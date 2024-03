Prasówka 24.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop codzienny na niedzielę 24 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop codzienny na niedzielę 24 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 24 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 24.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Zawody Challenger w Chrząstowicach. Walczyło ponad 200 karateków Ponad 200 zawodników wzięło udział w zawodach karate kyokushin, które w sobotę 23 marca odbyły się w hali sportowej w Chrząstowicach. W turnieju Challenger wystartowali zawodnicy w wieku od 6 do 17 lat. Rywalizowali w dwóch konkurencjach: KATA i KUMITE. Organizatorem imprezy był Opolski Klub Karate.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 23.03.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [24.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Kto spełnia warunki planowanej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz! 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury 23.03.2024 Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 24.03). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość? Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może Ci się przytrafić w niedzielę 24.03.2024. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (niedzielę, 24.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Opolskie morsy odstraszają wiosnę. Dla nich im zimniej, tym lepiej Morsowanie nie tylko korzystnie wpływa na zdrowie i urodę, ale również poprawia humor. Nie trzeba o tym przekonywać morsów z Dębowej (gm. Reńska Wieś), dla których każda okazja, by wskoczyć do lodowatej wody, jest dobra.

📢 Zima została przegnana z Gór Opawskich. Rekonstruktorzy historyczni ostrzelali jej wojska i wyparli ją z Kopy Biskupiej Pierwszą wiosenną burzą zakończyło się wiosenne widowisko historyczne, czyli pożegnanie zimy na Kopie Biskupiej.

📢 ALE MOTOR! Zobacz galerię zdjęć motocykli z woj. opolskiego, które zostały zgłoszone do akcji! Zobacz galerię zdjęć motocykli woj. opolskiego, które biorą udział w akcji ALE MOTOR! Na właścicieli zwycięskich samochodów czekają fantastyczne nagrody m.in. zdjęcie samochodu na stronach kalendarza na rok 2025, statuetki i dyplomy, bony na paliwo i nagroda głowna - 5000zł! 📢 Świąteczna Zbiórka Żywności. Uczniowie z Olesna zebrali ponad 700 kilogramów żywności na paczki dla potrzebujących Wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie zebrali setki kilogramów produktów spożywczych. Teraz z zebranych produktów zrobią paczki, które jeszcze przed świętami trafią do kolegów i koleżanek ze szkoły z rodzin potrzebujących. 📢 Grzechy za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. W tych przypadkach ksiądz będzie bezradny. Lista grzechów ciężkich Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Młodzi inżynierowie odebrali dyplomy Politechniki Opolskiej. Zobacz zdjęcia z sobotniego dyplomatorium Uroczyste dyplomatorium, które odbyło się w sobotę (23.03) w auli Politechniki Opolskiej było zwieńczeniem etapu nauki dla ponad 70 świeżo upieczonych inżynierów.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 23.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 23.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 23.03.2024! To lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Betonowa autostrada, stare zajazdy i stacje paliw, samochody z innej epoki. Tak kiedyś wyglądały nasze drogi Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Ponura historia przygranicznej miejscowości. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy. Dlaczego? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach. 📢 Nie uwierzysz, ile zarabiają policjanci po ostatnich podwyżkach. Warto założyć mundur? Zarobki policjantów sukcesywnie rosną. Na początku tego roku funkcjonariusze otrzymali kolejną podwyżkę płac. Chcesz wykonywać ciekawy zawód, mieć stabilną, dającą satysfakcję oraz dobrze płatną pracę - wstąp w szeregi policji.

📢 Firma Wood of Fire rozpoczęła w Prudniku budowę swojego zakładu. Pracę znajdzie tu do 60 osób Tak młody biznes spełnia swoje marzenia. Dwaj przedsiębiorcy wrócili z Wrocławia do Prudnika, aby zbudować tu swój zakład.

📢 To było 20 dobrych lat dla naszego województwa. Rozmowa z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą O dwudziestej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, połączeniach kolejowych w regionie, depopulacji oraz innych szansach i zagrożeniach województwa opolskiego rozmawiamy z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 23.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Dwie osoby ranne w wypadku na autostradzie A4 na Opolszczyźnie. Samochód osobowy z przyczepką wypadł z drogi Do zdarzenia doszło w sobotę (23.03) o poranku na wysokości Starej Kuźni (gm. Prószków).

📢 Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej. Warto tu przyjść w najbliższą niedzielę. Jaki jest plan imprezy? W Niedzielę Palmową, 24 marca, Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza na 47. edycję Jarmarku Wielkanocnego. To okazja, by zanurzyć się w atmosferę nadchodzących świąt, dzięki bogatej ofercie kulturalnej i handlowej skoncentrowanej wokół polsko-czeskiego folkloru.

