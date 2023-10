Prasówka 27.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar w Karkonoszach. Straż walczyła z ogniem w Domu Śląskim pod Śnieżką”?

Prasówka 27.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Pożar w Karkonoszach. Straż walczyła z ogniem w Domu Śląskim pod Śnieżką W czwartek wieczorem płomienie pojawiły się popularnym karkonoskim schronisku "Dom Śląski". Około godz. 19 oficer dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej potwierdził, że wpłynęło takie zgłoszenie i zastępy są w drodze. W tym czasie na obrazie z kamer internetowych umieszczonych w Karkonoszach, było już widać płomienie w schronisku i duże zadymienie.

📢 Horoskop dzienny na piątek 27 października 2023 r. Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 27 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 27.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Ruszają prace przy rozbudowie kolejnego odcinka DK45 na Opolszczyźnie. Tym razem pomiędzy Jełową a Bierdzanami w powiecie opolskim Po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, wykonawca rozpoczął prace przy rozbudowie 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami. Inwestycja ma być gotowa w 2025 roku.

Prasówka 27.10: pozostałe wydarzenia

📢 Dachowanie na główne drodze w Krzanowicach. Osobowa toyota wylądowała w rowie. Na miejscu pracują mundurowi Osobowa toyota wypadła z drogi i wylądowała w rowie. Do dramatycznie wyglądającego zdarzenia doszło w czwartek (26 października) po godzinie 18.

📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [27.10.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Skażenie wody w centrum Opola. Póki co mieszkańcy muszą korzystać z beczkowozu. Nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy Z powodu wykrycia bakterii z grupy coli mieszkańcy kamienic na ul. Krakowskiej od wczoraj nie mogą korzystać z wody z miejskiego wodociągu. Z tego powodu przy skrzyżowaniu ulic Powolnego i Krakowskiej postawiono beczkowóz. Nie wiadomo, jak długo mieszkańcy będą musieli z niego korzystać

📢 Opolscy antyterroryści w akcji. To oni zatrzymują najniebezpieczniejszych przestępców. Jednostka obchodzi jubileusz 30-lecia powstania Działają wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie specjalistycznych sił i środków oraz taktyki. Kierowani są do akcji kontrterrorystycznych, w tym tych polegających na fizycznym zwalczaniu terroryzmu. Szkolą się również w prowadzeniu działań ratunkowych. Mowa o policyjnych komandosach z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Opolu, którzy obchodzą właśnie 30-lecie powstania swojej jednostki.

📢 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te stroiki na cmentarz robią furorę na 1 listopada. Najmodniejsze ozdoby grobów Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia!

📢 Oszustwo na BLIK w Opolu. Policjanci publikują wizerunek mężczyzny mającego związek ze sprawą. Rozpoznajesz go? Policjanci z Opola publikują wizerunek mężczyzny, który wypłacił z bankomatu pieniądze pochodzące z przestępstwa. Najpierw oszust włamał się na portal społecznościowy pokrzywdzonej, a potem podając się za nią, za pomocą komunikatora poprosił jej znajomą o pożyczkę.

📢 Oto prawdziwi Janusze budownictwa. Nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, że spartaczyli robotę Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Najmodniejsze stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Tak wyglądają najpiękniejsze stroiki na Wszystkich Świętych. Zachwycające dekoracje na cmentarz na 1 listopada Wielkimi krokami zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, dekorujemy nagrobki kompozycjami i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby i językiem kwiatów powiedzieć, że cały czas o nich pamiętamy.

📢 Badyhołzy, hymd i ancug, czyli co skrywa ślonski szrank? Czy uda Wam się odgadnąć nazwy ubrań w gwarze śląskiej? Sprawdźcie się! Śląskie szafy, szczególnie te w starych izbach naszych babek, potrafią skrywać prawdziwe klejnoty... Czy zastanawialiście się kiedyś, jak po śląsku nazwać koszulę, spódnicę czy krawat? Przygotowaliśmy zestawienie nazw części garderoby, oczywiście - w gwarze śląskiej. Jesteście ekspertami w tej dziedzinie? Ciekawe! Sprawdźcie, czy uda Wam się poprawnie trafić wszystkie słowa!

