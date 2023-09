Prasówka 27.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na środę 27 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec”?

📢 Forum Lokalnego Biznesu. Strzelecka przedsiębiorczość stale się rozwija Kolejne, piąte już Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się we wtorek, 26 września w pałacu w Izbicku. Wybór miejsca był nieprzypadkowy, bo tym razem do udziału w forum zaproszeni zostali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu strzeleckiego.

📢 Fortuna Puchar Polski. Odra Opole gorsza od PGE Stali Mielec [ZDJĘCIA] Na pierwszej rundzie przygodę z Fortuna Pucharem Polski zakończyli piłkarze 1-ligowej Odry Opole. Ulegli u siebie 1:2 PGE Stali Mielec, aktualnie 7. drużynie PKO Ekstraklasy.

📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak żyją na co dzień? Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Janusz Kowalski poinformował o pozyskaniu pieniędzy na remont dworca w Głubczycach. To jego obietnica sprzed miesiąca Janusz Kowalski poinformował, że udało się pozyskać blisko 3,5 miliona złotych dotacji na I etap odbudowy dworca kolejowego w Głubczycach. Deklarację wystarania się u premiera dotacji złożył miesiąc temu po wybuchu pożaru w zabytkowym obiekcie. - Dotrzymałem słowa! Odbudujemy zabytkowy dworzec w Głubczycach - stwierdził opolski polityk Suwerennej Polski. 📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Horoskop dzienny na jutro (27.09, środę). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Zobacz horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w środę 27.09.2023. Czy będzie to coś dobrego? Zobacz horoskop na jutro (środę, 27.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Horoskop na ostatni kwartał 2023 roku. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czwarty kwartał 2023 roku. Co się wydarzy w październiku, listopadzie i grudniu u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb oraz Barana? 📢 Nawałnica w Wiśle przyniosła wielkie straty. Szkody idą w miliony złotych. Konieczna będzie przebudowa kąpieliska Wisła stoi przed dużym wyzwaniem usunięcia szkód po nawałnicy, jaka przetoczyła się przez miasto 26 sierpnia. Według szacunków straty na majątku gminnym sięgają około 10 milionów złotych. Już teraz wiadomo, że konieczna będzie przebudowa miejskiego kąpieliska.

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. 25 września obchodzimy Dzień Budowlańca. Jacy są nasi fachowcy? Najlepsi! Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. W poniedziałek 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca. Z tej okazji zapraszamy Was do naszej galerii z najlepszymi memami, gifami i żartami o budowlańcach. Ale nie wierzcie w stereotypy! Nasi fachowcy są najlepsi. Zobaczcie i uśmiechnijcie się!

📢 Najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy 26.09.2023 Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku... 📢 Pijany kierowca BMW szalał po ulicach Brzegu. Rozbił nie tylko swoje auto, ale także dwa inne samochody 36-letni kierowca BMW z Brzegu stracił panowanie nad kierownicą i uszkodził zaparkowane samochody. Jak się okazało, był kompletnie pijany, w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Za swój wybryk stanie teraz przed sądem. 📢 Wolne Opolskie. Oto zdjęcia, które wygrały konkurs fotograficzny Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „Wolne Opolskie" zdobyły aż trzy osoby. Specjalne wyróżnienie otrzymał także 7-letni uczestnik konkursu. Zobaczcie w galerii najpiękniejsze zdjęcia.

📢 Domyśl się, o co się obraziłam! Zobacz najśmieszniejsze memy o kobietach „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus" - jak głosi tytuł bestsellerowej książki. Różnice i w odmienności płci czasem stwarzają problemy w związkach, a czasami są po prostu tematami żartów i memów. Sami zobaczcie. 📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Te osoby nie trafią do wojska. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii w 2023 r.? Powołania do wojska w 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.?

📢 Droga ekspresowa S11. Taki będzie przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna. Przetarg został już ogłoszony [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Zainteresowanie ze strony wykonawców jest duże. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy już za cztery lata. Obwodnica Olesna już została otwarta. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę. 📢 Śmietankówka oleska stała się specjałem promującym Opolskie. Jest już znana również za granicą Śmietankówka oleska, czyli „świeża śmietanka z odrobiną alkoholu" produkowana przez mleczarnię z Olesna, jest znanym już w wielu krajach opolskim produktem regionalnym. Sprzedawana jest również za granicą, a niedawno oleska mleczarnia wprowadziła do sprzedaży kolejny smak.

📢 Wniosek o podwyżkę. Jakich argumentów użyć w podaniu o podwyżkę do szefa i jak napisać pismo o podwyżkę płacy? Oto wzór Dlaczego należy mi się podwyżka wynagrodzenia? To pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć najpierw sam pracownik, zanim napisze do szefa podanie o wyższą pensję. Jakich argumentów powinien użyć pracownik w podaniu o podwyżkę wynagrodzenia? Jakie są szanse, że pracodawca pozytywnie rozpatrzy podanie o podwyżkę płacy? Odpowiedzi podajemy w artykule. 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [26.09] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Dom Jerzego Pilcha w Wiśle będzie siedzibą instytucji kultury. Na wiślańskim Parteczniku szykują się duże zmiany. Remont w przyszłym roku? Minęły już trzy lata od śmierci Jerzego Pilcha i ponad rok od odkupienia przez samorząd Wisły rodzinnego domu pisarza w wiślańskiej dzielnicy Partecznik. Ten obiekt zostanie przebudowany, by stać się sercem nowej instytucji kultury. 📢 Nowe tablice rejestracyjne na Dolnym Śląsku. Jakie litery będą miały poszczególne miasta? "DX" już wkrótce Popularne żarty o Detroit (DTR) i Denver (DWR) będzie można wkrótce wsadzić do lamusa. Wrocławskie DW zamieni się w DX. Ale to nie koniec zmian. Zupełnie nowy wyróżnik literowy, który rozpocznie litera "V" będzie obowiązywał cały Dolny Śląsk. Kiedy to nastąpi i czy będzie trzeba wymienić stare tablice?

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 26.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Piękna Alisha Lehmann to najpiękniejsza piłkarka na świecie. Jej profil śledzi 15,2 mln osób. Za post zarabia krocie ZDJĘCIA Piękna Alisha Lehmann jest nazywana obok Any Marii Marković najczęściej nazywana najpiękniejszą piłkarką świata. Szwajcarka bije jednak Chorwatkę w mediach społecznościowych. Profil Alishy Lehmann na Instagrami śledzi ponad 15,2 mln użytkowników. To więcej niż legenda tenisa ze Szwajcarii, Roger Federer. Ta popularność może być jednak uciążliwa, a piękna piłkarka żali się, że większość jej fanów nie ogląda jej meczów. Smutek z pewnością łagodzą wielkie pieniądze, które inkasuje za każde zdjęcie, które publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Inspektorzy ITD zatrzymali przeładowany aż o 20 ton zestaw z drewnem a przyczepa miała zepsuty układ ABS. Kara będzie surowa Zespół pojazdów przewożący kłody drewna ważył ponad 60 ton zamiast dopuszczalnych 40. Tak duży tonaż spowodował także przekroczenia nacisków osi na drogę. Do tego w przyczepie podpiętej do ciężarówki nie działał system ABS.

📢 Ukraińcy masowo opuszczają polski rynek pracy. „Spora część z nich potraktowała nasz kraj jako tranzytowy". Dokąd najczęściej wyjeżdżają? Ukraińcy wykorzystują fakt, że otworzyły się dla nich rynki Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii i Kanady. – To wyzwanie, tym bardziej że przedsiębiorstwa nie są przygotowane na przyjęcie pracowników z innych części świata, którzy w teorii mogliby zastąpić Ukraińców – podkreśla Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy. Agresja Rosji na Ukrainie stała się momentem, w którym wiele krajów ułatwiło uchodźcom przekraczanie swoich granic i szukanie pracy. 📢 Władze Nysy rezygnują z opłaty za psa. Bo za koty nie trzeba płacić podatku. Pieniędzy z tego nie jest wiele Projekt uchwały uchylającej opłatę tzw. podatek za psa, trafi pod obrady radnych gminy Nysa na najbliższej sesji w piątek 29 września.

📢 Bartosz Kurek i jego piękna żona Anna - tak mieszkają. Zaglądamy do ich japońskiego domu Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Kurek, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Gwiazdor reprezentacji Polski i jego żona Anna pokochali Japonię i tam gra od trzech lat. Oprócz tego z Polską walczy o najwyższe trofea, aktualnie o mistrzostwo Europy. Tak w Japonii urządził się Bartosz Kurek ze swoją ukochaną żoną Anną. 📢 Przebudowa drogi wojewódzkiej 429. Pomiędzy Prószkowem a Zimnicami Małymi powstała nowa jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa Prawie 22 mln złotych kosztowała przebudowa drogi wojewódzkiej nr 429, która łączy centrum Prószkowa z drogą krajową nr 45 w Zimnicach Małych. 📢 Tyle składek musisz zgromadzić, aby otrzymać godną emeryturę. Sprawdź, ile ci brakuje Emerytury stażowe wracają w kampanii wyborczej. Rząd planuje nadal zachęcać do dłuższej pracy, ale pozostawi też seniorom możliwość wyboru. Sprawdzamy, jaka wysokość składek da godziwą kwotę emerytury. Jakie to konkretnie kwoty?

📢 Otwarcie drogi ekspresowej S3 do Czech jeszcze w tym tygodniu. Odcinek Kamienna Góra - Lubawka ukończony Budowa ponad 15-kilometrowego, dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3 z Kamiennej Góry do granicy z Czechami jest już praktycznie zakończona. Nieoficjalnie mówi się o dacie otwarcia. Ma ono nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Zobaczcie najnowsze zdjęcia inwestycji, na kilka dni przed oddaniem jej dla kierowców. 📢 Akcja strażaków z Prudnika. Mężczyzna wpadł do podziemnego zbiornika. Nieczynne zakłady są niebezpieczne 12 lat po zamknięciu Froteksu na terenie nieczynnego zakładu doszło w zakładzie w Prudniku do wypadku. W sobotni wieczór mężczyzna wpadł do podziemnego odstojnika.

📢 Janusz Kowalski deklaruje, że pozbawi Mniejszość Niemiecką przywileju wyborczego. "Rząd nie może wisieć na włosku mniejszości" W poniedziałek (25 września) przed siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski zadeklarował, że złoży projekt ustawy, który ma zlikwidować przywileje mniejszości niemieckiej w Polsce. Argumentował: "Tyle praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce, ile praw dla mniejszości polskiej w Niemczech".

📢 Pamiętacie Orle Gniazdo w Szczyrku? Teraz zmienia się w luksusowy hotel Mercure Szczyrk. Tak będzie wyglądał. Nowe ZDJĘCIA Mercure Szczyrk Resort z każdym dniem rośnie w oczach i zbliża się ku wyznaczonemu celowi - informuje w mediach społecznościowych właściciel dawnego hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku, który od jakiegoś czasu przechodzi gruntowną metamorfozę. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. A my już teraz zapraszamy Państwa do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WUZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku. 📢 PUPIL ROKU Ważne informacje dla właścicieli zwierzaków zgłoszonych do naszej akcji Oto kilka ważnych informacji, które pomogą Tobie zdobyć jak najwięcej głosów dla Twojego zwierzaka w akcji PUPIL ROKU.

📢 Artur Paczesny z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z nagrodą za główną rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Artur Paczesny otrzymał nagrodę za główną rolę męską w filmie „Tyle co nic”. Na co dzień możemy podziwiać jego kunszt aktorski w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 📢 Edukacja, technologie, wspólnota, inwestycje i sport - prof. Marcin Lorenc przedstawił pięć punktów, które mają być filarami działań Piątka Lorenca - pod takim hasłem dziś (25 września) pod pomnikiem Brońmy Swego Opolskiego odbyło się spotkanie z prof. Marcinem Lorencem, rektorem Politechniki Opolskiej, który jako kandydat niezależny startuje do Senatu w najbliższych wyborach.

📢 Klasa okręgowa 2023/24. Wyniki, strzelcy goli [8. kolejka] Prezentujemy wyniki wszystkich spotkań 3. kolejki klasy okręgowej oraz strzelców goli w poszczególnych meczach.

📢 Demokracja bezpośrednia wchodzi do szkół. Jest nowa fakultatywna broszura. Paweł Kukiz dziękuje ministrowi Czarnkowi Minister edukacji Przemysław Czarnek na konferencji z kuratorami oświaty z całej Polski, pokazał nową publikację edukacyjną o demokracji bezpośredniej, która już trafia do szkół. To realizacja postulatu Pawła Kukiza. 📢 Fort Nysa mistrzami Polski w futbolu australijskim. Zawodnicy z Nysy zagrają w Lidze Mistrzów Na ostatnim w tym sezonie turnieju Polskiej Ligi Futbolu Australijskiego tytuł mistrza Polski 2023 zdobyli zawodnicy Fortu Nysa. Nyski klub powstał zaledwie trzy lata temu, a już jest najlepszy w Polsce i zagra w Champions League, czyli w Lidze Mistrzów. 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Od 26 września zmiana tras autobusów miejskich linii 15, 25 i N1 w Opolu z powodu remontu dróg w mieście We wtorek (26 września) rozpocznie się kolejny etap rozbudowy skrzyżowania ulic Prószkowskiej, Mehla i Wyszomirskiego. Z tego powodu wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana tras autobusów MZK Opole trzech linii.

📢 Dożynki diecezji opolskiej i gminy Leśnica na Górze św. Anny. Rolnicy dziękowali za dary ziemi Wierni ze wszystkich 36 dekanatów diecezji opolskiej zgromadzili się w niedzielę (24.09) na Górze Św. Anny aby dziękować Bogu za tegoroczne plony. W grocie lourdzkiej została odprawiona uroczysta msza święta, która tradycyjnie jest zwieńczeniem czasu dożynek parafialnych organizowanych w całej diecezji. Równolegle do dożynek diecezjalnych na Górze Św. Anny odbyły się też dożynki gminy Leśnica.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 24.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Pogrzeb Jana Wieczorka. Pierwszego biskupa gliwickiego pożegnali wierni oraz władze duchowne i świeckie 23 września w kościele katedralnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbył się pogrzeb Jana Wieczorka. Pierwszego biskupa gliwickiego pożegnali wierni oraz władze duchowne i świeckie. - Zależało mu na tym, by stworzyć podstawy kościoła diecezjalnego, który będzie miał ambicje oddziaływać nie tylko na tym odcinku ziemi, ale by ten kościół gliwicki mógł oddziaływać na wszystkich, do których dotrze zaproszenie Jezusa Chrystusa – Biskup Senior Jan Kopiec mówił w homilii o Janie Wieczorku.

📢 530 lat prudnickiego cechu rzemiosł. Pracują, pomagają, szkolą uczniów. Jednak dobre lata dla rzemiosła były dawniej Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku obchodził w piątek 22 września 530 rocznicę działalności. Rzemieślnicy działają w miastach od setek lat, ale na obecne czasy narzekają. Dobijają ich wysokie koszty działalności.

📢 W opolskim ZOO powstaje całoroczna atrakcja. Opolskie akwarium jest na ostatniej prostej. Zobaczycie tam rekiny młoty! Budowa opolskiego akwarium wkroczyła już w ostatnią fazę. Ekspozycja jest gotowa, woda dojrzewa, wkrótce przyjadą ryby. 📢 Dzień otwarty w opolskim MZK. Opolanie mogli zobaczyć, jak wygląda autobus od spodu i co widać z perspektywy kierowcy Najnowsze autobusy elektryczne, stary i wysłużony Ikarus, wizyta w dyspozytorni, spotkania z kierowcami i dyspozytorami – tak w skrócie można podsumować Dzień Otwarty Zajezdni MZK Opole. W sobotę (23.09) siedzibę spółki odwiedzili opolanie zainteresowani motoryzacją i wszystkim co się wiąże z pojęciem komunikacji. 📢 II Głuchołaski Bieg Górski. Kilkuset śmiałków rywalizowało pod okiem mistrza świata Bartłomieja Przedwojewskiego W sobotę 23 września w Górach Opawskich odbył się II Głuchołaski Bieg Górski. W sumie kilkuset śmiałków w różnym wieku rywalizowało na trasach przecinających Górę Parkową, wytyczonych przez mistrza świata w biegach górskich Bartłomieja Przedwojewskiego, który pierwsze kroki w tej dyscyplinie stawiał na tych samych ścieżkach. Zapytaliśmy mistrza o jego przepis na światowy sukces. W galerii znajduje się obszerna fotorelacja z całego wydarzenia.

📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 7. PKO Bieg Charytatywny w Opolu. Na starcie blisko 50 drużyn. Pokonywali kilometry, aby pomóc młodym sportowym talentom Blisko 50 sztafet wzięło udział w 7. PKO Biegu Charytatywnym, który dziś rozgrywał się na Stadionie Opolskich Olimpijczyków w Opolu. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Opole sprzed stu lat. Wielu z tych budynków już nie ma, albo wyglądają inaczej Stary gmach rejencji na pl. Wolności i Wieża Piastowska zwieńczona wielkim orłem, Izba Rzemieślnicza i kościół św. Piotra i Pawła otoczone pustą przestrzenią, kamieniczki i stragany przylegające do ratusza - to tylko część niezwykłych widoków z przedwojennego Oppeln. Archiwalne zdjęcia ukazują skalę metamorfozy Opola na przestrzeni stu lat.

📢 Co robić w Polsce jesienią? 28 pomysłów na wycieczki dla całej rodziny, od górskich szlaków po nawiedzone zamki Możecie się zastanawiać, co właściwie można robić w Polsce jesienią. Tymczasem atrakcji i pomysłów na wycieczki i zabawy nie brakuje! Zebraliśmy dla was 28 propozycji rzeczy, które warto zrobić jesienią w Polsce. Są wśród nich pomysły na spacery i wycieczki, które pozwolą maksymalnie wykorzystać pogodę i nacieszyć się pięknem jesiennej przyrody, a także podpowiedzi, gdzie zabrać dzieci na weekend i czego spróbować, gdy akurat – jak to się zdarza jesienią – deszcz i wiatr zniechęcają do przebywania na dworze.

📢 Pogrzeb biskupa Jana Wieczorka. W Gliwicach trwają uroczystości - wierni żegnają duchownego Uroczystości pogrzebowe biskupa Jana Wieczorka odbywają się w Gliwicach 22 i 23 września. Duchowny zmarł 13 września, był pierwszym w historii biskupem gliwickim, wcześniej pełnił funkcję biskupa pomocniczego opolskiego. 📢 Dyrekcja LO nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przełożyła wyjście uczniów na seans "Zielonej granicy". Szkołę zalała ogólnopolska fala hejtu Nie jest dobrze, gdy bieżące spory polityczne przenoszą się do miejsc tak z jednej strony ważnych, a z drugiej niezwykle wrażliwych, jak społeczności szkolne. Taka sytuacja spotkała LO nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Początkowa propozycja zorganizowanego uczestnictwa uczniów w najnowszym filmie Agnieszki Holland pt. „Zielona granica” spotkała się z głosem sprzeciwu części rodziców. Dyrekcja zadecydowała o przełożeniu wyjścia do kina na czas powyborczy. O z pozoru błahej sprawie rozpisały się media w całej Polsce, godząc w budowany przez wiele lat wizerunek szkoły.

📢 Obłędna Natalia Kaczmarek – najszybsza i najpiękniejsza. Polska królowa jakiej jeszcze nie widzieliście [ZDJĘCIA] W niedzielę, 18 września, w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakończyły się finały lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Najlepsza obecnie polska lekkoatletka, Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m, ustępując jedynie mistrzyni świata Dominikance Marileidy Paulino, a wyprzedzając na finiszu Holenderkę Lieke Klaver.

📢 Najlepsze korowody dożynkowe. To niemożliwe, co wymyślili opolscy rolnicy [ZDJĘCIA] Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego. 📢 Kolej sprzedaje nieruchomości za półdarmo. Zebraliśmy dla Was najlepsze okazje. Tego nie wolno przegapić [22.09.2023] Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 22.09.2023.

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Oto przykłady na polską patodeweloperkę. Obozy mieszkaniowe zamiast przyjaznych osiedli Wrocławskie mieszkanie z 25 mikropokojami to hit ostatnich dni. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością.

📢 Wypadek na Górze Świętej Anny. Laweta z samochodami dachowała na autostradzie A4 i wpadła na przeciwny pas ruchu Do wypadku doszło w poniedziałek (18 września) około godz. 18:20 na autostradzie A4 na wysokości Góry Świętej Anny. Nikt nie ucierpiał ale przewożone auta nadają się do kasacji. 📢 Takie rzeczy można dostać za darmo na portalu OLX. Oto najciekawsze oferty od mieszkańców Opolszczyzny 19.09.2023 Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest blisko pół tysiąca przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 19.09.2023.

📢 Kamery wszystko nagrały. Zdjęcia mieszkańców trafiły do sieci. Internauci mają ubaw 18.09.2023 Mieszkańcy Opolszczyzny zostali zaskoczeni, gdy kilka kamer ujawniło niezwykłe i czasem dość kuriozalne sytuacje, w jakich znaleźli się przypadkowi przechodnie. 18.09.2023. 📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez! 📢 Tak się Polacy śmieją z PRL-u. Memy o pustych półkach sklepowych i propagandzie sukcesu Internauci chętnie tworzą memy na ten temat, w których przedstawia się absurdalne przepisy czy nonsensowne decyzje ze strony władz komunistycznych. W naszej pamięci zapisały się takie obrazy z tamtego okresu, takie jak kolejki do sklepów czy niedobory żywności. 6.06.2023.

