Prasówka 21.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Szokujące odkrycie. Pod ziemią jest tajemne miasto. Prowadzą tam setki chodników, tuneli i korytarzy 21.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 21.08.2023.

📢 Pierwszy horoskop na jesień 2023 rok. Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 21.08.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 21.08.2023.

Prasówka 21.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkańcy tej wsi zszokowali sąsiadów.Tak przystroili miejscowość na dożynki 21.08.2023 Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 21.08.2023.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 20.08.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 21 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na poniedziałek 21 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 21.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Wakacje z nto nad Jeziorem Średnim w Turawie. Była wspaniała pogoda i jeszcze lepsza zabawa. Znajdźcie się na zdjęciach Po sobotniej zabawie na kąpielisku w Nowych Siołkowicach wakacje z nto zawitały nad średnie jezioro turawskie. Przez całe niedzielne popołudnie wszyscy wypoczywający nad akwenem mogli spotkać się z nami w plenerowej redakcji nto, otrzymać bezpłatny egzemplarz gazety czy też wziąć udział w różnego rodzaju konkursach. Najmłodsi chętnie korzystali z kolei z atrakcji takich jak, malowanie na szkle, malowanie twarzy czy też nauki żonglerki. 📢 Wakacje z nto. Byliśmy na kąpielisku Wodna Przystań w Nowych Siołkowicach w gminie Popielów. Znajdźcie się na zdjęciach Na drugie spotkanie z naszymi czytelnikami w ramach naszej letniej akcji, wybraliśmy kąpielisko w Nowych Siołkowicach. W sobotę, 19 sierpnia, odwiedziliśmy to urocze, świetnie zagospodarowane i posiadające olbrzymi potencjał miejsce. Pogoda w sobotę dopisała aż nadto, upał niemiłosierny lał się z bezchmurnego nieba, a kąpielisko w Nowych Siołkowicach swoimi możliwościami udowodniło, że jest idealnym miejscem na spędzanie upalnych, letnich dni właśnie tutaj.

📢 Zderzenie volkswagena passata z oplem astrą na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Jełową Jedna osoba została przebadana przez ratowników medycznych, lecz nic groźnego się jej nie stało i nie było potrzeby zabierania jej do szpitala. 📢 Mężczyzna zasłabł w studzieńce szamba. Akcja ratunkowa w Zawadzie pod Opolem. Pogotowie zabrało 40-latka do szpitala W akcji ratunkowej w Zawadzie udział wzięły trzy zastępy strażaków i specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, dysponująca sprzętem do podnoszenia ofiar wypadków. 📢 Ogólnopolska giełda staroci w Głogówku. Kilkudziesięciu kolekcjonerów i wystawców rozstawiło się pod zamkiem Oppersdorffów Giełdy staroci wciąż cieszą się niemalejącym zainteresowaniem kolekcjonerów i osób lubiących antyki. Wielu klientów docenia też fakt że w takim miejscu ceny nie są z góry ustalone, a więc można się targować lub wymieniać rzeczami. W przygotowanej przez nas galerii zdjęć znajdziecie część tego co można zakupić w niedzielę (20.08) na giełdzie staroci w Głogówku.

📢 Jezioro Pławniowice – na tutejszą plażę w weekendy przybywają tłumy. Przy odrobinie szczęścia można tu zastać ciszę i spokój Jednym z najciekawszych miejsc w Pławniowicach jest zabytkowy zespół pałacowo-parkowy wybudowany w latach 1882-1885. Pałac otoczony jest pięknym parkiem, odbywają się tu koncerty i inne wydarzenia kulturalne. W wakacje zapraszamy jednak nie do pałacu, lecz nad wodę, na kąpielisko nad Jeziorem Pławniowice. Woda, piasek, zimne napoje i jedzenie skwierczące na grillu – czego chcieć więcej w letni weekend! 📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 20.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 20 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na niedzielę 20 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 20.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Janusze tatuażu zrobią wymarzony tatuaż. Albo... tylko im się tam wydaje. Zobacz ten kicz! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 20.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Przed dworcem PKP w Opolu widać już prawie wszystkie klomby i granitową płytę. A kiedy ruszy poszerzanie ul. 1 Maja? Koszt przebudowy placu przed dworcem Opole Główne, którą prowadzi firma BEST OPEBEL to prawie 12,5 mln złotych. Dodatkowe 890 tys. złotych pochłonie budowa prawoskrętu, o którym "zapomniano" podczas przebudowy ul. 1 Maja. 📢 Wojewódzki finał Bitwy Regionów. Przekładaniec miechowski okazał się najsmaczniejszy. Palce lizać! W sobotę 19 sierpnia w Bogdańczowicach (gmina Kluczbork) odbył się wojewódzki finał tegorocznej edycji Bitwy Regionów. Panie z kół gospodyń wiejskich rywalizowały w konkursie na najsmaczniejsze danie.

📢 Uwaga na nowe, niebezpieczne internetowe wyzwanie dla dzieci i młodzieży. Może doprowadzić do tragedii! Policja ostrzega W internecie modne są tzw. wyzwania, skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Część z nich polega na zrobieniu komuś żartu, pojawiają się również takie, które skłaniają do pomocy potrzebującym. Niestety, niektóre mogą zakończyć się tragicznie. Bardzo niebezpiecznym jest najnowsze internetowe wyzwanie "48 hours challenge – zniknij bez śladu". Dolnośląscy policjanci ostrzegają!

📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania. 📢 2 Liga Żużlowa. Kolejarz Opole - Polonia Piła 45:45 [ZDJĘCIA, KIBICE NA MECZU] Niesamowicie wyrównane i emocjonujące spotkanie zaprezentowali nam żużlowcy Kolejarza Opole i Polonii Piła w ostatnim meczu opolskiej ekipy w fazie zasadniczej. Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatniego biegu i... nie wyłoniła triumfatora. 📢 Koniec z parkowaniem pod estakadą na placu Konstytucji 3 Maja w Opolu. Mieszkańcy okolicznych bloków i kierowcy są wściekli Miejski Zarząd Dróg w Opolu zamyka teren pod estakadą na placu Konstytucji 3 Maja tłumacząc to poprawą bezpieczeństwa. Od soboty 19 sierpnia kierowcy nie mogą już tam zostawiać swoich samochodów. W związku z tym zniknęło kilkadziesiąt miejsc postojowych.

📢 Wypadek w Kępie pod Opolem. Zderzyły się dwa samochody - skoda i volkswagen. Do szpitala trafiły dwie osoby Informacja o tym wypadku trafiła do opolskich służb ratunkowych w sobotę 19 sierpnia tuż po godzinie 4:00.

📢 Wiejskie dzieci na starych fotografiach. Tak spędzały czas dziesiątki lat temu: pasły krowy, chodziły po drzewach [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wiejskie dzieci wychowywane w ubiegłym stuleciu od najmłodszych lat miały wyznaczone zadania i obowiązki, którym musiały podołać. Był także czas na zabawę, choć ta miała znaczenie drugorzędne. Jak najmłodsi spędzali czas na wsi dziesiątki lat temu? Pasali krowy, wspinali się po drzewach, chodzili na sanki. Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia. 📢 Otłoczyn. Największa katastrofa kolejowa w powojennej historii Polski wydarzyła się 43 lata temu [zdjęcia] W wyniku katastrofy kolejowej, do której doszło 19 sierpnia 1980 roku pod Otłoczynem koło Torunia zginęło w sumie 67 osób, zaś 64 osoby zostały ranne. Psychicznie katastrofa okaleczyła w zasadzie wszystkich, którzy mieli z nią do czynienia.

📢 Planujesz kupno mieszkania? Sprawdź, czy warto wstrzymać się z tą decyzją. Ekspert: Mamy teraz do czynienia ze wzrostem cen Zdaniem ekspertów odkładanie w czasie decyzji o zakupie własnego lokum może nas pozbawić nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku. – Od długiego czasu mamy do czynienia ze stałym wzrostem cen mieszkań – zauważa Bartłomiej Rzepa i dodaje, że powodem takiej sytuacji są rosnące ceny działek, materiałów budowlanych czy kosztów pracy. Ponadto dodaje, że oczekując spadku cen, trzeba brać pod uwagę opłaty np. za najem, którą równie dobrze można byłoby przeznaczać na ratę kredytu. 📢 Biskup opolski Andrzej Czaja jest już w domu! Wyszedł ze szpitala po przeszczepie wątroby i pozdrawia wiernych Radosną nowinę przekazał w sobotę 19 sierpnia w Częstochowie Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Stało się to podczas mszy świętej wieńczącej pielgrzymkę na Jasną Górę.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [19.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Szlak Kulinarny Opolski Bifyj na dużym ekranie. Spot o kuchni śląskiej już w kinach Szlak Kulinarny Opolski Bifyj przez miesiąc będzie promowany w kinach sieci Helios w województwach opolskim, śląskim i dolnośląskim. Chodzi o to, by dzięki kulinarnymi atrakcjami zainteresować turystów.

📢 McDonald’s w Schodni w gminie Ozimek. To najmniejsza miejscowość w całej Polsce, w której znajduje się fast food amerykańskiej sieci Nowy McDonald’s powstał w tym roku w Schodni koło Ozimka, przy rondzie na drodze krajowej nr 46. Lokalizacja restauracji amerykańskiej sieci fastfoodowej może wydawać się zaskakująca. Zobaczcie, jak wygląda McDonald's w najmniejszej miejscowości w Polsce.

📢 Fortuna 1 Liga. Wisła Kraków - Odra Opole 1:3. Znakomity mecz opolan Odra Opole pewnie wygrała z Wisłą Kraków 3:1, choć gdyby dysponowała większą skutecznością, to śmiało mogłaby cieszyć się nawet z pięciu goli. Znakomicie spisywała się w ofensywie, a postawa w obronie miała tylko jedną rysę - samobójcze trafienie Mateusza Kamińskiego. Niemniej w obliczu całego pojedynku, trudno jakkolwiek przyczepić się do gry podopiecznych Adama Noconia.

📢 Te memy są najlepsze na upały. Niezwykłe sposoby na ochłodę w upalne chwile. Co zrobić, jak nie masz klimy? Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Najnowsze memy na wakacje 2023. Polskie morze, parawaning i plażowi Janusze. Czego chcieć więcej! Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć! 📢 16-letni chłopak pędził BMW prawie 180 km/h! Teraz o jego losie zdecyduje sąd rodzinny 16-latek w BMW, bez prawa jazdy, pędził drogą wojewódzką z prędkością blisko 180 kilometrów na godzinę. Jego szaleńczą jazdę przerwali funkcjonariusze drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

📢 To była niespokojna noc dla opolskich strażaków. W całym regionie interweniowali ponad 150 razy W czwartkowy wieczór i noc (17.08.) przez Opolszczyznę znów przetoczyły się gwałtowne burze i ulewne deszcze. Najpoważniejsza sytuacja była na południu regionu. Strażacy interweniowali ponad 150 razy.

📢 Rozebrany mężczyzna biegał po wrocławskich Praczach Odrzańskich i niszczył samochody. Nie było z nim kontaktu. Interweniowała policja Do redakcji Gazety Wrocławskiej zwrócili się mieszkańcy Pracz Odrzańskich, którzy w czwartek (17 sierpnia) byli świadkami, jak nagi mężczyzna chodzi po ulicy Brodzkiej we Wrocławiu i niszczy samochody. Mógł być pod wpływem substancji psychoaktywnych. Policja już go zatrzymała. 📢 W opuszczonym pałacu pojawiają się tajemnicze napisy. "Komnata tajemnic została otwarta" W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. Ludzie zachodzą w głowę, co się tutaj dzieje.

📢 Nowa ustawa o emeryturach pomostowych. Przejście ku lepszym warunkom pracy i zabezpieczeniu dla pracowników Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o emeryturach pomostowych oraz innych kluczowych zmianach, które przynoszą długo oczekiwane zmiany w prawie pracy. Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Dariusz Brzęczek, podkreśla, że te zmiany stanowią kamień milowy w zapewnieniu godnych warunków pracy i zabezpieczenia dla pracowników w kraju. 📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Biskup Waldemar Musioł przypomniał o współodpowiedzialności świeckich za misję Kościoła Trwa kolejny dzień 47. Pieszej Opolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. W czwartek (17 sierpnia) wszystkie strumienie spotkały się na pątniczym szlaku. Od tego dnia wspólnie zmierzają do Częstochowy. Na polanie leśnej w Pietraszowie została odprawiona Msza święta, której przewodniczył bp Waldemar Musioł. W galerii znajdują się zdjęcia z kolejnego dnia pielgrzymki.

📢 Te zdjęcia wyciekły do internetu. Oto najgorzej wykończone domy i mieszkania 18.08.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Tak wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 18.08.2023.

📢 Komornik przejął dom. Kilka miesięcy później piękna rezydencja zamieniła się w ruinę 18.08.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. 18.08.2023. 📢 Tak się Polska śmieje z rolników i mieszkańców wsi. Memy o polskiej prowincji podbijają internet 18.08.2023 Polska wieś jest wspaniała i kochają ją miliony Polaków. Ale potrafimy mieć do siebie dystans i spojrzeć na prowincję z lekkim uśmiechem. "Miastowi" mogą nie zrozumieć fenomenu polskiej wsi. 18.08.2023.

📢 Tak wyglądało Olesno 25 lat temu. Rozpoznajesz te miejsca i tych ludzi? [ZDJĘCIA] W 1996 roku ukazał się pierwszy numer samorządowej „Gazety Ziemi Oleskiej". Od tego czasu minęło już ponad ćwierć wieku. Zdjęcia i informacje z tej gazety samorządowej to dzisiaj już część historii lokalnej. Dacie radę rozpoznać te osoby i te budynki?

📢 Zalany wiadukt na Zaodrzu. Kierowca mercedesa próbował przejechać, ale to nie mogło się udać. Urząd miasta Opola chce rozwiązać ten problem Każda większa burza, która przejdzie przez Opole, powoduje zalanie wiaduktu pod ulicą Wojska Polskiego przy stacji Opole-Zachodnie. Te powtarzające się zjawisko paraliżuje zachodnią część miasta, niosąc za sobą poważne konsekwencje dla kierowców. Wczorajsze zalanie jednego z pojazdów jest kolejnym przykładem na konieczność podjęcia działań w tym rejonie miasta.

📢 Trwa szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła nad Opolszczyzną. Strażacy interweniowali 67 razy. Grad, zalane ulice, zerwane dachy Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie opolskim i mieście Opolu bo aż 40 i w powiecie kluczborskim - 22. Interwencje były też m.in. w powiatach namysłowskim 2 i oleskim 1. 📢 Mało znane miejsca w województwie śląskim. 7 miejscówek, o których nie miałeś pojęcia, a robią niesamowite wrażenie! Województwo śląskie, choć znane przede wszystkim ze swojego przemysłowego dziedzictwa i tętniących życiem miast, skrywa również wiele mało znanych, lecz zachwycających zakątków. Każdy z nas zna już Muzeum Śląskie, Jasną Górę, Pustynie Błędowską czy pałac w Pszczynie, jednak wciąż istnieją miejsca przyciągające mniej osób, choć podobnie zachwycają i wywołują wrażenie. To właśnie te ukryte perły regionu, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Każda z nich kryje w sobie niezwykłą historię, naturalne piękno, oryginalność. Poznajcie 7 mniej znanych miejsc w regionie.

📢 To już połowa wędrówki. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę spotkali się na mszy świętej w Strzelcach Opolskich Za opolskimi pielgrzymami już połowa drogi na Jasną Górę. W środę pątnicy wzięli udział we Mszy Świętej w kościele pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Eucharystii przewodniczył biskup Rudolf Pierskała. Mówił o wzajemnym szacunku i poszanowaniu bliźniego.

📢 Horoskop na wrzesień 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 17.08.2023 HOROSKOP na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wrześniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 17.08.2023. 📢 Trwa budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami i atrakcjami dla całych rodzin Budowa basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie ruszyła na całego. Robotnicy usunęli już pozostałości po starym basenie i kładą fundamenty pod nowy obiekt. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, o którą prosili mieszkańcy Olesna, ale która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie będzie gotowy już za rok.

📢 15 lat temu przez Opolszczyznę przeszło tornado. Trąba powietrzna nad powiatem strzeleckim niszczyła wszystko 15 sierpnia 2008 roku przez trzy wioski od Strzelcami Opolskimi: Sieroniowice, Balcarzowice i Błotnicę Strzelecką przeszła trąba powietrzna, która zniszczyła 150 domów, a także powaliła drzewa w pobliskich lasach oraz ciężarówki na autostradzie A4. Zobaczcie zdjęcia strażaków, którzy pomagali usuwać zniszczenia po tornadzie.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi spotkali się na Górze Świętej Anny. Mszy świętej przewodniczył bp Waldemar Musioł Trwa Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. We wtorek (15 sierpnia) na Górze Świętej Anny spotkały się strumienie opolski, nyski i głubczycki. Mszy świętej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Waldemar Musioł. W homilii rozważał trudności w wierze w Kościół. Na zakończenie poświęcił zioła przyniesione przez wiernych.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Kędzierzynianie modlą się za rodziny. Na razie dotarli na Górę św. Anny Trwa 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. We wtorek (15 sierpnia) na pielgrzymi szlak wyruszyła grupa żółta „dwójka”, która gromadzi pielgrzymów głównie z dekanatu Kędzierzyn-Koźle. Wielu z nich pielgrzymuje z intencją uproszenia łask dla swoich rodzin. W pierwszy dzień dotarli na Górę Świętej Anny. 📢 Wspaniałe smaki, zioła, produkty tradycyjne, rękodzieło i obcowanie z historią. Trwa II EtnoFestiwal na Zamku Książęcym w Niemodlinie Opolszczyzna ma najwięcej wpisów na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego. Aż 15 dotyczy naszego regionu. Prezentowane są one podczas II Opolskiego EtnoFestiwalu, który we wtorek 15 sierpnia odbywa się na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Impreza zakończy się grubo po północy, a o 20:00 zagra nawiązujący do mitologii kaszubskiej zespół Kiev Office.

📢 Oto najpiękniejsze kobiety w Wojsku Polskim. W mundurze im do twarzy W polskiej armii chce służyć coraz więcej pań. Do wojska wnoszą nie tylko kobiecą aparycję, ale przede wszystkim wiedzę, sprawność, umiejętność analitycznego myślenia, wzorową organizację i - nade wszystko - oddanie Ojczyźnie.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Głubczyc wyruszyło ponad 170 osób. W grupie wędruje liczna grupa dzieci i młodzieży Trwa 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród grup, które wyruszyły na szlak w poniedziałek (14 sierpnia) jest strumień (a właściwie duża grupa) z Głubczyc. Są tam pielgrzymi z terenu całego powiatu głubczyckiego, ale też sąsiednich rejonów, np. Racławic Śląskich. Tradycyjnie z Głubczyc pielgrzymuje wielu ludzi młodych, rodzin z dziećmi. Zapytaliśmy, jak zachęcić młodzież do udziału w pielgrzymce. Ich recepta wydaje się prosta. 📢 Przywitajmy maluszki urodzone na porodówce w Opolu w czerwcu i lipcu 2023 r. Ależ one są słodkie. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! Prezentujemy zdjęcia 23 maluszków, które w czerwcu i lipcu 2023 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te psy i koty szukają domu, są do oddania za darmo Na Opolszczyźnie jest mnóstwo psów i kotów czekających na darmową adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Policjanci z Niemodlina zachowali zimną krew i eskortowali rodzinę na porodówkę. Akcja na drodze krajowej nr 46 jak z filmu Policjanci eskortujący rodzące kobiety do szpitala zdarzają się nie tylko w filmach akcji. Podobna przygoda spotkała funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Niemodlinie. Kiedy ich radiowóz został zatrzymany przez mężczyznę, który podróżował z rodzącą żoną do szpitala, zachowali się profesjonalnie pomagając potrzebującej rodzinie. 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Kierowca ciężarówki zginął w zmiażdżonej kabinie Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Zderzenie dwóch tirów na 108. kilometrze autostrady A4 pomiędzy węzłami Wądroże Wielkie Budziszów. Jeden z kierowców zmarł na miejscu. Policja wprowadziła objazdy. Droga w kierunku Zgorzelca była.

📢 Wędrówka z modlitwą i śpiewem na ustach. Pielgrzymi z Opola wyruszyli na Jasną Górę Tłumy pielgrzymów strumienia opolskiego rozpoczęły dziś rano swoje rekolekcje w drodze w ramach 47. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę. Na trasę pątnicy wyruszyli spod kościoła pw. św. Jacka w Opolu. Zobaczcie fotorelację z wymarszu pielgrzymów. 📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pierwsze trzy grupy z Nysy już są w drodze. Będą szli przez tydzień [ZDJĘCIA] W niedzielę (13 sierpnia) rozpoczęła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsze wyruszyły trzy grupy z Nysy. Jutro dołączą do ich strumienia pielgrzymi z Prudnika. Podczas mszy świętej rozpoczynającej pielgrzymkę główny przewodnik wydarzenia ks. Daniel Leśniak wskazał trzy rzeczy, które każdy pielgrzym powinien ze sobą zabrać, aby jego pielgrzymka była owocna. W galerii znajdują się zdjęcia ze startu pielgrzymki.

📢 Odpust św. Jacka w Kamieniu Śląskim 2023. Tłumy wiernych na uroczystościach. Homilię wygłosił nowy metropolita arcybiskup Adrian Galbas Tłumy wiernych przybyły w niedzielę (13 sierpnia) do sanktuarium w Kamieniu Śląskim na drugi dzień uroczystości odpustowych ku czci św. Jacka. Na placu przed sanktuarium odprawiono uroczystą sumę, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita katowicki, który wygłosi również kazanie.

📢 Obrodziło grzybami na Opolszczyźnie. Grzybiarze chwalą się i wskazują miejsca, w których je znaleźli. Jakie grzyby zbierzemy w sierpniu Ostatnie deszczowe dni sprzyjają wzrostowi grzybów w opolskich lasach. Teraz kolei zrobiło się ciepło, a to idealne połączenie dla amatorów grzybów. Grzybiarze z Opola, Brzegu, Olesna czy Kędzierzyna-Koźla chwalą się na Facebook'owej grupie "Grzyby na Opolszczyźnie" najnowszymi zbiorami. Sprawdź, gdzie warto pojechać na grzyby w województwie opolskim. Zdjęcia zbiorów publikujemy w galerii.

📢 Tak wyglądało Olesno w latach 90. Było kino Znicz, stary szpital oraz hotel z night clubem [ZDJĘCIA] Na przełomie XX i XXI wieku w Oleśnie budynki były szare, a ich elewacje zaniedbane, za to w mieście było bardzo dużo zieleni. Sami zobaczcie, jak wyglądało miasto w latach 1996-2000. 📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Zmiany w parafiach diecezji opolskiej. Tutaj będą nowi księża. Sylwetki nowych absolwentów seminarium Przedstawiamy sylwetki ośmiu neoprezbiterów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostali wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej. 📢 Nielegalny zjazd fanów tuningowanych samochodów w Strzelcach Opolskich 2023. Na imprezie "Illegal Night OST" były tłumy Fani tuningowanych samochodów zjechali do Strzelec Opolskich. Zaparkowali swoje samochody na placu Targowym. Był konkurs na najgłośniejszy wydech i pokaz możliwości sprzętu audio.

📢 Bytomska giełda staroci to największy pchli targ w Polsce. Jak co miesiąc spotkali się tu amatorzy przedmiotów z duszą. Zobacz zdjęcia Jak co miesiąc miłośnicy starych przedmiotów z duszą spotkali się na błoniach bytomskiego stadionu Szombierki, by obcować z pięknymi artefaktami z przeszłości. W czerwcu pogoda dopisała, co wpłynęło na wysoką frekwencję. W Bytomiu warto bywać - tu zawsze można znaleźć coś dla siebie. A nawet jeśli budżet nie pozwala to trzeba odwiedzić to miejsce chociażby po to, by poczuć jego atmosferę, popodziwiać kunszt artystów i rzemieślników sprzed lat czy wreszcie posłuchać ciekawych opowieści snutych przez sprzedawców, którzy pojawiają się w Bytomiu nie tylko w celach zarobkowych. To pasja, którą dzielą się z odwiedzającymi. 📢 Kluczbork. Opuszczony Hotel Stobrawa. Weszliśmy do środka. Zobacz, jak tam wygląda! [wideo, zdjęcia] Najwyższy budynek użytkowy w Kluczborku kupił przedsiębiorca z Olesna. Dawne pokoje hotelowe przebuduje na mieszkania, natomiast na parterze będą lokale usługowo-handlowe do wynajęcia. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku opuszczony przez lata 9-piętrowy budynek.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

