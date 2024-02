Prasówka 20.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. opolskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 20.02.2024”?

Prasówka 20.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. opolskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 20.02.2024 Gdzie w województwie opolskim należy spodziewać się dzisiaj (20.02.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 11, Biskupice - Krzywizna (478. km na odc. 7,5 km) Punktowy, interwencyjny remont nawierzchni drogi.

📢 Baba na byku w Opolu, Elza z Gorzowa Śląskiego. Znane opolskie pomniki mają tego samego autora Zamiar wyburzenia pomnika w Gorzowie Śląskim wywołał protesty. Przypomniały też o autorze tego i wielu innych monumentalnych pomników - Janie Borowczaku. Gorzowski rzeźbiarz stworzył wiele pomników, które do dzisiaj są symbolami miast. 📢 To było pierwsze takie show Mam Talent w Wołczynie. Zobaczcie, kto został nagrodzony Najzdolniejsi artyści z Wołczyna i okolic zaprezentowali swoje talenty w hali widowisko-sportowej. Wokaliści, tancerze i sportowcy wystąpili przed wołczyńską publicznością. 27 osób odebrało też odznaczenia za zasługi sportowe.

Prasówka 20.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 20 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 20 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w wtorek 20.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z woj. opolskiego, którzy biorą udział w plebiscycie Super Babcia i Super Dziadek Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z woj. opolskiego, którzy biorą udział w akcji Super Babcia i Super Dziadek. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, oraz główna nagroda - 20 000 złotych na spełnienie marzeń!

📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 procent zaawansowania prac na Dolnym Śląsku Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Horoskop dzienny na jutro (wtorek, 20.02). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Zobacz horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Zobacz, co według horoskopu może Ci się przytrafić we wtorek 20.02.2024. Czy Cię to zasmuci? Poznaj horoskop na jutro (wtorek, 20.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Katarzyna Czochara kandydatką Zjednoczonej Prawicy na burmistrza Prudnika. Jeśli wygra, straci mandat posła Katarzyna Czochara od 2015 roku zasiada w Sejmie RP. Teraz stanie w wyborcze szranki w samorządzie i chce został burmistrzem Prudnika. Wygrana oznaczałaby dla niej jednak utratę poselskiego mandatu. 📢 Brajan i Dżesika nie są już modni. Te imiona są najmodniejsze i najczęściej nadawane w Polsce oraz w Opolu W zeszłym roku najpopularniejszymi były imiona oznaczające: „Mądrość” oraz „Ten, który zwycięża”. Sprawdziliśmy też, jakie imiona były najczęściej nadawane noworodkom z Opola. Niektórymi będziecie zaskoczeni!

📢 Tak żartujemy z naszych kotów. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 20.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Koniec z pieczywem! Te produkty zastąpią chleb, a waga spadnie błyskawicznie. Zobacz najlepsze zamienniki na diecie keto i wielu innych Jedna prosta zmiana, a takie korzyści! Żeby poczuć się lżej i szybko chudnąć, wystarczy ograniczyć węglowodany. Dotyczy to zwłaszcza takich produktów, jak chleb i bułki. Nie trzeba nawet stosować diety keto czy paleo! Dieta bez pieczywa nie musi być przy tym smutna. Aby nie rezygnować z ulubionych posiłków, wybieraj zamienniki mącznych wypieków. Te produkty to najlepsze opcje zamiast chleba. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom z ogrodem Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Horoskop na ostatni tydzień lutego 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na ostatni tydzień lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się w najbliższych dniach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Obcokrajowcy ratują nasz system emerytalny. Na Opolszczyźnie pracują obywatele aż 70 państw! Od pół roku na Opolszczyźnie nie zwiększa się liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. Obecnie w regionie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych jest niemal 26,3 tys. osób, które deklarują inne obywatelstwo niż polskie. 📢 Protest rolników w Kędzierzynie-Koźlu. Gospodarze zablokowali centrum miasta W poniedziałek 19 lutego 2024 roku do miasta zjechali chłopi z całego powiatu. Protestują przeciwko unijnej polityce rolnej i sprowadzaniu żywności z zagranicy. Mieszkańcy w zdecydowanej większości popierają ich postulaty i nie mają pretensji za utrudnienia komunikacyjne.

📢 To nie jest zwykła ozdoba na skórze! Tatuaże, które mają ukryte znaczenie dla ich właścicieli. Sprawdź ich symbolikę Tatuaż 3 strzałki, puzzle, pszczoła to tylko nieliczne rysunki na ciele, które mają ukrytą symbolikę. Zobacz wzory, które mają szczególne znaczenie i sprawdź, co one mówią o ich właścicielu.

📢 29-latek okradał drogerie w czterech województwach. Straty to 23 tysiące złotych. Zatrzymali go policjanci z Opola 29-latek działał w warunkach recydywy. Decyzją Sądu Rejonowego w Opolu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu teraz do 7 lat więzienia. 📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 19.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Najlepsze czeskie memy! Śmieszne czeskie słowa, które na pewno cię rozbawią! 19.02.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Burmistrz Pietruszka: Po 247 latach odzyskaliśmy prawa miejskie. To daje nam duże szanse rozwoju Burmistrz Strzeleczek Marek Pietruszka mówi o brutalnym napadzie na jego rodzinę, budowie obwodnicy, historycznych zmianach w gminie i jej szansach na rozwój. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 19.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Kolejne przetargi na sprzedaż mienia wojskowego. To można kupić w okazyjnych cenach [19.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [19.02.2024]

📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te psy i koty szukają domu. Są do oddania za darmo Na Opolszczyźnie jest mnóstwo kotów i psów czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne 19.02.2024 Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły!

📢 Sabina Nowosielska faworytem w kwietniowych wyborach. Rękawicę rzucił jej Marek Piasecki. Czy ma szanse być czarnym koniem? Sabina Nowosielska ubiega się o trzecią kadencję na stanowisku prezydenta Kędzierzyna-Koźla. Wystawi też silne drużyny w wyborach do rady miasta i powiatu. O dobry wynik zamierza powalczyć także przedsiębiorca Marek Piasecki, który w wyborach pięć lat temu "zrobił" drugi wynik.

📢 Na sportowo uczcili pamięć Dietera Przewdzinga. "Emocje dalej nami targają" 18 lutego 2014 roku zamordowany został Dieter Przewdzing, wieloletni burmistrz Zdzieszowic. W 10. rocznicę tej tragedii zorganizowano marszobieg poświęcony pamięci charyzmatycznego samorządowca. 📢 Poczta sprzedaje nieruchomości nad morzem. Można kupić domek albo działkę w atrakcyjnej lokalizacji Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

📢 Tak wygląda życie w naszych lasach. Wyjątkowe zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez opolskich fotografów Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt. 📢 Będą przerwy w dostawach prądu. Mieszkańcy tych miast i wsi muszą się przygotować Ograniczenia w dostawach prądu dotkną tysięcy mieszkańców województwa opolskiego. Rozpoczną się w poniedziałek 19 lutego i potrwają do piątku. 📢 Niesamowicie piękne Jezioro Duże w Turawie. To fajne miejsce na niedzielny spacer. Polecamy Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko.

📢 Dobro i miłość wrócą do tych osób. Horoskop karmiczny na najbliższe miesiące dla wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Horoskop na nadchodzącą wiosnę 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop na wiosnę 2024 dla każdego znaku zodiaku. Czy wiosenne miesiące przyniosą upragniony odpoczynek, nowe wyzwania a może miłość? Wróżka Expiria szukała odpowiedzi na te pytania. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 18 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 18 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 18.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Dominika Ostałowska świętuje urodziny. Gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę wizerunku. Sprawdź, jak się zmieniała Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska. 📢 Morderstwo Dietera Przewdzinga. Dziesięć lat temu ktoś podciął gardło burmistrzowi. Co wiadomo o tej zbrodni po latach? Burmistrz Zdzieszowic, Dieter Przewdzing rządził gminą przez 40 lat. Był aktywnym samorządowcem, który zachęcał włodarzy innych gmin, by utworzyć na Śląsku tzw. autonomię gospodarczą. Został zamordowany we własnym domu 18 lutego 2014 r. 📢 Opolskie mosty widziane z lotu ptaka. Te widoki robią duże wrażenie. Odra także jest zachwycająca Przedstawiamy galerię zdjęć dotyczącą Odry. Udało nam się uchwycić kilka niezwykłych kadrów znad tej opolskiej rzeki. Na szczególną uwagę naszym zdaniem zasługują zdjęcia trzech mostów widzianych z lotu ptaka.

📢 To była niebezpieczna noc W Opolu. Na ulicy Ozimskiej w ciągu 30 minut był aż dwa wypadki 23 minuty, taki czas dzielił dwa zgłoszenia o wypadkach, które otrzymały wczorajszej nocy opolskiej służby. Jak się okazało, oba te zdarzenia miały miejsce na ulicy Ozimskiej w Opolu. 📢 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Oto 22 najlepsze memy o kotach 17 lutego, czyli dzisiaj, obchodzimy oficjalnie Światowy Dzień Kota. Właściciele kotów wiedzą jednak najlepiej, że te zwierzaki mają codziennie swoje święto i chętnie dają się obsługiwać. W memach śmieją się z kocich przywar: z łakomstwa i lenistwa. Wolicie koty czy psy? Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

📢 Opolska Wieś Malowana. Tak w naszych wioskach powstają barwne murale. Ruszył konkurs na dotacje Opolski urząd marszałkowski ogłosił dwa konkursy w ramach projektu Opolska Wieś Przyszłości. Jeden konkurs ma nazwę Wieś Malowana, a drugi Wieś Dzieciom. Dzięki tej inicjatywie na całej Opolszczyźnie powstają piękne murale.

📢 Rolnicy opuścili Opole. W najbliższy poniedziałek znów przyjadą do stolicy regionu W piątek 16 lutego po godzinie 16.00 rolnicy zakończyli protest i wyjechali spod Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Powrócą do stolicy województwa w poniedziałek 19 lutego i to w znacznie silniejszej obsadzie. 📢 Rolnicy przyjechali protestować pod urząd wojewódzki w Opolu. Żądają natychmiastowej reakcji rządzących na ich postulaty Zdesperowani rolnicy przyjechali w piątek (16 lutego) pod Urząd Wojewódzki w Opolu spotkać się wojewodą Moniką Jurek. Ich najważniejszym żądaniem jest natychmiastowe zablokowanie importu zboża z Ukrainy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Z nagim biustem po centrum Opola. 40-letnia kobieta dostała mandat za nieobyczajne zachowanie Walentynki z przytupem. Kobieta zdjęła ubranie i z nagim biustem biegała po ulicy. Szarpała się też ze znajomym. 📢 Horoskop na pierwsze dwa tygodnie marca 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na pierwszą połowę marca 2024 dla wszystkich znaku zodiaku. Co wydarzy się w dniach od 1 do 15 marca? Wróźka Expiria spojrzała już na mapę nieba i ma podpowiedzi dla każdego z nas.

📢 Kiedyś był tam basen, później teren porósł lasem. Trwa wycinka drzew, a stary hotel "Leśny" jest do wyburzenia Stary basen i hotel "Leśny" od wielu lat psują krajobraz parku w Głuchołazach. Przez ponad 20 lat teren był wyłączony z użytkowania. Od kilku tygodni trwa tam wycinka drzew. Pojawiła się tez zapowiedź wyburzenia ruin hotelu przez obecnego właściciela. Co powstanie w tym miejscu? W galerii prezentujemy zdjęcia obrazujące stan obecny.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 W Zimnicach Małych powstaje rondo. Będą utrudnienia w ruchu. Zaczną się 19 lutego Rozpoczęły się prace przy budowie ronda na DK 45 w Zimnicach Małych. Od poniedziałku (19 lutego) możemy spodziewać się tam utrudnień w ruchu. 📢 Przywitajmy kolejne noworodki. Przyszły na świat w opolskiej porodówce. Ależ z nich słodziaki! Dziś prezentujemy zdjęcia 9 noworodków, które w styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 Będzie praca dla 1800 osób. Kończy się budowa dużej fabryki Eko-Okien w Kędzierzynie-Koźlu W nowym zakładzie w Kędzierzynie-Koźlu będą produkowane m.in. szyby zespolone i drewniana stolarka okienna. Budowa fabryki dobiega końca.

📢 Horoskop partnerski na wiosnę. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Horoskop partnerski na wiosnę 2024 roku. Co się wydarzy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w naszych związkach? Czeka nas wiele wyzwań, trudnych rozmów ale i wspaniałych chwil. 📢 Poszukiwania zaginionego pod Kluczborkiem. To była akcja jak z filmu. Brawa dla wszystkich służb! Ponad 360 osób z wielkim poświęceniem, wielu w swoim wolnym czasie, przez trzy dni szukało zaginionego 40-letniego Piotra Szczechurę z Ligoty Dolnej pod Kluczborkiem. W działania zaangażowany był też specjalistyczny sprzęt. Wszystko zakończyło się happy endem.

📢 Najwyżej położony na Opolszczyźnie kościół przeszedł remont wnętrza. W świątyni przechowywane są relikwie św. Andrzeja Boboli Niedawno zakończył się remont kościoła w Podlesiu. Prace obejmowały malowanie wnętrza. To najwyżej położona świątynia w całej Opolszczyźnie. Przeprowadzenie inwestycji było możliwe dzięki otrzymanej dotacji.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy otrzymają seniorzy od 1 marca [STAWKI NETTO] Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia netto emerytur od marca. 📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na marzec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będzie marzec w portfelach osób spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria już wie i dzieli się z nami tą wiedzą.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Uczniowie bawili się na pięknym balu w Kryształowym Pałacu Maturzyści ze szkoły "na Sportowej" bawili się na studniówce w Kryształowym Pałacu w Wieluniu. Zdjęcia z tego balu przysłała nam Katarzyna Młynarczyk. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 17-latek z Opola autorem strony internetowej do nauki języków obcych. Mamy bardzo utalentowaną młodzież 17-letni Mateusz Kostur, uczeń trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu zrobił stronę internetową pomocną w nauce języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego.

📢 Opolskie morsy odstraszają wiosnę. Śmiałkowie z Dębowej znów świetnie się bawili w zimnej wodzie Twardziele z grupy Zdrowe Morsy Dębowa spędzili niedzielę nad jeziorem. Cieszyli się, że po ostatnich ciepłych dniach temperatura nieco spadła. - Oby zima trwała jak najdłużej - podkreślali. 📢 Pałac w Kozłowicach jest remontowany. Zobacz, jak zmienił się zniszczony zabytek [ZDJĘCIA] Prywatny inwestor remontuje zabytkowy pałac w Kozłowicach koło Gorzowa Śląskiego.

