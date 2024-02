Prasówka 22.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź!”?

Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 22.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 22.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [22.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

Prasówka 22.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop codzienny na czwartek 22 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 22 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 22.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Horoskop dzienny na 22.02 (jutro, czwartek). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Sprawdź horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 22.02.2024. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 22.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 O.S.T.R. dał koncert w Mango Clubie w Opolu. To było prawdziwe hiphopowe święto! Jeden z najbardziej znanych polskich raperów dał koncert w opolskim Magnum Clubie. To był już drugi koncert tego artysty w Opolu. I znowu zgromadził tłum publiczności! Zobacz w galerii, jak było na koncercie O.S.T.R.

📢 Nadzieja dla onkologii w Opolu. Minister zdrowia zapowiada wizytę i koniec dyskryminacji w podziale środków Rozwiązanie problemu dyskryminacji województwa opolskiego w podziale środków na onkologię nabiera tempa. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiada priorytetowe traktowanie naszego regionu i planuje swoją pierwszą wizytę poza Warszawą właśnie na Opolszczyznę.

📢 Horoskop dla Ryb na marzec 2024. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w następnym miesiącu? Ryby! Sprawdźcie horoskop miesięczny na marzec 2024. Co przydarzy się Wam w następnym miesiącu? Jakie gwiazdy przewidują dla Was wydarzenia? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Ryb czeka cię w marcu i przygotuje się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 21.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Polsko czeski protest rolników na granicach. Polacy chcą pokazać swoją solidarność. Postulaty są te same Paczków – Biały Potok oraz Piotrowice – Krnov. Na tych dwóch przejściach granicznych na Opolszczyźnie w czwartek 22 lutego protestować będą razem rolnicy z Polski i Czech. Domagają się tych samych rozwiązań. 📢 Nie żyje Tomasz Komenda. Niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat Nie żyje Tomasz Komenda, mężczyzna, którego życie stało się symbolem błędów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zmarł w wieku 46 lat.

📢 Jesteś gardłem czy nogami? Według horoskopu marokańskiego istnieje siedem znaków zodiaku, wyróżnionych na podstawie części ciała Horoskop marokański jest bardzo oryginalny na tle innych horoskopów, szczególnie tych znanych powszechnie na Zachodzie. W przeciwieństwie do nich wyróżnia siedem, a nie dwanaście znaków zodiaku. Co więcej, nie są nimi znane powszechnie symbole, a części ciała. Znaki porządkują daty urodzenia.

📢 Wisen rozbudowuje się w Oleśnie. Lokalna firma zainwestuje w sumie 20 milionów złotych Lokalna oleska firma Wisen rozbuduje swój zakład w podstrefie ekonomicznej przy ul. Leśnej. Dostanie pomoc od państwa. 📢 Dziura na Rynku w Opolu straszy od kilku miesięcy. Interwencja czytelników nto. Jest odpowiedź zarządu dróg Od kilku miesięcy na Rynku w Opolu jest uszkodzony fragment chodnika. Na problem zwrócił uwagę jeden z mieszkańców stolicy regionu. Miejski Zarząd Dróg w Opolu zapowiada konkretne działanie.

📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 procent zaawansowania prac na Dolnym Śląsku. Cudo! Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 21.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 21.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 21.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Deweloper chce zbudować w Nysie ośmiopiętrowy budynek mieszkalny. Złożył wniosek do urzędu o zgodę Firma deweloperska z Olesna wystąpiła do władz miejskich Nysy o zgodę na budowę bloku mieszkalnego z dwukondygnacyjnym garażem. Ma powstać w środku osiedla mieszkaniowego Nysa Południe. Nowy budynek będzie wyższy, niż to jest obecnie dopuszczone.

📢 Oszukiwali ludzi na erotyczne gadżety. Zgarniali pieniądze a "zabawek" nie wysyłali. Policjanci z Opola zatrzymali parę oszustów 31-latka i 34-latek na ten moment usłyszeli 160 zarzutów związanych z oszustwami internetowymi. Pokrzywdzeni swoje straty oszacowali na blisko 200 tysięcy złotych. Jak przyznają śledczy z Opola sprawa ma charakter rozwojowy i wciąż ustalani są kolejni pokrzywdzeni. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.

📢 Horoskop na ostatnie dni lutego 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na ostatni tydzień lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się w najbliższych dniach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Horoskop codzienny na środę na 21 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 21 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 21.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Trwa remont kolejnych ulic w centrum Kluczborka. Będzie nowy asfalt i chodniki Rozpoczął się remont ulic Mickiewicza, Ściegiennego i Sybiraków w Kluczborku. To kolejny etap naprawy dróg w ścisłym centrum miasta. W pierwszym etapie prace objęły ulice: Zamkową, Paderewskiego i Podwale.

📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania. 📢 Premiera filmu Kuba o Jakubie Błaszczykowskim. Dokument do obejrzenia od 23 lutego na Prime Video. Zobacz zwiastun Film dokumentalny Kuba o Jakubie Błaszczykowskim ma za sobą oficjalną premierę. W czwartek 20 lutego w towarzystwie tytułowego bohatera zaproszeni goście jako pierwsi obejrzeli historię niezwykłej postaci polskiej piłki. Przedstawiamy zwiastun, pierwsze recenzje i podpowiadamy, gdzie można obejrzeć film.

📢 Jest nowy dyrektor w Gospodarstwie Rybackim Krogulna. Dotychczas pełnił funkcję zastępcy Nowy Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych Robert Pabian kontynuuje zmiany kadrowe w państwowej firmie. Powołał nowego dyrektora Gospodarstwa Rybackiego Krogulna w gminie Pokój na Opolszczyźnie. 📢 Oto najpiękniejsza piłkarka na świecie. Ana Maria Marković zachwyca fanów na boisku i poza nim Fani okrzyknęli ją najpiękniejszą piłkarką świata. Jej konto na Instagramie śledzi 2,3 miliona osób. Ana mierzy się jednak z blaskami i cieniami swojej popularności. - Kiedy wrzucam zdjęcie w bikini to otrzymuję mnóstwo seksistowskich komentarzy - skarżyła się wielokrotnie. 📢 Miłość do kotów w krzywym zwierciadle. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 21.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Joanna Drgas z koła wędkarskiego w Grodkowie jest liderem światowego rankingu. Najlepiej wędkuje ze spławikiem Międzynarodowa Federacja Sportu Wędkarskiego, jak co roku w styczniu, opublikowała światowy ranking zawodników. Polka – Joanna Drgas, zawodniczka z koła PZW w Grodkowie, po raz piąty została liderką rankingu kobiet w wędkarstwie spławikowym. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Kolejne przetargi Agencji Mienia Wojskowego [20.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [20.02.2024]

📢 Za te auta zapłacisz niewiele, a wyglądają na drogie. Wystarczy mieć kilkanaście tysięcy złotych Na rynku znaleźć można całkiem sporo samochodów, które wyglądają świetnie, ale kosztują kosztują relatywnie mało. Niektóre można kupić już za kilkanaście tysięcy złotych. Przygotowaliśmy zestawienie tanich aut, które wyglądają na drogie.

📢 Tutaj można kręcić horrory. Tak wygląda tajemnicza wieś na południu Polski Anachów to jeden z kilkunastu opolskich przysiółków i wsi, które określa się mianem "nieistniejących". Niektóre domy wyglądają jakby opuszczono je w pośpiechu. 📢 Horoskop zodiakalny na pierwsze 14 dni marca 2024. Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na pierwszą połowę marca 2024 dla wszystkich znaku zodiaku. Co wydarzy się w dniach od 1 do 15 marca? Wróźka Expiria spojrzała już na mapę nieba i ma podpowiedzi dla każdego z nas. 📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć!

📢 Awaria wodociągów w Opolu. Dostarczanie wody zostało wznowione Mieszkańcy Opola mogli doświadczać dziś (we wtorek, 20 lutego) spadków ciśnienia wody lub całkowitego jej braku. Jak informuje Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, przyczyną jest awaria na głównej magistrali sieci wodociągowej. Ok. godz. 13:30 pracownicy Spółki WiK w Opolu wznowili dostarczanie wody.

📢 Nadchodzą duże zmiany kadrowe w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Twarzą nowego projektu będzie Bartosz Kurek? Skład Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle po zakończeniu obecnego sezonu ulegnie sporym przeobrażeniom. Szykuje się jednak wielki powrót do klubu. 📢 Zwyrodnialec bestialsko zabił psa. Zawiązał mu linę na szyi i podniósł widlakiem. Zwłoki najprawdopodobniej wrzucił do Odry Policjanci z Krapkowic zatrzymali do tej bulwersującej sprawy 66-latka. Mężczyzna usłyszał najpoważniejszy zarzut z Ustawy o Ochronie Zwierząt - uśmiercenia psa. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

📢 To było pierwsze takie show Mam Talent w Wołczynie. Zobaczcie, kto został nagrodzony Najzdolniejsi artyści z Wołczyna i okolic zaprezentowali swoje talenty w hali widowisko-sportowej. Wokaliści, tancerze i sportowcy wystąpili przed wołczyńską publicznością. 27 osób odebrało też odznaczenia za zasługi sportowe. 📢 Johann Jacob Oeri w Kluczborku. Praca na pruskiej prowincji była dla 24-letniego Szwajcara szokiem Kluczbork, delikatnie mówiąc, nie przypadł Johannowi Jacobowi Oeriemu do gustu. Dla tego gruntownie wykształconego naukowca, przedstawiciela znamienitego szwajcarskiego rodu, praca w prowincjonalnym pruskim miasteczku, leżącym wówczas blisko rosyjskiej granicy, było wręcz szokiem.

📢 Remont pałacu w Kozłowicach został przerwany. Miał być tutaj luksusowy dom seniora Minęło już dziewięć lat od czasu, kiedy polsko-niemiecki inwestor kupił cztery stare budynki w gminie Gorzów Śląski. Plany były imponujące: od domu spokojnej starości po klinikę medycyny estetycznej, ale remont budynków przerwano.

📢 Tak sto lat temu wyglądały opolskie miasta. Życie płynęło wtedy dużo wolniej Z fotografii dowiemy się jak wolny czas spędzali ówcześni mieszkańcy, czym pracowało się na roli i jak wyglądało ich rodzinne życie. 📢 Tak wygląda życie w naszych lasach. Wyjątkowe zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez opolskich fotografów Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt.

📢 Będą przerwy w dostawach prądu. Mieszkańcy tych miast i wsi muszą się przygotować Ograniczenia w dostawach prądu dotkną tysięcy mieszkańców województwa opolskiego. Rozpoczną się w poniedziałek 19 lutego i potrwają do piątku.

📢 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Oto 22 najlepsze memy o kotach 17 lutego, czyli dzisiaj, obchodzimy oficjalnie Światowy Dzień Kota. Właściciele kotów wiedzą jednak najlepiej, że te zwierzaki mają codziennie swoje święto i chętnie dają się obsługiwać. W memach śmieją się z kocich przywar: z łakomstwa i lenistwa. Wolicie koty czy psy? Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

📢 Kiedyś był tam basen, później teren porósł lasem. Trwa wycinka drzew, a stary hotel "Leśny" jest do wyburzenia Stary basen i hotel "Leśny" od wielu lat psują krajobraz parku w Głuchołazach. Przez ponad 20 lat teren był wyłączony z użytkowania. Od kilku tygodni trwa tam wycinka drzew. Pojawiła się tez zapowiedź wyburzenia ruin hotelu przez obecnego właściciela. Co powstanie w tym miejscu? W galerii prezentujemy zdjęcia obrazujące stan obecny.

📢 Przywitajmy kolejne noworodki. Przyszły na świat w opolskiej porodówce. Ależ z nich słodziaki! Dziś prezentujemy zdjęcia 9 noworodków, które w styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Olesna i powiatu oleskiego. Zobacz listę TOP 20 [RANKING 2024] Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Oleśnie i powiecie oleskim. Taki ranking jest oczywiście tyko zabawą, ale cieszy się ogromną popularnością i jest przedmiotem wielu dyskusji. Zobaczcie, czy wystawiliśmy trafne oceny. 📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Piłkarskie zespoły z Opolszczyzny występujące w 3 i 4 lidze wciąż grają mecze kontrolne [AKTUALIZACJA WYNIKÓW] W miniony weekend odbyło się kilkanaście kolejnych spotkań testowych z udziałem czołowych piłkarskich klubów z Opolszczyzny. Zaktualizowaliśmy nasze zestawienie o wyniki ostatnich potyczek kontrolnych. Możecie w nim również sprawdzić, jak poszczególne drużyny z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi radziły sobie we wcześniejszych zimowych meczach sprawdzających ich formę. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma przyjąć pierwszych klientów po wakacjach. Znamy więcej szczegółów inwestycji 24.07.2023 Serwis konferencje.pl pisze o planowanym otwarciu w trzecim kwartale 2023 r. Internauci szeroko komentują oczekiwane wydarzenie. Bardzo podobają im się także wnętrza hotelu. 24.07.2023. 📢 Te urocze psy i koty szukają nowego domu. Opolanie oddadzą je za darmo W naszym regionie nadal jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. Postanowiliśmy przejrzeć popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Robi niesamowite wrażenie! Tak wygląda największy hotel w Polsce. Gołębiewski w Pobierowie jest niemal gotowy 17.06.2023 Ponownie ruszyły prace przy budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Na miejscu wykończeniem zajmuje się około 200 osób. Potężny obiekt ma być gotowy do wakacji. 17.06.2023.

📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie stoi zaledwie 150 metrów od wybrzeża! Zobacz zdjęcia z wnętrz - stan 24.03.22 Budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie idzie pełną parą. Jedno - zachodnie skrzydło jest już prawie gotowe. - Ale tylko prawie - zaznacza Robert Skraburski dyrektor budowy obiektu.

