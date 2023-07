Prasówka 20.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma”?

Prasówka 20.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 20 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na czwartek 20 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 20.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 20.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [20.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Tak wygląda opuszczona wieś w środku lasu. Jakby ludzie uciekli stąd w pośpiechu 20.07.2023 Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 20.07.2023. 📢 Horoskop na sierpień 2023 dla wszystkich znaków. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 20.07.2023.

📢 Takiej galerii handlowej w Opolu jeszcze nie było. Stoi już jeden budynek, powstaje pasaż i kolejna hala. Będą tu butiki, Kaufland oraz Jula Nowa galeria handlowa Ozimska Park nabiera kształtów. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2023 rok. Całkowita powierzchnia najmu centrum handlowego będzie liczyła około 18 tys. mkw., na których łącznie działać ma ponad 30 punktów handlowo-usługowych. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Horoskop dzienny na 20.07 (jutro, czwartek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 20.07.2023. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na jutro (czwartek, 20.07.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto 19.07.2023 Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Zakopane: nietypowa atrakcja bawi dzieci i dzieli dorosłych. Ile kosztują bilety do Dinoparku, co go wyróżnia, czy warto się wybrać? Zakopane słynie z atrakcji w uroczym klimacie górsko-góralskim, ale nie tylko. W mieście nie brak także miejsc zaskakujących i nietypowych. Zakopane niedawno wzbogaciło się o nową atrakcję, która już budzi kontrowersje: Dinopark, stworzony przez Ukraińców. Jakie atrakcje oferuje nowy zakopiański park dinozaurów, czy warto go odwiedzić, ile kosztują bilety i dlaczego niektórzy kręcą na niego nosem? 📢 LUZ przywraca połączenie Opole-Kluczbork po 1,5 miesiąca przerwy. Udało się dojść do porozumienia z korzyścią dla mieszkańców Po półtorej miesiąca oczekiwania mieszkańcy Opolszczyzny mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ linia autobusowa LUZ na trasie Opole-Kluczbork zostaje przywrócona. Decyzję o przywróceniu połączenia potwierdził Mirosław Domagała, prezes LUZ-u.

📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce. 📢 Netflix naprawdę to zrobił, czyli zdjęcia z nadchodzących odcinków Wiedźmina, które znowu wywołały śmiech Netflix pokazał kolejne materiały z 3. sezonu serialu Wiedźmin, związane z nadchodzacymi odcinkami drugiej części sezonu. O ile zwiastun nowych epizodów zapowiada krwawy finał, to zdjęcia rozśmieszyły fanów – ponownie, ale tym razem są oficjalne. Sprawdźcie, o co chodzi. 📢 Licytacje domów, rezydencji, pałaców. Są takie za miliony i takie za kilkadziesiąt tysięcy. Mamy najnowsze oferty licytacji komorniczych Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl.

📢 Adam Nocoń, trener Odry Opole: Niczego nie ukrywam. Otwarcie mowię, jak coś mi się nie podoba Dałem zawodnikom do zrozumienia, że nie akceptuję sytuacji, kiedy wszyscy na boisku prezentują się przeciętnie. Za popełnione błędy trzeba w piłce ponosić odpowiedzialność i pod tym względem na pewno nic się u nas nie zmieni - zapowiada Adam Nocoń, trener Odry Opole, na kilka dni przed startem nowego sezonu Fortuna 1 Ligi.

📢 Karma wraca. Horoskop karmiczny dla wszystkich znaków zodiaku na sierpień 2023 19.07.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 19.07.2023. 📢 Wypadek traktora w Kłodoboku. Mężczyzna został przygnieciony w trakcie naprawy maszyny. Zabrał go śmigłowiec LPR Trzy zastępy strażackie wydobywały we wtorek wieczorem (18 lipca) we wsi Kłodobok koło Nysy mężczyznę, którego przygniótł jego własny traktor. Wcześniej ranny próbował go naprawić.

📢 To była najsłynniejsza metamorfoza na Opolszczyźnie. Katarzyna Dowbor pomogła spełnić marzenia rodziny z Chróściny W jednym z odcinków ekipa „Naszego Nowego Domu” odwiedziła Chróścinę na Opolszczyźnie. Tam w ponad 100-letnim domu mieszkali pani Jadwiga i pan Krzysztof z ośmioletnim wnuczkiem Wiktorem. Zobaczcie, jak ich dom w pięć dni zmienił się nie do poznania. Przypominamy legendarną i ostatnią metamorfozę w naszym regionie. 📢 Ucieczka pelikana z opolskiego ZOO. Ptak poczuł zew wolności i odnalazł się we Wrocławiu. Nie będzie próby schwytania zwierzęcia Pelikan, który zaskoczył pracowników opolskiego ogrodu zoologicznego swoją ucieczką, został odnaleziony we Wrocławiu po tygodniu poszukiwań. Teraz miłośnicy przyrody zastanawiają się, co skłoniło ptaka do opuszczenia swojego domu i jakie są jego szanse na przetrwanie na wolności. 📢 Tak mieszka Filip Chajzer – jacuzzi, plaża i panoramiczne okna z widokiem. Zajrzyj do mazurskiego raju dziennikarza w pięknej okolicy Filip Chajzer może się pochwalić wyjątkowa posiadłością w malowniczej okolicy. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur. Wyjątkowe siedlisko Filipa Chajzera można wynająć w sieci na wakacje. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem.

📢 Obcokrajowiec molestował dzieci na basenie w Zdzieszowicach. Prokuratura ustaliła, że były aż cztery ofiary. Mężczyzna trafił do aresztu Aż cztery zarzuty usłyszał mężczyzna, który molestował dziewczynki na basenie w Zdzieszowicach. Najmłodsza ofiara pedofilskich zachowań ma zaledwie 8 lat. 📢 Oto najwyższe punkty Opolszczyzny. Wśród nich nie tylko góry i budynki. Większość z nich zbudowali ludzie Opolszczyzna jest płaska, w jednej czwartej pokryta lasami i tylko na południu regionu jest na czym zawiesić oko. To na południu Śląska Opolskiego znajduje się najwyższy punkt w województwie, stworzony przez naturę. Chodzi oczywiście o Biskupią Kopę. Pozostałe szczyty, na których można poczuć się trochę bliżej nieba, to dzieła rąk ludzkich. Poznajcie najwyższe punkty Opolszczyzny. 📢 Te filmy i seriale nagrywano na Opolszczyźnie. Behawiorysta, Karbala, Szadź i wiele innych We wrześniu ubiegłego roku podczas festiwalu filmowego w Gdyni, trzy złote lwy zdobył kręcony w Strzelcach Opolskich film, pod tytułem „Chleb i Sól”. Oprócz tej najnowszej produkcji w polskiej kinematografii znajdziemy jednak dużo więcej filmów i seriali, które nagrywane były na Opolszczyźnie.

📢 Rodzinie zastępczej z Błażejowic zepsuł się bus. Z pomocą przyszli ludzie dobrego serca. "Chciałem podziękować mojemu krajowi" Zbiórkę na nowy pojazd zorganizował mieszkający w Niemczech Krzysztof Rakowski. W akcji pomagał znany opolski społecznik Bronisław Piróg. Akcję koordynował powiat. 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą. 📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 19.07.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 19.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Próba linczu na basenie w Bytomiu. Szokujący film krąży w mediach społecznościowych. Co tam się wydarzyło? W mediach społecznościowych pojawiło się szokujące nagranie. Dantejskie sceny miały miejsce na kąpielisku w Bytomiu. Plażowicze niemal dokonali samosądu! Co tam się wydarzyło? 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 19.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Namiot w górach czy nad jeziorem, basen, budka z lodami czy piwem, rower wodny. Potrzeby nie były wygórowane. Tak się kiedyś wypoczywało Sezon wakacyjny w pełni, a słońca nie brakuje. Ci, co wyjechali na urlopy, korzystają z ofert biur podróży na wczasach all inclusive, wypoczywając w modnych nadmorskich kurortach. Inni wybrali jeziora, jeszcze inni spacerują po górach. Zobaczcie, co robili w wakacje nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. Wakacje w czasach PRL-u i zaraz po nim. 📢 Jak brzmiały ostatnie słowa, które wypowiadali znani ludzie przed śmiercią? Ich sentencje przeszły do historii Ostatnie słowa wypowiedziane w życiu mają szczególne znaczenie. Niektórzy zostawiają po sobie wyjątkowe przesłanie, wypowiadają ostatnią wolę, przekazują mądrość, miłość, inni z kolei żartują, by ulżyć bliskim. W przypadku znanych osób, często ich pożegnalna sentencja szybko obiega świat, przechodząc do historii. Zobaczcie, jakie były ostatnie słowa wielkich ludzi - tak różne, a zarazem tak znamienne.

📢 Dwóch kierowców rannych po czołowym wypadku w Strzelcach Opolskich. W aucie jechało też 4-letnie dziecko Do groźnego w skutkach wypadku doszło we wtorkowe popołudnie, ok. 16.05 na ulicy Kozielskiej na wylocie ze Strzelec Opolskich (to część trasy wojewódzkiej nr 426). Poważnie ranne zostały dwie osoby. 📢 Nad wodą zabija brawura i alkohol. Kolejne ofiary letniej beztroski na Opolszczyźnie. Ratownicy i policjanci mówią o grzechach plażowiczów Zmienia się sposób wypoczywania Opolan nad jeziorami. Coraz więcej na wodzie jest sprzętu pływającego, także tego motorowego. I to czasem rodzi poważne problemy.

📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu, należał do Niemca. Schował go równo 99 lat temu i zostawił list w słoiku Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam metr pod ziemią pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Jak się okazuje właściciel skarbu schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie.

📢 Kim jest dziewczyna, która pokazała piersi po swoim pierwszym zwycięstwie w boksie? Trenerka fitness od odchudzania i gwiazda OnlyFans! Hitem sportowego wideo minionego tygodnia był bez wątpienia film z zakończenia walki Brytyjki Danielli Hamsley z Polką Aleksandrą Danielką w turnieju bokserskim Kingpyn High Stakes w Dublinie i obnażenie piersi z radości przez zwyciężczynię. Kto to w ogóle jest? I dlaczego poświęca się jej tyle uwagi? Teraz wyjaśnimy. Tak więc poznaj Daniellę Hemsley! 📢 Tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie. Mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli i mityczny Ikar W wakacje zachęcamy do zwiedzania tajemniczych i niezwykłych miejsc Opolszczyzny. A jest co u nas oglądać: mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli, mityczny Ikar w byłym ośrodku Luftwaffe 📢 Tak wyglądały przed wojną opolskie pałace. Niektóre przetrwały do dziś, po innych zostały tylko zdjęcia Mieszkańcy regionu powszechnie kojarzą Mosznę i Kopice, które uważane są za najpiękniejsze przedwojenne zabytki. Tymczasem przed wojną tylko na terenie dzisiejszego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego znajdowało się wiele okazałych dworków, pałaców i zameczków. Należały do właścicieli miejscowych dóbr albo bogatych przedsiębiorców. Część przetrwała do dziś, ale tylko niektóre nadal prezentują się tak okazale, jak przed laty.

📢 Takie ogłoszenia Polacy wieszają na klatkach schodowych. Najśmieszniejsze teksty i memy o sąsiadach 18.07.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 18.07.2023. 📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Angelika Jurkowianiec na zdjęciach. Tak prezentuje się Miss Polski 2023 Angelika Jurkowianiec w niedzielę została wybrana Miss Polski 2023. W finale konkursu pokonała 32 kandydatki. Zobaczcie, jak na zdjęciach prezentuje się najpiękniejsza kobieta w Polsce! 📢 Przebudowa skrzyżowania obwodnicy Opola z ul. Partyzancką i Opolską. Rondo biszkoptowe i estakada ułatwią jazdę obwodnicą Opola Obwodnica Opola ma zostać rozbudowana. Nad rondem obok Makro powstanie estakada, w planach jest też dodatkowa jezdnia. Koszt inwestycji szacowany jest na 30 milionów złotych. 📢 Przychodzi baba do lekarza, czyli najśmieszniejsze memy z medykami w roli głównej. Internauci nie zawiedli! Zawód lekarza znajduje się w czołówce najbardziej poważanych zawodów w Polsce. W ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez Agencję SW Research (2022 r.) aż 72 proc. respondentów przyznało, że darzy ten zawód dużym lub bardzo dużym poważaniem. Nie mienia to jednak faktu, że lekarze i służba zdrowa to "wdzięczny" temat do żartów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze memy o lekarzach. Zobaczcie!

📢 Mieszkańcy Niemodlina stawiają czoło pladze much, która uprzykrza im życie. "Nie możemy otworzyć nawet okna". Skąd wzięły się te owady? Mieszkańcy Niemodlina od kilku tygodni zmagają się z plagą much, która staje się coraz bardziej uciążliwym problemem dla lokalnej społeczności. Sytuacja jest na tyle poważna, że nawet codzienne funkcjonowanie i komfortowe życie stały się wyzwaniem dla wielu osób. 📢 Weekend pod Opolem: niesamowite atrakcje czekają na odkrycie. Sprawdź 7 propozycji wycieczek idealnych na wiosnę Niesamowite zamki, pełne zwierzaków zoo, czy fascynująca fabryka robotów. To wszystko i wiele więcej czeka na odkrycie w województwie opolskim. Jeśli planujecie wiosenne wycieczki, to okolice Opola są idealnym miejscem. Sprawdzamy 7 najciekawszych atrakcji regionu na weekend, majówkę i wakacje.

📢 Budowa centrum przesiadkowego Opole Południe. Dobra wiadomość jest taka, że zaparkujemy tu bezpłatnie Główną częścią inwestycji będzie wielki parking na ponad 350 samochodów osobowych, motocykli i rowerów oraz autokarów. Powstanie też pętla MZK. Centrum przesiadkowe Opole Południe ułatwi dostęp do naszego zoo.

📢 Opole na zdjęciach lotniczych. Tak miasto wyglądało 20 lat temu. Budowa Karolinki i Solarisa, stary amfiteatr oraz Okrąglak przed remontem Lotnicze zdjęcia Opola wykonane na początku lat 2000. Tak zmieniło się miasto. Pamiętacie jeszcze szkielet centrum handlowego Copernicus na pl. Kopernika, starego Okrąglaka, amfiteatr przed przebudową czy budowę Karolinki? To wszystko i jeszcze więcej zobaczycie w naszej galerii.

📢 Praca a wysokie temperatury. W tych przypadkach możesz odmówić wykonywania swoich obowiązków Do Polski docierają masy powietrza, które przyniosą temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura oznacza nie tylko wyższe koszty energii, ale również obniżoną produktywność. Dowiedz się, kiedy można odmówić wykonywania obowiązków oraz ile wynosi optymalna temperatura w miejscu pracy. 📢 Dramat nauczycieli trwa nawet w wakacje. Niektórzy nadal publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Tak wygląda nocą Kędzierzyn-Koźle. To przemysłowe miasto zbudowano w lesie Światła nocnego Kędzierzyna-Koźla zmieniają fotografowaną architekturę nie do poznania. Gra świateł z mrokiem tworzy fascynujący klimat. Autorzy fotografii uchwycili go na zdjęciach. 📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii!

📢 Cuda techniki zaparkowały w Strzelcach Opolskich w sołectwie Mokre Łany. Można było podziwiać prawdziwe cacka To jest pierwszy tego typu piknik w sołectwie Mokre Łany. Zabytkowe samochody zaparkowały przy boisku. Podczas imprezy uczestnicy wybrali także najpiękniejszy pojazd - wygrał "Dzik", nietypowy ciągnik rolniczy.

📢 Ludzie mówili, że to nawiedzone miejsce. Tak wyglądał stary "psychiatryk" w Oleśnie Stary szpital w Oleśnie zyskał sławę w internecie jako nawiedzone miejsce, mimo iż po przebudowie z budynku właściwie nic już nie zostało. Dzisiaj mieści się tutaj... supermarket, jednak została jedna część starej lecznicy i można ją zwiedzić.

📢 Master Truck Show 2023. Nocny pokaz świateł Master Truck of Light. Co za widok! Już tradycyjnie w sobotni wieczór podczas zlotu Master Truck odbył się pokaz możliwości świetlnych pojazdów biorących udział w imprezie. Niedziela to ostatni dzień wielkiego wydarzenia w Polskiej Nowej Wsi. Atrakcji nie zabraknie. 📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Kąpielisko "Bolko" w Opolu od rana jest oblegane przez ludzi szukających ochłody. 15 lipca ma być najgorętszym dniem roku Wielu meteorologów uważa, że sobota (15 lipca) będzie najgorętszym dniem tego miesiąca i roku. Opolskie kąpieliska już od godzin porannych przybywały tłumy ludzi szukających ochłody. Tak jest m.in. na "Bolko" w Opolu. Podczas wypoczynku nad wodą pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i dbajmy o nasze dzieci. Nie zapominajmy też, że alkohol, upał i kąpiel to nie jest dobre połączenie. O szczegółach opowiada nam kierownik kąpieliska "Bolko". Natomiast w galerii znajdują się zdjęcia z dzisiejszego poranka na tym opolskim akwenie.

📢 Krzyżacy nie odzyskają zamku. Jest ostateczny wyrok czeskiego Trybunału Konstytucyjnego. Bouzov pozostanie państwowy Koniec trwającego 9 lat sporu prawnego między zakonem rycerzy niemieckich, a czeskim państwem o zwrot skonfiskowanego po II wojnie światowej zamku Bouzov. Zakonnicy nie dostaną jednego z najbardziej znanych zabytków na Morawach. Ten zamek to bardzo popularne miejsce także wśród opolskich turystów. 📢 Okres piłkarskich meczów kontrolnych trwa w najlepsze. Oto ostatnie wyniki [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. Prezentujemy wam rezultaty rozegranych już meczów testowych i plany, jakie nasze poszczególne kluby mają na najbliższe dni.

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery [ZDJĘCIA] Kluczbork i powiat kluczborski wypuścił w świat wiele znanych dziś osób. Z miasta nad Stobrawą pochodzą fantastyczni aktorzy, dziennikarze i sportowcy. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN