Prasówka 28.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 28.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 28.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 28.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 28.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w opolskim.

📢 Trudne rasy psów. Wyją, niszczą i szczekają. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 28.01.2024 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Powojenna Nysa na archiwalnych zdjęciach. Życie toczyło się wtedy w innym tempie W zwanej "Śląskim Rzymem" Nysie wykonano przed wojną mnóstwo zdjęć. Bogate dziedzictwo tego okresu można podziwiać m.in.: na fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Znacznie mniej jest kadrów z czasów powojennych, te które udaje się odnaleźć są naprawdę wyjątkowe.

Prasówka 28.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop codzienny na niedzielę 28 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 28 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 28.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Horoskop dzienny na 28.01 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość? Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się wydarzyć w niedzielę 28.01.2024. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 28.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [28.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Janusze budownictwa: "To się zatenteguje". Żeby tak spartaczyć robotę, to trzeba mieć talent! Zobaczcie zdjęcia Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Futurystyczne mieszkanie? Nocny klub? Nie, to wnętrze tarki. Zdołasz rozpoznać domowe sprzęty na tych zdjęciach? Czasami wnętrza zwykłych domowych przedmiotów mogą przypominać luksusowe mieszkania, statki kosmiczne lub inne niesamowite obiekty. Wystarczy sfotografować je z nietypowego kąta i pod odpowiednim oświetleniem, żeby uzyskać zaskakujące efekty. Zajrzyj do galerii i sprawdź, czy zdołasz rozpoznać, co tak naprawdę przedstawiają te zdjęcia. 📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 27.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 27.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 27.01.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Koniec prac domowych w podstawówkach. Internet wie swoje. Oto najlepsze MEMY o zadaniach domowych W szkołach podstawowych już niedługo znikną zadania domowe. Taką deklarację zlożyła minister edukacji Barbara Nowacka, a potwierdził ja premier Donald Tusk. Internet już zareagował! Zobaczcie najlepsze memy o zadaniach domowych. Ciekawe czy będziecie za nimi tęsknić?

📢 Gdzie mieszka Doda? Zobacz wyjątkowy dom piosenkarki w centrum miasta. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody w stolicy Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko topowa polska piosenkarka. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się gwieździe. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

📢 Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz świętowało 35 lat działania. Takich stowarzyszeń jest już niewiele To jedno z ostatnich na Opolszczyźnie stowarzyszeń obywatelskich, wspierających rozwój swojej miejscowości. Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz obchodziło 35-lecie działalności. Turystyczne miasto dużo zawdzięcza „przyjaciołom”. 📢 Horoskop zdrowotny na luty dla Koziorożców. Co szykują gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku? Sprawdź horoskop zdrowotny dla Koziorożców na luty. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Zobacz, co może Cię spotkać w sprawach zdrowotnych. Może gwiazdy przewidują zmiany? Jeśli Twój znak zodiaku to Koziorożce to koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny przygotowany specjalnie dla Ciebie na luty. Może w gwiazdach zapisana jest już Twoja przyszłość, którą warto poznać? Dowiedz się, jakie plany szykują się na temat Twojego zdrowia. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 27.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 27.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Rolnicy.Podlasie. Oto najsłynniejsze gospodarstwa w Polsce. Tak mieszkają znani rolnicy Serial Rolnicy.Podlasie oglądamy od lat. Podczas trwania programu gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 Osiem procent mieszkańców Opolszczyzny mówi w domu po śląsku. Czy to będzie oficjalny język regionalny? Do marszałka Sejmu trafił projekt ustawy, uznającej język śląski za język regionalny. To może skutkować szkolnymi lekcjami po śląsku, czy dwujęzycznymi polsko – śląskimi tablicami miejscowości. Także na Opolszczyźnie.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł. 📢 Horoskop codzienny na sobotę 27 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 27 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 27.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Lasy w okolicy Kostrzyna kryją ogromne, betonowe konstrukcje. Od dziesięcioleci stoją porzucone. Kiedyś korzystali z nich żołnierze Hitlera Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera. 📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 27.01.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Opuszczony basen w Ozimku. Teraz gigantyczny kompleks to ruina, a miał być perełką Kompleks, który miał służyć mieszkańcom od lat popada w coraz większą ruinę. Nad niecką krytej pływalni częściowo zawalił się dach, a wkrótce runąć mogą kolejne jego elementy. Na ścianach wiszą informacje o tym, że obiekt grozi zawaleniem. - Ten teren jest pechowy - mówią mieszkańcy.

📢 Monika Ożóg zostanie wojewódzkim konserwatorem zabytków? Wszystko na to wskazuje Dr hab. Monika Ożóg, doświadczona historyczka sztuki, jest główną kandydatką na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu. Jej kandydaturę rekomendowała Generalna Konserwator Zabytków. Decyzja wojewody opolskiej Moniki Jurek ma zostać podjęta w najbliższych dniach. 📢 Grażyna Kulczyk, trzecia najbogatsza Polka, nie boi bawić się modą. Spójrz na stylizacje miliarderki, która kocha sztukę! Wie, jak dobrze zainwestować i rozmnożyć pieniądze, a jednocześnie zna się na sztuce, którą gromadzi i prezentuje. Grażyna Kulczyk dysponuje nie tylko ponadprzeciętnym budżetem, ale również wyczuciem estetyki, dzięki czemu niemal zawsze prezentuje się nienagannie, a jednocześnie barwnie i stylowo. Zobacz stylizacje trzeciej najbogatszej Polki!

📢 Centrum przesiadkowe Opole-Wschodnie można było wybudować o 3 mln taniej? Tak sugerują kontrolerzy NIK. MZD z tym się jednak nie zgadza Kontrola NIK ujawniła szereg problemów zarówno w planowaniu, jak i wykonaniu przebudowy Centrum Przesiadkowego Opole-Wschodnie. Zdaniem kontrolerów NIK, spowodowało to wzrost kosztów inwestycji o ponad 3 mln zł. Miejski Zarząd Dróg z zarzutami się nie zgadza.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Ścianka działowa z lameli. Tak w prosty sposób oddzielisz salon od kuchni. Nie musisz szukać fachowca. Zobacz zdjęcia ścianek z lameli Ścianki działowe z lameli są popularnym i estetycznym rozwiązaniem, które można zastosować w różnych pomieszczeniach domu. Mogą pełnić funkcję zarówno dekoracyjną, jak i praktyczną, dzieląc przestrzeń, a przy tym nadając jej nieco ciekawszy wygląd. Wyjaśniamy, jak wygląda montaż takiej przegrody i czy łatwo go przeprowadzić bez pomocy fachowców.

📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

📢 Tysiące Polaków, w tym setki Opolan zostało dawcami szpiku kostnego. Każdy może się zarejestrować w bazie dawców Już 13 tysięcy Polaków zostało dawcami szpiku, w tym 284 Opolan. Ciągle trwają akcje rejestracji potencjalnych dawców, regularnie robią szkoły czy zakłady pracy. To ważne, aby było jak najwięcej zarejestrowanych ochotników, ponieważ dawcą może zostać tylko tzw. bliźniak genetyczny, czyli osoba o dokładnie takim samym genotypie.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 26.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 26.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Ludzie Platformy Obywatelskiej w różnych komitetach wyborczych. W Głuchołazach i Prudniku rywalizacja będzie ciekawa Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński po 5 kadencjach nie będzie ubiegał się o najwyższy fotel w mieście. Do wyborczej rywalizacji staną tam dwie osoby powiązane z Platformą Obywatelską. 📢 Plac przed dworcem PKP w Opolu nosi imię piosenkarki Olgi „Kory” Sipowicz. To już oficjalne Radni z Opola jednogłośnie zadecydowali dzisiaj (25 stycznia) o tym, że plac przed Dworcem Głównym będzie nosił imię Kory, czyli piosenkarki Olgi Sipowicz. Głosowanie było jednogłośne i potwierdzało wynik przeprowadzonego w zeszłym roku wśród mieszkańców plebiscytu.

📢 Góra pieniędzy a może zaciskanie pasa? Horoskop finansowy na 2024 rok. Zobacz, co czeka Raka i inne znaki zodiaku Horoskop finansowy na 2024 rok pokaże, kogo czeka bieda, a kogo bogactwo. Przepowiednia obejmuje wszystkie znaki zodiaku i najbliższe 12 miesięcy. Może być podpowiedzią lub też przestrogą przed niebezpieczeństwami. Zobacz, czy oszczędzać, inwestować, a może spodziewać się zastrzyku gotówki?

📢 Raz śnieg, a raz deszcz. Był mróz, teraz znów wichury. Oto najlepsze memy o pogodzie Internauci uwielbiają memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy w ostatnich dniach pogoda, która delikatnie mówiąc, nie rozpieszcza nas. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich!

📢 Zobacz Kluczbork z lotu ptaka. Z tej perspektywy miasto wygląda całkiem inaczej [ZDJĘCIA] Folder ze zdjęciami Kluczbork oraz podkluczborskich wiosek wydała już dwukrotnie gmina. Zobaczcie, jak Kluczbork wygląda z lotu ptaka. Zdziwicie się, jak wyglądają niektóre miejsca z tej perspektywy. 📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Te morderstwa wstrząsnęły Opolszczyzną. Jak można było popełnić takie zbrodnie! Zabójstwo noworodków w Ciecierzynie, morderstwo burmistrza Dietera Przewdzinga i Samanty z Jasienia, bestialskie zabójstwo w Grodkowie dla pary butów - w ostatnich lata te zbrodnie wstrząsnęły Opolszczyzną. Sprawców wielu z nich policja nie złapała do dzisiaj... 📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Izbickiem. Ciężarówka potrąciła śmiertelnie pieszego Na drodze krajowej nr 94 pod Izbickiem ciężarówka potrąciła pieszego, który niestety zginął na miejscu. Droga krajowa w tym miejscu jest po wypadku zablokowana. 📢 Oleski Festiwal Kolędujących Rodzin. Na tym festiwalu w Oleśnie kolędują dzieci z rodzicami, dziadkami i wujkami Najpierw rodzice zapisywali dzieci do szkoły muzycznej, potem dzieci mobilizowały ich, żeby też się uczyli grać, a na koniec dziadkowie odkurzali swoje instrumenty i wrócili do muzykowania, więc Irena Żołędź wymyśla i organizuje w Oleśnie kolejne festiwale dla całych rodzin.

📢 UFO miało wylądować sto kilometrów od Gliwic. Pisały o tym światowe media. Co się wydarzyło w Jarnołtówku 15 lat temu? Jarnołtówek to niewielka, licząca niespełna 800 mieszkańców miejscowość położona niedaleko Głuchołaz, tuż przy granicy z Czechami. Dokładnie 15 lat temu miał tu lądować niezidentyfikowany obiekt latający (UFO). O małym Jarnołtówku zrobiło się głośno na forach ufologów i badaczy zjawisk trudno wytłumaczalnych. Pisały o nim także światowe media (m.in. amerykańskie, japońskie, peruwiańskie, autralijskie). Co wydarzyło się tu 19 stycznia 2009 roku? Czy Jarnołtówek to drugi polski Emilcin? 📢 Studniówki 2024. Ale była zabawa na balu I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce [ZDJĘCIA] Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce bawili się na balu studniówkowym 13 stycznia w Restauracji pod Lipą w Gorzowie Śląskim. Zobaczcie zdjęcia, które wykonała Katarzyna Młynarczyk.

📢 Wiceminister Michał Kołodziejczak przyjechał na rolniczy strajk do Nysy. W proteście na opolskie drogi wyjechało 1,5 tysiąca traktorów Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak z Agrounii stanął na czele strajku rolników pod Nysą. Dla organizatorów protestu to wyraz poparcia dla polskiego rządu, w negocjacjach z Unia Europejską. Wśród rolników pojawiają się jednak głosy zniecierpliwienia. 📢 Strzeleccy rolnicy protestowali przeciwko unijnej polityce rolnej. Przekazali petycję i sparaliżowali ruch uliczny Rolnicy z powiatu strzeleckiego wyjechali dzisiaj na ulice Strzelec Opolskich, żeby zaprotestować przeciwko unijnej polityce rolnej. Gospodarze przekazali także petycję przedstawicielowi rady miejskiej w Strzelcach Opolskich. 📢 Rolnicy z powiatu kluczborskiego protestowali na DK nr 11. "To nasz krzyk rozpaczy" Do ogólnopolskiego protestu przyłączyli się również rolnicy z powiatu kluczborskiego. Niemal punktualnie o 12.00 prawie 100 pojazdów, podzielonych na małe grupy, wyruszyło ze stacji benzynowej w Ligocie Górnej przy drodze krajowej nr 11, by przejechać do ronda w Ciarce. Akcję nadzorowała kluczborska policja.

📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych. 📢 Rewolucja komunikacyjna w Opolu rozpocznie się od ul. Ozimskiej. Jazdy po mieście trzeba będzie nauczyć się od nowa Planowana przebudowa ulicy Ozimskiej w Opolu jest tylko wstępem do szerszych zmian, które mają na celu zrewolucjonizowanie miejskiego transportu. Już niedługo wprowadzony może zostać ruch dwukierunkowy na ulicach Kołłątaja, Reymonta i Ozimskiej przy Rzemieślniku. Tak dużych zmian nie było w mieście od lat.

📢 Beka z fryzjerów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy 24.01.2024 W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Nawet o tysiąc złotych drożeje pobyt w domu seniora. Dla niektórych utrzymanie dziadka w DPS to poważny problem 6,5 tysiąca, a nawet więcej za miesiąc pobytu w domu seniora. Domy Pomocy Społecznej jak co roku o tej porze naliczają aktualne koszty utrzymania podopiecznych. Wnuki i dzieci także będą płacić więcej. 📢 Festung Oppeln. Tak wyglądało Opole po wejściu Armii Czerwonej. Zobaczcie zniszczone przez Sowietów miasto na kolorowych zdjęciach W styczniu 1945 roku mieszkańcy zaczęli uciekać z Opola przed nadciągającymi ze Wschodu wojskami sowieckimi. Miasto miało wprawdzie status jednej z twierdz mających zatrzymać Armię Czerwoną, ale w istocie mało kto wierzył, że Festung Oppeln da się obronić. Atak na Opole rozpoczął się w nocy z 22 na 23 stycznia. Zobaczcie na pokolorowanych zdjęciach, jak miasto wyglądało po wojnie.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Te kobiety czekają duże zmiany w życiu. Horoskop dla pań na najbliższe miesiące 2024 roku HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w tym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu. Szpital Religi miał być najważniejszą inwestycją medyczną w kraju. Skończył jako moloch. ZDJĘCIA To miała być medyczna wizytówka Śląska. W 1977 roku na granicy Zabrza i Gliwic ruszyła budowa największego szpitala w Polsce. Akademickie Centrum Medyczne próbował ratować sam profesor Zbigniew Religa, jednak mimo najszczerszych chęci - obiekt nigdy nie został ukończony i oddany do użytku. Przez lata ściągał jedynie wielbicieli urbexu i potencjalnych samobójców. Zobaczcie, jak powstawał i upadał kolos z betonu.

📢 Ten dom wczasowy wyglądał jak więzienie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz" Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie. 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje! 📢 Studniówki 2023. Uczniowie LO nr 9 w Opolu świetnie się bawili. Te kreacje robią wrażenie! Uczniowie LO nr w Opolu najważniejszego poloneza w swoim życiu mają już za sobą. Otworzył on studniówkę, która symbolicznie odlicza czas do matury. Zanim jednak przyjdzie czas na naukę, uczniowie ruszyli na parkiet!

📢 Studniówki 2023. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce będą wspominać ten bal do końca życia [ZDJĘCIA] Maturzyści ze szkoły na Sportowej, czyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, bawili się na studniówce w Malinowym Dworze w Wieluniu Ale to była szalony i pozytywnie zakręcony bal. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Azteka w Starych Budkowicach była kultową dyskoteką. Teraz jej budynek można dostać za darmo Azteka w Starych Budkowicach przez lata byłą jedną z najpopularniejszych dyskotek w woj. opolskim. Potem przez pewien czas działała pod szyldem "Limonka". Od kilku lat obiekt stoi pusty. Właściciel jest gotów oddać go za darmo, ale tylko jeśli kupimy okoliczne grunty za około 950 tys. zł.

📢 Babski comber w Groszowicach. Zobaczcie przebrania! [dużo zdjęć] To była gorąca babska impreza! Tak panie z dzielnicy Groszowice bawiły się minionej nocy.