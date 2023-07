Prasówka 27.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmina Strzelce Opolskie chce sama wybudować obwodnicę wartą 250 mln zł. Samorząd zawnioskował o dotację z "Polskiego Ładu"”?

Prasówka 27.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gmina Strzelce Opolskie chce sama wybudować obwodnicę wartą 250 mln zł. Samorząd zawnioskował o dotację z "Polskiego Ładu" Gmina Strzelce Opolskie złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję o wartości 250 mln zł. Samorząd planuje na własną rękę wybudować obwodnicę dla miasta.

Prasówka 27.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak się bawią Polacy na all inclusive. Oczekiwania a rzeczywistość. Śmieszne zdjęcia i memy o wakacyjnych wyjazdach 27.07.2023 Ruszył sezon urlopowy. Polacy będą wypoczywać w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 27.07.2023.

📢 Horoskop na sierpień 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 27.07.2023.

📢 To jest największy hit internetu. Najlepsze odezwy z klatek schodowych i memy o sąsiadach 27.07.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 27.07.2023. 📢 Ciężarówka z chemikaliami zjechała z drogi na pobocze. Strażacy przepompowują groźną substancję. Do zdarzenia doszło na DK40 Do zdarzenia doszło na DK nr 40 na wysokości Ujazdu (jest to część obwodnicy Kędzierzyna-Koźla). Krajówka w tym miejscu jest całkowicie zablokowana.

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [27.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Śnięte ryby na Odrze w Chałupkach. "Stawiamy zaporę i wyławiamy śnięte ryby, które spływają do Polski od strony czeskiej" Wszystkie służby są w maksymalnie zmobilizowane do działań - poinformował w środę 26 lipca wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który udał się do Chałupek w powiecie raciborskim, gdzie na rzece Odrze odnotowano śnięte ryby. Jak z kolei przekazały Wody Polskie, źródło śnięcia ryb nie znajduje się w Polsce. Te Odrą napływają bezpośrednio z terenu Czech. Na rzece postawiono już zaporę, by wyłowić śnięte ryby. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo!

📢 Opolskie Klondike. Złoto mamy pod nogami, ale służy głównie jako turystyczna atrakcja regionu Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. 📢 Mieszkańcy Sieroniowic w gminie Ujazd zyskali dojazd do węzła autostradowego. Teraz mają bliżej do pracy Jezdnia połączyła wieś z węzłem autostradowym na drodze krajowej nr 88. Mieszkańcy wsi w gminie Ujazd zyskali jednocześnie bezpośredni dojazd do strefy gospodarczej. 📢 Gadżety z PRL-u, które były w każdej kuchni. Zobacz, czym się posługiwały gospodynie domowe w latach 80. W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Krecik, Pat i Mat oraz skoda na śmiesznych obrazkach. Tak Polacy żartują ze swoich południowych sąsiadów. Zobaczcie czeskie memy Czeskie memy to fenomen internetu. To, że śmieszą Czechów, wydaje się naturalne. Ale równie mocno bawią one Polaków. Nie tylko z powodu specyficznego brzmienia języka. Czeskie memy służą też bowiem komentowaniu bieżących wydarzeń i otaczającej rzeczywistości, zarówno w Polsce, jak i u naszych południowych sąsiadów. 📢 Komornicy sprzedają domy: z basenami i stawami, parterowe lub piętrowe, kamienice, posiadłości a nawet pałace. Oferty z 26.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 26.07.2023 r.

📢 Wakacje 2023 MEMY. Polacy Januszami plaż. Tego nie da się odzobaczyć Niektóre sposoby na upały wyglądają śmiesznie, ale skoro działają, to może warto je zastosować. Zobaczcie też jak Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć! 📢 MEMY są jak grzyby: codziennie nowy wysyp. Zobaczcie najśmieszniejsze memy w sieci o grzybach i grzybiarzach! Uśmiejecie się do łez Sezon grzybowy już powoli się rozpoczyna! Wkrótce lasy będą pełne dorodnych okazów. To doskonały czas, aby przypomnieć sobie kilka "grzybowych" anegdot. Specjalnie dla Was zebraliśmy najlepsze MEMY w internecie! Przygotujcie się do sezonu i zafundujcie sobie mocną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak o grzybach, grzybobraniu i grzybiarzach żartują sobie internauci!

📢 To są najgorsi szefowie. Zarabiają krocie a pracowników mają w nosie. Najlepsze memy o wyzysku w pracy i lenistwie pracowników 27.07.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 27.07.2023.

