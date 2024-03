Prasówka 20.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niesamowity pałac na Śląsku. Tam poczujesz się jak w bajce! ZDJĘCIA”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niesamowity pałac na Śląsku. Tam poczujesz się jak w bajce! ZDJĘCIA Pałac w Pławniowicach jawi się jak scenografia z baśniowej opowieści o księżniczkach i wystawnych balach. Otoczony bujnym, zielonym parkiem zamek, emanuje duchem przeszłości i tajemniczej historii. Pierwsze wzmianki o wsi Pławniowice sięgają XIV wieku. Historia posiadłości przeplata się z losami różnych rodów, począwszy od Marcusa de Plawniowitz, aż po rodzinę Ballestremów, która sprawowała władzę nad tutejszymi ziemiami przez półtora wieku. Choć posiadłość kilkakrotnie zmieniała właścicieli, to wciąż emanuje swoim urokiem i niezwykłym klimatem, przyciągając wielu zainteresowanych tajemnicami przeszłości.

📢 „Jedynka” zagrała dla Ani. Wyjątkowy koncert charytatywny w Filharmonii Opolskiej. Wystąpili uczniowie I LO w Opolu Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Opolu już po raz piąty zorganizowało koncert charytatywny pod hasłem „Jedynka dla…”. W tym roku dochód z imprezy trafi do uczennicy liceum, która po wypadku walczy, aby stanąć na własnych nogach.

📢 Nietrzeźwy 41-latek narozrabiał na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z obwodnicą Opola. Najpierw spowodował kolizę, potem... zaczął uciekać Sceny jak z filmu akcji rozegrały się we wtorek (19 marca) po godzinie 17 na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z obwodnicą Opola. 41-latek spożył alkohol, a potem wsiadł za kółko! Spowodował kolizję, a teraz ma spore kłopoty.

Prasówka 20.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Witaj wiosno! Tak internauci żegnają zimę i świętują pierwszy dzień wiosny. Oto najlepsze memy! Przed nami ostatni zimowy weekend tego roku. Już 21 marca będziemy świętować pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Internauci są czujni i wrzucają już pierwsze memy z okazji tego dnia. Żegnamy zimę i witamy wiosnę, zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu!

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury 19.03.2024 Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Honorowy Obywatel Nicieja. Były rektor UO odznaczony przez Województwo Opolskie. Jest prawdziwym ambasadorem ziemi opolskiej Prof. Stanisław S. Nicieja, historyk, wieloletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego. Jest to wyraz uznania dla jego nieocenionego wkładu w rozwój edukacji, kultury oraz nauki, nie tylko na terenie Opola, ale i w całej Polsce.

📢 Autobusy numer 15, 25 i N1 Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu wracają na stare trasy Zmiany spowodowane były przebudową skrzyżowania ulic Prószkowskiej, Mehla i Wyszomirskiego w Opolu. Drogowcy wzmocnili i poszerzyli drogi, położyli nową nawierzchnię, zbudowali chodniki i ścieżki rowerowe, zamontowali sygnalizację świetlną. 📢 Prof. Marcin Lorenc ponownie rektorem Politechniki Opolskiej. Nie miał konkurentów Prof. Marcin Lorenc został wybrany na rektora na kadencję 2024-2028, kontynuując swoją misję na czele uczelni. Jako jedyny kandydat w wyborach, otrzymał poparcie 71 z 98 głosów Kolegium Elektorów. 📢 Na opolskiej giełdzie znajdziecie prawdziwe perełki. Warto tu zaglądnąć w niedzielny poranek W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare jak i nowe przedmioty. Przed świętami pokazuje się też coraz więcej ozdób wielkanocnych, kwiatów, warzyw. Sami zobaczcie, co oferują sprzedający. 19.03.2024

📢 Imponująca seria Polonii Głubczyce. Celem klubu jest powrót do BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Polonia Głubczyce to aktualny lider grupy 2 w opolskiej klasie okręgowej. Nie tylko przewodzi w tabeli, ale również czyni to z godnym uznania bilansem. 📢 Kolejne protest rolników. Wiemy, gdzie będą utrudnienia na drogach Opolszczyzny W środę, 20 marca rolnicy ponownie będą blokować drogi na Opolszczyźnie. Wiemy, gdzie możemy spodziewać się utrudnień.

📢 Horoskop zodiakalny na drugi kwartał 2024 roku. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP zodiakalny na drugi kwartał 2024 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy od 1 kwietnia do 30 czerwca u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróźka Expiria ma już odpowiedzi na te pytania.

📢 Opole jak Londyn i Paryż. Miasto przystąpiło do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom. Żeby dzieci mogły rozwinąć skrzydła Umowę w tej sprawie podpisano we wtorek (19 marca) w opolskim ratuszu. To międzynarodowy program, który ma na celu zagwarantowanie najmłodszym mieszkańcom miast jak najlepszych warunków do życia i rozwoju. 📢 Komisarz Baryl odchodzi na emeryturę. Zastąpi go posterunkowy White. Zmiana psiej warty w strzeleckiej komendzie Po blisko dekadzie służby czworonożny policjant Baryl ze strzeleckiej komendy odchodzi na psią emeryturę. Owczarek niemiecki z powodzeniem brał udział w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych, jak również odnajdywał przedmioty pochodzące z przestępstw. Czworonożnego funkcjonariusza zastąpi jego młodszy kolega White. 📢 Kto spełnia warunki planowanej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Czeskie przygraniczne miasteczko ma problem. Karetki pogotowia dojeżdżają tam za późno Ponad 20 minut czekania na przyjazd karetki pogotowia to za długo. Czeskie lokalne władze domagają się uruchomienia stacji pogotowia w Zlatych Horach, w pobliżu Głuchołaz. Polskie karetki tam nie wyjeżdżają, choć mają bliżej.

📢 Horoskop astrologiczny dla każdego znaku zodiaku. Wiosną czekają nas wszystkich wielkie zmiany i nowe możliwości Horoskop astrologiczny zdradzi, co czeka poszczególne znaki zodiaku wiosną tego roku. Okazuje się, że nowy rok astrologiczny to nowy etap w życiu każdego człowieka w różnych dziedzinach. 📢 Rewitalizacja kamionki Silesia. Czy uda się przywrócić świetność tego kąpieliska w Opolu? Przemysław Pospieszyński, kandydat Koalicji Obywatelskiej do rady miasta Opola, zaprezentował wizjonerski projekt rewitalizacji Kamionki Silesia, dawnej perełki miasta, która przez lata popadła w zapomnienie.

📢 Kilkaset porcji różnych narkotyków nie trafi na czarny rynek. Zabezpieczyli je policjanci z Opola Blisko 160 gramów różnych narkotyków, głównie amfetaminy, klefedronu i MDMA zabezpieczyli policjanci z Opola. Do sprawy zatrzymali dwóch 20-latków. Jeden z nich odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz handel nimi. Mężczyzna musi się teraz liczyć z karą nawet do 10 lat więzienia. Drugi z zatrzymanych usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu do 3 lat więzienia. 📢 Bezpieczeństwo, transport i czyste powietrze. Kandydaci Trzeciej Drogi przedstawiają swój program Budowa obwodnicy południowej Opola, powołanie „zielonej” rady czy poprawienie dostępności do lekarzy specjalistów – to tylko niektóre z propozycji kandydaci Trzeciej Drogi do rady miasta Opola i sejmiku wojewódzkiego. 📢 One też chcą być kochane. Te czworonogi wciąż nie mają swojego domu. 19.03.2024 Po zimie w schroniskach na Opolszczyźnie jest mnóstwo psów i kotów czekających na nowych właścicieli. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które można przygarnąć za darmo.

📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL. 📢 MZD w Opolu rozpisał przetarg na remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Jezdnia jest dziurawa jak szwajcarski ser. Zakres prac jest spory To ulica w Opolu z jedną z najbardziej zniszczonych nawierzchni po ostatniej zimie. Pełno w niej dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni.

📢 Armia wietrzy magazyny. Mamy dla Was najlepsze okazje z wojskowych licytacji. Nowe daty przetargów, nowe ceny 19.03.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 19.03.2024 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 19.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 19.03.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 19.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Ostatni rejs kpt. Grażyny Wodiczko vel Biedrona. Podniosła żagle, odcumowała i wypłynęła. A przecież plany były zupełnie inne! My żeglarze wierzymy, że tam gdzieś za horyzontem nasi zmarli przy szklaneczce dobrego rumu opowiadają niestworzone historie. Bo żeglarze to najlepsi bajkopisarze. W minionym tygodniu zmarła ikona opolskiego środowiska żeglarskiego kapitan Grażyna Wodiczko. 📢 Horoskop codzienny na wtorek 19 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 19 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 19.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Tomasz Kaliszan o współpracy z prezydentem: Nie musimy się we wszystkim zgadzać Wielokrotnie byliśmy krytyczni wobec działań prezydenta Opola, jednak właśnie dlatego teraz jesteśmy autentyczni w tym, co robimy. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, żeby mieć wspólny pogląd na przyszłość miasta i na jego rozwój - mówi w rozmowie z portalem nto.pl Tomasz Kaliszan, miejski radny Platformy Obywatelskiej. 📢 Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej zostanie zalegalizowane? Ślązacy wygrali w Europejskim Trybunale Praw Człowieka Śląscy regionaliści usiłowali założyć stowarzyszenie od 2011 roku, ale opolski sąd nie chciał ich zarejestrować. Poszli z odwołaniem aż do Strasburga. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w tej sprawie.

📢 Prawie 5 mln złotych kosztowała przebudowa drogi przez Chrząstowice Przebudowa drogi powiatowej w Chrząstowicach to nie tylko poszerzenie i wzmocnienie jezdni. Projekt objął także realizację traktu pieszo-rowerowego, nowego oświetlenia, zatok autobusowych, wiat przystankowych oraz kanalizacji deszczowej.

📢 Budowa obwodnicy południowej Opola. Czy zostanie sfinansowana z KPO? Opolscy posłowie koalicji rządzącej będą za tym lobbować Koszt budowy południowej obwodnicy Opola wraz z budową mostu przez Odrę szacowany jest nawet na 700 mln złotych. Miasto nie udźwignie samodzielnie takiego ciężaru. Dlatego potrzebne jest wsparcie funduszami zewnętrznymi. 📢 Nawożenie borówki - kiedy nawozić borówki i jak to robić, aby uzyskać dorodne, zdrowe owoce? Borówki to pyszne i zdrowe owoce, które cieszą się coraz większą popularnością. Aby uzyskać obfite plony słodkich i soczystych borówek, ważne jest odpowiednie nawożenie. Jeśli zastanawiasz się, kiedy nawozić borówki, to w tym artykule omówimy optymalne terminy nawożenia w zależności od fazy rozwoju roślin. Druga ważna kwestia: jak nawozić borówki? - przedstawimy różne rodzaje nawozów i sposoby ich stosowania.

📢 Zderzenie dwóch samochodów. Jeden uderzył w budynek szkoły w Bierdzanach W podopolskich Bierdzanach zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich wjechał jeszcze w budynek szkoły. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 Stracił samochód za jazdę po pijanemu. To pierwszy taki przypadek na Opolszczyźnie Od 14 marca br. obowiązują nowe, zaostrzone kary za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Osoba, która zdecyduje się na jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, musi liczyć się z utratą swojego samochodu. Przekonał się o tym ujęty przez obywatela 24-letni mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, który kierował audi mając w organizmie 1,7 promila.

📢 Jaja z budownictwa. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! To wydarzyło się naprawdę? 19.03.2024 Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy!

📢 Matematyka sieje postrach u uczniów. Wszyscy od lat czują respekt do królowej nauk. Oto najlepsze memy! 19.03.2024 14 marca obchodzimy w Polsce Dzień Liczby Pi. Internauci nie zawiedli i dla nas solidną dawkę nowych memów. Znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Beka z branży transportowej. To już przechodzi ludzkie pojęcie. Jak w ogóle do tego doszło? 19.03.2024 Niektóre pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak jest zarówno w przypadku branży transportowej, ale również niektóre zwariowane pomysły przytrafiają się nam samym. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy oraz obrazki dotyczące szeroko pojętego transportu. 📢 TOP 5. Najbardziej ekonomiczne hybrydy Plug-in (PHEV) dostępne na rynku Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 5 najbardziej oszczędnych aut hybrydowych plug-in (PHEV).

📢 Zamiast hotelu u zbiegu ul. Ozimskiej i Reymonta w Opolu oraz parkingu przy Szpitalnej będą skwery. Mamy wizualizacje Miasto zmieniło swoją decyzję i ma nowy plan związany z terenem u zbiegu ulic Reymonta i Ozimskiej w ścisłym centrum Opola. Zamiast hotelu powstać ma tu skwer z drzewami, alejkami spacerowymi i ławkami. Zielony zakątek powstanie też przy ul. Szpitalnej.

📢 Henryk Rudner kandydatem na burmistrza Strzelec Opolskich. Śląscy Samorządowcy pokazali kandydatów w powiecie strzeleckim W radzie miejskiej spędził 18 lat. Teraz próbuje awansować na szefa gminy. Henryk Rudner, kojarzony z mniejszością niemiecką startuje z ramienia Śląskich Samorządowców. 📢 Horoskop na ostatnie dwa tygodnie marca 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na dwa ostatnie tygodnie marca 2024 roku. Co się wydarzy od 18 do 31 marca? Wiara w siebie i we własne możliwości będzie kluczowa w najbliższych dniach. Ten horoskop pomoże Ci podjąć najlepsze decyzje.

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 18 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 18 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 18.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Wiosną karma wraca do tych znaków zodiaku. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 18.03.2024 HOROSKOP karmiczny dla każdego znaku zodiaku na wiosnę 2024. Co się wydarzy wiosną u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 W Oleśnie powstaje blok SIM z tanimi mieszkaniami. Zobacz, jak będzie wyglądać W Nysie blok z programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) już jest gotowy, w Oleśnie budowa trwa. Będzie to dwupiętrowy blok, w którym powstanie 15 mieszkań.

📢 Czarodziejskie Opole na przedwojennych pocztówkach. Dzisiaj takiego miasta już nie ma Zamek Piastowski, kamienice przylegające do opolskiego ratusza, a także okazała synagoga przy Stawie Zamkowym. Po tych budynkach nie ma już śladu w Opolu. Ale zachowały się na pięknych, kolorowych, przedwojennych pocztówkach. Zobaczcie, jak malowniczo wyglądało wtedy Opole. 📢 Szkolne Konfrontacje Teatralne w Oleśnie. Na jeden dzień szkoła zamieniła się w magiczny teatr 16 spektakli i cały dzień teatralnego święta - tak wyglądały 22. Szkolne Konfrontacje Teatralne w Oleśnie. Gościem specjalnym był znany aktor.

📢 Poszła Karolinka do Gogolina. Znacie tę piosenkę? Karliczek i Karolinka to historyczne postacie Bohaterowie słynnej śląskiej pieśni ludowej nie są zmyślonymi postaciami. Karliczek był sołtysem Bzinicy Nowej, a Karolinka spoczywa na cmentarzu pod Dobrodzieniem. 📢 Jesteś kibicem Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle? Tych historycznych zdjęć nie możesz przegapić! Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała siatkarską Ligę Mistrzów. Na przełomie XX oraz XXI wieku drużyna z Kędzierzyna-Koźla, zwana wtedy Mostostal Azoty, również regularnie święciła duże sukcesy. Zobaczcie historyczne zdjęcia z naszego archiwum. 📢 12 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie. Musisz mieć miliony, żeby je kupić! Dobra wiadomość jest taka, że sprzedający obniżyli ceny za niektóre z tych aut nawet o 70 tysięcy złotych. Nadal jednak trzeba mieć potężną kupkę pieniędzy, żeby pozwolić sobie na zakup tych luksusowych samochodów. Zobacz, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu i w województwie opolskim.

📢 "Żarciowozy" zawitały na opolski rynek. Można tu spróbować kuchni z różnych stron świata Na rynku w Opolu po raz kolejny pojawiły się food trucki oferujące przysmaki z różnych zakątków świata. Można w nich zamówić m.in. tybetańskie pierożki momo czy meksykańskie burrito.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Przysięga wojskowa w opolskiej brygadzie logistycznej. Udowodnili, że mogą nazywać się żołnierzami Ponad 60 elewów złożyło wczoraj przysięgę wojskową na placu apelowym 10 Brygady Logistycznej w Opolu. Od tego momentu mogą nazywać się żołnierzami Wojska Polskiego.

📢 Ekolog Adam Ulbrych o protestach rolników i Zielonym Ładzie. "Żal mi rolników, koncerny zrobiły z nich pachołków. Wiem, jak to zmienić" Żal mi strajkujących rolników, bo są już tylko trybikiem w machinie agrokoncernów, które zrobiły z nich swoich parobków - uważa Adam Ulbrych, znany opolski ekolog. - Kiedyś cała wieś żyła z 300-400 hektarów, a dzisiaj jeden rolnik ma kłopoty, posiadając tak duże gospodarstwo. Dotacje z Unii Europejskiej na bioróżnorodność urzędnicy dali do filharmonii na koncert „Lotu trzmiela". No to teraz niech protestującym po urzędem rolnikom zagrają „Lot trzmiela"! 📢 Horoskop miesięczny na kwiecień 2024. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP miesięczny na kwiecień 2024. Sprawdź wróżbę na najbliższy miesiąc i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Oto finalistki konkursu Polska Miss Województwa Śląskiego. Wśród nich jest Ewelina Libner z Kluczborka Wybrano finalistki konkursu piękności Polska Miss Województwa Śląskiego. Na głównej gali wystąpi 30 finalistek konkursu Miss Województwa Śląskiego 2024 oraz 18 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich jest również reprezentantka Opolszczyzny: to Ewelina Libner z Kluczborka. 📢 W wyborach na burmistrza Praszki startuje pięciu kandydatów. W tym mieście zawsze jest druga tura Chociaż od 2006 roku w Praszce rządzi ten sam burmistrz, to nigdy nie miał łatwo w wyborach. W mieście nad Prosną od ponad 20 lat zawsze dochodzi do drugiej tury, a w tegorocznych wyborach wystartuje aż pięciu kandydatów. W tym jedna kandydatka, dopiero druga w historii Praszki kobieta starająca się o fotel włodarza. Kto wygra wybory na burmistrza Praszki? Zagłosuj w sondzie internetowej.

📢 Szykuje się wielka inwestycja drogowa w centrum Opola. Powstanie kolejna estakada i rondo Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa estakady w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Opolu. Pod nią powstanie rondo, które ułatwi dojazd do Centrum Usług Publicznych m.in. od strony ul. Kośnego. Koszt prac to nawet 40 mln złotych. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej. 📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród nich są piękne Opolanki Spośród ponad dwustu uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. Na głównej gali wystąpi 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich są także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa. 📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te koty i psy szukają domu. Są do oddania za darmo 21.02.2024 W naszym regionie jest mnóstwo kotów i psów czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Poznajcie nową Polską Miss oraz Polską Miss Nastolatek. W finale konkursu piękności wystąpiła Natalia Żołnieruk z Opola Nową Polską Miss została 23-letnia Justyna Haberka z Olkusza, natomiast Polską Miss Nastolatek 18-letnia Nikola Gradowska ze Starowej Góry. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych Polek z gali finałowej konkursu piękności, który zorganizowano we Wrocławiu. Do finału awansowała również kandydatka z Opola. 📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Te urocze psy i koty szukają nowego domu. Opolanie oddadzą je za darmo W naszym regionie nadal jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. Postanowiliśmy przejrzeć popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Najpiękniejsze nastolatki w Polsce. Finalistki konkursu Polska Miss Nastolatek 2022. Wśród nich Julia Kuszewicz z Opola [ZDJĘCIA] Polską Miss Nastolatek 2022 została natomiast 18-letnia Kalina Kosikowska z Bzowa (Kujawsko-Pomorskie). Tytuł I Polskiej Wicemiss Nastolatek otrzymała Julia Kuszewicz, 18-letnia maturzystka z Opola! Szukajcie jej na zdjęciach z numerem 21.