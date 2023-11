Prasówka 20.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opuszczony były szpital na Górnym Śląsku kryje w murach niesamowite historie. Kiedyś był słynny, dziś - stoi w ruinie. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 20.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opuszczony były szpital na Górnym Śląsku kryje w murach niesamowite historie. Kiedyś był słynny, dziś - stoi w ruinie. Zobaczcie ZDJĘCIA Mimo upływu czasu, niektórzy mieszkańcy Krapkowic wciąż odnoszą się do opuszczonego szpitala w ich mieście z sentymentem. Dla nich to nie tylko ruina, ale także miejsce wspomnień i historii. Czy kiedykolwiek znów zobaczymy ten budynek w pełnym blasku? Przez moment była na to szansa! Koncepcja runęła, a były szpital stoi opuszczony i popada w coraz większą ruinę. Odwiedził go Krystian Zacny. Zobaczcie współczesne i archiwalne zdjęcia tego obiektu.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.11.23

📢 Tak powstaje nowa S1 w Śląskiem. Finał prac w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej. Budują nowe drogi, mosty i węzły drogowe. NOWE ZDJĘCIA W Dąbrowie Górniczej powstaje nowa trasa S1. Prace ostatnio przyspieszyły, bowiem cała inwestycja miała być gotowa do końca 2023 roku. Wiadomo już, że ten termin zostanie przedłużony, ale zgodnie z zapowiedziami GDDKiA zakończona zostanie budowa S1 w kierunku Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Prace przy budowie jezdni i obiektów inżynieryjnych w stronę Bielsko-Białej i Tychów będą trwać jeszcze w kolejnych miesiącach nowego roku.

📢 Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie.

Prasówka 20.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opuszczona fabryka grozy na Śląsku. Odważycie się zajrzeć do środka? Mamy zdjęcia, ale oglądacie na własne ryzyko! Opuszczony budynek, zrujnowane wnętrze, popękane ściany i szkła w oknach, które dawno już zostały rozbite... Aż ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś to była wielka, tętniąca życiem fabryka pełna odgłosów maszyn, rozmów pracowników i zapachu świeżo wyprodukowanych towarów... Dziś zostały z niej już niemal tylko zgliszcza i może stanowić idealną scenerię do kręcenia horrorów. Jesteście gotowi na wycieczkę? Ostrzegamy - oglądacie na własne ryzyko!

📢 Zakazane parówki. Tych gatunków nie powinieneś jeść, kupować, ani dawać dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Parówki na dobre rozgościły się w naszej kuchni. Chętnie jemy na śniadanie, są łakomym kąskiem podczas ciepłych kolacji. Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Jednak nie wszyscy powinniśmy je jeść, bo to nie zawsze dobry wybór na posiłek, zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? To mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Musisz wiedzieć! HOROSKOP na poniedziałek 20 listopada 2023 r. Ten znak będzie miał dziś wyjątkowego farta Horoskop dzienny na poniedziałek 20 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Czeskie MEMY. Można się popłakać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Znowu to robią! Opolskie morsy wychodzą poza strefę komfortu. Trwa sezon na zimowe kąpiele Trwa 17. sezon u opolskich morsów. Każdej zimowej niedzieli grupa kilkudziesięciu osób spotyka się na kamionce Bolko w Opolu, aby hartować swoje organizmy. Jak do nich dołączyć? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [20.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek (jutro, 20.11). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania? Zobacz horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w poniedziałek 20.11.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 20.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 "Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka". Światowy Dzień Ubogich w Opolu W niedzielę w Opolu po raz szósty, a na świecie - siódmy, obchodzono Światowy Dzień Ubogich. Tegoroczne hasło brzmiało "Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka". W programie opolskich obchodów była Msza święta w kościele oo. Franciszkanów i spotkanie przy wspólnym stole. 📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 20 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 20 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 20.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Oto imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 19.11.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Wygrana Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 w Radomiu z Czarnymi w meczu 7. kolejki PlusLigi. Teraz czeka ich mecz w Lidze Mistrzów Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w meczu 7. Kolejki PlusLigi wygrała 3:0 z Czarnymi Radom. Rywale przeciwstawili się wicemistrzom Polski, jednak to było za mało na zdobycie choćby seta.

📢 Mirosław Pietrucha: W Opolu Myślenia o uczelniach brak Opole od lat szczyci się mianem miasta akademickiego. I w zasadzie, trudno znaleźć osobę, która nie rozumiałaby, jak ważne jest to dla rozwoju miasta czy województwa. Potencjał, który tworzą wyższe uczelnie ma nie tylko znaczenie demograficzne - część młodych ludzi decyduje się po zakończeniu studiów zamieszkać na stałe na terenie miasta, w którym zdobywali wiedzę. Uwidacznia się również w realizowanych inwestycjach i tworzeniu nowych kierunków studiów, a także we wspólnych projektach i powiązaniach między przemysłem, biznesem a uczelniami. 📢 Ulica Parkowa w Strzelcach Opolskich przejdzie remont. Drogowcy wymienią asfalt Decyzję o wyremontowaniu ulicy Parkowej w Strzelcach Opolskich podjął Zarząd Dróg Wojewódzkich. To część trasy wojewódzkiej nr 426. 📢 Ostrzeżenia GIS! 19.11.2023 Wycofano kaszę i syrop! Pestycydy i bakterie w żywności ze sklepów 18.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 18.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu.

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [19.11.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, odważnych tatuaży i egzotycznych podróży Ewa Swoboda wiele razy była na ustach całej sportowej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Dzień Otwarty Notariatu. W Opolu 70 osób przyszło na rozmowę z notariuszem w komfortowych warunkach biblioteki Dziecięciu opolskich notariuszy przez kilka godzin w sobotę udzielało porad prawnych mieszkańcom Opolszczyzny, w ramach Dnia Otwartego Notariatu. Notariusze przekonują, że nie należy się obawiać porad prawnych. Dużo gorsze konsekwencje ma nieznajomość prawa. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 19 listopada 2023. Jakie czekają Cię dziś wyzwania? Sprawdź horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na niedzielę 19 listopada 2023. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Jaki to będzie dzień? Na co musisz się przygotować? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przyszykował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej. 📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. To zdecydowana faworytka Waldemara! Olśniewa urodą W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w 2024! 19.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 19.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 19.11.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 HOROSKOP na niedzielę 19 listopada 2023 r. Te dwa znaki nie będą żałowały finansowych decyzji. Lwy i Barany muszą się wstrzymać Horoskop dzienny na niedzielę 19 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 MKS Kluczbork w meczu 7. kolejki III ligi wygrał 2:1 w wyjazdowym meczu z LKS Goczałkowice-Zdrój. Zwycięska bramka padła w końcówce Walka do końca opłaciła się. MKS Kluczbork zwyciężył na wyjeździe z LKS Goczałkowice-Zdrój 2:1. Spotkanie odbyło się w ramach 17. kolejki III grupy III ligi. 📢 Czy pamiętasz te przedmioty z PRL-u? Kultowe rzeczy z lat 70., 80. i 90. kosztują fortunę! Znowu wróciła moda na wnętrza z PRL-u – zdjęcia Przedmioty Z PRL-u – syfon z nabojami, lampa lava, kula disco, kasety, telefon z obrotową tarczą czy kultowa farelka to gadżety, które królowały w polskich domach w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Wiele osób wspomina je z wielkim sentymentem i znowu po nie sięga. Niektóre z nich możemy zdobyć w sieci, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga na aukcjach zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety. Sprawdź, może znajdziesz te perełki z dawnych lat w piwnicy, na strychu lub w pawlaczu u wujka.

📢 Wspaniałe imprezy w klubach Ferre, Discoplex A4, Aqarium czy Protector. Tak się bawiliście przed laty w kultowych opolskich dyskotekach Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej. 📢 Do tych kobiet wróci karma w 2024 roku. Horoskop karmiczny dla pań spod wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP karmiczny dla kobiet na 2024. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria 📢 Najśmieszniejsze memy o czarnych kotach, które świętowały swój dzień 17 listopada. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Tak naprawdę wygląda życie w polskich więzieniach. Miejsca jest tak mało, że wielu ludzi nie wytrzymuje Nikt z nas nie chciałby tu trafić. Więzienia są jednak ważnym elementem wymiaru sprawiedliwości. Zajrzeliśmy do opolskich i innych zakładów karnych w Polsce. Sprawdziliśmy, jak wyglądają warunki w których osadzeni spędzają nieraz wiele lat swojego życia. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii. 📢 Remont kamienic w Prudniku. Do przebudowy jest aż 150 nieruchomości. Pierwsze prace właśnie ruszają 6 milionów złotych będzie kosztować kompleksowy remont dwóch dziewiętnastowiecznych kamienic przy ul. Morcinka w Prudniku. Przygotowanie 20 nowych mieszkań będzie tam kosztować taniej, niż budowa bloku.

📢 MZK Opole: od poniedziałku (20.11) autobusy linii 7 i N2 będą kursowały objazdem. Nie wiadomo jak długo potrwają prace Zmiany są spowodowane pracami prowadzonymi na przejeździe kolejowym w ciągu alei Przyjaźni. Nie wiadomo jak długo trwają prace.

📢 Polska niemoc, czeski film i i Gang Albanii. Memy po meczu Polska - Czechy. Polacy przegrali łatwą grupę eliminacyjną do Euro 2024 [MEMY] Po losowaniu piłkarscy eksperci twierdzili, że z tak łatwej grupy nie da się nie awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska pokazała, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Z Czechami w dwóch meczach Polacy ugrali zaledwie 1 punkcik. Ostatnią szansą są baraże, ale Polska w 2023 roku w meczu o punkty potrafiła wygrać tylko z amatorami z Wysp Owczych! 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 PPO Przedsiębiorstwo Państwowe przekazało specjalistyczne buty dla studentów kierunku sport i bezpieczeństwo na Politechnice Opolskiej Każdy student kierunku sport i bezpieczeństwo otrzymał parę butów militarnych wyprodukowanych w opolskim przedsiębiorstwie PPO. Wykonane przez więźniów buty specjalistyczne będą służyły żakom m.in w czasie zajęć terenowych i podczas obozów.

📢 Oto nowy horoskop na zimę. Osoby spod tych znaków mogą liczyć na sprzyjający układ gwiazd HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie. 📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Joan Collins wiecznie młoda. Serialowa Alexis z „Dynastii” zachwyca swoim wyglądem i figurą. Werwy dodaje jej o wiele lat młodszy mąż Joan Collins to aktorka, która znana jest na całym świecie, a Polakom głównie z kultowego serialu w czasach PRL-u „Dynastia”. Wszyscy śledzili jej losy z zapartym tchem. Przez jednych znienawidzona, a przez innych uwielbiana Alexis dzisiaj ma 90 lat, działa prężnie w swoich mediach społecznościowych i zachwyca… urodą i figurą. 📢 Jarmarki bożonarodzeniowe w Czechach. Gdzie najlepiej się wybrać W Opolu tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy będzie trwał wyjątkowo długo, bo od 25 listopada aż do 31 grudnia. Można jednak także wybrać się za wycieczkę za granicę Opolszczyzny, czyli do Czech. Sprawdziliśmy, jakie są najlepsze czeskie jarmarki. 📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka przyznała się do podwójnego zabójstwa. Zamordowała dzieci nożem tapicerskim! 34-letnia Krystyna Sz. stanie przed sądem z zarzutem podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia. O ile biegli potwierdzą, że była poczytalna w chwili zbrodni.

📢 Zimowe warunki w wielu miejscach w górach Dolnego Śląska. Bez raczków i kijków lepiej się tam nie zapuszczać Na szlakach, w wyższych partiach Karkonoszy, panują już zimowe warunki. To może zaskoczyć turystów, gdyż w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze zimy nie widać. Jest deszczowo i wietrznie. Tymczasem na trasach do Hali Szrenickiej, do schroniska Samotnia, na Śnieżkę, do Śnieżnych Kotłów i na innych szlakach w górach zalega kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Jest ślisko i czasami trzeba nawet zakładać na buty raki. 📢 Ćwiczenia wojskowe. Armia wzywa na płatne ćwiczenia rezerwy. Te zawodu są na celowniku polskiego wojska. Kto może zostać powołany? Wojsko wzywa na ćwiczenia. W 2024 roku na ćwiczenia rezerwy może zostać powołanych nawet 200 tys. osób - wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać. Sprawdź, czy dostaniesz powołanie i ile pieniędzy płaci armia za dzień szkoleniowy.

📢 Żędowice i Kielcza zyskają nową drogę. Trasa wojewódzka nr 901 przejdzie na tym odcinku generalny remont Firma Remost z Olesna przebuduje drogę wojewódzką nr 901 między Żędowicami a Kielczą. Inwestycja obejmuje nie tylko modernizację trasy, ale także budowę nowej drogi dla pieszych i rowerzystów. Prace planowane są na odcinku 2 kilometrów i mają potrwać rok. 📢 Rewolucja w planowaniu przestrzennym uderzy w polskich działkowców. Czy zniknie połowa rodzinnych ogrodów działkowych na Opolszczyźnie? Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców alarmuje, że wejście w życie nowych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym doprowadzi do zlikwidowania wielu ogrodów działkowych w Polsce. Na Opolszczyźnie w grę może wchodzić nawet połowa ogrodów działkowych.

📢 Ulice Prusa i Paulinki w Oleśnie zostały otwarte po remoncie. Mieszkańcy przez lata czekali na remont tej ulicy Są to dwie z pięciu dróg na terenie gminy Olesno, na których remont oleska gmina zdobyła 92-procentową dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zobaczcie, jakie jeszcze ulice zostaną wyremontowane dzięki tej dotacji rządowej.

📢 Grzybobranie na wesoło. Tak internauci żartują z grzybiarzy i zbierania grzybów. Zobaczcie najśmieszniejsze memy Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 📢 Otwarcie nowego hipermarketu w Opolu. Byliśmy tam jako pierwsi. Co można kupić w tym sklepie i jakie są promocje? Zobaczcie zdjęcia 16 listopada z samego rana szwedzka sieć multimarketów Jula otworzy swój pierwszy sklep na Opolszczyźnie. Nowy obiekt mieści się w galerii Ozimska Park w Opolu. My byliśmy tam jako pierwsi, aby pokazać naszym czytelnikom, jakie produkty oferuje ta sieć sklepów. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Tłumy na otwarciu Ozimska Park w Opolu. Długie kolejki do wejścia do sklepów. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczyło z cudem Ozimska Park, nowy kompleks handlowy w Opolu, oficjalnie otworzył swoje drzwi. Powitał liczne grono klientów już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu działalności. Zlokalizowany na obszarze blisko 18 000 m2 Ozimska Park oferuje ponad 30 sklepów znanych i cenionych marek.

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach to jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Horoskop miłosny na 2024 rok. Osoby spod tych znaków zodiaku będą miały szczęście w uczuciach HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 16.11.2023.

📢 Najśmieszniejsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy. 📢 Czesi na golasa zawstydzają Polaków. Na pływalni w Prudniku ogłoszono apel W przygranicznych miejscowościach rośnie liczba Czechów czy Polaków korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych po drugiej stronie granicy. Różnice obyczajowe czasem doprowadzają do kłopotliwych nieporozumień. Tak stało się w Prudniku. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg jest już na finiszu. Znany jest dokładny przebieg odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] Już za kilka dni poznamy wykonawcę drugiego etapu opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" prowadzić będzie od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. W naszej galerii znajdziecie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna. 📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 11.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. 📢 Oni odeszli w ostatnim roku. Opolscy samorządowcy, wykładowcy, społecznicy, duchowni i wielu innych Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, w którym wspominamy zmarłych bliskich. To również dobra okazja do przypomnienia o osobach znanych i szanowanych dla naszych społeczności. Politycy, samorządowcy, społecznicy, regionaliści, nauczyciele, badacze, księża. Wielu zasłużonych Opolan odeszło od nas w ostatnim roku. Oni zmarli w 2023 i pod koniec 2022 roku. W galerii zdjęć przypominamy sylwetki.

📢 Starych fotografii czar. Opolskie miasta na kolorowych zdjęciach z lat 60., 70., i 80. Zobacz ciekawą galerię Tak przed ponad 40, 50 i 60 laty wyglądały miasta Opolszczyzny, między innymi: Opole, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Paczków czy Głubczyce - ale nie tylko. Zapraszamy do obejrzenia galerii kolorowych zdjęć pochodzących ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz archiwum nto.

📢 Natura przez okna wdziera się do domu. Opuszczona willa zamienia się w ruinę 19.10.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny. 9.10.2023. 📢 Skorzystaj z infolinii iPFRON+ i uzyskaj pomoc Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył System iPFRON+, który będzie pozwalał jeszcze łatwiej uzyskać wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród jego celów jest m.in. uproszczenie procesu aplikowania o środki PFRON, usprawnienie i przyspieszenie procesu udzielania dofinansowań, a przede wszystkim poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli. Jednym z ważnych elementów nowego systemu jest infolinia, która działa od 30 czerwca br. 📢 Tak wyglądają miasta Opolszczyzny z lotu ptaka. Niektóre ujęcia są niesamowite. Zobaczcie zdjęcia Waszych miast Opolszczyzna z lotu ptaka. Tak wyglądają miasta naszego regionu na zdjęciach lotniczych. Zobacz, jak wygląda Twoja miejscowość, znajdź ciekawe miejsca. Swój dom, miejsce pracy, szkołę.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internaci żartują ze spraw sercowych Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Ruiny leśniczówki i opuszczona stacja kolejowa. Oto tajemnice głubczyckiego Lasu Marysieńka Choć głubczycki las wciąż jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rowerzystów i spacerowiczów, lata świetności ma już dawno za sobą. Przed II wojną światową Marysieńka była jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku Górnoślązaków. Rzesze turystów przyciągały dobrze oznaczone leśne ścieżki, gospody leśne i stacja kolejowa dobrze skomunikowana z miastami regionu. Dziś z wielu tych miejsc pozostały tylko ruiny.

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery [ZDJĘCIA] Kluczbork i powiat kluczborski wypuścił w świat wiele znanych dziś osób. Z miasta nad Stobrawą pochodzą fantastyczni aktorzy, dziennikarze i sportowcy.

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej