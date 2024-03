Prasówka 21.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. opolskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 21.03.2024”?

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 21.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Symbol seksu i boksu wyzwała fankę Chelsea i modelkę treści 18+ na walkę pod nosem Mike'a Tysona. Będzie niezły show [ZDJĘCIA] Była mistrzyni IBF w wadze koguciej australijska bokserka Ebanie Bridges opowiedziała o swoim powrocie na ring.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 21 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 21 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 21.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Krowy pomogą w energetycznej transformacji Prudnika. W tej gminie nie zmarnuje się nic. I wszyscy będą zadowoleni Modelowa transformacja energetyczna. Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku będzie palił brykietem, produkowanym z odpadów z biogazowni. Budowa pierwszej takiej instalacji w Polsce ruszy w kwietniu w Wierzbcu pod Prudnikiem. Ale łańcuch korzyści jest dłuższy.

📢 Corotop Gwardia Opole uległa po rzutach karnych Zagłębiu Lubin. Ta porażka może ją drogo kosztować Nie będą miło wspominać spotkania 24. kolejki Orlen Superligi piłkarze ręczni Corotopu Gwardii Opole. Przed własną publicznością nie sprostali bowiem niżej notowanemu Zagłębiu Lubin, ulegając mu po rzutach karnych. To niepowodzenie może mieć poważne konsekwencje w kontekście awansu opolan do fazy play-off. 📢 Kto spełnia warunki planowanej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Kandydaci PiS obiecują: Dokończymy obwodnice Opola i Dobrzenia O konieczności dokończenia obwodnicy Opola i budowy obwodnicy Dobrzenia mówili działacze Prawa i Sprawiedliwości podczas wczorajszej konferencji na wiadukcie koło Czarnowąs. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [21.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Horoskop dzienny na jutro (21.03, czwartek). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co według horoskopu wydarzy się w czwartek 21.03.2024. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 21.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury 20.03.2024 Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy! 📢 Rekordowa frekwencja na Akademickich Targach Pracy w Opolu. To tutaj młodzież decydowała o swojej przyszłości Ponad tysiąc studentów miało okazję spotkać się z przyszłymi pracodawcami podczas piętnastej edycji Akademickich Targów Pracy zorganizowanych przez Politechnikę Opolską. Tegoroczne targi ustanowiły nowy rekord frekwencji, przyciągając ponad 70 firm z ponad 500 ofertami pracy, stażu, i praktyk.

📢 Chcesz poczuć świąteczny nastrój? Centrum handlowe zaprasza do siebie Święta Wielkanocne już za niespełna dwa tygodnie. Z tej uwagi Centrum Handlowe Turawa Park ponownie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, organizując wydarzenia i akcje, które nie tylko umilą zakupy, ale również wprowadzą w świąteczny nastrój. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni. 📢 Policjantki z Chrząstowic zatrzymały kierowcę, który ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Po samochód przyjechał jego nietrzeźwy kolega Pierwszy z mężczyzn odpowie teraz przed sądem za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 3 lat więzienia. Natomiast drugi musi liczyć się z karą wysokiej grzywny i tymczasowym odebraniem uprawnień.

📢 Pod wiaduktem na Krapkowickiej kładziony jest już asfalt. Pojedziemy po nim już za miesiąc Jeszcze przed weekendem zakończyć się ma układanie asfaltu na remontowanym odcinku ul. Krapkowickiej w Opolu oraz pod tamtejszym wiaduktem. Przebudowaną trasą pojedziemy już w kwietniu. 📢 Piłkarska reprezentacja Opolszczyzny może przeżyć niezwykłą przygodę. Przed nią udział w turnieju UEFA Regions Cup Opolszczyzna wystawi swój zespół w turnieju UEFA Regions Cup. Poprowadzi go Łukasz Ganowicz, który właśnie ogłosił listę graczy powołanych na pierwsze konsultacje.

📢 Liczba, która ma zagwarantować powodzenie w relacji. Naukowcy podają najlepszą różnicę wieku w związku Idealna różnica wieku między partnerami nie tylko istnieje, ale nawet została dokładnie określona. Tak przynajmniej wynika z badań, jakie przeprowadzili amerykańscy naukowcy. Zauważyli oni wyraźną korelację pomiędzy długością i szczęściem w związku a różnicą wieku pomiędzy partnerami.

📢 Internauci witają wiosnę. Żegnaj zimo, do zobaczenia za rok! Oto najlepsze memy 21.03.2024 Przed nami ostatni zimowy weekend tego roku. Już 21 marca będziemy świętować pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Internauci są czujni i wrzucają już pierwsze memy z okazji tego dnia. Żegnamy zimę i witamy wiosnę, zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu!

📢 Nieoficjalnie: Marcin Ociepa zrezygnował ze stanowiska wiceszefa klubu PiS w Sejmie Marcin Ociepa, opolski poseł Zjednoczonej Prawicy poinformował szefostwo Prawa i Sprawiedliwości, że rezygnuje z funkcji wiceprzewodniczącego klubu tej partii w Sejmie. Powodem tej decyzji ma być to, że jego ludzie nie otrzymali obiecanych miejsc na listach w nadchodzących wyborach samorządowych. 📢 Poznaj wszystkie finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród nich są dwie piękne Opolanki Spośród ponad 200 uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. Na gali finałowej wystąpi 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich są także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa.

📢 Protesty rolników. Zablokowane jest największe skrzyżowanie na DK 11, zamknięty został węzeł autostrady A4 w Opolu Rozpoczęła się kolejna fala protestów rolników. Setki ciągników na całej Opolszczyźnie i w całej Polsce blokują główne drogi. Zablokowany został m.in. wjazd na autostradę A4. Węzeł Opole Zachód został całkowicie wyłączony z ruchu aż do odwołania. Sprawdziliśmy, jakie drogi jeszcze są zablokowane. 📢 Najlepsze oferty z wojskowych przetargów. Armia sprzedaje sprzęt z demobilu. Mamy najnowsze ceny. 20.03.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 20.03.2024 📢 Oni powalczą o stanowiska burmistrzów i wójtów w Kluczborku oraz w powiecie kluczborskim Na cztery stanowiska włodarzy w powiecie kluczborskim kandyduje dziesięciu kandydatów, w tym tylko dwie kobiety. Poznajcie wszystkich kandydatów na włodarzy w Kluczborku, Wołczynie, Byczynie i Lasowicach Wielkich. Zagłosuj także w sondzie internetowej, kto wygra te wybory.

📢 Ruszyły kolejne protesty rolników na Opolszczyźnie. Na tych drogach będą utrudnienia W środę, 20 marca, rolnicy ponownie będą blokować drogi na Opolszczyźnie. W tych miejscach możecie spodziewać się utrudnień. 📢 Horoskop kwartalny na trzy najbliższe miesiące. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP kwartalny na trzy najbliższe miesiące. Co się wydarzy od 1 kwietnia do 30 czerwca u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróźka Expiria ma już odpowiedzi na te pytania. 📢 Niesamowity pałac na Śląsku. Tam poczujesz się jak w bajce! ZDJĘCIA Pałac w Pławniowicach jawi się jak scenografia z baśniowej opowieści o księżniczkach i wystawnych balach. Otoczony bujnym, zielonym parkiem zamek, emanuje duchem przeszłości i tajemniczej historii. Pierwsze wzmianki o wsi Pławniowice sięgają XIV wieku. Historia posiadłości przeplata się z losami różnych rodów, począwszy od Marcusa de Plawniowitz, aż po rodzinę Ballestremów, która sprawowała władzę nad tutejszymi ziemiami przez półtora wieku. Choć posiadłość kilkakrotnie zmieniała właścicieli, to wciąż emanuje swoim urokiem i niezwykłym klimatem, przyciągając wielu zainteresowanych tajemnicami przeszłości.

📢 Horoskop dzienny na środę 20 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 20 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 20.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Tancerze RAMADA TEAM z kolejnym sukcesem podczas Mistrzostw Polski. Przywieźli aż pięć złotych medali Tancerze RAMADA TEAM z Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca RAMADA w Opolu odnieśli sukces podczas Krajowych Mistrzostw Polski IDO PFT Modern&Contemporary 2024.

📢 Honorowy Obywatel Nicieja. Były rektor UO odznaczony przez Województwo Opolskie. Jest prawdziwym ambasadorem ziemi opolskiej Prof. Stanisław S. Nicieja, historyk, wieloletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego. Jest to wyraz uznania dla jego nieocenionego wkładu w rozwój edukacji, kultury oraz nauki, nie tylko na terenie Opola, ale i w całej Polsce. 📢 Autobusy numer 15, 25 i N1 Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu wracają na stare trasy Zmiany spowodowane były przebudową skrzyżowania ulic Prószkowskiej, Mehla i Wyszomirskiego w Opolu. Drogowcy wzmocnili i poszerzyli drogi, położyli nową nawierzchnię, zbudowali chodniki i ścieżki rowerowe, zamontowali sygnalizację świetlną. 📢 Na opolskiej giełdzie znajdziecie prawdziwe perełki. Warto tu zaglądnąć w niedzielny poranek W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare jak i nowe przedmioty. Przed świętami pokazuje się też coraz więcej ozdób wielkanocnych, kwiatów, warzyw. Sami zobaczcie, co oferują sprzedający. 19.03.2024

📢 Imponująca seria Polonii Głubczyce. Celem klubu jest powrót do BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Polonia Głubczyce to aktualny lider grupy 2 w opolskiej klasie okręgowej. Nie tylko przewodzi w tabeli, ale również czyni to z godnym uznania bilansem. 📢 Opole jak Londyn i Paryż. Miasto przystąpiło do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom. Żeby dzieci mogły rozwinąć skrzydła Umowę w tej sprawie podpisano we wtorek (19 marca) w opolskim ratuszu. To międzynarodowy program, który ma na celu zagwarantowanie najmłodszym mieszkańcom miast jak najlepszych warunków do życia i rozwoju.

📢 Czeskie przygraniczne miasteczko ma problem. Karetki pogotowia dojeżdżają tam za późno Ponad 20 minut czekania na przyjazd karetki pogotowia to za długo. Czeskie lokalne władze domagają się uruchomienia stacji pogotowia w Zlatych Horach, w pobliżu Głuchołaz. Polskie karetki tam nie wyjeżdżają, choć mają bliżej.

📢 MZD w Opolu rozpisał przetarg na remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Jezdnia jest dziurawa jak szwajcarski ser. Zakres prac jest spory To ulica w Opolu z jedną z najbardziej zniszczonych nawierzchni po ostatniej zimie. Pełno w niej dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni. 📢 Miss wcale nie musi być młodą dziewczyną. Poznaj finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ Ponad 900 kobiet z całej Polski zgłosiło się na pierwsze w historii wybory konkursu piękności Polska Miss 30+. Tylko 30 pań awansowało do finału. Poznajcie je wszystkie, zobaczcie ich zdjęcia w galerii.

📢 Tak wyglądał Prudnik po wejściu Armii Czerwonej. Minęła 79. rocznica tamtych tragicznych wydarzeń Wojna pokazała swoje najczarniejsze oblicze niemieckiej ludności, która do tej pory żyła stosunkowo spokojnie. Najważniejsze wydarzenia w Prudniku i okolicach miały miejsce od 17 do 19 marca 1945 roku.

📢 W Bramie Morawskiej mocno wieje. Firmy wiatrowe chcą to wykorzystać. Są wnioski o budowę dziesiątek wiatraków Przybywa wniosków o nowe farmy wiatrowe na Opolszczyźnie. Lokalne władze liczą pieniądze z podatku, cieszą się właściciele gruntów, ale nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni.

📢 Prawie 5 mln złotych kosztowała przebudowa drogi przez Chrząstowice Przebudowa drogi powiatowej w Chrząstowicach to nie tylko poszerzenie i wzmocnienie jezdni. Projekt objął także realizację traktu pieszo-rowerowego, nowego oświetlenia, zatok autobusowych, wiat przystankowych oraz kanalizacji deszczowej. 📢 Budowa obwodnicy południowej Opola. Czy zostanie sfinansowana z KPO? Opolscy posłowie koalicji rządzącej będą za tym lobbować Koszt budowy południowej obwodnicy Opola wraz z budową mostu przez Odrę szacowany jest nawet na 700 mln złotych. Miasto nie udźwignie samodzielnie takiego ciężaru. Dlatego potrzebne jest wsparcie funduszami zewnętrznymi.

📢 Horoskop na ostatnie dwa tygodnie marca 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na dwa ostatnie tygodnie marca 2024 roku. Co się wydarzy od 18 do 31 marca? Wiara w siebie i we własne możliwości będzie kluczowa w najbliższych dniach. Ten horoskop pomoże Ci podjąć najlepsze decyzje.

📢 Nowe fotoradary już robią zdjęcia na opolskich drogach. Zmierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz. Zobacz, gdzie stoją Nowoczesne urządzenia do mierzenie prędkości śledzą jednocześnie do 32 samochodów na odcinku aż 200 metrów. Nowe fotoradary wykrywają nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry. Nowe fotoradary w województwie opolskim już działają. Sprawdziliśmy, w których miejscach zostały ustawione. 📢 W Oleśnie powstaje blok SIM z tanimi mieszkaniami. Zobacz, jak będzie wyglądać W Nysie blok z programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) już jest gotowy, w Oleśnie budowa trwa. Będzie to dwupiętrowy blok, w którym powstanie 15 mieszkań. 📢 Czarodziejskie Opole na przedwojennych pocztówkach. Dzisiaj takiego miasta już nie ma Zamek Piastowski, kamienice przylegające do opolskiego ratusza, a także okazała synagoga przy Stawie Zamkowym. Po tych budynkach nie ma już śladu w Opolu. Ale zachowały się na pięknych, kolorowych, przedwojennych pocztówkach. Zobaczcie, jak malowniczo wyglądało wtedy Opole.

📢 Szkolne Konfrontacje Teatralne w Oleśnie. Na jeden dzień szkoła zamieniła się w magiczny teatr 16 spektakli i cały dzień teatralnego święta - tak wyglądały 22. Szkolne Konfrontacje Teatralne w Oleśnie. Gościem specjalnym był znany aktor.

📢 Poszła Karolinka do Gogolina. Znacie tę piosenkę? Karliczek i Karolinka to historyczne postacie Bohaterowie słynnej śląskiej pieśni ludowej nie są zmyślonymi postaciami. Karliczek był sołtysem Bzinicy Nowej, a Karolinka spoczywa na cmentarzu pod Dobrodzieniem. 📢 Jesteś kibicem Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle? Tych historycznych zdjęć nie możesz przegapić! Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała siatkarską Ligę Mistrzów. Na przełomie XX oraz XXI wieku drużyna z Kędzierzyna-Koźla, zwana wtedy Mostostal Azoty, również regularnie święciła duże sukcesy. Zobaczcie historyczne zdjęcia z naszego archiwum. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Przysięga wojskowa w opolskiej brygadzie logistycznej. Udowodnili, że mogą nazywać się żołnierzami Ponad 60 elewów złożyło wczoraj przysięgę wojskową na placu apelowym 10 Brygady Logistycznej w Opolu. Od tego momentu mogą nazywać się żołnierzami Wojska Polskiego. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 W wyborach na burmistrza Praszki startuje pięciu kandydatów. W tym mieście zawsze jest druga tura Chociaż od 2006 roku w Praszce rządzi ten sam burmistrz, to nigdy nie miał łatwo w wyborach. W mieście nad Prosną od ponad 20 lat zawsze dochodzi do drugiej tury, a w tegorocznych wyborach wystartuje aż pięciu kandydatów. W tym jedna kandydatka, dopiero druga w historii Praszki kobieta starająca się o fotel włodarza. Kto wygra wybory na burmistrza Praszki? Zagłosuj w sondzie internetowej.

📢 Jezioro Otmuchowskie skurczy się ośmiokrotnie. Wędkarze boją się, że znikną ryby Od 15 marca, czyli od najbliższego piątku, na zbiorniku Otmuchów będzie obowiązywać całkowity zakaz połowy ryb z jednostek pływających. Polski Związek Wędkarski przygotowuje się na zagrożeń, jakie spowoduje konieczny remont wałów i obniżenie poziomu wody.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola.

