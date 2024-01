Prasówka 24.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 24.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 24.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 24.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 24.01 w opolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w opolskim.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 24.01.24

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Tężnia solankowa w Wołczynie pokryta śnieżnym puchem i miasto pod białą kołderką. Zobaczcie te zdjęcia, zanim śnieg całkiem stopnieje Miasto pokryte białą kołderką śniegu wygląda niezwykle i jak z baśni. Zobaczcie Wołczyn w zimowej odsłonie, w tym wołczyńską tężnię solankową oraz miasto z góry.

Prasówka 24.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop miłosny na luty 2024 dla Byków. Co może Cię czekać w miłości? Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na luty dla Byków. Może czeka Cię romantyczna randka albo burzliwe rozstanie. Dowiedz się, jakie przepowiednie widać w gwiazdach. Jesteś singlem? Może gwiazdy podpowiedzą Ci najlepszy wybór ukochanej osoby. Jesteś w związku? Sprawdź, co czeka Twoją relację w przyszłości. Chcesz dowiedzieć się, czy ta osoba jest tą jedyną i na zawsze? W horoskopie miłosnym na luty 2024 możesz znaleźć odpowiedź na to pytanie.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [24.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA!

📢 Polacy boją się dentystów. Oto memy, które robią prawdziwą furorę w sieci! 24.01.2024 Tym razem zebraliśmy dla Was najlepsze memy o dentystach. Internauci znowu dali popis i gdy zajrzycie do naszej galerii to czeka Was solidna dawka dobrego humoru. 📢 Beka na studniówkach. Oto bale maturalne w krzywym zwierciadle 24.01.2024 Rozpoczyna się sezon studniówkowy 2024. W całej Polsce uczniowie już szykują się do swoich balów maturalnych. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy i nie pozostawali suchej nitki na maturzystach. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Dzieci wyruszyły na ferie zimowe. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Korpo w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach 24.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Sesja zimowa, studenci w strachu. Oto najlepsze memy o nauce i studentach Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji.

📢 Beka z fryzjerów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy 24.01.2024 W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Tak żartujemy z naszych dziadków. Oto najlepsze obrazki z dziadkami i babciami 24.01.2024 21 i 22 stycznia to święta, które każdy z nas dobrze zna. W tym dniach świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wszyscy kochamy naszych dziadków i chcemy, aby żyli z nami jak najdłużej. Tym razem jednak do tych świąt podejdziemy na wesoło. Zobaczcie najlepsze memy z tej okazji, które znajdziecie w naszej galerii. 📢 Dwie motornicze we Wrocławiu napadnięte i pobite! Pracownicy MPK Wrocław mierzą się z falą agresji Dwie kobiety, motornicze MPK Wrocław, zostały zaatakowane i pobite w prowadzonych przez siebie tramwajach. Wrocławska policja zatrzymała już jednego ze sprawców. Grozi mu do 3 lat więzienia. "Zatrzymanie drugiego agresora to tylko kwestia czasu" – mówią funkcjonariusze.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 23.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Strajk rolników na drogach. Szykuje się największy protest rolniczy na Opolszczyźnie, przeciwko polityce rolnej Unii W najbliższą środę 24 stycznia Agrounia organizuje protesty rolnicze w 14 miejscach na Opolszczyźnie. Pomiędzy 10 a 15 na drogi krajowe i wojewódzkie wyjadą kolumny ciągników. Będą utrudnienia w ruchu. 📢 Coraz więcej chorych na grypę i COVID-19. Czy znów trzeba będzie nosić maseczki? Rośnie liczba chorych na grupę, covid i inne choroby wirusowe dróg oddechowych. Epidemiolodzy ostrzegają, że szczyt zachorowań jeszcze przed nami.

📢 Sięga po odważne zestawienia i zawsze świetnie na tym wychodzi. Zobacz, jak ubiera się Grażyna Kulczyk, trzecia najbogatsza kobieta w Polsce Przez wiele lat była żoną najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, z którym doczekała się dwójki dzieci. Sama także inwestuje, gromadzi dzieła sztuki, a dla poznaniaków jest jednym z symboli ich miasta. Trzecia najbogatsza Polka Grażyna Kulczyk ma wyjątkowe życie i zarazem wyjątkowy styl. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 23.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 UFO miało wylądować sto kilometrów od Gliwic. Pisały o tym światowe media. Co się wydarzyło w Jarnołtówku 15 lat temu? Jarnołtówek to niewielka, licząca niespełna 800 mieszkańców miejscowość położona niedaleko Głuchołaz, tuż przy granicy z Czechami. Dokładnie 15 lat temu miał tu lądować niezidentyfikowany obiekt latający (UFO). O małym Jarnołtówku zrobiło się głośno na forach ufologów i badaczy zjawisk trudno wytłumaczalnych. Pisały o nim także światowe media (m.in. amerykańskie, japońskie, peruwiańskie, autralijskie). Co wydarzyło się tu 19 stycznia 2009 roku? Czy Jarnołtówek to drugi polski Emilcin?

📢 Nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 23.01.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 23.01.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Wiadomo już, jakie spektakle obejrzymy podczas Opolskich Konfrontacjach Teatralnych 2024 w Opolu. Będzie 6 przedstawień Komisja artystyczna nominowała sześć spektakli, które obejrzymy podczas 48. Opolskich Konfrontacji Teatralnych. W Opolu obejrzymy spektakle pochodzące z teatrów w Krakowie, Sopocie, Olsztynie, Warszawie, Gnieźnie i Gdańsku.

📢 Polityczne układanki przed wyborami samorządowymi. Platforma Obywatelska chce koalicji z Lewicą Platforma Obywatelska i Nowa Lewica rozpoczęły rozmowy dotyczące potencjalnej koalicji w nadchodzących wyborach samorządowych. Celem jest powtórzenie sukcesu wyborczego z 15 października i zwycięstwo koalicji na szczeblu sejmików, powiatów i gmin. Aby to osiągnąć, na jednej liście pojawią się wspólni kandydaci PO i Lewicy, a w drugim bloku wystartują politycy Trzeciej Drogi. 📢 Wkrótce ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Mamy dokładne wizualizacje, jak przebiegać będzie trasa Do końca marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Znamy dokładny przebieg opolskiego odcinka Sa11. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Darek Rodewald znów zakończył Rajd Dakar w ścisłej czołówce. Zobacz niesamowite zdjęcia z najtrudniejszego rajdu świata Mechanik z Olesna już po raz czternasty wystartował w najtrudniejszym rajdzie świata. Kolejny raz zajął miejsce w czołówce, najlepsze wśród Polaków startujących w Rajdzie Dakar. 📢 Festung Oppeln. Tak wyglądało Opole po wejściu Armii Czerwonej. Zobaczcie zniszczone przez Sowietów miasto na kolorowych zdjęciach W styczniu 1945 roku mieszkańcy zaczęli uciekać z Opola przed nadciągającymi ze Wschodu wojskami sowieckimi. Miasto miało wprawdzie status jednej z twierdz mających zatrzymać Armię Czerwoną, ale w istocie mało kto wierzył, że Festung Oppeln da się obronić. Atak na Opole rozpoczął się w nocy z 22 na 23 stycznia. Zobaczcie na pokolorowanych zdjęciach, jak miasto wyglądało po wojnie.

📢 W tych opolskich miastach i miasteczkach inwestuje się najwięcej. Oto lista samorządowych liderów Opolskie samorządy coraz więcej inwestują. Przygotowaliśmy zestawianie tych miast i miasteczek w których na przebudowy, modernizacje i nowe zadania przeznaczono najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Tauron Liga. Uni Opole w trzech setach uporało się z Metalkasem Pałacem Bydgoszcz [ZDJĘCIA] 3:0 wygrały siatkarki Uni Opole w domowym meczu 16. kolejki Tauron Ligi z Metalkasem Pałacem Bydgoszcz. W dwóch setach zwyciężyły bardzo pewnie, a w jednym skutecznie podniosły się z niezwykle trudnego położenia.

📢 Była w ciąży, gdy zachorowała na raka piersi. Trwa zbiórka internetowa na walkę o życie i zdrowie Beaty Wyskup z Krzywiczyn Beata Wyskup jest mamą trojga dzieci. Najmłodszy Antoś ma zaledwie 6 miesięcy. Mieszkanka Krzywiczyn dzieli teraz czas na opiekę nad niemowlakiem i walką z rakiem. Przeszła chemioterapię i radioterapię, teraz leży poparzenia popromienne. Pomóżmy jej w walce ze złośliwym nowotworem, trwa zbiórka internetowa na rehabilitację i dojazdy do szpitala. 📢 Tuomas Sammelvuo nie jest już trenerem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Mocne tąpnięcie w drużynie siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Ich trenerem dziś (22.01) przestał być Tuomas Sammelvuo.

📢 Wciąż czekamy, kto będzie wicewojewodą opolskim. A może będzie ich dwóch? Jest taka możliwość Wciąż nie wiadomo, kto zostanie wicewojewodą opolskim. Jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko jest Piotr Pośpiech z PSL. Może się jednak okazać, że wicewojewodów w naszym województwie będzie aż dwóch.

📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Od swatów przez rozpleciny po zaślubiny. Takie były obrzędy. Wiejskie wesela sprzed lat na archiwalnych zdjęciach Śluby i wesela od zawsze wiązały się z różnymi obrzędami. Przed laty było ich jeszcze więcej niż teraz. W taki oto sposób młodzi wybrankowie serca żegnali się z panieństwem i kawalerstwem, i wiązali się ze sobą świętym węzłem małżeńskim. Z takich zaślubin zachowały się nawet zdjęcia sprzed wielu lat. Ile z dawnych obrzędów weselnych przetrwało do dzisiaj? I czy różniły się od tych nam współczesnych? 📢 Wiatr naniósł śnieg z pól. Trudne warunki na opolskich drogach. Drogowcy wysłali dodatkowe pługi Trudne warunki na drogach występują od rana w okolicy Strzelec Opolski, Olesna, a także Głubczyc. GDDKiA wysłała na drogi dodatkowy sprzęt. 📢 Rozbój w Prudniku. W nocy młody mężczyzna z nożem napadł na pracownicę Żabki i zażądał pieniędzy Policja z Prudnika intensywnie poszukuje sprawcy nocnego rozboju w sklepie spożywczym w Prudniku. Bandyta nagrał się na kamerze monitoringu sklepowego. Za rozbój z niebezpiecznym narzędziem grożą mu 3 lata więzienia.

📢 Tak wyglądają najbogatsze gminy wiejskie na Opolszczyźnie. Tutaj mieszkańcom żyje się dobrze 23.01.2024 Dochody opolskich gmin wiejskich rosną z roku na rok. Coraz więcej włodarzy dobrze zarządza wspólnym majątkiem i umiejętnie sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Przedstawiamy listę 15 najbogatszych samorządów wiejskich na Opolszczyźnie. 📢 Te kobiety czekają duże zmiany w życiu. Horoskop dla pań na najbliższe miesiące 2024 roku HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w tym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 📢 Dzień Babci i Dziadka w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o naszych babciach i dziadkach, ale my ich kochamy! W niedzielę i poniedziałek (21 i 22 stycznia ) świętujemy Dzień Babci i Dziadka. Nie ma na świecie bardziej kochanych osób - to pewne. Kto się o nas tak troszczy, kto uczył nas tego, co w życiu najważniejsze, kto odprowadzał do przedszkola. Babciom i dziadkom życzymy wszystkiego, co najlepsze, a do życzeń dołączamy najśmieszniejsze memy. Oto dawka dobrego humoru.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 22 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 22 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 22.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Pożar hotelu w Karpaczu. Ewakuowano 400 osób, na miejscu 12 zastępów straży pożarnej |ZDJĘCIA W poniedziałek (22 stycznia) rano w jednym z hoteli w Karpaczu na Dolnym Śląsku wybuchł pożar. Ewakuowano gości i personel, trwa akcja strażaków. 📢 Ceny mieszkań w Opolu przekraczają kolejną granicę. 14 tys. zł za metr! A taniej już raczej nie będzie. Czy młodych stać dziś na własne "M"? Niedawno kwota 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie wydawała się granicą, której przekroczenie byłoby niemożliwe. Dzisiaj scenariusz ten powtarza się w Opolu - mieście, które do niedawna było uważane za przystępne cenowo. Rynkowy szał cenowy sprawia, że młode małżeństwa stają przed poważnym problemem w znalezieniu własnego kąta w rozsądnej cenie.

📢 Te postacie z filmów i seriali Marvela są w komiksach znacznie potężniejsze — będziecie zaskoczeni W filmowym uniwersum Marvela jest wiele barwnych postaci. Nie wszystkie z nich są jednak potężne, a w kilku przypadkach spotkała je niesprawiedliwość w stosunku do pokazania mocy, jaką posiadali pierwotnie. O niektórych przypadkach mogliście słyszeć, inne z pewnością będą zaskoczeniem. Przekonajcie się sami. 📢 Magda Gessler i Piotr Adamczyk razem? Tych dwoje łączyło kiedyś uczucie! Zobacz związki gwiazd, o których już mało kto nie pamięta Słynna restauratorka i aktor, kinowy amant, który zdobywa serca kobiet? Jak się okazuje, takie połączenie nie tylko jest możliwe, ale co więcej, naprawdę miało miejsce! Magda Gessler była niegdyś związana z Piotrem Adamczykiem. Na różnicę wieku nie zważali także Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak. Poznaj lepiej ich historię i zobacz, którzy jeszcze celebryci niegdyś tworzyli pary.

📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju. 📢 Budowa nowego kościoła w Opolu. Trwa deskowanie dachu. Tak świątynia będzie wyglądała w środku. Podoba się Wam? Nowy kościół parafialny powstaje przy alei Witosa 40 w Opolu, pośród powstającego równolegle osiedla mieszkaniowego. Projekt świątyni nawiązuje swoją architekturą do mitry papieskiej. Budowla oparta jest na planie krzyża, a na plac kościelny poprowadzi symboliczna brama wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. 📢 Taka będzie końcówka stycznia 2024. Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na ostatnie dni miesiąca HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 18 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was!

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Horoskop partnerski na wiosnę 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop partnerski na wiosnę 2024 roku. Co się wydarzy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w naszych związkach? Czeka nas wiele wyzwań, trudnych rozmów ale i wspaniałych chwil.

📢 Karma wróci wiosną 2024 do każdego z nas. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Chodziliście do kina Kraków? Bawiliście się w klubach Przystanek czy Miami? Pamiętacie budowę Cytruska? Oto Opole lat 90. i początku 2000 Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa. 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Tak wyglądały kultowe opolskie restauracje. Niedźwiednik i Secesyjna w Opolu, Stylowa w Koźlu, Inka w Namysłowie, Relax w Brzegu Wygodne siedziska w namysłowskiej Ince, gąszcz zieleni w Agawie w Głogówku, ludowy styl w opolskim Niedźwiedniku i kozielskiej Stylowej, przedwojenny duch w Secesyjnej - tak na fotografiach sprzed półwiecza prezentują się wnętrza kawiarni i restauracji prowadzonych przez Społem. 📢 Czołowe piłkarskie drużyny z Opolszczyzny rozegrały już pierwsze zimowe mecze kontrolne [WYNIKI] Prezentujemy harmonogramy testowych spotkań, jakie w zimie czekać będą zespoły z Opolszczyzny występujące w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, jak również wyniki meczów kontrolnych, które zostały już przez nie rozegrane. 📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Nieprawdopodobne odkrycie! Sarkofag ze szczątkami władców Strzelec sprzed blisko 500 lat był ukryty pod gruzowiskiem To jedno z najważniejszych znalezisk w ostatnich latach dotyczących historii miasta. Szczątki dawnych władców Strzelec były zasypane gruzem głęboko pod posadzką kaplicy. Wejście do krypty było natomiast zalane betonem. 📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Top-20 opolskich samorządów w których żyje się najlepiej. Wyniki rankingu "Gmina dobra dla życia" Poznaliśmy dwadzieścia opolskich gmin w których żyje się najlepiej. Serwis samorządowy PAP przygotował obiektywny ranking „Gmina Dobra do Życia”. Na czele są największe opolskie miasta, ale i małe samorządy. Ciekawie wygląda też zestawienie na tle kraju. 📢 Azteka w Starych Budkowicach była kultową dyskoteką. Teraz jej budynek można dostać za darmo Azteka w Starych Budkowicach przez lata byłą jedną z najpopularniejszych dyskotek w woj. opolskim. Potem przez pewien czas działała pod szyldem "Limonka". Od kilku lat obiekt stoi pusty. Właściciel jest gotów oddać go za darmo, ale tylko jeśli kupimy okoliczne grunty za około 950 tys. zł.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze