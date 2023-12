Prasówka 21.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ewa Jakubiec ze Słupic już zdobyła tytuł Miss Polonia. Teraz może zostać Miss Earth. Gala finałowa już 22 grudnia [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 21.12: top 3 artykuły z wczoraj
📢 Ewa Jakubiec ze Słupic już zdobyła tytuł Miss Polonia. Teraz może zostać Miss Earth. Gala finałowa już 22 grudnia [ZDJĘCIA] Ewa Jakubiec pochodzi ze Słupic koło Nysy. W tym roku została oficjalnie najpiękniejszą Polką. Teraz nasza Miss Polonia jest w Wietnamie, gdzie rywalizuje o tytuł Miss Earth, czyli Miss Ziemi. Finał konkursu Miss Earth odbędzie się już 22 grudnia, czyli w najbliższy piątek. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia pięknej 26-latki ze Słupic.

📢 Najbardziej rozświetlony dom na Boże Narodzenie? Znajdziecie go tuż obok Gliwic na Śląsku! Zobaczcie, jak wygląda. ZDJĘCIA Ten dom znają z widzenia już chyba wszyscy mieszkańcy Przyszowic i okolicznych miejscowości... Od kilkunastu lat w okresie świąt Bożego Narodzenia pan Marian Smolka zdobi go dziesiątkami ozdób i migocących światełek. Aby zobaczyć tę niewątpliwą atrakcję Przyszowic na Śląsk zjeżdżają turyści nawet z Niemiec i Włoch! Jak w tym roku prezentuje się najbardziej rozświetlony dom? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Protest przeciwko wyłączeniu TVP3 Opole. Pod siedzibą stacji zebrali się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Ponad 100 osób pojawiło się dziś wieczorem pod siedzibą opolskiego oddziału TVP gdzie odbyła się manifestacja w obronie niezależności mediów publicznych. Próbowali ją zakłócić działacze KOD.

📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.
📢 Manhattan i Palm. Te budynki były kiedyś symbolami hutniczego miasta. Tak przez dekady zmieniał się Ozimek [ZDJĘCIA] Manhattan i Palm – to były słynne budynki w Ozimku. Były wręcz symbolami miasta. Dziś nie ma po nich śladu. Zobacz, jak przez ostanie dekady zmieniało się Ozimek - miasto opolskich hutników.

📢 Wieszczyna to turystyczna osada w środku gór. Właśnie zyskała nową drogę, która posłuży mieszkańcom i turystom W Wieszczynie znajduje się tylko 30 domów, ale turystów przyjeżdża tu znacznie więcej, niż wioska liczy mieszkańców. Wszyscy mogą teraz dojechać nową asfaltową drogą za 800 tysięcy złotych.
📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!
📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [21.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc.
📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego.

📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola.

📢 Egzoszkielety i robot operacyjny. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie wchodzi na wyższy poziom operacji i rehabilitacji W styczniu pacjenci Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zamieszkają w nowym pawilonie i skorzystają ze zmodernizowanej pływalni. W szpitalu odbędzie się też pierwsza pokazowa operacja z użyciem robota. 📢 Zniknął sygnał TVP Info. Zamiast niego "Korona królów" Zniknął sygnał TVP Info. Na kanale pojawił się sygnał TVP 1. Na kanale informacyjnym widzowie mogą obejrzeć kolejny odcinek "Korony królów". Wydarzyło się to tuż po tym, jak Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał władze TVP, Polskiego Radia i PAP. O godzinie 12:00 na programie TVP 1 nie zostały również wyemitowane "Wiadomości".

📢 Zajrzyj do domu Krzysztofa Rutkowskiego w świątecznym klimacie. Zobacz, jak udekorowała salon na Boże Narodzenie żona znanego detektywa Dom Krzysztofa Rutkowskiego jest już przystrojony na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się modne świąteczne dekoracje i kilka choinek. Zobacz, jak Maja Plich ozdobiła dom znanego detektywa.

📢 S3 pod Bolkowem na Dolnym Śląsku. Dziś jeszcze w budowie, ale już niebawem pojedziemy tu ekspresówką Na Dolnym Śląsku powstaje jeszcze ostatni fragment drogi ekspresowej S3 łączącej Bolków z Kamienną Górą. Mimo, że mamy grudzień to drogowcy nie zwalniają tempa. To zadanie jest już ukończone w 90 proc. a my postanowiliśmy zajrzeć na plac budowy. Widoki z lotu ptaka robią piorunujące wrażenie.
📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 20.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka" wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku! 📢 W domu samotnej matki w Zopowych mieszka blisko 30 dzieci. Trwa zbiórka darów dla małych mieszkańców W Głubczycach prowadzona jest zbiórka darów dla dzieci mieszkających w domu samotnej matki w Zopowych. Akcja potrwa jeszcze kilka dni.

📢 Zmiany organizacyjne w prudnickim oddziale Zakładu Karnego w Nysie. Rada powiatu będzie protestować Prudnicki oddział Zakładu Karnego w Nysie stracił własny sekretariat. Pracownicy dojeżdżają do centrali w Nysie. Rada powiatu w Prudniku będzie w tej sprawie protestować do ministra sprawiedliwości. 📢 Dzięki programowi zainicjowanemu przez urzęd marszałkowski w Opolu urodziło się już kilkaset zdrowych dzieci W ostatnich latach problem niepłodności stał się jednym z istotnych wyzwań społecznych, a Polska, podobnie jak wiele innych krajów, boryka się z trudnościami związanymi z niepokojącym spadkiem dzietności. W odpowiedzi na tę sytuację Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zdecydował się zainicjować innowacyjny program leczenia niepłodności o nazwie "Szansa na Rodzicielstwo."

📢 Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Opolanom. "Wojny wzmiacniają jego przesłanie" We wtorek w opolskim kościele „na Górce” harcerze przekazali Opolanom Betlejemskie Światło Pokoju. Każdy może mieć w swoim domu ogień z Groty Narodzenia Pańskiego.

📢 MISTRZOWIE HANDLU Nagrodzimy wyjątkowych sprzedawców - zgłoś swoich kandydatów Znasz sympatycznego ekspedienta, który z uśmiechem doradza kupującym? A może słyszałeś o sprzedawcy, który przyciąga klientów jak magnes? Jeśli tak, to teraz masz okazję docenić ich ciężką pracę i zaangażowanie zgłaszając kandydata do nagrody Sprzedawca Roku! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Leszek Czerba w Prudniku i Jolanta Kruk w Głogówku. Platforma Obywatelska ujawnia kandydatów na burmistrzów Platforma Obywatelska w powiecie prudnickim przedstawiła pierwszych kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych. Leszek Czereba będzie się ubiegał o stanowisko burmistrza Prudnika z poparciem PO. Jolanta Kruk wystartuje w Prudniku.

📢 80-letni kierowca na drodze w Dobrzeniu Wielkim przekroczył prędkość i wyprzedzał na zakazie. Spotkała go surowa kara [WIDEO] 80-latek jadący toyotą jechał za szybko w terenie zabudowanym, a do tego zabrał się do wyprzedzania mimo znaku zakazu tego manewru. Został ukarany wysokim mandatem oraz taką liczbą punktów karnych, że następne wykroczenie może skutkować odebraniem uprawnień.

📢 Aktorzy amatorskiego teatru znów zachwycili widzów. Tym razem zagrali w sztuce Mayday Opolski Teatr Rozmaitości kolejny raz oczarował swoją grą i humorem kluczborską publiczność. Tym razem aktorzy wystąpili w spektaklu „Mayday" według scenariusza komediopisarza Raya Cooneya.
📢 Michał Wiśniewski przyjechał do Domu Dziecka w Lasowicach Małych. Przywiózł ze sobą prezenty Lider zespołu Ich Troje odwiedził dzieci z domów dziecka z Bogacicy, Bąkowa i Lasowic Małych. Przywiózł im prezenty i zdradził, że sam wychował się w domu dziecka.
📢 Świąteczna Iluminacja Brzegu za nami. Moc atrakcji, liczne konkursy, animacje, koncerty oraz niespodzianki 17 grudnia na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu odbyła się 13. Świąteczna Iluminacja Brzegu. Podobnie jak w ubiegłym roku, imprezę zorganizowano na lodzie. Program imprezy jak zawsze zaskoczył wszystkich uczestników, którzy mogli przenieść się do bajkowej krainy, w której piruety na łyżwach wykonywała cała ekipa pomocników świętego Mikołaja.

📢 Kultowe zajazdy, betonowa autostrada, dawne stacje paliw i samochody. Tak kiedyś jeździło się po naszych drogach Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.
📢 Atmosfera na meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa. Kibice i występy artystyczne [ZDJĘCIA] Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle uległa Projektowi Warszawa 1:3 w spotkaniu 12. kolejki PlusLigi. Mimo że już od kilku tygodni kędzierzyńscy siatkarze przeżywają trudne chwile, mogli podczas tego meczu liczyć na duże wsparcie. Zobacz na zdjęciach, jaka otoczka towarzyszyła tej rywalizacji.

📢 Namysłowskie Betlejem zaprasza do odwiedzania. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych W sobotę 16 grudnia na namysłowskim rynku rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Organizatorzy zadbali o mnóstwo atrakcji. Warto z nich skorzystać.

📢 Restauracja SPHINX w Opolu już otwarta. Lokal mieści się w Domku Lodowym na Stawku Zamkowym. Będzie kolejny SPHINX w Opolu Działa już restauracja SPHINX przy ul. Barlickiego w Opolu. Powstała w Domku Lodowym nad Stawkiem Zamkowym. Prowadzi ją restaurator, który miał w tym miejscu czeską restaurację, ale postanowił dołączyć do znanej ogólnopolskiej sieci jako franczyzobiorca. 📢 To jedna z najpiękniejszych stajenek betlejemskich na Opolszczyźnie. Jej budowa trwa W kościele w Borkach Wielkich rozpoczęła się budowa stajenki betlejemskiej. Tradycja ta trwa od 1911 roku. Mimo to za każdym razem aranżacja jest inna. Stajenka przyciąga do miejscowej świątyni tłumy wiernych.

📢 Tak kiedyś wyglądały najpiękniejsze kobiety z Olesna. Zobacz dawne Miss Olesna na zdjęciach Pierwsze konkursy piękności w Oleśnie organizowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy były to tylko lokalne konkursy piękności. Już w XXI wieku, dokładnie 10 lat temu, bo w 2013 roku, w Oleśnie zorganizowano rejonowe eliminacje Miss Polonia. Mamy zdjęcia z tamtych konkursów piękności.

📢 82-latek wyszedł z banku w centrum Opola. Został napadnięty i ugodzony nożem w klatkę piersiową 82-letni mężczyzna wyszedł z banku z wypłaconymi pieniędzmi. Wtedy podbiegł do niego napastnik, który chciał mu wyrwać saszetkę, a kiedy senior się bronił, ugodził go nożem. 82-latek został przewieziony do szpitala. 📢 Kolejna grupa opolskich nauczycieli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego. To ich najwyższy stopień zawodowy 76 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało dziś awanse na najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w zamku w Mosznej. Zobacz piękne świąteczne ozdoby w bajkowym pałacu [ZDJĘCIA] Świąteczne przysmaki oraz piękne ozdoby bożonarodzeniowe można było oglądać i kupować podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zamku Moszna. A to wszystko w baśniowej scenerii jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce.

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się.
📢 Wędkarstwo to nasz sport narodowy. Zobaczcie, jak kiedyś łowiło się ryby u nas w Opolskiem Łowienie ryb ma wielowiekową tradycję. Główną przyczyną tego jest fakt, że rybołówstwo przez tysiące lat było jednym ze sposobów na zdobycie pożywienia, a tym samym przetrwanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że z biegiem lat nabrało typowo rekreacyjnego charakteru.
📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy już dziś o 20:00. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

Wideo Siłowe wtargnięcie do TVP