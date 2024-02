Prasówka 25.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Karma wróci do tych osób już niedługo. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 25.02.2024”?

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Karma wróci do tych osób już niedługo. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 25.02.2024 HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Horoskop astralny na wiosnę 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran Horoskop na wiosnę 2024 dla każdego znaku zodiaku. Czy wiosenne miesiące przyniosą upragniony odpoczynek, nowe wyzwania a może miłość? Wróżka Expiria szukała odpowiedzi na te pytania.

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się!

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy [25.02.2024] Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL. 📢 Horoskop dzienny na 25.02 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku powinny mieć się na baczności? Zobacz horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu powinno się wydarzyć w niedzielę 25.02.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na jutro (niedzielę, 25.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [25.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 25 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 25 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 25.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Odra Opole wygrała 2:1 w wyjazdowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Przez 67 minut grała w dziesiątkę! Odra Opole przełamała się i w 21. kolejce pokonała na wyjeździe Podbeskidzie Bielsko-Biała. Nie było to jednak łatwe, bo większość meczu grała w dziesiątkę. 📢 Wybory 2024. Arkadiusz Wiśniewski zaprezentował kolejnych kandydatów do rady miasta w Opolu W nadchodzących wyborach samorządowych na listach KWW Arkadiusza Wiśniewskiego pojawiają się nowe, ale już znane z aktywności społecznej twarze. W sobotę (24 lutego) podczas konferencji prasowej zaprezentowano kolejnych kandydatów do rady miejskiej w Opolu. Byli to ludzie ze środowiska sportu, kultury i oświaty. 📢 Horoskop zdrowotny dla Ryb na marzec. Zobacz, co przygotowały dla gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku Jakie zdrowie czeka Cię w przyszłości? Jeśli jesteś tego ciekaw, to koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny dla Ryb na marzec. Gwiazdy mogły przygotować dla Ciebie ciekawe niespodzianki, których z pewnością się nie spodziewasz. Czy czekają Cię jakieś zmiany i zawirowania? Wszystkich szczegółów możesz dowiedzieć się z horoskopu o zdrowiu na marzec dla Ryb. Sprawdź, co jest dla Ciebie zapisane w gwiazdach!

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. To były najlepsze imprezy. Pamiętacie, jak się bawiliście? Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej. 📢 Będzie remont wiaduktu w Nysie. Właśnie podpisano umowę. Wiemy, jak długo potrwają prace. Jaki jest ich zakres? Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu podpisał umowę na remont jednej jezdni wiaduktu przy ul. Piłsudskiego w Nysie. To fragment drogi wojewódzkiej nr 489. Prace mogą ruszyć wiosną.

📢 Zmienia się stosunek Polaków do uchodźców z Ukrainy - wyniki badań Po dwóch latach od wybuchu konfliktu na Ukrainie znacząco zmniejsza się skala poparcia Polaków dla przyjmowania uchodźców – wynika z sondaży przeprowadzonych przez firmę Openfield.

📢 Wysokie mandaty i kary za relaksacyjną przejażdżkę ciężarówką Zatrzymaniem praw jazdy na miesiąc, mandatami karnymi oraz poważnymi konsekwencjami dla przewoźnika zakończyła się przejażdżka małżeństwa, które w Byczynie zatrzymali opolscy inspektorzy transportu drogowego. 📢 Kolejne zmiany w opolskiej policji. Wicekomendanci odchodzą. Jest nowy zastępca szefowej garnizonu W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu pożegnano zastępców komendanta wojewódzkiego policji w Opolu - insp. Jacka Basika i insp. Bartłomieja Burniaka. Do opolskiego garnizonu przyszedł z kolei insp. Krzysztof Buchała, który objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego. Będzie nadzorował służbę kryminalną. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 24.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 24.02.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Nowe ostrzeżenie GIS o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 24.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 22.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 24.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 24.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 24.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Przebudowa wiaduktu na Pasiece w Opolu. Mieszkańcy mają już powoli dość. Kiedy zakończenie prac? Po zakończeniu prac przejazd pod nim ma odbywać się równocześnie w dwóch kierunkach, powstanie również chodnik. Przypomnijmy, że do tej pory ruch odbywał się tam wahadłowo, a piesi korzystali z wąziutkiego chodnika. Na razie jest tu jednak jeden wielki plac budowy a mieszkańcy muszą nadkładać drogi.

📢 Horoskop codzienny na sobotę 24 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 24 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 24.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Uni Opole - KGHM Volley Wrocław. Kibice na meczu i występy cheerleaderek [ZDJĘCIA] Siatkarki Uni Opole przegrały domowy mecz 20. kolejki Tauron Ligi z KGHM Volley Wrocław 2:3. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny Stegu Areny oraz jak wyglądały występy artystyczne grupy Cheerleaders Opole.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 24.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Przyznaliśmy nagrody w 56. edycji plebiscytu Sportowiec Roku Opolszczyzny. Finałowa gala odbyła się w Pałacu w Mosznej Za nami finałowa gala 56. edycji plebiscytu sportowego Nowej Trybuny Opolskiej w Pałacu Moszna. Podczas niej przyznaliśmy nagrody dla drużyn, sportowców i trenerów, którzy zdaniem naszych odbiorców osiągali sukcesy w 2023 roku. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Galeria widmo. Kiedyś pływał tu okazały żarłacz, a marki biły się o wolny lokal. Dziś wyprowadzają się jedna po drugiej. To koniec Arkad Arkady Wrocławskie były kiedyś synonimem zakupów w galerii handlowej. Gości kusiły nie tylko znane marki, ale również... okazały żarłacz, który pływał sobie swobodnie w potężnym akwarium. Tego nie ma już od 5 lat, a i same Arkady nie przypominają miejsca z 2007 roku. Pustoszeją. 📢 Pięć pomnikowych drzew na Opolszczyźnie dostanie prawną ochronę. Wśród nich największy klon srebrzysty w Polsce Radni Głuchołaz będą decydować o utworzeniu w gminie pięciu nowych pomników przyrody. Każde okazałe i cenne drzewo dostanie też swoje imię. Wśród propozycji jest ogromny klon srebrzysty, prawdopodobnie największy w Polsce.

📢 Jajcarze żartują z kotów. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 23.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Harcerze mają dziś swoje małe święto... Dzień Myśli Braterskiej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia harcerzy. Czego możecie nie wiedzieć? 22 lutego obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej, święto przyjaźni wszystkich harcerzy i skautów. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej powołano w 1989 roku, natomiast w 1918 roku powstał Związek Harcerstwa Polskiego. Obie organizacje kładą nacisk na kształtowanie braterstwa, przyjaźni i odpowiedzialności, będąc jednocześnie jedynie niektórymi z wielu cech, które charakteryzują każdą harcerkę i harcerza! Z okazji święta harcerzy, zobaczcie archiwalne zdjęcia z okresu PRL-u. Widać na nich m.in. obóz letni, warsztaty czy robienie Marzanny.

📢 PSG Stal Nysa ogłosiła już nazwiska kilku zawodników, którzy pozostaną w klubie. A kto ją wzmocni? PSG Stal Nysa jest w trakcie kompletowania składu na kolejny sezon. Wiadomo już, że w drużynie na pewno zostanie spora część jej kluczowych graczy.

📢 Trwa renowacja średniowiecznych murów obronnych w Byczynie. "Pod warstwą betonu czaiła się katastrofa" Zabytkowe mury obronne w Byczynie przechodzą największą renowację od lat. Obecnie są kontynuowane prace na odcinku B, czyli od ulicy Wąskiej do wieży Polskiej. Chociaż wizualnie przedstawiał się on lepiej od pozostałych, okazało się, iż był w bardzo kiepskim stanie technicznym. Mógł się nawet zawalić.

📢 Tu jest naprawdę niebezpiecznie. W tych powiatach na Opolszczyźnie zgłaszanych jest najwięcej przestępstw Sprawdziliśmy, ile przestępstw zostało zgłoszonych w każdym z powiatów województwa opolskiego w 2023 roku w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. W niektórych miejscach jest naprawdę niebezpiecznie. 📢 O.S.T.R. dał koncert w Mango Clubie w Opolu. To było prawdziwe hiphopowe święto! Jeden z najbardziej znanych polskich raperów dał koncert w opolskim Magnum Clubie. To był już drugi koncert tego artysty w Opolu. I znowu zgromadził tłum publiczności! Zobacz w galerii, jak było na koncercie O.S.T.R.

📢 Horoskop dla par na wiosnę 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP dla par na wiosnę 2024 roku. Co się wydarzy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w naszych związkach? Odpowiedzi na te pytania poznała już wróżka Expiria.

📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te koty i psy szukają domu. Są do oddania za darmo 21.02.2024 W naszym regionie jest mnóstwo kotów i psów czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 📢 Budowa estakady, ronda i drugiej jezdni na obwodnicy Opola. Są wykonawcy ważnych inwestycji. Kiedy ruszą prace? Miejski Zarząd Dróg w Opolu rozstrzygnął przetarg na przebudowę obwodnicy i budowę estakady nad rondem przy Makro. Przebudowane zostanie też samo rondo oraz drogi w strefie inwestycyjnej we Wrzoskach.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Horoskop na ostatnie dni lutego 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na ostatni tydzień lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się w najbliższych dniach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania.

📢 Remont ważnej drogi krajowej na Opolszczyźnie. Kolejna zmiana organizacji ruchu na DK45 w Jełowej Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje o wprowadzeniu ruchu wahadłowego w Jełowej, na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 45. 📢 Tak mieszka Michał Kołodziejczak z rodziną. Zobacz, jak się urządził polityk na wsi. Zajrzyj do domu Michała Kołodziejczaka – galeria zdjęć Michał Kołodziejczak mieszka z wielopokoleniową rodziną w domu na wsi. Młody rolnik może się pochwalić ogromnym gospodarstwem, gdzie odwiedzał go sam Donald Tusk. Zaglądamy do domu Michała Kołodziejczaka, który jest nowym wiceministrem rolnictwa. Zobacz, jak żyje na co dzień założyciel Agrounii, nazywany w sieci „nowym Lepperem”.

📢 Remont pałacu w Kozłowicach został przerwany. Miał być tutaj luksusowy dom seniora Minęło już dziewięć lat od czasu, kiedy polsko-niemiecki inwestor kupił cztery stare budynki w gminie Gorzów Śląski. Plany były imponujące: od domu spokojnej starości po klinikę medycyny estetycznej, ale remont budynków przerwano. 📢 Tak sto lat temu wyglądały opolskie miasta. Życie płynęło wtedy dużo wolniej Z fotografii dowiemy się jak wolny czas spędzali ówcześni mieszkańcy, czym pracowało się na roli i jak wyglądało ich rodzinne życie. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Tak wygląda życie w naszych lasach. Wyjątkowe zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez opolskich fotografów Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt.

📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu.

📢 Tak wyglądały zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek". Filmowcy kręcili ujęcia m.in. na dworcu w Racławicach Śląskich. Byliśmy tam W piątek (16.02) miała miejsce głośna premiera komedii "Sami swoi. Początek". Artur Żmijewski podjął się wyreżyserowania filmowej historii Kargulów i Pawlaków. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na dworcu kolejowym w Racławicach Śląskich. "Grał" on w scenach wywózek na Sybir i repatriacji na Ziemie Zachodnie. 19 czerwca 2023 roku podpatrywaliśmy ekipę filmową podczas kręcenia filmu. Przypominamy zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Poszukiwania zaginionego pod Kluczborkiem. To była akcja jak z filmu. Brawa dla wszystkich służb! Ponad 360 osób z wielkim poświęceniem, wielu w swoim wolnym czasie, przez trzy dni szukało zaginionego 40-letniego Piotra Szczechurę z Ligoty Dolnej pod Kluczborkiem. W działania zaangażowany był też specjalistyczny sprzęt. Wszystko zakończyło się happy endem.

📢 Twórca ChataGPT Wojciech Zaremba przekazał swojej szkole z Kluczborka darowiznę. Kwota robi ogromne wrażenie! Wojciech Zaremba, światowej klasy specjalista od rozwoju sztucznej inteligencji, podarował kluczborskiemu liceum 500 tysięcy złotych. Wystarczy na stypendia i nowoczesną pracownię. 📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły. 📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Znana jest przyczyna śmierci artysty oraz data i szczegóły pogrzebu Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, piosenkarz i aktor ze Śląska miał 54 lata. Zmarł na wskutek przebytego zawału serca. Przyjaciele opowiedzieli o ostatnich chwilach artysty oraz podzielili się szczegółami na temat uroczystości pogrzebowych.

📢 Sigma, rel, oporowo. Zobacz, które z nich zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2023. Podoba wam się, a raczej czy oddaje? W zeszłym roku królowała „essa", czyli postawa pełna luzu. W tym roku wygrało jeszcze krótsze słowo, bo zaledwie 3-literowe. Słowo pozytywne, wyrażające aprobatę dla tego, co powiedziała osoba, z którą rozmawiamy. Bo młodzieżowy język właśnie taki jest - pełen luzu i zabawnych słów. Poznajcie Młodzieżowe Słowo Roku 2023 oraz najpopularniejsze słowa ze slangu nastolatków. 📢 Tak naprawdę wygląda życie w polskich więzieniach. Miejsca jest tak mało, że wielu ludzi nie wytrzymuje Nikt z nas nie chciałby tu trafić. Więzienia są jednak ważnym elementem wymiaru sprawiedliwości. Zajrzeliśmy do opolskich i innych zakładów karnych w Polsce. Sprawdziliśmy, jak wyglądają warunki w których osadzeni spędzają nieraz wiele lat swojego życia. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii.

📢 Oto nowi policjanci i policjantki z garnizonu opolskiego. Teraz jadą na szkolenie 25 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Teraz pojadą na półroczne przeszkolenie a następnie zasilą Komendę Miejską Policji w Opolu oraz jednostki powiatowe w regionie. 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Szalona vixiarska sobota w Magnum Clubie. Gashmaker Team imprezował w białych rękawiczkach [ZDJĘCIA] Gwizdki, białe rękawiczki i nieustającytaniec na parkiecie - tam wyglądał dyskotekowy weekend w Magnum Clubie w Wachowie. Zobaczcie, jak było!