📢 Zmiana czasu. W niedzielę znowu przestawiamy zegarki. Sondaż mówi wyraźnie: Polacy nie chcą już tego robić W 2023 roku będziemy przechodzić na czas zimowy w nocy z 28 na 29 października. Co ciekawe, jak wynika z najnowszego sondażu, Polacy wcale tego nie chcą. Tylko 21 proc. ankietowanych opowiada się za utrzymaniem przestawiania zegarków dwa razy do roku. Od tej praktyki miała odejść UE, ale projekt ugrzązł - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita". 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 26.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 26.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 26 października 2023. Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 26 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 26.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry. Mamy mini atlas grzybów online 2023 Grzybobranie w polskich lasach w pełni. Czy jednak wszystkie gatunki grzybów dobrze znamy? W ramach usystematyzowania przedstawiamy grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry. Oto nasz mini atlas grzybów online 2023.

📢 Zamienią śmieci na ciepło i prąd. 130 mln zł na pierwszy etap budowy Centrum Zielonej Transformacji. Powstanie m.in. spalarnia odpadów Centrum Zielonej Transformacji stanie przy ul. Podmiejskiej w Opolu. Przedstawiciele Zakładu Komunalnego podpisali właśnie umowę na sfinansowanie tej inwestycji. Instalacja powstanie pomimo sprzeciwu okolicznych mieszkańców. 📢 Został senatorem, nie może być już radnym. Piotr Woźniak żegna się z samorządem lokalnym Komisarz wyborczy w Opolu wygasił mandat radnego powiatu nyskiego Piotra Woźniaka, w związku z objęciem przez niego mandatu senatora RP.

📢 Ciekawostka przyrodnicza na Opolszczyźnie. Biolodzy odkryli tu nowy organizm. To glony przydatne także w produkcji popularnych słodyczy Biolodzy wykonujący inwentaryzację przyrodniczą dla Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, odkryli w wodach rzeki Białej Głuchołaskiej nowy organizm. To krasnorost o nazwie hildenbrandia rzeczna.

📢 Kolejni nielegalni migranci wpadli na opolskiej autostradzie. To szlak przerzutowy prowadzący z Beskidów Wojska Obrony Terytorialnej pomagają strzec granicy w górskich rejonach Wisły czy Ustronia. W ostatnich dniach zatrzymano tam kilka grup nielegalnych emigrantów z Syrii. Kto się przedrze, czasem wpada dopiero na drogach Opolszczyzny. 📢 Łukasz Wicher, trener Ruchu Zdzieszowice: Mamy zbyt duże wahania formy pomiędzy połowami Ruch Zdzieszowice jest jednym z czterech zespołów znajdujących się w czołówce tabeli BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. - Wciąż możemy prezentować się znacznie lepiej - mówi jego trener Łukasz Wicher.

📢 Piękne kompozycje z wrzosami na cmentarz. Najmodniejsze dekoracje na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia eleganckich stroików na grób Kompozycje z wrzosów w pięknych kolorach mogą stanowić elegancką ozdobę grobów na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz. 📢 Oto niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie!

📢 Kulisy strzelaniny w Sowinie. To była prawdziwa bitwa. Padło kilkadziesiąt strzałów 39-letni mężczyzna, zatrzymany w poniedziałek 23 października w Sowinie koło Łambinowic, strzelał do interweniujących antyterrorystów. W domu miał jeszcze więcej broni palnej.

📢 Spór o ekrany akustyczne w Strobicach. GDDKiA jeszcze raz podkreśla, że zabezpieczenia są wystarczające Nie możemy w dowolny sposób spełniać postulatów mieszkańców. Obligują nas przepisy i dyscyplina finansów publicznych – tak opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada jeszcze raz na postulaty mieszkańców wioski Strobice, leżącej przy drodze krajowej 46.

📢 Nowy most kolejowy w Opolu już "wjeżdża" nad Odrę, kształtów nabiera przebudowywany wiadukt nad ulicą Krapkowicką W ramach remontu linii kolejowej pomiędzy stacjami Opole Główne a Opole Zachodnie powstają nowe mosty i wiadukty. Robotnicy wymieniają też tory i urządzenia sterowania ruchem pociągów. 📢 Starych fotografii czar. Opolskie miasta na kolorowych zdjęciach z lat 60., 70., i 80. Zobacz ciekawą galerię Tak przed ponad 40, 50 i 60 laty wyglądały miasta Opolszczyzny, między innymi: Opole, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Paczków czy Głubczyce - ale nie tylko. Zapraszamy do obejrzenia galerii kolorowych zdjęć pochodzących ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz archiwum nto.

