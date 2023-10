Prasówka 2.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bestsellery na jesień. Te książki musisz przeczytać! Sprawdzą się idealnie na długie jesienne wieczory. TOP 20 pozycji”?

Prasówka 2.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bestsellery na jesień. Te książki musisz przeczytać! Sprawdzą się idealnie na długie jesienne wieczory. TOP 20 pozycji Jesień to nie tylko pora roku, kiedy drzewa przebarwiają się na złoto i czerwień, a powietrze wypełnia się aromatem opadających liści. To także czas, kiedy wielu z nas z chęcią schodzi z powierzchni ziemi, by zanurzyć się w fascynującym świecie literatury. Długie i chłodne wieczory stwarzają idealny klimat do zagłębiania się w książki, które przyciągają swoją intrygującą fabułą, pobudzają wyobraźnię lub pozwalają oderwać się od codziennych trosk. Jest to także moment, kiedy na scenie literackiej pojawiają się najnowsze bestsellery, które zdobywają serca czytelników na całym świecie. Zebraliśmy listę 20 książek, w które warto zajrzeć. Sprawdźcie!

📢 Jakie są najmądrzejsze rasy psów? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Czy Twój pies zalicza się do mądrali? Sprawdź!

📢 Hydrauliczna wpadka? Mało powiedziane. Bubel i fuszerka. Sprawdź popis niekompetencji fachowców z internetu Hydrauliczna wpadka w tym przypadku to mało powiedziane. Zobacz zbiór najśmieszniejszych pomyłek fachowców z polskiego internetu. Pierwsza liga bubli i fuszerek pseudofachowców. Jak ktoś mógł dokonać takiej naprawy? Kto za to zapłacił? Pytań jest mnóstwo, jednak odpowiedzi brak. Sprawdź śmieszne pomyłki hydraulików z internetu.

Prasówka 2.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024 roku. Taka będzie wysokość opłaty abonamentowej Znana jest wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Opłatę za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu RTV oraz ile wynoszą zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc.

📢 Horoskop dzienny na jutro (2.10, poniedziałek). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może Ci się przytrafić w poniedziałek 2.10.2023. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 2.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Oto najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy 1.10.2023 Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku... 📢 Orlen Superliga. Gwardia Opole walczyła, ale nie dała rady pokonać Orlenu Wisły Płock [ZDJĘCIA] Gwardia Opole momentami potrafiła mocno przeciwstawić się Orlenowi Wiśle Płock, ale ostatecznie uległa jej u siebie 25:30 w meczu 7. kolejki Orlen Superligi.

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Zaczyna się szklenie i zadaszanie obiektu. Budowla robi wrażenie. Tak wygląda postęp prac Nowy stadion powstaje przy ul. Technologicznej w Opolu. Obiekt ma być gotowy w 2024 roku. Swoje mecze będzie na nim rozgrywała Odra Opole, ale nie tylko. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 2 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta,a Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 2 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 2.10.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 I Opolski Bieg Rotmistrza Pileckiego w Głubczycach. 400 uczestników walczyło na trzech trasach. Biegnąc upamiętniali bohatera Prawie 400 biegaczy, także z kilkami, wózkami, a nawet na hulajnogach, stanęło na starcie I Opolskiego Biegu Rotmistrza Pileckiego, jaki zorganizowano w niedzielę 1 października w Głubczycach. 📢 Szpital w Nysie będzie obniżał pensje dla pielęgniarek z magisterium i specjalizacją. ZOZ-u nie stać na realizację ustawy Szpital powiatowy w Nysie nie jest w stanie udźwignąć podwyżek dla pielęgniarek, które wynikają z obowiązujących od roku przepisów – przyznał na piątkowej sesji rady powiatu nyskiego p.o. dyrektor ZOZ w Nysie Jerzy Hajduga. I zapowiedział, że zamierza ograniczyć pensje w tej grupie zawodowej. 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Ile trzeźwiejemy po piwie czy winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 1.10.2023 Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Nowe boisko w szkole podstawowej w Racławicach Śląskich. Uczniowie czekali na to od lat Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Racławicach Śląskich od kilku dni może się cieszyć nowym, wspaniałym boiskiem sportowym. Na otwarciu i poświęceniu był nawet tort. 📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Ulubiona przez opolan giełda oferuje niemal wszystko: antyki, porcelanę, stare monety, płyty winylowe i wiele innych ciekawych rzeczy W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Zobacz, co oferowano na sprzedaż w niedzielę 1 października 2023 r.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Policjanci z Nysy z nagrodą im. Andrzeja Struja. Z poświęceniem uratowali życie człowiekowi nad przepaścią Dwoje policjantów z Nysy otrzymało od ministra spraw wewnętrznych prestiżową nagrodę im Andrzeja Struja za uratowanie życia człowiekowi, który chciał skoczyć z wiaduktu. 📢 NIK twierdzi, że były wojewoda dopuścił się nieprawidłowości, a ten odpiera zarzuty Opolska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli kontrolowała wybrane aspekty przeciwdziałania w województwie opolskim pandemii COVID-19. Według kontrolerów doszło do nieprawidłowości. NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego wojewodę Adriana Czubaka. Z kolei były włodarz nie zgadza się z oskarżeniami. 📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Seksowna Ewa Swoboda i jej wyrzeźbione ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Najdroższe mieszkanie na sprzedaż w Polsce znajduje się na ul. Złotej w Warszawie. To luksus tylko dla najbogatszych Luksusowe mieszkanie zlokalizowane jest w samym centrum Warszawy na prestiżowej ul. Złotej (Śródmieście). Kto zostanie właścicielem tej nieruchomości, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 25 mln złotych. To 3-pokojowe mieszkanie ma najwyższą cenę spośród wszystkich tego typu ogłoszeń w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (01.10.2023 r.). Zobacz, jak mieszkanie prezentuje się na zdjęciach. 📢 Ostrzeżenie GIS! 1.10.2023 Salmonella w mięsie! Produkty wycofane ze sklepów Auchan, Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland 1.10.2023 Salmonella w mięsie mielonym. Sprawdź! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży.

📢 W Opolu trwa święto piwa. W tym roku jest też połączone z Dniami Kultury Czeskiej. Mamy program na niedzielę Duży namiot, a w nim stoiska z dziesiątkami rodzajów piwa od piątku goszczą na opolskim Rynku. Trwa tam święto piwa 2023, które w tym roku połączone jest z Dniami Kultury Czeskiej. 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (1.10.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 W poniedziałek rusza remont wiaduktu w centrum Opola. Kierowcy muszą szykować się na spore utrudnienia. Będzie ruch wahadłowy Miejski Zarząd Dróg w Opolu wyremontuje nawierzchnię wiaduktu im. Żołnierzy Wyklętych w Opolu. Prace potrwają około dwóch miesięcy. 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak teraz sobie radzi? [1.10] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 1 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta,a Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 1 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 1.10.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Ile można zjeść ziemniaków? Oto skutki jedzenia ziemniaków! Ile kalorii mają ziemniaki? To dzieje się, jak jesz ziemniaki 1.10.2023 Ziemniaki tuczą i są niezdrowe? Ile kalorii mają ziemniaki? Czy słusznie są owiane złą sławą przez dietetyków. Czy może jednak to tylko mit, a ziemniaki są kopalnią wartości odżywczych? Według Generalnego Urzędu Statystycznego Polacy w ostatnich latach spożywają coraz mniej ziemniaków.

📢 "W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem". Zobacz TOP 15 kultowych tekstów z serialu Znacie kultowe cytaty ze "Świata według Kiepskich"?

Losy tej przeciętnej polskiej rodziny mieszkającej w jednej z wrocławskich kamienic śledziła cała Polska!

Serial komediowy emitowany był od 16 marca 1999 do 16 listopada 2022. 20 marca 2023 opublikowano na Platformie Polsat Box Go ostatni odcinek, dostępny tylko na tym portalu. Opowiadał historię rodziny, której członkowie pomimo niewielkich zarobków i licznych problemów dnia codziennego, w humorystyczny sposób mierzyli się z rzeczywistością. Osobliwe perypetie Ferdynanda Kiepskiego, jego sąsiadów i rodziny ściągały przed telewizory prawdziwe tłumy! 📢 Co mówi twój dzień urodzenia? Sprawdź, w jakim dniu przyszłaś na świat i dowiedz się, czy jesteś leniuchem, marzycielką, a może optymistką Data urodzenia mówi nam bardzo dużo o nas samych. Podobnie jest z dniem tygodnia. Dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o swoich cechach charakteru, poznać słabe i mocne strony, a nawet rozszyfrować swoją przyszłość. Każdy dzień tygodnia ma przypisaną planetę – podobno to właśnie ich energia decyduje, jacy jesteśmy.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 1.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 1.10.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 1.10.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Kopce kreta? Nie! To powstaje nowy park w Opolu. Będzie ładnie? Tak wygląda zaawansowanie prac przy przebudowie placu przed dworcem PKP W nowym parku, który ma być wizytówką Opola, nie zabraknie między innymi zieleni, ławeczek, pergoli czy elementów placu zabaw dla najmłodszych. Ma być zielono i przytulnie.

📢 Teraz będą mogli lepiej pomagać. Stowarzyszenie TRISO z Opola otworzyło Centrum Aktywności i Rehabilitacji Stowarzyszenie TRISO z Opola po latach funkcjonowania w wynajmowanych lokalach otworzyło wreszcie swoje własne Centrum Aktywności i Rehabilitacji. Od teraz codziennie odbywać się tam będą spotkania, zajęcia rehabilitacyjne i warsztaty.

📢 Myśliwska ambona runęła na 54-latka. Do wypadku doszło w Szydłowicach w powiecie brzeskim. Rannego do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u Okoliczności wypadku wyjaśniają teraz policjanci z Brzegu. W akcji ratunkowej wzięli też udział strażacy oraz załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 50 osób liczy honorowy komitet poparcia Marcina Ociepy. Na liście ludzie nauki, przedsiębiorcy i samorządowcy W sobotnie przedpołudnie (30.09) zaprezentowana została lista osób, które zdecydowały się oficjalnie poprzeć kandydaturę Marcina Ociepy do Sejmu. Wynika z niej, że wiceminister obrony narodowej może liczyć na mocne wsparcie środowiska naukowego, biznesu, samorządu i społeczników z całego województwa.

📢 Czeka cię zakup opału? Nie daj się oszukać! Jak sprawdzić jakość węgla? Zadbaj o swój piec i portfel. 5 rad, jak wybrać dobry węgiel Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nieunikniony zakup opału do ogrzewania naszych domów. Dla wielu z nas jest to coroczny rytuał, który wiąże się z wyborem odpowiedniego węgla. Jednak wybór ten może być trudny i przynoszący wiele dylematów. Jaki rodzaj węgla wybrać? Jak sprawdzić jego jakość? Jak nie dać się oszukać przez sprzedawców? To pytania, na które warto znać odpowiedzi, aby zadbać nie tylko o nasz komfort, ale także o portfel. Sprawdź jak wybrać dobry węgiel i uniknąć pułapek związanych z zakupem opału. 📢 Horoskop codzienny na sobotę 30 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 30 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 30.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Ponad 10 milionów złotych trafi na renowację i remont zabytków w powiecie nyskim. Blask odzyska m.in.: kościół NMP przy Rynku solnym Ponad 7 milionów złotych otrzymały świątynie z Nysy na prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane. Dofinansowanie otrzymały: kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy Rynku Solnym. 📢 Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Perła Dolnego Śląska - idealna opcja na jesienną wycieczkę! Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku nazywany jest perłą. Dodajmy, że nie jest to nazwa na wyrost. Obiekt przyciąga tłumy turystów, a co równie ważne - systematycznie odzyskuje swój dawny blask. Naszym zdaniem to bez wątpienia idealne miejsce na jesienną wycieczkę, tym bardziej, że znajduje się niecałą godzinę drogi z Wrocławia. Zobaczcie zdjęcia i przeczytajcie więcej na temat pałacu Marianny Orańskiej.

📢 Wojna cenowa w sklepach zaczyna się rozkręcać. Gdzie jest najtaniej? „Można zaoszczędzić nawet 100 zł na jednych większych zakupach" Okazuje się, że obecnie ceny najwolniej rosną nie w dyskontach, a w hipermarketach. Eksperci podkreślają, że między hipermarketami i dyskontami panuje ostra rywalizacja, bo raz wygrywa jeden, a raz drugi segment. Jednak chcąc naprawdę zaoszczędzić na codziennych zakupach, warto zaplanować, gdzie udamy się po konkretne produkty, różnica na paragonie może okazać się naprawdę spora. – Na jednych większych rodzinnych zakupach w hipermarketach konsument może zaoszczędzić od 50 do nawet 100 zł – komentuje Robert Biegaj, ekspert rynku retailowego. 📢 Niesamowity Dolny Śląsk: mniej znane i intrygujące miejsca. Tajemnicze cmentarzysko, wulkaniczne pozostałości i pałacowe ruiny Województwo dolnośląskie przez większość mieszkańców Polski uważane jest za najbardziej urokliwe w kraju. Jest w tym sporo racji – pełno tam zamków i innych zabytków, są także zapierające dech krajobrazy i malownicze ścieżki prowadzące na górskie szczyty. Atrakcji jest tam tak wiele, że ciężko zobaczyć je wszystkie. Jeśli chcecie poznawać ten region poza utartymi szlakami, poznajcie niesamowite i mniej znane miejsca na Dolnym Śląsku: oto tajemnicze cmentarzysko, wulkaniczne pozostałości i pałacowe ruiny.

📢 Już wkrótce KOWR rozdysponuje prawie 11 tys. hektarów ziemi wśród opolskich rolników. Kto je dostanie? W tym i przyszłym roku do opolskich rolników wróci ponad 11 tysięcy hektarów ziemi, będącej w zasobie zarządzanym przez opolski oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zapowiedział to wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. 📢 Najlepsze gry na Pegasusa. Pamiętasz je? Wspominamy 9 ikonicznych i najchętniej kupowanych tytułów z bazarów i rynków Pegasus to nazwa, którą określało się każdą chińską podróbkę japońskiej konsoli Nintendo Famicom. Dla wielu graczy była to pierwsza pełnoprawna konsola, którą podłączało się do telewizora. Gry były tanie i ogólnodostępne na każdym lokalnym rynku czy bazarze. Oczywiście gry na Pegasusa nie były licencjonowane, a ich zawartość często różniła się od tego, co mówiła naklejka na nośniku. Zobacz najlepsze i najlepiej wspominane gry na Pegasusa.

📢 Tyle składek musisz zgromadzić, żeby dostać godziwą emeryturę. Ile jeszcze ci brakuje? Sprawdź szczegóły! Wysokość emerytur spędza sen z powiek nie tylko seniorom, a temat emerytur stażowych wraca w ostatnich dniach tym częściej. Rząd planuje zachęcać do dłuższej pracy, ale pozostawia seniorom także możliwość wyboru. Sprawdzamy, jaka wysokość składek da godziwą kwotę emerytury? Jakie to kwoty? I czym jest turystyka emerytalna? 📢 Waloryzacja emerytur na nowych zasadach? Mowa o świadczeniach wyższych o 200, a nawet 400 zł Najbliższa waloryzacja emerytur czeka nas w marcu 2024 roku. Już teraz wiemy, że będzie ona niższa niż w bieżącym roku ze względu na spadającą średnioroczną inflację, jednak rządzący prawdopodobnie będą chcieli wyciągnąć pomocną dłoń do części seniorów. Kto dostanie wyższą emeryturę? Jaki wskaźnik waloryzacji będzie w 2024?

📢 Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Aż 50 zabytków z terenu Opolszczyzny dostało dotację [LISTA] 3248 inwestycji za blisko 1,8 miliarda złotych - tak wyglądać będzie II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Aż 50 zadań zostanie wykonanych w województwie opolskim. Zobaczcie listę inwestycji i kwoty przyznanych dotacji. 📢 Filharmonia Opolska to nie tylko muzyka poważna. Przedstawiono harmonogram nowego sezonu 2023/2024. Mają ofertę dla każdego Filharmonia Opolska przedstawiła plany na rozpoczynający się sezon. W programie są nie tylko koncerty symfoniczne, ale też występy kameralne, propozycje dla rodzin i zajęcia artystyczne, czy też propozycje nieco lżejsze, jak koncerty muzyki filmowej. Każdy znajdzie swoje miejsce podczas uczty muzycznej.

📢 Nagrodzeni medalem Za zasługi dla Elektrowni Opole Wśród kilkudziesięciu pracowników Elektrowni Opole, których wyróżniono podczas akademii z okazji święta branżowego i 30-lecia zakładu, znalazło się siedmiu odznaczonych prestiżowym medalem „Za zasługi dla Elektrowni Opole”.

📢 Rajd lamborghini pasem awaryjnym autostrady A4 pod Brzegiem. Pirat drogowy namierzony Lamborghini należy do firmy leasingowej. Policjanci ustalili, że jechał nim 28-letni mieszkaniec województwa śląskiego. 📢 III Forum Rozwoju Regionalnego w Opolu. Rozmawiano o współpracy samorządu i rządu oraz priorytetach dla rozwoju Opolszczyzny III Forum Rozwoju Regionalnego odbyło się w czwartek, 28 września. Przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, ale też biznesu i nauki spotkali się w Opolu, by rozmawiać na temat przyszłości Opolszczyzny i kierunków rozwoju regionu. Przy tej okazji wręczono kilkadziesiąt odznaczeń, medali, dyplomów dla mieszkańców Opolszczyzny zasłużonych w obszarach biznesu, rolnictwa, turystyki i edukacji. Obszerna fotorelacja z inauguracji wydarzenia i uroczystego odznaczania Opolan znajduje się w galerii. 📢 Kolejni nielegalni imigranci zatrzymani na Opolszczyźnie. 43 Syryjczyków jechało na pace samochodu ciężarowego. Problem narasta W samochodzie zatrzymanym w okolicy Niemodlina byli mężczyźni i dzieci w wieku od około 10 do 15 lat. Ciężarówką kierował natomiast Polak, który miał już cofnięte prawo jazdy. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające.

📢 W Opolu oddano do użytku nową drogę. Połączyła ulice Prószkowską i Krapkowicką. Trakt powstał w ramach budowy marketu Aldi W południowej części Opola powstała nowa droga. Odcinek o długości 200 metrów połączył ulice Krapkowicką i Prószkowską. Łatwiejszy będzie dojazd m.in. do budowanego marketu, centrum przesiadkowego czy nowego przedszkola. 📢 Ta sieć handlowa chce sprzedać swoje sklepy. Grupa ogłosiła decyzję: wycofuje się z Polski Grupa SPAR ogłosiła decyzję o zamiarze sprzedaży biznesów prowadzonych przez SPAR w Polsce. Trwają poszukiwania potencjalnego inwestora. Sieć ma obecnie w Polce 212 sklepów detalicznych. Ponadto posiada firmę produkującą dania gotowe oraz dwa centra dystrybucyjne obsługujące region południowej i środkowej Polski.

📢 Wielki horoskop dla kobiet na październik 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP dla kobiet na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jaki to będzie miesiąc u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria poznała już Waszą przyszłość.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Autostrada Wrocław - Berlin prawie gotowa! Otwierają całość, zaczęło się odliczanie. Aktualne zdjęcia! Dzięki tej inwestycji prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, już za chwilę z Wrocławia do Berlina będziemy mogli jechać jak po sznurku! Z wykorzystaniem istniejącej autostrady nr 15 i 13 po niemieckiej stronie oraz A4 i oddawanej lada dzień, przebudowywanej A18, będzie to bardzo komfortowa podróż. Niespełna 350 kilometrów powinniśmy pokonać już teraz w mniej niż 3 godziny! Na przebudowywanych jeszcze odcinkach drogi A18 trwają już ostatnie prace, pojedziemy tamtędy lada dzień.

📢 Nocą na ulicach Strzelec Opolskich gasną latarnie. Gmina oszczędza, ale część radnych domaga się przywrócenia oświetlenia Gmina Strzelce Opolskie od listopada ubiegłego roku oszczędza prąd przez wygaszanie latarni na noc. Początkowo nikt nie protestował, ale teraz ludziom przestaje się to podobać. Przywrócenia oświetlenia ulicznego domaga się część radnych. 📢 Gala ludzi kultury w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu. Nagrodzono najaktywniejszych [ZDJĘCIA] Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 2023 zostały przyznane w środowy wieczór na uroczystej gali w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Łącznie wyróżnionych zostało kilkadziesiąt osób związanych z muzyką, sztuką, muzealnictwem i wieloma innymi dziedzinami kultury. 📢 Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Zobacz najśmieszniejsze memy o kobietach „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus" - to tytuł bestsellerowej książki. Różnice i w odmienności płci czasem stwarzają problemy w związkach, a czasami są po prostu tematami żartów i memów. Sami zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Wykonawca spod Opola wziął ponad 60 tysięcy złotych za remont dachu i zniknął. Kosztowny problem dwójki opolan Poważny problem mają przed sobą wobec zbliżającej się nieuchronnie zimy państwo Weronika i Szymon z Opola. Firma, która miała wyremontować im dach, ściągnęła starą konstrukcję dachową, po czym zabezpieczyła dom jedynie folią ochronną i zniknęła. Na dodatek razem z wykonawcą zniknęło ponad 60 tysięcy złotych, które miały zostać przeznaczone na materiały i robociznę. 📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. 25 września obchodzimy Dzień Budowlańca. Jacy są nasi fachowcy? Najlepsi! Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. W poniedziałek 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca. Z tej okazji zapraszamy Was do naszej galerii z najlepszymi memami, gifami i żartami o budowlańcach. Ale nie wierzcie w stereotypy! Nasi fachowcy są najlepsi. Zobaczcie i uśmiechnijcie się!

📢 Droga ekspresowa S11. Taki będzie przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna. Przetarg został już ogłoszony [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Zainteresowanie ze strony wykonawców jest duże. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy już za cztery lata. Obwodnica Olesna już została otwarta. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę. 📢 Janusz Kowalski deklaruje, że pozbawi Mniejszość Niemiecką przywileju wyborczego. "Rząd nie może wisieć na włosku mniejszości" W poniedziałek (25 września) przed siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski zadeklarował, że złoży projekt ustawy, który ma zlikwidować przywileje mniejszości niemieckiej w Polsce. Argumentował: "Tyle praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce, ile praw dla mniejszości polskiej w Niemczech".

📢 Nowe fotoradary na drogach w województwie opolskim. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Zobacz, gdzie stoją Na drogach w całym województwie opolskim stanęły nowoczesne fotoradary Mesta Fusion, które mierzą jednocześnie prędkość 32 samochodów. Zamontowane zostały także fotoradary nowej generacji Multiradar CD. Zobaczcie, w których punktach na Opolszczyźnie stanęły lub jeszcze staną nowe fotoradary. 📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 24.09.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 24.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni. 📢 7 niesamowitych jesiennych miejscówek na Dolnym Śląsku. Tu jest wyjątkowo pięknie! W tym roku zarówno jesień kalendarzowa, jak i astronomiczna rozpocznie się tego samego dnia - w sobotę 23 września. Wykorzystajcie weekend, pożegnajcie lato i przywitajcie jesień długim spacerem, wyprawą w góry, do lasu lub nad jeziora. Na Dolnym Śląsku, są miejsca, gdzie jesienią jest niesamowicie, nawet jeżeli za oknem aura jest deszczowa. Poznajcie je.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Oto kandydaci do Sejmu z województwa opolskiego. Wszystkie listy w wyborach 2023. Głosowanie już 15 października W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 7 list, 12 mandatów do zdobycia i 168 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów. 📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Tyle wyniesie waloryzacja emerytur 2024! Świadczenie dla seniorów wzrośnie nawet o 500 zł! Sprawdź przykłady Waloryzacja emerytur w 2024 będzie wyraźnie odczuwalna. Nie znamy jeszcze konkretnych wartości wskaźnika waloryzacji, ale już możemy powiedzieć, że waloryzacja będzie jedną z większych w historii. W mediach i rządzie już pojawiają się konkretne sugestie. Sprawdziliśmy, o ile wzrośnie emerytura Polaków, jeśli te prognozy wejdą w życie. Możliwe są podwyżki nawet o kilkaset złotych.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Festiwal Dyń w Krapkowicach 2022 - największa dynia waży 604,5 kg. Wyhodował ją Maciej Stępień z Wydrzyna Na Festiwal Dyń w Krapkowicach zjechali hodowcy tych warzyw z różnych zakątków kraju. Ważnym punktem imprezy było też bicie rekordu w lepieniu pierogów z dyniowym farszem.

