Prasówka 23.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenie GIS 23.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 23.03.2024”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 23.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 23.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 23.03.2024! To lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Za nami wielkie sprzątanie Jeziora Turawskiego. Akcja odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody Wokół Jeziora Turawskiego odbyło się 22 marca wielkie sprzątanie w ramach akcji #WodaToNieŚmietnik. W oczyszczaniu planety aktywnie brali udział uczniowie z gminy Ozimek, Turawy i stolicy Opolszczyzny. W akcję włączyli się również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Działania te wpisują się w obchody Światowego Dnia Wody.

📢 Kto spełnia warunki planowanej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [23.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Horoskop dzienny na jutro (23.03, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Poznaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 23.03.2024. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (sobotę, 23.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 23 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 23 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 23.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Energetycy ruszają z wielką przebudową sieci wysokich napięć. Na Opolszczyźnie też będzie się działo 64 miliardy złotych – tyle w ciągu najbliższych 10 lat trzeba wydać na rozbudowę sieci energetycznych wysokich napięć w Polsce. Duże inwestycje będą prowadzone także na Opolszczyźnie.

📢 Morderstwo w Ozimku. 42-letnia kobieta zginęła od ciosów nożem. Zarzut zabójstwa usłyszał jej partner Śmierć 42-letniej kobiety spowodowały ciosy zadane nożem w szyję. Podejrzany o to zabójstwo 54-letni Paweł P. sam wezwał policję. W momencie popełnienia zbrodni był kompletnie pijany.

📢 Ważna decyzja w sprawie Muzeum Kresów w Brzegu. Obiekt zostanie wsparty 15 milionową dotacją 22 marca na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się konferencja prasowa w sprawie utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Podczas spotkania, wojewoda opolska Monika Jurek przekazała dobre wieści, mianowicie budowa muzeum nie jest zagrożona, a dodatkowo obiekt otrzyma kilkunastomilionową dotację. 📢 Opole czeka prawdziwy boom. Chodzi o rozbudowę dróg przy terenach inwestycyjnych 88 milionów złotych kosztować ma projekt pod hasłem budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu-Wrzoskach. 📢 Dzień otwarty opolskiej policji. Młodzież poznawała tajniki służby Wyposażenie policyjnych kontrterrorystwów, pokaz pracy technika kryminalistyki na miejscu zbrodni, kulisy laboratorium czy ulokowana w podziemiach nowoczesna strzelnica - to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie podczas "Dnia Otwartych Drzwi" w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu czekały na maturzystów.

📢 Na wojskowych przetargach znajdziesz prawdziwe perełki. Zebraliśmy najlepsze okazje. Oto daty najbliższych przetargów. 22.03.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 22.03.2024 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Horoskop zdrowotny dla Skorpionów na kwiecień. Sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy w temacie zdrowia Sprawdź horoskop zdrowotny dla Skorpionów na kwiecień. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Zobacz, co może Cię spotkać w sprawach zdrowotnych. Może gwiazdy przewidują zmiany? Jeśli Twój znak zodiaku to Skorpiony to koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny przygotowany specjalnie dla Ciebie na kwiecień. Może w gwiazdach zapisana jest już Twoja przyszłość, którą warto poznać? Dowiedz się, jakie plany szykują się na temat Twojego zdrowia. 📢 Stadion żużlowy w Opolu będzie zmodernizowany. Pomieści nawet 5 tysięcy kibiców Prezydent Opola Arkadiusz zapowiedział przebudowę stadionu żużlowego im. Mariana Spychały w Opolu. Inwestycja, która ma potrwać trzy lata i kosztować około 40 milionów złotych, obejmie m.in. budowę nowej trybuny na 5,5 tysiąca miejsc.

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Noc Konfesjonałów 2024. W kilku kościołach na Opolszczyźnie będzie nocna i wieczorna spowiedź Noc Konfesjonałów to propozycja dla zapracowanych i zabieganych. Co najmniej w dziesięciu parafiach regionu będzie okazja do wieczornej i nocnej spowiedzi przedświątecznej. Opole i opolskie - gdzie będzie prowadzona spowiedź przedświąteczna dla zapracowanych? 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 22.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Czeski pociąg w Głuchołazach. Czesi też chcą wykorzystać potencjał tego połączenia Dobra wiadomość dla turystów. Jest szansa na międzynarodowe porozumienie w sprawie lepszego wykorzystania czeskich pociągów, jeżdżących przez Głuchołazy i Pokrzywną. W tej sprawie przyjedzie do Opola ambasador Republiki Czeskiej.

📢 Przez 30 lat był proboszczem w jednej parafii. Zmarł ks. Henryk Okularczyk. Pogrzeb będzie w sobotę Pochodził z Małopolski, ale większość życia spędził na Śląsku, gdzie posługiwał jako ksiądz katolicki. Ks. Henryk Okularczyk przez 30 lat był proboszczem parafii w Dylakach, ale był związany również z innymi opolskimi wspólnotami parafialnymi. Pogrzeb kapłana odbędzie się w sobotę 23 marca. 📢 Wyjątkowe palmy na Wielkanoc – nowoczesna czy tradycyjna? Jaką wybrać? Najpiękniejsze palmy na Niedzielę Palmową Palma wielkanocna to istotny symbol Świąt Wielkiej Nocy. Co roku w sklepach, na wielkanocnych jarmarkach i w kwiaciarniach kupujemy różnorodne gotowe wzory, które niesiemy do kościoła w Niedzielę Palmową. Poznaj tradycje związane z wielkanocną palmą i zobacz, jakie rodzaje palm mamy do wyboru.

📢 Przeprowadzono próby obciążeniowe mostu tymczasowego na Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przebuduje prawie kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. W ramach inwestycji powstanie też nowy most nad Białą Głuchołaską.

📢 Horoskop dzienny na piątek 22 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 22 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 22.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Helena Kamerska kończy dziś 99 lat. Przed przyjazdem do Opola walczyła w Powstaniu Warszawskim. Kombatantka zachwyca świetną kondycją Helena Kamerska, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego i Opolanka, kończy dziś 99 lat. W Opolu zamieszkała kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Zachwyca aktywnością i zdradza, w czym upatruje źródła swojej świetnej kondycji.

📢 43-latek z Nysy nie płacił alimentów i ukrywał się przed więzieniem. Pod wypływem alkoholu zmienił zdanie Nietypową rozmowę odbył w poniedziałek (19 marca) oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Zadzwonił mężczyzna i powiedział, że jest poszukiwany i czeka na przyjazd patrolu. 📢 Hans Lipinsky-Gottersdorf musiał wyjechać z Kluczborka. Ale w Niemczech kluczborski pisarz całe życie czuł się obcy Hans Lipinsky-Gottersdorf dzisiaj jest zapomniany, ale za życia był poczytnym i uznanym pisarzem w Niemczech, Ciekawostką jest, że swój pseudonim przybrał od nazwy rodzinnej wioski pod Kluczborkiem.

📢 Oto najdziwniejsze święta. Dzień Dziwaka albo Dzień Kaca. O niektórych z nich na pewno nie słyszeliście. Zobaczcie, kiedy je obchodzimy W kalendarzu możemy znaleźć wiele bardzo nietypowych świąt. O istnieniu wielu z nich nie pamiętamy, a często nic o nich nie wiemy. Niektóre z nich są dla nas zaskoczeniem, a niektóre również wywołują uśmiech na naszej twarzy, gdyż są po prostu śmieszne. Kto z nas pamięta chociażby o Dniu Tira czy Dniu Kubusia Puchatka?

📢 Polska walczy w barażach o Euro 2024. 5:1 z Estonią, teraz czas na Walię. Zobaczcie najlepsze memy Po losowaniu piłkarscy eksperci twierdzili, że z tak łatwej grupy nie da się nie awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska pokazała, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w pierwszym meczu baraży Polska wygrała 5:1 z Estonią, czyli ze 123. drużyną piłkarskiego świata. Teraz czas na finał baraży z Walią. 📢 Robiliście zakupy w czasach PRL-u? Tak było na otwarciu marketu Super Sam przy ulicy Niemodlińskiej na Zaodrzu w Opolu Super Sam przy ul. Niemodlińskiej w Opolu otwarto na początku lat siedemdziesiątych. Market miał charakterystyczny kształt, co wyróżniało go mocno w mieście. Na archiwalnych zdjęciach można zobaczyć, jak było wewnątrz słynnego opolskiego Super Samu.

📢 Zmarła 17-letnia Julia Wójcik. Była reprezentantką Polski w badmintonie i dumą Opolszczyzny Pod ciężkiej walce z chorobą zmarła Julia Wójcik, zawodniczka klubu UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle i reprezentantka Polski. Miała zaledwie 17 lat. 📢 Najseksowniejsza sportsmenka świata Alice Schmidt odsłoniła swój stalowy brzuch w obłędnej sukience – spektakularna przemiana [ZDJĘCIA] Jedna z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejsza sportsmenka świata, niemiecka lekkoatletka specjalizująca się w biegach średnich Alica Schmidt ponownie zachwyciła swoich fanów nowymi ujęciami.

📢 Zderzenie dwóch samochodów na drodze krajowej nr 45 w Bierdzanach. Ta droga to teraz plac budowy Zderzenie dwóch samochodów na drodze krajowej nr 45 w Bierdzanach. Ta droga to teraz plac budowy 📢 Akcja "Drzewko za surowce wtórne" w Namysłowie. Frekwencja przerosła oczekiwania „Nowa Trybuna Opolska” razem z wrażliwymi ekologicznie partnerami ruszyła z akcją „Drzewko za surowce wtórne”. Tegoroczna, druga edycja tej akcji została przeprowadzona w czwartek (21 marca) na Rynku w Namysłowie. Przedsięwzięcie nieprzypadkowo zorganizowano w pierwszy dzień wiosny. To bowiem idealny czas, żeby zacząć nowe, ekologiczne życie i posadzić swoje pierwsze drzewko.

📢 Rolnicy spotkali się u wojewody. Kolejne protesty będą, ale nie będą już uderzać w zwykłych mieszkańców W związku z trwającymi od dwóch miesięcy protestami rolników, w czwartek (21 marca) w opolskim urzędzie wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Był to dopiero początek długiej drogi do znalezienia rozwiązań dla palących problemów rolnictwa w Polsce i Europie.

📢 Beka internautów z Dnia Wagarowicza. Czy kujony w tym roku popsują wszystkim zabawę? Oto najlepsze memy 22.03.2024 21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także Dzień Wagarowicza. Z tej okazji internauci przygotowali całą masę nowych memów. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Internauci świętują pierwszy dzień wiosny. Żegnaj zimo, do zobaczenia za rok! Oto najlepsze memy 22.03.2024 Przed nami ostatni zimowy weekend tego roku. Już 21 marca będziemy świętować pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Internauci są czujni i wrzucają już pierwsze memy z okazji tego dnia. Żegnamy zimę i witamy wiosnę, zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu!

📢 Tak zarabiają policjanci po ostatnich podwyżkach. To nie są małe pieniądze. Chciałbyś taką wypłatę? Zarobki policjantów sukcesywnie rosną. Na początku tego roku funkcjonariusze otrzymali kolejną podwyżkę płac. Chcesz wykonywać ciekawy zawód, mieć stabilną, dającą satysfakcję oraz dobrze płatną pracę - wstąp w szeregi policji. 📢 Corotop Gwardia Opole - Zagłębie Lubin. Kibice i występy cheerleaderek Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole przegrali po rzutach karnych domowy mecz 24. kolejki Orlen Superligi z Zagłębiem Lubin. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny Stegu Areny oraz jak wyglądały występy artystyczne grupy Cheerleaders Opole. 📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie to Karolina Bojar-Stefańska. Tej arbiter zazdrości Polsce cały piłkarski świat. Zobaczcie ZDJĘCIA Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką i nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka?

📢 Kasiura, Opioła i Sonik. Kandydaci na burmistrza Krapkowic zmierzyli się w debacie. Nie brakowało uszczypliwości Kandydaci na burmistrza Krapkowic zmierzyli się w debacie wyborczej zorganizowanej przez Tygodnik Krapkowicki i Nową Trybunę Opolską. Sporo emocji wzbudziły kwestie dotyczące m.in. budowy mieszkań i oferty kulturalnej dla mieszkańców.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 21 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 21 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 21.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Huragan stulecia w Polsce zmiótł z powierzchni tysiące hektarów lasów. Jeden z największych kataklizmów we współczesnej historii W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Polskę przeszła potężna nawałnica, która pozbawiła życia harcerki w Suszku, dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, ponad 130 tys. gospodarstw nie miało prądu. Zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów wspominamy te wydarzenia.

📢 To koniec konfliktu w sprawie odkryć w opolskiej katedrze. Wykopaliska archeologiczne będą godnie wyeksponowane. "Kompromis był kluczowy" Po wielu miesiącach sporu w końcu udało się osiągnąć konsensus w kwestii ekspozycji znalezisk archeologicznych w opolskiej katedrze. Dzięki staraniom i dialogowi prowadzonemu przez dr hab. Monikę Ożóg, opolską wojewódzką konserwator zabytków, znaleziono sposób, by historia i sacrum mogły współistnieć, nie wchodząc sobie w drogę.

📢 Rekordowa frekwencja na Akademickich Targach Pracy w Opolu. To tutaj młodzież decydowała o swojej przyszłości Ponad tysiąc studentów miało okazję spotkać się z przyszłymi pracodawcami podczas piętnastej edycji Akademickich Targów Pracy zorganizowanych przez Politechnikę Opolską. Tegoroczne targi ustanowiły nowy rekord frekwencji, przyciągając ponad 70 firm z ponad 500 ofertami pracy, stażu, i praktyk. 📢 Pod wiaduktem na Krapkowickiej kładziony jest już asfalt. Pojedziemy po nim już za miesiąc Jeszcze przed weekendem zakończyć się ma układanie asfaltu na remontowanym odcinku ul. Krapkowickiej w Opolu oraz pod tamtejszym wiaduktem. Przebudowaną trasą pojedziemy już w kwietniu.

📢 Piłkarska reprezentacja Opolszczyzny może przeżyć niezwykłą przygodę. Przed nią udział w turnieju UEFA Regions Cup Opolszczyzna wystawi swój zespół w turnieju UEFA Regions Cup. Poprowadzi go Łukasz Ganowicz, który właśnie ogłosił listę graczy powołanych na pierwsze konsultacje. 📢 Poznaj wszystkie finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród nich są dwie piękne Opolanki Spośród ponad 200 uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. Na gali finałowej wystąpi 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich są także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa. 📢 Protesty rolników. Zablokowane jest największe skrzyżowanie na DK 11, zamknięty został węzeł autostrady A4 w Opolu Rozpoczęła się kolejna fala protestów rolników. Setki ciągników na całej Opolszczyźnie i w całej Polsce blokują główne drogi. Zablokowany został m.in. wjazd na autostradę A4. Węzeł Opole Zachód został całkowicie wyłączony z ruchu aż do odwołania. Sprawdziliśmy, jakie drogi jeszcze są zablokowane.

📢 Oni powalczą o stanowiska burmistrzów i wójtów w Kluczborku oraz w powiecie kluczborskim Na cztery stanowiska włodarzy w powiecie kluczborskim kandyduje dziesięciu kandydatów, w tym tylko dwie kobiety. Poznajcie wszystkich kandydatów na włodarzy w Kluczborku, Wołczynie, Byczynie i Lasowicach Wielkich. Zagłosuj także w sondzie internetowej, kto wygra te wybory. 📢 Horoskop kwartalny na trzy najbliższe miesiące. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP kwartalny na trzy najbliższe miesiące. Co się wydarzy od 1 kwietnia do 30 czerwca u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróźka Expiria ma już odpowiedzi na te pytania. 📢 Niesamowity pałac na Śląsku. Tam poczujesz się jak w bajce! ZDJĘCIA Pałac w Pławniowicach jawi się jak scenografia z baśniowej opowieści o księżniczkach i wystawnych balach. Otoczony bujnym, zielonym parkiem zamek, emanuje duchem przeszłości i tajemniczej historii. Pierwsze wzmianki o wsi Pławniowice sięgają XIV wieku. Historia posiadłości przeplata się z losami różnych rodów, począwszy od Marcusa de Plawniowitz, aż po rodzinę Ballestremów, która sprawowała władzę nad tutejszymi ziemiami przez półtora wieku. Choć posiadłość kilkakrotnie zmieniała właścicieli, to wciąż emanuje swoim urokiem i niezwykłym klimatem, przyciągając wielu zainteresowanych tajemnicami przeszłości.

📢 Promocja AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy wojskowych produktów wystawionych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 „Jedynka” zagrała dla Ani. Wyjątkowy koncert charytatywny w Filharmonii Opolskiej. Wystąpili uczniowie I LO w Opolu Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Opolu już po raz piąty zorganizowało koncert charytatywny pod hasłem „Jedynka dla…”. W tym roku dochód z imprezy trafi do uczennicy liceum, która po wypadku walczy, aby stanąć na własnych nogach. 📢 Honorowy Obywatel Nicieja. Były rektor UO odznaczony przez Województwo Opolskie. Jest prawdziwym ambasadorem ziemi opolskiej Prof. Stanisław S. Nicieja, historyk, wieloletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego. Jest to wyraz uznania dla jego nieocenionego wkładu w rozwój edukacji, kultury oraz nauki, nie tylko na terenie Opola, ale i w całej Polsce.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Oto najlepsze żarty o kobietach. Te memy rozbawią Was do łez! Znacie panie z tej strony? 16.03.2024 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To szczególny dzień, który bez wątpienia mężczyźni mają zapisany w kalendarzu grubą czcionką. Oczywiście ten dzień to również okazja do żartów. Internauci nie zawiedli. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę humoru!

📢 To nie są fotomodelki, tylko zwyczajne Opolanki! Zmysłowa sesja z okazj Dnia Kobiet. Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia Serię zdjęć pt. „Kobieta sensualnie" zrobiła z okazji Dnia Kobiet Marjonetka, czyli fotografka z Byczyny Marlena Bednarska. Fotografie są piękne i zmysłowe. Ale najlepsze jest to, że do tych zdjęć pozują nie fotomodelki, ale zwykłe kobiety z sąsiedztwa. 📢 Wojsko wietrzy magazyny. Armia sprzedaje sprzęt z demobilu. Są samochody, sprzęt budowlany i sportowy rowerki wodne, narzędzia i [5.03.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ciężarowych i specjalistycznych. Można też kupić maszyny budowlane, wyposażenie warsztatów, drewno opałowe a nawet rowerki wodne. Sprawdź najlepsze okazje! [5.03.2024]

📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek.

📢 Festung Oppeln. Tak wyglądało Opole po wejściu Armii Czerwonej. Zobaczcie zniszczone przez Sowietów miasto na kolorowych zdjęciach W styczniu 1945 roku mieszkańcy zaczęli uciekać z Opola przed nadciągającymi ze Wschodu wojskami sowieckimi. Miasto miało wprawdzie status jednej z twierdz mających zatrzymać Armię Czerwoną, ale w istocie mało kto wierzył, że Festung Oppeln da się obronić. Atak na Opole rozpoczął się w nocy z 22 na 23 stycznia. Zobaczcie na pokolorowanych zdjęciach, jak miasto wyglądało po wojnie. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Chodziliście do kina Kraków? Bawiliście się w klubach Przystanek czy Miami? Pamiętacie budowę Cytruska? Oto Opole lat 90. i początku 2000 Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa. 📢 Poznajcie nową Polską Miss oraz Polską Miss Nastolatek. W finale konkursu piękności wystąpiła Natalia Żołnieruk z Opola Nową Polską Miss została 23-letnia Justyna Haberka z Olkusza, natomiast Polską Miss Nastolatek 18-letnia Nikola Gradowska ze Starowej Góry. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych Polek z gali finałowej konkursu piękności, który zorganizowano we Wrocławiu. Do finału awansowała również kandydatka z Opola.

📢 Kamionka Piast w Opolu. Tak prezentuje się po zmroku. To jedna z atrakcji turystycznych Opola [ZDJĘCIA] Podczas rewitalizacji w 2021 r. zrobiono tutaj ścieżki pieszo-rowerowe, place zabaw i siłownię, park dla psów oraz całoroczne boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także stanicę dla płetwonurków. Kamionka Piast ma też oświetlenie. Zobaczcie w galerii, jak okolica prezentuje się po zmroku. 📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Polska Miss 2022. Karolina Niekłań zdobyła główny tytuł. Zobaczcie zdjęcia z koronacji nowej miss W ostatni weekend poznaliśmy zwyciężczynie konkursu Polska Miss! Uroczysta gala odbyła się w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 300 tysięcy złotych. Wygrała Karolina Niekłań.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób