandową, która miała uzasadnić zbrojny atak na suwerenne państwo. Wybrane plakaty i propagandowe odezwy przypominamy w galerii.

📢 Horoskop zodiakalny na październik. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew 17.09.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na październik 2023 roku. Co się wydarzy w październiku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? Wróźka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.17.09.2023. 📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 16.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Jan Rusin z Zabrza ma największą w Polsce kolekcję kart do skata! Zaprasza w karcianą podróż przez historię Jan Rusin to miłośnik skata z Zabrza, który posiada największą w Polsce kolekcję kart do tej popularnej na Śląsku gry. Zbiera je w wyjątkowy sposób - awersem, czyli rysunkiem figur. W swojej kolekcji ma m.in. karty wyprodukowane przed 1900 rokiem, talie mniejsze niż pudełko od zapałek i setki unikalnych wydań kolekcjonerskich ilustrowanych np. wizerunkami latarń w Europie czy zakładów przemysłowych. 📢 Ruszyła budowa szpitala w Krapkowicach. To największa inwestycja w powiecie. Będzie kosztować ok. 40 milionów złotych Przedstawiciele rządu, samorządu, a także firmy Strabag, wbili dzisiaj symboliczną łopatę na budowie szpitala w Krapkowicach. Istniejący obiekt powiększy się o 10 tys. mkw. 📢 Zmiany w punktach karnych. Co zyskają na nich kierowcy? Ten rok to zdecydowanie czas zmian dla prawa ruchu drogowego w Polsce. Ponad dwa miesiące temu zetknęliśmy się z lawiną nowych regulacji, a już 17 września 2023 roku, w życie wchodzi nowelizacja przepisów o punktach karnych. Znosi ona niektóre zmiany wprowadzone do kodeksu… zaledwie rok temu. Czy powrót do przeszłości wywoła kontrowersje? Eksperci autobaza.pl odpowiadają na te pytania.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Litwa, Łotwa, Pomorze, Warmia i Mazury na trasie druhów z Opola. Harcerze z ZHR Opole zwiedzali i pomagali. Dołącz do nich! Harcerze z Opola przemierzyli 3 tysiące kilometrów odkrywając polskie ślady na Litwie i Łotwie oraz poznając ważne miejsca na Warmii, Mazurach i Pomorzu. Kim są wędrownicy i czym się zajmują? Czy można zostać harcerzem będąc uczniem szkoły średniej? Na te pytania odpowiada relacja z wyprawy 10 Opolskiej Drużyny Wędrowników "Grupy Szturmowe" ZHR. W galerii znajduje się kilkadziesiąt zdjęć z wyprawy.

📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez!

📢 W Opolu obchodzono 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka W piątek 15 września w Opolu odbyły się obchody w 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę i z okazji Dnia Sybiraka. Najpierw była Msza święta w Kościele Ojców Franciszkanów za ofiary tej tragedii, a później uroczystości w Rynku. 📢 Dramatyczny wypadek na drodze z Kędzierzyna do Gliwic. Kierowca został zakleszczony Strażacy musieli rozpruć dach, żeby dostać się do poszkodowanego. Nieprzytomnego mężczyznę zabrał śmigłowiec LPR.

📢 Wielu tych kamienic już nie ma. Tak wyglądały opolskie miasta przed wojną Stragany na rynku w Kluczborku, tłumy przy ratuszu w Głubczycach, dymiące kominy w Krapkowicach, przemysł i domy w Kędzierzynie-Koźlu - tak prezentowały się opolskie miasta około stu lat temu. Można się o tym przekonać dzięki archiwalnym fotografiom. Dzięki nowoczesnej technologii ilustracje zostały pokolorowane. Zobacz, jak teraz wyglądają. 📢 Nysa Mieszczańska – nowa wystawa w Muzeum Powiatowym w Nysie. Są dwa skarby i tysiące odkryć archeologicznych W 2021 roku, w czasie prac wykopaliskowych na budowie bloku w centrum Nysy, odnaleziono poniemiecki depozyt, tzw. skarb. To 900 srebrnych monet sprzed ponad stu lat oraz biżuteria. W sobotę można to będzie zobaczyć na nowej wystawie w Muzeum Powiatowym w Nysie. 📢 Mężczyzna wtargnął na teren oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu i wpadł do zbiornika. Pogotowie zabrało go do szpitala Do zdarzenia doszło w piątek 15 września rano na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu. Mężczyzna wchodził na teren zakładu i zaraz go opuszczał i tak kilka razy. Wspinał się także na urządzenia, wpadł do jednego ze zbiorników.

📢 Rusza przebudowa ulicy 1 Maja w Opolu. Pomiędzy ulicami Krakowską i Kołłątaja powstanie prawoskręt, który ma pomóc w rozładowaniu korków W sobotę (16 września) rusza przebudowa ul. 1 Maja w Opolu. W ramach prac powstanie dodatkowy pas ruchu, którym kierowcy jadący od strony ul. Korfantego będą mogli skręcać w prawo w ul. Armii Krajowej. 📢 WomanGo, czyli to, co kobiety lubią najbardziej! Zobacz, jak było na imprezie w Mango Clubie [ZDJĘCIA] Zobaczcie, jak było na imprezie WomanGo! w Mango Clubie w Opolu. A już 29 września, dzień przed Dniem Chłopaka, na klubowej scenie wystąpi znany polski raper Peja. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. Wylewane są już fundamenty. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami i atrakcjami dla całych rodzin W szybkim tempie trwa budowa basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Robotnicy usunęli już pozostałości po starym basenie i wylewają fundamenty pod nowy obiekt. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie będzie gotowy już w przyszłym roku!

📢 Pięć osób rannych w wypadku na drodze pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Rozmierką. Wypadek zaczął się od hamowania przed rowerzystką Wypadek zdarzył się przed godz. 6.00 rano na drodze pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Rozmierką. Pięć osób trafiło do szpitala.

📢 Fernando Santos zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji! Bo Polskę lali już wszyscy, nawet Mołdawia i Albania! [MEMY] Fernando Santos został zwolniony po zaledwie 8 miesiącach bycia trenerem Polski. PZPN zatrudnił za grube miliony portugalskiego trenera, żeby Polska grała jak Portugalia, a Robert Lewandowski jak Cristiano Ronaldo. Tymczasem Polskę leją w eliminacjach do Euro niemal wszyscy! Jesteśmy na przedostatnim miejscu w słabej grupie, tylko przed Wyspami Owczymi. 📢 Autostrada A18 Wrocław-Berlin zostanie wkrótce otwarta. "Patatajka" pozostanie tylko wspomnieniem. Kiedy pojedziemy przebudowaną trasą? Droga nr 18 nazywana była często "patatajką" lub "najdłuższymi schodami Europy". Teraz odchodzi do lamusa. Właśnie dobiega końca przebudowa jej ostatnich odcinków na terenie województw dolnośląskiego i lubskiego. Jesienią droga numer 18 zmieni się w autostradę A-18. Podróż samochodem z Berlina do Wrocławia będzie szybsza, bardziej bezpieczna i komfortowa. Kiedy pojedziemy nową trasą?

📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper [ZDJĘCIA] 3 sierpnia 1993 roku na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. Brutalny atak na burmistrza rozległ się politycznym echem w całej Polsce i stał się tematem kampanii wyborczej w 1993 roku. To była pierwsza głośna akcja Samoobrony. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper. 📢 Zmarł biskup Jan Wieczorek. Był biskupem gliwickim, wcześniej biskupem pomocniczym opolskim. Pochodził z Bodzanowic W środę (13 września) 2023 roku w godzinach wieczornych do Pana odszedł pierwszy biskup gliwicki Jan Wieczorek – poinformowała kuria diecezjalna w Gliwicach na swojej stronie internetowej. 📢 Michał Probierz nowym selekcjonerem reprezentacji? Najlepsze MEMY z "polskim Guardiolą" Najpóźniej 20 września poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Większość ludzi ze środowiska wskazuje Michała Probierza jako faworyta prezesa Cezarego Kuleszy. Jeśli to się urzeczywistni, konferencje prasowe będą jeszcze lepsze od meczów! "Polski Guardiola" ma twardy charakter i umie robić show. W Niecieczy był dwa dni trenerem, od młodych Polaków wolał w Cracovii starych Słowaków, po porażce z Legią Warszawa wyznał, że "pier* whisky", bo tylko to mu pozostało. Na spotkania z mediami przychodził z doniczką, pod młynem Jagiellonii startował do najbardziej rozjuszonego fana. Zobaczcie, jak widzą go internauci na memach!

📢 Zabójstwo czwórki noworodków pod Byczyną. Zapadł ponowny wyrok, sąd podwyższył karę matce dzieci Najpierw Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matka czworga zabitych noworodków usłyszała ponowny wyrok. W więzieniu zostanie do końca swojego życia. 📢 Dożynki wojewódzkie 2023 w Polskiej Nowej Wsi. Oto najpiękniejsze korony żniwne z całego województwa opolskiego Wojewódzkie święto plonów zorganizowano Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Przywieziono tam najpiękniejsze korony dożynkowe z całego województwa. Wykonanie tych dzieł sztuki wymaga tygodni, czasem miesięcy żmudnej pracy. Wszystkie tegoroczne korony prezentujemy w galerii zdjęć. Najpiękniejsza z nich pojedzie na ogólnopolskie dożynki prezydenckie, gdzie będzie reprezentowała Opolszczyznę. 📢 "Zawsze jest Bogu za co dziękować" - twierdzą rolnicy. Opolskie dożynki wojewódzkie 2023 zorganizowano w Polskiej Nowej Wsi Tegoroczne dożynki wojewódzkie świętowano na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Opolscy rolnicy dziękowali Bogu za zebrane plony, mimo wielu napotykanych trudności. Jednych dotknęła susza, inni mają dobre zbiory, ale ceny w skupach wciąż są niskie. W galerii znajduje się obszerna fotorelacja z wydarzenia. Znajdziecie tam też zabawne elementy dożynkowego wystroju gospodarstw w Polskiej Nowej Wsi.

📢 Odra Opole - Arka Gdynia 1:0. Kibice na meczu [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Tak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 7. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Arką Gdynia, który zakończył się zwycięstwem opolan 1:0. 📢 Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 0:0. Kibice na meczu [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 6. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Zagłębiem Sosnowiec, który zakończył się remisem 0:0.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 TE ŁAZIENKI TO KOSZMAR lokatorów, zafundowany przez budowlańćow! Niewiarygodne, że takie fuszerki mogą się zdarzyć! Zgodzicie się, że łazienka to najważniejsza przestrzeń w domu? Dobrze urządzona jest nie tylko miejscem, gdzie się myjemy, ale też może być domowym spa, oazą spokoju i relaksu. Piękna łazienka może też podnosić wartość domu. Zajrzyjcie jednak do łazienek, w których ewidentnie poszło coś nie tak. Oto zaskakujące „łazienkowe rozwiązania” z facebookowego profilu pod nazwą Fuszerka Sp. z o.o., który pokazuje je z przymrużeniem oka. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

📢 Teresa Werner znów to zrobiła! W Wielkanoc pokazała swoje nowe dzieło Diwa śląskiej piosenki, Teresa Werner, w niedzielę wielkanocną pokazała najnowszy teledysk do swojej piosenki. Oceńcie, czy Wam się podoba i zobaczcie gwiazdę podczas pracy i odpoczynku.

📢 Teresa Werner obchodzi urodziny! Jej ukochane miejsce na Ziemi to Koszęcin. Zobaczcie, jak mieszka! Gwiazda śląskiej piosenki i gospodyni Koncertu Życzeń w Polo TV obchodzi w marcu urodziny. W wolnych chwilach uwielbia wracać do swojego domu w Koszęcinie. Zobaczcie, jak zmieniał się wygląd domu Teresy Werner na przestrzeni lat. Bo ona sama nie zmienia się wcale! 📢 Teresa Werner nadal wygląda zniewalająco. Uwielbiana przez fanów artystka jest w świetnej formie i dużo pracuje w 2023 roku Piosenkarka ze Śląska bardzo intensywnie weszła w nowy rok. Rusza z koncertami, zaprezentowała także własną kolekcję perfum. Sporo publikuje także na Instagramie, gdzie fani podziwiają jej fantastyczną urodę i sylwetkę. 📢 Teresa Werner na wakacjach. Gwiazda jest w świetnej formiej. Jej też należy się odpoczynek Teresa Werner wyjechała na wakacje. Artystka uwielbia występować przed publicznością, ale kocha również podróże, w które wybiera się w przerwach od swoich tras koncertowych. Niedawno udała się na odpoczynek w Grecji. Piosenkarka zachwyciła swoich fanów świetną sylwetką na plaży i przy basenie.

📢 Tak wygląda Teresa Werner. 64-letnia piosenkarka ma ciało nastolatki! [zdjęcia] Teresa Werner to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. 64-letnia piosenkarka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda Teresa Werner. Piosenkarka ma ciało nastolatki!

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę