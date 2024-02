Prasówka 21.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim”?

Prasówka 21.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania.

📢 Kto to tu postawił? Kurierzy będą zmuszeni rozjeżdżać chodnik i blokować przejście pieszym. Mieszkańcy są wściekli! Na osiedlu Dambonia w Opolu zainstalowano nowy automat paczkowy, który od początku stał się źródłem licznych kontrowersji. Jego lokalizacja, pomiędzy blokiem a prywatną posesją, na wąskim chodniku budzi sprzeciw mieszkańców, którzy chcą jego usunięcia.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 20.02.2024 - produkty wycofane ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 20.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 20.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

Prasówka 21.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielki sukces Opolanek na Festiwalu Viva Italia. Wokalistki zdobyły Rzym śpiewająco Podopieczne trenerek wokalnych, Magdy Dureckiej i Korneli Wysockiej, z sukcesem zadebiutowały na Międzynarodowym Festiwalu Viva Italia w Rzymie. Reprezentantki Opolszczyzny zdobyły pięć najwyższych nagród.

📢 Będą kontrole na targowiskach po śmiertelnym zatruciu galaretą z mięsem. Opolscy klienci lubią swojskie produkty Jedna osoba nie żyje, a dwie trafiły do szpitala po zjedzeniu zatrutego mięsa na Podkarpaciu. W związku z tym ruszają wzmożone kontrole na targowiskach - także w województwie opolskim. U naszych stronach kupowanie swojskich wędlin cieszy się dużą popularnością.

📢 Horoskop dzienny na 21.02 (jutro, środę). Które znaki zodiaku powinny mieć się na baczności? Zobacz horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może Cię spotkać w środę 21.02.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (środę, 21.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na środę na 21 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 21 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 21.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Remont ważnej drogi krajowej na Opolszczyźnie. Kolejna zmiana organizacji ruchu na DK45 w Jełowej Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje o wprowadzeniu ruchu wahadłowego w Jełowej, na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 45. 📢 Rolnicy nie protestują tylko dla siebie. Walczą o dobrą i tanią żywność dla każdego z nas. Oszańca: "trzeba renegocjować unijne zapisy" Polskie rolnictwo znalazło się w centrum burzliwych protestów, wywołanych przez wprowadzenie Zielonego Ładu, wzrost importu z Ukrainy oraz zawiłości biurokratyczne na poziomie Unii Europejskiej. Problemem jest nie tylko polityka krajowa, ale również działania na szczeblu europejskim, gdzie decyzje dotyczące rolnictwa mają bezpośredni wpływ na codzienne życie i pracę polskich rolników.

📢 Agresywny mężczyzna na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Zaatakował ratowników medycznych We wtorek (20 lutego) po godzinie 13 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie do 47-letniego mężczyzny z ul. Fieldorfa w Opolu. Był bardzo agresywny wobec ratowników medycznych.

📢 Krajowa Liga Żuzlowa. Kolejarz Opole zna już terminarz na sezon 2024. Pierwszy raz u siebie pojedzie na początku kwietnia Żużlowcy Kolejarza Opole już za nieco ponad miesiąc zainaugurują zmagania w najbliższym sezonie Krajowej Ligi Żużlowej. Wciąż jeszcze nie wiadomo, czy wystąpi w niej łącznie sześć czy siedem drużyn. 📢 Kto wystartuje z komitetu Arkadiusza Wiśniewskiego? Są pierwsze kandydatki do rady miasta Opola W wyborach na listach KWW Arkadiusza Wiśniewskiego pojawiają się nowe, ale już znane z aktywności społecznej twarze. Będą to aktywistki Agnieszka Kossowska i Alicja Stelmaszczyk, których głównym celem jako radnych miasta Opola będzie skupienie się na sprawach związanych z poprawą dostępności oraz działaniem na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 📢 Jest nowy dyrektor w Gospodarstwie Rybackim Krogulna. Dotychczas pełnił funkcję zastępcy Nowy Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych Robert Pabian kontynuuje zmiany kadrowe w państwowej firmie. Powołał nowego dyrektora Gospodarstwa Rybackiego Krogulna w gminie Pokój na Opolszczyźnie.

📢 Oto najpiękniejsza piłkarka na świecie. Ana Maria Marković zachwyca fanów na boisku i poza nim Fani okrzyknęli ją najpiękniejszą piłkarką świata. Jej konto na Instagramie śledzi 2,3 miliona osób. Ana mierzy się jednak z blaskami i cieniami swojej popularności. - Kiedy wrzucam zdjęcie w bikini to otrzymuję mnóstwo seksistowskich komentarzy - skarżyła się wielokrotnie. 📢 Miłość do kotów w krzywym zwierciadle. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 21.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Joanna Drgas z koła wędkarskiego w Grodkowie jest liderem światowego rankingu. Najlepiej wędkuje ze spławikiem Międzynarodowa Federacja Sportu Wędkarskiego, jak co roku w styczniu, opublikowała światowy ranking zawodników. Polka – Joanna Drgas, zawodniczka z koła PZW w Grodkowie, po raz piąty została liderką rankingu kobiet w wędkarstwie spławikowym.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Kolejne przetargi Agencji Mienia Wojskowego [20.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [20.02.2024] 📢 Za te auta zapłacisz niewiele, a wyglądają na drogie. Wystarczy mieć kilkanaście tysięcy złotych Na rynku znaleźć można całkiem sporo samochodów, które wyglądają świetnie, ale kosztują kosztują relatywnie mało. Niektóre można kupić już za kilkanaście tysięcy złotych. Przygotowaliśmy zestawienie tanich aut, które wyglądają na drogie. 📢 Tutaj można kręcić horrory. Tak wygląda tajemnicza wieś na południu Polski Anachów to jeden z kilkunastu opolskich przysiółków i wsi, które określa się mianem "nieistniejących". Niektóre domy wyglądają jakby opuszczono je w pośpiechu.

📢 Horoskop zodiakalny na pierwsze 14 dni marca 2024. Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na pierwszą połowę marca 2024 dla wszystkich znaku zodiaku. Co wydarzy się w dniach od 1 do 15 marca? Wróźka Expiria spojrzała już na mapę nieba i ma podpowiedzi dla każdego z nas. 📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Trwa kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Zobacz zdjęcia Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Oto najpiękniejsze fryzury damskie dla 40-latek. Te uczesania działają lepiej, niż wizyta u kosmetyczki. Zobacz topowe cięcia i koloryzacje Recepta na młody wygląd to nie tylko odpowiednia pielęgnacja skóry, to także dobrze dobrane uczesanie i koloryzacja włosów. W takim razie, jakie fryzury damskie dla 40-latek, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat? Oto one. 📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć! 📢 Awaria wodociągów w Opolu. Dostarczanie wody zostało wznowione Mieszkańcy Opola mogli doświadczać dziś (we wtorek, 20 lutego) spadków ciśnienia wody lub całkowitego jej braku. Jak informuje Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, przyczyną jest awaria na głównej magistrali sieci wodociągowej. Ok. godz. 13:30 pracownicy Spółki WiK w Opolu wznowili dostarczanie wody.

📢 Nadchodzą duże zmiany kadrowe w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Twarzą nowego projektu będzie Bartosz Kurek? Skład Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle po zakończeniu obecnego sezonu ulegnie sporym przeobrażeniom. Szykuje się jednak wielki powrót do klubu. 📢 Zwyrodnialec bestialsko zabił psa. Zawiązał mu linę na szyi i podniósł widlakiem. Zwłoki najprawdopodobniej wrzucił do Odry Policjanci z Krapkowic zatrzymali do tej bulwersującej sprawy 66-latka. Mężczyzna usłyszał najpoważniejszy zarzut z Ustawy o Ochronie Zwierząt - uśmiercenia psa. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

📢 Jaki kamień szlachetny pasuje do twojego znaku zodiaku? Sprawdź to koniecznie, a zaznasz w życiu szczęścia i miłości Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie.

📢 Szok. Parking marketu jak po przejściu tornada. Kobieta uczyła się jeździć... na parkingu łódzkiego marketu ZDJĘCIA Wrześniowe zdarzenie na parkingu Carrefoura w Łodzi przy ul. Kolumny pamiętamy do dziś. To był szok, gdy pracownicy i klienci sklepu Carrefour przy ul. Kolumny w Łodzi szli o poranku do pracy. Wiaty do przechowywania wózków wyglądały jak po przejściu tornada. Wygięte stelaże, rozbite szyby i zmiażdżone wózki sklepowe - tak prezentował się parking sklepowy. Co tam się wydarzyło? - pytali.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 20.02.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Horoskop finansowy na miesiąc marzec 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na marzec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będzie marzec w portfelach osób spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria już wie i dzieli się z nami tą wiedzą.

📢 Do tych osób wróci dobro i miłość. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 20.02.2024 HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej! 📢 Horoskop na koniec lutego 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na ostatni tydzień lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się w najbliższych dniach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 20 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 20 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w wtorek 20.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 Ewa Swoboda prezentuje zgrabne ciało i swoje tatuaże. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 20.02.2024 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 20.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Baba na byku w Opolu, Elza z Gorzowa Śląskiego. Znane opolskie pomniki mają tego samego autora Zamiar wyburzenia pomnika w Gorzowie Śląskim wywołał protesty. Przypomniały też o autorze tego i wielu innych monumentalnych pomników - Janie Borowczaku. Gorzowski rzeźbiarz stworzył wiele pomników, które do dzisiaj są symbolami miast. 📢 To było pierwsze takie show Mam Talent w Wołczynie. Zobaczcie, kto został nagrodzony Najzdolniejsi artyści z Wołczyna i okolic zaprezentowali swoje talenty w hali widowisko-sportowej. Wokaliści, tancerze i sportowcy wystąpili przed wołczyńską publicznością. 27 osób odebrało też odznaczenia za zasługi sportowe.

📢 Johann Jacob Oeri w Kluczborku. Praca na pruskiej prowincji była dla 24-letniego Szwajcara szokiem Kluczbork, delikatnie mówiąc, nie przypadł Johannowi Jacobowi Oeriemu do gustu. Dla tego gruntownie wykształconego naukowca, przedstawiciela znamienitego szwajcarskiego rodu, praca w prowincjonalnym pruskim miasteczku, leżącym wówczas blisko rosyjskiej granicy, było wręcz szokiem.

📢 152 tysiące mandatów na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku! Mnóstwo kierowców wpadło w tę sprytną pułapkę System odcinkowego pomiaru prędkości na A4 pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi został uruchomiony w lipcu 2023 roku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego szybko zauważył, że na drodze jest bezpieczniej. A przy okazji zarejestrowano 152. tys. osób przekraczających prędkość. 📢 Remont pałacu w Kozłowicach został przerwany. Miał być tutaj luksusowy dom seniora Minęło już dziewięć lat od czasu, kiedy polsko-niemiecki inwestor kupił cztery stare budynki w gminie Gorzów Śląski. Plany były imponujące: od domu spokojnej starości po klinikę medycyny estetycznej, ale remont budynków przerwano. 📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 procent zaawansowania prac na Dolnym Śląsku Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Mauro Icardi dumny czy zazdrosny? Jego żona i agentka Wanda Nara pozuje na bezwstydnym selfie, co wywołuje entuzjazm milionów obserwujących Wanda Nara, żona i agentka piłkarska argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego, nie pozwala swoim fanom zapomnieć o sobie.

📢 Śmierć 39-letniej kobiety w mieszkaniu w Prudniku. Prokurator chce postawić zarzuty jej synowi! Młody mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego, a lekarze nie zgadzają się na jego przesłuchanie. Niebawem będzie go badał biegły psychiatra na zlecenie prudnickiej prokuratury. 📢 Rolnicy zablokowali ulicę Piastowską w Opolu. Wojewoda Monika Jurek obiecała podjęcie działań. Do protestujących przyjechał poseł Skalik W poniedziałek (19 lutego) opolscy rolnicy ponownie protestowali przed Urzędem Wojewódzkim w Opolu. Traktory z całej Opolszczyzny zablokowały ulicę Piastowską. Rolnicy ponownie oczekiwali spotkania z wojewodą opolskim Moniką Jurek. Tym razem rozmowy doszły do skutku. Wojewoda zapowiedziała działania. Protestujący rolnicy skandowali hasło: „Wszyscy na granicę".

📢 Tak przed laty wyglądały te polskie wsie. Wiele się tutaj zmieniło? Sprawdź, czy rozpoznasz te miejsca Prawdopodobnie większość z nas usłyszało chociaż raz w życiu historię dziadków, wujków czy rodziców o tym, jak to kiedyś było. Ile kilometrów przez śnieżne zaspy się szło do szkoły i nikt nie narzekał, jak śniegu napadało tyle, że nie dało się otworzyć drzwi wyjściowych, jak w wakacje trzeba było pomagać w pracy przy polu, a później ze smakiem jadło się grubą pajdę chleba posmarowaną masłem. Czy teraz życie na wsi wygląda inaczej? Zapewne. Zmienił się też wiejski krajobraz. A jak wyglądały kiedyś konkretne wsie? Sprawdzamy na archiwalnych zdjęciach.

📢 Protest rolników w Kędzierzynie-Koźlu. Gospodarze zablokowali centrum miasta W poniedziałek 19 lutego 2024 roku do miasta zjechali chłopi z całego powiatu. Protestują przeciwko unijnej polityce rolnej i sprowadzaniu żywności z zagranicy. Mieszkańcy w zdecydowanej większości popierają ich postulaty i nie mają pretensji za utrudnienia komunikacyjne.

📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te koty i psy szukają domu. Są do oddania za darmo Na Opolszczyźnie jest mnóstwo kotów i psów czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Tak wygląda życie w naszych lasach. Wyjątkowe zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez opolskich fotografów Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt. 📢 Będą przerwy w dostawach prądu. Mieszkańcy tych miast i wsi muszą się przygotować Ograniczenia w dostawach prądu dotkną tysięcy mieszkańców województwa opolskiego. Rozpoczną się w poniedziałek 19 lutego i potrwają do piątku. 📢 Niesamowicie piękne Jezioro Duże w Turawie. To fajne miejsce na niedzielny spacer. Polecamy Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko.

📢 Tak wyglądały zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek". Filmowcy kręcili ujęcia m.in. na dworcu w Racławicach Śląskich. Byliśmy tam W piątek (16.02) miała miejsce głośna premiera komedii "Sami swoi. Początek". Artur Żmijewski podjął się wyreżyserowania filmowej historii Kargulów i Pawlaków. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na dworcu kolejowym w Racławicach Śląskich. "Grał" on w scenach wywózek na Sybir i repatriacji na Ziemie Zachodnie. 19 czerwca 2023 roku podpatrywaliśmy ekipę filmową podczas kręcenia filmu. Przypominamy zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Oto 22 najlepsze memy o kotach 17 lutego, czyli dzisiaj, obchodzimy oficjalnie Światowy Dzień Kota. Właściciele kotów wiedzą jednak najlepiej, że te zwierzaki mają codziennie swoje święto i chętnie dają się obsługiwać. W memach śmieją się z kocich przywar: z łakomstwa i lenistwa. Wolicie koty czy psy? Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

📢 Rolnicy opuścili Opole. W najbliższy poniedziałek znów przyjadą do stolicy regionu W piątek 16 lutego po godzinie 16.00 rolnicy zakończyli protest i wyjechali spod Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Powrócą do stolicy województwa w poniedziałek 19 lutego i to w znacznie silniejszej obsadzie. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Kiedyś był tam basen, później teren porósł lasem. Trwa wycinka drzew, a stary hotel "Leśny" jest do wyburzenia Stary basen i hotel "Leśny" od wielu lat psują krajobraz parku w Głuchołazach. Przez ponad 20 lat teren był wyłączony z użytkowania. Od kilku tygodni trwa tam wycinka drzew. Pojawiła się tez zapowiedź wyburzenia ruin hotelu przez obecnego właściciela. Co powstanie w tym miejscu? W galerii prezentujemy zdjęcia obrazujące stan obecny.

📢 Przywitajmy kolejne noworodki. Przyszły na świat w opolskiej porodówce. Ależ z nich słodziaki! Dziś prezentujemy zdjęcia 9 noworodków, które w styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! 📢 Horoskop partnerski na wiosnę. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Horoskop partnerski na wiosnę 2024 roku. Co się wydarzy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w naszych związkach? Czeka nas wiele wyzwań, trudnych rozmów ale i wspaniałych chwil.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy otrzymają seniorzy od 1 marca [STAWKI NETTO] Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia netto emerytur od marca.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Uczniowie bawili się na pięknym balu w Kryształowym Pałacu Maturzyści ze szkoły "na Sportowej" bawili się na studniówce w Kryształowym Pałacu w Wieluniu. Zdjęcia z tego balu przysłała nam Katarzyna Młynarczyk. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Bal maturalny I LO z Kluczborka. Poloneza zatańczyła rekordowa liczba par. Później na parkiecie był "ogień" W sobotę (10 lutego) czwartoklasiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza z Kluczborka balowali na studniówce w Restauracji "Malinowy Dwór" w Wieluniu. Zabawa trwała do białego rana. 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Piłkarskie zespoły z Opolszczyzny występujące w 3 i 4 lidze wciąż grają mecze kontrolne [AKTUALIZACJA WYNIKÓW] W miniony weekend odbyło się kilkanaście kolejnych spotkań testowych z udziałem czołowych piłkarskich klubów z Opolszczyzny. Zaktualizowaliśmy nasze zestawienie o wyniki ostatnich potyczek kontrolnych. Możecie w nim również sprawdzić, jak poszczególne drużyny z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi radziły sobie we wcześniejszych zimowych meczach sprawdzających ich formę. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe okazje. Zebraliśmy najlepsze oferty. Oto, co sprzedaje armia Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, meble, kosiarki i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje!

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r.

📢 Te urocze psy i koty szukają nowego domu. Opolanie oddadzą je za darmo W naszym regionie nadal jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. Postanowiliśmy przejrzeć popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 📢 Pałac w Kozłowicach jest remontowany. Zobacz, jak zmienił się zniszczony zabytek [ZDJĘCIA] Prywatny inwestor remontuje zabytkowy pałac w Kozłowicach koło Gorzowa Śląskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie