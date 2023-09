Prasówka 20.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [19.09]”?

Prasówka 20.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [19.09] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Internauci fetują siatkarzy śmiejąc się z piłkarzy. Najlepsze memy po finale mistrzostw Europy Polscy siatkarze zdobyli tytuł mistrzów Europy. Powtórzenie sukcesu sprzed czternastu lat wprawiło kibiców w euforię, której jednym z efektów są memy. Zobaczcie najlepsze z nich.

Prasówka 20.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Horoskop dzienny na środę 20 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 20 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we środę 20.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku...

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 Horoskop dzienny na środę (jutro, 20.09). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Przeczytaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Zobacz, co według horoskopu wydarzy się w środę 20.09.2023. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (środę, 20.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, sprzęt budowlany, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 19.09.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 19.09.2023 📢 8 najtańszych miast w Europie na weekend: najnowszy ranking. Tam noclegi i wyżywienie kosztują najmniej. 1. miejsce was zaskoczy Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu!

📢 Horoskop dla kobiet na październik 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dla kobiet na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jaki będzie październik u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria poznała już Waszą przyszłość. 📢 Bartosz Kurek i jego piękna żona Anna - tak mieszkają. Zaglądamy do ich japońskiego domu Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Kurek, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Gwiazdor reprezentacji Polski i jego żona Anna pokochali Japonię i tam gra od trzech lat. Oprócz tego z Polską walczy o najwyższe trofea, aktualnie o mistrzostwo Europy. Tak w Japonii urządził się Bartosz Kurek ze swoją ukochaną żoną Anną.

📢 Samochody jeżdżą po ścieżce rowerowej. Tak kierowcy skracają sobie drogę do Opola Policja zapowiedziała, że ustali i wyśle do sądu kierowców, którzy zamiast po drodze krajowej, jeżdżą do Opola z Zawady nową ścieżką rowerową. - Dlaczego smrodzą i zagrażają rowerzystom? – pyta czytelnik portalu, który nagrał takie zachowanie . 📢 Tak wyglądają polskie obozy mieszkaniowe. Patodeweloperka w naszym kraju ma się dobrze Wrocławskie mieszkanie z 25 mikropokojami to hit ostatnich dni. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 📢 Szpital wojskowy w Opolu będzie rozbudowany. Powstanie nowy pawilon za 60 mln złotych Szpital Wojskowy w Opolu ma być rozbudowany. Obok obecnie istniejącego budynku szpitala powstanie całkiem nowy obiekt. Podjęcie takich działań zapowiadał przed trzema laty Marcin Ociepa, poseł i wiceminister obrony narodowej. Prace mają zakończyć się w ciągu trzech lat.

📢 Jesienne paznokcie, które spodobają się minimalistkom i fankom quiet luxury. Pazurki w kolorze kokosowego mleka pięknie wyglądają na dłoni Coconut milk nails to kolejna propozycja kolorystyczna jesiennych paznokci. Tym razem nie jest to manicure nawiązujący do barw, które dominują na zewnątrz, czyli brązów, czerwieni, czy ciepłego pomarańczowego. Dzisiaj proponujemy coś, co podkreśli waszą powakacyjną opaleniznę i łączy w sobie najgorętszy trend ostatnich lat i dni, czyli minimalizm i cichy luksus w jednym. 📢 „Znachor” obsada po latach. Tak dziś wyglądają aktorzy, którzy zagrali w kultowym filmie Jerzego Hoffmana „Znachor” to niekwestionowany hit filmowy, który cieszy się wśród widzów szczególną popularnością. W dziele Jerzego Hoffmana wystąpiła cała plejada gwiazd, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Jak bardzo zmienili się bohaterowie „Znachora” od 1982 roku? Sprawdźcie!

📢 Góry Opawskie to opolskie Bieszczady. Za kilka lat nasze widowiskowe „połoniny” na nowo zarosną lasem Za trzy, cztery lata atrakcyjne widoki z szlaków po Górach Opawskich się skończą. - Będziemy chodzić w zielonych tunelach z roślin – prognozuje leśnik Andrzej Kwarciak z Nadleśnictwa Prudnik. – Zostaną nieliczne miejsca widokowe. I niestety atrakcyjność turystyczna naszych gór spadnie. 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (19.09.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 19.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 19.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie lub wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Horoskop dzienny na wtorek 19 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 19 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 19.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Konkurs fotograficzny w Kluczborku. Bioróżnorodność województwa opolskiego w obiektywie [ZDJĘCIA] Wystawę ze wszystkimi najlepszymi fotografiami można oglądać do 30 września na wystawie pokonkursowej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku. Największe wrażenie robi zdjęcia białego jelenia! 📢 Wolne Opolskie. Można przysyłać zdjęcia na konkurs fotograficzny. Wystarczy zrobić zdjęcie okolicy Jeszcze tylko do środy (20 września) można zgłaszać swoje prace do konkursu „Wolne Opolskie". Jest to konkurs dla osób do 25. roku życia, czyli dla rówieśników obronionego województwa opolskiego. W puli nagród 2000 złotych. 📢 14-letnia wolontariuszka z Opola pilnie potrzebuje pomocy. Ania spadła z 10 metrów i uszkodziła rdzeń kręgowy. Czeka ją kosztowne leczenie 14-letnia Ania Bilovol mimo młodego wieku już od kilku lat zaangażowana jest w pomoc potrzebującym. W ubiegłym roku z własnej inicjatywy skoordynowała w Opolu akcję poboru krwi, działała też przy organizacji koncertu charytatywnego „Opole dla Ukrainy”. Teraz sama potrzebuje jednak pomocy.

📢 Tak ludzie z miast śmieją z mieszkańców wsi. Memy o rolnikach i życiu na prowincji 19.09.2023 Polska wieś jest wspaniała i kochają ją miliony Polaków. Ale potrafimy mieć do siebie dystans i spojrzeć na prowincję z lekkim uśmiechem. "Miastowi" mogą nie zrozumieć fenomenu polskiej wsi. 19.09.2023. 📢 Takie pomysły na wykończenie domu mógł mieć tylko szaleniec. Partactwo jakiego świat nie widział 19.09.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Tak wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 19.09.2023.

📢 Tak wygląda najgorsze zakończenie lata. Śmieszne memy i obrazki o wyjazdach all inclusive 19.09.2023 Powoli kończy się sezon urlopowy. Polacy wciąż wypoczywają w kraju i za granicą. Na wakacyjny wypoczynek zabierają swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 19.09.2023.

📢 Europejskie Dni Dziedzictwa na pływalni Akwarium w Opolu. Dyscypliny sportowe również mogą być niematerialnym dziedzictwem kulturowym Prawie 50 osób uczestniczyło w zawodach pływackich przygotowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przez Szkołę Pływania „Barabasz” w Opolu. Rywalizację przeprowadzono w niedzielę (17 września) na pływalni Akwarium w Opolu. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy. Elementem ubogacającym wydarzenie była wyświetlana na ścianie pływalni prezentacja przybliżająca tradycje pływackie w Polsce przygotowana przez doktora Marcina Wielocha.

📢 Teresa Wójcik skończyła 106 lat. To najstarsza Opolanka. I cieszy się fantastycznym zdrowiem Teresa Wójcik pokonała koronawirusa, wytrzymała miesiąc w izolatce i wciąż cieszy się się świetnym zdrowiem i jeszcze lepszym poczuciem humoru. 📢 Wypadek na Górze Świętej Anny. Laweta z samochodami dachowała na autostradzie A4 i wpadła na przeciwny pas ruchu Do wypadku doszło w poniedziałek (18 września) około godz. 18:20 na autostradzie A4 na wysokości Góry Świętej Anny. Nikt nie ucierpiał ale przewożone auta nadają się do kasacji.

📢 Nielegalne wyścigi samochodowe w Opolu. Akcja policjantów. Posypały się mandaty Podczas policyjnych działań funkcjonariusze z Opola skontrolowali 39 pojazdów, ujawnili 34 wykroczenia, w tym 11 dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości. 📢 Najpiękniejsza sportsmenka świata chce się ścigać z najlepszym napastnikiem. Alica Schmidt rzuciła wyzwanie Erlingowi Haalandowi Alica Schmidt, niemiecka lekkoatletka, nazywana najpiękniejszą sportsmenką świata, rzuciła wyzwanie Erlingowi Haalandowi. Norweski supernapastnik, który niedawno zdobył z Manchesterem City Ligę Mistrzów, miałby się ścigać z piękną Niemką na dystansie 400 metrów. Czy dojdzie do pojedynku Piękna kontra Bestia?

📢 Ruszyła przebudowa ulicy 1 Maja w Opolu. Drogowcy budują dodatkowy pas jezdni. Uwaga na utrudnienia w ruchu Rada dla kierowców. Omijajcie ul. 1 Maja w Opolu na wysokości dworca PKP. Drogowcy budują tam prawoskręt, który ma pomóc w upłynnieniu ruchu na ul. Korfantego i Piastowskiej. Na razie tworzą się tu jednak korki.

📢 Kolejny wypadek na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Samochód dostawczy wjechał w szambowóz Nie mają dziś łatwej drogi kierowcy podróżujący podwrocławskim odcinkiem autostrady A4. Przed godziną 13:00 doszło tam do kolejnego dziś wypadku. Samochód dostawczy z impetem wjechał w tył auta ciężarowego do przewozu szamba. 📢 Ktoś dla zabawy strzelał z wiatrówki do okien na rynku w Prudniku. Mierzył w kota, przestrzelił szybę Policja z Prudnika szuka osoby, która w nocy z piątku na sobotę strzeliła z wiatrowego pistoletu w okno jednego z mieszkań na Rynku. Prawdopodobnie celowała w kota na parapecie. 📢 Jakie są modne płaszcze na jesień? Te 3 modele zachwycą każdą kobietę 50 plus. Będziesz wyglądała w nich chudo, elegancko i pięknie Płaszcze na jesień to zawsze bardzo pożądany element garderoby o tej porze roku. Musi się znaleźć w szafie każdej eleganckiej kobiety, ale nie tylko. Nawet jeśli preferujesz nieco luźniejszy i mniej zobowiązujący styl mamy coś dla ciebie. Oto 3 modele okryć wierzchnich, które ukryją mankamenty figury! Podpatrzyliśmy je na kontach w mediach społecznościowych fashionistek po 50. roku życia. Rządzą tam okrycia wierzchnie, które spodobają się każdej z was.

📢 Ten dom wczasowy wyglądał jak więzienie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz" Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Horoskop zodiakalny na październik. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna 19.09.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na październik 2023 roku. Co się wydarzy w październiku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? Wróźka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 19.09.2023.

📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 7. kolejki W 7. kolejce BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej poległ ostatni z niepokonanych wcześniej zespołów, czyli iPrime Bogacica. Jego pogromcą okazała się Fortuna Głogówek. 📢 Wąskie i tajemnicze tunele pod zamkiem Książ zostały zamknięte dla turystów. Dlaczego? Wałbrzych i okolice to bez wątpienia jeden z bardziej tajemniczych regionów na Dolnym Śląsku. Mistyczną atmosferę wokół m.in. zamku Książ podsycają takie smaczki jak ten, że ok. 10 lat temu wejścia do podziemnych tuneli zostały zamurowane. Dlaczego? Co takie skrywały? Poniżej uchylamy rąbka tajemnicy.

📢 Jezioro Nyskie po sezonie wygląda szczególnie pięknie. To prawdziwy raj dla żeglarzy i poszukiwaczy pięknych widoków Jezioro Nyskie to jeden z najpiękniejszych krajobrazowo obszarów wodnych na Opolszczyźnie. Ma kilka twarzy: na zachodzie dzikie a na północy turystyczne. Ale nawet tam, gdy po wakacjach wyjadą wczasowicze można poczuć siłę natury i wszechogarniający spokój. To takie nasze opolskie Mazury.

📢 Wielki koncert Maryli Rodowicz na otwarcie spalarni odpadów. Nowy zakład powstał w Kędzierzynie-Koźlu Występ gwiazdy polskiej muzyki był największą atrakcją pikniku rodzinnego w Kędzierzynie-Koźlu. Zorganizowano go w związku z otwarciem zakładu termicznej utylizacji odpadów medycznych. Rocznie trafi ich tu 2700 ton.

📢 Kamery wszystko nagrały. Zdjęcia mieszkańców trafiły do sieci. Internauci mają ubaw 18.09.2023 Mieszkańcy Opolszczyzny zostali zaskoczeni, gdy kilka kamer ujawniło niezwykłe i czasem dość kuriozalne sytuacje, w jakich znaleźli się przypadkowi przechodnie. 18.09.2023. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Miarka się przebrała. Sąsiedzi wkurzyli się na swoich współlokatorów. Takie są tego efekty 18.09.2023 Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego. 18.09.2023. 📢 Oto najśmieszniejsze dożynkowe ozdoby, jakie powstały na święcie plonów Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 18.09.2023. 📢 Remis Odry z Lechią Gdańsk. Tak żyły trybuny podczas tego szlagierowego meczu Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 8. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Lechią Gdańsk, który zakończył się remisem 0:0.

📢 Janusz Kowalski oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą. Polityk wskazał dwie ważne reformy Polityk Suwerennej Polski walczy o mandat posła startując ze wspólnej listy z Prawem i Sprawiedliwością. Podczas spotkania w Wojciechowie w powiecie namysłowskim mówił o zmianach w kodeksie spółek handlowych oraz ustawie o rolniczych odnawialnych źródłach energii. Tymi problemami zajmował się w minionej kadencji. W wydarzeniu wzięła udział Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego. 📢 XXVII Pielgrzymka Narodów 2023. Polacy, Czesi i Niemcy od 27 lat modlą się wspólnie w Zlatych Horach. W tym roku był biskup z Ukrainy Pielgrzymka narodów to coroczne wydarzenie religijne gromadzące wiernych Polaków, Czechów i Niemców. Każdego roku kilkuset pątników odwiedza górskie sanktuarium maryjne, zwane popularnie "Maria hilf" lub "Panna Maria Pomocna". W 2023 roku pielgrzymom towarzyszyło aż trzech biskupów, w tym duchowny z Ukrainy. Kazanie wygłosił bp Rudolf Pierskała przypominając najważniejsze cechy Kościoła katolickiego.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 16.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni. 📢 Ruszyła budowa szpitala w Krapkowicach. To największa inwestycja w powiecie. Będzie kosztować ok. 40 milionów złotych Przedstawiciele rządu, samorządu, a także firmy Strabag, wbili dzisiaj symboliczną łopatę na budowie szpitala w Krapkowicach. Istniejący obiekt powiększy się o 10 tys. mkw. 📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Widać już drogi wenętrzne. Kiedy będziemy mogli tu zaparkować? Ponad 11,5 miliona złotych kosztować będzie budowa kolejnego centrum przesiadkowego w Opolu. Prace idą pełną parą. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na wiosnę 2024 roku. Co ważne parking będzie bezpłatny. 📢 Zaginął w Bielawie na Dolnym Śląsku. Dwa dni później wyszedł z lasu koło Nysy. Policja przekazała go rodzinie 63-letni mężczyzna zaginął w Bielawie, a odnalazł się pod Nysą. Najprawdopodobniej pieszo w ciągu dwóch dni pokonał odległość ponad 50 kilometrów.

📢 WomanGo, czyli to, co kobiety lubią najbardziej! Zobacz, jak było na imprezie w Mango Clubie [ZDJĘCIA] Zobaczcie, jak było na imprezie WomanGo! w Mango Clubie w Opolu. A już 29 września, dzień przed Dniem Chłopaka, na klubowej scenie wystąpi znany polski raper Peja. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Opolskie memy dają radę! Festiwal, Odra Opole i Edyta Górniak. Z czym Polakom kojarzy się Opole [MEMY] Z internetowych memów widać, że Opolanie mają poczucie humoru i dystans do samych siebie, więc chętnie śmieją się z samych siebie. Ale z Opola śmieją się czasem także Polacy z innych części kraju. Głównym tematem memów Festiwal Polskiej Piosenki i opolska gwiazda Edyta Górniak. Zobaczcie najlepsze opolskie memy. 📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper [ZDJĘCIA] 3 sierpnia 1993 roku na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. Brutalny atak na burmistrza rozległ się politycznym echem w całej Polsce i stał się tematem kampanii wyborczej w 1993 roku. To była pierwsza głośna akcja Samoobrony. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper.

📢 Góry Opawskie to nie tylko Kopa Biskupia. Oto najciekawsze miejsca w tym przygranicznym paśmie Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Jednak 90 proc. powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie! 📢 Teresa Werner w pięknym stroju kąpielowym chłodzi się w wodzie. Królowa śląskiej piosenki korzysta z wakacyjnej pogody Teresa Werner ma rzeszę fanów zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Znana jest przede wszystkim ze swojego charakterystycznego głosu, pięknych piosenek i świetnych dokonań tanecznych. 65-letnia królowa śląskiej piosenki, na przekór stereotypom wiekowym, opala się na plaży w pięknym kostiumie kąpielowym i zachwyca doskonałą sylwetką! 📢 Na Opolszczyźnie jest już 53 stulatków. Najstarsza jest 106-letnia Teresa Wójcik z Wędryni Najstarsza Opolanka urodziła się w 1917 roku. Trwała wówczas I wojna światowa, Polski nie było jeszcze na mapach, a w tym samym roku urodził się m.in. John F. Kennedy, późniejszy prezydent USA. Teresa Wójcik z Wędryni nie tylko jest najstarszą mieszkanką Opolszczyzny, ale była także najstarszą Polką, która pokonała koronawirusa.

📢 Teresa Werner ma 65 lat i wciąż zachwyca! Co słychać u pięknej wokalistki? Zobacz zdjęcia! Teresa Werner to jedna z najpiękniejszych polskich wokalistek. Aż trudno uwierzyć, że ma już 65 lat! Śląska gwiazda estrady jakiś czas temu zniknęła jednak z Instagrama, gdzie regularnie rozpalała wyobraźnię fanów. Co się z nią dzieje? 📢 Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny. Kiedyś w Kamieńcu mieszkało 300 osób. Dziś jest tu przerażająca pustka Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.

📢 Armia wietrzy swoje magazyny. Na liście narzędzia budowlane i rolnicze, pojazdy, łodzie 12.05.2023 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą kosiarki, betoniarki, instrumenty muzyczne i narzędzia. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 12.05.2023.

📢 Teresa Werner na wakacjach. Gwiazda jest w świetnej formiej. Jej też należy się odpoczynek Teresa Werner wyjechała na wakacje. Artystka uwielbia występować przed publicznością, ale kocha również podróże, w które wybiera się w przerwach od swoich tras koncertowych. Niedawno udała się na odpoczynek w Grecji. Piosenkarka zachwyciła swoich fanów świetną sylwetką na plaży i przy basenie.

