Prasówka 2.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 2.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 2.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 2.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Te miejsca poleca National Geographic w Beskidach! Co warto odwiedzić? [LISTA TOP 15] Zobacz ZDJĘCIA Województwo śląskie, z Beskidami na czele, zyskało uznanie National Geographic jako jedno z najbardziej fascynujących miejsc do odwiedzenia. Ten region to klejnot w polskiej koronie, oferujący niezliczone atrakcje, które zaspokoją pragnienia każdego podróżnika. Od malowniczych krajobrazów po znaczące punkty historyczne, Beskidy i okolice to kraina, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Odkryj niezwykłe Beskidy i zanurz się w fascynującej podróży po ich zakątkach!

Prasówka 2.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prudnicka policja poszukuje zagioną 14-letnią dziewczynkę Bożenę Grabowską W czwartek 1 lutego zaginęła 14-letnia Bożena Grabowska z Prudnika. Wyszła z domu do szkoły i jej ślad się urwał.

📢 Horoskop codzienny na piątek 2 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 2 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 2.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Wypadki w Polsce z lat 1920-1939 na archiwalnych zdjęciach [1.02.2023] Oto wypadki i katastrofy w Polsce na przedwojennych zdjęciach. Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Sprawdź szacunkowe wyliczenia [2.02.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Horoskop dzienny na jutro (2.02, piątek). Które znaki zodiaku nie będą zadowolone z układu gwiazd? Przeczytaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w piątek 2.02.2024. Czy Cię to zasmuci? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 2.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Dla strażaków ochotników roku 2023 był spokojniejszy. Zanotowali znaczny spadek interwencji Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie była najbardziej zapracowaną jednostką ochotniczej straży w województwie opolskim w 2023 roku. Wysyłano ją do akcji średnio co trzy dni. Pozycję lidera w rankingu wyjazdów utrzymuje drugi raz z rzędu. 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Personalne przetasowania w urzędzie wojewódzkim w Opolu. Są kolejni nowi dyrektorzy Trwają zmiany kadrowe w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Monika Jurek odwołała szefów trzech ważnych działów urzędu i powołała ich następców. 📢 Powstają tu m.in. filtry do Formuły 1. Rusza rozbudowa kompleksu przemysłowo-logistycznego CTPark. Kolejna inwestycja w Opolu Ruszyła budowa piątego budynku w ramach parku przemysłowo-logistycznego CTPark Opole. Rozbudowa kompleksu związana jest z ekspansją firmy UFI Filters Poland, która dotychczas zajmowała powierzchnię 6 000 mkw. Włoski producent systemów filtracyjnych dla branży motoryzacyjnej podwoi przestrzeń najmu. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 01.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Internet żartuje ze sportowców. Oto najlepsze memy o sporcie i naszych sportowcach. Lewandowski, Świątek, Milik i inni 1.02.2024 Kto z nas nie lubi memów? Wyjątkowo popularne są natomiast te o sportowcach. Wszyscy znamy przecież "Gówniare z paletkom", żarty z Arkadiusza Milika czy humorystyczne obrazki z Robertem Lewandowskim. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu. 📢 Grzywka francuska wizualnie odmładza, ukryje dysproporcje twarzy i drobne zmarszczki na czole. Na taką fryzurę stawiają gwiazdy Francuska grzywka to znana i uwielbiana fryzura od czasów Brigitte Bardot. Ogromną popularność zyskała dzięki gwiazdom, ale nie tylko. Warto skupić się na jej wielu zaletach. Przede wszystkim pasuje kobietom w różnym wieku, kształcie głowy i ma magiczną moc odmładzania. Zobacz, kto powinien skusić się na francuską grzywkę i jak ją obciąć.

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

📢 Arkadiusz Wiśniewski wystartuje w wyborach. Zapowiedział, że po raz trzeci chce zostać prezydentem Opola Arkadiusz Wiśniewski zapowiedział, że wystartuje w najbliższych wyborach samorządowych. Ponownie będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta Opola.

📢 Akwarium w opolskim zoo czeka na zwiedzających. Tak wygląda dom płaszczek, rekinów i muren Akwarium za 25 milionów złotych w opolskim zoo jest już gotowe na przyjęcie zwiedzających. Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na 1 marca. 📢 Ważą się losy politycznego mariażu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Senator Piotr Woźniak: "jestem wielkim orędownikiem takiej współpracy” Chociaż Koalicja Obywatelska i Lewica nie wystawią wspólnej listy wyborczej w całym kraju, istnieje jeszcze możliwość wspólnego startu tych dwóch partii na poziomie Opolszczyzny. Czasu na podjęcie decyzji nie ma jednak dużo, bo za dwa tygodnie mija termin zgłaszania komitetów wyborczych. 📢 Jajcarze żartują z zakochanych. Oto walentynki z przymrużeniem oka Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych!

📢 To ekranizacja Dragon Ball Z? Nie, to postacie z anime od SI wyglądają tak niesamowicie, że nadają się na pomysł na film. Przekonaj się sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realistycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. 📢 Najlepsze czeskie memy! Śmieszne czeskie słowa, które na pewno cię rozbawią! 1.02.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 01.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 01.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 01.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Proces małżeństwa spod Prudnika, oskarżonego o pobicie 14-letniego Polaka i 17-letniego Ukraińca Sąd Rejonowy w Prudniku bada okoliczności bójki, do jakiej doszło w sylwestrową noc 2022/2023 w wiosce pod Prudnikiem. Poszkodowanym jest 14-letni wówczas Polak i 17-letni Ukrainiec, a podejrzani mieli mu dodatkowo grozić na tle narodowościowym.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 1 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 1 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 1.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Horoskop na luty 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. W tym miesiącu wiele się wydarzy! 3 znaki zodiaku powinny uważać Horoskop na luty to przepowiednia na najbliższe 29 dni. Rok 2024 to tzw. przestępny, a to oznacza, że może się wiele wydarzyć. Kto odnajdzie miłość, kogo czeka rozstanie, komu sprzyjać będzie fortuna oraz jak ułożą się sprawy zawodowe. Tego wszystkiego dowiesz się z horoskopu miesięcznego na luty.

📢 Gdzie morsować w Opolu i regionie? Te miejsca na zimne kąpiele wybierają Opolanie. Hity sezonu 2024 Morsowanie stało się jedną z ulubionych aktywności Polaków w ostatnich latach. Wiele osób zdecydowało się spróbować swoich sił, licząc, że kąpiel w lodowatej wodzie poprawi ich odporność. Ważne jednak, by z głową wybierać akweny. Gdzie morsować na Opolszczyźnie? Możliwości jest sporo. W naszej galerii prezentujemy zestawienie najpopularniejszych miejsc w regionie.

📢 Prawdziwe perełki na wojskowych przetargach. Armia sprzedaje quady, samochody, sprzęt sportowy, rolniczy i budowlany Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje!

📢 Takie rzeczy tylko we Wrocławiu! Stolica Dolnego Śląska na zdjęciach z początku XXI wieku. Zobaczcie unikatowe fotografie Początek XXI wieku to nie tak dawno. Wrocław zdążył jednak zmienić się przez ten czas - i to całkiem sporo. W miejsce starych budynków powstały nowe hotele i galerie handlowe, wyremontowano ulice, do lamusa odeszły niektóre tramwaje. Wybraliśmy dla Was 15 archiwalnych zdjęć sprzed 23 lat. Zobaczcie!

📢 Powstał film o Janie Zamoyskim i słynnej bitwie pod Byczyną. Jego twórcy przyjechali do Byczyny Mieszkańcy Byczyny mieli okazję spotkać się z twórcami filmu „Gra o koronę”. Jest on poświęcony postaci hetmana Jana Zamoyskiego, który dowodził wojskami Rzeczypospolitej w starciu pod Byczyną z oddziałami arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. 📢 Romanse w „Tańcu w gwiazdami”. Nie tylko Cichopek i Hakiel. Zobacz, jakie jeszcze pary połączyło gorące uczucie w programie „Taniec w gwiazdami” jest dla uczestników szansą na naukę tańca i zabłyśnięcie przed kamerami, ale też zdobycie nowych znajomości, przyjaźni, a jak się wielokrotnie okazywało, nawet rozpoczęcie romansu. Show owocowało krótszymi i dłuższymi związkami. Zobacz, kto dzięki programowi znalazł miłość i jakie gwiazdy podejrzewano, niekoniecznie słusznie, o bliższe relacje.

📢 Wypadek w Opolu. 22-letnia kobieta kierująca hondą potrąciła nastolatka na hulajnodze 16-latek jadący na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy na ulicy Sosnkowskiego w Opolu. Takich zdarzeń z udziałem osób na hulajnogach, zwłaszcza elektrycznych, jest coraz więcej. 📢 Paweł Kukiz nie zostanie prezydentem Opola. Kukiz'15 wystartuje w wyborach, ale niesamodzielnie Jeżeli będziemy startować w tych wyborach, mamy takie plany w różnych miejscach, to z całą pewnością nie jako samodzielny komitet, ale jako wspierający czy wchodzący do różnych komitetów lokalnych – wyznał w rozmowie z PAP szef koła Kukiz'15 Paweł Kukiz. 📢 Nocna zasadzka na włamywacza. 37-latek wracał z łupem po robocie. Kryminalni z Opola przedstawili mu już 11 zarzutów Policyjni wywiadowcy z Opola podczas nocnej akcji zatrzymali 37-letniego mieszkańca powiatu opolskiego, który wracał właśnie z włamań na terenie ogródków działkowych. Śledczy zabezpieczyli przy nim rzeczy pochodzące z kradzieży oraz te służące do włamań.

📢 Tak mieszka Robert Stockinger. Zobacz, jak żyje nowy prowadzący „Pytania na śniadanie”. Zaglądamy do domu Roberta Stockingera Kim jest Robert Stockinger, który zadebiutował w roli prowadzącego „Pytanie na śniadanie”? Prezenter to ceniony dziennikarz i syn popularnego aktora – Tomasza Stockingera. Zaglądamy do przytulnego domu topowej gwiazdy „Dzień dobry TVN". Zobacz, gdzie mieszka Robert Stockinger z piękną żoną i dzieciakami. 📢 Polonez maturzystów na opolskim Rynku. Zatańczyło kilkaset par. Była nawet Miss Polonia Na Rynku w Opolu kilkuset maturzystów zatańczyło tradycyjnego poloneza, który jak głosi legenda, przynosi szczęście i pomyślność przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi. Imprezę zorganizowano już po raz 22.

📢 Beata Tadla to nowa prowadząca „PnŚ”. Zobacz, jak wyglądała na początku swojej kariery. Dziennikarka przeszła sporą metamorfozę Beata Tadla to znana dziennikarka, która powraca do TVP i będzie jedną z prowadzących poranny program „Pytanie na śniadanie”. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda? Czy rozpoznasz ją na archiwalnych zdjęciach?

📢 Apteczka na szlaku w Górach Opawskich. Cztery specjalne skrzynki zamontowano w województwie opolskim W czterech miejscach na Opolszczyźnie zagościł projekt „Apteczka na szlaku”. Specjalne skrzynki z cennym w razie nagłego zdarzenia wyposażeniem zamontowano na Głównym Szlaku Sudeckim. To jeden z dwóch – obok beskidzkiego – najdłuższych pieszych szlaków w polskich górach. 📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Basen w Ozimku miał być perełką. Teraz to ruina jak z horroru Kompleks, który miał służyć mieszkańcom od lat popada w coraz większą ruinę. Nad niecką krytej pływalni częściowo zawalił się dach, a wkrótce runąć mogą kolejne jego elementy. Na ścianach wiszą informacje o tym, że obiekt grozi zawaleniem. - Ten teren jest pechowy - mówią mieszkańcy.

📢 Piotr Pośpiech odebrał nominację na wicewojewodę. Czym będzie się zajmował w urzędzie wojewódzkim? Piotr Pośpiech, kluczborski samorządowiec i członek Polskiego Stronnictwa Ludowego odebrał powołanie na stanowisko wicewojewody opolskiego. Polityk wyjawił, jakie obszary będzie nadzorował w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zdradził też, że możliwy jest jego start w wiosennych wyborach samorządowych. Z nowym wicewojewodą spotkało się grono samorządowców z Opolszczyzny. 📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę TOP 20. Ranking za rok 2023 Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Ranking co roku cieszy się bardzo dużą poczytnością i jest przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy, czasem bardzo naprawdę ostrych. Zobaczcie nowe zestawienie wpływowych postaci na kluczborskiej scenie.

📢 Oto noworodki, które przyszły na świat na porodówce w Opolu. Mamom i dzieciom życzymy dużo zdrowia! Dziś prezentujemy zdjęcia 17 noworodków, które w styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 W Opolu powstaje kolejna restauracja KFC. Będzie się mieściła na Zaodrzu u zbiegu ulic Niemodlińskiej i Prószkowskiej To będzie już czwarta restauracja KFC w Opolu. Lokale tej amerykańskiej sieci Kentucky Fried Chicken istnieją już w trzech opolskich galeriach handlowych: Solaris, Karolinka i Turawa Park. Czwarta będzie w osobny budynku.

📢 Taki ranking TOP 10 atrakcji Opolszczyzny opracował Google. Zdziwicie się, co poleca do zwiedzania ten ranking Google jest hegemonem w wyszukiwaniu informacji w internecie. Oto lista najczęściej wyszukiwanych atrakcji Opolszczyzny w wyszukiwarce Google, przygotowaną przez biuro prasowe firmy. Jest kilka zaskoczeń. 📢 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na opolskiej scenie Dżem i Urszula, a na licytacji przelot samolotem nad miastem Na ulicach całej Opolszczyzny i całej Polski kwestują dzisiaj tysiące wolontariuszy z serduszkami. We wszystkich miastach na Opolszczyźnie są koncerty, pokazy, mnóstwo świetnej zabawy i pomagania chorym dzieciom. Zobaczcie wiadomości i zdjęcia z całego regionu.

📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez. 📢 Przemysław Czarnek spotkał się z Opolanami. W Hotelu Weneda powitał go wiwatujący tłum ludzi Ponad 400 osób przyszło na spotkanie z profesorem Przemysławem Czarnkiem, byłym ministrem edukacji, a obecnie posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie zorganizowano w niedzielę (28 stycznia) w Hotelu Weneda w Opolu.

📢 Opolskie morsy znów weszły do wody. Tym razem w charytatywnym celu. To było gorące morsowanie w lodowatej wodzie Opolskie morsy tradycyjnie dołączyły do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Punktualnie o 11:00 kilkudziesięciu pasjonatów lodowatych kąpieli wskoczyło do wody na kąpielisku Bolko.

📢 Przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej w Kędzierzynie-Koźlu. "Służba ojczyźnie to obowiązek i zaszczyt" W uroczystości na kozielskim Rynku wzięli udział żołnierze śląskiej brygady WOT. Przysięgę na wojskowy sztandar złożyli ochotnicy 172. batalionu lekkiej piechoty z Opola. 📢 Studniówka CKZiU w Strzelcach Opolskich 2024. Uczniowie szaleli na parkiecie w dyskotekowym stylu W sobotę (27 stycznia) na swojej zabawie studniówkowej bawili się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, czyli tzw. „Metalówy". Imprezę zorganizowano w restauracji Urban w Łaziskach. 📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Studniówki 2024. Ale była zabawa na balu I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce [ZDJĘCIA] Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce bawili się na balu studniówkowym 13 stycznia w Restauracji pod Lipą w Gorzowie Śląskim. Zobaczcie zdjęcia, które wykonała Katarzyna Młynarczyk.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Tak wyglądają najbogatsze gminy wiejskie na Opolszczyźnie. Tutaj mieszkańcom żyje się dobrze 23.01.2024 Dochody opolskich gmin wiejskich rosną z roku na rok. Coraz więcej włodarzy dobrze zarządza wspólnym majątkiem i umiejętnie sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Przedstawiamy listę 15 najbogatszych samorządów wiejskich na Opolszczyźnie.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Liceum Ogólnokształcące nr 6 z Opola bawiło się na balu maturalnym. Uczniowie spisali się na szóstkę 12 stycznia Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu świętowało jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym – studniówkę. Uroczystość odbyła się w przepięknej scenerii hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Globalny dostawca układów chłodzenia do ciężarówek rozbudował swoją fabrykę w strefie ekonomicznej w Opolu. Wielkie otwarcie inwestycji TitanX Engine Cooling, globalne przedsiębiorstwo posiadające swoje oddziały w: Szwecji, Polsce, Włoszech, Chinach, USA, Brazylii i Meksyku, opracowuje i dostarcza innowacyjne systemy chłodzenia układów napędowych. W Opolu obecne jest od 2018 roku. Właśnie zakończyło rozbudowę.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r.

📢 Oto najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę Top 20 [RANKING 2022] Po raz drugi stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Przed rokiem ranking cieszył się ogromną popularnością i był przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy. Czasem bardzo ostrych! 📢 Studniówki 2022. Tak się bawił Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim bawili się na balu maturalnym 29 stycznia w restauracji przy Pałacu Pawłowice.

