Prasówka 23.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom”?

Prasówka 23.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Oto żaba zamknięta w opakowaniu z miksem sałat z Lidla. To nagranie podbija Internet. Zobacz koniecznie WIDEO Zwykłe spożywcze zakupy mogą bardzo zaskoczyć, o czym przekonała się klientka sklepu sieci Lidl. Kobieta kupiła mix sałat. W zamkniętym opakowaniu oprócz warzyw znajdowała się żywa... żaba! Wideo obaczycie poniżej.

📢 Wojsko tanio sprzedaje samochody, kosiarki, meble, drewno opałowe, narzędzia i wiele innych rzeczy. Mamy najnowsze oferty [22.10.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, meble, kosiarki i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje!

Prasówka 23.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zuzanna Wartenberg cudem ocalała z Holocaustu. Przeżyła, bo przez 2,5 roku ukrywała się. Jako lekarka do końca życia pomagała chorym Mija trzecia rocznica śmierci Zuzanny Wartenberg, słynnej lekarki z Olesna, która przeżyła jako dziecko Holocaust i która do końca życia leczyła w hospicjum domowym ludzi ciężko chorych na raka.

📢 Horoskop dzienny na 23.10 (jutro, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w poniedziałek 23.10.2023. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (poniedziałek, 23.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop zawodowy na 2024 rok. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 23.10.2023 HOROSKOP zawodowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop zawodowy na 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 23.10.2023.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 23 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na poniedziałek 23 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 23.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Najpiękniejsze stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Zachwycające dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wyjątkowe wiązanki to hity Wielkimi krokami zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, dekorujemy nagrobki kompozycjami i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby i językiem kwiatów powiedzieć, że cały czas o nich pamiętamy.

📢 Faceci nie chorują, oni walczą o życie! Zobaczcie najlepsze memy o przeziębieniu Chłód, deszcz i wiatr. Jesienna aura oznacza, że rozpoczął się sezon na przeziębienia. Po kobiecie nie poznasz, że jest przeziębiona, a mężczyzna z katarem - wiadomo - szykuje się na najgorsze. Bo mężczyźni są tak delikatni, że mogą się przeziębić, żując gumę winterfresh. Jeśli przeziębienie już cię dopadło, na poprawę humoru obejrzyj najlepsze memy o kichających, zakatarzonych i gorączkujących ofiarach jesieni. 📢 Leśny cross śladem leśniczego i piknik dla Ignasia. Ależ to była świetna impreza! W Wachowie i Leśnej (gmina Olesno) po raz drugi odbył się bieg pod nazwą „Leśny cross śladem leśniczego”. Towarzyszył mu piknik charytatywny dla 11-letniego Ignasia Kozicy.

📢 Opolanki wystąpiły w zawodach organizowanych przez Arnolda Schwarzeneggera Zawodniczki Akademii Tańca Ramada z Opola zaliczyły świetny występ na międzynarodowych zawodach, którym patronuje sam Arnold Schwarzenegger.

📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Kiedy zmieniamy czas na zimowy? Oto data zmiany czasu na zimowy w Polsce! 22.10.2023 Kiedy zmieniamy czas na zimowy? Data zmiany czasu na zimowy w Polsce wypad za tydzień! W którą stronę tym razem przestawiamy zegarki – o godzinę do przodu czy o godzinę do tyłu? I co z pomysłem, rozważanym także na poziomie Unii Europejskiej, aby skończyć z tymi, powracającymi co pół roku, dylematami?

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [21.10.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 22.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 22.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tygrysiątka z Opola rosną i zmieniają dietę. Już nie tylko mleko, ale też królicze mięso znajduje się w diecie opolskich ulubieńców Już nie tylko mleko matki, ale także mięso stało się podstawą diety opolskich tygrysów. Maluchy rosną jak na drożdżach i coraz bardziej swoim zachowaniem zaczynają naśladować matkę. Szczególnie jeśli chodzi o upodobania kulinarne. 📢 Tak zmienia się Orle Gniazdo w Mercure Szczyrk. Luksusowy hotel zapiera dech w piersiach. Zobacz ZDJĘCIA Gruntowna modernizacja hotelu Mercure Szczyrk Resort to jedna z największych inwestycji hotelarskich w Beskidach. Nie ma się co dziwić, że budzi ogromne zainteresowanie ludzi, bo jeszcze do niedawna działał w tym miejscu popularny hotel Orle Gniazdo. Obiekt przechodzi jednak gruntowną metamorfozę. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. Zapraszamy Państwa już teraz do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WIZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku.

📢 Tak przed wojną wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim. 📢 Oto najpiękniejsze wsie w województwie opolskim. Tu mieszkają solidni gospodarze Już 23 miejscowości na Opolszczyźnie zdobyły oficjalny tytuł Pięknej Wsi Opolskiej, w tym jedna aż dwukrotnie. Wśród wiosek w województwie opolskim jest wiele perełek. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Oto nasze turystyczne opolskie skarby. 📢 Jesień na wyspie Bolko zachwyca. To teraz wspaniałe miejsce na weekendowy spacer. Tak się prezentuje wyspa z powietrza i ziemi W poszukiwaniu pięknych plenerów tegorocznej jesieni odwiedziliśmy na wyspę Bolko w Opolu. Tamtejsze ścieżki coraz bardziej ubarwione spadającymi liśćmi są świetnym miejscem na spacer i odpoczynek od miejskiego gwaru. Zobaczcie w przygotowanej przez nas galerii zdjęć, jak teraz wygląda opolska wyspa.

📢 Największe atrakcje Gór Opawskich. Kopa Biskupia to nie jedyne ciekawe miejsce w przygranicznym paśmie Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć. 📢 Tak wyglądają najbardziej okazałe wille na Opolszczyźnie. Kosztują po kilka milionów złotych 22.10.2023 W regionie opolskim rośnie zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami - mówi Dariusz Kowol z firmy Broker House Nieruchomości. Ekspert zdradza, że przybywa chętnych gotowych kupić te domy warte po kilka milionów złotych.

📢 Mokre Włoszki, czyli najgorętsze fanki gwiazd Serie A (w tym Polaka): jeden z istotnych powodów, dla którego tifosi kochają calcio [ZDJĘCIA] Serie A pozostaje jedną z najsilniejszych lig w Europie i przykuwa zainteresowanie wielu tifosi, czyli fanów calcio, w rzeczy samej piłki nożnej. I nie chodzi li tylko o spektakularny futbol, ​​ale także o piękności na trybunach – partnerki calciatori, znaczy się żony, dziewczyny, kochanki piłkarzy. 📢 Rozbudowa drogi krajowej nr 46 pomiędzy Nysą a Opolem. Prace są na półmetku. Wiemy, kiedy pojedziemy czteropasmową trasą Droga krajowa nr 46 od Nysy do Pakosławic przebudowywana jest na trasę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Powstają też chodniki, ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe do przyległych terenów. Aktualne zaawansowanie prac wynosi prawie 50 procent.

📢 W Zawadzie w powietrze wyleciał bankomat. Na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza To już kolejny taki przypadek w podopolskiej miejscowości. Na razie nie wiadomo, czy z sprawcom udało się skraść gotówkę. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 19.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Potrącił kobietę i uciekł. Policjanci z Namysłowa zatrzymali 36-latka. Żeby zatrzeć ślady, chciał sprzedać samochód. Mamy film z wypadku Za popełnione przestępstwa mieszkańcowi gminy Namysłów grozi do 4 lat więzienia. Z uwagi na fakt, że czynu tego dopuścił się podczas przerwy w odbywaniu kary więzienia, policjanci zawnioskowali o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. 📢 Na Opolszczyźnie jest już 58 stulatków i ta liczba co roku rośnie. Najstarsza jest 106-letnia Teresa Wójcik z Wędryni Najstarsza mieszkanka Opolszczyzny urodziła się w 1917 roku. Trwała wówczas I wojna światowa, a Polski nie było jeszcze na mapach. W tym samym 1917 roku urodził się m.in. John F. Kennedy, późniejszy prezydent USA. Teresa Wójcik z Wędryni jest najstarszą mieszkanką województwa opolskiego, a była także najstarszą Polką, która pokonała Covid-19.

📢 12 najtańszych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Wystarczy już 1200 złotych, żeby jeździć [ZDJĘCIA] Sprawdziliśmy, jakie najtańsze samochody używane można teraz kupić w województwie opolskim. Niestety, nawet ceny najstarszych samochodów poszły w górę. Nie da się już kupić auta za tysiąc złotych. Ale jeśli dołoży się drugie tyle, to można już za taką kwotę kupić samochód na chodzie. Zobaczcie najtańsze oferty samochodów do sprzedaży w Opolu i w województwie opolskim. 📢 Czytanie łączy pokolenia. Impreza w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie [ZDJĘCIA] Czytanie książek może być ciekawym sposobem spędzania czasu, zwłaszcza teraz, kiedy wpisuje się w „jesienny vibe", jak przekonywali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich w Oleśnie podczas imprezy pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia".

📢 Zamek w Łące Prudnickiej niszczeje. Z lotu ptaka widać, że to kompletna ruina. Czy władze zmuszą obecnego właściciela ratowania zabytku? Zamek w Łące Prudnickiej po prostu już się wali. Widać to doskonale na zdjęciach z powietrza, wykonanych przez naszego czytelnika. Administracyjne starania, aby przymusić właściciela do prac mających na celu zabezpieczenie opolskiego zamku, nie dają żadnych efektów. To dawne włości generała von Choltitza.

📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Te luksusowe auta kosztują miliony! [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu. Również na Opolszczyźnie można kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych. Czyli nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup! 📢 Memy po Śląsku. Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie. Uśmiejesz się! Przenieś się w świat niepowtarzalnego humoru, który tylko Ślązacy potrafią stworzyć! Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce, tworząc memy, które w pełni oddają lokalną kulturę i charakter tego regionu. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie i swoich tradycji, tworząc memy, które są prawdziwą ucztą dla poczucia humoru. Przygotuj się na solidną dawkę śmiechu i uśmiechu w stylu gwarantowanym tylko przez Ślązaków!

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto memy o żonach i mężach! 18.10.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Sąd dał zielone światło dla budowy trasy średnicowej i oddalił skargi ekologów. Ta inwestycja przyniesie prawdziwą rewolucję w komunikacji To dzień, na który wiele osób w Opolu czekało z niecierpliwością. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił swoją decyzję w sprawie budowy trasy średnicowej, która była wstrzymana od kilku miesięcy. Teraz pewne jest, że budowa jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Opolu będzie mogła być realizowana.

📢 Dzieci masakrują swoich rodziców. Tworzą śmieszne memy o dorastaniu i dorosłości 19.10.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 19.10.2023. 📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami pierwsze kilka tygodni szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez! 📢 Spotkanie przedsiębiorców w Oleśnie. To było kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu [ZDJĘCIA] Sala w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie zapełniła się tak bardzo, że trzeba było dostawiać krzesła. Na kolejnym spotkaniu w ramach Forum Lokalnego Biznesu spotkali się samorządowcy, menedżerowie, przedsiębiorcy, a wykładów słuchali uczniowie oleskich szkół średnich w ramach zajęć z biznesu i zarządzania.

📢 Koniec prac archeologicznych w katedrze opolskiej. Część badań odłożono na przyszłość. Tajemnice pozostają Pozostałości najstarszego kościoła w Opolu, odkryte pod posadzką katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu zostaną bezpiecznie zasypane i pozostawione na przyszłość. Starą posadzkę kościoła zastąpi nowa, kamienna.

📢 Opolanie poszukiwani listami gończymi. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, zgłoś to natychmiast policji Rozbój, kradzież z włamaniem czy kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości - takich przestępstw dopuścili się skazani przez sądy mieszkańcy Opola. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Droga ekspresowa S11. Przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna jest już ustalony ostatecznie [MAPA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapie, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna. 📢 Budowa galerii Ozimska Park w Opolu jest już na finiszu. Rozpoczął się montaż reklam. Zobacz, jakie sklepy i restauracje będą na Ozimskiej Końca dobiegają roboty wykończeniowe w centrum handlowym Ozimska Park w Opolu. Robotnicy pracują też na zewnątrz, gdzie budują parkingi i drogi wewnętrzne. Otwarcie nowej galerii handlowej w Opolu ma nastąpić jeszcze w 2023 roku.

📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Nauczyciele stracili cierpliwość i przygotowali riposty W Dzień Nauczyciela uczniowie dziękują pedagogom za opiekę i przekazaną wiedzę, ale trzeba przyznać, że na co dzień nie mają oni łatwo z podopiecznymi. Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Horoskop zodiakalny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Oto pierwszy roczny HOROSKOP na 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 13.10.2023.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Najlepsze śląskie memy. Śląskie Rafaello, Nutella i inne roztomaite śmiyszne fizymatynta 29.05.2023 Memy o Śląsku i Ślązakach maja dwa główne tematy: godka śląska i węgiel ze śląskich kopalni. Śląsk to jeden z najpopularniejszych regionów w Polsce i widać to także w liczbie tworzonych memów o Ślązakach! Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy w naszej galerii. 29.05.2023. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023. Ślimak na języku polskim, gofry na matematyce i problemy Anglika na angielskim. Najśmieszniejsze memy 25.5.2023 W dniach 23-25 maja trwał trzydniowy egzamin ósmoklasisty. We wtorek był język polski, w środę matematyka, w czwartek język angielski. W tym roku zdawali go nawet 13-latkowie. Stres jest duży, więc warto się odprężyć i odstresować. Pomogą w tym te memy, uśmiechnijcie się! 25.05.2023 📢 Oto najpiękniejsze wsie Opolszczyzny. Tu mieszkają solidni gospodarze dbający o swoje miejscowości 13.05.2023 Kilka miesięcy temu rozstrzygnięto konkurs "Piękna Wieś Opolska 2022" w którym wybrano najładniejsze miejscowości w regionie. Ale ładnych dla oka wsi, które mają zadbaną i przemyślaną architekturę, porządek - a przede wszystkim pomysłowych i pracowitych mieszkańców - jest dużo więcej. Zebraliśmy w jednym miejscu najładniejsze opolskie miejscowości, które od w ostatnich latach były oceniane w rozmaitych rankingach i zgłaszane do konkursów. 13.05.2023.

📢 Ta modelka z Opolszczyzny robi karierę w świecie. Asia Kalitan na pokazach w Indiach i Mediolanie 21-letnia modelka z Kluczborka na pierwszych w swoim życiu kontraktach modelingowych była w New Delhi oraz w Mediolanie. Można ją też oglądać w telewizyjnych reklamach. Dwa lata temu zdobyła tytuły Miss Dolnego Śląska oraz Miss Mazowsza, a to otwarło jej drzwi do świata modelingu. 📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

