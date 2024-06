Prasówka 27.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Cuda natury województwa śląskiego - tu naładujesz baterie. Jest pięknie! Zobacz TOP 15 najpiękniejszych miejscówek w regionie”?

Prasówka 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Cuda natury województwa śląskiego - tu naładujesz baterie. Jest pięknie! Zobacz TOP 15 najpiękniejszych miejscówek w regionie Województwo śląskie to niezwykły region, w którym natura ukazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Od malowniczych krajobrazów po urokliwe jeziora i majestatyczne góry – te miejsca to prawdziwe oazy spokoju i doskonałe miejsca do relaksu. Odkryjcie TOP 15 najpiękniejszych zakątków, gdzie można naładować baterie i oddać się urokowi przyrody. To doskonałe miejsca dla każdego miłośnika natury.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 27.06.24

📢 Pożar domu typu bliźniak przy ul. Sobótki w Opolu. Jedna osoba została poparzona Ogień pojawił się na dachu budynku mieszkalnego, na którym zamontowana była instalacja fotowoltaiczna. Jedna osoba została poparzona.

📢 Memy o upałach śmieszą do łez, choć wysokie temperatury wielu osobom dają się we znaki. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o upałach śmieszą do łez, choć wysokie temperatury wielu osobom dają się we znaki. Jak się okazuje, nie brakuje miłośników gorących klimatów, jednak doświadczanie ich w czasie wolnym bądź podczas wyjazdów wakacyjnych jest znacznie łatwiejsze niż w natłoku codziennych obowiązków. Twórcy humorystycznych grafik z dystansem podchodzą do tematu, skupiając się na komicznych nieraz sytuacjach, jakie spotykają ludzi w upalne dni. Na niektóre kwestie warto więc przymknąć oko, traktując je bardziej pobłażliwie. Zobacz najpopularniejsze obrazki i uśmiechnij się!

Prasówka 27.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na czwartek 27 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku. "Zaufaj swojej intuicji" HOROSKOP dzienny na czwartek 27 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 27.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Opole z lotu ptaka. Z tej perspektywy doskonale widać, jak zmieniło się miasto po ostatnich inwestycjach Opole w ostatnich latach mocno się zmieniło, głównie dzięki inwestycjom, które zmieniły wygląda wielu miejsc w mieście. Najlepiej widać to na zdjęciach z lotu ptaka. - Miasto pięknieje - uważa Zbigniew Chudy, który regularnie lata dronem nad Opolem, fotografując miasto. Zobaczcie efekty jego fotograficznych eskapad. 📢 Niebezpieczny tour przestępczego tria. Ukradli auto koło Wielunia, uciekli do Kluczborka, a zatrzymali ich policjanci z Olesna Dwaj mężczyźni i kobieta w Białej koło Wielunia w wyniku rozboju zabrali 26-latkowi BMW i pieniądze. Następnie sprawcy uciekali samochodem w stronę Kluczborka. Po drodze porzucili auto i kontynuowali ucieczkę na piechotę. Po kilku godzinach wpadli w ręce policji. Teraz grozi im nawet 20 lat więzienia.

📢 Biedronka i Lidl doliczą nową opłatę do zakupów? Wiemy od kiedy Zupełnie nowa opłata już wkrótce zostanie doliczona do naszych zakupów. Ma być objęta systemem kaucyjnym, więc nie zawsze będziemy ją płacić. Już teraz rozwiązanie to przygotowują, chociażby LIDL i Biedronka. W sklepach pojawią się też specjalne automaty. Na czym polega nowa opłata? Sprawdź zasady, które będą obowiązywać już od nowego roku! 📢 IMGW ostrzega przed skwarem w całym województwie. Na największe upały powinni przygotować się mieszkańcy 8 powiatów. Mogą wystąpić też burze Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali właśnie ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia dla naszego województwa. 📢 To była impreza pełne magii. Tak wyglądała Noc Świętojańska w Białej Nyskiej Mieszkańcy Białej Nyskiej oraz okolic spotkali się w malowniczej okolicy rzeki Białej Nyskiej, aby wspólnie celebrować Noc Świętojańską. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska od 23 lat i co roku przyciąga grono uczestników, gotowych do wspólnej zabawy i pielęgnowania tradycji.

📢 Poważny wypadek na drodze krajowej nr 46. Trasa Paczków - Kamienica jest zablokowana. Nie żyje jedna osoba Do zdarzenia doszło we wtorek (26 czerwca) około godziny 13.30. Na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem wydarzył się wypadek z udziałem auta osobowego oraz busa przewożącego dzieci. 📢 Nowy horoskop na drugie półrocze 2024. Dla każdego znaku zodiaku. "Kluczem do sukcesu będzie otwartość" HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024. Zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Taka karma wróci do każdego w przyszłym miesiącu. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Byk Baran Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi.

📢 Odra Opole podała nazwiska kilku nowych piłkarzy. W drużynie dojdzie do sporych zmian 1-ligowa Odra Opole do tej pory ogłosiła pozyskanie trzech nowych zawodników. Są też piłkarze, którzy wrócili do zespołu z wypożyczeń. Nie brakuje jednak również ubytków kadrowych. 📢 Ranking Szkół Wyższych 2024. Jakie miejsca zajęły opolskie uczelnie? Które są najlepsze? Uniwersytet Opolski zajął 26. miejsce w tegorocznym 25. Rankingu Szkół Wyższych, przygotowanym przez Perspektywy. Miejsce w czwartej dziesiątce – na blisko 103 uczelnie - zajęła Politechnika Opolska. 📢 Najlepsze memy na upały. Nietypowe sposoby na radzenie sobie w upalne dni. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Nadchodzi fala upałów i to nie są żarty. W gorące dni trzeba bardzo dbać o siebie, żeby nie doprowadzić do przegrzania organizmu. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów.

📢 Ponura historia przygranicznej miejscowości. Ludzie zniknęli, zostały tylko zgliszcza Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Ostrzeżenie GIS 26.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 26.06.2024 Ostrzeżenie GIS 26.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Politycy PiS tracą stanowiska. Wojewoda chce zwolnić wojewódzkiego inspektora handlowego Wojewoda Monika Jurek wystąpiła do rady powiatu nyskiego o zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z Pawłem Nakoniecznym, wojewódzkim inspektorem Państwowej Inspekcji Handlowej. Jako radny powiatowy podlega on pewnej ochronie. 📢 Tak wyglądały kolonie i obozy w okresie PRL-u. Wyzwania i niełatwe warunki uczyły samodzielności oraz hartowały ducha. Zobacz! Tak wyglądały kolonie i obozy w okresie PRL-u, czyli w czasach, kiedy dzieci oraz młodzież spędzały wakacje głównie ze swoimi rówieśnikami. Wyzwania, jakim trzeba było sprostać na porządku dziennym i niełatwe warunki uczyły samodzielności oraz hartowały ducha. Nie ważne było czy biorący udział w takich wyjazdach byli daleko, czy blisko od domu. Zawsze pozostawali zdani sami na siebie bądź ewentualnie mieli wsparcie w rodzeństwie, o ile brat lub siostra również uczestniczyli w tej samej kolonii albo obozie. Zaletą tego typu wyjazdów były niewątpliwie integracja, współpraca, dyscyplina i nabywanie bezcennych umiejętności życiowych. Dla wielu dzieci oraz młodzieży kolonie i obozy okazywały się istną szkołą życia. Zobacz, jak to było kiedyś!

📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Iza Kuna w ażurowej bluzeczce i przewiewnych butach, Joanna Liszowska w sexy sukience. Gwiazdy podczas benefisu Elżbiety Jarosik We wtorek (25 czerwca) odbył się benefis z okazji 50-lecia pracy artystycznej aktorki Elżbiety Jarosik. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć twarzy z aktorskiego świata. Na ściankach pozowały do zdjęć między innymi Izabela Kuna, Joanna Liszowska, Grażyna Wolszczak czy też Anna Mucha. Panie zachwyciły lekkimi stylizacjami, idealnymi na lato. Zobacz, jak wyglądały!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Napadł inwalidę na wózku w jego domu. Pobił go i chciał zabrać mu telewizor Szokujące przestępstwo w Paczkowie. Bandyta wybił dziurę w drzwiach wejściowych i włamał się do mieszkania inwalidy, poruszającego się na wózku. Ten stoczył z napastnikiem nierówną walkę. 📢 9 najpiękniejszych skansenów wiejskich w Polsce. Lipce Reymontowskie i inne miejsca niczym z „Chłopów" Reymonta Lipce Reymontowskie to urocza wieś, słynąca z tego, że właśnie tutaj Władysław St. Reymont osadził akcję swojej słynnej powieści „Chłopi”. Na pewno warto odwiedzić ją w czasie weekendu – czeka tam na ciebie sporo atrakcji, które opisuję niżej. Ale Lipce Reymontowskie to niejedyne miejsce, w którym możesz przekonać się, jak wyglądała dawna polska wieś. Zapraszam do galerii 9 wyjątkowych skansenów wiejskich, w których możesz zobaczyć śliczne malowane chałupy, urocze drewniane kościoły i cerkwie, dawne wiatraki, olejarnie, a nawet starą remizę. Tam naprawdę możesz się poczuć, jakbyś przeniósł się na karty „Chłopów” Władysława Reymonta.

📢 Opolscy kajakarze zapraszają na spływy po Odrze i Młynówce. To propozycja dla każdego Spływ kajakowy wzdłuż nadodrzańskich bulwarów i dookoła wyspy Pasieki to ciekawa propozycja na spędzenie wakacyjnej soboty w mieście. Będą mogli z niej skorzystać wszyscy opolanie. Co ważne, zupełnie za darmo. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 26.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 26.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Horoskop codzienny na środę 26 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 26 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 26.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia. Idealne miejsce do przetrwania upałów Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 26.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach! 📢 Wkrótce gala konkursu Miss Polonia. Kluczbork ma w nim swoją piękną reprezentantkę Zostały trzy dni do finału konkursu Miss Polonia 2024. Startuje w nim Emily Reng, związana z Kluczborkiem najpiękniejsza Polka w Stanach Zjednoczonych.

📢 Na opolskiej giełdzie można znaleźć prawdziwe skarby. Warto tu zajrzeć W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare jak i nowe przedmioty. Sami zobaczcie, co oferują sprzedający. Zebraliśmy dla Was najlepsze oferty z kilku miesięcy.

📢 Ford na American Cars Mania 2024. Premierowe pokazy, jazdy testowe oraz głosowanie na najlepszego Mustanga W miniony weekend odbyła się w Katowicach największa w Polsce impreza fanów amerykańskiej motoryzacji - American Cars Mania 2024. Ford Polska był partnerem tegorocznej odsłony. 📢 Starosta zwolnił zasłużonego dyrektora DPS-u w Kluczborku. Jest ogłoszony nowy konkurs Od września zmieni się dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku. Krzysztof Dzierżyński otrzymał wypowiedzenie. Zarząd powiatu ogłosił nabór na nowego szefa placówki.

📢 Źródło w Dobrodzieniu to festiwal jedyny w swoim rodzaju. Tutaj promuje się wielokulturowość i wzajemny szacunek Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło" w Dobrodzieniu trwały aż cztery dni. Były koncerty, warsztaty i spotkania. Jak podkreślają organizatorzy, dobrodzieńskie Źródło to święto tolerancji, otwartości i wzajemnego szacunku.

📢 Beniaminek ze Starościna nie dał nikomu szans. Następny krok to 4 liga Piłkarze LZS-u Starościn w cuglach wygrali w minionym sezonie zmagania w grupie 1 klasy okręgowej. Tym samym drugi rok z rzędu wywalczyli awans na wyższy poziom rozgrywkowy. 📢 Niecodzienne akcje strażaków z Kluczborka. Ruszyli na pomoc kotu i dwóm małym sówkom Strażacy śpieszą na ratunek nie tylko ludziom. W ostatnim czasie funkcjonariusze z Kluczborka ratowali zwierzęta znajdujące się w niebezpieczeństwie.

📢 Michał Szpak będzie gwiazdą tegorocznych Dni Olesna. W amfiteatrze wystąpi także znany kabaret Dni Olesna odbędą się w tym roku w dniach 26-28 lipca. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie Michał Szpak, jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. W niedzielę publiczność w amfiteatrze tradycyjnie rozśmieszać będzie kabaret. W tym roku będą to kabareciarze znani z serialu „Ranczo”.

📢 Otmęt Krapkowice, Chrząszcz Chrząszczyce i KS Skarbimierz awansowały po barażach do klasy okręgowej Otmęt Krapkowice uzupełnił skład klasy okręgowej w sezonie 2024/2025. Już wcześniej, bez konieczności wychodzenia na boisko, awansowali do niej Chrząszcz Chrząszczyce i KS Skarbimierz. 📢 Jest nowy raport o stanie gminy Kluczbork. Największy problem stanowi demografia. Gmina wyludnia się w zastraszającym tempie Opublikowany został raport o stanie gminy Kluczbork za 2023 rok. Sytuacja samorządu jest stabilna. Niepokoi natomiast stan demografii – liczba zgonów dwukrotnie przekroczyła liczbę narodzin.

📢 Dla reprezentacji Polski Euro 2024 trwało bardzo krótko. Został już tylko mecz o honor z Francją. Zobaczcie memy Przeklęty schemat reprezentacji Polski na Euro i mundialach wygląda tak: najpierw mecz otwarcia (1:2 z Holandią), następnie mecz o wszystko (1:3 z Austrią), a na pożegnanie mecz o honor (zagramy go z Francją 25 czerwca, czyli już dzisiaj). Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już 21 czerwca, czyli po tygodniu! Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami. 📢 Horoskop codzienny na wtorek 25 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 25 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 25.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Tak było na Dniach Praszki. Na scenie De Mono i Patrycja Markowska. Gwiazdy były zachwycone po koncercie Trzy dni koncertów i zabawy. Na scenie gwiazdy: Mateusz Gędek, Dalia Plewa-Sneka, De Mono oraz Patrycja Markowska. Tak wyglądały tegoroczne Dni Praszki. Zobaczcie zdjęcia z koncertów. 📢 Rozpoczęły się wakacje. Nie uwierzycie, co uczniowie z Kluczborka zrobili z nauczycielami po rozdaniu świadectw! 21 czerwca, w pierwszy dzień lata, uczniowie odebrali świadectwa szkolne i rozpoczęli wakacje. Uczniowie Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku przed wyjściem ze szkoły zrobili coś jeszcze: zwariowaną sesję fotograficzną ze swoimi uczniami! Zobaczcie zdjęcia z tej sesji.

📢 Biała nutria zamieszkała nad zalewem kluczborskim. Albinos nie boi się ludzi Biała nutria niespodziewanie stała się nową atrakcją nad zalewem kluczborskim. Ale jej obecność nie powinna cieszyć. Jest to bowiem gatunek inwazyjny, który może zagrozić rodzimej faunie.

📢 Coraz więcej ruchów kadrowych w klubach siatkarskich. Oto zmiany, jakie nastąpiły w ZAKSIE, Stali, Uni i Mickiewiczu Powoli klarują się składy na sezon 2024/2025 w czołowych klubach siatkarskich na Opolszczyźnie, czyli ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, PSG Stali Nysa, Uni Opole i Mickiewiczu Kluczbork. W niektórych dojdzie do znaczących zmian. 📢 Rowerkowe wyścigi dla dzieci w Nysie. W tych zawodach wszyscy wygrali Ponad 100 dzieci wzięła udział w sobotnich (22 czerwca) zawodach rowerkowych zorganizowanych przez redakcję „nto" przy Hali Nysa. Dla wielu z młodych rowerzystów była to okazja do zdobycia pierwszego medalu i pierwszego stanięcia na podium. To była wielka rywalizacja i niezapomniana przygoda. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Mozartmania w Opolu. Tłumy ludzi słuchały w ogrodzie franciszkanów muzyki Mozarta „Requiem", „Czarodziejski flet" i „Wesele Figara" zabrzmiały w ogrodach klasztoru franciszkanów w Opolu magicznie. Frekwencja zaskoczyła organizatorów, ale jednocześnie zachęciła do powtórzenia Mozartmanii, i to jeszcze w tym roku.

📢 Zmysłowa Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Chętnie podkreśla swoją figurę i odsłania ciało. Zobacz koniecznie! Uwodzicielska Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Młoda przedstawicielka świata showbiznesu bardzo chętnie odsłania ciało i podkreśla swoją figurę. Na niejednej fotografii, zamieszczonej przez nią na przykład na Instagramie widać, że aktorka pozuje w bikini, bieliźnie lub nieskromnych kreacjach. Jej urodę, sylwetkę oraz niebanalne stroje komentuje wielu użytkowników sieci. Na Instagramie celebrytkę obserwuje aktualnie ponad dwa miliony internautów. Zobacz koniecznie zdjęcia młodej artystki!

📢 Tak zdaniem sztucznej inteligencji będzie wyglądać Opole za kilkaset lat. Myślicie, że się sprawdzi Właśnie tak za kilka wieków lat ma wyglądać Opole. To opinia sztucznej inteligencji. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś przerażającego, a jednocześnie zachwycającego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się spełnić?

📢 Znani mieszkańcy Olesna i okolic zrobili imponujące kariery. Wśród nich są piłkarze, milionerzy i i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które wybiły się i zrobiły kariery. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Poznacie ich w naszej galerii. 📢 Tajne kody do twojego telefonu. Oto TOP 15 najlepszych tricków. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie.

📢 Najmłodsze miasta na Opolszczyźnie. Mieszkacie w którymś z nich? 1 stycznia przybyło nowe Ostatnie miasto na mapie województwa opolskiego pojawiło się zupełnie niedawno, bo 1 stycznia 2024 r. To Strzeleczki w powiecie krapkowickim. Ale jakie miasta, oprócz nich, są najmłodsze? Sprawdźcie naszą listę 9 z nich. 📢 Horoskop tygodniowy 24-30 czerwca 2024. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP tygodniowy 24-30 czerwca 2024. Lwy będą przyciągać do siebie nowe osoby, Koziorożce udowodnią swoją siłę a Wagi po prostu będą cieszyć się życiem.

📢 Czym żyli kiedyś Opolanie? O tym pisano prasie 100 lat temu! „rzecz bardzo dziwna, że policya nie jest w stanie wyśledzić bandytów” Wiadomości sprzed 100 lat niewiele różniły się od dzisiejszych. Rządziły strzelaniny, wypadki, napady i polityka. Dzięki portalowi internetowemu, który w 2020 r. został uruchomiony przez Instytut Śląski, znaleźć możemy wiadomości z praktycznie każdej miejscowości naszego regionu. Obecnie baza danych liczy dziewięć tytułów prasowych, ponad 6 tys. stron i ponad 30 tys. wycinków z archiwalnych gazet.

📢 To jedno z bardziej tajemniczych miejsc Opolszczyzny. Folwark Waldhof na zboczu Góry św. Anny Na stoku Góry św. Anny, w okolicy Żyrowej, znajdują się niezwykle malownicze ruiny folwarku Waldhof (Leśnik). Kompleks owiany jest tajemnicą. Niewiele wiadomo o jego przedwojennej historii.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Rozstrzygnięto przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o trasę Kluczbork - Byczyna - Kępno 23-kilometrowy odcinek pomiędzy Siemianicami (w województwie wielkopolskim) do Gotartowa koło Kluczborka ma być gotowy już za cztery lata. Jego budowa pochłonie ponad pół miliarda złotych. 📢 Takie domy można trafić na komorniczych licytacjach. Każdy znajdzie coś dla siebie. 20.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 20.06.2024 r.

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 przygotowują się do finału. Sfotografowały się w strojach kąpielowych. Oto efekty sesji Już 5 lipca rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki. Kandydatki przygotowują się do finału. Zobaczcie, jak wypadły w sesji fotograficznej w strojach kąpielowych.

📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 20.06.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów Muzeum Motoryzacji w Oławie otwarte! W środę (19 czerwca) pierwsi goście przekroczyli progi Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To niesamowite miejsce z imponującą kolekcją samochodów, motocykli i przedmiotów z PRL-u. Na pierwszych gościach ogromne wrażenie zrobiła jakość wystawy i jej skala oraz to jak odzwierciedla pasję założyciela – Tomasza Jurczaka. 📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy.

📢 W tym pałacu na Opolszczyźnie mieszkał hrabia. Zasłynął jako budowniczy, ale jego ród otacza też ciemna legenda Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc mówią, że po wejściu do tego pałacu słyszeli często dźwięki fortepianu. Kiedy wchodzili do salonu na piętrze, widzieli stojący tam fortepian i cień znikający za drzwiami z łuszczącą się futryną. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy.

📢 Tragedia nad Młynówką w Opolu. Nie żyje 30-latek. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi opolska policja pod nadzorem prokuratury.

📢 Ruszyła budowa marketu Aldi w Strzelcach Opolskich. Ruiny po byłych hurtowniach znikną z miejskiego krajobrazu Inwestycja powstaje w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, w miejscu gdzie znajdowały się pustostany po dawnych hurtowniach. Prace wyburzeniowe już trwają. W tym miejscu stanie Aldi. 📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie. 📢 Nowy stadion Odry Opole już prawie gotowy. A kiedy w Opolu będzie aquapark? Już niedługo! Zobacz, jak będzie wyglądać Zaraz jak tylko zakończy się budowa nowego stadionu miejskiego w Opolu, rozpocznie się kolejna wielka opolska inwestycja - budowa aquaparku. 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać kompleks basenów w Opolu. Jego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Horoskop tygodniowy 17-23 czerwca 2024. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP tygodniowy 17-23 czerwca. Skorpiony wreszcie odetchną, Byki wyjdą z lekkiej depresji a Strzelce muszą uważać na podstępne gry. Oto horoskop na najbliższe dni.

📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu. 📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi jest już prawie gotowy. Wiemy, kiedy zostanie otwarty Nowiutka pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i wodnym placem zabaw powstaje w Oleśnie. Prace budowlane toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na wakacje. Basen jest już prawie gotowy. Zobaczcie, jak prezentuje się z lotu ptaka.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze