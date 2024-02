Prasówka 24.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź!”?

Prasówka 24.02: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Częstochowa w PRL-u. Tak wyglądało miasto w czasach młodości naszych dziadków. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA Stare fotografie Częstochowy wciąż zachwycają. Zobaczcie archiwalia z naszego miasta z czasów PRL-u. To czasy młodości naszych dziadków i rodziców. To tu robili zakupy i bawili się na osiedlowych podwórkach

📢 Kulinarne hity PRL - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika.

📢 Kierowca autobusu w Kluczborku był pod wpływem alkoholu. Miał zawieźć uczniów na szkolną wycieczkę Podczas kontroli stanu trzeźwości kierowcy autokaru, który miał zawieźć dzieci z Kluczborka na wycieczkę szkolną, okazało się, że spożywał on wcześniej alkohol. Policja apeluje do rodziców i opiekunów o czujność. 

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [24.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 23.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 22.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Garaże jeszcze kilka lat temu kosztowały 15–16 tysięcy. Dziś w Opolu są cztery razy droższe. Dzisiaj są przedmiotem pożądania Za garaż w Opolu trzeba zapłacić nawet 60 tysięcy złotych, a nabywców znajdują szybciej niż mieszkania. W przeliczeniu na metr powierzchni cena garaży w Opolu przebiła cenę mieszkań na prowincji.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 23.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Towary z Ukrainy nadal trafiają do Polski, rolnicy mówią o "praniu faktur". Delegacje rolników z Opolszczyzny spotkały się z wojewodą Rolnicy ponownie spotkali się z wojewodą opolskim. Do rozmów doszło w piątek 23 lutego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Rolnicy nie są usatysfakcjonowani. Wskazują, że transport towarów z Ukrainy trwa. Zapowiadają kolejne protesty w nowych miejscach w regionie, a także udział w proteście ogólnopolskim w Warszawie i wzmocnienie delegacji z regionu na granicy z Ukrainą. 📢 Przebudowa wiaduktu na Pasiece w Opolu. Mieszkańcy mają już powoli dość. Kiedy zakończenie prac? Po zakończeniu prac przejazd pod nim ma odbywać się równocześnie w dwóch kierunkach, powstanie również chodnik. Przypomnijmy, że do tej pory ruch odbywał się tam wahadłowo, a piesi korzystali z wąziutkiego chodnika. Na razie jest tu jednak jeden wielki plac budowy a mieszkańcy muszą nadkładać drogi.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy otrzymają seniorzy od 1 marca - tabela netto Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia netto emerytur od marca.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Horoskop astralny na pierwszą połowę marca 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP astralny na pierwszą połowę marca 2024 dla wszystkich znaku zodiaku. Co wydarzy się w dniach od 1 do 15 marca? Wróźka Expiria spojrzała już na mapę nieba i ma podpowiedzi dla każdego z nas. 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Same autentyki Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Pijany 52-latek pojechał ogrodowym traktorkiem do sklepu po wódkę. Zatrzymali go policjanci ze Strzelec Opolskich Badanie stanu trzeźwości pokazało, że mieszkaniec powiatu strzeleckiego ma blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna ma też orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

📢 Tak ubiera się Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka stawia na oryginalne stylizacje, które pasować będą dojrzałym kobietom Agnieszka Woźniak-Starak jest kobietą, która zna się na modzie i lubi się ubierać zgodnie z najnowszymi trendami. Ma również ogromne wyczucie stylu. Dziennikarka ma w swojej szafie mnóstwo ubrań z różnych epok i świetnie je ze sobą łączy. W jej garderobie można znaleźć ubrania z lat 70., boho, hippie, jak i ponadczasowe eleganckie klasyki. Przyjrzeliśmy się kilku jej stylizacjom, które świetnie się sprawdzą na każdej dojrzałej kobiecie. 📢 Przyznaliśmy nagrody w 56. edycji plebiscytu Sportowiec Roku Opolszczyzny. Finałowa gala odbyła się w Pałacu w Mosznej Za nami finałowa gala 56. edycji plebiscytu sportowego Nowej Trybuny Opolskiej w Pałacu Moszna. Podczas niej przyznaliśmy nagrody dla drużyn, sportowców i trenerów, którzy zdaniem naszych odbiorców osiągali sukcesy w 2023 roku.

📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Zmiany personalne w Straży Granicznej. Nowy komendant ma doświadczenie w walce z nielegalną emigracją Nowy szef Straży Granicznej w województwie śląskim i opolskim to doświadczony funkcjonariusz, który trafił do nas z Podlasia. Przez dwa ostatnie lata chronił najbardziej zagrożony odcinek polskiej granicy.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 23.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 23.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 23.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Horoskop dzienny na piątek 23 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 23 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 23.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Internetowi oszuści atakują. "Cześć mamo, mój telefon jest zepsuty". Dostałeś taką wiadomość? Uważaj! 58-letnia Dolnoślązaczka została oszukana w perfidny sposób. Otrzymała wiadomość od swojego dziecka. "Cześć mamo, mój telefon jest zepsuty...". Chcąc pomóc, kobieta zrobiła przelew na 30 tys. złotych. Uważajcie! To nowa metoda internetowych naciągaczy!

📢 Populacja wilków w Polsce stale rośnie. Za ich szkody w rolnictwie placimy już milion złotych rocznie Organizacje rolnicze naciskają, aby w Polsce umożliwić odstrzał wilków, bo drapieżniki powodują coraz większe szkody w hodowli, a nawet zaczynają zagrażać ludziom. Ministerstwo Rolnictwa jest za ograniczaniem wilczej populacji. 📢 Charytatywne spotkanie ludzi gór w Nysie. Gościem specjalnym będzie himalaista Krzysztof Wielicki W niedzielę 25 lutego do Nyskiego Domu Kultury przybędą ludzie gór. Gościem honorowym będzie himalaista Krzysztof Wielicki. Będą zbierane datki na leczenie czteroletniego Wojtka. 📢 Mieszkania zbieraczy - to on je sprząta. Nie są mu straszne również miejsca zbrodni. Pracuje na całym Dolnym Śląsku Mieszkania zbieraczy to coraz częstszy problem. Do tego dochodzą miejsca zbrodni i miejsca w których ludzie po prostu umierają. Ktoś musi je sprzątać. Tym właśnie zajmuje się Robert Krzywicki z Legnicy na Dolnym Śląsku, który prowadzi firmę Crime Service. Mieszkaniec Dolnego Śląska na co dzień sprząta miejsca zbrodni, zajmuje się również opróżnianiem mieszkań tzw. zbieraczy. Często musi się mierzyć także ze strychami, które zostały opanowane przez gołębie. Zobaczcie, jak wygląda jego praca.

📢 Budowa przedszkola w Dąbrowie w powiecie opolskim. Dzieci będą tu miały wspaniałe warunki Gmina Dąbrowa ogłosiła przetarg na budowę nowego przedszkola dla około 150 dzieci. Oprócz tego zagospodarowany zostanie teren wokół budynku oraz powstanie plac zabaw. 📢 Galeria widmo. Kiedyś pływał tu okazały żarłacz, a marki biły się o wolny lokal. Dziś wyprowadzają się jedna po drugiej. To koniec Arkad Arkady Wrocławskie były kiedyś synonimem zakupów w galerii handlowej. Gości kusiły nie tylko znane marki, ale również... okazały żarłacz, który pływał sobie swobodnie w potężnym akwarium. Tego nie ma już od 5 lat, a i same Arkady nie przypominają miejsca z 2007 roku. Pustoszeją.

📢 Policjanci z Opola poszukują mężczyznę podejrzewanego o kradzież torby w jednej z restauracji Osoby, które na opublikowanym zdjęciu rozpoznają mężczyznę, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu I Policji w Opolu pod nr tel. 47 864 26 16 lub 47 864 26 00.

📢 Pięć pomnikowych drzew na Opolszczyźnie dostanie prawną ochronę. Wśród nich największy klon srebrzysty w Polsce Radni Głuchołaz będą decydować o utworzeniu w gminie pięciu nowych pomników przyrody. Każde okazałe i cenne drzewo dostanie też swoje imię. Wśród propozycji jest ogromny klon srebrzysty, prawdopodobnie największy w Polsce. 📢 Jajcarze żartują z kotów. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 23.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Na granicy w Paczkowie i Pietrowicach Głubczyckich rolnicy z Polski i Czech demonstrowali swoją solidarność Na dawnym przejściu granicznych Paczków – Biały Potok ok. 200 osób z Polski i Czech remonstrowało swój sprzeciw przeciwko Zielonemu Ładowi i napływowi towarów rolnych z Ukrainy. Podobnie było na przejściu granicznym Piotrowice Głubczyckie – Krnov.

📢 Te fryzury odejmą ci wizualnie 10 lat. Zobacz modne i twarzowe cięcia dla 40-latek. Te uczesania działają lepiej, niż botoks Odmładzające fryzury to recepta na atrakcyjny i młody wygląd. W takim razie, jakie uczesania damskie dla 40-latek będą najlepsze? Oto kilka naszych propozycji dla kobiet, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat?

📢 Przedszkole nr 2 w Niemodlinie po pożarze jest do rozbiórki. 113 dzieci od czwartku uczęszcza do tymczasowego przedszkola Po pożarze, który wybuchł 3 lutego, przedszkole nr 2 nadaje się tylko do rozbiórki. Gmina Niemodlin chce zbudować nowy budynek dla dzieci. Na razie maluchy mają tymczasowe przedszkole, które zostało otwarte dzisiaj. 📢 Niebezpieczna kolizja na rondzie przy ul. Nysy Łużyckiej w Opolu. Rowerzysta potrącony przez mercedesa Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek (22 lutego) na rondzie Placu Konstytucji 3 Maja w Opolu. Rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy.

📢 Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika. Zobacz, jak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tak mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Harcerze mają dziś swoje małe święto... Dzień Myśli Braterskiej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia harcerzy. Czego możecie nie wiedzieć? 22 lutego obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej, święto przyjaźni wszystkich harcerzy i skautów. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej powołano w 1989 roku, natomiast w 1918 roku powstał Związek Harcerstwa Polskiego. Obie organizacje kładą nacisk na kształtowanie braterstwa, przyjaźni i odpowiedzialności, będąc jednocześnie jedynie niektórymi z wielu cech, które charakteryzują każdą harcerkę i harcerza! Z okazji święta harcerzy, zobaczcie archiwalne zdjęcia z okresu PRL-u. Widać na nich m.in. obóz letni, warsztaty czy robienie Marzanny.

📢 Porcelana z tym opolskim wzorem jest wiele warta. Masz taką? Przy sprzedaży możesz się wzbogacić Wzór opolski to charakterystyczny dla naszego regionu sposób zdobienia porcelany. Wyróżnia się on kwiecistą i roślinną ornamentyką. Taka opolska porcelana potrafi osiągać w Internecie naprawdę wysokie ceny. Sprawdć, czy nie masz podobnej zastawy w swoim domu. 📢 Trwa renowacja średniowiecznych murów obronnych w Byczynie. "Pod warstwą betonu czaiła się katastrofa" Zabytkowe mury obronne w Byczynie przechodzą największą renowację od lat. Obecnie są kontynuowane prace na odcinku B, czyli od ulicy Wąskiej do wieży Polskiej. Chociaż wizualnie przedstawiał się on lepiej od pozostałych, okazało się, iż był w bardzo kiepskim stanie technicznym. Mógł się nawet zawalić. 📢 Tu jest naprawdę niebezpiecznie. W tych powiatach na Opolszczyźnie zgłaszanych jest najwięcej przestępstw Sprawdziliśmy, ile przestępstw zostało zgłoszonych w każdym z powiatów województwa opolskiego w 2023 roku w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. W niektórych miejscach jest naprawdę niebezpiecznie.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Po kilku latach przerwy wraca cykl imprez Kierowca Roku Opolszczyzny. Będą wyścigi w formule Super Sprint Jeśli zatem ktoś ma „ciężką nogę" i „jeździ szybko, ale bezpiecznie" (a każdy zna mnóstwo kierowców, którzy tak mówią), to właśnie te rajdy na Opolszczyźnie są okazją do tego, aby udowodnić swoje umiejętności. Będą starty rajdy na lotnisku, na drodze szutrowej, będzie też Rajd Festiwalowy. Będzie gdzie palić gumy!

📢 Opolskie TOZ ratuje kolejne czworonogi. Nie byłoby to jednak możliwe bez darczyńców Jak wygląda sytuacja finansowa w opolskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami? Sprawdzamy to po informacji o tym, że sąsiedni, bytomski oddział TOZ został postawiony w stan likwidacji. Oznacza to, że około 80 tamtejszych zwierząt może zostać bez opieki.

📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te koty i psy szukają domu. Są do oddania za darmo 21.02.2024 W naszym regionie jest mnóstwo kotów i psów czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 📢 Budowa estakady, ronda i drugiej jezdni na obwodnicy Opola. Są wykonawcy ważnych inwestycji. Kiedy ruszą prace? Miejski Zarząd Dróg w Opolu rozstrzygnął przetarg na przebudowę obwodnicy i budowę estakady nad rondem przy Makro. Przebudowane zostanie też samo rondo oraz drogi w strefie inwestycyjnej we Wrzoskach. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania.

📢 Tak wygląda życie w naszych lasach. Wyjątkowe zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez opolskich fotografów Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury". Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt.

📢 Tak wyglądały zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek". Filmowcy kręcili ujęcia m.in. na dworcu w Racławicach Śląskich. Byliśmy tam W piątek (16.02) miała miejsce głośna premiera komedii "Sami swoi. Początek". Artur Żmijewski podjął się wyreżyserowania filmowej historii Kargulów i Pawlaków. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na dworcu kolejowym w Racławicach Śląskich. "Grał" on w scenach wywózek na Sybir i repatriacji na Ziemie Zachodnie. 19 czerwca 2023 roku podpatrywaliśmy ekipę filmową podczas kręcenia filmu. Przypominamy zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Oto 22 najlepsze memy o kotach 17 lutego, czyli dzisiaj, obchodzimy oficjalnie Światowy Dzień Kota. Właściciele kotów wiedzą jednak najlepiej, że te zwierzaki mają codziennie swoje święto i chętnie dają się obsługiwać. W memach śmieją się z kocich przywar: z łakomstwa i lenistwa. Wolicie koty czy psy? Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej. 📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły.

📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły. 📢 Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. Otrzęsiny studentek na klubowym parkiecie [ZDJĘCIA] Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano w Mango Clubie. Zobaczcie, jak było na studenckiej imprezie. W sobotę (14 października) swoje 10-lecie w Mango Clubie świętował Zbuku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie stoi zaledwie 150 metrów od wybrzeża! Zobacz zdjęcia z wnętrz - stan 24.03.22 Budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie idzie pełną parą. Jedno - zachodnie skrzydło jest już prawie gotowe. - Ale tylko prawie - zaznacza Robert Skraburski dyrektor budowy obiektu.

📢 Torty jak dzieła sztuki. Mistrz Polski w dekoracji tortów i autor Galerii Figur Czekoladowych w Wiśle opowiada o swojej pasji Damian Wiśniewski, Mistrz Polski w dekoracji tortów artystycznych oraz dwukrotny wicemistrz świata w rzeźbie w lodzie, opowiada nam o swojej pasji i osiągnieciach. Cukiernik tworzy m.in. rzeźby z czekolady plastycznej, z lodu, z masy cukrowej, a nawet ze szkła, betonu i obrazy z roślin stabilizowanych. - Bardzo ważna jest dla mnie pozytywna energia i nastawienie jakie mi towarzyszy podczas wykonywania tortów i rzeźb z czekolady. To jak się podchodzi do pracy widać później w dziele końcowym - podkreśla Damian Wiśniewski, autor prac z otworzonej niedawno Galerii Figur Czekoladowych w Wiśle w "Cukierni U Janeczki".