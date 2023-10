Prasówka 18.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oktoberfest w Magnum Clubie. Święto piwa można także obchodzić na dyskotece [ZDJĘCIA]”?

📢 Oktoberfest w Magnum Clubie. Święto piwa można także obchodzić na dyskotece [ZDJĘCIA] Słynny Oktoberfest w Monachium już się zakończył, za to święto piwa w Wachowie zorganizowano teraz i imprezowano do białego rana. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na Oktoberfeście w Magnum Clubie.

📢 Memy po Śląsku. Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie. Uśmiejesz się! Przenieś się w świat niepowtarzalnego humoru, który tylko Ślązacy potrafią stworzyć! Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce, tworząc memy, które w pełni oddają lokalną kulturę i charakter tego regionu. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie i swoich tradycji, tworząc memy, które są prawdziwą ucztą dla poczucia humoru. Przygotuj się na solidną dawkę śmiechu i uśmiechu w stylu gwarantowanym tylko przez Ślązaków!

📢 Tragedia w Bąkowie. To była jedna z największych katastrof kolejowych w Polsce [ZDJĘCIA] 17 października 1984 roku w Bąkowie pociąg pospieszny wjechał w pociąg towarowy. W wyniku zderzenia pociągów cztery osoby zginęły, a 60 pasażerów zostało rannych.

📢 Wybory 2023 w Opolu. Oni otrzymali najwięcej głosów. TOP 12 najlepszych wyników W niedzielę, 15 października 2023 roku, w wyborach parlamentarnych wybraliśmy na Opolszczyźnie 12 posłów. Kto z nich zdobył najwięcej głosów? Ułożyliśmy listę TOP 12 posłów z największym poparciem w województwie opolskim. 📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami pierwsze kilka tygodni szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez! 📢 Forum Lokalnego Biznesu w Oleśnie. Powiat oleski promuje swoje najlepsze firmy [ZDJĘCIA] Kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu zorganizowano w Oleśnie. Forum było m.in. okazją do promocji najlepszych firm z terenu powiatu oleskiego.

📢 Wybory 2023. Nowe twarze w Sejmie. Sprawdź, kto po raz pierwszy zasiądzie w ławach poselskich Karina Bosak, Dariusz Matecki czy Michał Kołodziejczak - to nazwiska, które na liście posłów pojawią się po raz pierwszy w historii. Po zakończonych wyborach parlamentarnych i przeliczeniu przez Państwową Komisję Wyborczą głosów w 100 proc. obwodów poznajemy coraz więcej osób, które zasiądą w ławach poselskich. Sprawdź, kto jeszcze po raz pierwszy w swojej karierze dostał się do Sejmu. 📢 Straszny wypadek na A4. Kobieta z ogromną siłą najechała na tył naczepy tira. Została poważnie ranna Bardzo niebezpieczny wypadek na autostradzie A4 pod Zgorzelcem, w którym mocno ucierpiała kierująca samochodem dostawczym. Zaraz przed granicą z Niemcami kobieta uderzyła w tył samochodu ciężarowego i utknęła w kabinie pojazdu.

📢 Horoskop finansowy na listopad 2023. Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP finansowy na listopad 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w listopadzie u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria ma swoje przepowiednie dla każdego z nas. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 17.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Najwięksi wygrani i przegrani. Analiza wyników wyborów parlamentarnych 2023 na Opolszczyźnie Wybory parlamentarne na Opolszczyźnie przyniosły wiele niespodzianek. Pozytywnie zaskoczył wynik Tomasza Siemoniaka, byłego wicepremiera i ministra MON, który otrzymał rekordową ilość 43 tysięcy głosów. O sukcesie może też mówić Marcin Ociepa, który uzyskał ponad dwukrotnie lepszy wynik niż cztery lata temu. Kto jeszcze znalazł się na naszej liście największych wygranych i przegranych tych wyborów? Odpowiedzi znajdziecie klikając w sylwetki polityka. 📢 Uroczyste ślubowanie kadetów w Częstochowie. 60 adeptów pożarnictwa stanęło u progu kariery w służbie ratowniczej [VIDEO] "…być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia…" – po wygłoszeniu słów przysięgi 60 adeptów pożarnictwa zostało przyjętych w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, a tym samym zwiększyło szeregi funkcjonariuszy służby kandydackiej Państwowej Straży Pożarnej. Od tego momentu, nowo zaprzysiężeni strażacy będą zobowiązani do postępowania w swoim życiu zgodnie ze słowami roty ślubowania.

📢 Emeryci z Prudnika zdenerwowali się na szefostwo swojego związku. Doszło do sporej awantury Nerwowo w prudnickim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Krzyczący tłum nie pozwolił przeprowadzić zebrania wyborczego. 📢 Kompozycje na grób z chryzantem. Tak pięknie ozdobisz pomniki na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia eleganckich stroików na cmentarz Kompozycje na grób z chryzantem to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia! 📢 Uczestnik znanego show Polsatu, zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Samochód został zmiażdżony! Prawdziwy koszmar! Tragiczny w skutkach wypadek na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań. Kilka dni temu, w pobliżu Kościana w Wielkopolsce, zderzyło się aż pięć samochodów, trzy ciężarówki i dwa samochody dostawcze. Jeden z busów dostał się między dwa tiry i został dosłownie zmiażdżony. Na zdjęciach udostępnionych przez wielkopolską policję wygląda to koszmarnie! Jak się okazało, tym samochodem jechał Piotr Zabawski. Stolarz z Warszawy, który ostatnio dał się poznać jako gwiazdor popularnego show telewizji Polsat. 40-latek zginął na miejscu.

📢 Nie mógł stać na nogach, ale wsiadł za kółko. Zdecydował się „wyminąć” policjantów Prawie cztery promile alkoholu zmierzyli policjanci ze Strzelec Opolskich u kierowcy, który wcześniej nie zatrzymał się do kontroli. Jego samochód jechał tak niebezpiecznie, że przypadkowi świadkowie wezwali policję na interwencję. 📢 Brutalna ustawka w Nysie. Młodzi chłopcy okładali się pięściami. Tłum skandował: "Zaje... mu!" Uczestnicy bójki spotkali się na umówione mordobicie w samym centrum Nysy przy tłumie świadków. Widzowie podżegali do walki i nie pozwalali jej przerwać.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Pociąg-widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy. Poznajcie jego historię Ten pociąg jest niepodważalną legendą. "Latający Ślązak", bo o nim mowa, w latach 30. XX wieku błyskawicznie przemieszczał się z Bytomia do Berlina w czasie... 4 godzin i 24 minut! Imponujące, prawda? Nigdy żaden inny pociąg pasażerski nie ustanowił podobnego rekordu. Maszyna była nie tylko ultraszybka, ale też luksusowa. Poznajcie historię "Latajoncego Pierona", jak pieszczotliwie nazywali go Ślązacy. 📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 17.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Bateria w telefonie zbyt szybko się rozładowuje? Te 5 funkcji powinieneś wyłączyć w swoim smartfonie. Urządzenie będzie działać dłużej Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie z pewnością wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są niepotrzebnie włączone funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji warto zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 17 października. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na wtorek 17 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 17.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Najbardziej nawiedzone miejsca na Śląsku. W nocy słychać tu przerażające jęki, cichy płacz, krzyki... Oglądasz jedynie na własne ryzyko! Miejsca grozy w Śląskiem. Przerażające jęki. Cichy płacz. Dziwne postacie, duchy i miejsca, które skrywają tragiczne historie. Te budynki wszyscy omijają z daleka. Miejscowi snują legendy i ostrzegają przechodniów. Aż ciarki przechodzą po plecach! Tylko nieliczni weszli do środka tych mrocznych miejsc i zrobili zdjęcia. Publikujemy je w naszej galerii. Poznaj związane z nimi makabryczne historie.

📢 Przebudowa skrzyżowania ulic Luboszyckiej z Nysy Łużyckiej w Opolu na ostatniej prostej. Jest dodatkowy pas ruchu Koszt przebudowy skrzyżowania ul, Nysy Łużyckiej z Luboszycką to nieco ponad milion 200 tysięcy złotych. Wykonuje je firma Best Opebel z Opola.

📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Oto nowi posłowie wybrani w województwie opolskim. Prognoza po przeliczeniu głosów z 60 procent komisji obwodowych O godzinie 15 podliczono ok. 60 procent głosów w województwie opolskim. Wybory wygrywa u nas Platforma Obywatelska, ale raczej dostanie tylko 4 mandaty. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało na Opolszczyźnie ok. 30 procent wyborców.

📢 Ceny zniczy 2023 wyższe niż rok wcześniej. Gdzie kupić najtaniej? Wybraliśmy się do najpopularniejszych sklepów [GALERIA] Na chwilę przed Wszystkimi Świętymi każdy z nas zaczyna zastanawiać się, gdzie i za ile kupi w tym roku znicze na groby najbliższych. Producenci już ostrzegają, że ceny zniczy 2023 ponownie będą wyższe i nie tylko inflacja podnosi ceny. Sprawdzamy, co oferują markety i gdzie można kupić tanie znicze za mniej niż 1 zł? 📢 Częstochowa. Pielgrzymka drifterów na Jasnej Górze. Palili gumy aż się kurzyło! W niedzielę 15 października na Jasnej Górze odbyła się I Pielgrzymka drifterów. Nie zabrakło pokazów na jasnogórskich parkingach. Drifterzy wzięli udział w mszy świętej, a po niej pokazali, jak "pali się gumę" na jasnogórskich parkingach. 📢 Mieszkanka gminy Strzeleczki chciała sprzedać w internecie używaną zmywarkę. Straciła ponad 20 tys. złotych Sprawą internetowego oszustwa zajmują się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Stróże prawa apelują też do wszystkich, by byli ostrożni podczas dokonywania transakcji w sieci.

📢 Nie żyje kierowca skody. W sobotę rano w Makowicach koło Nysy jego pojazd wpadł na drzewo Policja poinformowała, że zmarł 26-letni kierowca skody, który w sobotę rano zjechał z bocznej drogi w Makowicach w gminie Skoroszyce i uderzył bokiem samochodu w przydrożne drzewo.

📢 Na Opolszczyźnie wynoszono i niszczono karty referendalne. Policja: "Sprawców spotkają konsekwencje" Jak podaje Krajowe Biuro Wyborcze w Opolu niedzielne wybory w większości przypadków przebiegły spokojnie. Zanotowano kilka incydentów, które przykuły uwagę organów ścigania. 📢 Wypadek we Wrocławiu. Luksusowe porsche roztrzaskało się na drzewie, dwie osoby nie żyją W sobotę (14 października) po godz. 17 doszło do wypadku na ul. Wilczyckiej na obrzeżach Wrocławia. Osobowe porsche uderzyło w drzewo. Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie. 📢 16 października premiera serialu "Behawiorysta", którego akcja toczy się w Opolu. Co jeszcze kręcono w województwie opolskim Już dzisiaj (poniedziałek, 16 października) w TVN zadebiutuje serial „Behawiorysta" na motywach bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza. Akcja tego kryminału rozgrywa się w Opolu, więc na kadrach będziemy mogli zobaczyć całkiem sporo znajomych opolskich lokalizacji. Oprócz tej najnowszej produkcji w polskiej kinematografii znajdziemy jednak dużo więcej filmów i seriali, które nagrywane były na Opolszczyźnie. Przypomnijcie sobie te filmy.

📢 Tak wygląda zmodernizowany stadion miejski w Oleśnie z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Oleśnie kosztowała 6,7 miliona zł i była możliwa dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Na tym boisku grają teraz drużyny z okręgówki po spadku OKS-u Olesno z IV ligi. Zdjęcia zmodernizowanej areny sportowej z drona zrobił Krzysztof Świtalski z KSW Foto. 📢 Polscy piłkarze nawet z Mołdawią nie potrafią wygrać. Polska tragifarsa w eliminacjach Euro 2024 [MEMY] Gdyby ktoś rok temu powiedział, że Polska przegra w pierwszym meczu z Mołdawią, a w rewanżu na Stadionie Narodowym będzie musieć walczyć o remis, uznano by go za wariata. Ale tak właśnie było! Polskę w eliminacjach do Euro leją już wszyscy oprócz amatorskich Wysp Owczych. Z Mołdawią, czyli ze 159. drużyna w światowym rankingu, Polska ugrała w dwóch meczach zaledwie jeden punkt.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Frekwencja i sondażowe wyniki wyborów na Opolszczyźnie i w Polsce. W Opolu doszło do przestępstw wyborczych W niedzielę, 15 października 2023 roku, trwają wybory parlamentarne. Głosować można od godz. 7:00 do godz. 21:00. Przez cały dzień będziemy podawać wiadomości dotyczące m.in. frekwencji oraz głosowania. Pierwsze wyniki będziemy publikować po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21:00. 📢 Zamordował małżeństwo, zwłoki poćwiartował. Historie z dreszczykiem z Byczyny Niszczejący dom jednorodzinny z czerwonej cegły. Miejscowi mówią, że jest nawiedzony. Budynek w wiosce koło Byczyny z zawalonym dachem, stojący na skraju wsi, należał do pary małżeńskiej, która została bestialsko zamordowana w 1947 roku.

📢 Opole w świecie kreskówek. Te imponujące grafiki zostały stworzone przez sztuczną inteligencję Bolek i Lolek, Myszka Miki lub The Simpsons. Każdy z nas na pewno oglądał w życiu przynajmniej jedną kreskówkę. A co, gdyby przenieść bohaterów kreskówek do Opola? Z zadaniem przeobrażenia naszego miasta w bajkową rzeczywistość świetnie poradziła sobie sztuczna inteligencja. Zobaczcie, co z tego wyszło.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Takich oryginalnych tortów nie robi nikt w Polsce! Mają kształt gałki ocznej, samolotu, a nawet kobiecych pośladków Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty, ale wszystkie są bardzo oryginalne. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej.

📢 Bursa przy ulicy Struga w Opolu kiedyś była pełna studentów. Pozostawili po sobie ciekawe ślady [ZDJĘCIA] Bursa przy ulicy Struga w Opolu niegdyś była akademikiem Politechniki Opolskiej. Przez wiele lat budynek stał pusty, ale wewnątrz nadal można znaleźć pozostałości po mieszkańcach. Budynek przy ul. Struga 16 zbudowany został jako internat, potem był bursą, a przed zamknięciem akademikiem. Zobaczcie, jak wygląda w środku.

📢 Piękna Wieś Opolska. To są najpiękniejsze wioski w województwie opolskim. To perełki Opolszczyzny! Która z nich jest najpiękniejsza? Już 23 miejscowości na Opolszczyźnie zdobyły oficjalny tytuł Pięknej Wsi Opolskiej, w tym jedna aż dwukrotnie. Wśród wiosek w województwie opolskim jest wiele perełek. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Oto nasze turystyczne opolskie skarby. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 15.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Punkt widokowy w Czechach jak nowy. Turyści znów wchodzą na Diabelskie Kamienie koło Jesenika. To turystyczna atrakcja Jeseników Certovy Kameny to 40-metrowa skała, górująca nad doliną Białej Głuchołaskiej koło Jesenika, znowu jest udostępniona dla turystów. Warto się tam wspiąć, bo widok zapiera dech. 📢 Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. Otrzęsiny studentek na klubowym parkiecie [ZDJĘCIA] Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano w Mango Clubie. Zobaczcie, jak było na studenckiej imprezie. W sobotę (14 października) swoje 10-lecie w Mango Clubie świętował Zbuku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Największa polska firma mebli premium ma 50 lat. Firmę Kler założył mieszkaniec Dobrodzienia. Piotr Kler pokonał drogę od zera do milionera Piotr Kler do miasta śląskich stolarzy, czyli do Dobrodzienia, trafił równo 60 lat temu. Miał wtedy zaledwie 13 lat. 50 lat temu założył w Dobrodzieniu własną działalność, która do dzisiaj rozrosła się do rozmiarów firmy zatrudniającej kilkaset osób.

📢 Droga ekspresowa S11. Przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna jest już ustalony ostatecznie [MAPA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapie, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna.

📢 Na 10-hektarowej działce rośnie od podstaw nowe osiedle w Oleśnie. Tak będzie wyglądać ta część miasta [ZDJĘCIA] Na nowym osiedlu w Oleśnie oddany do użytku drugi blok wielorodzinny, a kolejny jest w planach. Powstają też szeregowce, a wkrótce wznoszone będą domy jednorodzinne. Przy ulicy Pszenicznej na granicy Olesna i Świercza na ściernisku powstaje całkiem nowe osiedle. Docelowo zabudowany zostanie cały 10-hektarowy teren.

📢 Budowa galerii Ozimska Park w Opolu jest już na finiszu. Rozpoczął się montaż reklam. Zobacz, jakie sklepy i restauracje będą na Ozimskiej Końca dobiegają roboty wykończeniowe w centrum handlowym Ozimska Park w Opolu. Robotnicy pracują też na zewnątrz, gdzie budują parkingi i drogi wewnętrzne. Otwarcie nowej galerii handlowej w Opolu ma nastąpić jeszcze w 2023 roku.

📢 Poważny wypadek w Makowicach. 26-letni kierowca skody uderzył w drzewo. Do szpitala zabrało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 26-letni kierowca skody doznał poważnych obrażeń po uderzeniu samochodem w drzewo. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala. 📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Ferrari i Lamborghini kosztują miliony! [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie są aktualnie do kupienia najdroższe samochody używane w Opolu. W w województwie opolskim można także kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych i nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup!

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tutaj znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 14.10.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni. 📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 Pianino z Hajnówki wróciło do Goworowic koło Nysy. Wśród ludzi wywołało niezwykłe zainteresowanie lokalną historią Gorączka jakaś opanowała małe Goworowice. Starzy i młodzi szukają wiedzy historycznej, śladów niedawnej przeszłości, na które przez lata nie zwracali nawet uwagi. Z zapałem odkrywają tajemniczy, zapomniany świat. Kluczem do tego świata stało się 130 letnie pianino. 📢 Horoskop na listopad 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna 14.10.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na listopad 2023 roku. Co się wydarzy w listopadzie u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? 14.10.2023.

📢 Horoskop zodiakalny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Oto pierwszy roczny HOROSKOP na 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 13.10.2023.

📢 Janusze tatuażu. Zobaczcie ich "najlepsze" dzieła. Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Domyśl się i rób, co chcesz. Kiedy kobieta tak mówi, absolutnie nie rób, co chcesz! Memy o kobietach Kobiety i mężczyźni różnią się w wielu aspektach, a humor zawsze tkwi w tych subtelnych różnicach. Na przykład, mężczyźni nie potrafią znaleźć niczego w lodówce. Kobiety za to wpakowują do swojej torebki wszystko, co tylko możliwe! W najszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje! 📢 Największy horoskop roczny 2023 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP roczny na rok 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

