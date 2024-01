Prasówka 20.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 20.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [20.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [20.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Horoskop dzienny na 20.01 (jutro, sobotę). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w sobotę 20.01.2024. Czy będzie to coś złego? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 20.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 20 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 20 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 20.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 19.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Licealiści z Kluczborka łączą przyjemne z pożytecznym. Pomagają przy tym dzieciom w Afryce Uczniowie społecznego liceum STO z Kluczborka propagują język francuski i kulturę krajów frankofońskich, a dzięki temu pomagają potrzebującym w Afryce. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Kiedy będą podwyżki? Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku oraz od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Oto kwoty brutto i netto. Sejmu uchwalił ustawę budżetową 2024, a także ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Ukazał się też projekt rozporządzenia regulujący kwestię minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Sprawdźcie najnowsze informacje na temat podwyżek dla nauczycieli.

📢 Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! Archiwalne zdjęcia PRL kojarzy nam się z szarzyzną i brakiem dostępu do kolorowych ubrań z Zachodu. Czy naprawdę byliśmy tak ponurzy za komuny? Wbrew pozorom naszej wyobraźni nic nie jest w stanie pokonać. Nawet w PRL-u nasi fryzjerzy stawali na wysokości zadania. Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach komuny. Jak wyglądały salony fryzjerskie w PRL-u? Nieco nostalgii nam nie zaszkodzi! 📢 Przegrana Odry Opole 0:3 z Puszczą Niepołomice. Rywal to klub z Ekstraklasy Odra Opole przegrała 0:3 z Puszczą Niepołomice w meczu sparingowym rozegranym w Staniątkach. 📢 Niebezpiecznie na drogach Opolszczyzny. W powiecie nyskim samochód wpadł do rowu Choć zima nieco odpuściła, na drogach nadal panują trudne warunki. Asfalt w wielu miejscach pokryty jest lodem bądź śniegiem. W takiej sytuacji o wypadek czy kolizję nietrudno. W piątek 19 stycznia doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze wojewódzkiej nr 407 w powiecie nyskim.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Jajcarze śmieją się ze studniówek. Oto bale maturalne w krzywym zwierciadle 20.01.2024 Rozpoczyna się sezon studniówkowy 2024. W całej Polsce uczniowie już szykują się do swoich balów maturalnych. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy i nie pozostawali suchej nitki na maturzystach. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Polacy i ich strach przed dentystami. Te memy robią prawdziwą furorę w sieci! 20.01.2024 Tym razem zebraliśmy dla Was najlepsze memy o dentystach. Internauci znowu dali popis i gdy zajrzycie do naszej galerii to czeka Was solidna dawka dobrego humoru.

📢 Ferie zimowe na wesoło. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy 20.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Praca w korpo ma swoje uroki. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach 20.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Sesja coraz bliżej. Oto najlepsze memy o nauce i studentach 20.01.2024 Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji.

📢 Tak internet śmieje się z fryzjerów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy 20.01.2024 W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Te ptaki najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, jak wyglądają i jak się nazywają. Oto 15 popularnych zimowych gości Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem. 📢 Najwyższe i najniższe opolskie emerytury. Te kwoty szokują. Różnice są kolosalne! Różnice w emeryturach przyznawanych przez ZUS w Polsce i na Opolszczyźnie to dziesiątki tysięcy złotych. Nie brakuje osób, które wypracowały emerytury na poziomie 20 – 30 tys. złotych brutto.

📢 To najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie. 📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024. Wzruszenie, wdzięczność i radość. Zobacz, jakie emocje, towarzyszą uczestnikom w pierwszych dniach głosowania! Rozpoczęliśmy akcję, w której nasi Czytelnicy nagrodzą najsympatyczniejszych sprzedawców i sklepy, florystów i kwiaciarnie, salony optyczne oraz pośredników nieruchomości. Plebiscyt wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród nominowanych oraz ich klientów, rodzin i przyjaciół. Zobaczcie, jak dzielą się oni informacją o nominacji na swoich profilach w social mediach! 📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Najsmaczniejsze zdrowe obiady dla całej rodziny. Poznaj przepisy na sycące posiłki. Wybieraj spośród 7 dań Szukasz pomysłu na zdrowe obiady, które będą smakować domownikom? Zebraliśmy propozycje na posiłki pełne smaku i wartości odżywczych. Każde z tych dań jest sycącym posiłkiem, które nasyci na długo. Wśród nich możesz wybrać danie wegetariańskie z bakłażanem lub z grillowanym kurczakiem. Zobacz nasze sprawdzone przepisy na treściwe obiady.

📢 Zatrucie rzeki w Czechach. Konieczne było zamknięcie ujęcia wody na Białej Głuchołaskiej. Sytuacja jest już opanowana Czescy strażacy walczyli z techniczną awarią w zakładzie oddalonym 10 kilometrów od granicy z Polską. Część kwasu siarkowego mogła się dostać do rzeki Białej Głuchołaskiej. Wodę z rzeki piją mieszkańcy gminy Głuchołazy i Nysa. Sytuacja została już opanowana i nie ma zagrożenia dla korzystających z wodociągu.

📢 Najlepsze kreacje minionego roku Agaty Kornhauser-Dudy. Te stylizacje są modne i ponadczasowe. Pięćdziesięciolatko zainspiruj się Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was.

📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty o mamusi podbijają internet. "Mamusia nawet herbatki nie wypije". A jaka jest Wasza teściowa? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 19.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 19.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Polacy nie radzą sobie z segregacją śmieci? Gdzie wyrzucić paragon, ceramikę czy tetrapaki? Za złą segregację śmieci grożą wysokie kary Obowiązek segregowania śmieci istnieje w Polsce od wielu lat i większość osób deklaruje, że je segreguje. Jednocześnie wiele osób w dalszym ciągu nie zna też podstawowych zasad segregacji odpadów komunalnych. Gdy pojawiają się pytania o konkretne rodzaje odpadów, z wiedzą, gdzie je wyrzucać, bywa źle lub bardzo źle. – Niestety, mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie edukacji – komentuje Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Jakie kary grożą za niewłaściwą segregację śmieci?

📢 Dyrektor nyskiej szkoły artystycznej zmieni regulamin internatu. Niefortunny zapis może zdobyć tytuł statutowego absurdu roku To niefortunny zapis, zmienimy go – zapowiada Mirosław Żurawski, dyrektor Zespołu Szkół i placówek Artystycznych w Nysie. Niemniej jednak statur szkolnego internatu został zgłoszony do plebiscytu Statutowego Absurdu Roku i może wygrać głosowanie.

📢 Ponad 7,5 tys. opolskich dzieci wypoczywa na feriach. Kuratorium oświaty prowadzi kontrole W województwie opolskim trwają ferie zimowe. Wielu małych Opolan aktywnie spędza wolny czas. Różne formy wypoczynku odbywają się w kraju i za granicą. Generalnie jest bezpiecznie - wskazuje opolski kurator oświaty. 📢 MEMY o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Te postacie z filmów i seriali Marvela są w komiksach znacznie potężniejsze — będziecie zaskoczeni W filmowym uniwersum Marvela jest wiele barwnych postaci. Nie wszystkie z nich są jednak potężne, a w kilku przypadkach spotkała je niesprawiedliwość w stosunku do pokazania mocy, jaką posiadali pierwotnie. O niektórych przypadkach mogliście słyszeć, inne z pewnością będą zaskoczeniem. Przekonajcie się sami.

📢 Kończy się przebudowa opolskiego węzła kolejowego. Pociągi jeżdżą już po dwóch torach między Opolem Głównym i Opolem Zachodnim Prace na opolskim węźle kolejowym prowadzone były w ramach większego projektu - przebudowy magistrali kolejowej E30 między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem Zachodnim. 📢 Gdzie ratownik wodny nie może, tam drona pośle. Opolscy ratownicy i strażacy uczestniczą w innowacyjnym szkoleniu Szkolenie z obsługo drona wodnego przechodzą m.in. opolscy strażacy ochotnicy i ratownicy wodni. Dron wodny to wielozadaniowy robot wykonujący zadania na głębokości nawet 200 metrów. Może być wyposażony w chwytak, kamerę termowizyjną i wykrywacz metali. Zajęcia praktyczne w Opolu zorganizowano w czwartek 18 stycznia na kamionce Piast.

📢 Oto najbogatsze gminy wiejskie na Opolszczyźnie. Tutaj mieszkańcom żyje się dobrze Dochody opolskich gmin wiejskich rosną z roku na rok. Coraz więcej włodarzy dobrze zarządza wspólnym majątkiem i umiejętnie sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Przedstawiamy listę 15 najbogatszych samorządów wiejskich na Opolszczyźnie. 📢 Magda Gessler i Piotr Adamczyk razem? Tych dwoje łączyło kiedyś uczucie! Zobacz związki gwiazd, o których już mało kto nie pamięta Słynna restauratorka i aktor, kinowy amant, który zdobywa serca kobiet? Jak się okazuje, takie połączenie nie tylko jest możliwe, ale co więcej, naprawdę miało miejsce! Magda Gessler była niegdyś związana z Piotrem Adamczykiem. Na różnicę wieku nie zważali także Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak. Poznaj lepiej ich historię i zobacz, którzy jeszcze celebryci niegdyś tworzyli pary. 📢 Wypadek na trasie Namysłów - Oława. BMW czołowo zderzyło się z peugeotem. Jedna osoba trafiła do szpitala Ze wstępnych ustalań pracujących na miejscu policjantów z Namysłowa wynika, że kierujący z bmw na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w peugeota.

📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Budowa nowego kościoła w Opolu. Trwa deskowanie dachu. Tak świątynia będzie wyglądała w środku. Podoba się Wam? Nowy kościół parafialny powstaje przy alei Witosa 40 w Opolu, pośród powstającego równolegle osiedla mieszkaniowego. Projekt świątyni nawiązuje swoją architekturą do mitry papieskiej. Budowla oparta jest na planie krzyża, a na plac kościelny poprowadzi symboliczna brama wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Trzydniowe rekolekcje „Z różą w dłoni”. Zaproszenie do sanktuarium św. Rity w Głębinowie W najbliższy weekend 19-21 stycznia w sanktuarium św. Rity w Głębinowie odbędą się doroczne spotkania rekolekcyjne. Nauki wygłosi ojciec benedyktyn z Biskupowa. 📢 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:2 z Knackiem Roeselare w meczu Ligi Mistrzów. To spotkanie przejdzie do historii Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:2 z belgijskim Knackiem Roeselare w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kędzierzynianie przegrywali już 0:2 i byli bliscy odpadnięcia, jednak na wiosnę zagrają w w fazie pucharowej.

📢 Poważne zmiany personalne w urzędzie wojewódzkim w Opolu. Wojewoda Monika Jurek: "Nowy zespół będzie się musiał szybko wdrożyć" W opolskim urzędzie wojewódzkim doszło do znaczących zmian personalnych. Elżbieta Molak została odwołana z funkcji wojewódzkiej konserwator zabytków, a dyrektorzy dwóch kluczowych wydziałów w urzędzie złożyli wnioski o przejście na emeryturę. Wciąż nieobsadzone jest także stanowisko rzecznika prasowego wojewody.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Zmiana organizacji ruchu przy rozbudowie DK45 koło Krapkowic. Pojedziemy teraz odrobinę inaczej Od wtorku, 16 stycznia, zaplanowano wprowadzenie objazdu na wysokości Krapkowic, na odcinku przyległym do wiaduktu nad linią kolejową. Związane jest to z rozpoczęciem prac przy rozbiórce starego i budową nowego obiektu, które potrwają do końca roku. To element rozbudowy DK45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim na odcinku o długości 6,6 km.

📢 Uczniowie opolskiego ogólniaka nr 1 dali czadu. To była niezapomniana studniówka Ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która jako pierwsza celebrowała ten wyjątkowy wieczór było I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Zakończył się kolejny etap przebudowy wiaduktu nad ul. Krapkowicką w Opolu. Kiedy pod nim przejedziemy? Przebudowa przeprawy nad ul. Krapkowicką wykonywana jest w ramach modernizacji linii kolejowej pomiędzy stacjami Opole Główne i Opole Zachodnie, którą prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe. 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć. 📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Tak wyglądała studniówka uczniów opolskiego LO nr 3 w Arkasie. Zabrzmiał najważniejszy polonez w ich życiu Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu bal maturalny mają już za sobą. Studniówka odbyła się w restauracji Arkas w Prószkowie. Zobaczcie naszą wyjątkową galerię i znajdźcie się na zdjęciach. 📢 Top-20 opolskich samorządów w których żyje się najlepiej. Wyniki rankingu "Gmina dobra dla życia" Poznaliśmy dwadzieścia opolskich gmin w których żyje się najlepiej. Serwis samorządowy PAP przygotował obiektywny ranking „Gmina Dobra do Życia”. Na czele są największe opolskie miasta, ale i małe samorządy. Ciekawie wygląda też zestawienie na tle kraju.

📢 W Głębinowie odbył się odpust ku czci św. Rity. Rok temu ustanowiono tam sanktuarium. W uroczystości uczestniczyły tysiące pielgrzymów W niedzielę (23 maja) w Głębinowie odbył się odpust ku czci św. Rity. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Przygotowania duchowe do uroczystości trwały od czwartku. Rok temu niewielki kościół nad Jeziorem Nyskim stał się sanktuarium tej włoskiej stygmatyczki. 📢 Azteka w Starych Budkowicach była kultową dyskoteką. Teraz jej budynek można dostać za darmo Azteka w Starych Budkowicach przez lata byłą jedną z najpopularniejszych dyskotek w woj. opolskim. Potem przez pewien czas działała pod szyldem "Limonka". Od kilku lat obiekt stoi pusty. Właściciel jest gotów oddać go za darmo, ale tylko jeśli kupimy okoliczne grunty za około 950 tys. zł. 📢 UFO nad Jarnołtówkiem. Co wydarzyło się w mroźną styczniową noc? Najpierw był potężny huk odpalanych rakiet, potem głucha cisza. Znów huk, cisza i… gwałtowna jasność. A potem nad ziemię wzniósł się ciemny obiekt z niebieskim, trójkątnym snopem światła u dołu. Ułamek sekundy później już go nie było.