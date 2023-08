Prasówka 27.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzisiaj mszę święte w opolskich parafiach odprawią nowi proboszczowie, wikariusze i rezydenci. Oto pełna lista zmian w diecezji opolskiej”?

Prasówka 27.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dzisiaj mszę święte w opolskich parafiach odprawią nowi proboszczowie, wikariusze i rezydenci. Oto pełna lista zmian w diecezji opolskiej 27 sierpnia to pierwsza niedziela, kiedy msze święta w wielu parafiach odprawią nowi proboszczowie oraz wikariusze. Jest również spora grupa księży udających się na emeryturę. Wiemy także, gdzie trafią neoprezbiterzy, kto podejmie studia specjalistyczne, a także jakie zmiany personalne będą w instytucjach diecezji opolskiej. Tegoroczna lista zmian personalnych wśród kapłanów w 2023 roku znajdziecie w naszej galerii.

📢 Mężczyzna onanizował się nad Odrą we Wrocławiu i zapraszał kobiety na darmowy seks oralny. Na miejsce wezwano policję Do kuriozalnej sytuacji doszło w czwartek (24 sierpnia) nad Odrą w pobliżu ulicy Wejherowskiej we Wrocławiu. Nagi mężczyzna onanizował się między drzewami i zapraszał kobiety na seks oralny. Jak informuje nas Czytelniczka, miał on dokładnie przemyślany plan, aby zrobić "show".

📢 To jest impreza WomanGo! Oto najpiękniejsze kobiety w Opolu. Tak bawiły się panie na parkiecie w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu zabawa trwa do białego rana. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Zobaczcie olśniewające dziewczyny i najlepsze imprezy w Mango Clubie.

Prasówka 27.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [27.08.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Zabytkowe samochody na promenadzie w Częstochowie. Kiedyś to były fury! ZDJĘCIA Kilkadziesiąt załóg z różnych zakątków Polski zaprezentowało w sobotę, 26 sierpnia, swoje pojazdy z minionej epoki. Klasyki mogliśmy oglądać na promenadzie im. Czesława Niemena w Częstochowie w ramach trwających właśnie 31. Dni Częstochowy. Załogi w charakterystycznych strojach z różnych epok zdradzały również "smaczki" na temat poszczególnych modeli. 📢 Męskie Granie w Żywcu 2023. Kultowa impreza w amfiteatrze "Pod Grojcem". Tak bawiliście się w piątek. ZDJĘCIA Działo się! I to nie tylko na żywieckich drogach... Kultowe już Męskie Granie zawitało na finałowe dwa dni do amfiteatru „Pod Grojcem”. W piątek, 25 sierpnia, na głównej scenie wystąpili m.in. bracia Kacperczyk, Maria Peszek, Mery Spolsky czy Brodka. Zdjęcia z Męskiego Grania 2023 w Żywcu znajdziecie w naszej galerii.

📢 Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 10-letnie auta osobowe, które mają najmniej usterek. Samochody najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Zabójstwo w Głuchołazach. Młody mężczyzna został pchnięty podczas awantury rodzinnej Do tragedii rodzinnej doszło w piątek (25 sierpnia) w jednym z mieszkań w Głuchołazach. Młody mężczyzna nie żyje. O zabójstwo podejrzewany jest jego brat. 📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Horoskop dzienny na jutro (27.08, niedzielę). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się zdarzyć w niedzielę 27.08.2023. Czy Cię to ucieszy? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 27.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Strażacy znów gasili pożar dworca kolejowego w Głubczycach. Druhowie z OSP dostrzegli dym Strażacy znów musieli interweniować w budynku dworca kolejowego w Głubczycach. Dzięki czujności druhów OSP z Lisięcic na pogorzelisku dostrzeżono dym. 📢 Utrudnienia na zjeździe z A1 na S1 w Pyrzowicach. Na drodze spłonął autobus Na autostradzie A1 na zjeździe na S1 Pyrzowice droga jest zablokowana. Ok godz. 17 w sobotę 26 sierpnia doszło do pożaru autobusu. Na miejscu policjanci i Straż Pożarna przeprowadzają czynności. Nie wiadomo do kiedy potrwają utrudnienia w ruchu. 📢 Zakończenie Wakacji z NTO nad Jeziorem Średnim w Turawie. Podczas wakacji nasza redakcja odwiedziła najpopularniejsze opolskie kąpieliska Ostatni weekend wakacji nad Jeziorem Średnim w Turawie był pełen aktywności, radości i kreatywności. To tam zakończyliśmy naszą akcję "Wakacje z NTO", która przez cały sierpień przyciągała dzieci i rodziny z całego regionu. Był czas na świetną zabawę, ale też na działania edukacyjne, które zwracały uwagę na bezpieczeństwo nad wodą.

📢 Alert pogodowy. 26 sierpnia na Opolszczyźnie mogą wystąpić burze z silnymi ulewami Ostrzeżenie dotyczy 9 powiatów na terenie województwa opolskiego. Wróciły upały, a nad Opolszczyzną będą przetaczać się dzisiaj burze z gradem. 📢 Tragedia w Opolu. 23-letni mężczyzna utonął na kąpielisku Malina 23-letni mężczyzna kąpał się na niestrzeżonym kąpielisku Malina w Opolu. Dwóch innych mężczyzn korzystających z kąpieliska natknęło się na jego ciało tuż przed 12:00. Próby reanimacji nie dały niestety rezultatu. 📢 Gwara śląska. Czy odgadniecie, co oznaczają słowa takie jak papelki, ciciki i szłapki? Hanysy dadzą radę, a Wy? Sprawdźcie! Gwara śląska jest istotnym aspektem kultury i dziedzictwa Śląska. Choć polski jest głównym językiem urzędowym i nauczania w regionie, gwara nadal odgrywa ważną rolę w codziennym życiu i komunikacji lokalnej społeczności. Przenosi ona tradycje, historię i ducha Ślązaków, budując więzi międzyludzkie i wzmacniając poczucie przynależności do tego pięknego regionu. Kultywując to dziedzictwo kulturowe, zapraszamy Was do sprawdzenia jak dobrze znacie słowa po śląsku. Gotowi? Trzymamy kciuki!

📢 Wypadek na A4. Droga zablokowana, interweniują służby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Sobotni poranek przynosi kolejne dramatyczne wieści z dróg w województwie śląskim. Kilka minut przed godziną 11 doszło do poważnego wypadku na autostradzie A4 na wysokości Imielina. Droga w kierunku Krakowa jest zablokowana, na miejscu pracują służby ratunkowe. 📢 Jasna Góra: uroczysta msza święta z okazji święta Matki Bożej Częstochowskiej Z udziałem tysięcy wiernych, przybyłych głównie w pielgrzymkach pieszych, na Jasnej Górze odbyły się uroczystości odpustowe z okazji święta Matki Boskiej Częstochowskiej. Msza święta celebrowana przez polskich biskupów pod przewodnictwem prymasa Polski abp Wojciecha Polaka odprawiona została o godz. 11.00 na szczycie. 📢 Runmageddon 2023 Wrocław Rolantowice. Od poranka zawodnicy rywalizują na wyczerpującej trasie Sobota oraz niedziela w Rolantowicach na Dolnym Śląsku upływają pod znakiem zmagań na piekielnie wymagające trasie Runmageddonu. Pierwsi zawodnicy ruszyli już po godzinie 7. Kolejni wciąż są na trasie. Kliknij w zdjęcie i zobacz całą galerię.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 26.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Zapraszamy nad Jezioro Średnie na spotkanie wakacyjne z „nto”! Zabawa jest świetna Zapraszamy w piękną słoneczną sobotę (26 sierpnia) wszystkich na plażę nad Jeziorem Średnim w Turawie. Na gości czeka tutaj gminna plaża, boisko, plac zabaw oraz zaplecze gastronomiczne.

📢 Kamieniec to wieś widmo na Opolszczyznie. Ludzie boją się tutaj mieszkać. Włamał się i trzy dni mieszkał w moim domu! Kamieniec to niezwykły śródleśny przysiółek w rezerwacie przyrody. Kiedyś mieszkało tutaj 300 osób, a dzisiaj na co dzień nie mieszka tutaj nikt. Stojące tutaj stare domy mają jednak właścicieli, którzy boją się wielbicieli urbexu oraz złodziei, którzy niestety również odwiedzają Kamieniec. 📢 Międzynarodowy Dzień Psa. mamy NAJLEPSZE MEMY o psach. Ukochane zwierzaki są wdzięcznym tematem do żartów. Ale beka! Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji porcja dobrych memów o naszych czworonogach - tym razem psach. Kto ma psa, ten wie, że czasem zapewniają powody do śmiechu. Ich przyzwyczajeń czasem nie da się zrozumieć. Zobaczcie najlepsze memy o psach, które stworzyli internauci.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Dzień Kota 2023: Najśmieszniejsze memy o kotach 17 lutego w dniu ich święta. Jak nie kochać tych czworonogów? Uśmiechnijcie się! Najśmieszniejsze memy o kotach. W piątek 17 lutego obchodzony jest Dzień Kota. Zobaczcie najśmieszniejsze żarty o kotach. Jak nie kochać tych czworonogów? Czasem nasz podrapią, czasem zignorują, ale każdy właściciel zabiega o ich względy, bo trudno jest ich nie kochać. Zobaczcie najlepsze memy o kotach i uśmiechnijcie się!

📢 Na drodze krajowej nr 11 w Kostowie wywrócił się tir, a z niego wysypały się tony pomidorów! Trwa przeładunek Kierowca ciężarówki z niewiadomej przyczyny zjechał z drogi krajowej nr 11. Tir wywrócił się i teraz z naczepy trzeba przepakować przewożony towar, czyli tony pomidorów! Trzeba przeładunek, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu na krajowej „jedenastce”. 📢 Osoby o tych znakach zodiaku często mogą cieszyć się długowiecznością. Oni żyją najdłużej! Te znaki zodiaku żyją najdłużej Według astrologów nasz znak zodiaku może mieć ogromny wpływ nie tylko na nasz charakter, czy sposób bycia, ale może również wpływać na długość naszego życia! Które znaki zodiaku żyją najdłużej? Sprawdź! 📢 Zarobki w policji 2023. Poznaj dokładne stawki dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Na jakie stawki mogą liczyć młodzi funkcjonariusze, a co z osobami, które pełnią funkcje kierownicze? Jak się okazuje, te dane są jawne i błyskawicznie możemy się dowiedzieć ile zarabia się na poszczególnych etapach policyjnej kariery. Po szczegółowe informacje - kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii. Pod każdym ze zdjęć szczegółowo opisano wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach.

📢 Przetarg na rozbudowę obwodnicy północnej Opola. Będą trzy trzy duże inwestycje na opolskiej obwodnicy Rozpoczął się przetarg na trzy duże inwestycje na obwodnicy północnej Opola. Drogowe obejście miasta zostanie rozbudowane w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu-Wrzoskach.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 26.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Niedziele handlowe 2023. Czy 27 sierpnia to niedziela handlowa. Zostały już w tym roku tylko trzy niedziele, kiedy sklepy będą otwarte Z powodu stopniowego ograniczania handlu w niedzielę i święta w całym 2023 roku będzie już zaledwie 7 niedziel handlowych. Do końca roku zostały już tylko trzy takie niedziele, kiedy sklepy będą otwarte. Zobaczcie dat niedziel handlowych w tym roku.

📢 Najpiękniejsze zdjęcia Tatr, jakich jeszcze nie widzieliście. Te górskie widoki są niesamowite i zapierają dech w piersiach! 26.08.2023 Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Żyją jak w więzieniach, chociaż wydali majątki na mieszkania. Oto największe współczesne absurdy budowlane 26.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 26.08.2023. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 26 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 26 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 26.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Zobaczcie najpiękniejsze rasy psów! Te czworonogi są uważane za najbardziej zachwycające. Jaki byłby Wasz ranking? GALERIA Nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zwierzęta te wnoszą wiele dobrego w nasze życie, potrafią być wsparciem i poprawiają humor. W naszym rankingu znajdziecie najpiękniejsze rasy psów. Pamiętajcie jednak, że przy adopcji lub kupnie szczeniaka nie liczy się tylko wygląd, ale także charakter psiaka, który powinien być w miarę możliwości dopasowany do waszego, tak, byście mogli się "dogadać"!

📢 Bitwa pod Byczyną była ważniejsza od słynnej bitwy pod Wiedniem 24 stycznia 1588 roku na polach pod murami miejskimi stoczono bitwę pod Byczyną. Ta krwawa potyczka Habsburgów z Janem Zamoyskim określiła na następne kilkaset lat losy Polski. 📢 Śmiertelny wypadek na granicy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Bus zderzył się z ciężarówką Do śmiertelnego wypadku z udziałem osobowego busa i ciężarówki doszło na drodze nr 403, niemal dokładnie na styku woj. dolnośląskiego i opolskiego. Wypadek miał miejsce ok. godz. 21.30 w piątek, 25 sierpnia.

📢 Piłkarze ręczni Gwardii Opole zaprezentowali się kibicom w Stegu Arenie na kilka dni przed startem sezonu Gwardia Opole przywitała się na dobre ze swoimi sympatykami na niespełna tydzień przed startem rozgrywek Orlen Superligi. Klubowa prezentacja, która odbyła się w Stegu Arenie, składała się nie tylko z przedstawienia zawodników oraz sztabu szkoleniowego, ale także z niezwykłego meczu czy występów artystycznych.

📢 Memy o upałach i kapryśnej pogodzie. Tak radzą sobie z nią Polacy Z nieba leje się żar, temperatury przekraczają 30 stopni. Polacy szukają ochłody na różne sposoby. Internauci mają poczucie humoru i wszystko komentują po swojemu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia i obrazki. 26.08.2023. 📢 Tajne miasto ukryte pod ziemią. Przed laty zbudowano tu kilometry chodników i tuneli 26.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 26.08.2023.

📢 Horoskop na jesień 2023 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 26.08.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 26.08.2023.

📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z jest marzeniem — SI pokazała bohaterów słynnego anime w realistycznym wydaniu. Wyglądają znakomicie Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto. 📢 Mało znane miejsca w Śląskiem. 7 miejscówek, o których nie miałeś pojęcia, a robią niesamowite wrażenie! Województwo śląskie, choć znane przede wszystkim ze swojego przemysłowego dziedzictwa i tętniących życiem miast, skrywa również wiele mało znanych, lecz zachwycających zakątków. Każdy z nas zna już Muzeum Śląskie, Jasną Górę, Pustynie Błędowską czy pałac w Pszczynie, jednak wciąż istnieją miejsca przyciągające mniej osób, choć podobnie zachwycają i wywołują wrażenie. To właśnie te ukryte perły regionu, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Każda z nich kryje w sobie niezwykłą historię, naturalne piękno, oryginalność. Poznajcie 7 mniej znanych miejsc w regionie.

📢 Kradzież w Głogówku. 49-latek miał w domu amfetaminę, marihuanę, a do tego skradziony silnik Dwóch mężczyzn w wieku 19 i 49 lat wpadło na kradzieży. Kiedy policjanci zatrzymali ich i przeszukali ich mieszkanie, okazało się, że oprócz skradzionych rzeczy znaleźli też narkotyki. 📢 Konflikt w koalicji Trzeciej Drogi na Opolszczyźnie. Lider listy Szymona Hołowni nie chciał na konferencji prasowej polityków PSL Piątkowa konferencja prasowa Trzeciej Drogi nie tylko zaskoczyła dziennikarzy, ale wywołała także burzę we wnętrzu koalicji. Choć miała to być wspólna konferencja dwóch koalicyjnych partii, to lider listy z ramienia Polski 2050 Adam Gomoła stanął przed kamerami jedynie w otoczeniu swoich kolegów z partii, wprawiając w zakłopotanie swoich sojuszników z PSL.

📢 Banki próbują wykorzystać inflację, by nie stracić na sporach z frankowiczami. Co na to polskie sądy? Będziecie zaskoczeni Gdy po wyrokach TSUE wydawało się, że konflikt banki–frankowicze jest rozstrzygnięty na korzyść kredytobiorców, to z pomocą przychodzi inflacja. Niektórzy bankowcy postanowili przekonać sądy, że pieniądze, jakie kiedyś pożyczyli na zakup nieruchomości, mają obecnie inną wartość i domagają się waloryzacji przekazanej kwoty, jeśli umowa kredytowa zostanie unieważniona. Okazuje się, że mają na to duże szanse. Przynajmniej na razie. Eksperci zastanawiają się jednak, czy strategia banków nie przyniesie im jednak jeszcze większych problemów niż korzyści? Każdy kij ma przecież dwa końce.

📢 Za mundurem panny sznurem. Dlatego piękna Agnieszka wybrała Kamila, policjanta drogówki z Nysy Kamil, policjant z wydziału ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie wziął ślub właśnie w policyjnym mundurze. Jego wybranką została piękna Agnieszka. 📢 W nocy płonął dworzec kolejowy w Głubczycach. Sprawę bada policja. Jest deklaracja odbudowy budynku W czwartek (24 sierpnia) wybuchł pożar w zrujnowanym budynku dworca kolejowego w Głubczycach. Z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na miejsce wezwani zostali ratownicy-poszukiwacze z Brzegu i Jastrzębia Zdroju. Sprawę bada policja. 📢 Opuszczona fabryka na Śląsku jest nawiedzona? Miejscowi mówią o dziwnych dźwiękach i duchach! Weszliśmy tam z aparatem. ZDJĘCIA W samym sercu jednego z miast na Śląsku stoi opuszczona fabryka, której historia owiana jest mrocznymi opowieściami. W jej wnętrzach wciąż można natknąć się na artefakty pracowników. Okoliczni mieszkańcy z zapartym tchem opowiadali o niezwykłych zjawiskach, które widzieli na terenie dawniej hali. Ponoć budynek fabryki nawiedzany jest przez duchy... Kto odważyłby się do niej wejść?

📢 Horoskop dzienny na piątek 25 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 25 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 25.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Rusza impreza dla prawdziwych smakoszy. Festiwal Opolskich Smaków 2023 potrwa przez trzy dni Jedno z największych wydarzeń kulinarnych w regionie rozpoczyna się już dzisiaj i potrwa przez cały weekend aż do niedzieli (25-27 sierpnia). Na placu Kopernika w Opolu wszyscy chętni będą mogli zasmakować produktów kuchni regionalnej, poznać sposoby na przygotowanie smacznych i dietetycznych potraw.

📢 Lewada Art Cup 2023. Gwiazdy będą jeździć na koniach już w ten weekend. W Mosznej czeka nas świetna zabawa Okrągły jubileusz 25-lecia obchodzą w tym roku Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Lewada Art Cup. Już w najbliższy weekend będziemy mogli być świadkami rywalizacji konnej w wykonaniu największych polskich gwiazd kina, teatru i telewizji. Impreza jeździecka z gwiazdami odbędzie się w Mosznej. 📢 Sylwia Nasiadko: - Mieszkam w Nowym Jorku, ale wciąż powtarzam, że to cool być z Wołczyna! Sylwia Nasiadko z Wołczyna spełniła swoje marzenia o karierze w Ameryce. Najpierw przez lata była dziennikarką i producentką w „HuffPost Live” i AOL Studios. Aktualnie pracuje w branży modowej jako producentka kampanii medialnych w słynnych domach mody: najpierw Ralph Lauren, a teraz Calvin Klein.

📢 Jubileusz 30-lecia Elektrowni Opole. Zapewnia ona 8 procent krajowej produkcji prądu w Polsce Elektrownia Opole, jedna z najważniejszych firm w Opolu i na Opolszczyźnie, która zatrudnia obecnie ponad 1300 osób, obchodzi 30-lecie istnienia. Z tej okazji przedsiębiorstwo odwiedził Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej.

📢 Cała prawda o Odrze Ubiegłoroczna katastrofa ekologiczna dla jednych jest pretekstem do ataku na wyimaginowanego wroga, dla innych do rzetelnej analizy przyczyn, a jaszcze innych do bujania w ekologicznych obłokach. 📢 Szykują się duże inwestycje na Opolszczyźnie. Rząd przeznaczył 26 milionów zł na remonty dróg w województwie opolskim Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski ogłosił przekazanie rekordowej sumy pieniędzy na remonty dróg na terenie Opolszczyzny. Kwota 26 milionów złotych, przyznana przez rząd, stanowi niebagatelny zastrzyk finansowy dla kilkudziesięciu gmin. 📢 Opolskie seksgadżety. Oto toplista Opolanek. Czy wiesz, do czego służą jajko, pejcz czy kulki gejszy? Pary z dłuższym stażem skarżą się często, że ich seks nie jest tak spontaniczny i żywiołowy jak na początku znajomości. Zdaniem opolskich seksuologów odpowiednio dobrane gadżety mogą pomóc rozpalić zmysły i ożywić wasze życie seksualne. Użycie niektórych z nich wymaga sporo odwagi.

📢 Tragedia nad Jeziorem Nyskim. Utonął wędkarz, ratownicy nie zdołali uratować starszego mężczyzny 81-letni wędkarz wszedł do wody i popłynął w kierunku szuwarów. Po chwili zniknął z oczu. Ratownicy nyskiego WOPR znaleźli mężczyznę, jednak mimo reanimacji niestety nie udało mu się uratować życia. 📢 Ogromny korek na opolskim odcinku autostrady A4 rośnie z minuty na minutę. Przyczyną jest pożar samochodu Zator drogowy spowodowany pożarem samochodu osobowego sięga już 5,5 kilometra i ciągnie rośnie.

📢 Szlak miejski po zabytkach Kluczborka. Zobacz najcenniejsze zabytki Kluczborka na archiwalnych zdjęciach! [ZDJĘCIA] Przy 10 największych zabytkach Kluczborka ustawiono tablice informacyjne. Wydano też specjalny folder. Zobacz najcenniejsze zabytki miasta nad Stobrawą na starych zdjęciach. 📢 Nie trzeba mieć dużych długów, by stracić własne mieszkanie. Po czym poznać, że komornik ma nas na celowniku? Zajęcie komornicze mieszkania – czy jest możliwe, nawet jeżeli nie mamy kredytu, nie podpisywaliśmy umowy z bankiem i nie mamy ustanowionej hipoteki w księgach wieczystych? Okazuje się, że tak. Komornik może zająć mieszkanie, jeżeli mamy dług. Ten może być znacznie niższy, niż wartość nieruchomości. Nie dzieje się to jednak od razu. Wcześniej otrzymamy specjalne sygnały ostrzegawcze. W jakich sytuacjach komornik przeprowadzi egzekucję z nieruchomości?

📢 Najlepsze memy na upały. Niekonwencjonalne sposoby na ochłodę w upalne chwile. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 W tym opuszczonym opolskim pałacu dzieją się dziwne rzeczy. Komnata tajemnic została otwarta W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza na Opolszczyźnie hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. W pałacu w Wędryni jest klimat jak z filmu grozy. 📢 Ukryta kamera zaskoczyła mieszkańców Opolszczyzny. Teraz wstydzą się swojego zachowania 24.08.2023 Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 24.08.2023.

📢 Uczennice z liceum i technikum ze Strzelec Opolskich wystąpiły w teledysku. Nowy wideoklip zespołu Dr Misio jest już gotowy [WIDEO] W Strzelcach Opolskich nakręcono teledysk do nowego utworu „Znikam" zespołu Dr Misio. Wystąpili w nim m.in. uczniowie strzeleckiego liceum i technikum. Wybór miejsca nakręcenia klipu nie jest przypadkowy. Wokalista zespołu Arkadiusz Jakubik pochodzi właśnie ze Strzelec Opolskich.

📢 Nowe fotoradary już działają na opolskich drogach. Zmierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz. W tych miejscach stoją fotoradary Nowoczesne urządzenia do mierzenie prędkości śledzą jednocześnie do 32 samochodów na odcinku aż 200 metrów. Wykrywają nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry. Nowe fotoradary w województwie opolskim już działają. Sprawdziliśmy, w których miejscach zostały ustawione. 📢 Wakacje z nto nad Jeziorem Średnim w Turawie. Była wspaniała pogoda i jeszcze lepsza zabawa. Znajdźcie się na zdjęciach Po sobotniej zabawie na kąpielisku w Nowych Siołkowicach wakacje z nto zawitały nad średnie jezioro turawskie. Przez całe niedzielne popołudnie wszyscy wypoczywający nad akwenem mogli spotkać się z nami w plenerowej redakcji nto, otrzymać bezpłatny egzemplarz gazety czy też wziąć udział w różnego rodzaju konkursach. Najmłodsi chętnie korzystali z kolei z atrakcji takich jak, malowanie na szkle, malowanie twarzy czy też nauki żonglerki.

📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania. 📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Piątek dniem zadumy i rozważania męki Jezusa. Pielgrzymka opolska zbliża się do Częstochowy Pątnicy mają za sobą kolejny dzień, podczas którego z modlitwą i ufnością znosili trudy wędrówki. W piątek (18 sierpnia) opolska pielgrzymka rozważała m.in. stacje Męki Pańskiej. Przedostatni etap został uwieczniony na zdjęciach umieszczonych w galerii. Na naszych stronach znajdują się codzienne relacje z pielgrzymki.

📢 Budowa południowej obwodnicy Opola. Koszty są olbrzymie! Miasto wnioskuje do Polskiego Ładu o pieniądze na inwestycję Koszt budowy obwodnicy południowej Opola to nawet miliard złotych. Miasto takich funduszy nie ma. W związku z tym szuka pomocy, gdzie się da. Złożyło już też wniosek do programu Polski Ład, z którego stara się pozyskać dofinansowanie w wysokości 250 milionów złotych. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów! 📢 Czeskie memy, czyli Krecik, Pat i Mat, a nawet skoda na wesoło. Tak się śmiejemy z naszych południowych sąsiadów Czeskie memy to fenomen internetu. To, że śmieszą Czechów, wydaje się naturalne. Ale równie mocno bawią one Polaków. Nie tylko z powodu specyficznego brzmienia języka. Czeskie memy służą też bowiem komentowaniu bieżących wydarzeń i otaczającej rzeczywistości, zarówno w Polsce, jak i u naszych południowych sąsiadów.

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Im udało się zrobić kariery 17.07.2023 Urodzili się w Kluczborku i okolicach. Zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka. 17.07.2023. 📢 Najdziwniejszy dom wczasowy na Opolszczyźnie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz". Tajemnice Szumiradu Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Pociąg-widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy Ten pociąg jest niepodważalną legendą. "Latający Ślązak", bo o nim mowa, w latach 30. XX wieku błyskawicznie przemieszczał się z Bytomia do Berlina w czasie... 4 godzin i 24 minut! Imponujące, prawda? Nigdy żaden inny pociąg pasażerski nie ustanowił podobnego rekordu. Maszyna była nie tylko ultraszybka, ale też luksusowa. Poznajcie historię "Latajoncego Pierona", jak pieszczotliwie nazywali go Ślązacy. 📢 Rocznice ślubu – jak się nazywają i co oznaczają? Bawełniana, drewniana, złota – brzmi tajemniczo? Poznaj znaczenie poszczególnych rocznic Rocznice ślubu. Jaką rocznicę ślubu obchodzicie? Jak się nazywa 5. rocznica ślubu, 10. rocznica ślubu, 15. rocznica ślubu, 20. rocznica ślubu, 25. rocznica ślubu, 30. rocznica ślubu, 50. rocznica ślubu i inne rocznice? Skąd się wzięły ich nazwy?

