Prasówka 20.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Opolanom. "Wojny wzmiacniają jego przesłanie"”?

Prasówka 20.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Opolanom. "Wojny wzmiacniają jego przesłanie" We wtorek w opolskim kościele „na Górce” harcerze przekazali Opolanom Betlejemskie Światło Pokoju. Każdy może mieć w swoim domu ogień z Groty Narodzenia Pańskiego.

Prasówka 20.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Liga Mistrzów. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zupełnie bezradna w meczu z Ziraatem Bankasi Ankara [ZDJĘCIA] Siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle nie mieli nic do powiedzenia w spotkaniu 4. kolejki Ligi Mistrzów, ulegając u siebie 0:3 mistrzowi Turcji - Ziraatowi Bankasi Ankara. Tym samym nasza drużyna może już właściwie zapomnieć o bezpośrednim awansie do ćwierćfinału.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Horoskop dzienny na środę 20 grudnia 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na środę 20 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy tego dnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

Leszek Czerba w Prudniku i Jolanta Kruk w Głogówku. Platforma Obywatelska ujawnia kandydatów na burmistrzów Platforma Obywatelska w powiecie prudnickim przedstawiła pierwszych kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych. Leszek Czereba będzie się ubiegał o stanowisko burmistrza Prudnika z poparciem PO. Jolanta Kruk wystartuje w Prudniku. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [20.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [20.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na środę (jutro, 20.12). Które znaki zodiaku nie ucieszą przewidywania gwiazd? Przeczytaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się zdarzyć w środę 20.12.2023. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (środę, 20.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 80-letni kierowca na drodze w Dobrzeniu Wielkim przekroczył prędkość i wyprzedzał na zakazie. Spotkała go surowa kara [WIDEO] 80-latek jadący toyotą jechał za szybko w terenie zabudowanym, a do tego zabrał się do wyprzedzania mimo znaku zakazu tego manewru. Został ukarany wysokim mandatem oraz taką liczbą punktów karnych, że następne wykroczenie może skutkować odebraniem uprawnień. 📢 Plac przed dworcem PKP w Opolu jest już gotowy. Teraz ruszają odbiory. Jak Wam się podoba? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN ARCHITEKCI. Wykonawcą inwestycji jest natomiast opolska firma BEST OPEBEL. 📢 9 znaków, że partner jest tym jedynym. Jak rozpoznać prawdziwą miłość? Poznaj te zasady Spotykacie się od pewnego czasu, on wydaje się być sympatycznym mężczyzną, ma cechy, które cenisz, dogadujecie się, ale nie jesteś pewna, czy to ten jedyny i czy warto inwestować w tę znajomość czas? A może jesteś w długoletnim związku, ale z jakichś powodów w twojej głowie pojawiły się wątpliwości? Podpowiadamy, jak upewnić się, że jesteś w związku z tym jedynym.

📢 Ruszył sezon na lodowisku przy Toyota Park w Opolu. Na łyżwach można tu jeździć każdego dnia, aż do wieczora Miłośnicy jazdy na łyżwach już mogą korzystać z lodowiska zewnętrznego przy Toyota Park. Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców każdego dnia przez siedem dni w tygodniu, od godziny 10.00 do 21.00. Z krótką przerwą techniczną na pielęgnację tafli od 14.00 do 14.45.

📢 Sylwester na wesoło. Tak internauci żartują z imprezy sylwestrowej. Zobaczcie najlepsze memy Zbliżamy się do końca roku. Już niedługo pożegnamy stary rok i powitamy nowy 2024. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy o imprezie sylwestrowej oraz przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru i nocy w roku. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Piłkarz Ruchu Chorzów Artur Pląskowski przyjechał do Radłowa. Zagrał mecz z dzieciakami Napastnik Ruchu Chorzów Artur Pląskowski przyjął zaproszenie z Radłowa i przyjechał zagrać mecz z dziećmi i młodzieżą. Pochodzi zresztą z sąsiedniej gminy, leżącej już w województwie śląskim.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 19.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 W horoskopie chińskim 2024 rok to czas Drewnianego Smoka, co to oznacza? Dla wielu znaków zodiaku to zmiany. Poznaj swoją przyszłość Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok, ale najpierw zobacz, jakim znakiem zodiaku jesteś. Niektórym osobom życie wywróci się do góry nogami.

📢 Święta i Sylwester w Górach Opawskich. Turyści chcą tu wypoczywać, część ośrodków ma już komplet Śnieżny początek grudnia zwiększył zainteresowanie zimowym wypoczynkiem w Górach Opawskich. Ten sezon zimowy może być lepszy od poprzednich, choć większość turystów przyjeżdża na krótszy i tańszy turnus.

📢 Wiadomo, do kogo wróci karma w 2024 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Oto najmodniejsze dekoracje świąteczne 2023. Takie dodatki do domu trzeba mieć na Boże Narodzenie Na topie są tradycyjne kolory jak czerwień czy złoto, ale jest też dużo bieli i srebra. W tym roku popularnością cieszą się także stroiki, które mają w składzie „przytulne” elementy, czyli futerko, wełnę i wszystko co kojarzy się z ciepłem.

📢 Takie będą nasze finanse w styczniu 2024. Horoskop na pierwszy miesiąc przyszłego roku HOROSKOP finansowy na styczeń 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie będą cztery pierwsze tygodnie przyszłego roku? Dla wielu z Was czas ten będzie okazją do zwiększenia dochodów i zadbania o oszczędności. 📢 Pod Kietrzem mają stawiać kolejne wiatraki. Inwestować chcą Polacy i Czesi. "Będzie ich za dużo" Jest gotowy raport środowiskowy dla dwóch farm wiatrowych Trzebom – Sudice, które mają stanąć na polsko - czeskim pograniczu koło Kietrza. To inicjatywa czeskiej firmy. Z drugiej strony miasta polska firma chce stawiać kolejnych 12 turbin wiatrowych. 📢 Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska z dekoltami do pasa i w czerni. Gwiazdy na premierze „Akademii Pana Kleksa” Królowały mocne kolory, głębokie dekolty odsłaniające brzuch i wyraziste akcenty. Na premierze filmu „Akademia Pana Kleksa” zagościli celebryci, którzy wzięli udział we współtworzeniu filmu oraz zaproszeni goście. Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowały w odważnych stylizacjach między innymi Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska, ale też pojawiło się małżeństwo Pazurów, Edyta Herbuś, Danuta Stenka i wiele innych. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Tyle możesz jeszcze dostać na dziecko w 2023 roku. W przyszłym roku wiele przepisów się zmieni 20.12.2023 Do końca 2023 roku rodzice mogą się starać o wsparcie od państwa w ramach wielu różnych programów. Zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu. Informacje na 20.12.2023. 📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka” wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 Pasażerowie z Wrocławia nie mieli jak wrócić z jarmarku w Dreźnie. Zostali wyrzuceni z niemieckiego pociągu W niedzielę (17 grudnia) około 150 pasażerów korzystających z Promocji Drezdeńskiej, czyli w zamyśle bezproblemowego połączenia Wrocław – Drezno i Drezno - Wrocław, zostali wyrzuceni z pociągu i pozostawieni sami sobie po niemieckiej stronie granicy. Sporo z tych osób wracało z Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbywał się w Dreźnie. Jak komentują Koleje Dolnośląskie, w sytuacji zawinił niemiecki przewoźnik. Mamy również jego stanowisko, przeczytajcie poniżej. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 19.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Problem z wypłatą zasiłków rodzinnych w Prudniku. OPS czeka na pieniądze z województwa W gminie Prudnik opóźniła się grudniowa wypłata zasiłku rodzinnego przez miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej. OPS czeka na pieniądze z urzędu wojewódzkiego. 📢 Pożar domu w Chudobie. Strażacy próbowali ewakuować kobietę. Niestety, nie przeżyła Ogień w domu jednorodzinnym pojawił się w poniedziałek późnym wieczorem. Sprawę tragicznego pożaru bada teraz policja i prokuratura.

📢 Horoskop zodiakalny na drugą połowę grudnia. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na drugą połowę grudnia 2023 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy w zbliżającym się okresie świątecznym i sylwestrowym u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? 📢 Kto wygrałby wybory prezydenckie, a kto parlamentarne? Opublikowano nowe sondaże 24,5 proc. badanych jest zdania, że po tym, jak swoją drugą i ostatnią kadencję zakończy Andrzej Duda, w wyborach prezydenckich powinien kandydować Rafał Trzaskowski. 11,9 proc. jako kandydata wskazało Szymona Hołownię, a 9,9 proc. Mateusz Morawieckiego – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i DGP. Z kolei wybory parlamentarne wygrałaby Zjednoczona Prawica, ale z niewielką przewagą nad Koalicja Obywatelską.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 19 grudnia 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na wtorek 19 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy tego dnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.

📢 Aktorzy amatorskiego teatru znów zachwycili widzów. Tym razem zagrali w sztuce Mayday Opolski Teatr Rozmaitości kolejny raz oczarował swoją grą i humorem kluczborską publiczność. Tym razem aktorzy wystąpili w spektaklu „Mayday” według scenariusza komediopisarza Raya Cooneya. 📢 Gigantyczny korek na autostradzie A4 w kierunku Rudy Śląskiej. To wynik kolizji trzech samochodów. Jedna osoba poszkodowana Kierowcy podróżujący autostradą A4 muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. W poniedziałek, 18 grudnia, przed godziną 17, doszło do zderzenia trzech samochodów w kierunku Rudy Śląskiej, w okolicy Kochłowic. Jedna osoba została poszkodowana. Nie stwierdzono również wycieków płynów z uszkodzonych pojazdów.

📢 Tauron Liga. Uni Opole sprawiło niezwykle miły świąteczny prezent, pokonując faworyzowany BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała [ZDJĘCIA] Siatkarki Uni Opole bardzo udanie rozpoczęły rundę rewanżową w fazie zasadniczej Tauron Ligi, pokonując u siebie w 12. kolejce 3:1 BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

📢 Oszukańcza metoda wykorzystuje dobre serce dla potrzebujących. Seniorzy z Nysy i Głuchołaz dali się nabrać przestępcom 160 tysięcy złotych straciła w miniony czwartek 14 grudnia 64-letnia mieszkanka gminy Głuchołazy. Oszuści w telefonicznej rozmowie „wkręcili ją”, że ktoś z rodziny miał wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy. W ten weekend w powiecie nyskim w sumie 3 osoby straciły łącznie 320 tysięcy. 📢 Choinka życzeń w Opolu. Sprawmy, by te święta były wyjątkowe dla wszystkich Choinka Życzeń przy ul. Krakowskiej w Opolu, stworzona przez Fundację Kwitnące Talenty, nie tylko zdobi przestrzeń miasta, ale także niesie ze sobą historie marzeń osób najbardziej potrzebujących, często pochodzących z domów dziecka czy życia na ulicy. 📢 Memy o Kevinie hitem internetu. Najśmieszniejsze żarty o filmie "Kevin sam w domu" bawią nas od lat "Kevin sam w domu" - to ulubiony film świąteczny Polaków. Mimo że jest emitowany co roku, to jego oglądanie się stało nową tradycją, o czym świadczą wyniki oglądalności, które regularnie przekraczają 4 miliony widzów. Uspakajamy - w tym roku film znów zostanie wyemitowany przez Polsat, w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Kevinie!

📢 Michał Wiśniewski przyjechał do Domu Dziecka w Lasowicach Małych. Przywiózł ze sobą prezenty Lider zespołu Ich Troje odwiedził dzieci z domów dziecka z Bogacicy, Bąkowa i Lasowic Małych. Przywiózł im prezenty i zdradził, że sam wychował się w domu dziecka.

📢 Ewa Jakubiec ze Słupic najpierw została Miss Polonia. Teraz olśniewa urodą w konkursie Miss Earth [ZDJĘCIA] Ewa Jakubiec ze Słupic koło Nysy najpierw została oficjalnie najpiękniejszą Polką. Teraz jest w Wietnamie, gdzie rywalizuje o tytuł Miss Earth, czyli Miss Ziemi. Finał konkursu Miss Earth odbędzie się już 22 grudnia, czyli w ten piątek. Piękna mieszkanka Słupic aktualnie uczestniczy w zgrupowaniu przed galą. Zobacz zdjęcia pięknej 26-latki z Wietnamu. 📢 Beka z przedświątecznych zakupów. Oto najlepsze memy o przygotowaniach do świąt. Internauci są bezlitośni 18.12.2023 Polacy nie marnują czasu i chociaż do świąt zostało jeszcze trochę czasu to już teraz licznie ruszyli na przedświąteczne zakupy. Oczywiście internauci są czujni i przygotowali na ten temat mnóstwo memów. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Tak śmiejemy się z morsów! Te memy o morsowaniu podbijają internet 18.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji. Z tych samochodów śmieją się w internecie 18.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023. 📢 Oto najlepsze memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają sieć. Zobaczcie je. Można się uśmiać! 18.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Te memy o Polakach i Polsce podbijają internet. Zobaczcie jak Polacy żartują z samych siebie 18.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Z tych zwierząt śmieją się internauci. Zobaczcie najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami 18.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Oto największe absurdy polskiej służby zdrowia oczami internautów. Zobaczcie najlepsze memy 18.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii.

📢 Te memy o Wigilii i Bożym Narodzeniu robią furorę w sieci. Internauci podchodzą do świąt z przymrużeniem oka 18.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem! 📢 Świąteczna Iluminacja Brzegu za nami. Moc atrakcji, liczne konkursy, animacje, koncerty oraz niespodzianki 17 grudnia na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu odbyła się 13. Świąteczna Iluminacja Brzegu. Podobnie jak w ubiegłym roku, imprezę zorganizowano na lodzie. Program imprezy jak zawsze zaskoczył wszystkich uczestników, którzy mogli przenieść się do bajkowej krainy, w której piruety na łyżwach wykonywała cała ekipa pomocników świętego Mikołaja.

📢 Brzeg na zdjęciach Google Street View. Rozpoznacie te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala spacerować ulicami wielu miast i wiosek na całym świecie. Dzisiaj odwiedzimy Brzeg. Czy na zdjęciach sprzed kilku lat rozpoznacie te osoby i te miejsca? 📢 Zmarł 18-latek dźgnięty nożem w Tarnowie Opolskim. Podejrzewany o zabójstwo 46-letni mieszkaniec Tarnowa jest już w rękach policji 18-latek został dźgnięty nożem w nocy z soboty na niedzielę. Został odwieziony do szpitala, ale zmarł w wyniku odniesionych ran. W niedzielę opolska policja zatrzymała 46-letniego mieszkańca Tarnowa Opolskiego, podejrzewanego o to przestępstwo. Jest on byłym policjantem. 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 18 grudnia 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na poniedziałek 18 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy tego dnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 📢 Wolontariusze sprzątają kirkut w Praszce. "Było nam wstyd, że jest w takim stanie" Grupka zapaleńców porządkuje teren cmentarza żydowskiego w Praszce. Ogrom pracy już wykonali, ale wiele jeszcze przed nimi. Kto chętny do pomocy, może się do nich przyłączyć.

📢 Niezwykłe archiwum prasy śląskiej. Tym żyli nasi przodkowie: „rzecz bardzo dziwna, że policya nie jest w stanie wyśledzić bandytów” Wiadomości sprzed 100 lat niewiele różniły się od dzisiejszych. Rządziły strzelaniny, wypadki, napady i polityka. Dzięki portalowi internetowemu, który w 2020 r. został uruchomiony przez Instytut Śląski, znaleźć możemy wiadomości z praktycznie każdej miejscowości naszego regionu. Obecnie baza danych liczy dziewięć tytułów prasowych, ponad 6 tys. stron i ponad 30 tys. wycinków z archiwalnych gazet.

📢 Magia świąt na opolskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Tydzień przed Świętami rynek odwiedziły całe rodziny mieszkańców regionu W ciepłej, choć nie śnieżnej, atmosferze Jarmark Bożonarodzeniowy na opolskim rynku przyciągnął tłumy mieszkańców z różnych zakątków miasta. Blask kolorowych światełek, zapach tradycyjnych przysmaków i dźwięki kolęd w wykonaniu zespołu Śląskiej Pieśni Ludowej Silesia sprawiły, że opolski jarmark stał się miejscem nie tylko zakupów i degustacji, ale przede wszystkim wspólnego celebrowania magicznego czasu oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 📢 Poznajcie folwark Waldhof. Bardzo ciekawa historia tajemniczych ruin na zboczu Góry św. Anny. Niełatwo do nich dotrzeć Na stoku Góry św. Anny, w okolicy Żyrowej, znajdują się niezwykle malownicze ruiny folwarku Waldhof (Leśnik). Kompleks owiany jest tajemnicą. Niewiele wiadomo o jego przedwojennej historii. 📢 Kultowe zajazdy, betonowa autostrada, dawne stacje paliw i samochody. Tak kiedyś jeździło się po naszych drogach Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Po zmroku ulice Nysy zalali mikołajowie i mikołajki. Padł kolejny rekord uczestników! Ulicami Nysy po raz trzeci pobiegli mikołajowie i mikołajki. Za nami III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Impreza cieszy się rosnącym zainteresowaniem i jest jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce. Wydarzenie miało cenny akcent charytatywny.

📢 Restauracja SPHINX w Opolu już otwarta. Lokal mieści się w Domku Lodowym na Stawku Zamkowym. Będzie kolejny SPHINX w Opolu Działa już restauracja SPHINX przy ul. Barlickiego w Opolu. Powstała w Domku Lodowym nad Stawkiem Zamkowym. Prowadzi ją restaurator, który miał w tym miejscu czeską restaurację, ale postanowił dołączyć do znanej ogólnopolskiej sieci jako franczyzobiorca. 📢 To jedna z najpiękniejszych stajenek betlejemskich na Opolszczyźnie. Jej budowa trwa W kościele w Borkach Wielkich rozpoczęła się budowa stajenki betlejemskiej. Tradycja ta trwa od 1911 roku. Mimo to za każdym razem aranżacja jest inna. Stajenka przyciąga do miejscowej świątyni tłumy wiernych.

📢 Tak kiedyś wyglądały najpiękniejsze kobiety z Olesna. Zobacz dawne Miss Olesna na zdjęciach Pierwsze konkursy piękności w Oleśnie organizowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy były to tylko lokalne konkursy piękności. Już w XXI wieku, dokładnie 10 lat temu, bo w 2013 roku, w Oleśnie zorganizowano rejonowe eliminacje Miss Polonia. Mamy zdjęcia z tamtych konkursów piękności. 📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w środku [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu zbudowano supermarket Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie. Zobaczcie, co znaleźliśmy w środku!

📢 Jubileusz pożycia małżeńskiego w Brzegu. Tak świętowano tegoroczne złote i diamentowe gody Ślub to dla wielu ludzi jeden z najważniejszych dni w życiu. Radość, euforia, wspólne celebrowanie miłości – te intensywne emocje, mimo upływu lat zostają w ich pamięci. Odnowienie przysięgi małżeńskiej to wydarzenie, które pozwala przeżyć je jeszcze raz. 📢 Kolejna grupa opolskich nauczycieli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego. To ich najwyższy stopień zawodowy 76 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało dziś awanse na najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023. 📢 Turyści kochają ten obiekt, ale nie ma on szczęścia. Co dalej ze schroniskiem turystycznym w Wieszczynie pod Prudnikiem? Warszawska firma „Prudentia” wygrała przetarg gminy Prudnik na wydzierżawienie budynku dawnego schroniska młodzieżowego w Wieszczynie w Górach Opawskich. Zapowiada szybkie uruchomienie budynku dla turystów.

📢 Takiej teściowej nikomu się nie życzy. Internauci nie mają litości i tworzą prześmieszne memy 13.12.2023 Niektórzy z nas je kochają, inni nienawidzą, ale wszyscy... się boją. Internet po swojemu komentuje nasz stosunek do teściowych. Zobaczcie najlepsze memy. 📢 Ludzie naprawdę tak mieszkają. Oto najgorzej urządzone domy i mieszkania Toaleta w kuchni, dywany na ścianach, zasłonki na misce ustępowej - to tylko niektóre z dziwnych pomysłów na urządzenie wnętrza. Takie "wynalazki" pojawiają się potem często w ofertach wynajmu czy sprzedaży lokalu. 6.07.2023. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się.

📢 Wędkarstwo to nasz sport narodowy. Zobaczcie, jak kiedyś łowiło się ryby u nas w Opolskiem Łowienie ryb ma wielowiekową tradycję. Główną przyczyną tego jest fakt, że rybołówstwo przez tysiące lat było jednym ze sposobów na zdobycie pożywienia, a tym samym przetrwanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że z biegiem lat nabrało typowo rekreacyjnego charakteru. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy już jutro o 20:00. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

