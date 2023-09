Prasówka 19.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mandaty i punkty karne 2023. Punkty karne znowu będą kasowane po roku. Ale nie wszystkie! [NOWE PRZEPISY]”?

Prasówka 19.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mandaty i punkty karne 2023. Punkty karne znowu będą kasowane po roku. Ale nie wszystkie! [NOWE PRZEPISY] Stawki mandatów poszły bardzo mocno w górę. Na dodatek punkty karne kasowały się dopiero po dwóch latach, a za wiele wykroczeń grozi po 15 punktów karnych! Efekt jest taki, że wielu kierowcom grozi utrata prawa jazdy! Dlatego punkty karne będą znowu kasowane po roku. Jednak nie wszystkie punkty! Zebraliśmy dla Was w tym artykule aktualne przepisy.

📢 Bartosz Kurek i jego piękna żona Anna - tak mieszkają. Zaglądamy do ich japońskiego domu Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Kurek, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Gwiazdor reprezentacji Polski i jego żona Anna pokochali Japonię i tam gra od trzech lat. Oprócz tego z Polską walczy o najwyższe trofea, aktualnie o mistrzostwo Europy. Tak w Japonii urządził się Bartosz Kurek ze swoją ukochaną żoną Anną.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

Prasówka 19.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Internauci fetują siatkarzy śmiejąc się z piłkarzy. Najlepsze memy po finale mistrzostw Europy Polscy siatkarze zdobyli tytuł mistrzów Europy. Powtórzenie sukcesu sprzed czternastu lat wprawiło kibiców w euforię, której jednym z efektów są memy. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Horoskop finansowy na październik dla każdego. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP finansowy na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła dla Was, jaki będzie zbliżający się miesiąc. 19.09.2023. 📢 Europejskie Dni Dziedzictwa na pływalni Akwarium w Opolu. Dyscypliny sportowe również mogą być niematerialnym dziedzictwem kulturowym Prawie 50 osób uczestniczyło w zawodach pływackich przygotowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przez Szkołę Pływania „Barabasz” w Opolu. Rywalizację przeprowadzono w niedzielę (17 września) na pływalni Akwarium w Opolu. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy. Elementem ubogacającym wydarzenie była wyświetlana na ścianie pływalni prezentacja przybliżająca tradycje pływackie w Polsce przygotowana przez doktora Marcina Wielocha. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Teresa Wójcik skończyła 106 lat. To najstarsza Opolanka. I cieszy się fantastycznym zdrowiem Teresa Wójcik pokonała koronawirusa, wytrzymała miesiąc w izolatce i wciąż cieszy się się świetnym zdrowiem i jeszcze lepszym poczuciem humoru. 📢 Wypadek na Górze Świętej Anny. Laweta z samochodami dachowała na autostradzie A4 i wpadła na przeciwny pas ruchu Do wypadku doszło w poniedziałek (18 września) około godz. 18:20 na autostradzie A4 na wysokości Góry Świętej Anny. Nikt nie ucierpiał ale przewożone auta nadają się do kasacji.

📢 Najlepsze memy o Krychowiaku. Po meczu Polska - Albania internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku...

📢 Wypadek w Opolu. Kobieta wjechała samochodem w motocyklistę na skrzyżowaniu przy ulicy Luboszyckiej W Opolu na ul. Luboszyckiej doszło do zderzenie nissana micry z motocyklem. Poszkodowany został motocyklista. 📢 Nielegalne wyścigi samochodowe w Opolu. Akcja policjantów. Posypały się mandaty Podczas policyjnych działań funkcjonariusze z Opola skontrolowali 39 pojazdów, ujawnili 34 wykroczenia, w tym 11 dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

📢 Najpiękniejsza sportsmenka świata chce się ścigać z najlepszym napastnikiem. Alica Schmidt rzuciła wyzwanie Erlingowi Haalandowi Alica Schmidt, niemiecka lekkoatletka, nazywana najpiękniejszą sportsmenką świata, rzuciła wyzwanie Erlingowi Haalandowi. Norweski supernapastnik, który niedawno zdobył z Manchesterem City Ligę Mistrzów, miałby się ścigać z piękną Niemką na dystansie 400 metrów. Czy dojdzie do pojedynku Piękna kontra Bestia? 📢 Rozpoczęła się wielka inwestycja na Skrzycznem w Szczyrku. Narciarze będą zadowoleni Rozpoczęła się jedna z największych inwestycji narciarskich ostatnich lat w Beskidach. W Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Skrzycznem w Szczyrku ruszyła budowa nowoczesnej, 6-osobowej kolejki, powstanie także nowy orczyk. Miłośnicy szusowania powinni być zadowoleni, bo prace mają się zakończyć jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu narciarskiego.

📢 Kolejny wypadek na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Samochód dostawczy wjechał w szambowóz Nie mają dziś łatwej drogi kierowcy podróżujący podwrocławskim odcinkiem autostrady A4. Przed godziną 13:00 doszło tam do kolejnego dziś wypadku. Samochód dostawczy z impetem wjechał w tył auta ciężarowego do przewozu szamba. 📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 18.09.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Ktoś dla zabawy strzelał z wiatrówki do okien na rynku w Prudniku. Mierzył w kota, przestrzelił szybę Policja z Prudnika szuka osoby, która w nocy z piątku na sobotę strzeliła z wiatrowego pistoletu w okno jednego z mieszkań na Rynku. Prawdopodobnie celowała w kota na parapecie.

📢 Jakie są modne płaszcze na jesień? Te 3 modele zachwycą każdą kobietę 50 plus. Będziesz wyglądała w nich chudo, elegancko i pięknie Płaszcze na jesień to zawsze bardzo pożądany element garderoby o tej porze roku. Musi się znaleźć w szafie każdej eleganckiej kobiety, ale nie tylko. Nawet jeśli preferujesz nieco luźniejszy i mniej zobowiązujący styl mamy coś dla ciebie. Oto 3 modele okryć wierzchnich, które ukryją mankamenty figury! Podpatrzyliśmy je na kontach w mediach społecznościowych fashionistek po 50. roku życia. Rządzą tam okrycia wierzchnie, które spodobają się każdej z was.

📢 Ten dom wczasowy wyglądał jak więzienie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz" Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Horoskop zodiakalny na październik. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna 19.09.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na październik 2023 roku. Co się wydarzy w październiku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? Wróźka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 19.09.2023. 📢 Takie rzeczy można dostać za darmo na portalu OLX. Oto najciekawsze oferty od mieszkańców Opolszczyzny 19.09.2023 Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest blisko pół tysiąca przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 19.09.2023.

📢 Rodzicu! Tak śmieje się z ciebie twoje dziecko. Oto najlepsze memy o dorastaniu i dorosłości 19.09.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 19.09.2023. 📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 7. kolejki W 7. kolejce BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej poległ ostatni z niepokonanych wcześniej zespołów, czyli iPrime Bogacica. Jego pogromcą okazała się Fortuna Głogówek.

📢 W tych dresach damskich będziesz wyglądała elegancko, stylowo i modnie. Zobacz ulubione modele Magdy Gessler i Agaty Młynarskiej Dresy damskie to ubranie, które jest modne i stylowe. Nosić je można nie tylko po domu, ale także jest to rewelacyjna stylówka na spacer, spotkanie ze znajomymi, a nawet do knajpy. Zobacz, jakie modele sprawdzą się dla dojrzałych kobiet i w jakie dresy noszą gwiazdy – Młynarska, Gessler, Kasprzyk.

📢 Wąskie i tajemnicze tunele pod zamkiem Książ zostały zamknięte dla turystów. Dlaczego? Wałbrzych i okolice to bez wątpienia jeden z bardziej tajemniczych regionów na Dolnym Śląsku. Mistyczną atmosferę wokół m.in. zamku Książ podsycają takie smaczki jak ten, że ok. 10 lat temu wejścia do podziemnych tuneli zostały zamurowane. Dlaczego? Co takie skrywały? Poniżej uchylamy rąbka tajemnicy.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 18.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 18.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Strefy czystego transportu coraz bliżej. Kamery sprawdzą, czy auta mogą wjechać Największe polskie miasta szykują się do wprowadzenia stref czystego transportu. To zadanie mają ułatwić samorządom dostępne w systemie CEPiK dane dotyczące norm emisji spalin samochodów EURO.

📢 9 niesamowitych skarbów ukrytych w Polsce. Gdzie szukać bursztynowej komnaty, złota templariuszy czy bezcennych dzieł sztuki? Skarby, kosztowności, słynne dzieła sztuki, zgubione i czekające na odnalezienie. To nie fikcja literacka ani filmowa, lecz rzeczywistość. W Polsce nadal można znaleźć bezcenne skarby, które zaginęły w zawierusze dziejów. Gdzie ich szukać? Co mogą skrywać tajemnicze skrzynie, studnie przypałacowe, a nawet wagony pancernego pociągu? Poznajcie 9 miejsc w Polsce, w których mogą skrywać się wielkie skarby, nadal czekające na znalazców.

📢 Jezioro Nyskie po sezonie wygląda szczególnie pięknie. To prawdziwy raj dla żeglarzy i poszukiwaczy pięknych widoków Jezioro Nyskie to jeden z najpiękniejszych krajobrazowo obszarów wodnych na Opolszczyźnie. Ma kilka twarzy: na zachodzie dzikie a na północy turystyczne. Ale nawet tam, gdy po wakacjach wyjadą wczasowicze można poczuć siłę natury i wszechogarniający spokój. To takie nasze opolskie Mazury.

📢 Jesienny urlop w Polsce? TOP 5 nieoczywistych propozycji na ciekawy wyjazd. Te destynacje będą strzałem w dziesiątkę na jesienną wycieczkę Duże miasto, nadmorski kurort, mazurskie miasteczko czy górski resort? Wielkimi krokami nadchodzi jesień, a wraz z nią nieco niższe ceny w hotelach i pensjonatach oraz bardziej sprzyjające zwiedzaniu temperatury. Wciąż nie macie pomysłu na wrześniowy lub październikowy urlop? Prezentujemy 5 nieoczywistych propozycji na ciekawy wyjazd, które poleca Magazyn Travelist. Te destynacje będą strzałem w dziesiątkę na jesienną wycieczkę. Niezależnie od tego, na którą z nich się zdecydujecie, jedno jest pewne – będzie pięknie!

📢 23. Jarmark Franciszkański w Opolu. Kilkadziesiąt kramów kusiło w niedzielę smakołykami i rękodziełemi. Sprawdziliśmy ceny W ten weekend, jak co roku od 23 lat, ulice prowadzące do Kościoła Franciszkanów wypełniły się kolorowymi stoiskami i kuszącymi zapachami. To znak, że w centrum stolicy regionu trwa Jarmark Franciszkański. Warto się tam wybrać na zakupy i wesprzeć opolską świątynię.

📢 Rocznica zbrodniczej napaści ZSRR na Polskę. Uroczystości w Kędzierzynie-Koźlu Pod kamieniami pamięci przy kościele pw. Ducha Św. na osiedlu Piastów złożono kwiaty, odśpiewano także hymn państwowy. W uroczystościach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych i kombatanci. 📢 Wielki koncert Maryli Rodowicz na otwarcie spalarni odpadów. Nowy zakład powstał w Kędzierzynie-Koźlu Występ gwiazdy polskiej muzyki był największą atrakcją pikniku rodzinnego w Kędzierzynie-Koźlu. Zorganizowano go w związku z otwarciem zakładu termicznej utylizacji odpadów medycznych. Rocznie trafi ich tu 2700 ton. 📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Wypadek na jazie w Nysie. Kajakarz wpadł w wir wodny. Strażacy zdążyli w ostatniej chwili Tonącego mężczyznę zauważył strażak idący z żoną do kościoła. Kajakarz miał niesamowite szczęście, bo udało się go wyciągnąć z wody. 📢 Kamery wszystko nagrały. Zdjęcia mieszkańców trafiły do sieci. Internauci mają ubaw 18.09.2023 Mieszkańcy Opolszczyzny zostali zaskoczeni, gdy kilka kamer ujawniło niezwykłe i czasem dość kuriozalne sytuacje, w jakich znaleźli się przypadkowi przechodnie. 18.09.2023.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Miarka się przebrała. Sąsiedzi wkurzyli się na swoich współlokatorów. Takie są tego efekty 18.09.2023 Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego. 18.09.2023. 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (17.09.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy w siatkówce. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Oto najśmieszniejsze dożynkowe ozdoby, jakie powstały na święcie plonów Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 18.09.2023.

📢 Piłkarskie święto przy Oleskiej. Odra Opole zremisowała z Lechią Gdańsk [ZDJĘCIA] Bezbramkowym remisem zakończył się mecz 8. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Lechią Gdańsk, rozgrywany przy imponującej frekwencji na trybunach stadionu przy ulicy Oleskiej. 📢 Jarmark Franciszkański w Opolu. Dziesiątki straganów, pyszne jedzenie i napitki, rękodzieło, mnóstwo atrakcji dla dzieci Na straganach można kupić smakołyki - między innymi sery, wędliny, słynne franciszkańskie krówki i smalec, naturalne soki czy miody, ale także ubrania, pościel, zabawki, biżuterię, upominki. Przygotowano również szereg atrakcji dla dzieci. W czasie Jarmarku Franciszkańskiego w Opolu można też zobaczyć od środka klasztor i przyklasztorny ogród. 📢 Janusz Kowalski oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą. Polityk wskazał dwie ważne reformy Polityk Suwerennej Polski walczy o mandat posła startując ze wspólnej listy z Prawem i Sprawiedliwością. Podczas spotkania w Wojciechowie w powiecie namysłowskim mówił o zmianach w kodeksie spółek handlowych oraz ustawie o rolniczych odnawialnych źródłach energii. Tymi problemami zajmował się w minionej kadencji. W wydarzeniu wzięła udział Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

📢 XXVII Pielgrzymka Narodów 2023. Polacy, Czesi i Niemcy od 27 lat modlą się wspólnie w Zlatych Horach. W tym roku był biskup z Ukrainy Pielgrzymka narodów to coroczne wydarzenie religijne gromadzące wiernych Polaków, Czechów i Niemców. Każdego roku kilkuset pątników odwiedza górskie sanktuarium maryjne, zwane popularnie "Maria hilf" lub "Panna Maria Pomocna". W 2023 roku pielgrzymom towarzyszyło aż trzech biskupów, w tym duchowny z Ukrainy. Kazanie wygłosił bp Rudolf Pierskała przypominając najważniejsze cechy Kościoła katolickiego. 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 16.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni. 📢 Ruszyła budowa szpitala w Krapkowicach. To największa inwestycja w powiecie. Będzie kosztować ok. 40 milionów złotych Przedstawiciele rządu, samorządu, a także firmy Strabag, wbili dzisiaj symboliczną łopatę na budowie szpitala w Krapkowicach. Istniejący obiekt powiększy się o 10 tys. mkw.

📢 Litwa, Łotwa, Pomorze, Warmia i Mazury na trasie druhów z Opola. Harcerze z ZHR Opole zwiedzali i pomagali. Dołącz do nich! Harcerze z Opola przemierzyli 3 tysiące kilometrów odkrywając polskie ślady na Litwie i Łotwie oraz poznając ważne miejsca na Warmii, Mazurach i Pomorzu. Kim są wędrownicy i czym się zajmują? Czy można zostać harcerzem będąc uczniem szkoły średniej? Na te pytania odpowiada relacja z wyprawy 10 Opolskiej Drużyny Wędrowników "Grupy Szturmowe" ZHR. W galerii znajduje się kilkadziesiąt zdjęć z wyprawy.

📢 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Rok szkolny 2023/2024 niesie belfrom ze sobą wiele nieprzespanych nocy. Dlaczego? Cóż, będą musieli sprawdzać prace swoich uczniów, którzy nie zawsze grzeszą bystrością. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek to zdjęcia prac, które doprowadziły wielu nauczycieli do łez. Poprawianie ich to prawdziwa udręka. Jak sobie z tym radzą? Publikują w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jest to jednak śmiech przez łzy. Zobaczcie jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. 📢 Z jej bloków i kominów widać bardzo dużo. Tak od ośrodka wygląda opolska elektrownia Zapraszamy na wycieczkę po Elektrowni Opole. Dzięki uprzejmości holdingu PGE mogliśmy zajrzeć w miejsca, do których dostęp mają nieliczni. Zobaczcie, jak zakład wygląda od środka i jaki jest widok z jego bloków i kominów chłodni.

📢 Nowy market niemieckiej sieci Aldi powstaje w Opolu. Budynek jest już zadaszony i oszklony. Trwają też prace wokół obiektu To drugi sklep tego niemieckiego koncernu w stolicy województwa opolskiego. Pierwszy powstał kilka lat temu na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej i Horoszkiewicza.

📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Widać już drogi wenętrzne. Kiedy będziemy mogli tu zaparkować? Ponad 11,5 miliona złotych kosztować będzie budowa kolejnego centrum przesiadkowego w Opolu. Prace idą pełną parą. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na wiosnę 2024 roku. Co ważne parking będzie bezpłatny. 📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez!

📢 W tym pałacu miał być niemiecki skarb. Poszukiwacze przetrząsnęli wszystko XVIII-wieczny pałac w Minkowskiem koło Namysłowa to dawna posiadłość pruskiego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitza. Mało kto widział pałac w środku, ponieważ jest własnością prywatną, a wstęp do niego jest surowo wzbroniony. Zwłaszcza że poszukiwacze skarbów szukają tam ukrytych skrzyń z hitlerowskim złotem! 📢 Opozycja na briefingu w Opolu: "Pakt Senacki się sprawdził. Idziemy po trzy mandaty" W piątek 15 września Tomasz Siemoniak, lider Koalicji Obywatelskiej do Sejmu oraz kandydaci opozycji do Senatu opowiedzieli na konferencji prasowej w Opolu o współpracy w ramach Paktu Senackiego. Gościem specjalnym był Kazimierz Michał Ujazdowski. 📢 Mężczyzna wtargnął na teren oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu i wpadł do zbiornika. Pogotowie zabrało go do szpitala Do zdarzenia doszło w piątek 15 września rano na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu. Mężczyzna wchodził na teren zakładu i zaraz go opuszczał i tak kilka razy. Wspinał się także na urządzenia, wpadł do jednego ze zbiorników.

📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper [ZDJĘCIA] 3 sierpnia 1993 roku na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. Brutalny atak na burmistrza rozległ się politycznym echem w całej Polsce i stał się tematem kampanii wyborczej w 1993 roku. To była pierwsza głośna akcja Samoobrony. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper.

📢 Zlot motocyklowy Memento Mori. Tysiące motocyklistów przyjechało do Kuniowa. Były msza święta i tradycyjna parada pięknych maszyn Tysiące motocyklistów uczestniczyło w wydarzeniu pod nazwą „Memento mori”, które w niedzielę (10 września) po raz osiemnasty odbyło się w Kuniowie.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Na Opolszczyźnie jest już 53 stulatków. Najstarsza jest 106-letnia Teresa Wójcik z Wędryni Najstarsza Opolanka urodziła się w 1917 roku. Trwała wówczas I wojna światowa, Polski nie było jeszcze na mapach, a w tym samym roku urodził się m.in. John F. Kennedy, późniejszy prezydent USA. Teresa Wójcik z Wędryni nie tylko jest najstarszą mieszkanką Opolszczyzny, ale była także najstarszą Polką, która pokonała koronawirusa.

📢 Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny. Kiedyś w Kamieńcu mieszkało 300 osób. Dziś jest tu przerażająca pustka Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie. 📢 Teresa Werner obchodzi urodziny! Jej ukochane miejsce na Ziemi to Koszęcin. Zobaczcie, jak mieszka! Gwiazda śląskiej piosenki i gospodyni Koncertu Życzeń w Polo TV obchodzi w marcu urodziny. W wolnych chwilach uwielbia wracać do swojego domu w Koszęcinie. Zobaczcie, jak zmieniał się wygląd domu Teresy Werner na przestrzeni lat. Bo ona sama nie zmienia się wcale!

📢 Teresa Werner na wakacjach. Gwiazda jest w świetnej formiej. Jej też należy się odpoczynek Teresa Werner wyjechała na wakacje. Artystka uwielbia występować przed publicznością, ale kocha również podróże, w które wybiera się w przerwach od swoich tras koncertowych. Niedawno udała się na odpoczynek w Grecji. Piosenkarka zachwyciła swoich fanów świetną sylwetką na plaży i przy basenie.

📢 Nabożeństwo ze świecami na Górze św. Anny. Zobacz zdjęcia z uroczystości Podwyższenia Krzyża Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny trwa kalwaryjski odpust Podwyższenia Krzyża Świętego. W sobotę wieczorem odbyła się tradycyjna procesja ze świecami do groty lurdzkiej.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę