Prasówka 20.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Horoskop dzienny na piątek 20 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na piątek 20 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 20.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Międzynarodowy festiwal Drum Fest w Opolu wraca po przerwie. Będzie mnóstwo koncertów i warsztatów Drum Fest w Opolu rozpocznie się w piątek (20 października) i potrwa niemal do końca listopada. Program festiwalu jest bardzo bogaty. Wystąpią gwiazdy.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 19.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 20.10). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w piątek 20.10.2023. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 20.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Mija 5 lat kadencji prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego. Mimo trudności miasto rozwijało się w szybkim tempie. Wydano 1,4 mld zł 21 października minie pięć lat od momentu wyborów samorządowych, które przyniosły Arkadiuszowi Wiśniewskiemu drugą kadencję prezydenta Opola. Prezydent Wiśniewski zaznaczył, że były to bardzo aktywne lata, choć nie brakowało trudności, takich jak pandemia czy konflikt zbrojny na Ukrainie. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 19.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Co dalej z odkryciami archeologicznymi w katedrze? Jest szansa, że praca archeologów nie pójdzie na marne i lepiej poznamy naszą historię Wykopaliska archeologiczne prowadzone w katedrze opolskie odsłoniły tajemniczy grobowiec, który stanowi miejsce spoczynku prawdopodobnie ważnego księcia opolskiego oraz unikatowe na skalę kraju polichromie. Decyzją biskupa Andrzeja Czai wykopaliska zostaną jednak zasypane, co może uniemożliwić archeologom poznanie prawdy o historii naszego regionu. 📢 Zmarł Eugeniusz Grzesik, były wójt gminy Lasowice Wielkie Eugeniusz Grzesik dzisiaj (19 listopada) po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 76 lat. Wójtem Lasowic Wielkich był aż przez cztery kadencje. 📢 Te zdjęcia zostały zamknięte w kapsule czasu na wieży ratusza w Kluczborku Podczas remontu zabytkowego ratusza na rynku w Kluczborku w kapsule czasu w iglicy na wieży umieszczono zdjęcia pokazujące miasto. Są to zarówno archiwalne, jak i współczesne fotografie. Możesz je zobaczyć w naszej galerii.

📢 Horoskop zawodowy na 2024 rok. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP zawodowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop zawodowy na 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Co nowego oferuje armia? Sprawdź najnowsze okazje [19.10.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, meble, kosiarki i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje!

📢 Wyjmujemy karteczki! Zobacz najlepsze memy o szkole, uczniach i nauczycielach Najlepsze i najśmieszniejsze memy o szkole tworzone są oczywiście przez samych uczniów. Mają oni świetne poczucie humoru oraz celne obserwacje życia szkolnego. Sami zobaczcie! 📢 Oto najdroższe domy na Opolszczyźnie. Tak wyglądają te piękne rezydencje z zewnątrz i od środka W regionie opolskim rośnie zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami - mówi Dariusz Kowol z firmy Broker House Nieruchomości. Ekspert zdradza, że przybywa chętnych gotowych kupić te domy warte po kilka milionów złotych. 📢 Na Opolszczyźnie jest już 58 stulatków i ta liczba co roku rośnie. Najstarsza jest 106-letnia Teresa Wójcik z Wędryni Najstarsza mieszkanka Opolszczyzny urodziła się w 1917 roku. Trwała wówczas I wojna światowa, a Polski nie było jeszcze na mapach. W tym samym 1917 roku urodził się m.in. John F. Kennedy, późniejszy prezydent USA. Teresa Wójcik z Wędryni jest najstarszą mieszkanką województwa opolskiego, a była także najstarszą Polką, która pokonała Covid-19.

📢 Nigdzie nie kupisz taniej mieszkania, domu czy działki. Kolej sprzedaje nieruchomości. Zebraliśmy najlepsze okazje. Tego nie wolno przegapić Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Niesamowita posiadłość Miss Polonia z widokiem na Babią Górę. Zobacz wyjątkową kuchnię gwiazdy „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz mieszka w drewnianym domu z bali u podnóża Babiej Góry. Ta piękna posiadłość stanowi spełnienie jej marzeń z dzieciństwa, bo w podobnym domu żyli kiedyś dziadkowie słynnej Miss Polonia. Zajrzyj do niezwykłego domu Ewy Wachowicz i zobacz, gdzie przygotowuje pyszności gwiazda programu „Ewa gotuje”. Koniecznie zobacz jej piękny ogród z sauną oraz plenerową kuchnią z niesamowitym widokiem na góry.

📢 12 najtańszych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Wystarczy już 1200 złotych, żeby jeździć [ZDJĘCIA] Sprawdziliśmy, jakie najtańsze samochody używane można teraz kupić w województwie opolskim. Niestety, nawet ceny najstarszych samochodów poszły w górę. Nie da się już kupić auta za tysiąc złotych. Ale jeśli dołoży się drugie tyle, to można już za taką kwotę kupić samochód na chodzie. Zobaczcie najtańsze oferty samochodów do sprzedaży w Opolu i w województwie opolskim. 📢 Konserwator nie zgadza się na zmniejszenie niecek basenu w Strzelcach Opolskich. To będzie słono kosztować Gmina Strzelce Opolskie ma problem z przebudową odkrytego basenu. Konserwator zabytków nie zgodził się na realizację projektu w kształcie, jaki zaproponował samorząd.

📢 Czytanie łączy pokolenia. Impreza w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie [ZDJĘCIA] Czytanie książek może być ciekawym sposobem spędzania czasu, zwłaszcza teraz, kiedy wpisuje się w „jesienny vibe", jak przekonywali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich w Oleśnie podczas imprezy pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia".

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 19.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 19.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 19.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Wrocław w przyszłości. Jak będzie wyglądać miasto i co się zmieni? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję. Zobaczcie! Wrocław to jedno z największych miast w Polsce, które bardzo dynamicznie się rozwija. Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, jak zmieni się Wrocław i jak miasto będzie wyglądać w przyszłości. Oto co nam pokazała. 📢 Horoskop finansowy na listopad 2023. Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak 19.10.2023 HOROSKOP finansowy na listopad 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w listopadzie u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria ma swoje przepowiednie dla każdego z nas.

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy wbił się w naczepę tira. Auto zostało zmiażdżone Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy stacji Orlen na węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, z impetem wbił się w naczepę tira. Bus został dosłownie zmiażdżony. Autostrada w kierunku Katowic została zablokowana.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 19 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na czwartek 19 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 19.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Miejski Zarząd Dróg w Opolu ogłosił przetag na dokumentacje budowy kolejnych ścieżek rowerowych w mieście. Wiemy gdzie Cztery firmy wystartowały w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej ciągów pieszo-rowerowych w Opolu. Mowa o pięciu takich zadaniach. Każde składa się z dwóch etapów – opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

📢 Memy po Śląsku. Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie. Uśmiejesz się! Przenieś się w świat niepowtarzalnego humoru, który tylko Ślązacy potrafią stworzyć! Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce, tworząc memy, które w pełni oddają lokalną kulturę i charakter tego regionu. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie i swoich tradycji, tworząc memy, które są prawdziwą ucztą dla poczucia humoru. Przygotuj się na solidną dawkę śmiechu i uśmiechu w stylu gwarantowanym tylko przez Ślązaków!

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. W nowym rankingu zwyciężyło polskie miasto! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów.

📢 Horoskop miesięczny na listopad 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP miesięczny dla wszystkich znaków zodiaku na listopad 2023 roku. Co się wydarzy w listopadzie u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka?

📢 Waldemar Z. skatował chłopczyka, bo słyszał głosy. Po 5 latach opuścił zamknięty zakład. Musi jednak dalej leczyć się na wolności 41-letni Waldemar Z., który w 2018 r. wbiegł do przypadkowego domu w Kadłubie i brutalnie skatował roczne dziecko, nie musi być dłużej izolowany. Mężczyzna opuścił niedawno zamknięty zakład, w którym przeszedł przymusowe leczenie. Jak wskazuje sąd, mężczyzna nie stanowi dziś zagrożenia. Musi jednak kontynuować leczenie na wolności. 📢 Sąd dał zielone światło dla budowy trasy średnicowej i oddalił skargi ekologów. Ta inwestycja przyniesie prawdziwą rewolucję w komunikacji To dzień, na który wiele osób w Opolu czekało z niecierpliwością. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił swoją decyzję w sprawie budowy trasy średnicowej, która była wstrzymana od kilku miesięcy. Teraz pewne jest, że budowa jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Opolu będzie mogła być realizowana.

📢 Adam Gomoła: Będę reprezentował w Sejmie sprawy mniejszości niemieckiej i śląskiej. Ważna deklaracja najmłodszego posła z Opolszczyzny To niebywała strata, że w Sejmie nie będzie przedstawiciela komitetu Mniejszości Niemieckiej – powiedział na pierwszej po wyborach konferencji prasowej Adam Gomoła, nowy poseł Trzeciej Drogi – Polski 2050. I jednocześnie zadeklarował, że będzie reprezentował sprawy mniejszości. 📢 Mapa poparcia dla Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie. To przede wszystkim duże miasta. Gdzie w Opolu mieszka najwięcej wyborów KO? Wybory parlamentarne ujawniły nowe preferencje wyborcze mieszkańców regionu. W tej analizie przyjrzymy się bliżej tym zjawiskom, aby lepiej zrozumieć, dlaczego Opolszczyzna jest tak unikalnym terenem w kontekście preferencji politycznych. Nasza podróż po regionie rozszyfruje tajemnice poparcia dla Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie.

📢 Milion złotych dotacji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach. Kto wygrał na Opolszczyźnie akcję "Bitwa o remizy" [LISTA] 11 gmin z każdego powiatu Opolszczyzny dostanie po milionie złotych dotacji rządowej za najwyższą frekwencję w wyborach w ramach akcji „Bitwa o remizy”. Pieniądze te można wydać na termomodernizację i doposażenie remiz Ochotniczych Straż Pożarnych.

📢 Tak wyglądają największe absurdy na polskich drogach. Chyba ślepiec projektował tutaj ruch Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 19.10.2023. 📢 Dzieci masakrują swoich rodziców. Tworzą śmieszne memy o dorastaniu i dorosłości 19.10.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 19.10.2023. 📢 Natura przez okna wdziera się do domu. Opuszczona willa zamienia się w ruinę 19.10.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny. 9.10.2023.

📢 Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje 71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty. 📢 Fundusz Sprawiedliwości finansuje kolejny strażacki sprzęt w gminie Nysa. Będzie quad i kamery termowizyjne OSP Kępnica będzie drugą strażacką jednostką ochotniczą w powiecie nyskim wyposażona w czterokołowego quada do akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Zakup maszyny jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości.

📢 Ile zarabia początkujący kurier? Podajemy konkretne kwoty. Czy warto rozpocząć pracę jako doręczyciel paczek? Na czym polega praca kuriera? Teoretycznie wszyscy to wiemy. To głównie rozwożenie przesyłek do paczkomatów, automatów paczkowych i adresatów. W Polsce w dużej mierze są to paczki większych gabarytów, a to za sprawą obowiązującego przez lata monopolu na listy, który posiadała Poczta Polska. Sprawdzamy, jak dziś wygląda praca kuriera, jakie wymagania trzeba spełnić oraz czy można dużo zarobić. Jeśli tak, to jakiej wypłaty może spodziewać się początkujący doręczyciel?

📢 Góry Opawskie to nie tylko Kopa Biskupia. Oto najciekawsze miejsca w tym przygranicznym paśmie górskim Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Oktoberfest w Magnum Clubie. Święto piwa można także obchodzić na dyskotece [ZDJĘCIA] Słynny Oktoberfest w Monachium już się zakończył, za to święto piwa w Wachowie zorganizowano teraz i imprezowano do białego rana. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na Oktoberfeście w Magnum Clubie.

📢 Spotkanie przedsiębiorców w Oleśnie. To było kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu [ZDJĘCIA] Sala w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie zapełniła się tak bardzo, że trzeba było dostawiać krzesła. Na kolejnym spotkaniu w ramach Forum Lokalnego Biznesu spotkali się samorządowcy, menedżerowie, przedsiębiorcy, a wykładów słuchali uczniowie oleskich szkół średnich w ramach zajęć z biznesu i zarządzania.

📢 Koniec prac archeologicznych w katedrze opolskiej. Część badań odłożono na przyszłość. Tajemnice pozostają Pozostałości najstarszego kościoła w Opolu, odkryte pod posadzką katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu zostaną bezpiecznie zasypane i pozostawione na przyszłość. Starą posadzkę kościoła zastąpi nowa, kamienna. 📢 Najwięksi wygrani i przegrani. Analiza wyników wyborów parlamentarnych 2023 na Opolszczyźnie Wybory parlamentarne na Opolszczyźnie przyniosły wiele niespodzianek. Pozytywnie zaskoczył wynik Tomasza Siemoniaka, byłego wicepremiera i ministra MON, który otrzymał rekordową ilość 43 tysięcy głosów. O sukcesie może też mówić Marcin Ociepa, który uzyskał ponad dwukrotnie lepszy wynik niż cztery lata temu. Kto jeszcze znalazł się na naszej liście największych wygranych i przegranych tych wyborów? Odpowiedzi znajdziecie klikając w sylwetki polityka.

📢 Brutalna ustawka w Nysie. Młodzi chłopcy okładali się pięściami. Tłum skandował: "Zaje... mu!" Uczestnicy bójki spotkali się na umówione mordobicie w samym centrum Nysy przy tłumie świadków. Widzowie podżegali do walki i nie pozwalali jej przerwać. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Najbardziej nawiedzone miejsca na Śląsku. W nocy słychać tu przerażające jęki, cichy płacz, krzyki... Oglądasz jedynie na własne ryzyko! Miejsca grozy w Śląskiem. Przerażające jęki. Cichy płacz. Dziwne postacie, duchy i miejsca, które skrywają tragiczne historie. Te budynki wszyscy omijają z daleka. Miejscowi snują legendy i ostrzegają przechodniów. Aż ciarki przechodzą po plecach! Tylko nieliczni weszli do środka tych mrocznych miejsc i zrobili zdjęcia. Publikujemy je w naszej galerii. Poznaj związane z nimi makabryczne historie.

📢 Zamordował małżeństwo, zwłoki poćwiartował. Historie z dreszczykiem z Byczyny Niszczejący dom jednorodzinny z czerwonej cegły. Miejscowi mówią, że jest nawiedzony. Budynek w wiosce koło Byczyny z zawalonym dachem, stojący na skraju wsi, należał do pary małżeńskiej, która została bestialsko zamordowana w 1947 roku. 📢 Takich oryginalnych tortów nie robi nikt w Polsce! Mają kształt gałki ocznej, samolotu, a nawet kobiecych pośladków Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty, ale wszystkie są bardzo oryginalne. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej.

📢 Bursa przy ulicy Struga w Opolu kiedyś była pełna studentów. Pozostawili po sobie ciekawe ślady [ZDJĘCIA] Bursa przy ulicy Struga w Opolu niegdyś była akademikiem Politechniki Opolskiej. Przez wiele lat budynek stał pusty, ale wewnątrz nadal można znaleźć pozostałości po mieszkańcach. Budynek przy ul. Struga 16 zbudowany został jako internat, potem był bursą, a przed zamknięciem akademikiem. Zobaczcie, jak wygląda w środku.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w woj. śląskim. Nowoczesny, energooszczędny, położony nad jeziorem. Koszt? Cena szokuje! ZDJĘCIA Ogromny i nowoczesny dom o powierzchni niemal 250 metrów kwadratowych został wystawiony na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych. Najdroższa nieruchomość na rynku znajduje się w Nakle Śląskim, nieopodal malowniczego jeziora.

📢 Hospicjum Ziemi Kluczborskiej powstało jako największa budowa społeczna. Nadal potrzebuje wsparcia, aby codziennie pomagać chorym na raka Po 13 latach starań i budowy w Smardach Górnych koło Kluczborka działa wreszcie hospicjum stacjonarne. Zbudowano je dzięki wsparciu darczyńców. Placówka nadal jednak potrzebuje pomocy, by móc pomagać wszystkim chorym. 📢 Droga ekspresowa S11. Przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna jest już ustalony ostatecznie [MAPA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapie, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna.

📢 Na 10-hektarowej działce rośnie od podstaw nowe osiedle w Oleśnie. Tak będzie wyglądać ta część miasta [ZDJĘCIA] Na nowym osiedlu w Oleśnie oddany do użytku drugi blok wielorodzinny, a kolejny jest w planach. Powstają też szeregowce, a wkrótce wznoszone będą domy jednorodzinne. Przy ulicy Pszenicznej na granicy Olesna i Świercza na ściernisku powstaje całkiem nowe osiedle. Docelowo zabudowany zostanie cały 10-hektarowy teren. 📢 Budowa galerii Ozimska Park w Opolu jest już na finiszu. Rozpoczął się montaż reklam. Zobacz, jakie sklepy i restauracje będą na Ozimskiej Końca dobiegają roboty wykończeniowe w centrum handlowym Ozimska Park w Opolu. Robotnicy pracują też na zewnątrz, gdzie budują parkingi i drogi wewnętrzne. Otwarcie nowej galerii handlowej w Opolu ma nastąpić jeszcze w 2023 roku.

📢 Poważny wypadek w Makowicach. 26-letni kierowca skody uderzył w drzewo. Do szpitala zabrało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 26-letni kierowca skody doznał poważnych obrażeń po uderzeniu samochodem w drzewo. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tutaj znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 14.10.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni. 📢 W Kluczborku powstały tory do kolarstwa MTB. Wkrótce będzie można z nich korzystać W Kluczborku powstały dwa tory do kolarstwa MTB. Przedsięwzięcie sfinansowała gmina. Włodarzy do inwestycji przekonali nastoletni fani ekstremalnej jazdy na rowerach. 📢 "Robuś, to nie piździernik!". Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach uczniów "Jagiełło - kolega twój?!", "Przed jedynką nie uciekniesz", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik" - takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety.

📢 Horoskop zodiakalny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Oto pierwszy roczny HOROSKOP na 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 13.10.2023.

📢 Kluczbork z lotu ptaka. Z tej perspektywy miasto robi niesamowite wrażenie Na zdjęciach z drona znane budynki i ulice wydają się całkiem odmienne. Zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. A właśnie o tych nietypowych godzinach lubi fotografować swój rodzinny Kluczbork Artur Nowak, na co dzień członek zarządu powiatu kluczborskiego, a po godzinach zapalony fotograf. 📢 Tak bawią się piękne dziewczyny na szalonych imprezach. TOP 69 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Najpierw 1 września rozpoczął się rok szkolny, a teraz 1 października ruszył nowy rok akademicki. Jest więcej nauki, ale tym bardziej warto zrelaksować się na imprezie. Przygotowaliśmy galerię 69 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł. 📢 Tak w latach 60. i 70. wyglądał Kluczbork. Zdjęcia porównano z przedwojenną zabudową miasta Zdjęcie z przedwojennego Kreuzburga i powojennego Kluczborka pochodzą ze zbiorów kluczborskiego Muzeum im. Jana Dzierżona. Wydano je w książce pt. „Kluczbork. Szkice z dziejów miasta”, którą można kupić w kluczborskim muzeum.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie! 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Najlepsze śląskie memy. Śląskie Rafaello, Nutella i inne roztomaite śmiyszne fizymatynta 29.05.2023 Memy o Śląsku i Ślązakach maja dwa główne tematy: godka śląska i węgiel ze śląskich kopalni. Śląsk to jeden z najpopularniejszych regionów w Polsce i widać to także w liczbie tworzonych memów o Ślązakach! Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy w naszej galerii. 29.05.2023.

📢 Oto opolanie, którzy zrobili duże kariery. Aktorzy, piosenkarze, gwiazdy kina i telewizji - najbardziej znani mieszkańcy Opola 9.05.2023 Zajmują się różnymi rzeczami, ale łączą ich dwie sprawy - urodzili się w Opolu i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Odrą. 9.05.2023