📢 Za nami wielkie sprzątanie Jeziora Turawskiego. Akcja odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody Wokół Jeziora Turawskiego odbyło się 22 marca wielkie sprzątanie w ramach akcji #WodaToNieŚmietnik. W oczyszczaniu planety aktywnie brali udział uczniowie z gminy Ozimek, Turawy i stolicy Opolszczyzny. W akcję włączyli się również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Działania te wpisują się w obchody Światowego Dnia Wody. 📢 PSG Stal Nysa profesorsko zagrała końcówki i przywiozła 3 punkty z Gdańska. Wygrana 3:1 z Treflem w 27. kolejce PlusLigi PSG Stal Nysa sprawiła lekką niespodziankę i w 27. kolejce PlusLigi pokonała na wyjeździe 3:1 Trefl Gdańsk. W tabeli wyprzedziła ZAKSĘ i jest od niej bliżej play-off.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich "prac" Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwą kierującą. Miała ponad 3 promile alkoholu! Policjanci z Kędzierzyna-Koźla w czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwą kierującą opla, która miała w organizmie ponad 3 promile alkoholu. 📢 Serce Ogrodu robi niesamowite wrażenie. Polski buk zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2024 Serce Ogrodu jest 200-letnim bukiem, rośnie z Arboretum w Wojsławicach. Najpierw zostało Drzewem Roku w Polsce, a teraz zdobyło także tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2024.

📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Energetycy ruszają z wielką przebudową sieci wysokich napięć. Na Opolszczyźnie też będzie się działo 64 miliardy złotych – tyle w ciągu najbliższych 10 lat trzeba wydać na rozbudowę sieci energetycznych wysokich napięć w Polsce. Duże inwestycje będą prowadzone także na Opolszczyźnie.

📢 Dzień otwarty opolskiej policji. Młodzież poznawała tajniki służby Wyposażenie policyjnych kontrterrorystwów, pokaz pracy technika kryminalistyki na miejscu zbrodni, kulisy laboratorium czy ulokowana w podziemiach nowoczesna strzelnica - to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie podczas "Dnia Otwartych Drzwi" w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu czekały na maturzystów. 📢 Na wojskowych przetargach znajdziesz prawdziwe perełki. Zebraliśmy najlepsze okazje. Oto daty najbliższych przetargów. 22.03.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 22.03.2024 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Stadion żużlowy w Opolu będzie zmodernizowany. Pomieści nawet 5 tysięcy kibiców Prezydent Opola Arkadiusz zapowiedział przebudowę stadionu żużlowego im. Mariana Spychały w Opolu. Inwestycja, która ma potrwać trzy lata i kosztować około 40 milionów złotych, obejmie m.in. budowę nowej trybuny na 5,5 tysiąca miejsc.

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Noc Konfesjonałów 2024. W kilku kościołach na Opolszczyźnie będzie nocna i wieczorna spowiedź Noc Konfesjonałów to propozycja dla zapracowanych i zabieganych. Co najmniej w dziesięciu parafiach regionu będzie okazja do wieczornej i nocnej spowiedzi przedświątecznej. Opole i opolskie - gdzie będzie prowadzona spowiedź przedświąteczna dla zapracowanych? 📢 Czeski pociąg w Głuchołazach. Czesi też chcą wykorzystać potencjał tego połączenia Dobra wiadomość dla turystów. Jest szansa na międzynarodowe porozumienie w sprawie lepszego wykorzystania czeskich pociągów, jeżdżących przez Głuchołazy i Pokrzywną. W tej sprawie przyjedzie do Opola ambasador Republiki Czeskiej.

📢 Przez 30 lat był proboszczem w jednej parafii. Zmarł ks. Henryk Okularczyk. Pogrzeb będzie w sobotę Pochodził z Małopolski, ale większość życia spędził na Śląsku, gdzie posługiwał jako ksiądz katolicki. Ks. Henryk Okularczyk przez 30 lat był proboszczem parafii w Dylakach, ale był związany również z innymi opolskimi wspólnotami parafialnymi. Pogrzeb kapłana odbędzie się w sobotę 23 marca.

📢 Wyjątkowe palmy na Wielkanoc – nowoczesna czy tradycyjna? Jaką wybrać? Najpiękniejsze palmy na Niedzielę Palmową Palma wielkanocna to istotny symbol Świąt Wielkiej Nocy. Co roku w sklepach, na wielkanocnych jarmarkach i w kwiaciarniach kupujemy różnorodne gotowe wzory, które niesiemy do kościoła w Niedzielę Palmową. Poznaj tradycje związane z wielkanocną palmą i zobacz, jakie rodzaje palm mamy do wyboru. 📢 Przeprowadzono próby obciążeniowe mostu tymczasowego na Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przebuduje prawie kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. W ramach inwestycji powstanie też nowy most nad Białą Głuchołaską.

📢 Horoskop dzienny na piątek 22 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 22 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 22.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Helena Kamerska kończy dziś 99 lat. Przed przyjazdem do Opola walczyła w Powstaniu Warszawskim. Kombatantka zachwyca świetną kondycją Helena Kamerska, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego i Opolanka, kończy dziś 99 lat. W Opolu zamieszkała kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Zachwyca aktywnością i zdradza, w czym upatruje źródła swojej świetnej kondycji.

📢 Hans Lipinsky-Gottersdorf musiał wyjechać z Kluczborka. Ale w Niemczech kluczborski pisarz całe życie czuł się obcy Hans Lipinsky-Gottersdorf dzisiaj jest zapomniany, ale za życia był poczytnym i uznanym pisarzem w Niemczech, Ciekawostką jest, że swój pseudonim przybrał od nazwy rodzinnej wioski pod Kluczborkiem.

📢 Polska walczy w barażach o Euro 2024. 5:1 z Estonią, teraz czas na Walię. Zobaczcie najlepsze memy Po losowaniu piłkarscy eksperci twierdzili, że z tak łatwej grupy nie da się nie awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska pokazała, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w pierwszym meczu baraży Polska wygrała 5:1 z Estonią, czyli ze 123. drużyną piłkarskiego świata. Teraz czas na finał baraży z Walią. 📢 Robiliście zakupy w czasach PRL-u? Tak było na otwarciu marketu Super Sam przy ulicy Niemodlińskiej na Zaodrzu w Opolu Super Sam przy ul. Niemodlińskiej w Opolu otwarto na początku lat siedemdziesiątych. Market miał charakterystyczny kształt, co wyróżniało go mocno w mieście. Na archiwalnych zdjęciach można zobaczyć, jak było wewnątrz słynnego opolskiego Super Samu.

📢 Internauci świętują pierwszy dzień wiosny. Żegnaj zimo, do zobaczenia za rok! Oto najlepsze memy 22.03.2024 Przed nami ostatni zimowy weekend tego roku. Już 21 marca będziemy świętować pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Internauci są czujni i wrzucają już pierwsze memy z okazji tego dnia. Żegnamy zimę i witamy wiosnę, zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu! 📢 Nowe atrakcje zoo w Opolu. Spotkasz goryle w Górach Rwandy, popływasz z rekinami na Bahamach czy wielorybami na wyspach Tonga W opolskim zoo rusza kino. Zaawansowana technologia wirtualnej rzeczywistości połączona z synchronizowanymi fotelami, pozwoli poczuć się, jakby było się naprawdę w tych wszystkich miejscach.

📢 Pamiątka po protestach. Minister finansów nie chce przyjąć pół tony zboża z Opolszczyzny. Bo się go nie da zeskanować Poczta Polska nie jest w stanie dostarczyć do siedziby ministerstwa finansów przesyłki urzędowej z gminy Lubrza. Po rolniczych protestach pod urzędami, wójt Lubrzy wysłał do Warszawy pół tony pszenicy, jaką rolnicy zostawili mu pod drzwiami.

📢 To koniec konfliktu w sprawie odkryć w opolskiej katedrze. Wykopaliska archeologiczne będą godnie wyeksponowane. "Kompromis był kluczowy" Po wielu miesiącach sporu w końcu udało się osiągnąć konsensus w kwestii ekspozycji znalezisk archeologicznych w opolskiej katedrze. Dzięki staraniom i dialogowi prowadzonemu przez dr hab. Monikę Ożóg, opolską wojewódzką konserwator zabytków, znaleziono sposób, by historia i sacrum mogły współistnieć, nie wchodząc sobie w drogę.

📢 Rekordowa frekwencja na Akademickich Targach Pracy w Opolu. To tutaj młodzież decydowała o swojej przyszłości Ponad tysiąc studentów miało okazję spotkać się z przyszłymi pracodawcami podczas piętnastej edycji Akademickich Targów Pracy zorganizowanych przez Politechnikę Opolską. Tegoroczne targi ustanowiły nowy rekord frekwencji, przyciągając ponad 70 firm z ponad 500 ofertami pracy, stażu, i praktyk. 📢 Pod wiaduktem na Krapkowickiej kładziony jest już asfalt. Pojedziemy po nim już za miesiąc Jeszcze przed weekendem zakończyć się ma układanie asfaltu na remontowanym odcinku ul. Krapkowickiej w Opolu oraz pod tamtejszym wiaduktem. Przebudowaną trasą pojedziemy już w kwietniu.

📢 Piłkarska reprezentacja Opolszczyzny może przeżyć niezwykłą przygodę. Przed nią udział w turnieju UEFA Regions Cup Opolszczyzna wystawi swój zespół w turnieju UEFA Regions Cup. Poprowadzi go Łukasz Ganowicz, który właśnie ogłosił listę graczy powołanych na pierwsze konsultacje. 📢 Poznaj wszystkie finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród nich są dwie piękne Opolanki Spośród ponad 200 uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. Na gali finałowej wystąpi 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich są także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa. 📢 Protesty rolników. Zablokowane jest największe skrzyżowanie na DK 11, zamknięty został węzeł autostrady A4 w Opolu Rozpoczęła się kolejna fala protestów rolników. Setki ciągników na całej Opolszczyźnie i w całej Polsce blokują główne drogi. Zablokowany został m.in. wjazd na autostradę A4. Węzeł Opole Zachód został całkowicie wyłączony z ruchu aż do odwołania. Sprawdziliśmy, jakie drogi jeszcze są zablokowane.

📢 Miss wcale nie musi być młodą dziewczyną. Poznaj finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ Ponad 900 kobiet z całej Polski zgłosiło się na pierwsze w historii wybory konkursu piękności Polska Miss 30+. Tylko 30 pań awansowało do finału. Poznajcie je wszystkie, zobaczcie ich zdjęcia w galerii. 📢 Budowa obwodnicy południowej Opola. Czy zostanie sfinansowana z KPO? Opolscy posłowie koalicji rządzącej będą za tym lobbować Koszt budowy południowej obwodnicy Opola wraz z budową mostu przez Odrę szacowany jest nawet na 700 mln złotych. Miasto nie udźwignie samodzielnie takiego ciężaru. Dlatego potrzebne jest wsparcie funduszami zewnętrznymi.

📢 Matematyka sieje postrach u uczniów. Wszyscy od lat czują respekt do królowej nauk. Oto najlepsze memy! 19.03.2024 14 marca obchodzimy w Polsce Dzień Liczby Pi. Internauci nie zawiedli i dla nas solidną dawkę nowych memów. Znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Horoskop miesięczny na kwiecień 2024. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP miesięczny na kwiecień 2024. Sprawdź wróżbę na najbliższy miesiąc i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Wojsko wietrzy magazyny. Armia sprzedaje sprzęt z demobilu. Są samochody, sprzęt budowlany i sportowy rowerki wodne, narzędzia i [5.03.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ciężarowych i specjalistycznych. Można też kupić maszyny budowlane, wyposażenie warsztatów, drewno opałowe a nawet rowerki wodne. Sprawdź najlepsze okazje! [5.03.2024]

📢 Konkurs na najpiękniejsze kroszonki i pisanki w skansenie w Bierkowicach. Było co podziwiać! W sobotę (2 marca) w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach można było poczuć, że Wielkanoc tuż, tuż. Odbył się tam konkurs na najpiękniejsze kraszanki i pisanki. 📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola.

📢 Jarmark Wielkanocny w Bierkowicach. W Muzeum Wsi Opolskiej jest 150 wystawców z całej Polski. Co i za ile można kupić w tym roku [ZDJĘCIA] W niedzielę w Muzeum Wsi Opolskiej odbywa się Jarmark Wielkanocny. Można tu kupić palmy i ozdoby wielkanocne, ceramikę, biżuterię, wędliny, koszyki wiklinowe i wiele innych. Jest jeszcze czas, by wybrać się na przedświąteczne zakupy. Sprawdziliśmy, co i za ile można kupić w tym roku. 📢 Dzieci sprzątały okolice Jeziora Turawskiego. To z okazji Światowego Dnia Wody. Wielki piknik zorganizowały tam Wody Polskie i WFOŚiGW Blisko 300 dzieci ze szkół województwa opolskiego wzięło udział w pikniku pod hasłem „Przyspieszenie zmian” zorganizowanym nad Jeziorem Turawskim przez [b]Wody Polskie [/b]przy współudziale [b]Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [/b]z okazji Światowego Dnia Wody.