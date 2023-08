Prasówka 26.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak się żyje w blokach. Głupie uwagi, docinki, ogłoszenia na klatkach schodowych, które zwalają z nóg”?

Prasówka 26.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak się żyje w blokach. Głupie uwagi, docinki, ogłoszenia na klatkach schodowych, które zwalają z nóg Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego.

📢 Gwara śląska. Czy odgadniecie, co oznaczają słowa takie jak papelki, ciciki i szłapki? Hanysy dadzą radę, a Wy? Sprawdźcie! Gwara śląska jest istotnym aspektem kultury i dziedzictwa Śląska. Choć polski jest głównym językiem urzędowym i nauczania w regionie, gwara nadal odgrywa ważną rolę w codziennym życiu i komunikacji lokalnej społeczności. Przenosi ona tradycje, historię i ducha Ślązaków, budując więzi międzyludzkie i wzmacniając poczucie przynależności do tego pięknego regionu. Kultywując to dziedzictwo kulturowe, zapraszamy Was do sprawdzenia jak dobrze znacie słowa po śląsku. Gotowi? Trzymamy kciuki!

📢 Piłkarze ręczni Gwardii Opole zaprezentowali się kibicom w Stegu Arenie na kilka dni przed startem sezonu Gwardia Opole przywitała się na dobre ze swoimi sympatykami na niespełna tydzień przed startem rozgrywek Orlen Superligi. Klubowa prezentacja, która odbyła się w Stegu Arenie, składała się nie tylko z przedstawienia zawodników oraz sztabu szkoleniowego, ale także z niezwykłego meczu czy występów artystycznych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników.

📢 Tajne miasto ukryte pod ziemią. Przed laty zbudowano tu kilometry chodników i tuneli 26.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 26.08.2023. 📢 Oto najśmieszniejsze dożynkowe ozdoby. Mieszkańcy zaskoczyli swoich sąsiadów 26.08.2023 Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 26.08.2023. 📢 Żyją jak w więzieniach, chociaż wydali majątki na mieszkania. Oto największe współczesne absurdy budowlane 26.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 26.08.2023.

📢 Wojciech Rajchel, kandydat Lewicy: "Celem w nowej kadencji będzie m.in. ochrona praw pracowników" Lewica przedstawiła w piątek kolejnego kandydata do Sejmu RP, który wystartuje w jesiennych wyborach. Będzie nim Wojciech Rajchel, związanym m.in. z opolskim OPZZ-em. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 W sześciu opolskich miastach powstaną Branżowe Centra Umiejętności. Do samorządów popłynie razem 71,6 mln zł Dzięki tym projektom szkolnictwo zawodowe ma wrócić do łask. W piątek samorządowcy odebrali symboliczne czeki na łączną kwotę 71,6 mln zł. 📢 Gorące memy na wakacje 2023. Janusze na plaży nad polskim morzem rozwijają parawany. Taki klimat tylko nad Bałtykiem! Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 25.08.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Przetarg na rozbudowę obwodnicy północnej Opola. Zaplanowano trzy duże inwestycje Ruszył przetarg na trzy duże inwestycje na obwodnicy północnej Opola i w jej okolicach. Droga zostanie rozbudowana w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu-Wrzoskach.

📢 Uważaj na te ubrania z lumpeksu. Zakup ich może być szkodliwy dla zdrowia oraz jest niehigieniczny! Oto lista zakazanych ciuchów W lumpeksach można znaleźć mnóstwo ciekawych, oryginalnych i markowych ubrań. Ich popularność jest naprawdę duża, co wynika także ze stosunkowo niskich cen. Second-handy oferują również wiele innych produktów, takich jak pościel, materace czy zabawki. Ale czy warto skusić się na taki zakup, bo jest tani? Sprawdzamy. 📢 Mało znane miejsca w Śląskiem. 7 miejscówek, o których nie miałeś pojęcia, a robią niesamowite wrażenie! Województwo śląskie, choć znane przede wszystkim ze swojego przemysłowego dziedzictwa i tętniących życiem miast, skrywa również wiele mało znanych, lecz zachwycających zakątków. Każdy z nas zna już Muzeum Śląskie, Jasną Górę, Pustynie Błędowską czy pałac w Pszczynie, jednak wciąż istnieją miejsca przyciągające mniej osób, choć podobnie zachwycają i wywołują wrażenie. To właśnie te ukryte perły regionu, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Każda z nich kryje w sobie niezwykłą historię, naturalne piękno, oryginalność. Poznajcie 7 mniej znanych miejsc w regionie.

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Kradzież w Głogówku. 49-latek miał w domu amfetaminę, marihuanę, a do tego skradziony silnik Dwóch mężczyzn w wieku 19 i 49 lat wpadło na kradzieży. Kiedy policjanci zatrzymali ich i przeszukali ich mieszkanie, okazało się, że oprócz skradzionych rzeczy znaleźli też narkotyki.

📢 Konflikt w koalicji Trzeciej Drogi na Opolszczyźnie. Lider listy Szymona Hołowni nie chciał na konferencji prasowej polityków PSL Piątkowa konferencja prasowa Trzeciej Drogi nie tylko zaskoczyła dziennikarzy, ale wywołała także burzę we wnętrzu koalicji. Choć miała to być wspólna konferencja dwóch koalicyjnych partii, to lider listy z ramienia Polski 2050 Adam Gomoła stanął przed kamerami jedynie w otoczeniu swoich kolegów z partii, wprawiając w zakłopotanie swoich sojuszników z PSL.

📢 Pomysł na weekendową wycieczkę. Duch cystersów od wieków jest obecny w Jemielnicy Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata, by zobaczyć dziedzictwo zakonników. Raz w roku, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, odwiedzający mają szansę przenieść się w czasie i poczuć jak w XIII wieku. Wszystko za sprawą słynnego Jarmarku Cysterskiego. 📢 Bluzki dla kobiet z dużym biustem. Jak go skutecznie ukryć, a jak wyeksponować za pomocą ubrania? Duży biust dla jednych pań jest atutem, dla innych sporym zmartwieniem. W zależności od naszego podejścia i efektu, jaki chcemy uzyskać, pieczołowicie go zakrywamy albo wręcz przeciwnie, chcemy jeszcze bardziej wyeksponować. Podpowiadamy, jak się ubrać, aby optycznie zmniejszyć piersi, a także jakie ubrania i wzory wybrać, by je podkreślić. 📢 Tak mieszka Michał Koterski. Koniecznie zajrzyj do modnego apartamentu aktora. Zobacz, jak się urządził z modelką Adaś Miauczyński Michał Koterski urządził rodzinne gniazdko w sercu stolicy. Aktor, który zyskał rozpoznawalność dzięki roli Adasia Miauczyńskiego w „Dniu świra” wraz z wieloletnią partnerką – Marcelą Leszczak i synkiem mieszka w modnej dzielnicy. Koniecznie zajrzyj do nowoczesnego mieszkania aktora i gwiazdy „Top Model”. Zobacz, jak się urządzili celebryci w modnym apartamencie w Warszawie.

📢 Spódnica jeansowa to hit jesiennych stylizacji. Modne będą wersje maxi, midi i mini! Zainspiruj się Małgorzatą Rozenek-Majdan Spódnica jeansowa to idealny przykład tego, że moda zatacza koło. To, co nosiły nasze mamy i ciotki, dzisiaj zachwyca młode pokolenie. Pasuje do wielu stylizacji i na przeróżne okazje. Świetnie się sprawdzi również u kobiet dojrzałych, jak i tych młodszych. 📢 Wiemy już, kiedy ZUS wypłaci czternastkę w 2023 roku. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku Już we wrześniu pieniądze z tytułu czternastej emerytury wpłyną do opolskich emerytów i rencistów. „Czternastka” będzie wypłacona przez ZUS z urzędu, czyli seniorzy nie będą musieli składać specjalnego wniosku o wypłatę dodatkowego świadczenia. Sprawdziliśmy, w jakim terminie emeryci i renciści mogą spodziewać się dodatkowego świadczenia pieniężnego. 📢 Niedziele handlowe 2023. Czy 27 sierpnia to niedziela handlowa. Zostały już tylko trzy niedziele w tym roku, kiedy sklepy będą otwarte Z powodu stopniowego ograniczania handlu w niedzielę i święta w całym roku 2023 będzie już zaledwie 7 niedziel handlowych. Do końca roku zostały już tylko trzy takie niedziele, kiedy sklepy będą otwarte. Zobaczcie, kiedy będą jeszcze niedziele handlowe w tym roku.

📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 25.08.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Za mundurem panny sznurem. Dlatego piękna Agnieszka wybrała Kamila, policjanta drogówki z Nysy Kamil, policjant z wydziału ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie wziął ślub właśnie w policyjnym mundurze. Jego wybranką została piękna Agnieszka.

📢 Lidl w Wielkiej Brytanii tańszy niż w Polsce! Za niektóre produkty płacimy nawet 3 razy więcej Lidl to jedna z bardziej popularnych sieci sklepów w naszym kraju. Tymczasem polonijny portal bham.pl donosi, że polscy emigranci do Wielkiej Brytanii płacą tutaj nawet 3 razy mniej za te same produkty niż Polacy w kraju. Co konkretnie jest droższe w polskim Lidlu? A za co zapłacimy mniej? Sprawdzamy także, w której sieci sklepów zrobimy obecnie najtańsze zakupy w Polsce.

📢 Kamieniec to wieś widmo na Opolszczyznie. Nikt tu nie mieszka, ale właściciele domów boją się. Włamał się i trzy dni mieszkał w moim domu! Kamieniec to opuszczony śródleśny przysiółek w rezerwacie przyrody. Kiedyś mieszkało tutaj 300 osób, a dzisiaj na co dzień nie mieszka nikt. Domy mają jednak właścicieli, którzy boją się wielbicieli urbexu oraz złodziei, którzy niestety również odwiedzają Kamieniec.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 25.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Rusza impreza dla prawdziwych smakoszy. Festiwal Opolskich Smaków 2023 potrwa przez trzy dni Jedno z największych wydarzeń kulinarnych w regionie rozpoczyna się już dzisiaj i potrwa przez cały weekend aż do niedzieli (25-27 sierpnia). Na placu Kopernika w Opolu wszyscy chętni będą mogli zasmakować produktów kuchni regionalnej, poznać sposoby na przygotowanie smacznych i dietetycznych potraw.

📢 Cała prawda o Odrze Ubiegłoroczna katastrofa ekologiczna dla jednych jest pretekstem do ataku na wyimaginowanego wroga, dla innych do rzetelnej analizy przyczyn, a jaszcze innych do bujania w ekologicznych obłokach.

📢 Zobaczcie najpiękniejsze rasy psów! Te czworonogi są uważane za najbardziej zachwycające Nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zwierzęta te wnoszą wiele dobrego w nasze życie, potrafią być wsparciem i poprawiają humor. W naszym rankingu znajdziecie najpiękniejsze rasy psów. Pamiętajcie jednak, że przy adopcji lub kupnie szczeniaka nie liczy się tylko wygląd, ale także charakter psiaka, który powinien być w miarę możliwości dopasowany do waszego, tak, byście mogli się "dogadać"!

📢 Chcesz wyglądać w bikini jak modelka? Poznaj te proste triki Kupując strój kąpielowy nie należy kierować się tym, co zobaczyłyśmy w katalogu, bo efekt może być rozczarowujący. Jest jednak kilka sposobów, by na plaży wyglądać jak milion dolarów. 📢 Szykują się duże inwestycje na Opolszczyźnie. Rząd przeznaczył 26 milionów zł na remonty dróg w województwie opolskim Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski ogłosił przekazanie rekordowej sumy pieniędzy na remonty dróg na terenie Opolszczyzny. Kwota 26 milionów złotych, przyznana przez rząd, stanowi niebagatelny zastrzyk finansowy dla kilkudziesięciu gmin. 📢 Opolskie seksgadżety. Oto toplista Opolanek. Czy wiesz, do czego służą jajko, pejcz czy kulki gejszy? Pary z dłuższym stażem skarżą się często, że ich seks nie jest tak spontaniczny i żywiołowy jak na początku znajomości. Zdaniem opolskich seksuologów odpowiednio dobrane gadżety mogą pomóc rozpalić zmysły i ożywić wasze życie seksualne. Użycie niektórych z nich wymaga sporo odwagi.

📢 Nie trzeba mieć dużych długów, by stracić własne mieszkanie. Po czym poznać, że komornik ma nas na celowniku? Zajęcie komornicze mieszkania – czy jest możliwe, nawet jeżeli nie mamy kredytu, nie podpisywaliśmy umowy z bankiem i nie mamy ustanowionej hipoteki w księgach wieczystych? Okazuje się, że tak. Komornik może zająć mieszkanie, jeżeli mamy dług. Ten może być znacznie niższy, niż wartość nieruchomości. Nie dzieje się to jednak od razu. Wcześniej otrzymamy specjalne sygnały ostrzegawcze. W jakich sytuacjach komornik przeprowadzi egzekucję z nieruchomości?

📢 24-letni Adam Gomoła ma poprowadzić Trzecią Drogę do sukcesu. "Doświadczenie ma tylko z Facebooka" 24-letni Adam Gomoła jest jednym z najmłodszych liderów list wyborczych w historii Polski. - O tym, że będzie jedynką na Opolszczyźnie zdecydowały pieniądze, ma bogatą rodzinę - mówi jeden z naszych rozmówców.

📢 Wypadek na DK94 pod Strzelcami. Zderzyły się trzy samochody, zginął 49-latek, a dwie są ranne. Ważna droga zablokowana Jedna osoba zginęła, a dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku na drodze krajowej nr 94, na odcinku między Strzelcami Opolskimi a miejscowością Sucha. Po zderzeniu trzech samochodów DK94 jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. 📢 Katowice Airport będzie miało 757 nowych miejsc parkingowych. Zostaną uzupełnione nowoczesnym systemem Katowice Airport z dumą prezentuje jedną ze swoich najnowszych inwestycji. Już wkrótce na terenie lotniska powstanie aż 757 nowych miejsc parkingowych. Trwające obecnie prace zakończyć mają się w 2024 roku.

📢 Piramidy w Polsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Dlaczego powstały właśnie w naszym kraju? Jakie tajemnice skrywają? Piramidy najczęściej kojarzą nam się z Egiptem czy budowlami na terenach zamieszkiwanych dawniej przez Majów. Tymczasem w Polsce znajduje się ich całkiem sporo! Niektóre z nich wyglądają bardzo tajemniczo, a ich historia tylko utwierdza nas w przekonaniu, że warto zobaczyć je z bliska. Jakie tajemnice skrywają te budowle?

📢 Tak rolników widzą ludzie z miasta. Memy i śmieszne obrazki o polskiej prowincji. Miasto naprawdę przesadzili 23.08.2023 Polska wieś jest wspaniała i kochają ją miliony Polaków. Ale potrafimy mieć do siebie dystans i spojrzeć na prowincję z lekkim uśmiechem. "Miastowi" mogą nie zrozumieć fenomenu polskiej wsi. 23.08.2023.

📢 17-letni Dariusz Bodurka z Prudnika musi walczyć o życie. Trwa zbiórka na jego rehabilitację Wypadek i uraz głowy z dnia na dzień zmienił życie 17-latka z Prudnika. Dariusz Bodurka leży na oddziale intensywnej terapii w szpitalu i oczekuje na miejsce w ośrodku rehabilitacyjnym. 📢 Długi weekend na klubowym parkiecie. To były dni gorącej zabawy w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Długi weekend to dużo okazji do zabawy! Tak było w ostatnich dniach w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Szykuje się remont i przebudowa obwodnicy Opola. Jezdnia otrzyma nową nawierzchnię, powstanie też dodatkowy pas do skrętu w lewo Miejski Zarząd Dróg w Opolu otworzył oferty przetargowe na remont obwodnicy północnej Opola i budowę lewoskrętu na skrzyżowaniu z ulicą Bierkowicką. Zgłosiło się siedem firm. Wszystkie oferty są niższe od kwoty założonej w budżecie.

📢 Przed dworcem PKP w Opolu widać już prawie wszystkie klomby i granitową płytę. A kiedy ruszy poszerzanie ul. 1 Maja? Koszt przebudowy placu przed dworcem Opole Główne, którą prowadzi firma BEST OPEBEL to prawie 12,5 mln złotych. Dodatkowe 890 tys. złotych pochłonie budowa prawoskrętu, o którym "zapomniano" podczas przebudowy ul. 1 Maja. 📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania.

📢 Tak wyglądał w środku opuszczony Hotel Stobrawa w Kluczborku. Zobacz zdjęcia Foto-Luka Dziewięciopiętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku został zamknięty w 1997 roku. Wówczas w budynku przy ul. Mickiewicza działały jeszcze biura, m.in pierwsza redakcja terenowa „Nowej Trybuny Opolskiej”. Kluczborski wieżowiec długo był opuszczony i niszczejący, ale ma nowego właściciela, który właśnie remontuje obiekt na komfortowy apartamentowiec. 📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Piątek dniem zadumy i rozważania męki Jezusa. Pielgrzymka opolska zbliża się do Częstochowy Pątnicy mają za sobą kolejny dzień, podczas którego z modlitwą i ufnością znosili trudy wędrówki. W piątek (18 sierpnia) opolska pielgrzymka rozważała m.in. stacje Męki Pańskiej. Przedostatni etap został uwieczniony na zdjęciach umieszczonych w galerii. Na naszych stronach znajdują się codzienne relacje z pielgrzymki. 📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi spotkali się na Górze Świętej Anny. Mszy świętej przewodniczył bp Waldemar Musioł Trwa Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. We wtorek (15 sierpnia) na Górze Świętej Anny spotkały się strumienie opolski, nyski i głubczycki. Mszy świętej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Waldemar Musioł. W homilii rozważał trudności w wierze w Kościół. Na zakończenie poświęcił zioła przyniesione przez wiernych.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Głubczyc wyruszyło ponad 170 osób. W grupie wędruje liczna grupa dzieci i młodzieży Trwa 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród grup, które wyruszyły na szlak w poniedziałek (14 sierpnia) jest strumień (a właściwie duża grupa) z Głubczyc. Są tam pielgrzymi z terenu całego powiatu głubczyckiego, ale też sąsiednich rejonów, np. Racławic Śląskich. Tradycyjnie z Głubczyc pielgrzymuje wielu ludzi młodych, rodzin z dziećmi. Zapytaliśmy, jak zachęcić młodzież do udziału w pielgrzymce. Ich recepta wydaje się prosta.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pierwsze trzy grupy z Nysy już są w drodze. Będą szli przez tydzień [ZDJĘCIA] W niedzielę (13 sierpnia) rozpoczęła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsze wyruszyły trzy grupy z Nysy. Jutro dołączą do ich strumienia pielgrzymi z Prudnika. Podczas mszy świętej rozpoczynającej pielgrzymkę główny przewodnik wydarzenia ks. Daniel Leśniak wskazał trzy rzeczy, które każdy pielgrzym powinien ze sobą zabrać, aby jego pielgrzymka była owocna. W galerii znajdują się zdjęcia ze startu pielgrzymki.

📢 Odpust św. Jacka w Kamieniu Śląskim 2023. Tłumy wiernych na uroczystościach. Homilię wygłosił nowy metropolita arcybiskup Adrian Galbas Tłumy wiernych przybyły w niedzielę (13 sierpnia) do sanktuarium w Kamieniu Śląskim na drugi dzień uroczystości odpustowych ku czci św. Jacka. Na placu przed sanktuarium odprawiono uroczystą sumę, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita katowicki, który wygłosi również kazanie. 📢 Budowa południowej obwodnicy Opola. Koszty są olbrzymie! Miasto wnioskuje do Polskiego Ładu o pieniądze na inwestycję Koszt budowy obwodnicy południowej Opola to nawet miliard złotych. Miasto takich funduszy nie ma. W związku z tym szuka pomocy, gdzie się da. Złożyło już też wniosek do programu Polski Ład, z którego stara się pozyskać dofinansowanie w wysokości 250 milionów złotych. 📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów! 📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Im udało się zrobić kariery 17.07.2023 Urodzili się w Kluczborku i okolicach. Zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka. 17.07.2023. 📢 Najdziwniejszy dom wczasowy na Opolszczyźnie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz". Tajemnice Szumiradu Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Jak się nazywają rocznice ślubu. Niektóre mają po kilka nazw. Niektóre pary świętują nawet 80 rocznicę małżeństwa. Oto wszystkie nazwy godów Nie każda rocznica ślubu mają nazwę, za to niektóre mają po kilka nazw. Nazwy jubileuszy małżeńskich są bardzo ciekawe. Jaką rocznicę świętujecie Wy albo Wasi rodzice? Każda para, która świętuje Złote Gody, dostaje od prezydenta Polski medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 📢 Ewa Jakubiec z Nysy została Miss Polonia 2023. Poznajcie 26-letnią pielęgniarkę, która zdobyła koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] 26-letnia Ewa Jakubiec w piątek (30 czerwca) wieczorem zdobyła koronę Miss Polonia i oficjalny tytuł najpiękniejsze Polki. W konkursie reprezentowała województwo dolnośląskie, ale pochodzi ze Strobic koło Nysy.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Jak Wołczyn był Wałczynem, a na rynku stał czołg. Niezwykłe zdjęcia z archiwum Jerzego Kurasa Rok 1945 to były czasy chaosu. W mieście panoszyli się wieczni pijani radzieccy żołnierze. Urzędnicy pili z nimi. Nieżyjący już znawca historii lokalnej Jerzy Kuras widział na własne oczy jako dziecko, jak w 1945 roku burmistrz Jan Burzyński biegał pijany w samych kalesonach po wołczyńskim rynku! 📢 Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny. Kiedyś w Kamieńcu mieszkało 300 osób. Dziś jest tu przerażająca pustka Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.

📢 Zobacz zdjęcia zamknięte w kapsule czasy na wieży ratusza w Kluczborku Podczas remontu zabytkowego ratusza na rynku w Kluczborku w tzw. kapsule czasu w iglicy zamknięto zdjęcia pokazujące miasto. Są to zarówno archiwalne, jak i współczesne fotografie. Możesz je zobaczyć w naszej galerii.

📢 Gmina Głubczyce odkupiła zdewastowany zabytkowy dworzec PKP w kształcie lokomotywy. Co teraz w nim będzie? W 2013 roku gmina Głubczyce sprzedała nieruchomość za około 120 tysięcy złotych. Niestety nowy właściciel praktycznie nie interesował się obiektem, przez co ten popadł w totalną ruinę. Potem nieruchomość przechodziła z rąk do rąk utrudniając konserwatorowi zabytków egzekwowanie jej ochrony. 📢 Rocznice ślubu – jak się nazywają i co oznaczają? Bawełniana, drewniana, złota – brzmi tajemniczo? Poznaj znaczenie poszczególnych rocznic Rocznice ślubu. Jaką rocznicę ślubu obchodzicie? Jak się nazywa 5. rocznica ślubu, 10. rocznica ślubu, 15. rocznica ślubu, 20. rocznica ślubu, 25. rocznica ślubu, 30. rocznica ślubu, 50. rocznica ślubu i inne rocznice? Skąd się wzięły ich nazwy?

