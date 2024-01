Prasówka 27.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy będą braki prądu 27.01 w opolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu”?

Prasówka 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czy będą braki prądu 27.01 w opolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim (27.01)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew opolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Opuszczony basen w Ozimku. Teraz gigantyczny kompleks to ruina, a miał być perełką Kompleks, który miał służyć mieszkańcom od lat popada w ruinę popada w coraz większą ruinę. Nad niecką krytej pływalni częściowo zawalił się dach, a wkrótce runąć mogą kolejne jego elementy. Na ścianach wiszą informacje o tym, że obiekt grozi zawaleniem. - Ten teren jest pechowy - mówią mieszkańcy.

📢 Koniec prac domowych w podstawówkach. Internet wie swoje. Oto najlepsze MEMY o zadaniach domowych W szkołach podstawowych już niedługo znikną zadania domowe. Taką deklarację zlożyła minister edukacji Barbara Nowacka, a potwierdził ja premier Donald Tusk. Internet już zareagował! Zobaczcie najlepsze memy o zadaniach domowych. Ciekawe czy będziecie za nimi tęsknić?

Prasówka 27.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zderzenie dwóch mercedesów w Bierdzanach w gminie Turawa. Pomoc została wezwana przez system samochodowy eCall Do wypadku w Bierdzanach doszło w piątek (26 stycznia) o godzinie 17.30. Służby ratunkowe zostały wezwane przez system samochodowy eCall.

📢 "Nie" dla przetapialni w Kluczborku. "Chcemy pić czystą wodę i mieć czyste powietrze" Ponad 2000 mieszkańców Kluczborka podpisało się pod petycją przeciwko budowie fabryki recyklingu odpadów sztucznych. W piątek (26 stycznia) została ona złożona w Urzędzie Miejskim. Przy tej okazji przeciwnicy inwestycji spotkali się z burmistrzem Jarosławem Kielarem.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [27.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika. 📢 Horoskop dzienny na jutro (sobotę, 27.01). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się zdarzyć w sobotę 27.01.2024. Czy będzie to coś dobrego? Poznaj horoskop na jutro (sobotę, 27.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [27.01.2024] Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 27 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 27 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 27.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 26.01.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Nowe paliwo E10 - sprawdź kompatybilność ze swoim pojazdem. Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 26.01.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Załamanie pogody w Tatrach! TPN i TOPR wydały pilne komunikaty: „Odradzamy wszelkich wyjść” Planujecie fantastyczny weekend w Tatrach? Mamy złe wieści – nadeszło załamanie pogody. Warunki są tak złe, że TPN i TOPR odradzają wycieczki w wyższe partie gór, a część szlaków jest zamknięta. Jakie jest obecnie zagrożenie lawinowe? Co prognozuje TOPR na nadchodzące dni? Lepiej sprawdźcie. 📢 Ścianka działowa z lameli. Tak w prosty sposób oddzielisz salon od kuchni. Nie musisz szukać fachowca. Zobacz zdjęcia ścianek z lameli Ścianki działowe z lameli są popularnym i estetycznym rozwiązaniem, które można zastosować w różnych pomieszczeniach domu. Mogą pełnić funkcję zarówno dekoracyjną, jak i praktyczną, dzieląc przestrzeń, a przy tym nadając jej nieco ciekawszy wygląd. Wyjaśniamy, jak wygląda montaż takiej przegrody i czy łatwo go przeprowadzić bez pomocy fachowców.

📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje! 📢 Horoskop na ostatnie dni stycznia 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na końcówkę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 27 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was!

📢 Tysiące Polaków, w tym setki Opolan zostało dawcami szpiku kostnego. Każdy może się zarejestrować w bazie dawców Już 13 tysięcy Polaków zostało dawcami szpiku, w tym 284 Opolan. Ciągle trwają akcje rejestracji potencjalnych dawców, regularnie robią szkoły czy zakłady pracy. To ważne, aby było jak najwięcej zarejestrowanych ochotników, ponieważ dawcą może zostać tylko tzw. bliźniak genetyczny, czyli osoba o dokładnie takim samym genotypie. 📢 Gdzie mieszka Robert Janowski z trzecią żoną? Zobacz, jak się urządził prowadzący „Jaka to melodia". Zajrzyj do domu Roberta Janowskiego Robert Janowski mieszka w przestronnej willi z ogrodem w sercu miasta. Kultowy prowadzący muzyczne show „Jaka to melodia” uwielbia tu ładować akumulatory z żoną i dzieciakami. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” bardzo docenia rodzinny czas i spotkania z przyjaciółmi w swoim domowy azylu w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz w galerii, jak wygląda dom Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej.

📢 Karma wróci do tych kobiet i mężczyzn. Te osoby mogą się spodziewać powrotu pozytywnej energii 26.01.2024 HOROSKOP karmiczny dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w najbliższych miesiącach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki wzorowej reakcji świadka. 25-latek wsiadł za kierownicę mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Stanowski podziękował za godną naśladowania postawę mieszkańcowi gminy Skarbimierz, który uniemożliwił dalszą jazdę samochodem nietrzeźwemu kierowcy. 25-letni kierujący prowadził pojazd mając w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Dzięki wzorowej reakcji świadka nie doszło do tragedii.

📢 Horoskop partnerski na wiosnę 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop partnerski na wiosnę 2024 roku. Co się wydarzy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w naszych związkach? Czeka nas wiele wyzwań, trudnych rozmów ale i wspaniałych chwil.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 26.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 26.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Teatr Baniek Mydlanych odwiedzi Nysę. Niecodzienne widowisko nie tylko dla najmłodszych Za niespełna miesiąc w Nyskim Domu Kultury będzie gościł Teatr Baniek Mydlanych. To międzynarodowe widowisko dla najmłodszych i ich rodziców zostanie zaprezentowane tylko w jednym miejscu na Opolszczyźnie.

📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 26.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 26.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 26.01.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 26.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Duże zmiany w wysokości 14. emerytury 2024. Eksperci wyliczyli, ile średnio wyniesie dodatek. Te kwoty zaskakują Ile wyniesie 14. emerytura 2024? Okazuje się, że ubiegły rok mógł być ostatnim z tak wysokimi wartościami tego świadczenia. Ekspert wylicza, ile średnio otrzymaliby seniorzy, gdyby nie podwyżka czternastek na finiszu kampanii wyborczej. Wiemy też, ile wyniosą średnie wypłaty czternastek w tym roku. 📢 Kluczbork wprowadza wyprawkę dla maluszka. W zestawie są m.in. kocyk, body i maskotka Gmina Kluczbork będzie obdarowywać nowo narodzonych mieszkańców specjalnymi wyprawkami. Aby maluszek otrzymał prezent, rodzice muszą złożyć w magistracie specjalny wniosek.

📢 Dorota Stalińska w kreacji rodem z lat 30. i Małgorzata Rożniatowska w ozdobnych... klapkach. Oto stylizacje z premiery „Kogla Mogla 5” Był to wieczór intensywnych kolorów i gustownych stylizacji. W środę (24 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5”. Na wydarzenie przybyła plejada gwiazd. Dorota Stalińska zaskoczyła niezwykle kobiecą suknią rodem z lat 30. ubiegłego wieku, a Małgorzata Rożniatowska zestawieniem sukienki ze spodniami i dodatkiem ozdobnych klapek.

📢 Raz śnieg, a raz deszcz. Był mróz, teraz znów wichury. Oto najlepsze memy o pogodzie Internauci uwielbiają memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy w ostatnich dniach pogoda, która delikatnie mówiąc, nie rozpieszcza nas. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Zobacz Kluczbork z lotu ptaka. Z tej perspektywy miasto wygląda całkiem inaczej [ZDJĘCIA] Folder ze zdjęciami Kluczbork oraz podkluczborskich wiosek wydała już dwukrotnie gmina. Zobaczcie, jak Kluczbork wygląda z lotu ptaka. Zdziwicie się, jak wyglądają niektóre miejsca z tej perspektywy. 📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Oleski Festiwal Kolędujących Rodzin. Na tym festiwalu w Oleśnie kolędują dzieci z rodzicami, dziadkami i wujkami Najpierw rodzice zapisywali dzieci do szkoły muzycznej, potem dzieci mobilizowały ich, żeby też się uczyli grać, a na koniec dziadkowie odkurzali swoje instrumenty i wrócili do muzykowania, więc Irena Żołędź wymyśla i organizuje w Oleśnie kolejne festiwale dla całych rodzin. 📢 UFO miało wylądować sto kilometrów od Gliwic. Pisały o tym światowe media. Co się wydarzyło w Jarnołtówku 15 lat temu? Jarnołtówek to niewielka, licząca niespełna 800 mieszkańców miejscowość położona niedaleko Głuchołaz, tuż przy granicy z Czechami. Dokładnie 15 lat temu miał tu lądować niezidentyfikowany obiekt latający (UFO). O małym Jarnołtówku zrobiło się głośno na forach ufologów i badaczy zjawisk trudno wytłumaczalnych. Pisały o nim także światowe media (m.in. amerykańskie, japońskie, peruwiańskie, autralijskie). Co wydarzyło się tu 19 stycznia 2009 roku? Czy Jarnołtówek to drugi polski Emilcin?

📢 Rolnicy z powiatu kluczborskiego protestowali na DK nr 11. "To nasz krzyk rozpaczy" Do ogólnopolskiego protestu przyłączyli się również rolnicy z powiatu kluczborskiego. Niemal punktualnie o 12.00 prawie 100 pojazdów, podzielonych na małe grupy, wyruszyło ze stacji benzynowej w Ligocie Górnej przy drodze krajowej nr 11, by przejechać do ronda w Ciarce. Akcję nadzorowała kluczborska policja. 📢 Rolnicy przywieźli trumnę i zablokowali drogi. Nietypowy protest w Krapkowicach. Gospodarze chcą zmiany unijnej polityki rolnej Około setka rolników wzięła udział w proteście w Krapkowicach przeciwko unijnej polityce rolnej. Na ulice miasta wyjechały nie tylko traktory - gospodarze przywieźli trumnę, która symbolizowała śmierć polskiego rolnictwa. 📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Rewolucja komunikacyjna w Opolu rozpocznie się od ul. Ozimskiej. Jazdy po mieście trzeba będzie nauczyć się od nowa Planowana przebudowa ulicy Ozimskiej w Opolu jest tylko wstępem do szerszych zmian, które mają na celu zrewolucjonizowanie miejskiego transportu. Już niedługo wprowadzony może zostać ruch dwukierunkowy na ulicach Kołłątaja, Reymonta i Ozimskiej przy Rzemieślniku. Tak dużych zmian nie było w mieście od lat.

📢 Korpo w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach 24.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Sesja zimowa, studenci w strachu. Oto najlepsze memy o nauce i studentach Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji.

📢 Beka z fryzjerów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy 24.01.2024 W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Nawet o tysiąc złotych drożeje pobyt w domu seniora. Dla niektórych utrzymanie dziadka w DPS to poważny problem 6,5 tysiąca, a nawet więcej za miesiąc pobytu w domu seniora. Domy Pomocy Społecznej jak co roku o tej porze naliczają aktualne koszty utrzymania podopiecznych. Wnuki i dzieci także będą płacić więcej. 📢 Darek Rodewald znów zakończył Rajd Dakar w ścisłej czołówce. Zobacz niesamowite zdjęcia z najtrudniejszego rajdu świata Mechanik z Olesna już po raz czternasty wystartował w najtrudniejszym rajdzie świata. Kolejny raz zajął miejsce w czołówce, najlepsze wśród Polaków startujących w Rajdzie Dakar. 📢 Festung Oppeln. Tak wyglądało Opole po wejściu Armii Czerwonej. Zobaczcie zniszczone przez Sowietów miasto na kolorowych zdjęciach W styczniu 1945 roku mieszkańcy zaczęli uciekać z Opola przed nadciągającymi ze Wschodu wojskami sowieckimi. Miasto miało wprawdzie status jednej z twierdz mających zatrzymać Armię Czerwoną, ale w istocie mało kto wierzył, że Festung Oppeln da się obronić. Atak na Opole rozpoczął się w nocy z 22 na 23 stycznia. Zobaczcie na pokolorowanych zdjęciach, jak miasto wyglądało po wojnie.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Horoskop na ostatni tydzień stycznia 2024. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak Horoskop na ostatni tydzień stycznia 2024. Co wydarzy się w najbliższych dniach? Czy końcówka miesiąca zapowiada się ciekawie i obiecująco? Sprawdź nasz horoskop!

📢 Historia najstarszych miast na Opolszczyźnie sięga średniowiecza. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie Na Opolszczyźnie mamy obecnie 37 miast. Niektóre są dość młode, założone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Historia innych sięga natomiast średniowiecza. Zapraszamy do naszej niezwykłej galerii. 📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

📢 Babski Comber 2024 w Warmątowicach. Stroje, w które przebrały się panie były zaskakujące Mieszkanki Strzelec Opolskich i okolicznych miejscowości bawiły się na babskim combrze w Warmątowicach. Tradycyjną imprezę dla pań zorganizowano w restauracji "U Jana". 📢 Manhattan i Palm. Te budynki były kiedyś symbolami hutniczego miasta. Tak przez dekady zmieniał się Ozimek [ZDJĘCIA] Manhattan i Palm – to były słynne budynki w Ozimku. Były wręcz symbolami miasta. Dziś nie ma po nich śladu. Zobacz, jak przez ostanie dekady zmieniało się Ozimek - miasto opolskich hutników. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Ta ulica cieszy się złą sławą. Na ulicy Damrota w Kluczborku facet przegrał w karty nawet własną żonę! Każde miasto ma swoją no-go zone, czyli rejony, w które lepiej nie zapuszczać się dla własnego bezpieczeństwa. Jednak mało gdzie niebezpieczna dzielnica jest tuż obok rynku! Tak jest w w Kluczborku.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce będą wspominać ten bal do końca życia [ZDJĘCIA] Maturzyści ze szkoły na Sportowej, czyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, bawili się na studniówce w Malinowym Dworze w Wieluniu Ale to była szalony i pozytywnie zakręcony bal. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówki 2023. Szampańska zabawa na balu I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce [ZDJĘCIA] Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce bawili się na balu studniówkowym w pałacu w Pawłowicach. Zobaczcie, jak fantastyczna zabawa była na studniówkowym parkiecie!

📢 Azteka w Starych Budkowicach była kultową dyskoteką. Teraz jej budynek można dostać za darmo Azteka w Starych Budkowicach przez lata byłą jedną z najpopularniejszych dyskotek w woj. opolskim. Potem przez pewien czas działała pod szyldem "Limonka". Od kilku lat obiekt stoi pusty. Właściciel jest gotów oddać go za darmo, ale tylko jeśli kupimy okoliczne grunty za około 950 tys. zł.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj