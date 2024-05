Prasówka 21.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie GIS 21.05.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 21.05.2024”?

📢 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 21.05.2024 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem do likwidacji. Prawie pół tysiąca pracowników może trafić na bruk Zarząd spółki Alchemia zdecydował o rozpoczęciu procesu likwidacji swojego zakładu w Zawadzkiem. To jedna z firm-żywicielek dla mieszkańców tej gminy.

📢 Wyróżnienie dla nauczycielki z Prudnika. Jury nagrody korczakowskiej doceniło jej pracę Marzena Kędra nauczycielka z Prudnika i obecnie dyrektor społecznej szkoły Cogito w Poznaniu została wyróżniona w tegorocznej edycji nagrody im. Janusza Korczaka.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [21.05.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [21.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Opole wraca do tradycji biegania. Ulicami miasta znów przebiegnie półmaraton Niespełna 4 miesiące zostały opolanom na kondycyjne przygotowania do półmaratonu, który odbędzie się na ulicach miasta. Po kilkuletniej przerwie włodarze Opola chcą wrócić do organizacji biegów na długim dystansie.

📢 Mieszkańcy Opola poszukiwani listami gończymi. Wiesz, gdzie się ukrywają? Zgłoś to policji Jeśli ktoś rozpoznaje osoby ze zdjęć, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu trafi na listę dziedzictwa kultury niematerialnej? Jest taka propozycja Muzeum Polskiej Piosenki wystąpiło do prezydenta Opola z wnioskiem, aby miejskie władze oficjalnie podjęły starania o wpisanie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu na listę krajowego, a następnie światowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 📢 Zalesianie Opolszczyzny. Tysiąc hektarów nowego lasu posadzono na południu regionu Nadleśnictwo w Prudniku podsumowało zalesienia prowadzone na zbędnych gruntach rolniczych. Krajowy Program Zwiększania Lesistości przyniósł na południu Opolszczyzny 1,1 tysiąca hektarów nowych lasów. To tyle, ile rośnie od wieków na Kopie Biskupiej i Srebrnej Kopie. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Takie sekrety skrywa dno Jeziora Otmuchowskiego. Teraz w zbiorniku jest bardzo mało wody Ten malowniczy zbiornik od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Co się stało z Jeziorem Otmuchowskim? 📢 Poszukiwany listem gończym uciekł do Holandii. Wytropili go opolscy "łowcy głów" Kamil S. był związany z przestępczością narkotykową. Jednak jego ostatni wyrok dotyczył przemocy domowej. Śledczy udowodnili mu groźby, nękanie i stalking wobec 29-letniej kobiety i jej małoletnich córek. Aby uniknąć więzienia, uciekł do Holandii. Wystarczył jednak kilkugodzinny pobyt w kraju, by wpaść w ręce policjantów.

📢 Kilkunastu aktorów serialu "Klan" już nie żyje. Zobacz kogo nie ma już wśród nas Pierwsze odcinki serialu TVP pod tytułem "Klan" wyemitowano w 1997 roku. Od tamtego czasu przez plan zdjęciowy tej produkcji przewinęło się wielu aktorów. Kilkunastu z nich już nie żyje. Zobacz, którzy aktorzy zagrali w "Klanie" i już nie żyją

📢 Startuje nowy program dopłat dla właścicieli i współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Chodzi o nawet 30 tys. zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział start programu „Moja elektrownia wiatrowa" w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Program ma na celu wsparcie osób fizycznych w zakupie przydomowych wiatraków lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2029 roku, ma wynieść 400 mln zł. Sprawdź, ile wyniosą dopłaty.

📢 Zabawa w słusznej sprawie. Piknik charytatywny dla „Takich Samych” w Głubczycach Prawie 600 nagród zostało rozlosowanych między uczestników loterii fantowej podczas niedzielnej, charytatywnej majówki na rzecz stowarzyszenia „Tacy Sami” w Głubczycach. Zebrane na wydarzeniu pieniądze wykorzystane zostaną na sprzęt i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnościami. 📢 Mieszkańcy interweniowali u władz Kluczborka. Nie chcą budowy spalarni odpadów Famak, czyli jedna z największych firm w Kluczborku, przymierza się do modernizacji zakładowej kotłowni. Zamiast węgla miałoby w niej być spalane paliwo pochodzące z odpadów. Inwestycja budzi spore zaniepokojenie mieszkańców miasta, którzy w tej sprawie interweniowali u burmistrza. 📢 Jan Wróblewski włączy latarnie uliczne w Strzelcach Opolskich. Do końca maja znów powinny świecić Nowy burmistrz Strzelec Opolskich - Jan Wróblewski - przedstawił priorytety na najbliższe miesiące. Jedną z pierwszych decyzji będzie przywrócenie oświetlenia ulicznego.

📢 Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Niedzielne szaleństwo na opolskim osiedlu. Impreza pod chmurką i kolorowe proszki Impreza plenerowa z bańkami mydlanymi i chmurami kolorowych proszków to propozycja, z której wielu Opolan zdecydowało się skorzystać w niedzielne (19 maja) popołudnie. Zobacz zdjęcia z opolskiego festiwalu kolorów holi.

📢 14 lat temu Opolszczyznę nawiedziła wielka powódź. Mija kolejna rocznica tamtych tragicznych wydarzeń Podczas powodzi w maju 2010 roku zalanych zostało 140 miejscowości w województwie opolskim. Najbardziej ucierpiała gmina Cisek, która została później objęta specjalnym rządowym programem finansowania odbudowy infrastruktury. Kolejny taki kataklizm - przynajmniej w teorii - ma już nam nigdy nie zagrozić.

📢 Niezłomni kapłani dają nam przykład dobrego życia. Odpust ku czci św. Andrzeja Boboli w Podlesiu W Podlesiu (dekanat Głuchołazy) w niedzielę obchodzono uroczystość ku czci św. Andrzeja Boboli. Jezuita, który zginął śmiercią męczennika za wiarę katolicką współcześnie jest jednym z patronów Polski.

📢 Szefowie opolskich firm walczyli na pięści. Niecodzienna gala odbyła się w Opolu 20 biznesmenów oraz menadżerów z regionu stanęło w ringu podczas gali bokserskiej, która odbyła się w sobotę ( 18 maja) w Klubie Mango. Oprócz sportowej rywalizacji i dobrej zabawy wydarzenie miało też cel charytatywny. 📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski. 📢 Zeppelin nad opolskimi miastami. Po wielkim sterowcu pozostały zdjęcia i widokówki 93 lat temu nad Górnym Śląskiem pojawił się Graf Zeppelin, najsłynniejszy tego typu statek powietrzny w historii. Wydarzenie to zostało odnotowano w wielu kronikach przedwojennych opolskich miast.

📢 Oto najlepsze regionalne restauracje na Opolszczyźnie. Wskazali je sami internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Osobówka dachowała na trasie Kluczbork-Opole. Kierująca autem trafiła do szpitala W niedzielę, 19 maja, około godziny 6:15 doszło do wypadku w Kuniowie na byłej DK45. To trasa łącząca Kluczbork z Opolem.

📢 Tak prezentują się najpiękniejsze ogrody działkowe na Opolszczyźnie. Trzeba za nie sporo zapłacić Ogrody działkowe ROD to już nie tylko miejsca relaksu dla emerytów i źródło tanich warzyw. Coraz częściej interesują się nimi ludzie młodzi. Sprawdziliśmy, jakie działki można kupić w tym sezonie na Opolszczyźnie, ile kosztują i jak wyglądają. Przyjrzeliśmy się tym najbardziej okazałym.

📢 Daj się zamknąć w pace samochodu i spróbuj uciec. Niecodzienna akcja edukacyjna Straży Granicznej i Policji w Opolu W niedzielę 19 maja na kampusie Uniwersytetu Opolskiego – parking koło budynku przy ul. Oleskiej 48 – stanie „Escape van”. To wspólna akcja Policji i Straży Granicznej, która uwrażliwia na zjawisko handlu ludźmi. 📢 Kamil K. był poszukiwany listem gończym od 2011 roku. Policjanci dopadli go w Praszce, gdzie się ukrywał Łowcy głów ze Śląskiej Policji zatrzymali w Praszce 30-letniego Kamila K., który był poszukiwany na podstawie aż czterech listów gończych. Przez wiele lat ukrywał się w Holandii, ale teraz od ponad roku zadekował się właśnie w Praszce. Policjanci przewieźli go prosto do więzienia. 📢 Trzej kuzyni pojechali na motocyklach z Byczyny do Afryki. Przygód mieli co nie miara Miłosz Mendel oraz Patryk i Dawid Łyczyńscy zamarzyli o przejechaniu na motocyklach słynnej trasy rajdu Paryż - Dakar. Zaczęło się pechowo, bo jednego z nich ukąsił pająk i wylądował w szpitalu. Ale teraz trzech polskich motocyklistów wróciło na bezdroża Afryki.

📢 "Noc Łazików" w PSP 10 w Nysie. O elektromobilności, zielonej energii i ochronie środowiska uczyli się poprzez zabawę Trwa druga edycja projektu edukacyjnego Umicore „Baterie doładowują naszą codzienność”. Celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości młodzieży z Nysy i okolic na temat elektromobilności, zielonej energii oraz ochrony środowiska. W piątek w PSP 10 w Nysie odbyły się wyjątkowe zajęcia.

📢 Noc Muzeów 2024 w Opolu. Tłumy mieszkańców i turystów odwiedzają miejskie instytucje kultury W sobotę (18 maja) w opolskich muzeach zorganizowano najciekawszą noc w roku. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzyła rekordowa liczba placówek. 📢 Pielgrzymka z centrum Opola. W drogę ruszyły całe rodziny Rodzina Szensztacka skupiona przy Sanktuarium Coenaculum w sobotę (18 maja) zorganizowała coroczną pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Opolu-Winowie. 📢 Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka: - Nie zrobię już takiej kariery jak Szymon Marciniak Kiedyś sam byłem piłkarzem, potem trenerem. I wiem, jakie to jest rozgoryczenie, kiedy przegrywasz przez błąd sędziego. Dlatego najbardziej zadowolony jestem nie wtedy, kiedy nie popełnię żadnego błędu, bo każdy je popełnia, ale kiedy wiem, że nie wypaczyłem wyniku meczu - mówi Jarosław Przybył z Kluczborka, najstarszy i najbardziej doświadczony sędzia piłkarskiej Ekstraklasy.

📢 Mateusz Morawiecki w Opolu i Nysie zachęcał do głosowania na Michała Dworczyka w wyborach do Europarlamentu Rozwój infrastruktury i uczelni, uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych i budowę przemysłu zbrojeniowego w naszym regionie – zapowiedział w Opolu Michał Dworczyk, kandydat do Europarlamentu. 📢 Juwenalia 2024 w Nysie. Tak się bawili studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, kiedy przejęli miasto To były dwa dni koncertów, imprez, konkursów i wydarzeń sportowych. Juwenalia 2024 przeszły do historii. Tak się bawili studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

📢 Młodzi Opolanie podążają śladami bohaterów spod Monte Cassino. Zobacz zdjęcia harcerzy ZHR z rocznicowej wyprawy do Włoch Dokładnie 80 lat temu wśród ruin klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino zatrzepotała polska flaga, a plutonowy Emil Czech zagrał na trąbce hejnał mariacki, ogłaszając tym czynem zwycięstwo w jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. W rocznicę wojennych wydarzeń śladami polskich żołnierzy podąża grupa harcerzy z Opolszczyzny.

📢 W Opolu trzech nowych diakonów zostało wyświęconych na kapłanów. Jeden z nich pochodzi z Togo W sobotę (18 maja), w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie. 📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie! 📢 Internat na Struga został sprzedany za 7 milionów zł. Jednak remont wciąż się nie rozpoczął. Tak wygląda w środku opuszczona bursa Po latach starań w styczniu 2023 roku miasto Opole znalazło w końcu kupca na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł za budynek, ale do dzisiaj remont się nie rozpoczął. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu.

📢 Zobacz, jak wyglądają dzisiaj Miss Polski sprzed lat. Spotkały się na zlocie byłych miss. Wśród nich była piękna Opolanka Każda miss nosi koronę najpiękniejszej Polki tylko przez rok. Po roku miss koronuje swoją następczynię. Aktualną Miss Polski jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają dzisiaj misski sprzed lat? Możecie zobaczyć w naszej galerii, ponieważ spotkały się na bankiecie w Warszawie. 📢 Pomysł na majową wyprawę w góry. Zdobądź Pradziada malowniczą Doliną Białej Opawy Niedawno w Dolinie Białej Opawy pod Pradziadem w Jesenikach zakończył się pozimowy remont kładek i mostków. Szlak zaprasza, emocje gwarantowane. 📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z Mediolanu przyjechała rowerem na pierogi do Opola. Niezwykła historia opolanki, która pokonała 1,3 tys. kilometrów Magdalena Radłowska w światowej stolicy mody żyje od blisko 30 lat. Amatorka pasję do sportu odkryła dzięki... trudnemu rozstaniu. Aby zjeść w domu rodzinnym ulubione danie przemierzyła ponad 1,3 tys. kilometrów, odwiedzając na dwóch kółkach 7 państw. 📢 Sebastian Świderski przyjechał do Byczyny. Nagradzał laureatów konkursu o siatkówce W piątek (17 maja) w ratuszu w Byczynie został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Siatkówka – sport, co łączy a nie dzieli. Nagrody laureatom wręczał m.in. Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

📢 Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu zawiesza działalność. Powodem rozwiązanie umów przez sześciu lekarzy z oddziału Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu zawiesił swoją działalność. Głównym powodem zaistniałej sytuacji są złożone wypowiedzenia w trybie natychmiastowym przez sześciu lekarzy pracujących na oddziale.

📢 Tak jeszcze niedawno wyglądało Opole. Fabryka mebli, pierwszy Burger King, nocne kluby... Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa. 📢 Horoskop 17-31 maja 2024. Przepowiednie na ostatnie dwa tygodnie miesiąca HOROSKOP na ostatnie dwa tygodnie maja 2024. Co się wydarzy od 16. do 31. dnia miesiąca? Wróżka Expiria przejrzała układ gwiazd oraz planet i ma dla nas garść podpowiedzi.

📢 Tajemnica przygranicznej wsi na południu Opolszczyzny. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy z dnia na dzień Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Zarobki policjantów 2024. Tyle zarabiają funkcjonariusze po ostatnich podwyżkach. To nie są małe pieniądze Zarobki policjantów sukcesywnie rosną. Na początku tego roku funkcjonariusze otrzymali kolejną podwyżkę płac. Chcesz wykonywać ciekawy zawód, mieć stabilną, dającą satysfakcję oraz dobrze płatną pracę - wstąp w szeregi policji.

📢 Unikatowe zdjęcia Opola z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak wyglądało Opole przed II wojną światową Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln. 📢 Ten zabytkowy hotel w Byczynie miała kupić Doda. Ma w nim nawet swój apartament Zabytkowy hotel na rynku w Byczynie miała kupić Doda, o czym zapewniał jej menedżer, który mieszka właśnie w tym miasteczku. Obiekt kupił w końcu ktoś inny, ale gwiazda ma tutaj swój apartament. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Tu zjesz najlepszy obiad w Opolskiem. Oto regionalne restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj" Kto nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty? A może by tak spróbować Śląskiego Nieba, szpajzy cytrynowej, czy pranzunków? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny, regionalny obiad. Na zestawienie złożyły się restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. Tam można bardzo dobrze zjeść.

📢 Tak wyglądała największa impreza w Polsce dla fanów ogrodnictwa. "Wiosna Kwiatów w Łosiowie" W Łosiowie można kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu. Asortyment roślin wręcz oszałamia. Są nasiona, cebulki i sadzonki kwiatów, a także flance warzyw, krzewy i drzewka owocowe oraz ozdobne oraz kwiaty doniczkowe.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 9 niesamowitych i mało znanych miejsc w Europie. Tam jeszcze nie spotkasz tłumów. Oferują zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli masz już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zaczerpnij inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających? 📢 Najpiękniejsza tułowicka porcelana sprzed 1945 roku. Cacka Frankenbergów i Schlegelmilchów z Tillowitz. To trzeba zobaczyć Około trzy tysiące eksponatów znajduje się w zbiorach Muzeum Porcelany im. Reinholda Schlegelmilcha w Tułowicach. Ryszard Wittke i Jakub Faron kolekcjonują tułowicką porcelanę wyprodukowaną do 1945 roku i co najważniejsze udostępniają zwiedzającym. To trzecie muzeum porcelany w tym małym mieście.

📢 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej wygląda jak filmowe dzieło sztuki! WIDEO i ZDJĘCIA 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej doskonale sprawdziłby się w tej roli! Posiada aż 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek, a dodatkowo otacza go baśniowy ogród. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych i wartych odwiedzenia miejsc. Wybierzecie się z nami? Przygotowaliśmy dla Was porcję zdjęć i film wideo!