📢 Makabryczne odkrycie na osiedlu w Opolu. Znaleziono zwłoki małżeństwa. Prokuratura wyjaśnia, co się wydarzyło. Są już pierwsze ustalenia W poniedziałek 25 lipca w mieszkaniu przy ulicy Chmielowickiej w Opolu na Osiedlu Wodna Nuta ujawnione zostały zwłoki dwóch osób. To kobieta i mężczyzna. Oboje mieli po 32 lata.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów Trzynasta Emerytura w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek. Niektórzy mogą liczyć jednak na zwroty tej kwoty - w naszej galerii zobacz tabelę wyliczeń zwrotu podatku z "trzynastki". 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Niepokojące informacje o stanie zdrowia biskupa Andrzeja Czai. "Pojawiły się nieprzewidziane trudności" Po udanej operacji spodziewaliśmy się w miarę szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Niestety, pojawiły się nieprzewidziane trudności i stan biskupa jest nadal poważny, ale stabilny - przekazali biskupi pomocnicy Rudolf Pierskała i Waldemar Musioł. 📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 26.07.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Oto piękna i atrakcyjna Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów! Piękna Julia Wieniawa zachwyca swoich fanów na bardzo odważnych zdjęciach w skąpych strojach! Zdjęcia udostępnione przez piosenkarkę w sieci rozpalają internautów! 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 26.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 26.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Mieszkania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstaną w Prudniku. Sprawdzamy wady i zalety tego programu Samorządowo – rządowa spółka SIM Opolskie Południe szuka lokatorów do mieszkań, które będzie budować z rządową pomocą w kilku miastach Opolszczyzny. W Prudniku, gdzie także ma powstać blok SIM, rok temu miejscowy TBS nie znalazł chętnych, aby rozpocząć budowę swojego bloku.

📢 9 najbrzydszych miejsc na Śląsku według sztucznej inteligencji. Nie możemy uwierzyć. Skandal? Oceńcie sami! Sztuczna inteligencja wytypowała najbrzydsze miejsca na Śląsku. Wśród nich znalazło się między innymi zabytkowe osiedle w Katowicach i zmodernizowany szyb kopalniany w Zabrzu... Całość zestawienia budzi nawet w nas skrajne emocje. Koniecznie zobaczcie wszystkie najmniej urodziwe miejsca w regionie, które wskazała AI. Skandal? Odpowiedzcie sami! 📢 300 plus w województwie opolskim. Do ZUS wpłynęło już 35 tysięcy wniosków o wyprawkę Już prawie 35 tysięcy wniosków o 300 zł w ramach programu "Dobry Start" złożyli rodzice i opiekunowie z województwa opolskiego. Nabór wniosków rozpoczął się na początku lipca i potrwa do końca listopada. O pieniądze zainteresowani mogą aplikować wyłącznie drogą elektroniczną. ZUS przekaże świadczenie tylko na rachunek bankowy.

📢 Pierwsza droga ekspresowa na Opolszczyźnie już otwarta. Prezentuje się imponująco Od poniedziałku 24 lipca kierowcy mogą już jeździć nowo wybudowaną obwodnicą Olesna, która stanowi fragment drogi ekspresowej S11 łączącej Śląsk z Wybrzeżem. Jej budowa trwała ok. 2 lata i kosztowała 800 mln zł. 📢 Kolejne potrącenie rowerzystki na zjeździe z ronda pod estakadą w kierunku ul. Budowlanych. To czarny punkt na mapie Opola W poniedziałek (24 lipca) po godz. 14.30 samochód osobowy potrącił rowerzystkę na zjeździe z ronda pod estakadą w kierunku ul. Budowlanych. Do zdarzenia doszło na wysokości JRG 2 Państwowej Straży Pożarnej. 📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku znajdą miłość w sierpniu. Horoskop miłosny dla wszystkich 25.07.2023 HOROSKOP miłosny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 25.07.2023. 📢 Pożar stodoły w Grodkowie. W akcji osiem zastępów straży pożarnych. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia Po przyjeździe pierwszych zastępów straży pożarnych cała stodoła była już objęta ogniem. Pożar ugaszono. Trwa szacowanie strat, natomiast strażacy i policyjni dochodzeniowcy ustalać będą przyczyny zdarzenia.

📢 Najlepsze ogłoszenia o pracę jakie znajdziesz w sieci. Kiedy oczekiwania mocno rozjeżdżają się w rzeczywistością Rzeźnika "na gwałt" i murarza-alkoholika od zaraz zatrudnię. Niektóre ogłoszenia o pracę mogą rozbawić do łez. Inne załamują, biorąc pod uwagę wymagania pracodawców. Praca to wdzięczny temat do memów w których internauci komentują śmieszno-gorzką rzeczywistość. 25.07.2023.

📢 Stara szafa stała się ich trumną. Ludzie do dziś przynoszą kwiaty na nietypowy grób w Kędzierzynie-Koźlu Zginęli, bo sprzeciwili się plądrowaniu okolicznych domów. Z powodu braku trumny, ich ciała złożono do starej szafy, którą potem zakopano w ziemi. Do dziś mieszkańcy osiedla Żabieniec odwiedzają tę mogiłę. 📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma przyjąć pierwszych klientów po wakacjach. Znamy więcej szczegółów inwestycji 24.07.2023 Serwis konferencje.pl pisze o planowanym otwarciu w trzecim kwartale 2023 r. Internauci szeroko komentują oczekiwane wydarzenie. Bardzo podobają im się także wnętrza hotelu. 24.07.2023.

📢 Jarmark Jakubowy w Nysie. Zbierano pieniądze na remont nyskich zabytków Nyska fundacja ratowania zabytków, która funkcjonuje już od ponad 20 lat, po raz kolejny zaprosiła mieszkańców i turystów na coroczny jarmark w dniu odpustu w bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki. Dochody z jarmarku pomagają w konserwacji zabytków nyskiej bazyliki.

📢 Piknik Rodzinny 800 Plus w Opolu. Zjednoczona Prawica promuje swój program wsparcia dla rodzin Kilka tysięcy osób bawiło się w Opolu na rodzinnym pikniku, zorganizowanym dla promowania społecznego programu Rodzina 800 Plus. Wśród widzów najwięcej było rodzin z dziećmi. 📢 Memy o Fernando Santosie. Życie selekcjonera reprezentacji Polski to nie jest bułka z masłem Była 1/8 finału Mistrzostw Świata, ale teraz miała być lepsza gra reprezentacji, więc PZPN zatrudnił trenera Fernando Santosa. Tymczasem wyniki są takie sobie, gra słaba a na dodatek pojawiły się informacje, że selekcjoner kadry może uciec do Arabii Saudyjskiej. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice.

📢 Tak mieszka Cezary Pazura z rodziną. Luksusowa posiadłość celebrytów z basenem i plażą została wystawiona na sprzedaż. Cena zwala z nóg Edyta i Cezary Pazurowie mogą się pochwalić nie tylko domem w Wilanowie, ale też luksusową posiadłością w sercu Warmii. W komfortowym domu z basenem i prywatną plażą często odpoczywali z dziećmi, gdy tylko obowiązki zawodowe im na to pozwalały. Wyjątkowa nieruchomość Edyty i Czarka Pazurów została właśnie wystawiona na sprzedaż. Zobacz, jak wyglądają przytulne wnętrza domu i ogród celebrytów za ponad 6 milionów złotych.

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie czy wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Piękna Paulina Krupińska w bikini na desce! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 22.07.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Dorastałeś latach 80. i 90.? Pamiętasz klątwę Millenium? Przygotowaliśmy dla Ciebie sentymentalną podróż do przeszłości! ZDJĘCIA Dla wielu Polaków, którzy dorastali w latach 80. i 90., te czasy wywołują mieszane uczucia. Z jednej strony były to lata braku wielu podstawowych dóbr i ograniczeń wolnościowych, z drugiej strony jednak wciąż tęsknimy za pewnymi aspektami tamtego okresu, takimi jak poczucie większej wspólnoty, prostota życia czy brak presji konsumpcyjnej. Młodzież tamtych czasów z reguły miała mniej dostępnych rozrywek, ale potrafiła spędzać czas w inny sposób, np. na podwórku czy w klubach osiedlowych, a nie przed ekranem komputera. Wiele osób nieustannie czuje nostalgię i tęsknotę za pewnymi kultowymi zjawiskami, takimi jak wystrój wnętrz, przedmioty oraz popularne programy telewizyjne czy filmy, które dzisiaj uważane są za klasyki. Dorastałeś w latach 80. i 90.? Ta sentymentalna podróż jest dla Ciebie!

📢 Za nami kolejne mecze kontrolne. Oto ostatnie rezultaty [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. W naszym zestawieniu znajdziecie wyniki rozegranych już spotkań testowych oraz plany, jakie poszczególne kluby mają na najbliższe dni. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness.

📢 Zmiany w parafiach diecezji opolskiej. Tutaj będą nowi księża. Sylwetki nowych absolwentów seminarium Przedstawiamy sylwetki ośmiu neoprezbiterów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostali wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

