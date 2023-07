Prasówka 22.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prezentacja Odry Opole na Małym Rynku. Drużyna spotkała się z kibicami na chwilę przed startem sezonu”?

Prasówka 22.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prezentacja Odry Opole na Małym Rynku. Drużyna spotkała się z kibicami na chwilę przed startem sezonu Za nami już prezentacja drużyny Odry Opole, która w poniedziałek (24.07) rozpocznie zmagania w nowym sezonie Fortuna 1 Ligi. Podczas wydarzenia zorganizowanego na Małym Rynku, zebrani tam sympatycy zobaczyli nie tylko piłkarzy, ale również gości specjalnych.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [22.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi.

Prasówka 22.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dorastałeś latach 80. i 90.? Pamiętasz klątwę Millenium? Przygotowaliśmy dla Ciebie sentymentalną podróż do przeszłości! ZDJĘCIA Dla wielu Polaków, którzy dorastali w latach 80. i 90., te czasy wywołują mieszane uczucia. Z jednej strony były to lata braku wielu podstawowych dóbr i ograniczeń wolnościowych, z drugiej strony jednak wciąż tęsknimy za pewnymi aspektami tamtego okresu, takimi jak poczucie większej wspólnoty, prostota życia czy brak presji konsumpcyjnej. Młodzież tamtych czasów z reguły miała mniej dostępnych rozrywek, ale potrafiła spędzać czas w inny sposób, np. na podwórku czy w klubach osiedlowych, a nie przed ekranem komputera. Wiele osób nieustannie czuje nostalgię i tęsknotę za pewnymi kultowymi zjawiskami, takimi jak wystrój wnętrz, przedmioty oraz popularne programy telewizyjne czy filmy, które dzisiaj uważane są za klasyki. Dorastałeś w latach 80. i 90.? Ta sentymentalna podróż jest dla Ciebie!

📢 Luksusowy hotel Mercure Szczyrk rośnie w oczach. Zobaczcie ZDJĘCIA. Inwestycja zapiera dech w piersiach Mercure Szczyrk rośnie w oczach! - poinformował inwestor tej największej hotelowej metamorfozy w Beskidach w ostatnim czasie. Mercure Szczyrk to bowiem popularny przez lata wśród turystów hotel Orle Gniazdo. Obiekt od jakiegoś czasu zmienia się z miesiąca na miesiąc. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. A my już teraz zapraszamy Państwa do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WUZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku. 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie czy wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [22.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Horoskop dzienny na sobotę 22 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na sobotę 22 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 22.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma [22.07.2023] Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Horoskop dzienny na sobotę (jutro, 22.07). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Zobacz, co według horoskopu może się wydarzyć w sobotę 22.07.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 22.07.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę!

📢 Dzieci długo nie nacieszyły się nowym boiskiem w Opolu. Wiatr uszkodził ogrodzenie, dlatego obiekt został zamknięty Ostatnie wiatry, które przeszły nad miastem, uszkodziły ogrodzenie nowego boiska szkolnego w Wójtowej Wsi. Połamane konary leżą także na całej nawierzchni boiska. Póki co dzieci muszą uzbroić się w cierpliwość, bo remont jeszcze się nie rozpoczął. 📢 Zdjęcia z nadchodzących odcinków Wiedźmina znowu wywołały śmiech, ale tym razem są oficjalne. Netflix naprawdę to zrobił Netflix pokazał kolejne materiały z 3. sezonu serialu Wiedźmin, związane z nadchodzącymi odcinkami drugiej części sezonu. O ile zwiastun nowych epizodów zapowiada krwawy finał, to same zdjęcia rozśmieszyły fanów – ponownie, ale tym razem są oficjalne. Sprawdźcie, o co chodzi. 📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii.

📢 GUS o opolskich szkołach wyższych. Studentów przybyło, ale tylko w prywatnych uczelniach. Najbardziej tych z Ukrainy Już co szósty student w Opolu czy Nysie, to obcokrajowiec. W minionym roku akademickim liczba studiujących młodych Ukraińców wzrosła o ponad tysiąc. GUS podsumował szkoły wyższe w województwie. 📢 Tak wygląda tajna baza wojskowa na Opolszczyźnie. Bunkry, schrony, podziemne przejścia. W tle legendy o Kuklińskim i Al-Kaidzie To między innymi o tej jednostce miał opowiadać Amerykanom pułkownik Ryszard Kukliński. Miało się tu mieścić jedno z centrów dowodzenia Układu Warszawskiego, inne z legend mówiły o przechowywaniu strategicznych rakiet, tajemniczej katastrofie samolotu, potężnym bunkrze atomowym a nawet jeńcach z Al-Kaidy.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 21.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 Tak się upomina niesfornych lokatorów. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 21.07.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 21.07.2023.

📢 Dobro wróci do tych osób jak karma. Horoskop karmiczny na sierpień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 21.07.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 21.07.2023. 📢 Piękna rezydencja zamieniła się w prawdziwą ruinę. Wyjątkowe miejsce skazane na demolkę przez wandali 21.07.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. 21.07.2023.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Odra Opole zaprezentuje się przed sezonem swoim kibicom Prezentacja Odry Opole odbędzie się dziś (21.07) o godz. 19.45 na Małym Rynku. Podczas wydarzenia będziemy również świadkami kilku atrakcji towarzyszących.

📢 Lada dzień otwarcie nowej drogi ekspresowej! Wiemy, kiedy pojadą nią kierowcy. Trasa ułatwi m.in. dojazd nad Bałtyk Obwodnica Olesna jest częścią pierwszej na Opolszczyźnie drogi ekspresowej. Jej koszt wyniósł 767,9 mln złotych, z tego aż 411 mln pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Droższa była tylko budowa opolskiego odcinka autostrady A4.

📢 Polak na all inclusive. Oczekiwania a rzeczywistość. Śmieszne memy i obrazki o wakacyjnym wypoczynku 21.07.2023 Ruszył sezon urlopowy. Polacy będą wypoczywać w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 21.07.2023. 📢 Horoskop na sierpień 2023 dla wszystkich znaków. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 21.07.2023.

📢 Horoskop finansowy na lipiec 2023. Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 21.07.2023 HOROSKOP finansowy na lipiec 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w lipcu? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 21.07.2023. 📢 Opolskie miasta przed wojną wyglądały zupełnie inaczej. Wielu tych budowli już nie ma Stragany na rynku w Kluczborku, tłumy przy ratuszu w Głubczycach, dymiące kominy w Krapkowicach, przemysł i domy w Kędzierzynie-Koźlu - tak prezentowały się opolskie miasta około stu lat temu. Można się o tym przekonać dzięki archiwalnym fotografiom. Dzięki nowoczesnej technologii ilustracje zostały pokolorowane. Zobacz, jak teraz wyglądają. 📢 Domy, rezydencje, a nawet pałac. To wszystko możesz kupić na licytacjach komorniczych w całej Polsce. Oto najlepsze okazje 21.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 21.07.2023 r.

📢 XVI Zlot Motocyklowy w Prudniku. Będzie parada 200 motocyklistów po Górach Opawskich i wybory miss motocykli Opolskie Towarzystwo Motocyklowe po raz 16 zaprasza miłośników motocykli na zlot w Prudniku – Lesie, w malowniczej scenerii błoni na Koziej Górze. Tej imprezy nie trzeba motocyklistom reklamować. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 21.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci. Zobacz koniecznie i uśmiechnij się! Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci, którzy nie tylko intensywnie przeglądają je w internecie, ale także udostępniają i komentują. Ponadto, sami tworzą nowe treści, dzięki czemu wzbogacają przekaz oraz proponują dodatkowe interpretacje. Internauci śmieją się głównie ze stereotypów, dotyczących jazdy na rowerze i powszechnych reakcji kierowców bądź pieszych na widok poruszających się jednośladami zdobywców szos. Zwracają uwagę na popularne wśród rowerzystów zachowania w czasie jazdy, nierzadkie łamanie przez nich przepisów ruchu drogowego, nieodpowiednie korzystanie z chodników oraz ścieżek rowerowych, a także konflikty z pieszymi i kierowcami samochodów. Memy o użytkownikach jednośladów wpisują się w ogólny trend, jaki zagościł w mediach społecznościowych oraz wielu serwisach internetowych. Popularność zabawnych grafik ciągle wzrasta, a wraz z nią nie tylko liczba memów, ale również tematów, które są w nich poruszane. Te humorystyczne obrazki są bowiem formą komentowania rzeczywistości na rożnych jej płaszczyznach – społecznej, politycznej, sportowej, kulturalnej i branżowej. Śmiejemy się również ze zjawisk oraz postaw ludzkich w obliczu rozmaitych wydarzeń, sytuacji, zmieniających się pór roku, a nawet poszczególnych świąt czy wakacji. Zobacz koniecznie najzabawniejsze memy o rowerzystach i uśmiechnij się!

📢 Horoskop dzienny na piątek 21 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na piątek 21 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 21.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Rewitalizacja Odry. Krok w kierunku ochrony środowiska i rozwoju regionu. Rozmowa z wojewodą opolskim Sławomirem Kłosowskim W studiu telewizyjnym Nowej Trybuny Opolskiej gościliśmy wojewodę opolskiego Sławomira Kłosowskiego, który opowiedział o pomyśle rewitalizacji rzeki Odry.

📢 Będzie więcej połączeń między Opolem a Kluczborkiem. Pozytywne rozstrzygnięcie z korzyścią dla podróżujących. Od kiedy znów ruszą w trasę? Od 29 lipca zaczną kursować autobusy LUZ-u na trasie Opole-Kluczbork. Oznacza to o 60 kursów więcej w ciągu tygodnia. Z takiego rozstrzygnięcia cieszą się przede wszystkim pasażerowie, którzy będą mogli korzystać z dwóch różnych ofert przewoźników autobusowych.

📢 Amerykański zgnilec pszczół znów zaatakował. To dramat pszczelarzy. Zakażone ule trzeba spalić, a pszczoły wytruć Wojewoda opolski ustanowił kolejny raz strefę zapowietrzoną, w związku z wystąpieniem zakaźnej choroby pszczół – zgnilca amerykańskiego. Tym razem strefa obejmuje gminę Głuchołazy i Prudnik w przygranicznej części. 📢 Śmigłowiec nad miastem, piknik rodzinny, uroczystość w Rynku. Wojewódzkie Święto Policji w Głubczycach Podczas uroczystości w Głubczycach zasłużeni policjanci otrzymali medale "Za Długoletnią Służbę", odznaczenia "Zasłużony Policjant" oraz akty mianowania na wyższe stopnie. Nagrodzeni zostali również funkcjonariusze, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w swojej służbie.

📢 Biskup opolski Andrzej Czaja pomyślnie przeszedł przeszczep wątroby. Wspólnota Diecezji Opolskiej łączy się w modlitwie Biskup Andrzej Czaja, długoletni pasterz Diecezji Opolskiej, przeszedł udaną operację przeszczepu wątroby. Cała wspólnota diecezji, wraz z biskupami pomocniczymi modliła się o sukces tego ważnego zabiegu.

📢 Dramatyczny pościg po drogach Opolszczyzny. Padły strzały! Mężczyzna uciekł jednak policji, teraz jest poszukiwany Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na drodze wojewódzkiej 426, kiedy to policjanci prowadzili rutynowy pomiar prędkości. Pewien kierowca samochodu osobowego, zmierzający z Zalesia Śląskiego w stronę Kędzierzyna-Koźla, nie zważając na ograniczenia, przekroczył dopuszczalną prędkość o aż 31 km/h. Widząc sygnał zatrzymania wydawany przez funkcjonariuszy, postanowił jednak zignorować go i podjął desperacką próbę ucieczki.

📢 Detektoryści chcą legalnie szukać zabytków z wykrywaczami metali. Ta zmiana prawa budzi duży sprzeciw naukowców W Polsce od 100 do 200 tysięcy ludzi chodzi z wykrywaczami metalu na „poszukiwania” skarbów. Popełniają przestępstwo szukając nawet we własnym ogrodzie, ale grupa posłów chce to zmienić. 📢 Ukraińskie rodziny zamieszkają w budynku po dawnej szkole podstawowej w Szymiszowie. Remont właśnie się zakończył Zakończyła się przebudowa dawnej szkoły w Szymiszowie. W budynku powstały mieszkania komunalne dla uchodźców, którzy przyjechali po wojnie do gminy Strzelce Opolskie.

📢 Takiej galerii handlowej w Opolu jeszcze nie było. Stoi już jeden budynek, powstaje pasaż i kolejna hala. Będą tu butiki, Kaufland oraz Jula Nowa galeria handlowa Ozimska Park nabiera kształtów. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2023 rok. Całkowita powierzchnia najmu centrum handlowego będzie liczyła około 18 tys. mkw., na których łącznie działać ma ponad 30 punktów handlowo-usługowych. 📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce.

📢 Manuela z programu Big Brother została psychologiem. Celebrytka obroniła tytuł magistra Manuela Michalak - kiedyś gwiazda popularnego reality show "big Brother", dziś psycholog. Celebrytka obroniła tytuł magistra.

📢 Rodzinie zastępczej z Błażejowic zepsuł się bus. Z pomocą przyszli ludzie dobrego serca. "Chciałem podziękować mojemu krajowi" Zbiórkę na nowy pojazd zorganizował mieszkający w Niemczech Krzysztof Rakowski. W akcji pomagał znany opolski społecznik Bronisław Piróg. Akcję koordynował powiat. 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą.

📢 Droga rowerowa pomiędzy Opolem a Jeziorem Dużym w Turawie została otwarta. 14 kilometrów równego jak stół asfaltu Jedna z najwygodniejszych ścieżek rowerowych w regionie prowadzi z Opola do Turawy. Właśnie uroczyście oddano ją do użytku. Kosztowała 20 milionów złotych.

📢 Dwóch kierowców rannych po czołowym wypadku w Strzelcach Opolskich. W aucie jechało też 4-letnie dziecko Do groźnego w skutkach wypadku doszło we wtorkowe popołudnie, ok. 16.05 na ulicy Kozielskiej na wylocie ze Strzelec Opolskich (to część trasy wojewódzkiej nr 426). Poważnie ranne zostały dwie osoby. 📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu, należał do Niemca. Schował go równo 99 lat temu i zostawił list w słoiku Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam metr pod ziemią pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Jak się okazuje właściciel skarbu schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie.

📢 Tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie. Mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli i mityczny Ikar W wakacje zachęcamy do zwiedzania tajemniczych i niezwykłych miejsc Opolszczyzny. A jest co u nas oglądać: mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli, mityczny Ikar w byłym ośrodku Luftwaffe 📢 Tak wyglądał świat, kiedy miałeś kilka lat. Sentymentalne obrazki przypominające dzieciństwo 19.07.2023 Telegazeta zamiast internetu i zeszyt spełniający rolę Facebooka. Budowanie "bazy" z poduszek, zbieranie karteczek, zabawy na trzepaku, oranżada w proszku, pozdzierane kolana - tak dorastali dzisiejsi 40-latkowe. 19.07.2023.

📢 Nowy market niemieckiej sieci Aldi powstaje w Opolu. Budynek ma już dach i ściany. Otwarcie sklepu ma nastąpić jeszcze w 2023 roku Co ważne, w ramach inwestycji w Opolu-Szczepanowicach powstała nowa droga wraz z chodnikiem. Zbudowana została ona pomiędzy ul. Krapkowicką a rondem na Prószkowskiej i ułatwi ruch w tej części miasta.

📢 Twoja data urodzenia zdradza wiele tajemnic. Wszystko ukryte jest w cyfrach 18.07.2023 Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzieki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 18.07.2023. 📢 Przychodzi baba do lekarza, czyli najśmieszniejsze memy z medykami w roli głównej. Internauci nie zawiedli! Zawód lekarza znajduje się w czołówce najbardziej poważanych zawodów w Polsce. W ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez Agencję SW Research (2022 r.) aż 72 proc. respondentów przyznało, że darzy ten zawód dużym lub bardzo dużym poważaniem. Nie mienia to jednak faktu, że lekarze i służba zdrowa to "wdzięczny" temat do żartów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze memy o lekarzach. Zobaczcie!

📢 Tajemnicze ruiny pałacu w środku lasu na Dolnym Śląsku. Kiedyś tu było przepięknie! Pałac zbudowany w XVIII wieku z polecenia Ernesta Wolfganga von Rothkircha und Tracha znajduje się w Pawlikowicach, przysiółku wsi Pątnów (woj. dolnośląskie). Żeby go odnaleźć musimy zanurzyć się w las, będący dawniej parkiem w stylu angielskim. Nie jest trudno dostępny, choć, jak to często bywa, przyroda powoli bierze go w swoje władanie. Samo wejście do ruiny jest utrudnione i niebezpieczne, obiekt w każdej chwili grozi zawaleniem. Typowo klasycystyczna budowla, nawet w formie zachowanych ruin stwarza piorunujące wrażenie.

📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii!

📢 Letnie transfery piłkarskie na Opolszczyźnie. Oto ruchy kadrowe w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Letnie okienko transferowe przed startem sezonu 2023/24 trwa w najlepsze. Prezentujemy wam ruchy kadrowe, jakie nastąpiły dotychczas w naszych klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Będzie ono oczywiście na bieżąco aktualizowane. 📢 Ludzie mówili, że to nawiedzone miejsce. Tak wyglądał stary "psychiatryk" w Oleśnie Stary szpital w Oleśnie zyskał sławę w internecie jako nawiedzone miejsce, mimo iż po przebudowie z budynku właściwie nic już nie zostało. Dzisiaj mieści się tutaj... supermarket, jednak została jedna część starej lecznicy i można ją zwiedzić. 📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Kąpielisko "Bolko" w Opolu od rana jest oblegane przez ludzi szukających ochłody. 15 lipca ma być najgorętszym dniem roku Wielu meteorologów uważa, że sobota (15 lipca) będzie najgorętszym dniem tego miesiąca i roku. Opolskie kąpieliska już od godzin porannych przybywały tłumy ludzi szukających ochłody. Tak jest m.in. na "Bolko" w Opolu. Podczas wypoczynku nad wodą pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i dbajmy o nasze dzieci. Nie zapominajmy też, że alkohol, upał i kąpiel to nie jest dobre połączenie. O szczegółach opowiada nam kierownik kąpieliska "Bolko". Natomiast w galerii znajdują się zdjęcia z dzisiejszego poranka na tym opolskim akwenie. 📢 Rekordowa frekwencja na basenie Błękitna Fala w Opolu. Mieszkańcy korzystają z pięknej pogody i wakacyjnego klimatu! Już od samego rana okolica basenu na placu Róż w Opolu tętniła życiem Niektórzy przygotowali swoje leżaki i ręczniki, inni wyposażyli się w dmuchane materace i piłki do wody. Wszyscy mieli ten sam cel – spędzić upalny piątek na basenie Błękitna Fala.

📢 Najdziwniejszy dom wczasowy na Opolszczyźnie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz". Tajemnice Szumiradu Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie. 📢 Master Truck Show 2023. Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem rusza największy zlot samochodów ciężarowych. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE Motoryzacyją instagramerkę, Moto Złośnicę, mistrza wagi ciężkiej i wiele innych ciekawych osób spotkacie na Master Truck Show 2023 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Nie zabraknie też innych atrakcji no i oczywiście stuningowanych ciężarówek. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. 📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Drogi Opolszczyzny 30, 40 i więcej lat temu. Stare oznakowanie, betonowa autostrada, na ulicach stary, jelcze, krazy i inne auta z PRL-u Tak wyglądały drogi Opolszczyzny w latach 60., 70., 80., i 90. ubiegłego wieku. Zobaczcie kolejne archiwalne fotografie ulic Opola, Nysy, Głogówka i innych opolskich miast, drogi krajowe oraz betonową autostradę i wiele innych. 📢 Zmiany w parafiach diecezji opolskiej. Tutaj będą nowi księża. Sylwetki nowych absolwentów seminarium Przedstawiamy sylwetki ośmiu neoprezbiterów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostali wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

