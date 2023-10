Prasówka 19.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

HOROSKOP dzienny na czwartek 19 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 19.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Sprawdziliśmy, jakie są najtańsze samochody używane w województwie opolskim. Trzeba przyznać, że nawet ceny najstarszych samochodów poszły w górę. Nie da się już kupić auta za tysiąc złotych. Ale jeśli dołoży się drugie tyle, to można już za taką kwotę kupić samochód na chodzie. Zobaczcie najtańsze oferty samochodów do sprzedaży w Opolu i w województwie opolskim.

Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Upewnij się, co według horoskopu powinno się wydarzyć w czwartek 19.10.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 19.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało w wyborach 150 tys. głosów, o 10 tys. mniej niż Koalicja Obywatelska. To pozwoliło na wprowadzenie do Sejmu jedynie 4 posłów. W poprzedniej kadencji Zjednoczona Prawica miała pięciu przedstawicieli tej formacji. Sprawdziliśmy, gdzie dokładnie PiS cieszył się na Opolszczyźnie największym poparciem.

Polskie Stronnictwo Ludowe jest zadowolone z wyniku wyborów do parlamentu. Teraz ludowcy skupiają się już na przyszłorocznych wyborach samorządowych. Wśród najważniejszych kwestii dla regionu, nad którymi należy pracować, wymieniają m.in. depopulację, wzmocnienie samorządów i rozwój gospodarczy Opolszczyzny. Mają na to swoje pomysły.

Na czym polega praca kuriera? Teoretycznie wszyscy to wiemy. To głównie rozwożenie przesyłek do paczkomatów, automatów paczkowych i adresatów. W Polsce w dużej mierze są to paczki większych gabarytów, a to za sprawą obowiązującego przez lata monopolu na listy, który posiadała Poczta Polska. Sprawdzamy, jak dziś wygląda praca kuriera, jakie wymagania trzeba spełnić oraz czy można dużo zarobić. Jeśli tak, to jakiej wypłaty może spodziewać się początkujący doręczyciel?

Za nami pierwsze kilka tygodni szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez!