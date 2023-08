Prasówka 23.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kamieniec to wieś widmo na północy Opolszczyzny. Nikt tu nie mieszka, ale domy mają właścicieli, którzy się boją”?

Prasówka 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kamieniec to wieś widmo na północy Opolszczyzny. Nikt tu nie mieszka, ale domy mają właścicieli, którzy się boją Kamieniec to opuszczony śródleśny przysiółek, w którym kiedyś mieszkało 300 osób, a dzisiaj na co dzień nie mieszka nikt. Domy mają jednak właścicieli, którzy boją się wielbicieli urbexu oraz złodziei, którzy również odwiedzają Kamieniec.

📢 Totalnie zszokowali swoich sąsiadów. Tak mieszkańcy wsi przystroili miejscowość na dożynki 23.08.2023 Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 23.08.2023.

📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk 23.08.2023 HOROSKOP finansowy na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse już po wakacjach? Dla większości z nas bardzo dobre. 23.08.2023.

Prasówka 23.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zapłacili fortunę za nowe mieszkania, a żyją jak w obozach. Tak wyglądają współczesne absurdy budowlane 23.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 23.08.2023.

📢 Burze przeszły przez Opolszczyznę. Połamane drzewa, zerwane dachy i utrudnienia na drodze 22 sierpnia, wieczór w wielu miejscowościach Opolszczyzny upłynął pod znakiem burz. Straty jakie wyrządziła pogoda są spore. 📢 Jezioro Pławniowice – na tutejszą plażę w weekendy przybywają tłumy. Przy odrobinie szczęścia można tu zastać ciszę i spokój Jednym z najciekawszych miejsc w Pławniowicach jest zabytkowy zespół pałacowo-parkowy wybudowany w latach 1882-1885. Pałac otoczony jest pięknym parkiem, odbywają się tu koncerty i inne wydarzenia kulturalne. W wakacje zapraszamy jednak nie do pałacu, lecz nad wodę, na kąpielisko nad Jeziorem Pławniowice. Woda, piasek, zimne napoje i jedzenie skwierczące na grillu – czego chcieć więcej w letni weekend! 📢 Zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Odra w Opolu zzieleniała. "Sytuacja jest pod kontrolą i nie ma powodów do niepokoju" Od kilku dni mieszkańców Opola martwi zakwit, który pojawił się na Odrze. Instytucje odpowiadające za stan rzek zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma powodów do niepokoju, bo jest to zjawisko naturalne. 📢 Horoskop dzienny na środę 23 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 23 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 23.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Horoskop dzienny na 23.08 (jutro, środę). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Sprawdź horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co według horoskopu wydarzy się w środę 23.08.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (środę, 23.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Te modele 10-letnich samochodów osobowych mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Tysiące pątniczek nie tylko ze Śląska Pielgrzymka w sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 20 sierpnia zgromadziła tysiące mieszkanek Śląska i innych regionów. Centralnym punktem pielgrzymki była przedpołudniowa msza św. na piekarskiej Kalwarii. 📢 Jest decyzja ws. 14. emerytury. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat Premier Mateusz Morawiecki podpisał we wtorek w Solcu nad Wisłą (woj. mazowieckie ) rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastych emerytur. Jak zapowiadał w niedzielę wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, czternasta emerytura w 2023 r. wyniesie 2200 zł netto. Wypłaty zaplanowane zostały na wrzesień. 📢 Dzięki tym liczbom poznasz swoją przyszłość. Wystarczy odczytać własną datę urodzenia Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 22.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Tak rolników widzą ludzie z miasta. Memy i śmieszne obrazki o polskiej prowincji. Miasto naprawdę przesadzili 23.08.2023 Polska wieś jest wspaniała i kochają ją miliony Polaków. Ale potrafimy mieć do siebie dystans i spojrzeć na prowincję z lekkim uśmiechem. "Miastowi" mogą nie zrozumieć fenomenu polskiej wsi. 23.08.2023.

📢 Ludzie muszą uciekać przed samochodami. To cud, że w Chmielowicach nie doszło jeszcze do żadnej tragedii Mieszkańcy Chmielowiec już od dwóch lat apelują o budowę przejścia dla pieszych przy sklepie "Tomi Markt". Do sklepu nie prowadzi bowiem żadne przejście dla pieszych ani chodnik, dlatego mieszkańcy muszą przebiegać na drugą stronę po ruchliwej drodze. Wkrótce ma się to jednak zmienić, ponieważ rada dzielnicy chce zmodernizować całą ulicę.

📢 Mandat za zbieranie grzybów? Tak! W tych przypadkach grzybiarzom grożą ogromne kary finansowe, a nawet więzienie Grzybobranie może skończyć się wysokim mandatem, jeśli podczas wyjścia do lasu nie będziemy przestrzegać określonych przepisów. Niejednokrotnie nie tylko początkujący, ale i grzybiarze z wieloletnim stażem zapominają o obowiązujących zasadach. Czego zatem nie wolno robić na grzybach i za co możemy dostać mandat? Przeczytaj także kto i gdzie ma prawo sprzedawać grzyby oraz czy w polskich lasach obowiązuje limit zbierania grzybów.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 22.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Wypadek na autostradzie A4. Troje dzieci zostało rannych Doszło do niego na 211 kilometrze autostrady między węzłami Opole Zachodnie a Brzeg. Poszkodowani trafili do szpitala. 📢 Te SUV-y bardzo rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 22.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Sezon turystyczny na Opolszczyźnie. Sierpień dużo łaskawszy dla branży od lipca Ruch turystyczny na Opolszczyźnie odradza się po pandemii, ale tegoroczny sezon jest trudny z powodu kapryśnej pogody i wysokich cen. Widać sporą zmianę trendów, jeśli chodzi o wybory klientów. 📢 Długi weekend na klubowym parkiecie. To były dni gorącej zabawy w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Długi weekend to dużo okazji do zabawy! Tak było w ostatnich dniach w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Partia Razem: "Kobiety na Opolszczyźnie nie mają dobrej opieki okołoporodowej." To nieprawda. Opolska porodówka dobrze dba o ciężarne W ostatnich latach Polska była świadkiem znaczących zmian w obszarze opieki okołoporodowej. Politycy partii Razem próbują jednak przekonać opinię publiczną, że Opolszczyzna nie zapewnia odpowiedniej opieki kobietom. A jest wręcz przeciwnie. Opolskie matki chwalą sobie jakość świadczonych usług i komfort rodzenia na nowych, wyremontowanych za 6 mln zł salach porodowych na opolskiej porodówce.

📢 Wysoce zmutowany koronawirus może już tu być! To Pirola – wirus ma tyle zmian, co ostatnio Omikron. Naukowcy alarmują, by śledzić warianty Naukowcy biją na alarm, by przywrócić monitorowanie nowych wariantów koronawirusa. BA.2.86 „Pirola” pojawił się jakby znikąd i jest tak zmieniony, że szybko może stać się tak zabójczy, jak Omikron. Niestety, obecność w czterech krajach świadczy o tym, że może już być praktycznie wszędzie. Co o nim wiemy? 📢 Zabytki techniki na Opolszczyźnie. Warto zobaczyć te fortyfikacje, dawne fabryki, mosty, zakłady rzemieślnicze w województwie opolskim Na Opolszczyźnie możemy zwiedzić przeróżne zabytki techniki: wyjątkowy dworzec kolejowy, który zagrał w filmie; pierwszy w Europie wiszący most żelazny czy obiekty po dawnym przemyśle włókiennym i wapienniczym.

📢 W opuszczonym pałacu dzieją się dziwne rzeczy. Ktoś pisze o tajemniczej komnacie W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. Ludzie zachodzą w głowę, co się tutaj dzieje.

📢 Walka ze złotymi algami w Odrze. Starorzecze Odry w Januszkowicach pod ochroną Współpraca służb państwowych i samorządowych w skomplikowanym procesie zwalczania złotej algi trwa na starorzeczu Odry w Januszkowicach już od maja, kiedy zauważono i odłowiono na tym obszarze znaczne ilości śniętych ryb. 📢 Android 14 już dostępny! Czy twój telefon dostanie aktualizację i nowe funkcje? Zobacz listę urządzeń i ważne informacje Android znajduje się na zdecydowanej większości smartfonów na rynku. Android 14 zbliża się wielkimi krokami do swojej ogólnodostępnej premiery. Wraz z nim pojawi się kilka rewolucyjnych funkcjonalności i poprawek, w tym takie oparte na sztucznej inteligencji. Pojawiają się także pierwsze wersje beta. Zobacz, co już wiemy o systemie Android 14 i jakie smartfony otrzymają aktualizację. 📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Mistrzynie Polski z Lewady. Większość polskiej kadry na olimpiadę Paryż 2024 stanowić będzie ekipa z Opolszczyzny Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu 2021-2023 okazały się wielkim triumfem zawodniczek z klubu LKJ Lewada. Mamy aż 3 mistrzynie Polski! 📢 Uczennice z liceum i technikum ze Strzelec Opolskich wystąpiły w teledysku. Nowy wideoklip zespołu Dr Misio jest już gotowy [WIDEO] W Strzelcach Opolskich nakręcono teledysk do nowego utworu „Znikam" zespołu Dr Misio. Wystąpili w nim m.in. uczniowie strzeleckiego liceum i technikum. Wybór miejsca nakręcenia klipu nie jest przypadkowy. Wokalista zespołu Arkadiusz Jakubik pochodzi właśnie ze Strzelec Opolskich.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 21 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na poniedziałek 21 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 21.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Ksiądz Daniel Galus znów atakuje: "Mafia pedofilska w Archidiecezji Częstochowskiej". Kuria stanowczo odpowiada Kolejny raz suspendowany ksiądz Daniel Galus z pustelni w Czatachowej (pow. myszkowski) atakuje swojego przełożonego abp. Wacława Depo i pracowników kurii. W odpowiedzi na doniesienie do prokuratury, ksiądz Galus oskarża archidiecezję o ukrywanie mafii pedofilskiej.

📢 Zabawa na osiedlu AK w Opolu. W ciągu dnia Festiwal Gospodyń Wiejskich, a wieczorem koncert Roztańczona Polska Festiwalowo zrobiło się dzisiaj (20.08) na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Od godziny 13:00 trwa tam opolski przystanek ogólnopolskiego festiwalu kół gospodyń wiejskich "Polska od Kuchni". Na godzinę 20:00 zaplanowano z kolei koncerty gwiazd w ramach programu Roztańczona Polska. Wystąpią m.in Michał Wiśniewski, Maja Hyży czy Rafał Brzozowski. 📢 Wakacje z nto nad Jeziorem Średnim w Turawie. Była wspaniała pogoda i jeszcze lepsza zabawa. Znajdźcie się na zdjęciach Po sobotniej zabawie na kąpielisku w Nowych Siołkowicach wakacje z nto zawitały nad średnie jezioro turawskie. Przez całe niedzielne popołudnie wszyscy wypoczywający nad akwenem mogli spotkać się z nami w plenerowej redakcji nto, otrzymać bezpłatny egzemplarz gazety czy też wziąć udział w różnego rodzaju konkursach. Najmłodsi chętnie korzystali z kolei z atrakcji takich jak, malowanie na szkle, malowanie twarzy czy też nauki żonglerki.

📢 Wakacje z nto. Byliśmy na kąpielisku Wodna Przystań w Nowych Siołkowicach w gminie Popielów. Znajdźcie się na zdjęciach Na drugie spotkanie z naszymi czytelnikami w ramach naszej letniej akcji, wybraliśmy kąpielisko w Nowych Siołkowicach. W sobotę, 19 sierpnia, odwiedziliśmy to urocze, świetnie zagospodarowane i posiadające olbrzymi potencjał miejsce. Pogoda w sobotę dopisała aż nadto, upał niemiłosierny lał się z bezchmurnego nieba, a kąpielisko w Nowych Siołkowicach swoimi możliwościami udowodniło, że jest idealnym miejscem na spędzanie upalnych, letnich dni właśnie tutaj. 📢 Zderzenie volkswagena passata z oplem astrą na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Jełową Jedna osoba została przebadana przez ratowników medycznych, lecz nic groźnego się jej nie stało i nie było potrzeby zabierania jej do szpitala.

📢 Mężczyzna zasłabł w studzieńce szamba. Akcja ratunkowa w Zawadzie pod Opolem. Pogotowie zabrało 40-latka do szpitala W akcji ratunkowej w Zawadzie udział wzięły trzy zastępy strażaków i specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, dysponująca sprzętem do podnoszenia ofiar wypadków.

📢 Ogólnopolska giełda staroci w Głogówku. Kilkudziesięciu kolekcjonerów i wystawców rozstawiło się pod zamkiem Oppersdorffów Giełdy staroci wciąż cieszą się niemalejącym zainteresowaniem kolekcjonerów i osób lubiących antyki. Wielu klientów docenia też fakt że w takim miejscu ceny nie są z góry ustalone, a więc można się targować lub wymieniać rzeczami. W przygotowanej przez nas galerii zdjęć znajdziecie część tego co można zakupić w niedzielę (20.08) na giełdzie staroci w Głogówku. 📢 Tragedia nad Jeziorem Srebrnym w Osowcu. Utonął 37-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy. Przyczyny tragedii wyjaśniają policjanci Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej z Opola i Osowca, w tym grupę wodno-nurkową a także zespół ratownictwa medycznego oraz policjantów. 📢 Zaginęła dwójka nastolatków: 13-letnia dziewczyna i 15-letni chłopak. Trwają poszukiwania, policja prosi o pomoc Zaginięcie dwójki nastoletnich dzieci na Dolnym Śląsku. Policja w Dzierżoniowie poszukuje 13-letniej Julii Ciepłowskiej-Jarosz oraz 15-letniego Bartłomieja Goryczki. Dziewczyna opuściła swój dom, chłopak placówkę opiekuńczą. Młodzi ludzie najprawdopodobniej przebywają razem.

📢 Pożar samochodu elektrycznego w Opolu. Na ul. Krzemienieckiej spalił się nissan. Z ogniem walczyło 16 strażaków Akcja gaśnicza trwała kilka godzin i zakończyła się w niedzielę 20 sierpnia nad ranem. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz biegli będą ustalali przyczyny pojawienia się ognia. 📢 Janusze tatuażu zrobią wymarzony tatuaż. Albo... tylko im się tam wydaje. Zobacz ten kicz! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Przed dworcem PKP w Opolu widać już prawie wszystkie klomby i granitową płytę. A kiedy ruszy poszerzanie ul. 1 Maja? Koszt przebudowy placu przed dworcem Opole Główne, którą prowadzi firma BEST OPEBEL to prawie 12,5 mln złotych. Dodatkowe 890 tys. złotych pochłonie budowa prawoskrętu, o którym "zapomniano" podczas przebudowy ul. 1 Maja.

📢 Wojewódzki finał Bitwy Regionów. Przekładaniec miechowski okazał się najsmaczniejszy. Palce lizać! W sobotę 19 sierpnia w Bogdańczowicach (gmina Kluczbork) odbył się wojewódzki finał tegorocznej edycji Bitwy Regionów. Panie z kół gospodyń wiejskich rywalizowały w konkursie na najsmaczniejsze danie. 📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania. 📢 2 Liga Żużlowa. Kolejarz Opole - Polonia Piła 45:45 [ZDJĘCIA, KIBICE NA MECZU] Niesamowicie wyrównane i emocjonujące spotkanie zaprezentowali nam żużlowcy Kolejarza Opole i Polonii Piła w ostatnim meczu opolskiej ekipy w fazie zasadniczej. Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatniego biegu i... nie wyłoniła triumfatora.

📢 Koniec z parkowaniem pod estakadą na placu Konstytucji 3 Maja w Opolu. Mieszkańcy okolicznych bloków i kierowcy są wściekli Miejski Zarząd Dróg w Opolu zamyka teren pod estakadą na placu Konstytucji 3 Maja tłumacząc to poprawą bezpieczeństwa. Od soboty 19 sierpnia kierowcy nie mogą już tam zostawiać swoich samochodów. W związku z tym zniknęło kilkadziesiąt miejsc postojowych.

📢 Wiejskie dzieci na starych fotografiach. Tak spędzały czas dziesiątki lat temu: pasły krowy, chodziły po drzewach [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wiejskie dzieci wychowywane w ubiegłym stuleciu od najmłodszych lat miały wyznaczone zadania i obowiązki, którym musiały podołać. Był także czas na zabawę, choć ta miała znaczenie drugorzędne. Jak najmłodsi spędzali czas na wsi dziesiątki lat temu? Pasali krowy, wspinali się po drzewach, chodzili na sanki. Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia.

📢 Co za odkrycie w dolnośląskim zamku! Do tego pomieszczenia nie zaglądano przez setki lat Zamek Świny, jedna z najciekawszych dolnośląskich warowni, właśnie odsłonił swoje kolejne tajemnice! Archeolodzy odkryli pomieszczenia piwniczne, wewnątrz których natrafiono na artefakty będące w ukryciu przez wieki! 📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [19.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 McDonald’s w Schodni w gminie Ozimek. To najmniejsza miejscowość w całej Polsce, w której znajduje się fast food amerykańskiej sieci Nowy McDonald’s powstał w tym roku w Schodni koło Ozimka, przy rondzie na drodze krajowej nr 46. Lokalizacja restauracji amerykańskiej sieci fastfoodowej może wydawać się zaskakująca. Zobaczcie, jak wygląda McDonald's w najmniejszej miejscowości w Polsce.

📢 Tak wyglądał w środku opuszczony Hotel Stobrawa w Kluczborku. Zobacz zdjęcia Foto-Luka Dziewięciopiętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku został zamknięty w 1997 roku. Wówczas w budynku przy ul. Mickiewicza działały jeszcze biura, m.in pierwsza redakcja terenowa „Nowej Trybuny Opolskiej”. Kluczborski wieżowiec długo był opuszczony i niszczejący, ale ma nowego właściciela, który właśnie remontuje obiekt na komfortowy apartamentowiec. 📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Piątek dniem zadumy i rozważania męki Jezusa. Pielgrzymka opolska zbliża się do Częstochowy Pątnicy mają za sobą kolejny dzień, podczas którego z modlitwą i ufnością znosili trudy wędrówki. W piątek (18 sierpnia) opolska pielgrzymka rozważała m.in. stacje Męki Pańskiej. Przedostatni etap został uwieczniony na zdjęciach umieszczonych w galerii. Na naszych stronach znajdują się codzienne relacje z pielgrzymki.

📢 Te memy są najlepsze na upały. Niezwykłe sposoby na ochłodę w upalne chwile. Co zrobić, jak nie masz klimy? Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły. 📢 Najnowsze memy na wakacje 2023. Polskie morze, parawaning i plażowi Janusze. Czego chcieć więcej! Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć! 📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Biskup Waldemar Musioł przypomniał o współodpowiedzialności świeckich za misję Kościoła Trwa kolejny dzień 47. Pieszej Opolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. W czwartek (17 sierpnia) wszystkie strumienie spotkały się na pątniczym szlaku. Od tego dnia wspólnie zmierzają do Częstochowy. Na polanie leśnej w Pietraszowie została odprawiona Msza święta, której przewodniczył bp Waldemar Musioł. W galerii znajdują się zdjęcia z kolejnego dnia pielgrzymki.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Głubczyc wyruszyło ponad 170 osób. W grupie wędruje liczna grupa dzieci i młodzieży Trwa 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród grup, które wyruszyły na szlak w poniedziałek (14 sierpnia) jest strumień (a właściwie duża grupa) z Głubczyc. Są tam pielgrzymi z terenu całego powiatu głubczyckiego, ale też sąsiednich rejonów, np. Racławic Śląskich. Tradycyjnie z Głubczyc pielgrzymuje wielu ludzi młodych, rodzin z dziećmi. Zapytaliśmy, jak zachęcić młodzież do udziału w pielgrzymce. Ich recepta wydaje się prosta.

📢 Przywitajmy maluszki urodzone na porodówce w Opolu w czerwcu i lipcu 2023 r. Ależ one są słodkie. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! Prezentujemy zdjęcia 23 maluszków, które w czerwcu i lipcu 2023 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! 📢 Piękne i sympatyczne dziewczyny na szalonych imprezach. Oto TOP 66 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Mamy długi weekend, podczas którego jest jeszcze więcej czasu na odpoczynek i na zrelaksowanie się na imprezach. Przygotowaliśmy galerię 66 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia Andrzeja MadShots Madziara z szalonych imprez w Wachowie.

📢 Zmiany w parafiach diecezji opolskiej. Tutaj będą nowi księża. Sylwetki nowych absolwentów seminarium Przedstawiamy sylwetki ośmiu neoprezbiterów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostali wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

