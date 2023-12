Prasówka 2.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach”?

Prasówka 2.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii.

📢 Bez prądu w opolskim. Gdzie 2.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 2.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w opolskim.

📢 Tak bawią się piękne dziewczyny na gorących imprezach. TOP 33 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Przed nami ostatnia imprezę w klubie przed przerwą adwentową. Przygotowaliśmy galerię 33 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie.

📢 Paige Spiranac, najpiękniejsza golfistka świata żali się na hejterów i walczy z fake kontami w mediach społecznościowych Paige Spiranac to najpiękniejsza golfistka świata, która została wybrana nawet przed magazyn "Maxim" najseksowniejszą kobietą świata. Paige, które profil na Instagramie śledzi 3,9 milionów Internautów, ostatnio żaliła się na hejterów, którzy podszywają się pod jej konta. Amerykanka dziennie zgłasza nawet 20 fake kont! Zobaczcie najnowsze zdjęcia słynnej golfistki.

📢 Boże Narodzenie dawniej. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały przygotowania świąteczne i spędzano ten wyjątkowy czas Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 Bożonarodzeniowy Jarmark na rynku w Katowicach. Karuzele, pierniki, miody i iście świąteczna atmosfera! ZDJĘCIA Magia wypełniła rynek w Katowicach, gdzie w ramach corocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego można doświadczyć prawdziwej atmosfery świąt. W ostatnich dniach lokalni rzemieślnicy i artyści prezentują swoje wyjątkowe dzieła: pierniki, ozdoby, miody, dekoracje do domu... Zobaczcie sami, co można tu znaleźć! 📢 Horoskop codzienny na sobotę 2 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 2 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 2.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Spoofing w Brzegu. To nie nazwa imprezy, tylko oszustwo. 35-letnia mieszkanka Brzegu straciła 45 tysięcy złotych W dzisiejszych czasach zakupy, zamówienia, a nawet umowy możemy załatwić zdalnie. Ale takie udogodnienia mają także swoją ciemną stronę. To raj dla oszustów. 35-letnia mieszkanka Brzegu została oszukana na 45.000 złotych. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 45 lat temu Olesno odznaczono orderem państwowym za odbudowę miasta z wojennych zgliszczy. Tak wtedy wyglądało [ZDJĘCIA] W 1978 roku Olesno i jego mieszkańcy zostali odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za podniesienie się z wojennych ruin. Zobaczcie na zdjęciach, jak wtedy wyglądało miasto. W 1945 roku zostało zniszczone w 75 procentach!

📢 Energia Strzelca daje moc, ale i może wyczyścić portfel. Uważaj na pochopne decyzje. HOROSKOP na sobotę 2 grudnia 2023 r. Horoskop dzienny na sobotę 2 grudnia 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Od dziś uważaj na Merkurego, który do świąt zagnieździ się w znaku Koziorożca! Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 01.12.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [2.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na jutro (sobotę, 2.12). Które znaki zodiaku powinny mieć się na baczności? Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w sobotę 2.12.2023. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 2.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 My, Polacy. O polskości Śląska w Opolu. Wystąpił Darek Maleo Malejonek, prezentowana jest wystawa plenerowa Koncert Darka „Maleo" Malejonka, wystawa plenerowa, album, płyta i lekcje multimedialne składają się na projekt „My Polacy. O polskości Śląska”. W piątek (1 grudnia) inicjatywa miała swoją odsłonę w Opolu. 📢 Kluczbork w bieli wygląda jak z Narnii. Zobacz zimowe zdjęcia Macieja Knapy Śnieg w tym roku pada już od listopada. Wokół nas robi się baśniowa sceneria. Zobaczcie, jak bajecznie wygląda Kluczbork przysypany białym puchem. Przypomina scenerię znaną z filmowej adaptacji „Opowieści z Narnii”.

📢 Masz dość mrozu i zimna? Oto TOP 20 najlepszych miejsc na wczasy w grudniu w Europie [RANKING] Nie ma jeszcze zimy, wciąż trwa przecież kalendarzowa jesień, ale mróz i śnieg już mocno dały nam się w znaki. Może zatem warto wybrać się urlop w ciepłych krajach? Biura podróży kuszą teraz niskimi cenami. Oto ranking najlepszych plaż i najcieplejszych miejsc w Europie w grudniu. 📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół.

📢 Jakie ceny węgla w 2023? Sprawdzamy, ile kosztuje tona węgla w grudniu. Promocja na węgiel w PGG bije rekordy! W składach PGG promocje na węgiel biją rekordy popularności. Tymczasem w ostatnich tygodniach zanotowano najwyższe ceny węgla dla elektrowni, co także wpływa na każdego z nas. A jakie są ceny węgla na składach i w marketach? Sprawdzamy, kto zyska i kto straci na wahaniach cen węgla w Polsce. Sprawdzamy, do kiedy trwa promocja na węgiel w PGG!

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki. 📢 Wrocławska sieć sklepów AGD i RTV złożyła wniosek sanacyjny i upadłościowy. Koniec zakupów w Neonecie? Miesiąc przed Świętami Bożego Narodzenia jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci sklepów z towarami AGD, RTV, GSM i IT w Polsce złożyła do wrocławskiego sądu dwa wnioski, w tym o wszczęcie postępowania upadłościowego. Co to oznacza dla klientów?

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 1.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Te psy czekają na adopcję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród kundelków jest wielu weteranów. Pokochalibyście? Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Kożlu dla bezdomnych zwierząt w czeka na odpowiedzialne osoby, które zaopiekują się czworonogami. Większość psów trafiła do przytuliska bo błąkała się po ulicach miasta. Ale są też takie, które zostały porzucone…Te historie rozdzierają serca

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Stroik świąteczny na stół – wyjątkowe dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne ozdoby stołu. Zobacz w galerii pomysły florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stoik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycił domowników i gości.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Ruszył pierwszy etap remontu dworca kolejowego w Głubczycach. Będzie nowy dach, strop i elewacja Gmina Głubczyce wyłoniła wykonawcę stropu, dachu i części elewacji dworca kolejowego. Udało się to dopiero w trzecim przetargu. To pierwsza część remontu budynku. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego gmina otrzymała 3,5 mln złotych. Kolejny przetarg będzie ogłoszony wiosną.

📢 Kryzys zaufania pomiędzy władzami Paczkowa i powiatu nyskiego. Poszło o dom dziecka w Paczkowie Dzieci za rok powrócą do domu dziecka w Paczkowie – obiecał publicznie wicestarosta nyski Damian Nowakowski. Burmistrz i radni chcą nie zapewnień, ale dowodów. Na razie zasłużona placówka jest zamknięta.

📢 Adwentowy wieniec – piękne kompozycje florystów. Wyjątkowe dekoracje w świątecznym klimacie – zobacz galerię. Kiedy zaczyna się adwent? Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 1.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Zakazane parówki. Tych gatunków nie powinieneś jeść, kupować, ani dawać dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Parówki na dobre rozgościły się w naszej kuchni. Chętnie jemy na śniadanie, są łakomym kąskiem podczas ciepłych kolacji. Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Jednak nie wszyscy powinniśmy je jeść, bo to nie zawsze dobry wybór na posiłek, zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? To mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Co zamiast puchówki nosić zimą? Futerko damskie otuli w mroźne dni i doda ci szyku oraz elegancji. Zobacz, jak je noszą gwiazdy Futerka damskie w świecie mody mają swoje wzloty i upadki. W sezonie 2023/2024 widać, że to będzie jedno z najbardziej pożądanych okryć wierzchnich. Mogą nawet zdetronizować popularne puchówki. Dowodem na to są gwiazdy, takie jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Kasia Cichopek, czy Magda Mołek, które już je noszą. 📢 Horoskop codzienny na piątek 1 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 1 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 1.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Modne ozdoby choinkowe hand made w sezonie 2023. Zobacz ręcznie wykonane dekoracje i zainspiruj się! Modne ozdoby choinkowe hand made w sezonie 2023 podobnie jak przed rokiem cieszą się sporym zainteresowaniem wśród miłośników ręcznie wykonanych dekoracji. Jak można zauważyć, cechuje je ogromna różnorodność, bowiem zostały one zrealizowane zgodnie z wieloma pomysłami, jakich absolutnie nie brakuje. Oryginalność takich ozdób jest dowodem na niebanalną kreatywność ich twórców, którzy w proces ich przygotowywania wkładają całe swoje serce. Rozmaite formy, jakie przyozdobią w tym roku świąteczne drzewka idealnie wpisują się w bożonarodzeniowy klimat oraz wystrój wnętrz, urządzonych w każdym stylu. Najlepiej jednak prezentują się mieszkaniach, gdzie króluje boho albo nurt skandynawski. W związku z tym, wśród ozdób choinkowych typu hand made nie zabraknie elementów drewnianych, wyszywanych, plecionych czy powstałych dzięki szydełkowaniu. Znajdą się między nimi nawiązania do makramy i przedmiotów wiklinowych. W przygotowaniu ręcznych dekoracji na świąteczne drzewka wykorzystano również zasuszone owoce oraz inne dary natury, jak na przykład szyszki, żołędzie, a nawet orzechy. Dominują tak zwane kolory ziemi, chociaż miłośnicy różnobarwnych ozdób także znajdą mnóstwo ciekawych propozycji. Zobacz ręcznie wykonane dekoracje i zainspiruj się!

📢 Te ogłoszenia o pracę to hit internetu. Firmowa rzeczywistość w krzywym zwierciadle 1.12.2023 Rzeźnika "na gwałt" i murarza-alkoholika od zaraz zatrudnię. Niektóre ogłoszenia o pracę mogą rozbawić do łez. Inne załamują, biorąc pod uwagę wymagania pracodawców. Praca to wdzięczny temat do memów w których internauci komentują śmieszno-gorzką rzeczywistość. 1.12.2023. 📢 Na drodze krajowej nr 94 w Karczowie wóz strażacki wjechał do rowu. Na miejsce przybyły służby ratunkowe Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek (30 listopada) około godziny 18.00 na DK 94 w miejscowości Karczów.

📢 PSG Stal Nysa wygrała na wyjeździe z Barkomem Każany Lwów 3:1 w meczu 9. kolejki PlusLigi. Stal ma więcej punktów niż ZAKSA! PSG Stal Nysa zwyciężyła 3:1 w meczu z Barkomem Każany Lwów. Spotkanie 9. kolejki PlusLigi odbyło się w Wieluniu, gdzie ukraińska drużyna gra jako gospodarz.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu DK 11 i DK 45 w Kluczborku. Zderzenie dwóch pojazdów. Ruch wahadłowy na miejscu W czwartek (30 listopada) przed godziną 14 służby ratunkowe otrzymały wezwanie do zderzenia samochodów osobowego i ciężarówki. Do zdarzenia doszło na ruchliwym skrzyżowaniu DK 11 i DK 45 w Kluczborku.

📢 Dawid Tyszkowski z Wołczyna wydał swoją debiutancką płytę. Młody wokalista jest gwiazdą Męskiego Grania „Mój kot zaginął i już raczej nie wróci" - tak zatytułowana jest debiutancka płyta Dawida Tyszkowskiego, 21-letniego wokalisty i gitarzysty z Wołczyna, którzy przebojem zdobywa polską scenę muzyczną. 📢 Prognoza pogody na najbliższe dni. Mróz i śnieżyce nadchodzą do Polski. "Niemalże cały kraj przykryty jest białą kołderką" W ostatni dzień listopada niemalże cały kraj przykryty jest "białą kołderką" - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Sprawdź najnowsze prognozy.

📢 Oto memy z kotami, psami i innymi pupilami, które podbijają internet. Z tych zwierząt śmieją się internauci! 30.11.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Polacy mają do siebie dystans. Tak żartujemy z nas samych. Oto najlepsze memy o Polakach i Polsce 30.11.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Śnieg zawitał do Polski. Drogowcy zaskoczeni. Zobaczcie najlepsze memy! 30.11.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji.

📢 W Opolu urodziły się trojaczki - Stasiu, Michalinka i Tomuś. Przyszły na świat w odstępach co minutę. Już skradły serca całego personelu W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na świat przyszły trojaczki - Stasiu, Michalinka i Tomuś. - Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że mogliśmy wydać na świat tak cudowne i zdrowe dzieci. To 300 % szczęścia – mówią rodzice.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 30 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 30 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 30.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny przeszło remont za 5,5 mln zł. Zobacz jak się zmieniło Dawny „Dom Polski” na Górze św. Anny, w którym działa dziś muzeum, przeszedł generalny remont. Budynek został ocieplony, zyskał nowe okna i ma nową wystawę dotyczącą Powstań śląskich. 📢 Opolanie zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Wyższe ceny już od grudnia Mieszkańcy aglomeracji opolskiej zapłacą więcej za wodę i ścieki. Podwyżka została rozłożona na trzy lata. Jeśli chodzi o wodę, maksymalnie wyniesie ona 29 procent, a w przypadku ścieków, będzie to 42 procent. 📢 Łukasz Ganowicz, trener MKS-u Kluczbork: Zawsze patrzę na zespół długofalowo [WYWIAD] Piłkarze MKS-u Kluczbork zakończyli rundę jesienną na 3. miejscu w tabeli 3 ligi (grupa 3). Pierwszą część sezonu w wykonaniu kluczborczan podsumowaliśmy rozmową z ich trenerem Łukaszem Ganowiczem. Szkoleniowiec między innymi ocenił postawę swoich podopiecznych oraz opowiedział o kulisach nagłego rozwiązania kontraktu z najlepszym strzelcem drużyny - Marcinem Przybylskim.

📢 Horoskop roczny dla kobiet 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na 2024 rok dla kobiet. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 Kolekcjonerzy szukają tego sprzętu wideo. Tyle możesz zarobić na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach 30.11.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 30.11.2023.

📢 Opole przykryte śniegiem wygląda zjawiskowo. Zima przyszła szybko i na razie nie zamierza odchodzić Warto wybrać się na wieczorny spacer zaśnieżonych ulicach Opola. Tego typu obrazki możemy obserwować zaledwie kilka razy w roku, a miasto wygląda wówczas bardzo pięknie. Sprawdziliśmy, jak długo ten stan może się tym razem utrzymać.

📢 Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka świętuje 25 lat istnienia. Z tej okazji dyskutowano o wyzwaniach na następne lata Liderzy najbardziej aktywnych stowarzyszeń w regionie spotkali się, by dyskutować o finansowaniu, działalności i promocji stowarzyszeń. Okazją był jubileusz Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka. 📢 Plebiscyt Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy tych, którzy dbają o nasze zdrowie We wtorkowy wieczór (28.11) na Zamku w Mosznej odbyła się opolska gala plebiscytu Hipokrates 2023. W jej trakcie wręczylismy nagrody laureatom wojewódzkim i powiatowym tegorocznej edycji jednego z największych plebiscytów medycznych w Polsce.

📢 To najzdolniejsi uczniowie w całym województwie opolskim. Odebrali stypendia premiera i ministra edukacji Najzdolniejsza młodzież z terenu województwa opolskiego odebrała we wtorek (28 listopada) stypendia ufundowane przez prezesa rady ministrów i ministra edukacji narodowej. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 📢 Gmina Biała zmienia się na Waszych oczach Z dumą i radością wkrótce zaprosimy Państwa do wspólnego świętowania wyjątkowego jubileuszu: 800-lecia miasta Biała. To magiczne miejsce, gdzie historia splata się z teraźniejszością, a dziedzictwo przeszłości tworzy solidne fundamenty dla przyszłości. Doskonałą aspiracją do intensyfikacji działań na rzecz rewitalizacji jedynego miasta naszej Gminy stała się właśnie ta wspaniała rocznica. 📢 Andrzejki w Magnum Clubie. Ale tutaj nie było czasu na wróżby andrzejkowe. Impreza była gorąca, a na scenie wystąpił raper Qbik [ZDJĘCIA] Wprawdzie Andrzejki świętujemy dopiero w czwartek (czyli 30 listopada), ale w Magnum Clubie andrzejkowy weekend zorganizowano już w weekend przed imieninami wszystkich Andrzejów. Gwiazdą wieczoru był znany raper Qbik. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy i z tego koncertu.

📢 Posiadanie narkotyków i oszustwo. Takich przestępstw dopuścili się skazani przez sądy mieszkańcy Opola. Wiesz, gdzie się ukrywają? Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu. - Nie pozwólmy, by ci ludzie zostali bezkarni - apelują mundurowi. 📢 Horoskop zodiakalny na pierwszy tydzień grudnia. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, BykBaran HOROSKOP na pierwszy tydzień grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy na początku miesiąca u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na pierwszy tydzień grudnia i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

📢 Horoskop na pierwsze dwa tygodnie grudnia 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP na pierwszą połowę grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przepowiednie są niezwykle ciekawe!

📢 Horoskop karmiczny dla kobiet na 2024 rok. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny dla kobiet na 2024. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 📢 Horoskop na pierwszą połowę 2024. Dla tych znaków zodiaku będzie to czas wytężonej pracy ale i solidnych efektów HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu. Bez grubego portfela nawet nie podchodź! Grzaniec za 25 zł, a frytki... za 20 zł Ceny z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu mogą przyprawić niektórych o ból głowy. Za tradycyjnego grzańca zapłacimy od 18 zł do 25 zł. Za grzane piwo damy min. 14 zł, a za gorącą czekoladę – 18 zł. Cena dużej pajdy chleba ze smalcem i cebulką wynosi 20 złotych, zapiekanka z pieca kosztuje 23 zł, a za frytki z keczupem trzeba również zapłacić aż 20 zł. Pączki (12 małych sztuk) potrafią kosztować 17 złotych, a duży słoik miodu akacjowego to nawet 50 zł! Sprawdź inne ceny na jarmarku w Opolu.

📢 W Opolu trwa jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku jest rekordowy z kilku powodów W Opolu rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Będzie najdłuższy w historii, bo potrwa aż do 31 grudnia. Stoisk handlowych w tym roku też jest rekordowo dużo.

📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii.

📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

