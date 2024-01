Prasówka 25.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 25.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 25.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 25.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 25.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 25.01 w opolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w opolskim.

📢 UFO miało wylądować sto kilometrów od Gliwic. Pisały o tym światowe media. Co się wydarzyło w Jarnołtówku 15 lat temu? Jarnołtówek to niewielka, licząca niespełna 800 mieszkańców miejscowość położona niedaleko Głuchołaz, tuż przy granicy z Czechami. Dokładnie 15 lat temu miał tu lądować niezidentyfikowany obiekt latający (UFO). O małym Jarnołtówku zrobiło się głośno na forach ufologów i badaczy zjawisk trudno wytłumaczalnych. Pisały o nim także światowe media (m.in. amerykańskie, japońskie, peruwiańskie, autralijskie). Co wydarzyło się tu 19 stycznia 2009 roku? Czy Jarnołtówek to drugi polski Emilcin?

📢 Wypadek na DK 41 w Wierzbięcicach na trasie Nysa - Prudnik. Droga jest zablokowana W środę (24 stycznia) ok. godziny 20 doszło do zderzenia na Drodze Krajowej 41 Nysa-Prudnik. Na czas działań służb ratunkowych droga jest nieprzejezdna.

Prasówka 25.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policjanci dopadli sprawcę rozboju w Prudniku. Ukrył się w sąsiednim mieście. Ma tylko 17 lat Sąd Rejonowy w Prudniku tymczasowo aresztował na 3 miesiące 17-letniego mieszkańca powiatu prudnickiego. Śledczy zarzucają mu, że nożem wymusił pieniądze od ekspedientki sklepowej.

📢 Studniówki 2024. Ale była zabawa na balu I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce [ZDJĘCIA] Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce bawili się na balu studniówkowym 13 stycznia w Restauracji pod Lipą w Gorzowie Śląskim. Zobaczcie zdjęcia, które wykonała Katarzyna Młynarczyk.

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA! 📢 Podwyżki dla nauczycieli będą niższe niż zapowiadano. Opolscy przedstawiciele opozycji komentują: "Obiecali - oszukali" Wbrew zapowiedziom, podwyżki dla nauczycieli nie wyniosą ani 1500 złotych, ani 30 procent. W środę 24 stycznia przedstawiciele opolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski skomentowali tę sprawę, odnosząc się do słów wiceprezes ZNP Urszuli Woźniak. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [25.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Horoskop dzienny na jutro (czwartek, 25.01). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się zdarzyć w czwartek 25.01.2024. Czy będzie to coś dobrego? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 25.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 25 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 25 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 25.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Ile się trzeźwieje po wódce, winie lub piwie? Jak obliczyć promile? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 24.01.2024 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć czasu od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Strzeleccy rolnicy protestowali przeciwko unijnej polityce rolnej. Przekazali petycję i sparaliżowali ruch uliczny Rolnicy z powiatu strzeleckiego wyjechali dzisiaj na ulice Strzelec Opolskich, żeby zaprotestować przeciwko unijnej polityce rolnej. Gospodarze przekazali także petycję przedstawicielowi rady miejskiej w Strzelcach Opolskich. 📢 Rolnicy z powiatu kluczborskiego protestowali na DK nr 11. "To nasz krzyk rozpaczy" Do ogólnopolskiego protestu przyłączyli się również rolnicy z powiatu kluczborskiego. Niemal punktualnie o 12.00 prawie 100 pojazdów, podzielonych na małe grupy, wyruszyło ze stacji benzynowej w Ligocie Górnej przy drodze krajowej nr 11, by przejechać do ronda w Ciarce. Akcję nadzorowała kluczborska policja.

📢 Wyprzedzała tak, że jechała na czołowe zderzenie. 49-latka z Opola ukarana wysokim mandatem [WIDEO] Na zakazie wyprzedzania 49-letnia kobieta jadąca renault clio, chciała wyprzedzać dwa samochody naraz. O mało nie doprowadziła od czołowego zderzenia! Miała szczęście, ale i pecha, bo okazało się, że wyprzedziła nieoznakowany radiowóz. Opolska policja wlepiła jej mandat karny wysokości 1000 złotych i 15 punktów karnych. Mamy nagranie z policyjnego wideorejestratora.

📢 40-latek oszukany metodą na netflixa. O tych rzeczach warto wiedzieć, aby nie stać się jego ofiarą Oszuści nie śpią i szukają cały czas nowych, skutecznych metod, aby kogoś okraść. Ich najnowszym pomysłem jest podszywanie się pod popularne serwisy streamingowe. Przekonał się o tym 40-letni mieszkaniec gminy Zawadzkie, który otrzymał fałszywą wiadomość mailową o konieczności uregulowania płatności za dostęp do platformy Netfilx. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Drift kradzionym fiatem pandą zakończył się niepowodzeniem. Kierowca bez prawa jazdy trafił w ręce policji. Był poszukiwany Do nietypowej sytuacji doszło w Brzegu. Kierowca fiata pandy postanowił zaszaleć i zaczął driftować pod centrum handlowym. Został on jednak zatrzymany przez policję. Okazało się, że był osobą poszukiwaną, a sportowa panda okazała się kradziona.

📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Horoskop dzienny na środę 24 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 24 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 24.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały. 📢 Rozpoczęły się protesty na opolskich drogach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce Unii W środę 24 stycznia Agrounia organizuje protesty rolnicze w 14 miejscach na Opolszczyźnie. Pomiędzy godziną 10.00 a 15.00 na drogi krajowe i wojewódzkie wyjadą kolumny ciągników. Będą utrudnienia w ruchu. 📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tu kręcony jest najnowszy program dziennikarki „Dowborowa od nowa” Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Wieloletnia prowadząca „Nasz Nowy Dom” postanowiła jednak, że czas na remont. Spektakularną metamorfozę pokaże w nowym programie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, gdzie mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 24.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 24.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 24.01.2024 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują. 📢 Ta bitwa zdecydowała o losach Polski. Stoczono ją na Opolszczyźnie. Rocznica bitwy pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku na polach pod murami miejskimi stoczono bitwę pod Byczyną. Ta krwawa potyczka Habsburgów z Janem Zamoyskim określiła na następne kilkaset lat losy Polski. Mało znana bitwa pod Byczyną miała o wiele większe znaczenie od słynnej bitwy pod Wiedniem.

📢 Tężnia solankowa w Wołczynie pokryta śnieżnym puchem i miasto pod białą kołderką. Zobaczcie te zdjęcia, zanim śnieg całkiem stopnieje Miasto pokryte białą kołderką śniegu wygląda niezwykle i jak z baśni. Zobaczcie Wołczyn w zimowej odsłonie, w tym wołczyńską tężnię solankową oraz miasto z góry. 📢 Horoskop miłosny na luty 2024 dla Byków. Co może Cię czekać w miłości? Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na luty dla Byków. Może czeka Cię romantyczna randka albo burzliwe rozstanie. Dowiedz się, jakie przepowiednie widać w gwiazdach. Jesteś singlem? Może gwiazdy podpowiedzą Ci najlepszy wybór ukochanej osoby. Jesteś w związku? Sprawdź, co czeka Twoją relację w przyszłości. Chcesz dowiedzieć się, czy ta osoba jest tą jedyną i na zawsze? W horoskopie miłosnym na luty 2024 możesz znaleźć odpowiedź na to pytanie.

📢 Beka na studniówkach. Oto bale maturalne w krzywym zwierciadle 24.01.2024 Rozpoczyna się sezon studniówkowy 2024. W całej Polsce uczniowie już szykują się do swoich balów maturalnych. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy i nie pozostawali suchej nitki na maturzystach. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Dzieci wyruszyły na ferie zimowe. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Korpo w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach 24.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Sesja zimowa, studenci w strachu. Oto najlepsze memy o nauce i studentach Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji. 📢 Beka z fryzjerów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy 24.01.2024 W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Tak żartujemy z naszych dziadków. Oto najlepsze obrazki z dziadkami i babciami 24.01.2024 21 i 22 stycznia to święta, które każdy z nas dobrze zna. W tym dniach świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wszyscy kochamy naszych dziadków i chcemy, aby żyli z nami jak najdłużej. Tym razem jednak do tych świąt podejdziemy na wesoło. Zobaczcie najlepsze memy z tej okazji, które znajdziecie w naszej galerii.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 23.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Nawet o tysiąc złotych drożeje pobyt w domu seniora. Dla niektórych utrzymanie dziadka w DPS to poważny problem 6,5 tysiąca, a nawet więcej za miesiąc pobytu w domu seniora. Domy Pomocy Społecznej jak co roku o tej porze naliczają aktualne koszty utrzymania podopiecznych. Wnuki i dzieci także będą płacić więcej.

📢 Festung Oppeln. Tak wyglądało Opole po wejściu Armii Czerwonej. Zobaczcie zniszczone przez Sowietów miasto na kolorowych zdjęciach W styczniu 1945 roku mieszkańcy zaczęli uciekać z Opola przed nadciągającymi ze Wschodu wojskami sowieckimi. Miasto miało wprawdzie status jednej z twierdz mających zatrzymać Armię Czerwoną, ale w istocie mało kto wierzył, że Festung Oppeln da się obronić. Atak na Opole rozpoczął się w nocy z 22 na 23 stycznia. Zobaczcie na pokolorowanych zdjęciach, jak miasto wyglądało po wojnie.

📢 W tych opolskich miastach i miasteczkach inwestuje się najwięcej. Oto lista samorządowych liderów Opolskie samorządy coraz więcej inwestują. Przygotowaliśmy zestawianie tych miast i miasteczek w których na przebudowy, modernizacje i nowe zadania przeznaczono najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Te postacie z filmów i seriali Marvela są w komiksach znacznie potężniejsze — będziecie zaskoczeni W filmowym uniwersum Marvela jest wiele barwnych postaci. Nie wszystkie z nich są jednak potężne, a w kilku przypadkach spotkała je niesprawiedliwość w stosunku do pokazania mocy, jaką posiadali pierwotnie. O niektórych przypadkach mogliście słyszeć, inne z pewnością będą zaskoczeniem. Przekonajcie się sami. 📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

📢 Liceum Ogólnokształcące nr 6 z Opola bawiło się na balu maturalnym. Uczniowie spisali się na szóstkę 12 stycznia Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu świętowało jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym – studniówkę. Uroczystość odbyła się w przepięknej scenerii hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Uczniowie opolskiego ogólniaka nr 1 dali czadu. To była niezapomniana studniówka Ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która jako pierwsza celebrowała ten wyjątkowy wieczór było I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Czołowe piłkarskie drużyny z Opolszczyzny rozegrały już pierwsze zimowe mecze kontrolne [WYNIKI] Prezentujemy harmonogramy testowych spotkań, jakie w zimie czekać będą zespoły z Opolszczyzny występujące w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, jak również wyniki meczów kontrolnych, które zostały już przez nie rozegrane.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Nieprawdopodobne odkrycie! Sarkofag ze szczątkami władców Strzelec sprzed blisko 500 lat był ukryty pod gruzowiskiem To jedno z najważniejszych znalezisk w ostatnich latach dotyczących historii miasta. Szczątki dawnych władców Strzelec były zasypane gruzem głęboko pod posadzką kaplicy. Wejście do krypty było natomiast zalane betonem. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie. Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023.

📢 Tak wyglądała opolska wieś kilkadziesiąt lat temu. Unikatowe zdjęcia z archiwum nto Fury, pługi i inne maszyny rolnicze ciągnięte przez konie to była codzienność na opolskiej wsi. Z nastającą mechanizacją zastępowały je traktory. Zapraszamy do galerii czarno-białych fotografii. 📢 Ta ulica cieszy się złą sławą. Na ulicy Damrota w Kluczborku facet przegrał w karty nawet własną żonę! Każde miasto ma swoją no-go zone, czyli rejony, w które lepiej nie zapuszczać się dla własnego bezpieczeństwa. Jednak mało gdzie niebezpieczna dzielnica jest tuż obok rynku! Tak jest w w Kluczborku.

📢 Azteka w Starych Budkowicach była kultową dyskoteką. Teraz jej budynek można dostać za darmo Azteka w Starych Budkowicach przez lata byłą jedną z najpopularniejszych dyskotek w woj. opolskim. Potem przez pewien czas działała pod szyldem "Limonka". Od kilku lat obiekt stoi pusty. Właściciel jest gotów oddać go za darmo, ale tylko jeśli kupimy okoliczne grunty za około 950 tys. zł.

