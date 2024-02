Prasówka 28.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 W domu jednorodzinnym przy ul. Morcinka w Opolu zapaliła się kotłownia. Straż ewakuowała 5 osób, w tym małe dziecko. Uratowała też królika We wtorek (27 lutego) po godzinie 17 straż pożarna otrzymała wezwanie do pożaru kotłowni w domu jednorodzinnym przy ul. Morcinka w Opolu.

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zabójczo piękna i szalenie niebezpieczna. Sara Damnjanović wygrywa konkursy piękności i trenuje z sukcesami teakwondo Piękna i szalenie niebezpieczna. 26-letnia Serbka Sara Damjanović odnosi sukcesy w sporcie i na europejskich wybiegach. Sara łączy treningi teakwondo z karierą modelki. Na swoim koncie ma brązowy medal mistrzostw Europy w teakwondo, a także wiele tytułów miss, w tym m.in. koronę Miss Serbia International. Zobaczcie zdjęcia pięknej i utalentowanej Serbki!

📢 Horoskop dzienny na jutro (28.02, środę). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Przeczytaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Zobacz, co według horoskopu może się wydarzyć w środę 28.02.2024. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (środę, 28.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [28.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Grzegorz Duda, Miko Marczyk w opolskim Mechaniku. Ale samochody przywieźli! Team Grzegorza Dudy, jednego z najbardziej znanych mechaników i kierowca Miko Marczyk odwiedzili we wtorek (27 lutego) Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu. To wszystko odbyło się w ramach Akademii Młodego Mechanika On Tour, czyli innowacyjnego wydarzenia edukacyjnego na kółkach, wyjątkowej podroży przez Polskę, której celem jest łączenie pasjonatów mechaniki i promowanie wiedzy o motoryzacji w inspirujący sposób. 📢 Zderzenie 3 osobówek w Czaplach Wolnych na DK 42. To ruchliwa trasa Namysłów-Kluczbork. Są spore utrudnienia w ruchu Wezwanie do zdarzenia na Drodze Krajowej nr 42 służby ratunkowe otrzymały przed godziną 17 we wtorek (27 lutego). Na trasie Kluczbork-Namysłów zderzyły się 3 samochody osobowe.

📢 Tak rozpoznasz zatkane tętnice. Nigdy nie ignoruj tych objawów, to oznaki zagrożenia zawałem serca i udarem mózgu Zatkane tętnice to potoczne określenie miażdżycy. Pierwsze oznaki tej groźnej choroby nie są charakterystyczne, więc łatwo je przegapić lub przypisać zmęczeniu, nadmiarowi stresu czy niedoborom pokarmowym. Niestety, nieleczona miażdżyca prowadzi do zawałów i udarów, przez co należy do najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Warto więc wiedzieć, jakie są wczesne symptomy zapchanych tętnic, by móc w porę zareagować.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. Przypomina słynną szkołę czarodziejów Zamek w Mosznej, położony na południu Polski, jest nie tylko imponującym zabytkiem architektury, ale również miejscem pełnym tajemnic i legend. Z 99 wieżami, malowniczym ogrodem i bogatym wnętrzem, Moszna przyciąga turystów z całego świata, którzy pragną odkryć jego niezwykłe piękno.

📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Wypadek w okolicach Jełowej. Kierowca wypadł z leśnej drogi i wjechał do rowu Na miejscu interweniowali strażacy z czterech jednostek. Na szczęście kierowcy nic poważnego się nie stało.

📢 Senator Beniamin Godyla chce rządzić także w powiecie oleskim. W radzie powiatu może dojść do przetasowań Aktualnie powiatem oleskim rządzi koalicja Mniejszość Niemiecka - Koalicja Obywatelska. To na pewno się zmieni, ponieważ ani jedno z tych ugrupowań nie startuje w tegorocznych wyborach. 📢 Tak Polacy drwią i szydzą ze swoich pracodawców. Mszczą się za niskie zarobki i szykany w pracy 27.02.2024 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze.

📢 Ulica Marka Prawego w Strzelcach Opolskich będzie zamknięta z powodu przebudowy. Mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu Gmina Strzelce Opolskie wybrała firmę, która przebuduje ulicę Marka Prawego w centrum miasta. Prace ruszą na przełomie marca i kwietnia br.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 27.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 27.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym pomaga w zakupie żywności i leków. Dlatego prosi o 1,5 procenta podatku Mija już 20 lat od kiedy grupa przyjaciół z Dobrodzienia zrobiła zbiórkę pieniędzy „do czapki", żeby pomóc potrzebującym. Zaraz potem utworzyła stowarzyszenie, które do dzisiaj samotnym i chorym osobom pomaga w zakupie żywności i leków. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Horoskop dla singli na wiosnę 2024. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak HOROSKOP dla singli na wiosnę 2024. Czy najbliższe miesiące zmienią coś w Twoim życiu? A może wcale nie trzeba żadnej rewolucji? Wróżka Expiria postawiła wyjątkowy horoskop dla osób nie będących w stałym związku.

📢 Corotop Gwardia Opole - Industria Kielce. Kibice i występy cheerleaderek Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole przegrali domowy mecz 23. kolejki Orlen Superligi z Industrią Kielce 24:40. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny Stegu Areny, na których podczas tego spotkania zasiadło aż 2950 widzów, oraz jak wyglądały występy artystyczne grupy Cheerleaders Opole. 📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. O tyle podniosą się wypłaty od 1 marca [TABELA NETTO] Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. Przedstawiamy wyliczenia netto.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 27 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 27 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 27.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 27.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Studniówki 2024. Tak było na balu I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie. To była ostatnia studniówka w powiecie oleskim Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie bawili się na balu maturalnym 10 lutego w restauracji „U Wąsińskich” w Oleśnie. Zdjęcia z tej studniówki przesłał nam Andrzej Madshots Madziar. 📢 Pogrzeb Tomasza Komendy we Wrocławiu. Za białym karawanem podążali najbliżsi przyjaciele i rodzina W poniedziałek (26 lutego) odbył się pogrzeb Tomasza Komendy. Niesłusznie skazany za popełnienie zbrodni miłoszyckiej mężczyzna, zmarł z powodu choroby nowotworowej w wieku 47 lat. Zgodnie z jego wolą na uroczystości zjawili się najbliżsi przyjaciele oraz rodzina.

📢 O włos od tragedii. Kierowca opla zjechał z przejazdu kolejowego w podbrzeskich Zielęcicach i zaklinował się na torach Świadkowie zdarzenia zaalarmowali brzeskie służby ratunkowe, wstrzymany został też ruch pociągów. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy pomogli w zepchnięciu pojazdu z torów.

📢 Lewica nie będzie miała kandydata na prezydenta Opola. Poparła dotychczasowego włodarza miasta Arkadiusza Wiśniewskiego Lewica nie wystawi swojego kandydata na prezydenta Opola. Dzisiaj na konferencji poinformowała, że poprze dotychczasowego włodarza Arkadiusza Wiśniewskiego. Ludzie Lewicy znajdą się też na liście KWW Arkadiusza Wiśniewskiego do rady miasta. 📢 Nauczyciele będą mieli potrącone wyrównania? Jest apel ZNP w tej sprawie Nauczyciele, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, otrzymali wyrównanie do pensji z tytułu niższego uposażenia, ponieważ tak przewidują przepisy. Wszystkich nauczycieli obowiązują podwyżki od 1 stycznia 2024, które jednak będą na kontach w marcu lub kwietniu – zgodnie z zapowiedziami MEN. Pojawiają się informacje, że wypłacane dodatki wyrównawcze miałyby zostać potrącone z wynagrodzenia nauczyciela wraz z pojawieniem się tegorocznych podwyżek.

📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL. 📢 Wypadek przy wycince drzewa na wyspie Bolko w Opolu. Wielki konar uderzył mężczyznę w głowę Dwaj robotnicy wycinali konary na drzewach na opolskiej wyspie Bolko. W pewnej chwili odcięty konar spadł na głowę jednego z nich. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala.

📢 Niepokorni kluczborscy harcerze. Historia harcerzy z ZHR. Wiele znanych osób z Kluczborka należało do ZHR Kluczborscy druhowie są współtwórcami Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 6 instruktorów było na pierwszym walnym zjeździe ZHR-u, który zwołano dokładnie 35 lat temu.

📢 Utopił pięć psów w szambie. 51-letni mieszkaniec Skoroszyc usłyszał zarzuty To mieszkańcy zaalarmowali, że z jednej posesji zniknęło nagle 5 szczeniąt. Funkcjonariusze znaleźli martwe zwierzęta w przydomowym szambie. 51-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Grozi mu do 3 lat więzienia. 📢 Najdziwniejsze znaki drogowe na Opolszczyźnie. Ostrzegają przed jeżami, złodziejami i morsami. Większość z nich stoi legalnie Ulica jednokierunkowa - za wyjątkiem konduktów pogrzebowych. Uwaga: złodzieje samochodów! Zwolnij, doganiasz śmierć! Takie nietypowe znaki można zobaczyć na Opolszczyźnie. Ale w innych zakątkach kraju zarządcy dróg także wykazują się ogromną kreatywnością. Zobaczcie w naszej galerii najdziwniejsze znaki drogowe. 📢 Poważny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Na miejscu ląduje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Poważny wypadek na 146. km autostrady A4 w kierunku Kątów Wrocławskich. Za węzłem Pietrzykowice zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tworzą się ogromne korki.

📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Pogrzeb Tomasza Komendy. Był niewinny, ale został skazany za gwałt i morderstwo. Siedział w więzieniu przez 18 lat Życie Tomasza Komendy stało się symbolem błędów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mężczyzna po wyjściu po 18 latach z więzienia walczył z chorobą nowotworową. Zmarł w wieku 46 lat. Dzisiaj odbędzie się jego pogrzeb. 📢 37-letnia Wita K. zginęła w swoim mieszkaniu na osiedlu ZWM w Opolu w marcu 1996 roku. Sprawca do dziś jest nieuchwytny Na Opolszczyźnie jest kilka niewyjaśnionych zabójstw. Pomimo wysiłków policjantów, prokuratorów czy techników kryminalistycznych, nie udało się znaleźć i zatrzymać morderców. Wracamy do tych zbrodni, ponieważ być może ktoś coś sobie przypomni i naprowadzi śledczych na trop sprawców. Oto pierwsza z bulwersujących spraw. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Będzie rozbudowa sieci gazowej na Opolszczyźnie. Sprawdź, w których miejscowościach. Gaz-System przeprowadzi nowe inwestycje w 2024 roku Będą nowe odcinki gazociągów i nowe stacje gazowe na Opolszczyźnie. Ogólnopolski operator sieci gazowych zamierza w tym roku przeprowadzić kilka dużych inwestycji w naszym regionie. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa i lepsze zaopatrzenie w gaz ziemny południowej Opolszczyzny. 📢 Co dziś robią aktorzy ze Złotopolskich? Spędzili lata na planie serialu. Czy bardzo się zmienili? Zobacz! Niektórzy spędzili kilkanaście lat na planie serialu "Złotopolscy", inni dorastali na oczach widzów i dziś robią karierę jako influencerzy. Jesteście ciekawi, jak wygląda Tomek Gabriel i Waldek Złotopolski? Jeden był dyrektorem teatru Kwadrat, a drugi powrócił do telewizji i można go oglądać w serialu "Kurierzy". Co stało się z pozostałymi? Sprawdzamy!

📢 Piękne dziewczyny ze Śląska przyjechały do Galerii Katowickiej na eliminacje do Miss Polonia! W jury miss z 2023 roku. Zdjęcia W piątek 23 lutego w Galerii Katowickiej odbyły się eliminacje do 95. edycji Miss Polonia, czyli jednego z najstarszych konkursów piękności na świecie. By stanąć do rywalizacji o koronę dla najpiękniejszej Polki do stolicy Górnego Śląska zjechało dziś około 50 dziewczyn. W jury zasiadła m.in. Ewa Jakubiec, Miss Polonia z 2023 roku, która wraz z pozostałymi członkiniami gremium, poza urodą, oceniała również osobowość, charyzmę, aktywność społeczną, pasje i zainteresowania kandydatek. 📢 Kolejne utrudnienia na trasie pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Ruch wahadłowy na kolejnych odcinkach DK45 Od poniedziałku (26 lutego) kierowców czekają zmiany na DK45 spowodowane będą zajęciem jednego z pasów ruchu na wlocie do Bierdzan, zaś od wtorku (27 lutego) nastąpi zajęcie pasa ruchu na wysokości Jełowej.

📢 Droga ekspresowa S11 połączy Kępno z obwodnicą Olesna. GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty. Wkrótce podpisanie umów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała oferty w trzech przetargach na budowę drogi ekspresowej S11 od Kępna do obwodnicy Olesna. Trasa ma być gotowa najwcześniej pod koniec 2027 roku. 📢 Ruszyła ważna inwestycja nad Jeziorem Nyskim. Otoczenie zalewu zmieni się nie do poznania Ruszyła budowa nowoczesnych domków i sali bankietowej nad Jeziorem Nyskim. To nie jedyne nowości, które w tym sezonie pojawią się w Ośrodku Akwa Marina. 📢 Piękna pogoda i cudowne widoki. Tak się relaksowaliście w niedzielę nad Jeziorem Nyskim Słoneczna niedziela przyciągnęła tłumy spacerowiczów nad Jezioro Nyskie. Na plaży i ścieżkach wokół akwenu można było spotkać wypoczywających nie tylko z naszego regionu. Nic w tym dziwnego ponieważ Jezioro Nyskie to jeden najbardziej urokliwych zbiorników południowej Polski.

📢 To tutaj zbudowano wagoniki kolejki na Gubałówkę. Zabytkowe hale opolskiej wagonówki mają klimat. Niewiele osób ma tam wstęp Jak wyglądają zabytkowe hale zakładu i jak naprawia się w nich wagony? To w Opolu powstały między innymi wagoniki, które woziły nas na Gubałówkę. 📢 Wielki sukces młodego wokalisty z Wołczyna. Dawid Tyszkowski nominowany do Fryderyka Dawid Tyszkowski, młody wokalista i kompozytor pochodzący z Wołczyna, ma szansę na kolejną bardzo prestiżową nagrodę. Tym razem został nominowany do Fryderyka, czyli najważniejszej polskiej nagrody muzycznej. Jego debiutancki album „Mój kot zaginął i raczej nie wróci” powalczy o tytuł Album Roku w kategorii pop. 📢 Gdzie na śląski obiad w Opolu i w regionie? Internauci radzą Rolada wołowa, kluski i modra kapusta – czy istnieje smaczniejsza kompozycja na tradycyjny obiad? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na tradycyjny, śląski obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy buszują po opolskich restauracjach oraz subiektywnych wycieczek kulinarnych.

📢 Horoskop astralny na wiosnę 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran Horoskop na wiosnę 2024 dla każdego znaku zodiaku. Czy wiosenne miesiące przyniosą upragniony odpoczynek, nowe wyzwania a może miłość? Wróżka Expiria szukała odpowiedzi na te pytania.

📢 Przebudowa wiaduktu na Pasiece w Opolu. Mieszkańcy mają już powoli dość. Kiedy zakończenie prac? Po zakończeniu prac przejazd pod nim ma odbywać się równocześnie w dwóch kierunkach, powstanie również chodnik. Przypomnijmy, że do tej pory ruch odbywał się tam wahadłowo, a piesi korzystali z wąziutkiego chodnika. Na razie jest tu jednak jeden wielki plac budowy a mieszkańcy muszą nadkładać drogi.

📢 Horoskop astralny na pierwszą połowę marca 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP astralny na pierwszą połowę marca 2024 dla wszystkich znaku zodiaku. Co wydarzy się w dniach od 1 do 15 marca? Wróźka Expiria spojrzała już na mapę nieba i ma podpowiedzi dla każdego z nas. 📢 Przyznaliśmy nagrody w 56. edycji plebiscytu Sportowiec Roku Opolszczyzny. Finałowa gala odbyła się w Pałacu w Mosznej Za nami finałowa gala 56. edycji plebiscytu sportowego Nowej Trybuny Opolskiej w Pałacu Moszna. Podczas niej przyznaliśmy nagrody dla drużyn, sportowców i trenerów, którzy zdaniem naszych odbiorców osiągali sukcesy w 2023 roku.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Galeria widmo. Kiedyś pływał tu okazały żarłacz, a marki biły się o wolny lokal. Dziś wyprowadzają się jedna po drugiej. To koniec Arkad Arkady Wrocławskie były kiedyś synonimem zakupów w galerii handlowej. Gości kusiły nie tylko znane marki, ale również... okazały żarłacz, który pływał sobie swobodnie w potężnym akwarium. Tego nie ma już od 5 lat, a i same Arkady nie przypominają miejsca z 2007 roku. Pustoszeją.

📢 Takich tortów nie robi nikt w Polsce! Mają kształt gałki ocznej, samolotu, a nawet kobiecych pośladków. Zobacz je wszystkie Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty, ale łączy je jedna cecha: wszystkie są bardzo oryginalne. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej. 📢 Harcerze mają dziś swoje małe święto... Dzień Myśli Braterskiej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia harcerzy. Czego możecie nie wiedzieć? 22 lutego obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej, święto przyjaźni wszystkich harcerzy i skautów. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej powołano w 1989 roku, natomiast w 1918 roku powstał Związek Harcerstwa Polskiego. Obie organizacje kładą nacisk na kształtowanie braterstwa, przyjaźni i odpowiedzialności, będąc jednocześnie jedynie niektórymi z wielu cech, które charakteryzują każdą harcerkę i harcerza! Z okazji święta harcerzy, zobaczcie archiwalne zdjęcia z okresu PRL-u. Widać na nich m.in. obóz letni, warsztaty czy robienie Marzanny.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Horoskop na ostatnie dni lutego 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na ostatni tydzień lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się w najbliższych dniach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Kolejne przetargi Agencji Mienia Wojskowego [20.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [20.02.2024]

📢 Horoskop finansowy na miesiąc marzec 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na marzec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będzie marzec w portfelach osób spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria już wie i dzieli się z nami tą wiedzą.

📢 Mecze kontrolne piłkarskich zespołów z Opolszczyzny powoli dobiegają końca. Poznaj ostatnie wyniki W ostatnich dniach czołowe drużyny z Opolszczyzny rozegrały kolejne spotkania kontrolne. Ich wyniki, jak i formę poszczególnych ekip we wcześniejszych grach testowych możecie sprawdzić w załączonej galerii zdjęć.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje! 📢 Studniówki 2023. Tańce i przebierańce na balu I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie bawili się na balu maturalnym 27 stycznia w oleskiej restauracji U Wąsińskich. Zobaczcie na zdjęciach, jak wesoło było na tej studniówce.

📢 Kiedyś był tu szpital, potem go zamknęli. Dzisiaj od 20 lat działa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dobrodzieniu [zdjęcia] Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dobrodzieniu obchodzi jubileusz 20-lecia powstania. Nadal nosi imię Królowej Karoli, która ufundowała przed wojną szpital miejski w ówczesnym Guttentagu.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces