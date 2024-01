Prasówka 19.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „MEMY o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się”?

Prasówka 19.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 MEMY o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 18.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [19.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 19.01). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w piątek 19.01.2024. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (piątek, 19.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 19.01). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w piątek 19.01.2024. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (piątek, 19.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [19.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Kończy się przebudowa opolskiego węzła kolejowego. Pociągi jeżdżą już po dwóch torach między Opolem Głównym i Opolem Zachodnim Prace na opolskim węźle kolejowym prowadzone były w ramach większego projektu - przebudowy magistrali kolejowej E30 między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem Zachodnim. 📢 Gdzie ratownik wodny nie może, tam drona pośle. Opolscy ratownicy i strażacy uczestniczą w innowacyjnym szkoleniu Szkolenie z obsługo drona wodnego przechodzą m.in. opolscy strażacy ochotnicy i ratownicy wodni. Dron wodny to wielozadaniowy robot wykonujący zadania na głębokości nawet 200 metrów. Może być wyposażony w chwytak, kamerę termowizyjną i wykrywacz metali. Zajęcia praktyczne w Opolu zorganizowano w czwartek 18 stycznia na kamionce Piast.

📢 Oto najbogatsze gminy wiejskie na Opolszczyźnie. Tutaj mieszkańcom żyje się dobrze Dochody opolskich gmin wiejskich rosną z roku na rok. Coraz więcej włodarzy dobrze zarządza wspólnym majątkiem i umiejętnie sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Przedstawiamy listę 15 najbogatszych samorządów wiejskich na Opolszczyźnie.

📢 Magda Gessler i Piotr Adamczyk razem? Tych dwoje łączyło kiedyś uczucie! Zobacz związki gwiazd, o których już mało kto nie pamięta Słynna restauratorka i aktor, kinowy amant, który zdobywa serca kobiet? Jak się okazuje, takie połączenie nie tylko jest możliwe, ale co więcej, naprawdę miało miejsce! Magda Gessler była niegdyś związana z Piotrem Adamczykiem. Na różnicę wieku nie zważali także Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak. Poznaj lepiej ich historię i zobacz, którzy jeszcze celebryci niegdyś tworzyli pary. 📢 To nie był szampański Sylwester. Wiejska bijatyka skończyła się sądową sprawą o pobicie i znieważenie na tle narodowym Małżeństwo rolników z wioski pod Prudnikiem stanęło przed sądem pod zarzutem pobicia i znieważeń z powodu przynależności do narodu ukraińskiego. Pokrzywdzonym jest 17-letni chłopak, którego przygarnęła inna rodzina z tej samej wioski.

📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 18.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 18.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 18.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Horoskop zawodowy na luty 2024. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP zawodowy na miesiąc luty 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co wydarzy się w naszych miejscach pracy i firmach? Czy to dobry czas na rozwój, a może czeka nas awans? Oto przepowiednie na najbliższy miesiąc.

📢 Wypadek na trasie Namysłów - Oława. BMW czołowo zderzyło się z peugeotem. Jedna osoba trafiła do szpitala Ze wstępnych ustalań pracujących na miejscu policjantów z Namysłowa wynika, że kierujący z bmw na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w peugeota.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Kiedy będą podwyżki? Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku oraz od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Oto kwoty brutto i netto. Sejmu uchwalił ustawę budżetową 2024, a także ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Sprawdźcie najnowsze informacje na temat podwyżek dla nauczycieli. 📢 Ulica Ozimska w Opolu straci dwa pasy ruchu. Mieszkańcy obawiają się korków. Czy ta przebudowa jest miastu potrzebna? Prosimy Was o opinie Urząd miasta Opola chce przebudować ulicę Ozimską, co całkowicie zmieni sposób poruszania się po centrum miasta. Plany, które obejmują nową organizację ruchu i rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej, wywołują jednak kontrowersje. Mieszkańcy obawiają się, że zmiany źle wpłyną na ich codzienne życie.

📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Budowa nowego kościoła w Opolu. Trwa deskowanie dachu. Tak świątynia będzie wyglądała w środku. Podoba się Wam? Nowy kościół parafialny powstaje przy alei Witosa 40 w Opolu, pośród powstającego równolegle osiedla mieszkaniowego. Projekt świątyni nawiązuje swoją architekturą do mitry papieskiej. Budowla oparta jest na planie krzyża, a na plac kościelny poprowadzi symboliczna brama wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. 📢 Akcja profilaktyczna z okazji Dnia Babci i Dziadka. Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu zaprasza wszystkich seniorów Z okazji Dnia Babci i Dziadka opolski oddział wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje specjalne wydarzenie pod hasłem „Usłysz radość. Profilaktyka wad słuchu”. To kolejna taka inicjatywa skierowana do seniorów 📢 Taka będzie pogoda na wiosnę 2024. Oto nowa długoterminowa prognoza pogody IMGW aż do maja Jakie będzie pogoda na wiosnę 2024 w Polsce? Który miesiąc będzie najcieplejszy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował nową długoterminową eksperymentalną prognozę pogody na styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2024. Pogoda wiosną 2024 może zaskoczyć, zwłaszcza w kwietniu! Sprawdź teraz najnowsze prognozy pogody IMGW na wiosnę 2024.

📢 W Głuchołazach pobiegną "Tropem Wilczym" przez góry. "Nie ważny jest czas, tylko intencja uczestnika" Z biegiem czasu sukcesywnie rośnie liczba opolskich odsłon Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Zazwyczaj każdy z lokalnych biegów ma jakaś cechę wyróżniającą. W tym roku wydarzenie zaplanowano na 3 marca. W Głuchołazach śmiałkowie pobiegną trasami wytyczonymi w terenie górskim. Organizatorzy chcą opowiadać o lokalnym bohaterze. 📢 Jakich rachunków w terminie nie płacimy najczęściej? Sprawdź niechlubne TOP3. Konsekwencje niepłacenia mogą być bolesne! Blisko co trzeci Polak spóźnia się z płaceniem rachunków. Najczęściej są to opłaty za mieszkanie, kredyty i usługi telekomunikacyjne. – Spóźnialstwo kosztuje. Dostawcy mogą naliczać karne odsetki. Dodatkowo możemy stracić część zniżek, które na przykład operatorzy telekomunikacyjni oferują nam za terminowe regulowanie faktur – ostrzega prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 18.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Elegancko i z klasą! Tak się ubiera księżna Kate. Zobacz jej najpopularniejsze stylizacje i zainspiruj się Księżna Kate to żona być może następcy tronu Wielkiej Brytanii. Jest na oczach całego świata, dlatego musi prezentować się nienagannie, stylowo i zgodnie z zasadami królewskiej etykiety. Wiele z jej kreacji z powodzeniem może odwzorować każda kobieta. Zainspiruj się stylem Kate Middleton i postaw na ubrania, które będą idealne dla dojrzałych pań. Poznaj również historię jej miłości z księciem Williamem.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 18 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 18 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 18.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 18.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Wymieniamy piece, a smog dalej jest. Co jeszcze musimy więc zrobić by oddychać czystym powietrzem? W ostatnich latach Opolanie masowo wymieniają tzw. kopciuchy na nowoczesne systemy grzewcze. Rośnie też świadomość ludzi, że nie można palić „byle czym”. Mimo to w minionym tygodniu urządzenia pomiarowe regionie rejestrowały rekordowe wyniki zanieczyszczenia powietrza. Co jeszcze musimy więc zrobić, aby móc oddychać czystym powietrzem?

📢 Studenci szykują się do sesji. Oto najlepsze memy o nauce i studentach 18.01.2024 Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji. 📢 Korporacje żyją swoim życiem. Zobaczcie najlepsze memy o pracy w korpo 18.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Taki ubaw z ferii zimowych! Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy 18.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Oto najlepsze żarty o dentystach. Te memy robią prawdziwą furorę w sieci! 18.01.2024 Tym razem zebraliśmy dla Was najlepsze memy o dentystach. Internauci znowu dali popis i gdy zajrzycie do naszej galerii to czeka Was solidna dawka dobrego humoru. 📢 Beka ze studniówek. Oto bale maturalne w krzywym zwierciadle 18.01.2024 Rozpoczyna się sezon studniówkowy 2024. W całej Polsce uczniowie już szykują się do swoich balów maturalnych. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy i nie pozostawali suchej nitki na maturzystach. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 WOŚP 2024 w Opolu. Nasz region znów podzieli się dobrem. Do wylicytowania są wyjątkowe prezenty. Niektóre mocno zaskakują Wraz z nadchodzącym 32. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nasze województwo znów prezentuje swoją niezachwianą solidarność i wsparcie. W tym roku, pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”, opolscy samorządowcy i naukowcy zjednoczyli siły, przekazując na aukcje ciekawe i unikatowe fanty.

📢 Bartosz Jurecki, trener Corotop Gwardii Opole: Musimy pracować nad poprawą koncentracji i jeszcze więcej biegać [WYWIAD] Miewamy jeszcze spore wahania formy w trakcie spotkania. Potrafimy grać bardzo dobrze, po czym nagle zgubić koncentrację, zrobić trzy, cztery proste błędy i stracić w mgnieniu oka całą wcześniej wypracowaną przewagę. Nigdy nie możemy przedwcześnie uwierzyć, że sytuacja jest opanowana - mówi Bartosz Jurecki, trener piłkarzy ręcznych Corotop Gwardii Opole, aktualnie 8. drużyny w tabeli Orlen Superligi. 📢 Wypadek w Opolu. Zderzyły się dwa volkswageny. Ranna została 36-letnia kobieta, która wymusiła pierwszeństwo Na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej i Grudzickiej w Opolu zderzyły się dwa volkswageny. Jeden z nich uderzył jeszcze w latarnię, która złamała się i przewróciła na pobliską posesję. 📢 Bogactwo, a może bieda? Zobacz, co cię czeka w 2024 roku. Oto horoskop finansowy dla każdego znaku zodiaku Przeczytaj swój horoskop finansowy na 2024 rok i dowiedz się, co cię wydarzy w najbliższym czasie. Ta przepowiednia może być drogowskazem dla poszczególnych znaków zodiaku w kwestii pieniędzy, inwestycji oraz oszczędności. Sprawdź, czy czeka cię niespodziewany zastrzyk gotówki, podwyżka, a może wygrana na loterii?

📢 Liceum Ogólnokształcące nr 6 z Opola bawiło się na balu maturalnym. Uczniowie spisali się na szóstkę 12 stycznia Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu świętowało jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym – studniówkę. Uroczystość odbyła się w przepięknej scenerii hotelu Arkas w Prószkowie. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Kreacje maturzystów robiły wrażenie Tę studniówkę uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zapamiętają do końca życia. Maturzyści zaimponowali nie tylko swoją energią i entuzjazmem na parkiecie, ale także zachwycającymi kreacjami.

📢 Chciał sprzedać karabin z bagnetem. Znalazł go w Niemczech pod hotelową podłogą. Policjanci z Brzegu zatrzymali 38-latka Po wstępnych oględzinach wykonanych przez policjantów z Brzegu okazało się, że karabin typu Mauser pochodzi z 1944 roku. Broń wraz z bagnetem została zabezpieczona i przekazana do dalszych badań.

📢 Taka będzie końcówka stycznia 2024. Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na ostatnie dni miesiąca HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 18 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was! 📢 To był dobry rok dla największego szpitala na Opolszczyźnie. Padł też rekord przyjętych pacjentów W 2023 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjął rekordową liczbę 239 tysięcy pacjentów. To owoc wdrożenia nowych poradni i rozbudowy infrastruktury medycznej. - Pozyskaliśmy też finansowanie na rozwój naukowo-badawczy. Równocześnie doposażaliśmy i remontowaliśmy szpital oraz rozpoczęliśmy nowe inwestycje - podsumowuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK. 📢 Napad z nożem w ręku na dostawcę pizzy w Opolu. Zamaskowany bandyta zabrał mu pieniądze i przewożone jedzenie Kryminalni z Opola zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w napadzie na dostawcę jedzenia. To 16-latka, 25-latka i 21-latek. Dwie pierwsze miały pomóc mężczyźnie w tym przestępstwie.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Usiłowanie zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu. Żona uderzyła męża butelką w głowę i pchnęłą nożem w klatkę piersiową 35-letnia Iwona K. z Kędzierzyna Koźla trafiła do tymczasowego aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa swojego męża, w czasie domowej kłótni. Grozi jej nawet 30 lat więzienia. Ciężko rannemu pomógł sąsiad.

📢 Te ptaki najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, jak wyglądają i jak się nazywają. Przedstawiamy 15 popularnych zimowych gości Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem. 📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Horoskop dzienny na środę 17 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 17 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 17.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Wojsko sprzedaje terenówki, ciężarówki, łodzie i samoloty. Jak kupić czołg albo transporter opancerzony? Zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe dzięki Agencji Mienia Wojskowego, która przeprowadza wyprzedaż pojazdów opancerzonych, łodzi, a nawet samolotów. Oto, jakie militarne wyposażenie można nabyć od polskiej armii, oraz jakie warunki trzeba spełnić przed finalizacją zakupu.

📢 Zmiana organizacji ruchu przy rozbudowie DK45 koło Krapkowic. Pojedziemy teraz odrobinę inaczej Od wtorku, 16 stycznia, zaplanowano wprowadzenie objazdu na wysokości Krapkowic, na odcinku przyległym do wiaduktu nad linią kolejową. Związane jest to z rozpoczęciem prac przy rozbiórce starego i budową nowego obiektu, które potrwają do końca roku. To element rozbudowy DK45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim na odcinku o długości 6,6 km. 📢 Dla tych kobiet 2024 rok będzie przełomowy. Horoskop roczny dla pań spod wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w tym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 📢 Globalny dostawca układów chłodzenia do ciężarówek rozbudował swoją fabrykę w strefie ekonomicznej w Opolu. Wielkie otwarcie inwestycji TitanX Engine Cooling, globalne przedsiębiorstwo posiadające swoje oddziały w: Szwecji, Polsce, Włoszech, Chinach, USA, Brazylii i Meksyku, opracowuje i dostarcza innowacyjne systemy chłodzenia układów napędowych. W Opolu obecne jest od 2018 roku. Właśnie zakończyło rozbudowę.

📢 Horoskop finansowy na luty 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop finansowy na luty 2024. Dla kogo najbliższy miesiąc będzie dobry pod kątem dochodów? Kto uniknie pułapek finansowych a kto ma szansę na zmianę pracy? Podpowiedzi znajdziesz w naszym zastawieniu.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 W Katowicach zakończyły się Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Oto zdjęcia z 3 dnia W niedzielę, w Katowicach, zakończyły się trzydniowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie. Impreza przyciągnęła licznych wystawców i prawdziwe tłumy zwiedzających. Największym magnesem były oczywiście same ptaki - piękne i szybkie gołebie. Zapraszamy na fotorelację, z trzeciego,ostatniego dnia targów.

📢 Drogowy armagedon w Głuchołazach. Ruch wahadłowy obowiązuje jednocześnie na dwóch odcinkach w centrum Głuchołazy stały się najbardziej zakorkowanym małym miastem na Opolszczyźnie. Utrudnienia potrwają ponad rok, do zakończenia generalnej modernizacji drogi krajowej w samym centrum miasta. 📢 Uczniowie opolskiego ogólniaka nr 1 dali czadu. To była niezapomniana studniówka Ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która jako pierwsza celebrowała ten wyjątkowy wieczór było I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie. 📢 Tak się zmieniły Strzelce Opolskie w ciągu 15 lat. Niektóre miejsca trudno rozpoznać Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. To najbardziej rzuca się w oczy podczas przeglądania zdjęć Strzelec Opolskich sprzed 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - zwłaszcza korki na drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez Strzelce Opolskie.

📢 W tym roku ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Mamy dokładne wizualizacje Do końca pierwszego kwartału roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobacz na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na S11, węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych. 📢 Tak wyglądała mechanizacja opolskiej wsi. Konie, traktory, kombajny i samoloty. Oto rolnictwo z minionej epoki Zobacz, jak opolscy rolnicy indywidualni oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne, przez dziesiątki lat korzystały z coraz to nowszych zdobyczy techniki. Wielu bohaterów na zdjęciach podpisanych jest z imienia i nazwiska, można więc sprawdzić, czy są na nich ludzie, których znaliśmy czy nasi krewni. Jest też data i miejsce wykonania fotografii.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w galerii w naszym serwisie, a na seniorów czekają nagrody W poniedziałek, 22 stycznia z okazji Dni Babci i Dziadka, w naszym serwisie zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. Także w poniedziałek rozpocznie się głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy - Super Babcia i Super Dziadek 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród. 📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć.

📢 Tak wyglądają najpiękniejsze kobiety w polskim wojsku. W mundurze im do twarzy W polskiej armii chce służyć coraz więcej pań. Do wojska wnoszą nie tylko kobiecą aparycję, ale przede wszystkim wiedzę, sprawność, umiejętność analitycznego myślenia, wzorową organizację i - nade wszystko - oddanie Ojczyźnie.

📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Boże Narodzenie rozgrzało internautów. Oto najlepsze memy. Tak internauci żartują ze świąt 26.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem! 📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Wojskowe manewry, walki wręcz, przysięgi czy wyjście do cywila. Takiego wojska dziś już nie ma. Tak wyglądała armia 20, 30 i 40 lat temu Tym razem udostępniamy galerię unikatowych zdjęć opolskich jednostek wojskowych i żołnierzy, zrobionych na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez fotoreporterów najpierw Trybuny Opolskiej, a potem Nowej Trybuny Opolskiej.

📢 Azteka w Starych Budkowicach była kultową dyskoteką. Teraz jej budynek można dostać za darmo Azteka w Starych Budkowicach przez lata byłą jedną z najpopularniejszych dyskotek w woj. opolskim. Potem przez pewien czas działała pod szyldem "Limonka". Od kilku lat obiekt stoi pusty. Właściciel jest gotów oddać go za darmo, ale tylko jeśli kupimy okoliczne grunty za około 950 tys. zł.