📢 Ten SMS to nie oszustwo. Jak przedłużyć ważność Profilu Zaufanego? Musisz to zrobić do 31 października Niebezpieczne SMS-y są prawdziwą plagą dzisiejszych czasów. Przez napływ prób oszustwa ludzie krytycznie patrzą teraz na każdą wiadomość tekstową. Tym razem zaczęli oni otrzymywać informacje z ePUAP o tym, że ich Profil Zaufany ma stracić ważność. Co najważniejsze, SMS jest prawdziwy i nie pochodzi od hakerów. Zobacz, jak przedłużyć ważność swojego Profilu Zaufanego. Musisz to zrobić przed 31 października 2023 roku! 📢 Zboczeniec grasuje na obrzeżach Wrocławia. Nastolatek onanizuje się na oczach kobiet Mieszkańcy osiedla Leśnica we Wrocławiu ostrzegają przed nastolatkiem, który na widok kobiet zdejmuje ubrania i onanizuje się. Straszy je, że będzie uprawiać z nimi seks. Część internautów chce złapać chłopaka bez udziału policji. Inni dzwonią po mundurowych, ale jak na razie bezskutecznie.

📢 Najpiękniejsze piłkarki świata zgromadziły się w jednej drużynie – krótkie spodenki, twerkowanie szefowej i mnóstwo blasku na boisku [WIDEO] Kolumbijski klub piłkarski Santas, czyli „Mikołajki” zdobył sympatię fanów dzięki urodzie swoich zawodniczek. Najgorętsza drużyna piłkarska na świecie łączy w sobie hart ducha, zaciętość w zdobywaniu bramek i mnóstwo blasku na boisku, ławce rezerwowych i w szatni.

📢 Stroik na plastrze drewna DIY. Piękne kompozycje na groby na 1 listopada – zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracja na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich.

📢 Szukasz pomysłu na jesienną wędrówkę? Poznaj najlepsze szlaki prowadzące na Halę Izerską Hala Izerska to niezwykłe miejsce położone w sercu Gór Izerskich, na wysokości 840-880 m n.p.m., w malowniczej dolinie rzeki Izery. Ta urokliwa łąka to idealny punkt na jesienną wycieczkę, gdzie można cieszyć się spokojem, piękną przyrodą i zimnym, świeżym powietrzem. Jak dotrzeć na Halę Izerską i jakie szlaki warto wybrać?

📢 Z Wrocławia już nie polecimy w te miejsca. Ryanair wstrzymuje kilka popularnych połączeń w tym do Skandynawii i niektórych kurortów. Czemu? Na przełomie października i listopada zaczną obowiązywać nowe rozkłady lotów. Z Wrocławia, z rozkładu Ryanair "wyleciało" aż kilkanaście popularnych połączeń. To ostatni moment, aby zorganizować wakacje w słonecznych kurortach, czy wycieczkę Legolandu. Gdzie jeszcze nie dolecimy Ryanairem z Wrocławia?

📢 Najdroższe domy wystawione na sprzedaż w województwie opolskim. Nieruchomości robią wrażenie W regionie opolskim rośnie zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami - mówi Dariusz Kowol z firmy Broker House Nieruchomości. Ekspert zdradza, że przybywa chętnych gotowych kupić te domy warte po kilka milionów złotych.

📢 Horoskop zodiakalny na listopad 2023 roku. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP zodiakalny dla wszystkich znaków zodiaku na listopad 2023 roku. Co się wydarzy w listopadzie u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie. 📢 Zabarykadował się i groził wysadzeniem budynku. Zatrzymali go policyjni komandosi W Sowinie w gminie Łambinowice trwa akcja wydziału kryminalnego opolskiej policji. W jednym z tamtejszych domów zabarykadował się mężczyzna, który grozi, że wysadzi w powietrze cały budynek.

📢 Te psy, koty i... gołębie czekają na nowy dom. Są do oddania zupełnie za darmo Na Opolszczyźnie jest mnóstwo psów i kotów czekających na darmową adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Odra Opole - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1. Kibice na meczu [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 12. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, który zakończył się zwycięstwem opolan 2:1. 📢 Zuzanna Wartenberg cudem ocalała z Holocaustu. Przeżyła, bo przez 2,5 roku ukrywała się. Jako lekarka do końca życia pomagała chorym Mija trzecia rocznica śmierci Zuzanny Wartenberg, słynnej lekarki z Olesna, która przeżyła jako dziecko Holocaust i która do końca życia leczyła w hospicjum domowym ludzi ciężko chorych na raka.

📢 Horoskop zawodowy na 2024 rok. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 23.10.2023 HOROSKOP zawodowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop zawodowy na 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 23.10.2023. 📢 Faceci nie chorują, oni walczą o życie! Zobaczcie najlepsze memy o przeziębieniu Chłód, deszcz i wiatr. Jesienna aura oznacza, że rozpoczął się sezon na przeziębienia. Po kobiecie nie poznasz, że jest przeziębiona, a mężczyzna z katarem - wiadomo - szykuje się na najgorsze. Bo mężczyźni są tak delikatni, że mogą się przeziębić, żując gumę winterfresh. Jeśli przeziębienie już cię dopadło, na poprawę humoru obejrzyj najlepsze memy o kichających, zakatarzonych i gorączkujących ofiarach jesieni.

📢 Kawiarnia Mała Czarna w Wołczynie została zamknięta. To niepokojący trend w całej Polsce Popularna kawiarnia Mała Czarna w Wołczynie została zamknięta po ponad 5 latach. Statystyki mówią, że w Polsce aż 80 procent lokali gastronomicznych może zostać zamkniętych. W Wołczynie klienci mają tę pociechę, że Mała Czarna prowadzi również cukiernię.

📢 Dzwonek jest dla nauczyciela! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o szkole, uczniach i nauczycielach Najlepsze i najśmieszniejsze memy o szkole tworzą oczywiście sami uczniowie. Mają oni bardzo celne obserwacje życia szkolnego, a przy tym obdarzeni są świetnym poczuciem humoru. Sami zobaczcie te zabawne memy. 📢 Asia Kalitan chce wrócić do Mediolanu. 21-letnia modelka z Kluczborka była już na kontrakcie w światowej stolicy mody [ZDJĘCIA] Asia Kalitan ma dopiero 21 lat, a już za sobą pięcioletnią karierę w świecie mody. Pracowała już jako modelka w różnych częściach świata. Była na kontraktach modelingowych w Grecji, Włoszech i Indiach.

📢 Tak przed wojną wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim. 📢 Największe atrakcje Gór Opawskich. Kopa Biskupia to nie jedyne ciekawe miejsce w przygranicznym paśmie Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Tanie mieszkania, domy i działki. Kolej sprzedaje nieruchomości. Oto najlepsze okazje 22.10.2023 Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 22.10.2023.

📢 Opolanie, którzy zrobili największe kariery. Zostali aktorami, piosenkarzami, gwiazdami sportu Zajmują się różnymi rzeczami, ale łączą ich dwie sprawy - urodzili się w Opolu i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Odrą. 21.10.2023 📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Te luksusowe auta kosztują miliony! [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu. Również na Opolszczyźnie można kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych. Czyli nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup!

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r.

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 PUPIL ROKU Głosowanie trwa! Twój zwierzak zostać gwiazdą, a Ty możesz zdobyć supernagrody. Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz z nami pracowników roku ochrony zdrowia. Głosowanie w finale wojewódzkim rozpoczęte! We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r. 📢 Tak wyglądają najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. Zdecydowanie warto je odwiedzić. Idealne propozycje na jednodniowy wypad Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny.

📢 Oto najpiękniejsze wsie Opolszczyzny. Tu mieszkają solidni gospodarze dbający o swoje miejscowości 13.05.2023 Kilka miesięcy temu rozstrzygnięto konkurs "Piękna Wieś Opolska 2022" w którym wybrano najładniejsze miejscowości w regionie. Ale ładnych dla oka wsi, które mają zadbaną i przemyślaną architekturę, porządek - a przede wszystkim pomysłowych i pracowitych mieszkańców - jest dużo więcej. Zebraliśmy w jednym miejscu najładniejsze opolskie miejscowości, które od w ostatnich latach były oceniane w rozmaitych rankingach i zgłaszane do konkursów. 13.05.2023.

📢 Wypadek na autostradzie A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Nitka na Katowice zamknięta Do wypadku doszło w piątek rano na 275. kilometrze autostrady A4 pomiędzy węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Kierowcę zabrał śmigłowiec LPR. Policja wyznaczyła objazdy.

