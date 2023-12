Prasówka 19.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Betlejemskie Światło Pokoju jest na Opolszczyźnie. We wtorek wieczorem harcerze przekażą ogień biskupowi opolskiemu”?

Prasówka 19.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Betlejemskie Światło Pokoju jest na Opolszczyźnie. We wtorek wieczorem harcerze przekażą ogień biskupowi opolskiemu W sobotę 16 grudnia harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Głubczyc odebrali od czeskich kolegów Betlejemskie Światło Pokoju. We wtorek 19 grudnia wspólnie z druhnami i druhami Ze Związku Harcerstwa Polskiego przekażą ten niezwykły ogień biskupowi opolskiemu, który następnie obdzieli nim przybyłe do Opola delegacje z całej diecezji. Uroczystość zaplanowano wieczorem w kościele na Górce.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.12.23

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o świętach Bożego Narodzenia. Sałatka, choinka i Polaków rozmowy przy wigilijnym stole. Uśmiejesz się! Bożego Narodzenia coraz bliżej! Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

Prasówka 19.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na wtorek 19 grudnia 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na wtorek 19 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy tego dnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

📢 Aktorzy amatorskiego teatru znów zachwycili widzów. Tym razem zagrali w sztuce Mayday Opolski Teatr Rozmaitości kolejny raz oczarował swoją grą i humorem kluczborską publiczność. Tym razem aktorzy wystąpili w spektaklu „Mayday” według scenariusza komediopisarza Raya Cooneya. 📢 Gigantyczny korek na autostradzie A4 w kierunku Rudy Śląskiej. To wynik kolizji trzech samochodów. Jedna osoba poszkodowana Kierowcy podróżujący autostradą A4 muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. W poniedziałek, 18 grudnia, przed godziną 17, doszło do zderzenia trzech samochodów w kierunku Rudy Śląskiej, w okolicy Kochłowic. Jedna osoba została poszkodowana. Nie stwierdzono również wycieków płynów z uszkodzonych pojazdów. 📢 Horoskop dzienny na jutro (19.12, wtorek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu? Zobacz horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać we wtorek 19.12.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (wtorek, 19.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Tauron Liga. Uni Opole sprawiło niezwykle miły świąteczny prezent, pokonując faworyzowany BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała [ZDJĘCIA] Siatkarki Uni Opole bardzo udanie rozpoczęły rundę rewanżową w fazie zasadniczej Tauron Ligi, pokonując u siebie w 12. kolejce 3:1 BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. 📢 Oszukańcza metoda wykorzystuje dobre serce dla potrzebujących. Seniorzy z Nysy i Głuchołaz dali się nabrać przestępcom 160 tysięcy złotych straciła w miniony czwartek 14 grudnia 64-letnia mieszkanka gminy Głuchołazy. Oszuści w telefonicznej rozmowie „wkręcili ją”, że ktoś z rodziny miał wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy. W ten weekend w powiecie nyskim w sumie 3 osoby straciły łącznie 320 tysięcy.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Choinka życzeń w Opolu. Sprawmy, by te święta były wyjątkowe dla wszystkich Choinka Życzeń przy ul. Krakowskiej w Opolu, stworzona przez Fundację Kwitnące Talenty, nie tylko zdobi przestrzeń miasta, ale także niesie ze sobą historie marzeń osób najbardziej potrzebujących, często pochodzących z domów dziecka czy życia na ulicy. 📢 Memy o Kevinie hitem internetu. Najśmieszniejsze żarty o filmie "Kevin sam w domu" bawią nas od lat "Kevin sam w domu" - to ulubiony film świąteczny Polaków. Mimo że jest emitowany co roku, to jego oglądanie się stało nową tradycją, o czym świadczą wyniki oglądalności, które regularnie przekraczają 4 miliony widzów. Uspakajamy - w tym roku film znów zostanie wyemitowany przez Polsat, w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Kevinie!

📢 Michał Wiśniewski przyjechał do Domu Dziecka w Lasowicach Małych. Przywiózł ze sobą prezenty Lider zespołu Ich Troje odwiedził dzieci z domów dziecka z Bogacicy, Bąkowa i Lasowic Małych. Przywiózł im prezenty i zdradził, że sam wychował się w domu dziecka. 📢 Puddle jeans to szerokie spodnie do zadań specjalnych. W nich ukryjesz nadprogramowe kilogramy. Noszą je Wieniewa, Markowska i Lewandowska Szerokie spodnie wracają do łask. W 2024 roku będziemy nosić tylko ten krój. Robiąc noworoczne porządki, rurki możesz schować głęboko do szafy. Ten trend spodoba się tym kobietom, które mają masywne uda i kompleksy na punkcie swoich nóg. Puddle jeans noszą gwiazdy. Zobacz, jak je stylizują Markowska, Wieniawa, czy Lewandowska.

📢 Ewa Jakubiec ze Słupic najpierw została Miss Polonia. Teraz olśniewa urodą w konkursie Miss Earth [ZDJĘCIA] Ewa Jakubiec ze Słupic koło Nysy najpierw została oficjalnie najpiękniejszą Polką. Teraz jest w Wietnamie, gdzie rywalizuje o tytuł Miss Earth, czyli Miss Ziemi. Finał konkursu Miss Earth odbędzie się już 22 grudnia, czyli w ten piątek. Piękna mieszkanka Słupic aktualnie uczestniczy w zgrupowaniu przed galą. Zobacz zdjęcia pięknej 26-latki z Wietnamu.

📢 Beka z przedświątecznych zakupów. Oto najlepsze memy o przygotowaniach do świąt. Internauci są bezlitośni 18.12.2023 Polacy nie marnują czasu i chociaż do świąt zostało jeszcze trochę czasu to już teraz licznie ruszyli na przedświąteczne zakupy. Oczywiście internauci są czujni i przygotowali na ten temat mnóstwo memów. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Tak śmiejemy się z morsów! Te memy o morsowaniu podbijają internet 18.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji. Z tych samochodów śmieją się w internecie 18.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023.

📢 Oto najlepsze memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają sieć. Zobaczcie je. Można się uśmiać! 18.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Te memy o Polakach i Polsce podbijają internet. Zobaczcie jak Polacy żartują z samych siebie 18.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Z tych zwierząt śmieją się internauci. Zobaczcie najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami 18.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Oto największe absurdy polskiej służby zdrowia oczami internautów. Zobaczcie najlepsze memy 18.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Te memy o Wigilii i Bożym Narodzeniu robią furorę w sieci. Internauci podchodzą do świąt z przymrużeniem oka 18.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem! 📢 Świąteczna Iluminacja Brzegu za nami. Moc atrakcji, liczne konkursy, animacje, koncerty oraz niespodzianki 17 grudnia na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu odbyła się 13. Świąteczna Iluminacja Brzegu. Podobnie jak w ubiegłym roku, imprezę zorganizowano na lodzie. Program imprezy jak zawsze zaskoczył wszystkich uczestników, którzy mogli przenieść się do bajkowej krainy, w której piruety na łyżwach wykonywała cała ekipa pomocników świętego Mikołaja.

📢 Policjanci z Kędzierzyna-Koźla poszukują zaginionego 77-letniego Piotra Nippe 77-letni Piotr Nippe z Kędzierzyna-Koźla trzy dni temu wyszedł z domu i aż do teraz nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. 📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka” wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 Horoskop o zdrowiu dla Baranów na styczeń. Sprawdź, co zostało napisane w gwiazdach Jak będą wyglądały sprawy zdrowotne dla Baranów na styczeń? Koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny przygotowany na podstawie gwiazd. Chcesz dowiedzieć się, co Cię czeka w przyszłości? Jeśli tak, to bardzo dobrze trafiłeś! Może gwiazdy przygotowały dla Ciebie coś wyjątkowego? Warto posiadać taką wiedzę z wyprzedzeniem. Horoskop o zdrowiu na styczeń dla Baranów czeka na Ciebie! 📢 W Cieszanowicach palił się budynek mieszkalny. Przed świętami samotny mężczyzna został bez dachu nad głową W wiosce Cieszanowice w gminie Kamiennik spalił się zaniedbany dom, w którym mieszkał samotny mężczyzna. Budynek nie nadaje się do dalszego zamieszkania.

📢 Pasażerowie z Wrocławia nie mieli jak wrócić z jarmarku w Dreźnie. Zostali wyrzuceni z niemieckiego pociągu W niedzielę (17 grudnia) około 150 pasażerów korzystających z Promocji Drezdeńskiej, czyli w zamyśle bezproblemowego połączenia Wrocław – Drezno i Drezno - Wrocław, zostali wyrzuceni z pociągu i pozostawieni sami sobie po niemieckiej stronie granicy. Sporo z tych osób wracało z Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbywał się w Dreźnie. Jak komentują Koleje Dolnośląskie, w sytuacji zawinił niemiecki przewoźnik.

📢 Horoskop chiński to przepowiednia, która zdradzi ci twoją przyszłość. Zobacz, które znaki zodiaku będą musiały na siebie uważać w 2024 roku Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok, ale najpierw zobacz, jakim znakiem zodiaku jesteś. Niektórym osobom życie wywróci się do góry nogami.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 18.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 CBŚP zlikwidowało wytwórnię amfetaminy. Zatrzymane 4 osoby, w tym chemik - WIDEO Policjanci CBŚP zlikwidowali laboratorium amfetaminy, przejmując 5,5 litra amfetaminy, 5 kg marihuany, prekursory narkotykowe oraz sprzęt niezbędny do produkcji narkotyku. Wartość zabezpieczonych narkotyków wstępnie oszacowano na około 300 tys. zł. Podczas działań zatrzymano cztery osoby, którym w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji środków psychotropowych w znacznych ilościach. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 18.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 18.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 PSG Stal Nysa wygrała 3:0 z Treflem Gdańsk w 12. kolejce PlusLigi. Wyprzedziła ZAKSĘ w tabeli i wciąż jest w grze o TAURON Puchar Polski! PSG Stal Nysa z kwitkiem odprawiła faworyzowany zespół Trefla Gdańsk. W meczu 12. kolejki PlusLigi nysanie wygrali 3:0. To zwycięstwo wiele dla nich znaczy.

📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Niezwykłe archiwum prasy śląskiej. Tym żyli nasi przodkowie: „rzecz bardzo dziwna, że policya nie jest w stanie wyśledzić bandytów” Wiadomości sprzed 100 lat niewiele różniły się od dzisiejszych. Rządziły strzelaniny, wypadki, napady i polityka. Dzięki portalowi internetowemu, który w 2020 r. został uruchomiony przez Instytut Śląski, znaleźć możemy wiadomości z praktycznie każdej miejscowości naszego regionu. Obecnie baza danych liczy dziewięć tytułów prasowych, ponad 6 tys. stron i ponad 30 tys. wycinków z archiwalnych gazet.

📢 Willa Maxa Erfurta w Jeleniej Górze przechodzi gruntowny lifting. Zniszczony budynek rozbudzał wyobraźnię miłośników horrorów Miejscowi mówią na ten budynek "zameczek". Mają rację. Z licznymi wieżyczkami, spadzistym dachem, wykuszami przypomina pałac z bajek Disneya lub z powieści detektywistycznych. Bez trudu można sobie wyobrazić tajemnicze wydarzenia, które mogłyby się tu rozgrywać. Willa ma zresztą za sobą epizod filmowy. Trudno uwierzyć, że znajduje się w centrum Zabobrza, największej dzielnicy Jeleniej Góry. Willa Maxa Erfurta, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy Karkonoszy, doczekała się remontu. Co w niej teraz będzie? 📢 Magia świąt na opolskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Tydzień przed Świętami rynek odwiedziły całe rodziny mieszkańców regionu W ciepłej, choć nie śnieżnej, atmosferze Jarmark Bożonarodzeniowy na opolskim rynku przyciągnął tłumy mieszkańców z różnych zakątków miasta. Blask kolorowych światełek, zapach tradycyjnych przysmaków i dźwięki kolęd w wykonaniu zespołu Śląskiej Pieśni Ludowej Silesia sprawiły, że opolski jarmark stał się miejscem nie tylko zakupów i degustacji, ale przede wszystkim wspólnego celebrowania magicznego czasu oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

📢 Poznajcie folwark Waldhof. Bardzo ciekawa historia tajemniczych ruin na zboczu Góry św. Anny. Niełatwo do nich dotrzeć Na stoku Góry św. Anny, w okolicy Żyrowej, znajdują się niezwykle malownicze ruiny folwarku Waldhof (Leśnik). Kompleks owiany jest tajemnicą. Niewiele wiadomo o jego przedwojennej historii. 📢 Najlepsze zdjęcia z fotopułapek, a na nich... wilki, dziki, łosie! Tego nie zobaczysz z autostrady Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Kończy się przebudowa ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich. Wiadomo kiedy droga wojewódzka nr 426 będzie otwarta dla ruchu Drogowcy wyremontowali fragment ulicy Kozielskiej w Strzelcach Opolskich. To część drogi wojewódzkiej nr 426, z której korzystają kierowcy dojeżdżający do autostrady. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Operacje usunięcia zaćmy i operacje wszczepienia endoprotez bioder i kolan w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Po zmroku ulice Nysy zalali mikołajowie i mikołajki. Padł kolejny rekord uczestników! Ulicami Nysy po raz trzeci pobiegli mikołajowie i mikołajki. Za nami III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Impreza cieszy się rosnącym zainteresowaniem i jest jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce. Wydarzenie miało cenny akcent charytatywny. 📢 Policjanci z Opola zatrzymani za narkotyki. Trwa śledztwo prokuratorskie Kilkuosobowa grupa została zatrzymana za posiadanie i dystrybucję narkotyków. Byli tam również opolscy policjanci. Nielegalny proceder trwał kilka miesięcy. Trwa śledztwo prokuratorskie i policyjne postępowanie służbowe.

📢 Jajcarze zaatakowali polską szkołę. Uczniowie reagują tworząc memy. Obrywa się nie tylko nauczycielom Rok szkolny powoli dobiega do półmetka. Uczniowie myślą już o feriach, ale w szkołach wciąż wiele się dzieje. Internauci komentują szkolną rzeczywistość po swojemu.

📢 To jedna z najpiękniejszych stajenek betlejemskich na Opolszczyźnie. Jej budowa trwa W kościele w Borkach Wielkich rozpoczęła się budowa stajenki betlejemskiej. Tradycja ta trwa od 1911 roku. Mimo to za każdym razem aranżacja jest inna. Stajenka przyciąga do miejscowej świątyni tłumy wiernych. 📢 Wiemy jaka będzie pogoda w Święta Bożego Narodzenia. Synoptyk mówi o anomaliach Białe święta to marzenie wielu Polaków. Kto by nie chciał lekkiego śniegu w świąteczny czas... Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podała wstępne prognozy. Jakich warunków atmosferycznych możemy spodziewać się w Wigilię oraz w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia?

📢 Tak kiedyś wyglądały najpiękniejsze kobiety z Olesna. Zobacz dawne Miss Olesna na zdjęciach Pierwsze konkursy piękności w Oleśnie organizowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy były to tylko lokalne konkursy piękności. Już w XXI wieku, dokładnie 10 lat temu, bo w 2013 roku, w Oleśnie zorganizowano rejonowe eliminacje Miss Polonia. Mamy zdjęcia z tamtych konkursów piękności.

📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w środku [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu zbudowano supermarket Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie. Zobaczcie, co znaleźliśmy w środku!

📢 82-latek wyszedł z banku w centrum Opola. Został napadnięty i ugodzony nożem w klatkę piersiową 82-letni mężczyzna wyszedł z banku z wypłaconymi pieniędzmi. Wtedy podbiegł do niego napastnik, który chciał mu wyrwać saszetkę, a kiedy senior się bronił, ugodził go nożem. 82-latek został przewieziony do szpitala. 📢 Jubileusz pożycia małżeńskiego w Brzegu. Tak świętowano tegoroczne złote i diamentowe gody Ślub to dla wielu ludzi jeden z najważniejszych dni w życiu. Radość, euforia, wspólne celebrowanie miłości – te intensywne emocje, mimo upływu lat zostają w ich pamięci. Odnowienie przysięgi małżeńskiej to wydarzenie, które pozwala przeżyć je jeszcze raz.

📢 Kolejna grupa opolskich nauczycieli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego. To ich najwyższy stopień zawodowy 76 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało dziś awanse na najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

📢 Kolekcjonerzy szukają starego sprzętu wideo. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 15.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 15.12.2023.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023.

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w zamku w Mosznej. Zobacz piękne świąteczne ozdoby w bajkowym pałacu [ZDJĘCIA] Świąteczne przysmaki oraz piękne ozdoby bożonarodzeniowe można było oglądać i kupować podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zamku Moszna. A to wszystko w baśniowej scenerii jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce.

📢 Horoskop zodiakalny na styczeń 2024 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na styczeń 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w styczniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? W gwiazdach znalazły się wskazówki, które pozwolą nam dobrze przejść przez ten miesiąc. 📢 Z tych memów o graczach i grach komputerowych śmieją się internauci. Niektóre zrozumieją tylko prawdziwi gracze! 12.12.2023 Kto z nas nie lubi czasem pograć w gry komputerowe? Jeśli i Wy jesteście fanami gier to na pewno zrozumiecie memy, które zebraliśmy w naszej galerii.

📢 Nieprawdopodobne odkrycie! Sarkofag ze szczątkami władców Strzelec sprzed blisko 500 lat był ukryty pod gruzowiskiem To jedno z najważniejszych znalezisk w ostatnich latach dotyczących historii miasta. Szczątki dawnych władców Strzelec były zasypane gruzem głęboko pod posadzką kaplicy. Wejście do krypty było natomiast zalane betonem. 📢 Na imprezach w Hotelu Stobrawa w Kluczborku śpiewał Krzysztof Krawczyk. Restauracja hotelowa była kultowa. Do dzisiaj krążą legendy 9-piętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku obecnie jest remontowany. Opustoszały stał przez ponad dwadzieścia lat. Nadal jest to najwyższy budynek mieszkalny w Kluczborku. Słynne były imprezy w hotelowej restauracji, gdzie bywały ówczesne gwiazdy. Do dzisiaj krążą legendy miejskie o tym miejscu! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się.

📢 Jezioro Turawskie w zimowej scenerii wygląda bajecznie. To miejsce znane na całym Śląsku. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to Okolice Jeziora Turawskiego o każdej porze roku wyglądają pięknie, jednak brzegi jeziora dużego okryte grubą warstwą śniegu to rzadko spotykany w ostatnich latach widok. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to. Zwłaszcza, że już za kilka dni śnieg będzie w odwrocie i zniknie biała kołderka.

📢 Ewa Jakubiec z Nysy została Miss Polonia 2023. Poznajcie 26-letnią pielęgniarkę, która zdobyła koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] 26-letnia Ewa Jakubiec w piątek (30 czerwca) wieczorem zdobyła koronę Miss Polonia i oficjalny tytuł najpiękniejsze Polki. W konkursie reprezentowała województwo dolnośląskie, ale pochodzi ze Strobic koło Nysy. 📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Michał Wiśniewski poszedł z córką na studniówkę. Artysta pokazał klasę względem byłej żony Michał Wiśniewski od lat pozostaje jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Wokalista i lider zespołu "Ich Troje" był kilkukrotnie żonaty i doczekał się pokaźnej gromadki pociech. Artysta doczekał się także studniówki swojej najstarszej córki i nie krył dumy z córki. Nie omieszkał również pięknie podziękować jej matce, a swojej byłej żonie.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei